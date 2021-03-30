Все, что случилось сегодня

фото: © AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Пожилым жителям Карелии по-прежнему запрещено посещать продовольственные магазины в выходные

Главный санитарный врач Карелии Людмила Котович рекомендовала пока сохранить действующие в регионе ограничительные меры из-за коронавируса.

Карелия все еще входит в десятку регионов, где среднесуточный показатель инфицирования заметно превышен, хотя и отмечается определенная тенденция к снижению еженедельной заболеваемости. В связи с этим руководитель управления Роспотребнадзора Людмила Котович рекомендовала пока сохранить действующие в регионе ограничительные меры. Оперштаб поддержал предложение сохранить противоэпидемические меры до улучшения эпидемиологической обстановки, сообщается на сайте правительства Карелии.

"Это, прежде всего, касается мер, которые призваны обеспечить безопасность лиц старше 65 лет. В том числе речь идет об ограничениях по посещению продовольственных магазинов и торговых точек, в которых одновременно представлен ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров. Совершать покупки в таких магазинах люди старше 65 лет могут только с понедельника по пятницу с 10.00 до 13.00. Это касается городов и районных центров республики", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Занятия в кружках и клубах для лиц старше 65 лет по-прежнему должны проводиться дистанционно.

Кроме того, в республике продолжают действовать ограничения на численность массовых мероприятий – не более 50 человек (за исключением мероприятий на открытом воздухе). В силе остается и ряд ограничений в сфере торговли и общепита: в магазинах площадью менее 200 кв.м. - не более одного посетителя на 10 кв. метров, в фудкортах торговых центров - не менее 4 кв. метров площади зала на каждого посетителя. Запрещено курение кальяна в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных объектах.

Ранее сообщалось, жертвами коронавируса стали еще три пожилые жительницы Карелии.

фото: Государственный комитет Карелии по ОЖ и БН

Вселенский потоп: мэрия Петрозаводска обнародовала список затопленных улиц города

Многие улицы Петрозаводска оказались затоплены талыми водами, их откачивали спецтехникой.

Список превратившихся в реки городских магистралей и проездов опубликован на официальном сайте администрации Петрозаводска.



Во вторник спецтехника работала на улицах Ярославской, Лисициной, Ленинградской, Мончегорской, Островского, пересечении улиц Ровио и Торнева, а также на Октябрьском проспекте. До конца недели работы планируют выполнить на улицах Хейкконена, Сулажгорского Кирпичного Завода, Крылова, Щербакова, Владимирской, Мончегорской, Балтийской, Гоголя, Сегежской, Софьи Ковалевской, Логмозерской, Труда, Сусанина, Жуковского, Антонова, Правды, на Скандинавском проезде, на Почтовой площади, в переулках Ругозерском и Попова, в Бородинском сквере и на других городских объектах.



"При выявлении недостатков в функционировании ливневой канализации, залитии территорий можно обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по круглосуточному номеру – 051 или к диспетчеру МКУ "Служба заказчика" по телефону: 8 (963) 744-02-55", - сообщили в мэрии города.

фото: © кадр из видео

Сотрудник полиции на иномарке устроил ДТП в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Сегодня в центре Петрозаводска водители пытались проскочить перекресток и попали в ДТП.

Камера наружного наблюдения компании "Сампо.ру" зафиксировала момент ДТП, как сегодня днем, 31 марта в 11.23, на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Пушкинской столкнулись автомобили Skoda и Ford.

На видео можно заметить, что после ДТП из белого автомобиля Skoda, который выехал на перекресток раньше, чем загорелся разрешающий сигнал, вышел водитель в форме сотрудника правоохранительных органов.

Второй участник на автомобиле Ford также поспешил проскочить перекресток и выехал под мигающий.

Информации о пострадавших пока нет, по словам очевидцев, один из участников ДТП после столкновения хромал.

фото: pixabay

Арестован обвиняемый в заказном убийстве в Петрозаводске

Карельское управление Следственного комитета РФ раскрыло детали совершенного в 2005 году заказного убийства, в рамках которого арестован предполагаемый организатор преступления.

О ходе расследования сообщила пресс-служба Следкома.

По версии следствия, обвиняемый организовал убийство своего знакомого. Для реализации задуманного он подыскал человека, который согласился выполнить заказ.

Организатор обговорил с исполнителем детали преступления, предоставил ему оружие и сведения о человеке, которого необходимо убить. Через некоторое время жертва была застрелена из автоматического оружия у своего дома в Петрозаводске. Киллер получил за это 5 тысяч долларов США.



Обвиняемые были установлены "благодаря грамотной работе, проведенной следователями СК и сотрудниками уголовного розыска полиции", пояснили в Следкоме.



Организатор и исполнитель находятся под арестом.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

фото: © паблик Вконтакте "Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск"

Дважды отремонтированный лестничный спуск в Петрозаводске снова начал разрушаться (ФОТО)

Лестничный спуск в створе улицы Титова на набережной Петрозаводска вновь разрушается.

В паблике "Подслушано в ПТЗ/Петрозаводск" появились фотографии, на которых заметно, как провалилась брусчатка на лестничном спуске в створе улицы Титова.

В 2018 году проект по восстановлению исторического облика смотровой площадки и лестничного спуска в Парке Победы стал победителем программы "Комфортная городская среда" и получил финансирование на проведение работ по реконструкции. Ремонтные работы были проведены в 2019 году, стоимость работ составила более 21 млн. рублей.

Но уже в марте 2020 года лестница начала разрушаться.

В результате администрация заверила, что разрушения на недавно восстановленной лестнице были отремонтированы по гарантии подрядчиком.

И вот спустя год брусчатка на лестнице вновь начала проваливаться.

фото: © кадр из видео

Дети в Петрозаводске смогли перейти дорогу, после того как внедорожник снес бампер французскому авто (ВИДЕО)

На улице Черняховского произошло ДТП с участием легковушки и внедорожника.

В Петрозаводске камера наружного видеонаблюдения компании "Сампо" зафиксировала аварию напротив Республиканской больницы имени Баранова.

Автомобиль Renault, выезжая на улицу Черняховского с придомовой территории, не уступил дорогу, и ему снес передний бампер внедорожник Mitsubishi.

Следует также отметить безуспешные попытки пешеходов перейти дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, расположенному рядом. Автомобили проносились по дороге, не собираясь их пропускать, и лишь авария позволила людям пересечь проезжую часть.

Ролик размещен в паблике " ДТП Петрозаводска и Карелии".

фото: © группа Вконтакте Виктор Бычков/vk.com/viktorbychkov

Актер Виктор Бычков нашел в Карелии одиночество и хороших людей

Известный российский актер Виктор Бычков любит ездить в глубинку - в Карелию.

Виктор Бычков — коренной петербуржец, но иногда у него возникает желание ухать куда-нибудь в глубинку. Об этом артист признался в интервью "Вечерней Москве".

"Я нашел удивительный край — Карелию, там есть и одиночество, и хорошие люди, которые любят и знают, — рассказывает артист. — Недавно брал сыновей, и мы ездили ловить рыбу к форелеводу. Жили там три дня, и это было удивительно, только рыба и мы! Сам я не рыбак, хотя очень хочу им быть, но пока больше изображаю".

Напомним, Виктор Бычков, известный по роли егеря Кузьмича в "Особенностях национальной охоты", проводил в Карелии экскурсии для туристов в новогодние праздники.

фото: © Столица на Онего

Катанандов может стать зампредседателя Верховного суда Карелии

Высшая квалификационная коллегия судей России 30 марта одобрила кандидатуру Дениса Катанандова – сына экс-губернатора Карелии на должность зампредседателя Верховного суда республики.

Ранее заместителем председателя Верховного суда РК по уголовным делам работала Наталья Гуляева – бывшая супруга Артура Парфенчикова.

Однако 9 июня 2020 года президент России Владимир Путин назначил Наталью Гуляеву на аналогичный пост во Втором апелляционном суде общей юрисдикции в Санкт-Петербурге. С тех пор должность зампредседателя Верховного суда Карелии по уголовным делам остается вакантной.

Сейчас, пояснили "Столице на Онего" в суде, кандидатуру Дениса Катанандова рассмотрит кадровая комиссия при президенте России. Если и она аналогично согласует Катанандова на указанную должность, то можно ожидать, что тогда Владимир Путин подпишет указ о его назначении зампредседателя Верховного суда Карелии.

Напомним, что Денис Катанандов стал известен благодаря резонансному уголовному процессу по делу "петрозаводского маньяка" Антона Ипатова. За убийство двух девушек и еще несколько других тяжких преступлений, в декабре 2019 года Катанандов приговорил Ипатова к пожизненному лишению свободы. Приговор вступил в законную силу.

фото: © EPA-EFE/Peter Foley

Жертвами коронавируса стали еще три пожилые жительницы Карелии

Число смертей от COVID-19 увеличилось в Карелии до 388.

По данным регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом, в рсепублике подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Олонецкой ЦРБ скончалась 81-летняя жительница Питкяранты, в Больнице скорой медицинской помощи – 99-летняя петрозаводчанка, в Родильном доме им. Гуткина – 73-летняя жительница села Кончезеро. Все три пациентки имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего с начала пандемии от COVID-19 умерли 388 человек.

За минувшие сутки коронавирусная инфекция в Карелии выявлена у 86 человек. Из этого числа заболевших – 84 человека, из них 11 имеют симптомы средней тяжести, четыре человека в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии.

Число инцицированных в республике достигло 43945 человек.

За сутки выздоровели еще 156 человек. Всего выписанных по выздоровлению 41342 пациента.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 7128,2 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3091,6 случая, по Северо-Западу – 5466,7.

Накануне три женщины умерли от коронавируса в Карелии.

фото: "Лахденпохья - НАВСЕГДА!" Вконтакте.

Кабан, гуляющий по поселку в Карелии, стал достопримечательностью: жители против его убийства (ВИДЕО)

Жители поселка Кетроваара в Лахденпохском районе Карелии решили вступиться за кабана, который регулярно наведывается к ним в гости.

Об этом рассказал паблик "Лахденпохья - НАВСЕГДА!" Вконтакте.

Беспокойство местных жителей вызвал, появившийся в поселке, автомобиль -"буханка" с людьми, которых приняли за охотников.

"Жители полагают, что это охотники, имеющие лицензию на отстрел кабана. И они положили глаз именно на кабана, приходящего в деревню, как на легкую добычу. Люди крайне возмущены: кабанчик никому не помешал, является единственным ярким развлечением в деревне, признан местной достопримечательностью. И если его убьют, то поселок от этого только потеряет", - написала "Лахденпохья - НАВСЕГДА!".

Текст сопровождается видеозаписью, как лесной гость гуляет по улицам поселка.

фото: © страница Вконтакте Артура Парфенчикова

Глава Карелии получил фотоотчеты о чистых улицах Петрозаводска (ФОТО)

Республиканские министерства отчитались перед Артуром Парфенчиковым о проделанной работе на территориях подведомственных учреждений.

"Накануне поручил министерствам привести в порядок территории подведомственных объектов. Уже вечером начал получать фотоотчеты - территории вблизи учреждений культуры, здравоохранения и образования стали чище: с площадок отвели лишнюю воду, убрали песок и крошку, которой зимой подсыпали дорожки. Благодарю за оперативность и подчеркиваю, что эту работу обязательно необходимо довести до конца", - пишет глава Карелии на своей странице в соцсети.

Артур Парфенчиков надеется, что также ответственно подойдут к уборке города от луж и управляющие компании с ТСЖ.

Руководитель региона напомнил, что сообщить о ненадлежащем состоянии дворовых территорий жители многоквартирных домов могут по телефону горячей линии: 76-99-87.

Ранее сообщалось, правительство Карелии присоединилось к уборке луж в Петрозаводске.

фото: © Администрация Петрозаводска

Мэрия заявила, что подрядчик за свой счет отремонтирует вновь провалившуюся лестницу в Петрозаводске

В администрации Петрозаводска потребовали от подрядчика в рамках гарантийных обязательств привести в порядок спуск, который вновь начал разрушаться.

На сайте городской мэрии сообщили, что специалисты администрации проведут комплексное обследование объектов, благоустроенных в предыдущие годы. В частности, будут осмотрены парки и скверы, отремонтированные в 2020 году.

Подрядным организациям будут предъявлены претензии и требования устранить выявленные недочеты при их обнаружении.

По словам администрации, по некоторым ситуациям подрядчикам уже направлены обращения с требованием привести объекты в порядок. В частности, ООО "Свой дом" предстоит в рамках исполнения гарантийных обязательств в кратчайшие сроки за свой счет выполнить ремонт провалившейся брусчатки на спуске на Онежскую набережную в створе улицы Титова. Сегодня ООО "Городской комбинат благоустройства" оградит участок для обеспечения безопасности пешеходов.

Напомним, сегодня "Столица на Онего" писала о спуске в створе улицы Титова, где вновь были обнаружены провалы брусчатки.

фото: © Валентина Певцова / ТАСС

Пенсионный фонд в Карелии разъяснил условия принудительного списания денег с пенсий

Отделение Пенсионного фонда по Карелии подготовило разъяснения, в каких случаях судебные приставы могут списывать деньги со счетов граждан, на которые перечисляются пенсии.

По закону о страховых пенсиях удержания производятся на основании исполнительных документов; решений органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, о взыскании сумм пенсий, излишне выплаченных пенсионеру; решений судов о взыскании сумм пенсий вследствие злоупотреблений со стороны пенсионера, установленных в судебном порядке.

"Проще говоря, если пенсионер вовремя не внес квартплату или не заплатил какие-нибудь штрафы, то дело о взыскании передается судебным приставам, и те списывают задолженность из пенсии до ее полного погашения", - пояснили в ОПФР. Когда и как списывают пенсионные деньги, и что делать в этих случаях, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Госавтоинспекция Петрозаводска / ВК

Госавтоинспекция сообщила подробности наезда на пенсионерку в центре Петрозаводска

Пострадавшая в дорожном происшествии пенсионерка смогла самостоятельно обратиться в клинику, сообщили в ГИБДД.

30 марта в 08.44 в районе пересечения улиц Куйбышева и Титова в Петрозаводске 38-летняя водитель "KIA Rio" совершила наезд на 72-летнюю даму, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Как сообщили в ГИБДД, сбитой женщине была оказана разовая медпомощь. Позднее пострадавшая самостоятельно обратилась в Республиканскую больницу, ей назначено стационарное лечение.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства выясняются, заявили в Госавтоинспекции.

Момент наезда на пенсионерку зафиксировала камера наблюдения.

фото: © ИТАР-ТАСС/ Григорий Сысоев

В Карелии правоохранители разбираются, почему мужчина украл медицинское изделие для любовных утех

Росгвардейцы задержали мужчину, попавшегося на хищении медицинского изделия, сообщили в ведомстве.

Группа задержания Петрозаводского отдела вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования, на днях получила вызов от дежурного — неизвестный гражданин, находясь в торговом зале одного из гипермаркетов, попытался похитить товар.

Как рассказал сотрудник охраны, мужчина взял с прилавка медицинское изделие и прошел с ним мимо кассового узла, не оплатив.

Нарушителя, 31-летнего жителя поселка Чална-1, передали полиции для дальнейшего разбирательства.

фото: © Сергей Савостьянов/ТАСС

Основным путем передачи коронавируса в Карелии остаются семейные контакты

Главный санитарный врач Карелии Людмила Котович рассказала о ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе.

Эпидемиологическую ситуацию в Карелии обсудили на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, сообщается на сайте правительства.

По данным оперштаба, по сравнению со многими другими регионами в Карелии сохраняется высокий охват населения тестированием, соответственно, высока и выявляемость новых случаев инфицирования.

По словам главного санитарного врача Людмилы Котович, в республике значительно снизилось число коллективных эпидемических очагов (по месту работы или обучения). Основным путем передачи инфекции остаются семейные контакты.

При этом Карелия все еще входит в десятку регионов, где среднесуточный показатель инфицирования заметно превышен, хотя и отмечается определенная тенденция к снижению еженедельной заболеваемости.

Напомним, с начала пандемии в республике выявлено 43945 случаев COVID-19, 388 человек скончались от коронавируса.

фото: © "Столица на Онего"

"Какой бы красивый унитаз ни был, всё равно от него пахнет": жители севера Карелии против мусорного полигона

Жители севера Карелии удивлены возобновлению дискуссии о строительстве мусорного полигона в местечке Майгуба.

В редакцию "Столицы на Онего" обратился руководитель общественного движения "Сегежа-Надвоицы За чистый Север" Алексей Лисенков. Активисты обеспокоены возобновлением дискуссии о возможности строительства в Майгубе мусорного полигона и считают необходимым еще раз обозначить позицию жителей по этому поводу.

Вот что написал Алексей Лисенков:

- Владимир Кванин, который занимается мусорной реформой, говорит, что людям не надо бояться полигона. Он это серьезно? Огромный полигон, в который будут свозить мусор со всей Карелии. Людям не надо этого бояться? Мы уже высказывались по этому поводу, скажем ещё, более конкретно...

Полигон, в каком-то смысле, – отхожее место. Какой бы красивый унитаз не был, всё равно от него пахнет. А деньги не пахнут. Бизнес – это прибыль и мы, налогоплательщики, это понимаем.

Но для нас, прежде всего, важна экология. И если придётся, мы будем отстаивать своё мнение. Напоминаем, что согласно статьи 3 Конституции РФ, власть принадлежит Народу, то есть людям, и мы хотим, чтобы нас услышали.

Подробнее о том, что еще сказал Лисенков в защиту Сегежи, читайте здесь.

фото: Петрозаводский городской Совет / ВК

Эксперты изучат состояние здания заброшенной школы на Волховской в Петрозаводске

Чтобы оценить возможность реконструкции здания бывшей школы, потребуется полная экспертиза.

Заместитель руководителя МКУ "Управление капитального строительства" Андрей Микитин заявил о необходимости проведения полного технического обследования несущих конструкций здания заброшенной школы на улице Волховской в Петрозаводске. По его оценке, экспертиза необходима для определения износа объекта и возможности дальнейшей его реконструкции. Об этом Микитин заявил в ходе заседания рабочей группы по обсуждению возможности дальнейшего использования здания на Волховской улице, сообщают в Петросовете.

Андрей Микитин сказал, что только на основе экспертной оценки можно будет заказать проект для проведения строительно-монтажных работ. В случае принятия решения о дальнейшем использовании постройки в образовательной деятельности потребуется выполнить реконструкцию для приведения объекта в соответствие санитарным и пожарным требованиям.

Ранее депутаты Петрозаводского городского совета решили исключить из программы приватизации заброшенное здание школы на улице Волховской.

Напомним, здание бывшей школы №8 на Волховской было построено в 1939 году. Объект расположен на пересечении улицы Правды и улицы Волховская рядом с мэрией Прионежского района.

В декабре 2020 года появилась информация, что городские власти планируют снова включить в программу приватизации постройку на Волховской. Ранее власти города неоднократно выставляли здание на торги с начальной ценой более 32 млн рублей, но аукционы не состоялись из-за отсутствия заявок. Согласно выписке Росреестра, кадастровая стоимость школы составляет 33,4 млн рублей.

В феврале 2020 года власти Петрозаводска говорили о планах оставить этот объект в муниципальной собственности, чтобы построить на участке детский сад и парковую зону. А в октябре министр имущественных и земельных отношений Карелии Янина Свидская сообщила, что здание собираются снести и передать участок под жилую застройку. В парламенте высказывались предложения провести экспертизу архитектурной ценности этого здания, чтобы решить, заслуживает ли оно статуса объекта культурного наследия.

В соцсети "Вконтакте" появилось сообщество горожан, выступающих в защиту здания заброшенной школы. Участники паблика "Сохраним 8 (31) школу на ул. Волховская, 10" намерены добиться включения постройки в перечень объектов культурного наследия.

Депутат Петросовета Галина Васильева обращалась к главе Петрозаводска Ирине Мирошник с предложением внести изменения в программу приватизации имущества города, исключив из нее объект на Волховской, 10.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

В Европейский суд по правам человека направлена жалоба на "дело Дмитриева"

Готовившие жалобу юристы считают уголовное дело по обвинению исследователя сталинских репрессий из Карелии в педофилии сфабрикованным.

В Европейский суд по правам человека направлена жалоба на решение Верховного суда Карелии от 29 сентября по делу известного исследователя сталинских репрессий из Петрозаводска Юрия Дмитриева. Как считают юристы, готовившие жалобу, обвинение против Дмитриева было сфабриковано, а сам он лишен права на справедливый суд.

Напомним, в конце сентября прошлого года Верховный суд Карелии приговорил Юрия Дмитриева к 13 годам лишения свободы по обвинению в действиях сексуального характера по отношению к его приемной дочери. Судья Верховного суда Алла Раць также отменила оправдательные решения городского суда Петрозаводска по ранее выдвинутым против Дмитриева обвинениям в детской порнографии и незаконном хранении оружия и направила уголовное дело исследователя сталинских репрессий на новое рассмотрение.

Как уже не раз сообщалось, исследователь сталинских репрессий Юрий Дмитриев был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в изготовлении детской порнографии с участием несовершеннолетней приемной дочери в декабре 2016 года. Поводом для этого послужили снимки обнаженной девочки, содержавшиеся в домашнем компьютере Дмитриева. Его адвокат Виктор Ануфриев объяснил фото необходимостью контроля за здоровьем ребенка. Кроме того, в квартире задержанного была найдена часть охотничьего ружья.

В апреле 2018 года городской суд Петрозаводска оправдал Юрия Дмитриева по статьям об изготовлении детской порнографии и совершении развратных действий, но признал виновным в незаконном хранении оружия. Однако в июне того же года Верховный суд Карелии отменил это решение и направил дело Дмитриева на повторное рассмотрение, а спустя две недели исследователь репрессий был вновь задержан сотрудниками правоохранительных органов и взят под стражу по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении его приемной дочери. После этого дело Дмитриева пошло в карельских судах по второму кругу.

В феврале жалобу Юрия Дмитриева на решение Верховного суда Карелии от 29 сентября 2020 года рассматривал Третий кассационный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге, но не нашел оснований для ее удовлетворения. Новое заседание по делу Дмитриева в городском суде Петрозаводска состоится в апреле.

фото: © shutterstock.com/siam.pukkato

Приставы Карелии нашли алиментщицу за диваном

В Олонецком районе женщина не хотела платить алименты на детей и спряталась от приставов за диваном, сообщили в УФССП Карелии.

В отделении судебных приставов по Олонецкому району в феврале текущего года дознавателем расследовалось уголовное дело, возбужденное в отношении местной жительницы, уклонявшейся от оплаты алиментов. После допроса уже в качестве подозреваемой она стала скрываться от дознавателя и не явилась на ознакомление с материалами уголовного дела.

Сотрудники службы неоднократно осуществляли выезды по месту жительства подозреваемой, однако дома ее застать не могли.

В один из дней, вновь приехав домой к злостной неплательщице алиментов, дверь квартиры открыла ее подруга и пригласила сотрудника службы пройти, чтобы он лично убедился, что дома никого кроме нее нет.

Осуществляя обход квартиры, в одной из комнат за диваном была обнаружена подозреваемая, которая все это время пряталась от судебных приставов. Алиментщица была доставлена к дознавателю, ознакомлена с материалами и в настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения по существу.

фото: Администрация Сортавальского поселения / ВК

В Карелии избежавший отставки глава Сортавалы укололся "Спутником"

Сохранивший свое кресло в политических баталиях глава Сортавалы Сергей Крупин решил выработать иммунитет и от коронавируса.

Глава Сортавальского городского поселения Сергей Крупин привился от коронавируса и призвал к этому горожан. Об этом местная администрация сообщает в соцсети.

"Глава поселения С.В. Крупин уже сделал две прививки и чувствует себя хорошо", - говорится в сообщении.

Напомним, в 2020 году политические оппоненты Сергея Крупина попытались отправить его в отставку за неисполнение обязанностей по решению вопросов местного значения. По версии Крупина, его решили "удалить" в отставку за отказ подписывать решение сессии горсовета об объединении Сортавальского и Хелюльского поселений. Позже Верховный суд Карелии признал решение об отставке Крупина незаконным. Сергей Крупин сохраняет кресло главы Сортавалы.

фото: © архив ИТАР-ТАСС

Обустройством земельных участков под строительство жилья в Сортавале займется компания из Петрозаводска

ООО СП "Строймонтаж" оказалось единственным участником конкурса, организованного Управлением капитального строительства Карелии.

Управление капитального строительства Карелии подвело итоги конкурса на обустройство инженерной инфраструктурой земельных участков, выделенных в Сортавале под строительство жилья. На участие в конкурсе была подана всего одна заявка – от ООО СП "Строймонтаж" из Петрозаводска, поэтому торги признаны несостоявшимися. Однако с компанией "Строймонтаж" будет заключен контракт как с единственным участником конкурса. Цена контракта составляет более 88 миллионов рублей.

Напомним, средства на обустройство инженерной инфраструктурой земельных участков под строительство жилья в Сортавале выделены в рамках индивидуальной программы развития Карелии до 2024 года. Она была утверждена правительством РФ с объемом ежегодного финансирования в один миллиард рублей, а Карелия попала в число регионов, для которых разработаны такие программы, как субъект федерации с наиболее сложной экономической ситуацией.

фото: предоставлено жителями Нюхчи

Строители моста в Карелии пообещали жителям поморского села убрать мусор в течение 10 дней

Жители Нюхчи недовольны отсутствием внимания муниципальных властей к ситуации в старинном селе.

Глава Сумпосадского сельского поселения Анна Цуба приехала 31 марта в Нюхчу, чтобы встретиться с местными жителями, недовольными ходом ремонта аварийного моста, который соединяет два берега этого старинного поморского села. Встреча оказалась короткой и прошла на повышенных тонах: сельские активисты выразили возмущение не только отсутствием контроля за ремонтными работами, заказчиком которых выступила Сумпосадская администрация, но и невниманием муниципального руководства к ситуации в Нюхче, которая прежде была самостоятельным поселением Беломорского района.



На встрече. Фото предоставлено жителями Нюхчи

На встрече присутствовали строители, которые по контракту с администрацией Сумпосадского сельского поселения возводят в Нюхче временный мост. Они пообещали сельским активистам убрать весь строительный мусор в течение десяти дней. Однако жители поморского села высказали также претензии к качеству возведенных конструкций и потребовали от главы поселения, чтобы их проверил строительный надзор. По словам Анны Цубы, она готова вновь приехать в Нюхчу вместе со специалистами республиканского бюджетного учреждения "Дирекция по строительству объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры РК".

О том, что вызвало возмущение жителей Нюхчи, читайте в статье "Это – не крымский мост, но для нашего села он также важен".

фото: © "Столица на Онего"

В мини-зоопарке, открытом на детской площадке при храме на севере Карелии, ждут потомства (ФОТО)

Священник церкви преподобных Зосимы, Савватия и Германа Соловецких в Беломорске продолжает благоустраивать "живой уголок" при храме.

Обитатели мини-зоопарка, появившегося около трех лет назад в детском городке у храма по инициативе отца Вадима, перезимовали и готовятся к весенне-летнему сезону. Сегодня здесь живут овечки, белки, кролики, гуси, тетерева, куры с петухом и индюк.







© Вадим Бикмухаметов

"Мы решили, что переносить животных на зиму в другие помещения и оставлять вольеры пустыми, не совсем удобно. Дети гуляют на площадке и хотят общаться с животными. Поэтому стали подбирать животный мир таким образом, чтобы животные могли без вреда для своего здоровья зимовать в вольерах. Были собаки, но ими нужно заниматься, прогулок им не хватало. И мы пристроили их в частный дом в Беломорске и отдали молодой паре в Сегеже. Зато в мини-зоопарке появились овцы, у которых меховая шубка. Мальчик и девочка. Мальчик из совхоза "Родина" из Сегежи. Девочка из Беломорского района. Как только снег подтает, будем на задний двор переводить", - рассказал отец Вадим Бикмухаметов.

Священник надеется, что овечки, фазаны, белки (две девочки и мальчик) дадут в этом году потомство. Кроликов в мини-зоопарке меняют регулярно. Больших отдают, маленьких принимают в дар. Все животные в основном были пожертвованы храму. Например, курицы приехали из Санкт-Петербурга.





"Самые шумные на площадке – гуси. Их было пять, оставили троих. Но все равно шуму много от них. Не зря они спасли Рим. Но родители не жалуются, ребятишки разговаривают с гусями", - улыбается отец Вадим.

В каждом вольере установлена подсветка, которая зимой включалась с 17 до 20 часов. Дети могли гулять на площадке после садика и наблюдать за животными.





"Изначально, в 2016 году, планировали построить площадку для тех, кто приходит с детьми в храм. Но городок стал востребованным у всех жителей города. Были планы резиновое покрытие сделать. Но это дорого, финансово потянуть пока не можем. А так бы это нас от грязи избавило. Пытались договориться со спортивными школами, чтобы забрать старое покрытие, но пока не получается. Хотя специальную ловушку для гнуса рассчитываю поставить рядом с площадкой до лета. В прошлом году мошки было много, все ребятишки были покусаны", - сетует отец Вадим.





Священник церкви преподобных Зосимы, Савватия и Германа Соловецких мечтает сделать храм и прилегающую вокруг него территорию одной из визитных карточек города. Помимо благоустройства детской площадки с мини-зоопарком он сейчас занимается заменой полов в церкви, а затем хочет сделать купола, как на купели, зелеными.





"У нас маленький северный городочек, есть много вопросов, которые требуют внимания. Если каждый на своем месте будет поддерживать свою территорию, то будет хорошо. Мы сделали шажок в благоустройстве, и нам стали помогать. Все, что нам жертвуют, здесь остается и приумножается. Мы стараемся все делать в одном стиле. Мой друг из архитектурного бюро говорит: "Ничего не порти, все должно быть эстетично, для людей". И мы не портим. В Беломорске есть Музей Карельского фронта, петроглифы, Белое море. Но наш уголочек тоже красивый. Он может стать еще одной визитной карточкой города", - считает 28-летний священник.

фото: сайт администрации Петрозаводска

Правила оплаты вывоза мусора для предпринимателей должны быть смягчены: разъяснения бизнес-омбудсмена в Карелии

"Автоспецтранс" имеет право взимать с предпринимателей в Карелии плату за вывоз мусора даже при отсутствии договора об оказании услуг, но это правило нуждается в корректировке, считает бизнес-омбудсмен.

Об этом сообщила Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова, комментируя жалобы бизнеса на действия "Автоспецтранса".

Предприниматели жалуются, что региональный оператор выставляет счета за свои услуги без наличия подписанного и согласованного договора, а в случае отказа хозяйствующих субъектов добровольно погашать задолженность, "Автоспецтранс" взыскивает задолженность в судебном порядке. По словам Гнетовой, такие действия "Автоспецтранса" соответствуют федеральному законодательству. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © РИА Новости / Алексей Куденко

В Петрозаводске в детском саду обнаружили сомнительную крупу

Сотрудники управления Россельхознадзора в ходе плановой проверки выявили партии круп без документов о качестве, сообщается на сайте ведомства.

Управление Россельхознадзора Карелии в ходе проведения плановой выездной проверки детского сада в Петрозаводске выявили нарушение технического регламента Таможенного союза.

Выяснилось, что партии круп (рисовая и пшено), поступившие в учреждение для организации питания, имеют декларации соответствия, принятые по результатам исследований, которые не могут являться объективными и достоверными, поскольку проведены по методикам, не установленным техническим регламентом Таможенного союза.

В результате, после предписания Россельхознадзора, действие деклараций соответствия на серийный выпуск круп было прекращено.

Партия круп без подтверждения её качества и безопасности была уничтожена.

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Персонал для работы с "высокими технологиями" в Карелии обучат на курсах для безработных

Первый в Карелии Центр обработки данных (ЦОД), работающий в сфере информационных технологий, готов принять на работу бывших безработных, прошедших курсы подготовки по направлению центров занятости.

Об этом сообщила пресс-служба Управления труда и занятости республики.

"С 19 апреля в Сегеже безработные граждане начнут профессиональное обучение по программе "Системное администрирование и информационные технологии" с последующим трудоустройством в ООО "КЮ Дата Центр" (владелец ЦОД – прим. ред.). Это новое высокотехнологичное предприятие… технологический лидер России по развитию цифровой экономики", - говорится в сообщении. Подробнее о том, в какой сфере придется работать выпускниками курсов, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Zhang Yuwei/Xinhua via AP

Врачи в ковид-центрах Карелии борются за жизни 41 тяжелобольного пациента, 6 человек не могут сами дышать

В ковид-центрах республики к аппаратам ИВЛ подключены 6 пациентов, сообщил глава Минздрава Карелии.

По данным на 31 марта, в стационарах находятся 453 жителя республики, заболевших COVID-19. Из них 406 - в состоянии средней тяжести, 41 тяжелобольной и 6 пациентов крайне тяжелых, они подключены к аппаратам ИВЛ, кроме того, 2 человека из них находятся на инвазивной ИВЛ - это означает, что аппарат полностью взял на себя функцию дыхания.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии от COVID-19 скончались три человека и заразились коронавирусом 86. Всего в республике за время пандемии инфицирован 43 945 человек. Выздоровели – 41342. Умерли 388 пациентов.

фото: © Столица на Онего

Минздрав Карелии подсветят синим в поддержку людей с аутизмом

Карельский Минздрав подключился к международной акции "Зажги синим" в поддержку людей с аутизмом.

Здание министерства будет освещено синими прожекторами второго апреля в течение рабочего дня. В социальных сетях ведомства и медицинских организаций будет размещаться информация об аутизме. Об этом сообщают в Минздраве Карелии.

"Аутизм – это постоянное нарушение развития, которое проявляется в течение первых трех лет жизни и является следствием неврологического расстройства, сказывающегося на функционировании мозга. Аутизмом страдают преимущественно дети независимо от пола, расовой принадлежности или социально-экономического положения. Для аутизма в первую очередь характерны уникальные особенности в плане социального взаимодействия, сложности в повседневном общении и нестандартный способ обработки информации от органов чувств", - говорится в сообщении карельского Минздрава.

Международная акция "Зажги синим" проводится ежегодно второго апреля, во Всемирный день распространения информации об аутизме. Синий – официальный цвет неправительственной организации по защите прав людей с аутизмом "Autism Speaks", которая придумала эту акцию.

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Центризбирком Карелии намерен бороться с незаконной предвыборной агитацией в соцсетях

В карельский парламент внесены проекты поправок в законы о выборах главы республики и об отзыве главы республики.

Центральная избирательная комиссия Карелии направила в республиканский парламент проекты поправок в законы о выборах главы региона и о порядке отзыва главы региона. Эти законопроекты предусматривают наделение карельского Центризбиркома правом обращения в Роскомнадзор с представлением о пресечении распространения в Интернете и других телекоммуникационных сетях незаконной агитации.

Появление такой инициативы в Центральной избирательной комиссии объяснили необходимостью приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным. Центризбирком Карелии намерен с помощью новых поправок бороться с незаконной предвыборной агитацией в социальных сетях.