Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

фото: ТАСС / Антон Новодережкин

Парфенчиков готов запретить жителям Карелии покупать алкоголь в праздники

Власти республики Карелия рассматривают идею запрета продажи алкогольной продукции в праздничные дни.

Карельские власти положительно оценили инициативу о запрете продажи спиртного в дни массовых мероприятий. Об этом информирует Газета.ru.

Губернатор Артур Парфенчиков заявил, что вопрос о запрете на торговлю спиртным в праздники он поручил рассмотреть карельскому Минэку.

"Поручил министру экономического развития и промышленности рассмотреть этот вопрос", — заявил глава региона Артур Парфенчиков.

Сообщается также, что Карелия входит в пятерку самых "пьющих" регионов России.

Напомним, ранее глава Карелии Артур Парфенчиков ограничивал торговлю спиртным в разгар пандемии коронавируса.

Так, с 1 апреля 2020 года с целью сохранения общественного порядка и соблюдения населением ограничительных мер в Карелии было введено ограничение времени продажи алкогольной продукции с 10.00 до 14.00. Затем с 8 апреля время продажи спиртного было продлено до 16.00. В конце апреля Парфенчиков подписал распоряжение, согласно которому допускалась продажа алкоголя в Карелии до 19 часов. В конце мая губернатор вернул время продажи алкоголя на территории республики в прежний режим, до 22.00.

фото: © Лиля Кончакова/"Республика"

Мэр Петрозаводска расскажет депутатам, чем занималась в 2020 году

В конце марта глава Петрозаводска Ирина Мирошник выступит с отчетом о деятельности городской власти в 2020 году.

Ирина Мирошник выступит с докладом об итогах своей деятельности и результатах работы мэрии карельской столицы в прошлом году. Выступление должно сотсояться на сессии горсовета, которая назначена на 24 марта. Об этом информирует Петрозаводский городской совет.

Сообщается, что отчет Мирошник станет одним из центральных вопросов повестки.

Ранее Ирина Мирошник заявляла, что в 2020 году "все работали на пределе возможностей".

фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Еще две женщины умерли от коронавируса в Карелии

Число смертей от COVID-19 в Карелии увеличилось до 308.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, в республике подтверждены еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции. Так, в Пудожской ЦРБ скончалась 75-летняя жительница Пудожа, в Сортавальской ЦРБ умерла 64-летняя жительница поселка Хелюля. Обе пациентки имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего с начала пандемии от COVID-19 скончались 308 человек.

За минувшие сутки коронавирусная инфекция в Карелии выявлена у 93 человек. Из этого числа заболевших – 89 человек, из них 19 имеют симптомы средней тяжести, один в тяжелом состоянии.

Всего инфицированных в Карелии 41021.

Выздоровели за сутки еще 111 человек. Всего выписано по выздоровлению 36852 пациента.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 6649,6 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2893,4 случая, по Северо-Западу – 5109,5.

Накануне в Карелии было зарегистрировано трое умерших от коронавируса и 95 заразившихся COVID-19.

Составлен прогноз сокращений работников в отдельных отраслях экономики Карелии

Сокращение численности занятых в экономике Карелии, которое прогнозируется в ближайшие три года, больше всего затронет финансовую и страховую деятельность, торговлю и ЖКХ.

Это следует из прогноза баланса трудовых ресурсов республики на 2021-2023 годы, составленного Управлением труда и занятости Карелии.

Количество занятых в финансовой и страховой деятельности сократится за три год на 9,7%. "Уменьшению численности занятых в сфере "Деятельность финансовая и страховая" частично способствует обеспечение возможности удаленной реализации страховых и финансовых продуктов посредством информационно-телекоммуникационных сетей и заключение договоров в электронном виде, а также снижение уровня доходов населения", - говорится в комментарии к прогнозу. Что будет происходить в других отраслях, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © tpprf.ru

Осужденный за мошенничество бывший помощник транспортного прокурора Карелии станет адвокатом

Получивший 4 года колонии за мошенничество, бывший заместитель Санкт-Петербургского транспортного прокурора Артем Зоточкин в Петрозаводске сдал экзамен на получение статуса адвоката.

Как стало известно "Столице на Онего", 25 февраля 45-летний уроженец Петрозаводска Артем Зоточкин сдал экзамен квалификационной комиссии адвокатской палаты Карелии.

Артем Зоточкина - младший брат известного карельского бизнесмена Игоря Зоточкина – окончил юрфак ПетрГУ. После этого был старшим помощником Карельского транспортного прокурора, исполнял обязанности Сыктывкарского транспортного прокурора, затем был заместителем Санкт-Петербургского транспортного прокурора.

В городе на Неве осенью 2015 года его задержали сотрудники правоохранительных органов, после чего он был арестован судом и этапирован в СИЗО, так называемые "Кресты". При этом, по имеющейся в сети информации различных СМИ, включая "Российскую газету", накануне задержания Зоточкин в надзорном ведомстве уже не работал, а занимал должность директора Центра тестирования мигрантов столичного института русского языка. По версии следствия, Зоточкин и его подельник, некий Третьяк, "путем обмана и злоупотребления доверием приобрели права на чужое имущество". Также Зоточкин обвинялся в отмывании денег или иного имущества, приобретенного другими лицами преступным путем.

В октябре 2017 года Смольнинский суд Санкт-Петербурга приговорил экс-прокурора Артема Зоточкина к 4 годам колонии общего режима и штрафу в 150 тысяч рублей. Однако 1 февраля 2018 года апелляционная инстанция Санкт-Петербургского городского суда заменила ему реальный срок на условный. В результате к настоящему времени судимость у Артема Зоточкина погашена, и в этом случае закон не запрещает ему стать адвокатом.

Как сообщили "Столице на Онего" в адвокатской палате республики, в ближайшее время совет палаты примет у Артема Зоточкина присягу. Далее соответствующие документы по сдаче им квалификационного экзамена и принятия адвокатской присяги совет палаты направит в Управление министерства юстиции республики, которое внесет сведения о новом адвокате в регистрационный реестр. После этого Артем Зоточкин сможет приступить к адвокатской деятельности.

фото: © МЧС Карелии

Под Петрозаводском сгорел жилой дом – огонь до небес (ВИДЕО)

В селе Деревянное огонь уничтожил большой дом, соседи погорельцев сняли видео пожара.

Как сообщили в МЧС Карелии, 28 февраля в 17.55 произошле пожар в селе Деревянное Прионежского района. Загорелся жилой дом.

На место происшествия выехали 20 пожарных и шесть единиц техники. К 20.00 пламя удалось погасить. Дом сгорел полностью.

Видео пожара запечатлели соседи погорельцев.

фото: © Столица на Онего

Вакантная должность главы поселения в Карелии не вызвала потока желающих ее занять

Досрочные муниципальные выборы в Салминском сельском поселении назначены на конец апреля.

До окончания приема документов от граждан и избирательных объединений для выдвижения и регистрации кандидатов на должность главы Салминского сельского поселения Питкярантского района осталось всего десять дней, а пока, по данным Центральной избирательной комиссии, на этот пост претендует лишь один зарегистрированный кандидат. Им стала домохозяйка из деревни Мийнала, которая решила участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца.

Должность главы Салминского сельского поселения оказалась вакантной после того, как бывший руководитель муниципального образования Константин Булахов досрочно сложил свои полномочия. Депутаты сельского совета назначили выборы нового главы на 25 апреля.

фото: источник - паблик "ДТП Петрозаводска и Карелии"

Больше ни на кого не надеются: жители Петрозаводска вышли с лопатами на уборку снега (ВИДЕО)

В новом микрорайоне Петрозаводска мужчины сами расчистили двор от снега, чтобы завтра машины и люди могли выйти на работу.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" горожанка разметила фото и видео, как добровольцы с лопатами чистят Скандинавский проезд от снега.

"Дороги во дворах этой зимой... нет слов. Каждый день автомобилисты мучаются, застревают, просят помощи толкнуть, - написала автор сообщения. - Люди, ответственные за уборку снега, вы за что зарплату получаете? Скандинавский проезд. Хочется лично от себя выразить благодарность за трудолюбие и неравнодушие, спасибо, что вы есть".

Ранее сообщалось, что двор в центре Петрозаводска тоже почистили горожане-добровольцы, чтобы утром в понедельник у детского сада не было коллапса.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Задержанный за участие в митинге писатель из Карелии напомнил суду о "дяде Степе-милиционере"

Городской суд Петрозаводска назначил блогеру и путешественнику Сергею Филенко штраф в размере 5 тысяч рублей.

Городской суд Петрозаводска вынес 1 марта обвинительный приговор по административному делу известного карельского блогера, писателя и путешественника Сергея Филенко, задержанного в конце января сотрудниками правоохранительных органов за участие в несанкционированном митинге в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального. Судья Ирина Сааринен приговорила писателя и путешественника к штрафу в размере 5 тысяч рублей, но это решение пока не вступило в законную силу.

Сам Сергей Филенко себя виновным не признал. По словам писателя, он пришел 23 января на площадь Кирова в Петрозаводске, где собрались горожане, чтобы выразить поддержку арестованному оппозиционеру. Увидев, как сотрудники правоохранительных органов ведут себя по отношению к собравшимся, Филенко начал громко стыдить полицейских, напомнив им о советском книжном герое, "дяде Степе-милиционере". Это стало формальным поводом для задержания писателя и путешественника. На него был составлен протокол о нарушении установленного порядка проведения митинга.

фото: © Столица на Онего

Пожар произошел на Сегежском ЦБК в Карелии

Из-за пожара остановлена бумажная фабрика №3 на Сегежском целлюлозно-бумажном комбинате.

Как сообщили "Столице на Онего" в пресс-службе Сегежского ЦБК, сегодня, 1 марта, в 5.32 сработала пожарная сигнализация на целлюлозно-бумажном комбинате. На место происшествия приехали пожарные расчеты.

Причиной стало возгорание, которое произошло в технологическом проеме на нулевой отметке на бумагоделательной машине (БДМ) №9 на бумажной фабрике №3. Работа фабрики была остановлена.

В результате пострадал участок кабельной продукции. Среди работников предприятия пострадавших нет.

"Ведутся работы по восстановлению кабеля. БДМ №10 и 11 будут запущены в работу в ближайшие часы. БДМ №9 начнет работать завтра. Ничего серьезного на комбинате не произошло", - отметили на Сегежском ЦБК.

фото: © кадр из видео

В МЧС Карелии рассказали, куда спешила пожарная машина, застрявшая в снегу во дворе Петрозаводска

Пожарным пришлось бежать к месту задымления, оставив машину, застрявшую в снегу, сообщили в МЧС Карелии.

В пресс-службе МЧС Карелии рассказали, что в минувшее воскресенье, 28 февраля, на пульт дежурной службы МЧС поступил звонок, что сработала пожарная сигнализация в доме №39 по улице Варламова, - сообщалось о задымлении подъезда.

Пожарные на Камазе выехали к месту вызова, но по пути застряли в снегу во дворе.

"Наши сотрудники вышли из машины и побежали к дому, где в подъезде был замечен дым, - рассказали в МЧС. – Прибежав в подъезд, они все проверили и не нашли ни очага пожара, ни задымления – была ложная тревога. Тогда пожарные вернулись к застрявшей машине и помогли водителю преодолеть снежные заносы".

Напомним, петрозаводчанин снял видео, на котором запечатлел, как пожарная машина застряла в снегу во дворе.

фото: pixabay

Единственный в Карелии производитель "мраморной" говядины перевел бизнес в Ленобласть

ООО "Новое", занимавшееся в Карелии разведением коров абердин-ангусской породы для производства элитной "мраморной" говядины, перевело бизнес в Ленинградскую область.

Об этом сообщил "Вестям Карелии" начальник отдела инвестиций и развития сельских территорий Минсельхоза республики Андрей Квасников.

По его словам, руководство компании уведомило министерство, что часть поголовья уже перевезена в Ленобласть, а другая часть пущена на убой. О причинах такого решения в Минсельхозе пока не знают. Этот вопрос будет обсуждаться на встрече министра Владимира Лабинова с руководством компании, которая должна состояться в марте. В 2016 году правительство Карелии заключило соглашение с ООО "Новое", согласно которому компания инвестирует 500 млн. рублей в разведение коров абердин-ангусской породы в Лахденпохском районе. Их завезли в Карелию из Шотландии. Какие обещания тогда давал инвестор, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: источник - паблик "ТОС Соломенное"

Издевательство: водовозка в Петрозаводске застряла в снегу – люди третьи сутки сидят без воды

В отдаленном микрорайоне Соломенное водовозка не может доехать до людей, так как дороги не чистят от снега.

В паблике "ТОС Соломенное" люди умоляют о помощи, бьют тревогу в соцсетях, так как на официальные заявления никто не реагирует – ситуация не меняется.

"Когда же закончится это издевательство? – спрашивают жители Соломенного. - Третий день без воды! У нас в Соломенном на улицах Скалистая, 9 января, Мебельная и Революционная осуществляется подвоз воды машиной, но снег не чистят, поэтому водовозка не может подъехать. В субботу застряла на улице Мебельной, в воскресенье в 15 часов прошел трактор, но чисткой снега это не назовешь: снял слой снега в 2 сантиметра и уехал. После его чистки машина снова застряла, но уже на улице 9 января".

Люди просят власти Карелии срочно решить их вопрос: они сидят без воды уже несколько суток.

"Звонки в "051" ничего не решают!" - сообщили авторы поста.

фото: © кадр из видео

Пожарная машина застряла в снегу во дворе Петрозаводска (ВИДЕО)

Пожарные дружно вытолкали Камаз из снежного плена.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" опубликовано видео, которое сняли горожане. Петрозаводчане из окна многоэтажки запечатлели, как пожарный Камаз застрял в "снежной каше" в одном из дворов Петрозаводска.

Пожарные дружно выталкивали спецмашину с проблесковыми огнями.

Ранее на Ключевой в снегу застряла скорая помощь.

фото: © "Автоспецтранс"

Военная техника пришла на помощь мусоровозу, застрявшему в снегу в поселке Карелии (ФОТО)

В поселке Мелиоративный Прионежского района прошла спасательная операция по вызволению из сугробов мусоровоза.

Как сообщили в пресс-службе регоператора "Автоспецтранс", операторы по вывозу ТКО возмущены завалами снега у контейнерных площадок и состоянием подъездных путей. Чтобы подобраться к местам накопления твердых коммунальных отходов, экипажи мусоровозов тратят немало времени и сил. Так, в минувшие выходные в поселке Мелиоративный мусоровоз застрял в снегу. Чтобы вытащить его из снежного плена, потребовалась помощь военной техники. Военные предоставили для этого кран и грузовик.

Подобная ситуация произошла и в микрорайоне Соломенное в Петрозаводске. Мусоровоз застрял в снегу на 3 часа, в результате чего график вывоза ТКО был серьезно сдвинут.

А в петрозаводском микрорайоне Пески в воскресенье выбраться из заснеженной колеи мусоровозу помог трактор. На это ушло 2,5 часа.

В "Автоспецтрансе" напомнили, что обязанности по содержанию контейнерных площадок несут собственники земельного участка, которыми являются органы местного самоуправления и управляющие компании. Регоператор просит ответственных лиц обеспечить подъездные пути к местам накопления отходов в ежедневном режиме.

Ранее сообщалось, что водовозка в Петрозаводске застряла в снегу – люди третьи сутки сидят без воды.

фото: © pixabay.com

Более 7 тысяч рублей штрафа придется заплатить жителям Карелии, которые отдохнули за границей и не проверились на ковид

Суд оштрафовал путешественников Карелии за то, что они не сдали тест на COVID-19 после поездки за границу, сообщается на сайте районного суда.

Беломорский районный суд рассмотрел ряд дел об административных правонарушениях в отношении местных жителей.

Судом установлено, что граждане России, прибывшие из-за границы, в нарушение требований постановления главного государственного санитарного врача РФ, до вылета в Российскую Федерацию не заполнили на Едином портале государственных и муниципальных услуг анкету для прибывающих в Россию в электронном виде, а также в течение 3 дней с даты прибытия на территорию России не разместили информацию о результате лабораторного исследования на COVID-2019.

Судом граждане признаны виновными в совершении административных правонарушений.

Учитывая обстоятельства совершения административных правонарушений и их характера, степени вины нарушителей, отсутствия смягчающих и отягчающих административную ответственность обстоятельств, суд пришел к выводу о применении административного штрафа в отношении каждого лица.

Исходя из значительного размера минимального штрафа, уплата которого может привести к неплатежеспособности граждан, штраф снижен судом до менее минимального размера штрафа, предусмотренного санкцией, а именно до 7,5 тысяч руб.

фото: © Паблик "Живой Петрозваодск"

Полиция разберется, кто виноват, что маленького ребенка в Петрозаводске зажало в дверях троллейбуса

По факту инцидента в троллейбусе, где 6-летний ребенок получил травмы, после того как его зажало в дверях, будет проведена проверка, сообщили в МВД Карелии.

Как стало известно "Столице на Онего", в минувшее воскресенье, 28 февраля, из лечебного учреждения Петрозаводска поступило сообщение в полицию города о том, что 6-летняя девочка получила травмы, после того как ее зажало в дверях троллейбуса.

МВД Карелии начало проверку по данному факту.

Напомним, в минувшее воскресенье петрозаводчанка рассказала в соцсети историю, как водитель троллейбуса не заметил ее ребенка, выходившего из салона, и зажал дверьми. Сама женщина бежала за троллейбусом и держала дочь, чтобы она не упала под колеса.

Завершилась история в травмпукте.

фото: источник - https://vk.com/id84661647

Хорошо, что никого не убило: в деревне Карелии под тяжестью снега упал козырек подъезда (ФОТО)

В деревне Ряймяла Питкярантского района у подъезда многоквартирного дома под тяжестью снега обрушился козырек.

"Сегодня (28 февраля) около шести часов вечера упал козырёк по адресу д.Ряймяля, ул.Советская, 18 из за большого скопления снега,обошлось без пострадавших", - сообщила местная жительница.

Автор сообщения отметила, что каждый месяц управляющая компания берёт деньги за содержание домов, но порядка нет.

"Сколько будет продолжаться это безобразие от ЖКХ?" - задала женщина риторический вопрос.

фото: © "Столица на Онего"

Активисты Рыборецкого поселения: "Оппозиция хочет на вепсской теме въехать в Заксобрание Карелии"

Заместитель председателя вепсской общины Рыбреки Константин Савельев считает, что конфликтная ситуация с заготовкой леса в районе вепсских поселений заинтересовала "яблочницу" Эмилию Слабунову только из-за предстоящих выборов.

В Рыборецком сельском поселении состоялась встреча представителей Минприроды и Миннаца республики, арендатора лесных участков, администрации Прионежского района, местных депутатов и инициативной группы жителей по вопросу вырубки лесов на территории проживания коренных малочисленных народов – вепсов. Напомним, участок в 48 тысяч гектар, которое ДОК "Калевала" получил в конце 2018 года в долгосрочную аренду на 49 лет, располагается в Шелтозерском, Шокшинском и Рыборецком поселениях. Но узнали об этом местные жители только в прошлом году и встали на защиту своего леса.

В конце 2020 года представители правительства республики и ДОК "Калевала" уже пытались договориться с главами администраций вепсских поселений. Вторая встреча в Рыбреке стала продолжением того разговора. Но в этот раз в ней приняла участие депутат карельского парламента от партии "Яблоко" Эмилия Слабунова. Она предложила пересмотреть договор аренды в пользу интересов коренного населения. Но представители инициативной группы не поддержали депутата. Так, заместитель председателя вепсской общины Рыбреки Константин Савельев открыто выступил против заявлений Эмилии Слабуновой.

"Почему Слабунова и другие представители так называемой оппозиции не поднимали вопросы вырубок раньше, когда у нас орудовали "черные" лесорубы? Почему 10-15 лет назад их не волновало, когда Матвееву Сельгу всю вырубили. Вся шумиха сегодня поднята в связи с чем? Только в связи с тем, что в этом году состоятся выборы! Люди очень хотят попасть в Заксобрание! Пройдут выборы, и на вепсов будет всем глубоко наплевать! Оппозиция на вепсской теме хочет въехать в "рай" – в Заксобрание Карелии. Вот и все. А потом они махнут рукой и на вырубки, и на наших активистов", - считает Константин Савельев.

По мнению представителя инициативной группы, сегодня нужно вести конструктивный диалог с арендатором леса. И представители предприятия готовы оказывать содействие, идти на уступки: оставить кварталы для заготовки деловой древесины и дров для местного населения. Так, в апреле состоится очередная встреча, где уже конкретно будут определены эти участки.

"Инвестор пришел всерьез и надолго. Готов разговаривать, договариваться. Этому нужно радоваться, а не вставлять палки в колеса. Но оппозицией все воспринимается в штыки. Ну, уйдет ДОК "Калевала". Опять появятся "черные" лесорубы. Давайте позакрываем и все карьеры. Они же мешают, они пылят. Завтра сколько людей без работы будет сидеть? Все Прионежье. И Шелтозеро в первую очередь. Почему борцы за справедливость об этом не думают? Почему они на встречах не поднимают вопросы, как обеспечить пенсионеров дровами? И не случайно, когда вопрос с ДОК "Калевала" обсудили, Слабунова со своими оппозиционерами ушла. Хотя остались вопросы по охоте и недропользованию. Их не интересует, как вепсы будут рыбачить, как будут жить", - уверен заместитель председателя вепсской общины Рыбреки.

фото: pixabay.com / Free-Photos

Машина почти за 850 тысяч рублей будет закуплена для нужд судей в Карелии

Управление судебного департамента намерено заказать легковой автомобиль почти за 850 тысяч рублей.

Управление Судебного департамента в Республике Карелия выступает заказчиком электронного аукциона по закупке легкового автомобиля для нужд районных (городских) судов.

Максимальная цена контракта составляет 848 тыс. рублей. Источником финансирования служит федеральная казна. Информация об этом содержится на сайте госзакупок.

В техническом задании указано, что автомобиль должен быть пятиместным полноприводным "универсалом". Кузов машины должен быть темного цвета, коробка передач – механической. Предполагаемая мощность двигателя – не менее 80 лошадиных сил.

Ранее сообщалось, что правительство России выделило более 1,4 миллиарда рублей на закупку медицинского транспорта для села

фото: Администрация Петрозаводского городского округа / ВК

ГИБДД Петрозаводска предупредило о новом режиме работы светофоров

Светофоры на пересечении улицы Правды и проспекта Александра Невского в карельской столице начали работать новом режиме.

С 1 марта в новом режиме работают светофоры на пересечении улицы Правды и проспекта Александра Невского, сообщает Госавтоинспекция Петрозаводска.

На перекрёстке введены совмещённые фазы движения водителей и пешеходов при повороте транспорта направо. Переход проезжей части по диагонали на перекрёстке запрещён. В целях обеспечения безопасности светофоры оснащены дополнительными секциями для предупреждения водителей о движении пешеходов.

Кроме того, на переходах установлены дополнительные аншлаги, информирующие о введении нового режима работы светофора. Изменения призваны увеличить пропускную способность перекрёстка и сократить время заторов на данном участке, информирует ГИБДД.

Ранее администрация Петрозаводска анонсировала изменение схемы движения транспорта в центральной части карельской столицы.

фото: Живой Петрозаводск / ВК

Центральный проспект Петрозаводска стал опасен для горожан из-за огромных сосулек (ФОТО)

Пешеходы шокированы огромными сосульками, которые висят над их головами на проспекте Ленина.

Кровли домов и балконы на проспекте Ленина покрыты тяжелыми сосульками. Ледяные глыбы нависают над головами горожан, идущих по тротуару центрального проспекта карельской столицы.

Фото размещены в паблике "Живой Петрозаводск".

"Вот такие сосульки на проспекте Ленина! Люди идут и ничего не видят. А ведь и на голову может упасть...", - рассказал автор поста.

Ранее сообщалось, что лед на ступеньках и сосульки над головой угрожают посетителям магазина в центре Петрозаводска.

фото: © "Столица на Онего"

Карелия получила от Минобороны 4 гаубицы, 2 миномета и 2 пушки

Орудия переданы республиканскому министерству культуры.

Министерство обороны России передало в собственность Республики Карелия часть исторического вооружения для музейной экспозиции. В перечне вооружения, которое перешло республике, указаны 4 гаубицы, 2 миномета и 2 пушки.

Республиканские власти распорядились принять орудия в региональную собственность после Дня защитника Отечества. Гаубицы, минометы и пушки переданы министерству культуры Карелии.

фото: pixabay.com / Chronomarchie

Карелия оказалась аутсайдером в рейтинге регионов по уровню зарплаты

Фонд развития гражданского общества поместил Карелию в аутсайдеры рейтинга российских регионов по уроню социального благополучия.

Карелия и Башкирия замкнули рейтинг благополучия регионов, составленный Фондом развития гражданского общества. В Карелии средняя зарплата составляет 44 тыс. рублей, а прожиточный минимум - 17,9 тыс. рублей. В Башкирии— зарплата равна 38,3 тыс. рублей, а прожиточный минимум - 15,6 тыс. рублей. В рейтинг были включены 37 из 85 регионов страны. Об этом сообщают Известия со ссылкой на материалы исследования.

Фонд развития гражданского общества подготовил исследование "Индекс социального благополучия регионов" по итогам 2020 года. "Его критериями стали отношение ежемесячной средней заработной платы к стоимости потребительской корзины. Как объясняют авторы исследования, чем больше их соотношение, тем выше позиция субъекта в рейтинге. В итоге в топ вошли 37 из 85 российских регионов", - поясняют Известия.

Первое место в рейтинге получила Магаданская область. При средней зарплате в 127 тыс. рублей прожиточный минимум там составляет 23,6 тыс. На втором месте ЯНАО — средняя зарплата 96,6 тыс. рублей, прожиточный минимум — 20,1 тыс. рублей. На третьем — Сахалинская область с зарплатой 85,8 тыс. рублей и прожиточным минимумом 20,4 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что россияне стали брать больше займов "до зарплаты".

фото: © "Столица на Онего"

Трое жителей Карелии украли железнодорожные пути

В Кондопожском районе злоумышленники за два месяца срезали 7 тонн рельсов на железной дороге, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Кондопожского района поступило сообщение о том, что в районе одной из станций пропала часть железнодорожных путей. Сумма ущерба составила более 68 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемых. Ими оказались трое местных жителей: 37-летний и 40-летний ранее неоднократно судимые братья, а также их 30-летний приятель. Полицейские выяснили, что мужчины с помощью специального инструмента ночами на протяжении пары месяцев срезали рельсы.

Добытые почти 7 тонн железнодорожного полотна они сдали в пункт приёма металла, получив за это более 100 тысяч рублей. Добычу жители города бумажников поделили и потратили на личные нужды. Свою вину подозреваемые признали, в содеянном раскаялись и обещали возместить причинённый ущерб.

В настоящее время по признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Нарушителям грозит до пяти лет лишения свободы.

фото: сайт компании "Русский радиатор"

Предприятие, созданное на месте Надвоицкого алюминиевого завода, объявило о наборе персонала

Компания "Русский радиатор", запустившая производство на площадке закрывшегося Надвоицкого алюминиевого завода, объявила об увеличении числа рабочих мест и наборе персонала.

Об этом сообщила пресс-служба Управления труда и занятости Карелии.

По состоянию на 1 января «Русский радиатор» создал 63 дополнительных рабочих места, в результате их общее число выросло до 144. "На предприятии готовы принимать новых работников. Набор идет по вакансиям: юрисконсульт, менеджер по автоматизированным системам управления предприятием (по электронному оборудованию)...", - говорится в сообщении. Как еще вакансии открыты на заводе, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Подсчитано как повышение пенсионного возраста повлияет на рабочую силу в Карелии

Пенсионная реформа позволит увеличить численность населения Карелии в трудоспособном возрасте через три года всего на 0,1%.

Это следует из прогноза баланса трудовых ресурсов республики на 2021-2023 годы, составленного Управлением труда и занятости Карелии.

По оценке Управления, в последние годы количество жителей Карелии в трудоспособном возрасте сокращалось ежегодно на 2-4 тыс. человек. Однако из-за повышения пенсионного возраста этот спад прекратится и сменится ростом. "Изменения будут происходить поэтапно в течение длительного переходного периода, который составит 10 лет и завершится в 2028 году. В течение этого периода падение численности населения в трудоспособном возрасте будет остановлено. Таким образом, численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте в рассматриваемом прогнозном периоде останется стабильной и даже незначительно увеличится на 0,1% или на 0,4 тыс. человек по сравнению с отчетным 2019 годом и к 2023 году составит 308,5 тыс. человек", - говорится комментарии Управления к прогнозу. Как изменится ситуация в Петрозаводске, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Жители отдаленного района Петрозаводска обсудят проблемы с министром Россыпновым

Обитатели Соломенного готовятся к встрече с министром строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики Виктором Россыпновым.

Жители района в паблике "ТОС Соломенное" анонсировали встречу с министром Виктором Россыпновым. В соцсети авторы поста предлагают написать волнующие горожан вопросы, которые могут быть заданы во время встречи.

Участники предстоящего визита к Россыпнову намерены говорить о проблемах Соломенного.

"Обсуждать будем: 1) Расселение аварийного жилья в Соломенном. 2) Наш парк и ситуацию с ним. 3) Актуализируем информацию по строительству нового здания амбулатории, а также понтонному мосту", - говорится в тексте поста.

Ранее сообщалось, что в отдаленном микрорайоне Соломенное водовозка не может доехать до людей, так как дороги не чистят от снега.

фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

В Карелии объявлен конкурс на обустройство земельных участков под строительство жилья в Сортавале

Средства на эти цели выделены в рамках индивидуальной программы развития республики до 2024 года.

Управление капитального строительства Республики Карелия объявило конкурс на проведение работ по обустройству транспортной и инженерной инфраструктуры земельных участков, выделенных по индивидуальное жилищное строительство в микрорайоне Лахденкюля в Сортавале. Начальная цена контракта составляет более 88 миллионов рублей. Средства на эти цели заложены в индивидуальной программе развития республики до 2024 года, которую утвердило федеральное правительство.

Напомним, ранее УКС Минстроя Карелии заключило контракты на строительство производственных объектов промышленного парка в Петрозаводске и туристического визит-центра беломорских петроглифов, которые также вошли в индивидуальную программу развития республики. Сумма этих контрактов составила почти 2 миллиарда рублей, а их подрядчиком стала компания "Девелопмент Групп", главой и владельцем которой является Роман Белуга, сын известного карельского бизнесмена Леонида Белуги.

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В Петрозаводске прошел второй Форум социальных предпринимателей Карелии

Торжественное открытие форума состоялось 26 февраля.

Форум объединил предпринимателей, работающих в социальной сфере. Совместно с Корпорацией развития Республики Карелия участники форума смогли обменяться опытом, а также ознакомиться с мерами господдержки своих проектов.

Приветственное слово сказал вице-премьер правительства Карелии по вопросам экономики Дмитрий Родионов. В своем выступлении он подчеркнул важность социального предпринимательства. Социальные предприниматели могут рассчитывать на грант в 500 тысяч рублей, а также иные меры поддержки. Для этого необходимо состоять в реестре социальных предпринимателей.





"Для того, чтобы стать социальным предпринимателей, надо обратиться в Корпорацию развития республики Карелия и представить свой проект, – объяснил Дмитрий Родионов. – Если ваш проект соответствует необходимым критериям, то вы попадаете в реестр и можете претендовать на поддержку".

С критериями можно ознакомиться на сайте Корпорации развития Республики Карелия. Дмитрий Родионов выразил надежду, что перечень этих критериев в самое ближайшее время будет расширен, и все больше проектов смогут получить статус социальных.

На церемонии открытия Форума состоялось награждение победителей регионального этапа всероссийского конкурса "Лучший социальный проект года". Предприниматели представляли свои проекты, и лучшие были отмечены наградами и дипломами.





В сфере социального обслуживания лучшим был назван инклюзивный центр психологической реабилитации и социальной адаптации "Твой мир". Главным инструментом в работе центра является шлем виртуальной реальности.

"Организация, на базе которой реализован наш проект – это центр социального обслуживания лиц с ограниченными возможностями "Благодать", организация с 20-летним стажем, – рассказал руководитель проекта Андрей Иванов. – Проект "Твой мир" был реализован при поддержке Фонда Президентских грантов 3 года назад. Мы дарим людям хорошее настроение посредством виртуальной реальности и уютной обстановки в нашем центре".

Еще один проект-победитель – это гидрокинезотерапия детей с особенностями здоровья.

"Я занимаюсь грудничковым плаванием, и недавно мы стали заниматься с детьми с особенностями развития, – рассказывает Анна Седлецкая, идеолог и руководитель проекта. – Мы организовали инклюзивные группы, когда вместе со здоровыми малышами плаванием занимаются дети с особенностями развития, например, с нарушениями опорно-двигательного аппарата".

Также был отмечен проект под названием "Здоровью годы не помеха", реализованный в пансионате для пожилых. Средний возраст подопечных пансионата – от 77 лет, всего в занятия вовлечены около 60 человек. Проект посвящен реабилитации пожилых людей, которым тоже необходимо вести активный образ жизни, несмотря на возраст. В рамках проекта уже приобретены тренажеры, с пожилыми людьми занимается инструктор по адаптивной физкультуре. Кроме того, многие из них одинокие, а на этих занятиях участники знакомятся, общаются.

Всего на сегодняшний день в региональном реестре социальных предпринимателей 15 субъектов, но региональные власти надеются, что со временем это количество будет расти.