Главные новости, которые вы могли пропустить

фото: коллаж: © gubdaily.ru, © Flashnord.com

В Петрозаводске суд оправдал фигурантов дела о гибели детей на Сямозере: оглашение приговора заняло 11 часов

В первом часу ночи судья Петрозаводского городского суда Марина Носова огласила оправдательный приговор экс-руководителю управления Роспотребнадзора Карелии Анатолию Коваленко и нынешней главе ведомства Людмиле Котович.

30 марта ближе к часу ночи в Петрозаводском городском суде завершилось оглашение приговора по делу о гибели 14 воспитанников лагеря "Парк-отель "Сямозеро". На скамье подсудимых находились обвинявшиеся в халатности экс-руководитель управления Роспотребнадзора Карелии Анатолий Коваленко и нынешняя глава ведомства Людмила Котович. По решению судьи Марины Носовой Коваленко и Котович были оправданы.

Об этом в беседе с корреспондентом "Столицы на Онего" рассказали адвокаты подсудимых Михаил Ямчитский и Николай Флеганов. Михаил Ямчитский представлял в суде интересы Анатолия Коваленко. Николай Флеганов защищал Людмилу Котович.

Оглашение приговора заняло более 11 часов.

Ранее защита просила суд полностью оправдать Котович и Коваленко, а гособвинение – назначить для экс-руководителя управления Роспотребнадзора Карелии Анатолия Коваленко и нынешней главы ведомства Людмилы Котович 6 лет колонии-поселения.

Напомним, трагедия на Сямозере произошла 18 июня 2016 года. Тогда во время водного похода утонули 14 воспитанников лагеря.

На скамье подсудимых оказались директор лагеря "Парк-отель "Сямозеро" Елена Решетова, координатор Вадим Виноградов, инструкторы Павел Ильин и Валерий Круподерщиков, а также экс-глава карельского управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко и врио руководителя управления Роспотребнадзора по Карелии Людмила Котович.

В итоге виновными были признаны трое фигурантов: Решетова, Виноградов и Круподерщиков. Первые двое были приговорены к 9,5 годам колонии общего режима, Круподерщиков – к 8 месяцам колонии-поселения, однако от наказания он был освобожден за истечением срока давности.

Ильин, Коваленко и Котович были признаны невиновными, за ними суд оставил право на реабилитацию.

Затем Верховный суд Карелии отменил приговор в отношении двух представителей Роспотребнадзора. Дело было направлено на повторное рассмотрение в Петрозаводский горсуд.

Анатолий Коваленко и Людмила Котович не признавали вину.

Дело инструкторов лагеря "Сямозеро" на данный момент также повторно рассматривает горсуд Петрозаводска.

фото: © "Столица на Онего"

Экс-глава Карелии Андрей Нелидов сегодня вышел на свободу

По имеющейся информации, он намерен возвратиться в родной Санкт-Петербург, где проживает его гражданская супруга Арина и 9-летний сын Андрей Нелидов-младший

Утром 30 марта бывший глава Карелии Андрей Нелидов условно-досрочно вышел на свободу из так называемой тюремной больницы в Медвежьегорске. Об этом "Столице на Онего" сообщили в УФСИН республики.

По данным нашего издания, после освобождения 63-летний Андрей Нелидов планирует возвратиться в родной Санкт-Петербург. Здесь проживают его гражданская супруга Арина, считавшаяся в Петрозаводске хорошим адвокатом по семейному праву, и их 9-летний сын Андрей Нелидов-младший.

Напомним, что 2 марта 2018 года Петрозаводский городской суд признал Нелидова виновным в получении взятки в 4,6 миллиона рублей от петрозаводской предпринимательницы за предоставление ей возможности беспрепятственно торговать сувенирной продукцией на острове Кижи. Суд приговорил незадолго до этого работавшего директором музея-заповедника "Кижи" Нелидова к 8 годам колонии строгого режима и 27 миллионам рублей штрафа. По полученной в республиканской прокуратуре информации, 4 миллиона рублей штрафа Нелидов выплатил, а оставшиеся 24 миллиона долга до сих пор числятся за ним в службе судебных приставов.

Первые месяцы после приговора суда Андрей Нелидов отбывал наказание в петрозаводской ИК № 9 строгого режима. Но затем, по причине имеющегося у экс-губернатора серьезного заболевания, его перевели в так называемую тюремную больницу в Медвежьегорске. Здесь, сообщили нам в УФСИН Карелии, экс-губернатор трудился санитаром. Убирал помещения учреждения и уличную территорию вокруг, расчищал ее от снега. В исправительном учреждении Нелидов вел себя хорошо, режим отбывания наказания не нарушал, от работы не отлынивал.

Как ранее мы сообщали, УФСИН Карелии поддержало ходатайство Нелидова об УДО, а прокурор нет. Тем не менее, прокуратура не стала обжаловать решение судьи Медвежьегорского суда Игоря Писанчина, 12 марта удовлетворившего ходатайство бывшего главы республики Андрея Нелидова о его условно-досрочном освобождении.

Поскольку на свободу Андрей Нелидов без учета УДО должен был выйти только в 2023 году, то весь оставшийся срок ему предстоит регулярно отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции ФСИН по месту прописки.

фото: © паблик вконтакте "ГБУЗ "Сегежская ЦРБ"/vk.com/club155792879

В больнице Карелии, которую проверяли Минздрав и полиция, уволилась главврач

Главный врач Сегежской центральной районной больницы Валентина Генералова покинула пост, ее обязанности будет временно исполнять заместитель.

С 29 марта обязанности главного врача Сегежской ЦРБ будет временно исполнять Ярослава Щербинина, ранее занимавшая пост заместителя главврача по организационно-методической работе. Об этом сообщает паблик больницы.

Экс-главный врач сегежской клиники Валентина Генералова уволилась по собственному желанию после более чем двух десятков лет работы. По имеющейся у "Столицы на Онего" информации, Генералова давно планировала оставить пост.

Ранее в Сегежской больнице произошла скандальная история, после которой в медучреждении начались проверки. В начале этого года в Петрозаводске скончался 52-летний мужчина, доставленный из Сегежи в ковид-центр столицы Карелии. До этого он был госпитализирован в Сегежскую ЦРБ с пневмонией. Супруга пациента заявляла, что сегежские врачи не могут спасти мужчину, при этом его состояние постоянно ухудшалось.

"Нужен срочный перевод в военный госпиталь в Петрозаводск, где его вылечат и поднимут на ноги. Он находится в реанимации уже 3 недели в очень тяжёлом состоянии с пневмонией. Улучшений нет, только всё хуже. Его подключили к ИВЛ (искусственная вентиляция лёгких), ввели в медикаментозный сон. Уже начинают страдать почки", - писала жительница Сегежи.

В итоге мужчина в тяжелом состоянии был доставлен в Петрозаводск, но спасти его не удалось.

После этого в Сегежской ЦРБ началась проверка Минздрава "по вопросам качества и организации медицинской помощи пациентам, в том числе с новой коронавирусной инфекцией".

Затем стало известно, что в Сегежской ЦРБ пропали архивные медицинские документы. В этой связи представители медучреждения обратились в полицию. Правоохранительные органы занялись проверкой. Местные жители, в свою очередь, выразили недоверие сотрудникам ЦРБ и сообщили, что видели, как на улице Лейгубской к котельной подъезжала машина скорой помощи, из которой выгружали мешки.

фото: © паблик Вконтакте "ДТП Петрозаводска и Карелии"

В центре Петрозаводска внедорожник провалился в яму на дороге (ШОК-ФОТО)

На улице Машезерской автомобиль "Нива" упал в провал в асфальте.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" водители разместили фото, на которых запечатлели, как на улице Машезерской, 25 автомобиль "Нива" провалился в глубокую яму.

Разрушения асфальта оказались настолько значительными, что часть внедорожника просто ушла под воду.

фото: ДТП Петрозаводска и Карелии / ВК / скриншот видео

Инспекторы приехали оформить ДТП, где внедорожник упал в яму в Петрозаводске (ВИДЕО)

На место, где автомобиль "Нива" упал в провал в асфальте, прибыли сотрудники ГИБДД.

Очевидцы сняли видео на месте происшествия, где автомобиль провалился в яму на петрозаводской дороге.

На кадрах любительского ролика, размещенного в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии", видна рухнувшая в провал машина, а также экипаж ГИБДД, прибывший на место.

Напомним, на улице Машезерской в Петрозаводске автомобиль "Нива" провалился в глубокую яму. Часть внедорожника ушла под воду.

фото: © кадр из видео

В центре Петрозаводска иномарка сбила женщину (ВИДЕО)

На улице Куйбышева на нерегулируемом пешеходном переходе сбили женщину.

Сегодня в 8.45 камера наружного видеонаблюдения компании "Ситилинк" зафиксировала наезд на пешехода.

Женщина пересекала улицу Куйбышева по нерегулируемому пешеходному переходу возле дома номер 10, когда выезжавший со стороны улицы Германа Титова в сторону площади Кирова легковой автомобиль Kia Rio совершил наезд на нее.

Потерпевшая упала, к ней на помощь сразу подбежали прохожие, включая водителя иномарки.

Как рассказали в ГИБДД, женщину с травмами увезли в БСМП, состояние уточняется.

Ролик выложен в паблике "Подслушано у водителей ПТЗ и Карелии".

фото: © кадр из видео

Рысь прогулялась по столице Карелии

В Петрозаводске на улице Зайцева горожане заметили рысь.

В паблике "Живой Петрозаводск" горожанин опубликовал видео, на котором запечатлел рысь.

"Сегодня утром (29 марта) в Петрозаводске, в районе улицы Зайцева, прогуливалась вот такая красавица рысь", - написал автор видео в комментарии.

фото: "Подслушано" в Муезерском / ВК

Шокирующая находка: жители поселка в Карелии обнаружили мешок с останками животных (ФОТО)

Полиция обещает провести проверку по факту публикации в соцсети снимков, на которых изображены выброшенные на обочину дороги останки животных.

Жители Муезерского района обнаружили трупы животных, выброшенные на обочину одной из дорог. Часть останков находилась в мешке. Там же были найдены и тела мертвых собак. Об этом информирует паблик ""Подслушано" в Муезерском".

"Прям у посёлка, у дороги валяются чьи-то останки. И понятно, что это сделали люди, так как останки в мешке и рядом валяется. Но это не привада на волков. Это варварство, это ужас. Стая ворон поедает все это. Они гнилые, фуууу, это ужас", - написал автор поста.

В МВД "Столице на Онего" рассказали, что в местную полицию не поступало обращений от граждан о найденных останках животных. Однако сотрудники правоохранительных органов выявили эту информацию в Сети. В полиции пообещали провести проверку.

Ранее сообщалось, как предприятие в Карелии поймали при попытке спрятать трупы животных в землю.

фото: © читатель "Столицы на Онего"

"А вдруг там маньяк": петрозаводчанка объяснила, почему не заносит мусор в закрытую контейнерную площадку (ФОТО)

На улице Мерецкова в Петрозаводске образовалась свалка мусора возле закрытой контейнерной площадки.

В редакцию "Столицы на Онего" петрозаводчанка прислала фото кучи мусора, которая образовалась на улице Мерецкова рядом с домом №21, недалеко от ж/д станции Голиковка.

"Надоел этот мусорный домик, - написала горожанка, - страшно туда заходить: а вдруг там маньяк меня в сумерках ждет. Однажды зашла туда, а там бомж копается в баке в темноте, я очень испугалась. Больше мусор туда не заношу".

Правда, петрозаводчанка отметила, что обычно свалка мусора не успевает накопиться, так как ее быстро вывозят, а вот сегодня, видимо, не успели.

фото: © Администрация Петрозаводска

Яму, в которую упал внедорожник в Петрозаводске, засыпали камнями (ФОТО)

Аварийное разрытие на улице Машезерской в Петрозаводске засыпано, сообщили в администрации Петрозаводска.

Участок будет заасфальтирован с наступлением соответствующих погодных условий, заверили в мэрии.

В январе 2021 года АО "ПКС – Водоканал" устраняло аварию на сетях водоснабжения на улице Машезерской. Согласно выданному ордеру на производство земляных работ, восстановить покрытие необходимо до 15 июня 2021 года. Однако до этого времени на участке должна быть обеспечена безопасность.

Разрытие было засыпано щебнем, который просел. Сегодня на место выехали представители "Водоканала" и "ТехРента". Опасный участок засыпан щебнем, выставлены предупреждающие знаки.

Напомним, сегодня на улице Машезерской автомобиль "Нива" провалился в дорожную ясу, которая оказалась настолько глубокой, что часть внедорожника просто ушла под воду.

фото: © AP Photo / Domenico Stinellis

Три женщины умерли от коронавируса в Карелии

Всего от коронавирусной инфекции в Карелии скончались 387 человек, сообщили в оперштабе республики.

В Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Республиканской инфекционной больнице скончались 71-летняя жительница поселка Эссойла, 65-летняя петрозаводчанка и 70-летняя жительница поселка Лоймола. Все три пациентки имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего от коронавирусной инфекции в Карелии скончались 387 человек.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 87 человек. Из этого числа заболевших – 84 человека, из них 12 имеют симптомы средней тяжести, три человека в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии.

Общее число инфицированных COVID-19 в Карелии составило 43859 человек.

Выздоровели 41186 человек, за сутки выписан по выздоровлению 171 пациент.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 7113,8 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3085,9 случая, по Северо-Западу – 5457,1.

фото: © читатель "Столицы на Онего"

Бетонное крыльцо в доме в Петрозаводске растаяло вместе со снегом (ФОТО)

В доме на улице Шотмана бетон с крыльца сошел вместе со снегом.

В редакцию "Столицы на Онего" обратилась горожанка, которая сообщила, что в доме №12 по улице Шотмана в третьем подъезде управляющая компания выполнила ремонт крыльца, а когда пришла весна, все развалилось.

"Пришла весна. Тает снег. Вместе со снегом начал таять ремонт крыльца у третьего подъезда дома №12 по ул. Шотмана. Стоимость ремонтных работ составила 50 тысяч рублей. Видимо, крыльцо отремонтировали из песчаной смеси с вкраплениями цемента. Ремонт выполнила управляющая компания по предписанию Комитета РК прошлым летом", - написала петрозаводчанка.

фото: © Государственный комитет Карелии по ОЖ и БН

Правительство Карелии присоединилось к уборке луж в Петрозаводске (ВИДЕО)

Глава республики Артур Парфенчиков распорядился оказать содействие городским дорожным и коммунальным службам в борьбе с лужами.

Как пишет руководитель региона на своей странице в соцсети, решение помочь Петрозаводску было принято в связи с большим количеством обращений от жителей города с жалобами на огромные лужи на дорогах, тротуарах и у жилых домов.

"По моему поручению спецавтомобили Госкомитета по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения и спецавтомобили МЧС по республике приступили к откачиванию воды с городских магистралей и проездов", - пишет Артур Парфенчиков.

Кроме того, Госкомитет по жилищному, строительному и дорожному надзору направил управляющим организациям многоквартирных домов и ТСЖ предписания о своевременном проведении работ по отводу талой воды на дворовых и придомовых территориях. Жилинспекторы начали проверки адресов, откуда поступили жалобы.

По словам Парфенчикова, администрацией города составлен график работ по очистке дождеприемников от снега и засоров, при необходимости — разморозке труб системы ливневой канализации.

"На министерства республики возложен контроль за состоянием территорий, прилегающих к подведомственным учреждениям. Прошу министров лично контролировать ситуацию", - пишет глава Карелии.





Артур Парфенчиков также поручил Минэкономразвития проработать с предпринимателями и коммерческими организациями вопрос уборки прилегающих территорий.

"Считаю, что они также должны быть заинтересованы в том, чтобы жителям и гостям столицы было комфортно заходить с улицы в их магазин или офис", - уточнил руководитель республики.

Парфенчиков напомнил петрозаводчанам, что Госкомитетом по строительному, жилищному и дорожному надзору организована работа горячей линии, куда можно сообщать о проблемах с уборкой или подтоплении территорий: 76 99 87. Номер доступен круглосуточно.

Ранее сообщалось, велодорожка в центре Петрозаводска превратилась в бассейн.

фото: © кадр из видео

Сотрудники ГИБДД увидели в интернете, как водитель в Петрозаводске нарушил ПДД, и оштрафовали его (ВИДЕО)

По факту нарушения ПДД, опубликованного в средствах массовой информации, ГИБДД Петрозаводска привлекла к административной ответственности водителя-нарушителя.

В госавтоинспекции Петрозаводска напомнили, что 18 марта в 17.15 в районе дома № 47 по Лесному проспекту водитель автомобиля Subaru Forester в нарушение правил дорожного движения совершил проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора.

Данное нарушение было зафиксировано авторегистратором другого участника движения. Позже видео с нарушением ПДД появилось в интернете, в СМИ.

Госавтоинспекция провела проверку по факту публикации нарушения и выяснила, что водителем автомобиля Subaru, который проехал перекресток на красный свет, оказался 49-летний мужчина.

В отношении нарушителя вынесено постановление об административном правонарушении. За данное нарушение предусмотрен административный штраф в размере тысячи рублей.

За повторное совершение данного правонарушения предусмотрен штраф 5 тысяч рублей или лишение права управления на срок от 4- 6 месяцев.

фото: Столица на Онего

Премия "Онежская маска" за женскую роль досталась актеру Музыкального театра Карелии

Церемония вручения награждения лауреатов республиканской театральной премии "Онежская маска" не обошлась без сюрпризов.

В минувший понедельник, 29 марта, на сцене Музыкального театра Карелии прошла церемония награждения лауреатов ХIX республиканской театральной премии "Онежская маска", которая подвела итоги двух последних театральных сезонов. Актеры вместе с режиссером-постановщиком церемонии, председателем СТД Карелии Снежаной Савельевой пошекспирили, представив зрителю яркое шоу "Тринадцатая ночь, или Что угодно". Вели праздник, который длился более трех часов, "шекспироведы 80-го уровня" - актриса "ТМ" Виктория Федорова и ее бывший коллега по театру, ныне артист Московского областного ТЮЗа Григорий Николаев.

Жюри под председательством театроведа, шеф-редактора телеканала "Культура" Сергея Маргулиса, оценивая работы актеров, преподнесло немало сюрпризов: в каких-то номинациях оказалось по два победителя, в одной – ни одного. Кроме того, были введены дополнительные номинации.

Так, премию за дебют получила не только номинированная на нее актриса Музыкального театра Дарья Батова за роль Натальи в спектакле "Карельский пленник", но и отсутствующий в списках номинантов актер Национального театра Денис Никитин за роль Виктора в спектакле "Машина едет к морю".

В номинации "Лучший актерский ансамбль" "Онежская маска" досталась ансамблю спектакля Теаатра кукол "KALEVALA.RUны": Дмитрию Будникову, Марине Збуржинской, Ирине Будниковой, Антону Верещагину, Олегу Романову. А спецприза жюри в этой же номинации был удостоен хор Музыкального театра за работу в спектаклях "Карельский пленник" и "Сестра Анжелика".

"За лучший эпизод" жюри отметило актрису Музыкального театра Евгению Гудкову за роль Дзиты в спектакле "Джанни Скикки". При этом в списке претендентов на номинацию ее имя отсутствовало.

Не было среди номинантов и артиста Музыкального театра Эдуарда Демидова, сыгравшего Марцелину в балете «Тщетная предосторожность». Актер не планировал конкурировать с актрисами в номинации "Лучшая женская роль второго плана". Но именно он получил "Онежскую маску" за свою женскую роль.

При оглашении победителя в номинации "Лучшая мужская роль второго плана", к счастью, неожиданностей не было. Премию получил актер Национального театра Дмитрий Иванов, сыгравший Бориса в спектакле "Машина едет к морю". Правда, получив "маску", актер долго не хотел уходить со сцены, произнося пламенную речь. "Гнать вон" растроганного артиста пришлось Снежане Савельевой.

Не стало жюри присуждать премию за лучшую роль в спектакле для детей, хотя в списке номинантов было четыре артиста. Зато в номинации "Лучшая женская роль" лауреатами премии стали сразу две актрисы: Марина Збуржинская, сыгравшая роль Старухи в спектакле "О рыбаке и рыбке" в Театре кукол и Наталья Ландовская, исполнившая роль сестры Анжелики в спектакле "Сестра Анжелика" в Музыкальном театре.

"Онежскую маску" за лучшую мужскую роль получил актер Национального театра Глеб Германов, сыгравший Старика в спектакле "Машина едет к морю". Его коллега по театру Петр Касатьев был удостоен спецприза председателя жюри Сергея Маргулиса. А Гран-при фестиваля достался актеру Театра кукол за роль Старика в спектакле "О рыбаке и рыбке".

Впервые вручили "маску" за "Лучший спектакль". В новой номинации победила работа Театра кукол Карелии - спектакль "О рыбаке и рыбке".

Традиционно "Онежская маска" вручалась и в специальных номинациях. Так, "За честь и достоинство" премию получили сразу два уважаемых в театральном мире Карелии человека: актриса Театра драмы "Творческая мастерская" Елена Бычкова и актер Негосударственного авторского театра Ad LIBERUM Николай Королев. "За преданность театру" награду вручили Ольге Берестенниковой, отслужившей Национальному театру 40 лет. А председатель Союза театральных деятелей Карелии Снежана Савельева назвала лауреата премии имени Людмилы Живых. Им стала актриса Театра драмы "Творческая мастерская" Ирина Старикович.

фото: Карты Google / скриншот

Здание налоговой службы в Петрозаводске готовы ремонтировать за 91,4 млн рублей: экс-подрядчик не справился с работой

Управление Федеральной налоговой службы по Карелии намерено произвести капитальный ремонт здания, расположенного на улице Московская в Петрозаводске.

На сайте госзакупок опубликована информация о старте электронного аукциона на проведение капитального ремонта административного здания ИФНС России по Петрозаводску, расположенного на улице Московская, 12А в Петрозаводске.

Заказчиком выступает карельская налоговая служба. Максимальная цена контракта составляет 91 млн 477 тыс. рублей. Источником финансирования являются деньги из федерального бюджета. Работы на объекте предполагается завершить к октябрю.

Как сообщили "Столице на Онего" в налоговой службе, в рамках контракта будут проведены земляные работы (разработка грунтов); выполнено усиление фундаментов, обустройство гидроизоляции, заделка трещин в кирпичных стенах; запланирована замена фурнитуры (окна, двери, установка балконных ограждений); предполагаются работы по наружной отделке (фасадные работы, установка вентфасада, теплоизоляция, обновление входного портала, монтаж кровельного покрытия); заявлено выполнение внутренних работ (укрепление перекрытий, устройство перегородок, подвесных потолков; демонтаж и восстановление пола); заявлены работы по обновлению коммуникаций (систем электроснабжения, водопровода и канализации, вентиляции и кондиционирования, видеонаблюдения); также будут организованы монтажные и строительные работы.

В налоговой службе пояснили, что выполнить ремонт необходимо для дальнейшей безопасной эксплуатации здания.

Электронный аукцион по поиску подрядчика для выполнения капремонта здания налоговой службы на улице Московской в Петрозаводске уже был проведен в 2019 году. Тогда его выиграла компания ООО "АвангардСтройКомплекс" из Санкт-Петербурга. Как сообщили в налоговой, организация не выполнила обязательства по госконтракту. В 2020 году Управление ФНС России по Республике Карелия в одностороннем порядке расторгло договор с подрядчиком. Компания была включена в Реестр недобросовестных поставщиков. Налоговики были вынуждены объявить повторный аукцион.

Зданию петрозаводской налоговой службы на улице Московской более 20 лет. На объекте не проводились капитальные ремонты, пояснили в ФНС.

Ранее сообщалось, что резко сократились поступления в бюджет Карелии почти по всем имущественным налогам

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Год назад Карелию отправили на карантин

К моменту завершения "карантинных каникул" эпидемия коронавирусной инфекции в республике только началась.

Год назад глава Карелии Артур Парфенчиков отправил жителей республики на карантин по коронавирусу. Это не было губернаторским решением – республиканские власти приняли его вслед за Путиным, объявившим на всей территории страны "карантинные каникулы" с 28 марта по 5 апреля 2020 года. "Это делается для того, чтобы обезопасить граждан и снизить число тех, кто может заразиться, – пояснил российский президент. – Самое безопасное сейчас – побыть дома". Однако, полагаю, всем было очевидно, что недели выходных для снижения риска заражения недостаточно.

Так и получилось: объявленные президентом "карантинные каникулы" длились около полутора месяцев, но и после их завершения далеко не все отрасли экономики и социальной сферы смогли сразу возобновить свою деятельность, а эпидемия коронавирусной инфекции в Карелии к тому моменту только началась.

Читайте дальше в статье "Год карантинного абсурда".

фото: © "Столица на Онего"

В Петрозаводске открываются дополнительные горячие линии по зачислению детей в первые классы

Родители будущих первоклассников смогут получить консультацию по четырем телефонным номера, сообщили в администрации города.

В связи со стартом заявочной кампании по зачислению детей в первые классы мэрия Петрозаводска увеличила число горячих линий для горожан. Так, 1 и 2 апреля для оперативного решения возникающих вопросов специалисты управления образования будут принимать звонки по телефонам: 713-433, 713-540, 713-460.

Помимо этого, ежедневно родители будущих первоклассников могут получить консультацию по номеру - 713-434.

Прием заявок на зачисление детей в муниципальные образовательные учреждения города начнется 1 апреля и будет проходить в соответствии с установленным графиком.

Также администрация Петрозаводска определила 12 школ, в которые можно подать электронное заявление. Сделать это необходимо через сайт региональных Госуслуг. С целью эффективного распределения нагрузки на сервер прием электронных заявлений будет осуществляться в определенное время:

09.00 - в МОУ "Средняя школа №48", "Средняя школа № 8",

13.00 - в МОУ "Средняя школа № 43",

13.30 - в МОУ "Средняя школа № 34",

14.00 - в МОУ "Финно-угорская школа", "Средняя школа № 38",

14.30 - в МОУ "Средняя школа № 39" и "Средняя школа № 10",

15.00 - в МОУ "Средняя школа № 27",

15.30 - в МОУ "Лицей № 13",

16.00 - в МОУ "Средняя школа № 36",

16.30 - в МОУ "Средняя школа № 11".

В администрации города ожидают, что в этом году число новоиспечённых школьников составит около 3300 человек. Для них планируется открыть 115 общеобразовательных и 10 специальных (коррекционных) классов.

Ранее заместитель главы Петрозаводска, председатель комитета социального развития Любовь Иконникова рассказала о новом порядке приема первоклассников.

фото: Управляющая компания "АлкоВорлд"

Власти Карелии договорились с алкогольным заводом о работе "на благо развития региона"

Правительство Карелии в лице министерства сельского хозяйства заключило соглашение о сотрудничестве с компанией "АлкоВорлд".

Это соглашение "официально закрепило статус системообразующей организации, работающей на благо развития и социальной стабильности Карелии", сообщили в пресс-службе Минсельхоза.

Объемы производства петрозаводского ликеро-водочного завода, которым владеет "АлкоВорлд", увеличились в 2021 году почти в 7 раз. Налоговые выплаты компании составили 68% от общей суммы платежей производителей пищевых продуктов и напитков республики.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © кадр из видео

Фургон задел троллейбус на кольце в Петрозаводске (ВИДЕО)

На верхнем Чапаевском кольце произошла авария с участием троллейбуса.

Сегодня днем на верхнем Чапаевском кольце фургон по касательной задел троллейбус, поворачивавший от Лесного проспекта на улицу Чапаева.

ДТП произошло в момент, когда фургон пытался протиснуться на кольце между другими участниками дорожного движения.

Ролик выложен в паблике "Подслушано у водителей Птз и Карелии", видео снято камерой видеонаблюдения компании "Сампо".

Напомним, за прошедшие выходные на круговых перекрестках Петрозаводска произошло несколько ДТП.

фото: © Пресс-служба Национального парка "Водлозерский

Дикие северные олени ушли из национального парка Карелии

Следы диких северных оленей практически не встречались зимой в национальном парке "Водлозерский".

В январе-феврале на территории национального парка "Водлозерский" специалисты провели зимний маршрутный учет (ЗМУ) – мероприятие, позволяющее оценить численность разных видов животных, сообщили в пресс-службе нацпарка.

Следы диких северных оленей практически не встречались. В карельской части парка отмечен лишь один след, в Архангельской - шесть. Обследование территории на снегоходах, выполненное в начале марта, подтвердило, что почти все олени откочевали за пределы национального парка. Лишь в южной части отмечены следы одного оленя и запорошенные следы стада из 4-5 животных. Следы небольших групп оленей наблюдались также за границами национального парка.

В этом году запоздала миграция лосей. Обычно в ноябре-декабре лоси откочевывают с северной части парка, где рано устанавливается снежный покров, к Водлозеру, где проще добыть пропитание. Но в январе этого года плотность лосей на севере была существенно выше, чем в южной части нацпарка, хотя общая численность лосей соответствует средним многолетним показателям.

Как отмечают в парке, снижается численность белки, зайца-беляка и горностая. При это наблюдается высокая численность куницы и волка (на территории парка обитает около 13-15 серых хищников).

Снизилась численность всех видов тетеревиных птиц. Сказалась предыдущая малоснежная зима, когда тетеревиным было сложно прятаться в сугробах от своих врагов, неурожай дикорастущих ягод прошлого года.

В целом наблюдения зимы 2021 года показали, что численность большинства видов животных в текущем году не отличается от средних многолетних показателей.

Ранее сообщалось, белохвостый олень зря перебежал из Финляндии в Карелию.

фото: Столица на Онего

Минтранс Карелии пообещал сохранить Левашовский бульвар при продлении улицы Куйбышева

Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики опубликовало официальное заявление, в котором пообещало сохранить деревья на Левашовском бульваре Петрозаводска.

Деревья на Левашовском бульваре в Петрозаводске во время дорожного строительства не пострадают, сообщили в Минтрансе республики.

Так министерство отрагировало на информацию о том, что в процессе реконструкции улицы Куйбышева могут произойти вырубки деревьев на Левашовском бульваре.

"Удаление зеленых насаждений на исторической аллее в центре карельской столицы, примыкающей к территории работ, не предусмотрено проектом. Снос деревьев, образующих Левашовский бульвар, пролегающий в непосредственной близости от места строительства продолжения улицы Куйбышева до Набережной Варкауса в Петрозаводске, не предполагается", - сообщается в паблике Минтранса.

Министерство приводит заявление представителя подрядной организации "Технострой", который также сообщил, что снос насаждений на историческом бульваре не предусмотрен. Главный инженер подрядной организации ООО "Технострой" Сергей Крисевич сказал, что ранее была заказана дополнительная экспертиза для уточнения, не входят ли деревья Левашовского бульвара в зону строительных работ.

"Эксперты подтвердили, что производству они не помешают. Поэтому можно однозначно говорить: на Левашовском бульваре деревья не будут снесены", - заключил представитель подрядной организации.

Ранее депутат Петросовета от КПРФ Галина Васильева направила главе Петрозаводска Ирине Мирошник обращение, в котром заявила, что располагает информацией о готовящемся сносе деревьев на Левашовском бульваре.

В администрации города заявили, что разрешение на снос деревьев на участке от проспекта Ленина до Неглинской набережной, где построят новую дорогу, не выдавалось. Строительство дороги будет проходить при максимальном сохранении бульвара, пояснили в мэрии.

В начале марта начались работы по продлению улицы Куйбышева, которое было определено документами территориального планирования 1940-х годов. После реконструкции и строительства по ней можно будет напрямую добраться до набережной Варкауса. Это обеспечит дополнительное транспортно-пешеходное сообщение между центром города и Октябрьским районом. Реализация проекта, включена в федеральную программу "Развития Республики Карелия на период до 2021 года". Его разработка началась ещё в 2018 году. Проект прошел госэкспертизу. Заказчиком выступает Управление автомобильных дорог Карелии.

Проект подразумевает реконструкцию существующей части автодороги от проспекта Ленина до улицы Малой Слободской, а также ее продление до набережной Варкауса. Магистраль поможет разгрузить улицу Кирова, улучшить сообщение, в том числе с БСМП, инфекционной больницей и жилыми кварталами. На участке планируется появление моста через реку Неглинку, разворотного кольца в районе Ленинградской улицы, дополнительных остановочных пунктов и светофоров.

фото: © Segezha Group

Сегежский ЦБК приступает к установке фильтра на содорегенерационном котле СРК-2

Сегежский ЦБК (Segezha Group входит в АФК "Система") приступил к работам по замене электрофильтра СРК-2.

Более двух лет ушло на разработку и изготовление технологического оборудования.

Демонтаж и монтаж обеспечивает компания "Соэнерго +". Более 80 высококвалифицированных специалистов в марте вели подготовительные работы. В настоящий момент ведутся работы по монтажу накопительных стендов электродной системы нового электрофильтра. Ежедневно ведется укрупнительная сборка системы осадительных и коронирующих электродов. На установку электрофильтра высотой 18 метров уйдёт несколько месяцев. Новый фильтр обеспечит практически полное улавливание твердых частиц с СРК-2 - более 99%.





После замены самого электрофильтра на содорегенерационном котле в июле запланирован капитальный ремонт СРК-2 продолжительностью два месяца. Также в июле будет заменен холодильник известково-регенерационной печи (ИРП-З). В августе и сентябре последовательно произойдет замена холодильников ИРП-1 и ИРП -2.

Следующий этап – модернизация СРК-3. Капитальный ремонт начнется в октябре и продлится 45 суток. Сейчас проводится тендер и будет определен подрядчик для замены электрофильтра СРК-3. В производственном план-графике эти работы запланированы на апрель 2022 года. В цикле 2021 года запланированы – небольшие предупредительные ремонты оборудования на СРК-4. Здесь уже стоит современный электрофильтр производства французского машиностроительного концерна Alstom. Последовательный ремонт всех трех СРК уже к концу 2021 года ощутимо снизит нагрузку комбината на окружающую среду. Улавливание твердых частиц новыми электрофильтрами на СРК-2 и СРК-4 станет практически полным.

Справочно:

Новый уникальный по конструкции и техническим решениям электрофильтр для Сегежского ЦБК изготовил ООО "Финго-Комплекс" (Семибратовский завод газоочистительной аппаратуры, Ярославль). Более 40 большегрузов потребовалось для доставки составных частей фильтра в Сегежу.

фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Карелия вошла в тройку регионов с высоким уровнем преступности

По данным Генеральной прокуратуры России, Карелия входит в число регионов, где отмечен наиболее высокий рост уровня преступности по данным за первые два месяца этого года.

Карелия вошла в число регионов с высоким общим уровнем преступности, зафиксированным в январе-феврале этого года. В республике в расчете на сто тысяч населения произошло 340,5 преступлений. При этом аналогичный показатель по стране составляет около 211 преступлений на 100 тыс. населения. Данные о преступности в РФ за первые два месяца текущего года представлены на портале правовой статистики Генпрокуратуры страны.

За последние три года общий уровень преступности немного снизился (с 212,7 до 210,8 преступлений на сто тысяч населения). Вместе с Карелией наибольшие значения по уровню преступности в начале года зафиксированы в республиках Алтай (392) и Тыва (386,4).

Также Карелия вошла в число регионов, где распространены мошенничества в структуре преступлений.

В текущем году зарегистрировано почти 52 тыс. различных мошенничеств (+9,1 %). Их доля в структуре преступности на протяжении последних лет последовательно увеличивается и достигла 16,8 %. Наиболее распространены мошенничества в Ямало-Ненецком автономном округе (62,8 факта на 100 тыс. жителей), Республике Карелия (53,7) и Москве (53,2), наименее – в Республике Дагестан (12,8), Чеченской Республике (8,3) и Республике Ингушетия (6,7).

За январь – февраль в стране выявлено свыше 309,3 тыс. преступлений. Это минимальное значение зарегистрированных деяний с 2017 года.

Ранее сообщалось, что фирму в Карелии оштрафовали за коррупционное преступление.

фото: ©Ольга Докучаева/Нюхча

Главу Карелии просят вмешаться в ситуацию с ремонтом моста в поморском селе Нюхча

Жители села возмущены бездействием местных властей, не контролирующих ход ремонтных работ.

Жительница Нюхчи Елена Ефремова направила обращение главе Карелии Артуру Парфенчикову с просьбой вмешаться в ситуацию с ремонтом аварийного моста в этом старинном поморском селе. По словам Елены Ефремовой, попытки местного населения привлечь внимание руководства Беломорского района и Сумпосадского сельского поселения, на территории которых находится Нюхча, к ремонтным работам не находит отклика со стороны муниципальных чиновников.

"За время строительства, вопрос качественного исполнения работ поднимался неоднократно, – написала жительница села. – От бессилия из-за бездействия местных властей мы вынуждены были обратиться к журналистам. В нашей ситуации, оказалось, что это единственные люди кто отреагировал на нашу боль. На сегодняшний день ситуация является критической! Повышение температуры воздуха до плюсовых значений происходит стремительно. Лед на реке начинает активно таять!".

Как пояснила Елена Ефремова, жители Нюхчи опасаются, что могут остаться без переправы, соединяющей два берега села. Кроме того, может возникнут угроза подтопления домов, расположенных вдоль берега.

"Строители, выполняя свои работы, своевременно не занимались вывозом строительного мусора, поэтому весь мусор уйдет в реку (вода является питьевой), а затем в море. Старый мост (валуны, настил, деревянные опоры) также находится на поверхности льда, – добавила Елена Ефремова. – Этот мост сейчас является плотиной на пути будущего ледохода! Ни один надзорный орган не приезжал с проверкой (мы их не видели)! Опоры, как было заявлено, не залиты бетоном. И об этом знает администрация. О сроках окончания работ нам не говорят, для нас это тайна!".

Напомним, ремонт аварийного моста в Нюхче планировалось завершить еще в сентябре прошлого года, но сроки сдачи объекта был сорван, и администрации Сумпосадского сельского поселения пришлось даже искать нового подрядчика.

Читайте подробнее в статье "Это – не Крымский мост, но для нашего села он важен!".

фото: ©Ольга Докучаева/Нюхча

Глава Сумпосадского поселения Карелии выедет в Нюхчу для проверки ремонта сельского моста

Руководитель муниципального образования проведет встречу с жителями поморского села после их обращения к губернатору.

Глава Карелии Артур Парфенчиков попросил разобраться с ситуацией вокруг ремонта аварийного моста в старинном поморском селе Нюхча министра природных ресурсов и экологии республики Алексея Щепина, министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Сергея Щебекина и руководителя Беломорского района Алексея Уханова. Об этом говорится в ответе губернатора на обращение жительницы Нюхчи Елены Ефремовой, которая пожаловалась ему на бездействие муниципальных чиновников, не контролирующих ход ремонтных работ.

В карельском Минтрансе Елене Ефремовой пообещали, что глава Сумпосадского сельского поселения Беломорского района Анна Цуба выедет 31 марта в Нюхчу для того, чтобы лично проверить работы. Жителям села предложили обсудить все возникшие вопросы с руководителем муниципального образования, к которому оно относится.

О ситуации вокруг ремонта моста в Нюхче читайте в статье "Это – не Крымский мост, но для нашего села он важен!".

фото: коллаж © pxhere / Столица на Онего

Суд отправил за решетку организатора наркопритона в Карелии

В Сортавале осудили молодого человека, занимавшегося наркобизнесом, сообщается на сайте Сортавальского городского суда.

Сортавальский городской суд 25 марта вынес обвинительный приговор в отношении 28-летнего жителя Сортавалы, обвиняемого в распространении наркотиков и психотропных веществ на территории Сортавальского района в составе организованной группы с использованием интернета.

Довести задуманные до конца участники преступной группы не успели благодаря действиям сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков Сортавальского района.

Также сортавалец был признан виновным за то, что регулярно предоставлял помещение для употребления наркотиков.

Суд счел вину подсудимого доказанной и назначил ему наказание в виде реального лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Однако, приняв во внимание смягчающие обстоятельства по делу, назначил наказание ниже низшего предела, предусмотренного статьей УК РФ.

В настоящее время приговор не вступил в законную силу.

фото: Столица на Онего

Работодателям заплатят из бюджета, чтобы они наняли безработных в Карелии

Управление труда и занятости Карелии подготовило разъяснения, как работодатели смогут получить компенсации за трудоустройство безработных граждан, согласно постановлению правительства РФ.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Управления.

Согласно документу, работодатели независимо от формы собственности предприятий смогут получить господдержку при трудоустройстве граждан, которые были зарегистрированы в агентствах занятости в качестве безработных до 1 января 2021 года. Субсидия работодателям будет равна трём минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных граждан. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

Какую зарплату получат работники организаций Карелии, не работавшие из-за коронавируса

Правительство Карелии, Союз работодателей и Союз организаций профсоюзов республики подписали трехстороннее соглашение о гарантиях выплаты заработной платы работникам муниципальных и государственных предприятий, не работавшим во время пандемии коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба Управления труда и занятости Карелии.

"Заработная плата работников государственных и муниципальных учреждений будет складываться из расчета 2/3 федерального минимального размера оплаты труда, рассчитанного пропорционально времени простоя. К этому будет применена величина районного коэффициента и процентная надбавка за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях", - говорится в сообщении. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © shutterstock.com/Cora Reed

"Целительница" из Карелии сняла порчу со студентки в Санкт-Петербурге за 42 тысячи рублей

Представительницу кочевого народа, прибывшую в Северную столицу, задержали за мошенничество.

Как сообщает издание newia.ru, 29 марта правоохранители задержали в Петербурге 45-летнюю представительницу кочевого народа. Женщина приехала в Северную столицу из Карелии.

Как полагают оперативники, задержанная в начале марта подружилась с одной из студенток вуза. Женщина убедила 19-летнюю девушку, что недоброжелатели навели на нее порчу.

Сглаз необходимо срочно снять.

"Целительница" сообщила, что может помочь в этом. В качестве платы за обряд она потребовала 41 900 рублей, а также ювелирные украшения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". В полиции не исключают причастность женщины к аналогичным преступлениям.