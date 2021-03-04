Важные новости, которые вы могли пропустить

фото: сайт администрации Петрозаводска

"Не можем сказать, что довольны": в мэрии Петрозаводска признали проблемы с уборкой снега

Администрация Петрозаводска заявила, что условия контракта на уборку улиц от снега с компанией "ТехРент" "не исполняются должным образом".

Позицию мэрии высказал председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства Андрей Бекелев после инспекции городских улиц.

Он отметил, что на многих дорогах заужена проезжая часть и образовались колеи. Из-за перепадов температур на дорогах сохраняется рыхлый снег и наледь.



"На данный момент мы не можем сказать, что довольны подрядчиком. Несмотря на сложные погодные условия, их переменчивый характер, обилие осадков, считаем, что условия муниципального контракта не исполняются должным образом. Поэтому предприятие на регулярной основе привлекается к ответственности. За истёкший период подрядчику предъявлено порядка 7,5 млн рублей в виде штрафов и неустоек... В некоторых местах, можно сказать, что ни разу за зиму уборка не проводилась, тротуары заброшены. Всё это негативно сказывается на безопасности дорожного движения и удобстве граждан", – приводит слова Бекелева пресс-служба мэрии.



Он отметил, что с петрозаводских улиц вывезено около 60 тысяч тонн снега, и администрация "изыскивает возможность увеличения объёмов вывозки".







фото: скриншот трансляции/паблик Вконтакте "Республика Карелия

Власти Карелии намерены на год заморозить индексацию своих окладов

В республиканском правительстве рассчитывают ограничить рост бюджетных расходов.

Глава Карелии Артур Парфенчиков внес на рассмотрение республиканского парламента проект поправки в региональный закон о некоторых вопросах государственной гражданской службы и правового положения лиц, замещающих государственные должности. Губернаторская поправка приостанавливает до 1 января 2022 года действие положений этого закона, предусматривающих ежегодную индексацию должностных окладов карельских чиновников с учетом уровня инфляции.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, он направлен на недопущение расходов республиканского бюджета. Такая же мера была предпринята федеральными властями в конце прошлого года.

Напомним, в Москве не раз указывали руководству Карелии на растущие расходы республиканской казны на государственных служащих в условиях снижения собственных доходов региона. Однако карельские власти впервые за последние годы пошли на замораживание своих должностных окладов.

фото: Столица на Онего

"Что с этим делать?": в Карелии депутат получил странное сообщение от омбудсмена Бойченко

Сообщение уполномоченного по защите прав человека в Карелии Ларисы Бойченко изумило депутата Законодательного собрания Карелии Андрея Рогалевича.

Парламентарий Андрей Рогалевич в собственном Telegram-канале сообщил, что получил от омбудсмена Ларисы Бойченко фотоснимок газеты, в которой был напечатан ее собственный доклад. Депутат прикрепил к посту скриншот из мессенджера.

"Уполномоченный по защите прав человека в Республике Карелия Лариса Бойченко прислала фотографию своего отчёта о деятельности за 2020 год, размещенного в газете "Карелия". Что с этим делать, я так и не понял. Сорри за непонятную глубину мысли. Вывод, который я сделал - пользоваться фотокамерой Уполномоченный научилась. Осталось освоить работу с электронной почтой и можно идти на второй срок", - прокомментировал сообщение Андрей Рогалевич.

Лариса Бойченко на своей странице в соцсети регулярно размещает фотографии страниц бумажных календарей с различными датами, снимки экрана монитора с заинтересовавшей ее информацией, фото вырезок из газет. На странице уполномоченного по защите прав человека в Карелии также можно ознакомиться с содержанием детской притчи про белку и волка, а также прочитать заповеди мудреца для долгой и радостной жизни.

Ранее сообщалось, что омбудсмен Лариса Бойченко попросила не беспокоить ее в соцсетях и пожелала всем "спокойной ночи".

фото: Ярослав Чингаев / Ведомости

Автомобиль снова становится роскошью, а не средством передвижения, особенно в Карелии

Средняя стоимость легковых автомобилей иностранных марок, продаваемых в Карелии за год выросла на 19,23%. В республике они дорожают быстрее, чем по России, а с 1 марта автодилеры снова переписали ценники.

По данным Карелиястата, стоимость иномарок в республике в феврале достигла в среднем 1,2 млн рублей.

По оценке Нацбанка Карелии, цены в республике растут быстрее, чем, в целом, по России.

"Это обусловлено более высокой востребованностью личного автотранспорта в Карелии (доля легковых автомобилей в потребительской корзине региона более чем вдвое превышает показатель по России в целом) в связи с наличием на территории республики большого числа труднодоступных и отдаленных населенных пунктов, невысокой плотностью населения, а также популярностью загородного строительства", - пояснили в Нацбанке.

С 1 марта многие бренды снова подняли цены. Некоторые автодилеры - на одну-две модели, а другие — на весь модельный ряд. Рост цен привел к тому, что некоторые модели попали в список автомобилей, облагаемых так назывемым "налогом на роскошь". Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © "Столица на Онего"

Стало известно, в какие школы петрозаводчане должны отдать своих первоклассников

Администрация Петрозаводска опубликовала список школ и закрепленные за ними территории.

Напомним, в этом году изменился порядок зачисления в первые классы. Чтобы попасть в школу первоклассник должен проживать на территории, которая находится рядом со образовательным учреждением.

Приемная кампания в первые классы будет проходить с 1 апреля до 30 июня. В это время подать заявления в школу смогут родители, чьи дети проживают на закрепленной за организацией территории. Для этого им потребуется предоставить справку о регистрации ребенка по месту жительства или о пребывании на данной территории.

Прием заявлений о зачислении детей, не проживающих рядом со школами, будет осуществляться с 6 июля по 5 сентября, если в учреждениях остаются свободные места.

Для родителей будущих первоклассников в мэрии работает горячая: 71-34-34.

Список школ можно найти здесь.

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Две жительницы Карелии заразились коронавирусом и умерли

Всего за время пандемии коронавируса в Карелии скончались 316 человек, сообщили в оперштабе республики.

В Карелии подтверждены еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Сегежской ЦРБ скончалась 78-летняя жительница Сегежи, в Кондопожской ЦРБ умерла 84-летняя кондопожанка. Обе пациентки имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего за время пандемии коронавируса в Карелии скончались 316 человек.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 102 человек. Из этого числа заболевших – 89 человек, из них 37 имеют симптомы средней тяжести, три человека в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии.

Общее число инфицированных COVID-19 в Карелии на сегодняшний день составляет 41324 человека.

Выздоровели 37306 человек, за сутки выписан по выздоровлению 161 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 6696,1 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2915,7 случая, по Северо-Западу – 5149,8.

фото: © Донат Сорокин/ТАСС

Цены на бензин в Петрозаводске побили новый рекорд

Стоимость моторного топлива в Петрозаводске за неделю выросла на 0,1%-0,3%.

Это следует из результатов проведенного Карелиястатом мониторинга потребительских цен за период с 24 февраля по 1 марта.

Больше всего подорожал бензин АИ-98. Его стоимость выросла на 0,3% - до 55 рублей 20 копеек за литр. Как ситуация с ценами на другие марки бензина читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © pixabay.com

В Петрозаводске избитый отцом до полусмерти мальчик шестой месяц находится в коме

Младенец, жестоко избитый отцом, по-прежнему находится в ИТАРе Детской республиканской больницы.

Малыш, попавший в реанимацию в возрасте 4-х месяцев, до сих пор подключен к аппарату ИВЛ в ИТАРе Детской республиканской больницы.

"С ребенком все по-прежнему: тяжелый, находится в реанимации на ИВЛ", - сообщили "Столице на Онего" в Минздраве Карелии.

Малычик находится в Детской республиканской больнице уже шестой месяц. Все это время врачи пытаются спасти ему жизнь.

Напомним, инцидент произошел в конце сентября прошлого года. Следком сообщал, что 36-летний житель Петрозаводска, находясь один дома со своим 4-месячным сыном, избил его. С тяжелыми черепно-мозговыми травмами младенец был доставлен в ДРБ.

фото: © "Столица на Онего"

Весна не скоро: в Карелию вновь идут морозы

Синоптики карельского Гидрометцентра рассказали о погоде в марте.

По прогнозу специалистов, в наступающие праздничные дни жителям Карелии не стоит ждать тепла.

"Настоящей весны еще нет. Ожидаются морозы. Температура воздуха может опустится по республике до -29. Например, 9 марта в Петрозаводске ночью похолодает до -23 градусов. Зато солнца будет больше. Днем солнце, -10, -12 градусов, а ночью мороз", - рассказали "Столице на Онего" в карельском Гидрометцентре.

В пятницу, 5 марта, в Карелии столбик термометра опустится ночью до -11, -16 градусов, при прояснении до -20-ти, а днем потеплеет до -4, -9 градусов. Но уже 7 марта на республику обрушится очередной циклон: пройдет снег, усилится ветер. Затем циклон отойдет и будет период похолодания.

"По предварительному прогнозу, март у нас в пределах нормы. Но он неоднородный: период потепления будет сменятся периодом похолодания. Поэтому нас ждут аномалии. Сохранятся характерные для этой зимы "качели"", - отметили синоптики.

фото: © Артем Коротаев/ТАСС

Минэк Карелии опроверг заявление своей чиновницы с критикой в адрес полиции

Министерство экономического развития Карелии признало несоответствующим действительности заявление замглавы ведомства Елены Игнатенковой о работе полицейских при проверке соблюдения правил торговли алкоголем в одном из баров Петрозаводска.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минэка.

В феврале на заседании парламентского комитета по экономической политике, где обсуждались меры по борьбе с незаконной торговлей спиртными напитками, Игнатенкова рассказала о неудачных попытках проверить один из баров в Петрозаводске. "Объект закрыт, свет горит, но там как будто никого нет…Вы знаете, складывается странное впечатление, почему именно в момент выхода проверки с МВД, объект закрыт. Мы все взрослые люди, мы все понимаем – какая-то ситуация здесь есть не очень красивая, потому что в другое время почему-то объект работает", - сказала Игнатенкова. В министерстве сообщили, что по данному заявлению была проведена служебная проверка, в результате которой слова замминистра были признаны необоснованными. Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: фото из личного архива Бориса Махренского и Бориса Золотарева

"Ветеранам плюнули в душу": памятный знак связистам в воинской части в Песках демонтировали и перенесли

Председатель совета КРОО ветеранов войны, военной службы и боевых действий "Защитники неба", майор в отставке Борис Золотарев возмущен фактом вандализма с установленным их общественной организацией в воинской части в Песках памятного камня связистам.

В редакцию нашего издания обратились представители ветеранской организации Карелии "Защитники неба", возглавляемой кадровым военным, майором в отставке Борисом Золотаревым. С нескрываемым волнением они рассказали о вопиющем, по их мнению, факте.

По словам Бориса Петровича, накануне 100-летия Войск связи Вооруженных Сил России в октябре 2019 года, КРОО "Защитники неба", в которую входит немало ветеранов, ранее служивших в 271-ом узле связи (войсковая часть 48678) 5-й дивизии ПВО в Петрозаводске, решила установить памятный знак (камень) воинам-связистам родной части.

"Разрешение на установку камня напротив здания бывшего штаба 271-го узла связи и памятной доски на нем нашей ветеранской организации дал лично бывший тогда командиром части 96848, полковник Владимир Иванович Стрелков, с которым мы согласовали всю проектно-сметную документацию", - рассказал Борис Золотарев.

При поддержке спонсоров и финансовой помощи самих ветеранов приобрели для стелы черный габбродиабаз из Рыборецкого месторождения, оплатили многие другие расходы. Проект самого камня разработал известный карельский архитектор Александр Варухин, а изготовил его и памятную мемориальную доску по представленному нами эскизу предприниматель Александр Ишанин.

19 октября 2019 года, ровно за день до столетнего юбилея войск связи, памятный знак и мемориальная доска были торжественно открыты.

Однако летом 2020 года Владимир Иванович Стрелков уволился из части, и новым ее командиром был назначен бывший начальник штаба, полковник Валерий Анатольевич Журенков. А спустя некоторое время стало известно о произошедшем с установленным ими памятным камнем, как выразился Борис Золотарев, "вопиющим фактом вандализма".

Что произошло в части, читайте здесь.

фото: © сайт Костомукшской епархии/kosta.cerkov.ru

Высший общецерковный суд РПЦ запретил в священнослужении бывшему главе Костомукшской епархии в Карелии

Епископа Игнатия отправят на покаянные труды в один из монастырей Челябинской митрополии.

Высший общецерковный суд Русской православной церкви вынес решение по делу епископа Игнатия (Тарасова), который был отстранен от управления Костомукшской епархией в Карелии. Суд признал епископа виновным в поведении, которое привело к "существенному расстройству епархиальной жизни", и запретил его в священнослужении без права ношения архиерейских одежд и панагии.

Суд также призвал епископа Игнатия к покаянию и деятельному исправлению. А местом его пребывания для несения покаянных трудов будет избран один из монастырей Челябинской митрополии.

Напомним, до отстранения епископа Игнатия от управления Костомукшской епархией в Интернете гуляли многочисленные публикации, намекавшие на его интимные увлечения, которые не приветствуются Русской православной церковью. Причем, такие посты с массой шокирующих подробностей, фото и даже личной перепиской можно до сих пор найти в социальных сетях и на блог-платформах.

фото: © ИТАР-ТАСС/Михаил Метцель

Женщина погибла на пожаре в Петрозаводске – работают следователи

В Петрозаводске проводится доследственная проверка по факту гибели женщины при пожаре, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в ночь на 2 марта в одной из квартир жилого дома в микрорайоне Ключевая в Петрозаводске произошел пожар. При локализации пожара в квартире обнаружено тело 61-летней женщины, которая там проживала.

Причины возгорания и смерти потерпевшей устанавливаются.

В настоящее время проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение.

Парфенчиков объявил, когда начнется бесплатная раздача "арктических гектаров" населению Карелии

Программа "Арктический гектар" по бесплатному предоставлению земельных участков стартует в Карелии летом 2021 года.

Об этом написал на своей странице Вконтакте глава Карелии Артур Парфенчиков.

"Этим летом в Карелии стартует федеральная программа "Арктический гектар": физические лица и индивидуальные предприниматели смогут получить до 1 гектара земли в бесплатное пользование на пять лет. Затем можно стать собственником участка или оформить его в аренду", - написал губернатор. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Министерство культуры Карелии

Умер народный писатель Карелии Марат Тарасов

На 91-м году жизни скончался заслуженный работник культуры Российской Федерации, заслуженный работник культуры Карельской АССР Марат Тарасов.

О смерти известного карельского писателя сообщил глава республики Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети. Он назвал уход Марата Васильевича большой потерей для карельской и российской литературы.

"Представитель знаменитого поколения поэтов-шестидесятников, он дружил с Робертом Рождественским, Евгением Евтушенко. В те годы произведения нашего знаменитого земляка звучали на радио и по телевидению, публиковались в газетах и журналах. На протяжении последующих лет его литературный талант обретал новые грани. Марат Васильевич автор не только замечательных стихов, но и многочисленных переводов на русский язык произведений карельских писателей и поэтов, в том числе Ялмари Виртанена, Тобиаса Гуттари, Николая Лайне, Яакко Ругоева. За более чем 70-летнюю творческую деятельность были опубликованы десятки его поэтических книг, публикаций в периодической печати, литературоведческих работ, переводов", - пишет глава Карелии.

Артур Парфенчиков напомнил, что Марат Тарасов был очень активным и деятельным человеком: помимо литературного творчества занимался общественной работой, 14 лет возглавлял Карельский союз писателей. Всегда помогал молодым авторам.

Глава Карелии выразил искренние соболезнования родным и близким Марата Васильевича.

фото: ДТП Петрозаводска и Карелии / ВК

В Карелии автомобилисты рассказали, как вылетели с трассы в кювет (ФОТО)

Автолюбители поблагодарили очевидцев происшествия, которые помогли им спастись из снежного капкана на обочине.

В Карелии автомобилисты, попавшие в дорожное происшествие, поблагодарили очевидцев, которые оказали им помощь на трассе. Об этом информирует паблик "ДТП Петрозаводска и Карелии".

ДТП произошло в Сегежском районе.

"Вчера из-за погодных условий вылетели с трассы в Сегежском районе и прочно засели в снегу на обочине", - сообщила автор поста.

Застрявшим в снегу автомобилистам помогли проезжавшие мимо люди.

"Хотим выразить благодарность трём настоящим мужчинам, которые, несмотря на сильнейший снегопад, а в дальнейшем практически полное отсутствие видимости, пришли к нам на выручку. Огромное вам спасибо, что не оставляете людей в сложных ситуациях! Вы - настоящие герои и гордость своих семей! Желаем вам удачи и никогда не оказываться в подобных неприятностях. Добро вернётся сторицей!", - написала автор сообщения.

Ранее сообщалось, что начальник кондопожского пожарно-спасательного гарнизона поблагодарил сотрудников патрульно-постовой службы полиции, оказавших помощь на пожаре.

фото: Роман Балаев/ТАСС

Парфенчиков добивается сокращения размера водоохранных зон в Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков обратился к правительству России с просьбой смягчить законодательство о водоохранных зонах, чтобы на этих территориях в республике была разрешена сельскохозяйственная деятельность.

Об этом губернатор написал на своей странице Вконтакте.

По его словам, в соответствии с Водным кодексом РФ, ширина прибрежной защитной полосы для водоемов, имеющих ценное значение для рыбохозяйственной деятельности, составляет 200 метров. Для остальных водоемов - 50 метров. "В водоохранной зоне запрещена любая сельскохозяйственная деятельность – распашка земли, выпас скота и т.д. Но в Карелии, по информации Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству, все водоемы имеют особо ценное рыбохозяйственное значение. И в 200-метровую водоохранную зону попадает половина земель сельхозназначения. Кроме того, в этой водоохранной зоне находятся многие приусадебные участки, дворы для содержания домашнего скота – ведь именно на берегах рек и озер наши предки селились на протяжении веков, и выбирали они самые лучшие участки, чтобы возделывать землю, разбивать огороды, пасти скот. А сегодня правила таковы, что многие виды деятельности на таких участках запрещены", - пояснил глава республики. Что он предлагает, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Александр Гнетнев / "Столица на Онего"

В Карелии врачи спасают 9 ковидных больных, которые не могут самостоятельно дышать

В ковид-центрах республики к аппаратам ИВЛ подключены 9 пациентов, сообщил глава Минздрава Карелии.

По данным на 4 марта, в стационарах находятся 538 жителей республики, заболевших COVID-19. Из них 468 - в состоянии средней тяжести, 61 тяжелобольной и 9 пациентов крайне тяжелых, они подключены к аппаратам ИВЛ, кроме того, 4 человека из них находятся на инвазивной ИВЛ, когда аппарат полностью взял на себя функцию дыхания.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии от коронавируса скончались два человека и заразились COVID-19 102. Всего в республике за время пандемии инфицировано 41324 человека. Выздоровели – 37306. Умерли 316 пациентов.

фото: © ТАСС / Станислав Красильников / pixabay.com / Alexas_Fotos (коллаж "Столица на Онего")

Пенсионерка из Петрозаводска отдала мошенникам 1,2 млн рублей, заинтересовавшись акциями Санта-Клауса

В Петрозаводске 66-летняя пенсионерка перевела мошенникам более миллиона рублей: ее обманули два раза подряд.

С заявлением в петрозаводскую полицию обратилась 66-летняя горожанка. Как сообщили в МВД, мошенники обманом вынудили ее перевести 1 млн 200 тыс. рублей на посторонний счет.

На одном из сайтов жительницу карельской столицы привлекло объявление, в котором ей был обещан легкий заработок в Интернете с высоким доходом. Горожанка позвонила по указанному номеру телефона и попала в сети мошенников. Ей рассказали, что необходимо вкладывать свои средства на бирже, даже предлагали "покупать акции Санта-Клауса".

Также аферисты убедили ее установить на телефон и компьютер программу удаленного доступа, выяснили личные данные и данные банковской карты. Мнимые консультанты сообщили, что вывести заработанные деньги можно после уплаты налога в размере 105 тыс. рублей. После получения перевода злоумышленники перестали выходить на связь. Так у женщины похитили без малого 470 тыс. рублей.

Петрозаводчанка осознала, что ее обманули. После этого она обратила внимание на другое объявление в сети, в котром ей было обещано вернуть украденные мошенниками деньги. На звонок ответил мужчина. Выслушав истории обмана, он заверил пенсионерку, что все деньги вернутся. Он сообщил, что хранить накопления на обычных счетах небезопасно. Затем очередной злоумышленник убедил абонентку перевести все накопления на "счета с высокой доходностью".

Таких счетов не существовало, а деньги горожанки отправились аферисту. При этом, по легенде "антимошенника", женщине необходимо было занять средства или взять их в кредит, после чего направить на покупки акций. Злоумышленник помог пенсионерке установить специальную программу, где она следила за ростом несуществующей прибыли. Однажды ей поступило указание - срочно "вложить" еще 200 тыс. рублей, иначе есть риск потерять все инвестированные средства. Получив последние деньги, которые пенсионерка смогла занять и взять в кредит, телефонный аферист прекратил общение.

После этого женщина пришла в отдел полиции Петрозаводска и завила о хищении с общим ущербом 1 млн 200 тыс. рублей. Сотрудники уголовного розыска проводят проверку.

Ранее сообщалось, как мошенники послали 20-летнему жителю Карелии СМС с насмешкой вместо квадроцикла.

фото: администрация Петрозаводска

Ветхие постройки Петрозаводске заставляют ремонтировать или сносить за счет владельцев

Администрация Петрозаводска приступила к инвентаризации всех ветхих построек в городе – их признают "руинированными объектами" и заставляют сносить или ремонтировать за счет владельцев.

Первые результаты этой работы представлены в докладе главы города Ирины Мирошник о работе администрации за 2020 год.

"Администрацией организована работа по инвентаризации неэксплуатируемых, ветхих объектов недвижимости, расположенных на территории Петрозаводского городского округа. На отчетную дату выявлено 27 руинированных объектов…По итогам проведенной работы выявлены собственники объектов. В адрес собственников объектов направлены требования о приведении зданий в надлежащий вид либо принятии мер к их сносу и рекультивации земельных участков", - говорится в документе. Владельцы выявленных "руинированных объектов" сами отремонтировали 4 таких постройки, еще 3 пошли под снос. Что делают с теми, кто сопротивляется, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: ТАСС / Егор Алеев

В Петрозаводске инспекторы подкараулили у садика родителей-нарушителей

Сотрудники ГИБДД выявили несколько случаев нарушения правил перевозки детей, которые допустили автомобилисты карельской столицы.

Сегодня утром сотрудники Госавтоинспекции провели рейд по контролю за соблюдением правил перевозки детей у детского сада № 5 на Древлянке.

ГИБДД Петрозаводска сообщает, что в ходе мероприятия было пресечено три нарушения. Один водитель перевозил шестилетнего ребенка на переднем сидении без детского удерживающего устройства. Второй автомобилист вёз четырехлетнюю девочку на заднем сидении без детского удерживающего устройства, ремнем безопасности она не была пристегнута. Третий автолюбитель перевозил трехлетнего ребенка на заднем сидении без детского удерживающего устройства, ремнем безопасности он также не был пристегнут.

"С нарушителями проведены профилактические беседы о правилах перевозки детей, составлены административные материалы за нарушения правил дорожного движения. Водителей ждет штраф в размере 3000 рублей", - сообщили в ГИБДД.

Ранее сообщалось, что подрядчик в Петрозаводске оштрафован на 6 млн рублей за плохую уборку снега.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Власти Петрозаводска планируют вынести новый генплан города на общественные слушания в мае

Подрядчик представит в администрацию Петрозаводска проект генерального плана города после очередных изменений на следующей неделе.

Подрядчик - московская фирма "Союздорпроект" – устранил замечания и на следующей неделе, уже в пятый раз, представит в мэрию проект нового генплана города. Об этом "Столице на Онего" сообщили пресс-службе администрации Петрозаводска.

"После того, как проект поступит в администрацию, его ждет комиссионная проверка. Если документ будет затем согласован, его вывесят на сайте администрации. Ориентировочно общественные слушания по генплану пройдут в мае", - рассказали в пресс-службе петрозаводской адмнистрации.

Напомним, по договору подрядчик должен был сдать генплан до конца 2020 года. В адрес организации, которая победила в конкурсе, снизив цену контракта с 8,5 млн рублей до 400 тысяч рублей, были направлены штрафные санкции.

фото: pixabay

Официальная статистика показала, в каких отраслях в Карелии зарплаты выросли, а где сократились

Карелиястат подсчитал средней размер номинальной начисленной заработной платы в Карелии за декабрь 2020 года.

Согласно официальной статистике, эта сумма составила 58486, 5 рубля - на 7,7% больше, чем в декабре 2019 года.

Реальный размер зарплаты, характеризующий покупательную способность, по сравнению с декабрём 2019 года увеличился на 1,5%. Увеличение начисленной зарплаты произошло в большинстве видов деятельности. Например, в добыче полезных ископаемых - в 1,6 раза, в профессиональной, научной и технической сферах - в 1,7 раза. Вместе с тем, в ряде отраслей сократилась даже номинальная зарплата - об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: https://www.facebook.com/andrey.rogalevich

Суд в Карелии обязал форелеводческую компанию очистить лесную территорию от стоков

Компании придется установить на производственной площадке в Сегежском районе очистные сооружения.

Суд в городе Сегежа обязал ООО "Русское море – Аквакультура" очистить к сентябрю территорию, подвергшуюся в прошлом году загрязнению сточными водами от переработки рыбы. Кроме того, как сообщили "Столице на Онего" в министерстве природных ресурсов и экологии Карелии, которое обращалось в суд с иском к этому форелеводческому предприятию, фирме придется установить очистные сооружения на своей производственной площадке в Сегежском районе.

Напомним, поводом для иска послужили результаты проверки, которое провело Минприроды республики по жалобам местных жителей на "кровавые реки", обнаруженные ими в лесу неподалеку от форелеводческого хозяйства. В свою очередь, Россельхознадзор оштрафовал компанию на 20 тысяч рублей.

фото: Общественная палата Республики Карелия / ВК

Новый состав Общественной палаты выберут в Карелии

Парламент Карелии сообщил о начале процедуры формирования нового состава республиканской Общественной палаты.

Информация об этом опубликована на сайте Заксобрания региона.

Общественная палата состоит из тридцати представителей. Глава Карелии утверждает десять из них по представлению местных общественников. Вторую десятку аналогичным образом утверждает карельский парламент. Затем утвержденные губернатором и парламентом члены Общественной палаты определяют состав остальной одной трети (10 человек), кандидатуры которых также представят им общественники.

Общественная палата должна обеспечивать взаимодействие власти и граждан с целью защиты интересов людей, а также осуществлять общественный контроль за властью.

Ранее зампредседателя Общественной палаты Карелии рассуждал о том, что "граждане не хотят плодиться".

фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

За последние 24 часа в России зарегистрировано 475 смертей больных коронавирусом

Общее число летальных исходов от коронавируса в России составило 87 823, сообщили в оперштабе РФ.

За последние сутки в России выявлено 11 385 случаев COVID-19.

Общее количество инфицированных коронавирусом в Российской Федерации на сегодняшний день составляет 4 290 135 человек.

Выздоровели 3 869 857 ковидных больных, за сутки выписаны по выздоровлению 16 123 человек.

Летальных случаев за все время: 87 823, за минувшие сутки зарегистрировано 475 летальных исходов с коронавирусом.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 112,1 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, за минувшие сутки - 343 тысячи тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 4 марта остаются 545 920 человек.

фото: © Сергей Карпухин/ТАСС

"Приколы" в церкви Карелии закончились для жителя Заполярья уголовным делом

В Медвежьегорском районе возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с "билетами банка приколов", сообщили в МВД Карелии.

В полицию Медвежьегорского района обратился местный житель, который сообщил, что неизвестный ввёл его в заблуждение и похитил деньги. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество".

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили подозреваемого - 33-летнего жителя города Мурманска. Тот, будучи в Медвежьегорском районе проездом, зашёл в одно из религиозных учреждений, где приобрел товары на общую сумму 1870 рублей.

При этом, по версии следствия, за свечи и иную утварь мужчина расплатился сувенирной продукцией "5 000 дублей", а взамен получил сдачу настоящими деньгами в размере 3130 рублей. Свою вину гость из Заполярья признал.

В настоящее время фигуранту уголовного дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Сотрудники полиции устанавливают причастность подозреваемого к другим фактам противоправной деятельности.

фото: © Wikimedia Commons

Как 8 марта превратилось в день, когда "мальчики поздравляют девочек"

Традиционный мартовский букет мимоз менее всего ассоциируется с женской манифестацией в Петрограде в 1917 году.

Наверное, мало кто из соотечественников вспоминает 8 марта об истории этого праздника, как, впрочем, и 23 февраля, и еще с советской эпохи они стали в России днями, когда "девочки поздравляют мальчиков", а потом "мальчики поздравляют девочек". Такое упрощенное отношение к двум гендерным праздникам позволило советскому, а затем и российскому государству фактически стереть из социальной памяти неудобные для него исторические события, связанные с этими датами. Ведь, согласитесь, что 23 февраля – день, когда в 1918 году большевики согласились на позорный для Советской России германский ультиматум – не слишком подходит для чествования защитников Отечества. А традиционный мартовский букет мимоз менее всего ассоциируется с женской манифестацией в Петрограде 23 февраля 1917 года, т.е. 8 марта – по нынешнему календарю.

Читайте подробнее в статье "Букет мимоз в память о российском феминизме".

фото: © Офтальмологический центр Карелии

В Офтальмологическом центре Карелии 97-летнему пациенту восстановили зрение

Главный врач Офтальмологического центра Карелии Павел Завадский рассказал о работе клиники, о пациентах, новых технологиях и профессионализме врачей.

- Павел Чеславович, какой средний возраст пациентов, которые обращаются в Офтальмологический центр Карелии?

- Офтальмологический центр Карелии — одна из самых крупных глазных клиник региона по числу трудоустроенных врачей. Наша специализация — высокотехнологичная хирургия заболеваний глаза. Большинство из них выполняются амбулаторно или в условиях дневного стационара. В наиболее сложных случаях у пациентов с тяжелым общесоматическим статусом есть возможность получать медицинскую помощь в условиях круглосуточного стационара. Мы ежегодно обследуем более 25 тысяч пациентов, выполняем более 10 тысяч операций.

К нам обращаются пациенты в возрасте от 3-х лет. К сожалению, даже таким маленьким пациентам требуется оперативное лечение, например, врожденной катаракты или косоглазия.

Предельного возраста для оперативного лечения глазных заболеваний нет. За 3 года нашими специалистами выполнено более 300 операций у пациентов в возрасте старше 90 лет, самому пожилому уже исполнилось 97 лет. И даже в таком почетном возрасте нам удалось достигнуть отличного результата: 100% зрения после операции.

Подробнее о катаракте, предоперационной подготовке и приеме специалистов, читайте здесь.

Лицензия на медицинскую деятельность ЛО-10-01-001-292 выдана Министерством здравоохранения Республики Карелия 10.10.2019

фото: © AP Photo/Vincent Yu

Пожилая женщина скончалась от пневмонии в Карелии

В Карелии внебольничная пневмония унесла жизнь еще одной пациентки.

За минувшие сутки зарегистрирована одна смерть от внебольничной пневмонии. Скончалась женщина 1935 года рождения. У пациентки была обнаружена сопутствующая соматическая патология, тест на COVID-19 был отрицательным. Об этом информирует оперштаб по борьбе с коронавирусом.

За сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии 19 человек.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 5128 пациентов, 121 человек умер (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).