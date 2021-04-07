Важные новости, которые вы могли пропустить

фото: Столица на Онего

Кресло сити-менеджера Петрозаводска готовы занять четыре кандидата, один из которых "святой"

Стали известны персоны первых претендентов на пост главы Петрозаводского городского округа.

В списке лиц, подавших документы на участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы Петрозаводского городского округа в настоящее время содержится четыре фамилии.

Первым документы на конкурс подал руководитель аппарата КРОО Ассоциации юристов России Михаил Бокша 1956 года рождения.

Затем в комиссию поступили документы от учителя английского языка из МОУ Сунское, представителя партии Социальной защиты 35-летней Екатерины Ганюченко и президента ООО "Святые Карелии" 41-летнего Алексея Таранова.

Последней на сегодняшний день сдала бумаги комиссии депутат Лендерского сельского поселения от "Единой России" 29-летняя Екатерина Кочакова.

Копия списка представленных кандидатур есть у "Столицы на Онего".

Ранее в Петрозаводском городском совете отказались сообщать "Столице на Онего" информацию о кандидатах, претендующих на кресло будущего сити-менеджера.

Напомним, полномочия Ирины Мирошник в должности главы Петрозаводска истекают 20 апреля. Затем депутаты Петросовета должны будут утвердить в должности нового сити-менеджера.

С 29 марта по 20 апреля включительно состоится прием документов от кандидатов, желающих занять кресло сити-менеджера карельской столицы. Затем 30 апреля пройдет конкурс по отбору кандидатур на должность главы Петрозаводского городского округа. Очередной сити-менеджер столицы Карелии будет выбран методом тайного голосования на сессии Петросовета 12 мая.

фото: Столица на Онего / фото читателя

Суд признал незаконной платную парковку у железнодорожного вокзала в Петрозаводске

Суд апелляционной инстанции в Санкт-Петербурге оставил в силе решение Арбитражного суда Карелии о признании недействительным договора аренды земельного участка для размещения платной парковки на площади Гагарина в Петрозаводске.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд накануне оставил без изменения решение Арбитражного суда Карелии от 05 ноября 2020 года, которым был удовлетворен иск заместителя прокурора республики к Министерству имущественных и земельных отношений и ООО "А3" о признании недействительным договора аренды земельного участка для размещения платного паркинга.

Суд обязал ООО "А3" возвратить министерству земельный участок, расположенный в районе дома № 2 по пл. Гагарина в Петрозаводске. Об этом сообщили в прокуратуре Карелии.

Основанием послужил тот факт, что при заключении оспариваемого договора не было получено согласие администрации Петрозаводска на создание и использование иными лицами на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, что является нарушением федерального законодательства. Кроме того, при рассмотрении дела было установлено, что автомобили при расположении их на парковочном месте значительно выходили за пределы предоставленного в аренду земельного участка.

Решение суда вступило в законную силу с момента оглашения апелляционного определения, его исполнение находится на контроле прокуратуры республики, сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее платная парковка на площади Гагарина вызвала возмущение горожан, поскольку у социально значимого объекта, которым является железнодорожный вокзал, не осталось возможности остановиться бесплатно.

Затем власти собирались расторгнуть договор с компанией, организовавшей платную парковку, поскольку арендатор не вносил плату за землю.

фото: © кадр из видео

Автомобиль сбил пожилую пару в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

На перекрестке улиц Свердлова и Кирова произошло ДТП с участием пешеходов, 71-летняя женщина была госпитализирована.

Камера компании "Ситилинк" зафиксировала 7 апреля в 8:42, как двое пешеходов переходят улицу Кирова. В этот момент поворачивающий с улицы Свердлова автомобиль "Hyundai" сбивает их. Люди падают, к ним тут же подбегают очевидцы происшествия.

Само ДТП произошло вне пешеходного перехода.

Как уточнили в ГИБДД, 71-летняя женщина была госпитализирована с травмами в БСМП. 86-летнему мужчине медицинская помощь была оказана на месте.

Ревизоров не убедили отчеты мэрии Петрозаводска, как тратились деньги к 100-летию Карелии

Отчеты администрации Петрозаводска об эффективности расходов бюджета на подготовку города к 100-летию республики не смогли убедить Контрольно-счетную палату Карелии.

Это следует из доклада КСП о результатах проверки расходования бюджетных средств на "юбилейные" проекты в Петрозаводске в 2020 году.

В ходе проверки ревизоры изучили отчеты администрации о достижении показателей результативности использования субсидии на подготовку к проведению Дня РК. По данным мэрии, было выполнено 98% мероприятий, запланированных на 2020 год. Общая сумма расходов почти достигла 1 млрд рублей. Однако, по мнению КСП, "вышеуказанные отчеты не отражают факта исполнения мероприятий (выполнения работ, оказания услуг)", говорится документе. Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © "Столица на Онего"

Самолеты из Петрозаводска в Симферополь начнут летать с 17 мая

Авиарейсы из столицы Карелии в Крым будут выполняться три раза в неделю.

К сезону летних отпусков вновь расширяется географию полетов из аэропорта Петрозаводска в южных направлениях. Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.

Так, с 17 мая прямые авиарейсы свяжут Петрозаводск и Симферополь. Планируется, что рейсы будут выполняться компанией "Северсталь" трижды в неделю до середины октября.

А с 1 июня и до конца сентября из столицы Карелии можно будет улететь в Сочи и Анапу.

Предварительное расписание опубликовано на сайте аэропорта.

"Кроме того, с лета рейсы на Москву должны вновь стать ежедневными", - пообещал Артур Парфенчиков.

фото: Яндекс. Карты

Выяснилась причина срыва проектирования реконструкции двух дорог в Петрозаводске

Проектирование реконструкции и строительства двух участков автодорог в Петрозаводске в рамках подготовки к 100-летию Карелии оказалось сорвано из-за разногласий между администрацией города и подрядными организациями.

Это следует из отчета Контрольной-счетной палаты Карелии о проверке использования бюджетных денег, выделенных Петрозаводску на выполнение юбилейных мероприятий в 2020 году.

КСП выяснила судьбу муниципальных контрактов, заключенных между администрацией и подрядными организациями на разработку проектно-сметной документации для строительства Лососинского шоссе от ул. Попова до второго транспортного полукольца в жилом районе "Древлянка II" и реконструкции ул. Хейкконена. Стоимость первого контракта составила 19,8 млн рублей, второго - 4,1 млн рублей. Что с ними произошло, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © ГИБДД Карели

В Карелии водитель "легковушки" разбился, врезавшись на встречке в тягач

На федеральной трассе "Кола" недалеко от Кондопоги произошло смертельное ДТП, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

В минувший вторник, 6 апреля, в 21:50 произошло смертельное ДТП с участием отечественной легковушки и тягача "Mercedes". Как рассказали в ГИБДД Карелии, 35-летний житель Кондопоги, находясь за рулем автомобиля "ВАЗ 2112", выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с тягачом с прицепом, после чего съехал в кювет и опрокинулся.

В результате аварии водитель отечественного авто получил смертельные ранения, от которых скончался до приезда скорой помощи. Водитель тягача не пострадал.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

фото: © ГУ МЧС по РК

Появились кадры с места смертельного ДТП в Карелии, где "легковушка" врезалась в лесовоз (ФОТО)

Авария с участием автомобиля "ВАЗ 2112" и тягача "Mercedes" произошла недалеко от Кондопоги.

На сайте ДТП ПТЗ опубликовали фото с места аварии, в которой погиб водитель автомобиля "ВАЗ-2112".

Напомним, в минувший вторник, 6 апреля, в 21:50 35-летний житель Кондопоги, находясь за рулем автомобиля "ВАЗ 2112", выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с тягачом с прицепом. После этого он съехал в кювет и опрокинулся.

Водитель "легковушки" погиб на месте.

Как уточняет ДТП ПТЗ, авария произошла в районе затяжного поворота дороги, в пяти километрах за посёлком Березовка. От встречного столкновения лесовоз отбросило за пределы дорожного полотна, после чего он опрокинулся. Легковой автомобиль отбросило на обочину.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Участники опроса ответили, что будут делать, когда проезд в маршрутках Петрозаводска поднимется до 37 рублей

Повышение стоимости проезда в маршрутном транспорте Петрозаводска до 37 рублей запланировано на 10 апреля.

"Столица на Онего "интересовалась у читателей, что они будут делать, когда проезд в маршрутках Петрозаводска поднимется до 37 рублей?

В опросе приняли участие 713 человек, большинство из которых – 308 (43%) признались, что по возможности будут ходить пешком или ездить на велосипеде.

Чуть меньшее количество респондентов – 201 (28%) человек сообщили, что не пользуются общественным транспортом, поэто их не волнует предстоящее подорожание проезда.

Третью строчку среди участников опроса заняла группа из 142 (19%) человек, которые сказали, что выхода нет: они заплатят 37 рублей и поедут.

Меньшее количество отвечающих – 38 (5%) пересядут на такси, а 24 (3%) респондента купят уже все-таки машину.

фото: группа https://vk.com/akvareli_ptz

Жители новостроек в Петрозаводске жалуются на плачевное состояние дороги (ФОТОФАКТ)

Улица братьев Озеровых в Петрозаводске выглядит как после бомбежки.

Жильцы новостроек района Кукковка-3 за новым гипермаркетом "Лента" в Петрозаводске решили массово жаловаться чиновникам и депутатам на состояние дороги, которая ведет к их домам.

Фото дороги появилось в группе ЖК "Акварели".

"Большое количество писем в разные инстанции, как правило, обеспечивает решение проблемы на какой-то срок", - считают жители и призывают СМИ помочь в освещении проблемы.

фото: группа ФОК Костомукша Ледовый каток / https://vk.com/fokkostomuksha

Работа ФОКа в Костомукше будет остановлена по решению суда

Прокуратура Костомукши через суд добилась запрета эксплуатации физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовым катком.

Как сообщает газета "Новости Костомукши", в феврале городская прокуратура провела проверку в здании и обнаружила, что ФОК работает без соответствующего разрешения и без документов о вводе в эксплуатацию.

Прокуратура обратилась в городской суд с требованием запретить эксплуатацию спортивного объекта и нашла поддержку в судебной инстанции.

По информации издания, в отношении индивидуального предпринимателя, которому принадлежит здание, возбуждено административное дело.



Решение суда должно быть исполнено в ближайшее время, исполнительный лист направлен службе судебных приставов.

фото: © ИТАР-ТАСС/Владимир Смирнов

Еще один рыбак провалился под лед на озере в Карелии и утонул

Спасатели не успели прийти на помощь мужчине, рыбачившему на озере Неэмилянсалми.

Трагедия произошла 5 апреля на озере Неэмилянсалми в районе Ладожской усадьбы. Рыбак провалился под лед. К моменту приезда специалистов из сортавальского поисково-спасательного отряда мужчина утонул. Место происшествия показали очевидцы, которые не успели помочь рыбаку, сообщили в Карельской республиканской поисково-спасательной службе.

Это второй несчастный случай, который произошел на водоемах республики в апреле. Но 3 апреля рыбака удалось спасти. В этот день к дежурному сортавальского отряда КРПСС поступила информация от службы "112" о том, что на озере Мантсинсаари Питкярантского района под лед провалился мужчина. На место происшествия оперативно выехали спасатели-водолазы. По прибытию установлено, что мужчине и его собаке помогли выбраться двое жителей Санкт-Петербурга, оказавшихся поблизости. На поверхности водоема осталась лодка с вещами, которую спасатели доставили на берег.

Спасатели напоминают жителям республики об опасности нахождения на поверхности водоемов. Выходить на лед можно только тогда, когда его толщина достигает не менее 10 сантиметров в пресной воде и 15 сантиметров в соленой. Прочность льда можно определить визуально: лёд голубого цвета – прочный, а прочность льда белого цвета в 2 раза меньше. Лёд, имеющий оттенки серого, матово-белого или желтого цвета, является наиболее ненадежным. Такой лёд обрушивается без предупреждающего потрескивания.

На территории Петрозаводска выход на лед официально запрещен с 28 марта, в Сортавальском районе - с 27 марта. Штраф для граждан определен в размере от 2000 до 4000 тысяч рублей. В каждом районе республики сроки запрета выхода на лед устанавливаются органами местного самоуправления самостоятельно.

Ранее, в феврале, рыбак утонул на реке Выг в Карелии.

фото: © "Столица на Онего"

Тонометр остановил работу банка в Петрозаводске

Подозрительную коробку обнаружили рядом с отделением банка на проспекте Ленина - посетители эвакуированы.

Как сообщает корреспондент "Столицы на Онего", сегодня, 7 апреля, около полудня отделение банка на Ленина, 10 было оцеплено. Автомобили Росгвардии и полиции блокировали участок у финансового учреждения, на месте работал кинолог с собакой.

Как рассказал наш источник в правоохранительных органах, причиной оцепления стал звонок из банка. Сотрудники учреждения обнаружили рядом со входом в отделение на Ленина, 10 подозрительную коробку. Они приняли решение эвакуировать всех посетителей и вызывали полицию. После осмотра в коробке был обнаружен тонометр. Угрозы для горожан находка не представляет.

фото: © Гавриил Григоров/ТАСС

Число жертв коронавируса в Карелии увеличилось до 407 человек

За минувшие сутки в республике подтверждены еще три смерти от коронавирусной инфекции.

По данным регионального оперштаба по борьбе с коронаиврусом на 7 апреля, в Республиканской инфекционной больнице скончалась 87-летняя жительница Сегежи, в Больнице скорой медицинской помощи – 87-летняя жительница Петрозаводска, в Межрайонной больнице № 1 – 64-летний житель Костомукши. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего с начала пандемии в Карелии умерли 407 человек.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 63 человек. Из этого числа заболевших – 61 человек, из них 13 имеют симптомы средней тяжести, два человека в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии.

С начала пандемии инфицировано 44451 человек.

За сутки выздоровели еще 89 человек. Всего выписано по выздоровлению 42151 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 7217,5 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3133,2 случая, по Северо-Западу – 5534,4.

Накануне в Карелии от коронавируса умерла 35-летняя женщина.

фото: © Валерий Поташов

Глава Минприроды Карелии Алексей Щепин не явился на первое заседание суда в Улан-Удэ по своему уголовному делу

Алексей Щепин объяснил, почему 6 апреля не пришел на заседание в суд Улан-Удэ, где Следкомом Бурятии он обвиняется в превышении должностных полномочий.

Как ранее сообщала "Столица на Онего", 6 апреля в Октябрьском районном суде Улан-Удэ должно было состояться первое заседание по уголовному делу бывшего руководителя Агентства лесного хозяйства Республики Бурятия Алексея Щепина, который с 2017 года возглавляет министерство природных ресурсов и экологии Карелии.

Однако в тот же день вечером на официальном сайте суда Улан-Удэ появилось сообщение, что заседание по делу Щепина отложено на 13 апреля в 9.30 утра по местному времени "в связи с неявкой подсудимого".

Сегодня 7 апреля мы позвонили Алексею Щепину и спросили, с чем связано его отсутствие в суде Бурятии?

Щепин ответил: "Мой адвокат из Москвы в это время был занят в другом процессе, поэтому суд перенесли на 13 апреля. В этот день я с адвокатом планирую участвовать в заседании".

Напомним, что следственные органы Бурятии, где до 2015 года Алексей Щепин работал руководителем Республиканского агентства лесного хозяйства, обвиняют его в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

По данным следствия, "24 марта 2010 года Республиканское агентство лесного хозяйства Бурятии передало в аренду одной коммерческой организации лесной участок площадью 20 га, в центральной экологической зоне Байкальской природной территории и в водоохранной зоне озера Байкал. Между тем, здесь запрещены сплошные рубки деревьев, добыча полезных ископаемых, а также иная деятельность, наносящая ущерб экосистеме.

Как считает следствие, Щепин, "зная о запрете, но действуя в угоду руководству коммерческого предприятия, подписал приказ и незаконно утвердил положительное заключение государственной экспертизы предоставленного арендатором проекта освоения указанного участка".

Сам Щепин виновным себя не считает и сказал, что будет доказывать свою невиновность в суде.

фото: © Столица на Онего

Петросовет не рассказал прессе о кандидатах на пост сити-менеджера Петрозаводска

В Петрозаводском городском совете отказались сообщать "Столице на Онего" информацию о кандидатах, претендующих на кресло будущего сити-менеджера.

Сегодня представители Петрозаводского городского совета не предоставили корреспонденту "Столицы на Онего" информацию о возможных кандидатах, которые намерены претендовать на должность главы Петрозаводска.

В Петросовете объяснили отказ тем, что они не являются оператором персональных данных, поэтому не могут предоставить информацию о людях, желающих включиться в борьбу за кресло сити-менеджера.

В горсовете предложили обратиться с этим вопросом к представителям комиссии, которая будет заниматься смотром кандидатур на пост городского главы.

По информации "Столицы на Онего", первое заседание комиссии пройдет сегодня днем.

Напомним, полномочия Ирины Мирошник в должности главы Петрозаводска истекают 20 апреля. Затем депутаты Петросовета должны будут утвердить в должности нового сити-менеджера.

С 29 марта по 20 апреля включительно состоится прием документов от кандидатов, желающих занять кресло сити-менеджера карельской столицы. Затем 30 апреля пройдет конкурс по отбору кандидатур на должность главы Петрозаводского городского округа. Очередной сити-менеджер столицы Карелии будет выбран методом тайного голосования на сессии Петросовета 12 мая.

фото: коллаж Столица на Онего

Суд в Петрозаводске пытается выяснить состояние здоровья обвиняемого в коррупции при ремонте дорог Игоря Чичина

Обвиняемый в семи коррупционных преступлениях хозяин дорожной фирмы "Ремстройкомплект" Игорь Чичин, ссылаясь на болезнь, уже много раз не является в суд на рассмотрение его уголовного дела.

Запланированное на 1 апреля рассмотрение резонансного уголовного дела питерского бизнесмена Игоря Чичина – владельца фирмы "Ремстройкомплект", в 2015-2017 годы отвечавшей за ремонт и содержание дорог Карелии, в этот день не состоялось по причине неявки подсудимого. Один из его четырёх адвокатов Андрей Васильев из Санкт-Петербурга предоставил суду справку о том, что Игорь Чичин находится на стационарном лечении в кардиологической клинике. Поэтому судебное заседание отложили на неопределённый срок. При этом суд сделал письменный запрос в эту клинику Санкт-Петербурга, в котором просит сообщить, может ли Чичин по состоянию здоровья участвовать в рассмотрении его уголовного дела. Об этом "Столице на Онего" сообщили в суде.

Карельский Следком обвиняет Игоря Чичина в неоднократном получении взяток в особо крупном размере в составе организованной группы. В "дорожном деле" фигурирует сумма около 12 миллионов рублей. По версии следствия, в эту организованную группу входили теперь уже экс-начальник Управления автомобильных дорог Карелии Алексей Никитин и его бывший заместитель Игорь Новокшонов. Они, как и Чичин, приехали в Карелию из Санкт-Петербурга. Соучастники, считает следствие, в 2015 – 2017 годах систематически брали взятки у дорожных фирм за предоставление им необоснованных выгод и преференций при заключении, исполнении и оплате государственных контрактов на выполнение работ по ремонту и строительству объектов дорожной инфраструктуры республики.

Кроме того, по версии следствия, Чичин давал взятки Никитину и Новокшонову за общее покровительство и обеспечение победы "Ремстройкомплекта" в конкурсных процедурах для заключения государственных контрактов на выполнение работ по содержанию сети автодорог Карелии. Общая, заранее обговоренная сумма взяток, которую, по данным следствия, собиралась, но лишь частично успела получить эта троица, составляет почти 28 миллионов рублей.

Напомним, что Никитин и Новокшонов, признавшие свою вину и заключившие досудебное соглашение со следствием, уже осуждены. Первый из них приговорен к 8 годам строгого режима и 25 миллионам рублей штрафа. Второй – к 4 годам строгого режима и 22 миллионам штрафа. Еще одним подельником Чичина был другой питерский коммерсант Сергея Салуев. Он возглавлял созданную "Ремстройкомплектом" промежуточную подрядную организацию "Служба заказчика", которая заключала договоры субподряда с дорожными фирмами Карелии. Салуев получил 10 лет строгого режима и штраф в 6 миллионов рублей.

Судебный приговор пока не вынесен только Игорю Чичину, уголовное дело которого еще в марте 2019 года начал рассматривать судья Дмитрий Михайлов. После этого судьями по делу назначались Марина Носова, Александр Смирнов, Антон Левкин, а сейчас – Роман Парамонов

В 2019 году суд заменил Игорю Чичину содержание под стражей сначала на домашний арест, а затем на подписку о невыезде. Кроме того, суд разрешил ему уехать на лечение в больницу Санкт-Петербурга. Здесь, судя по информации его адвокатов, Чичин часто находится на лечении.

фото: © МВД Карелии

В Петрозаводске 35-летний мужчина скрылся от органов дознания – теперь его ищут (ФОТО)

Полиция просит помочь в розыске скрывшегося от органов дознания, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники полиции Петрозаводска разыскивают скрывшегося от органов дознания Олега Л. 1986 года рождения, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию".

Всех граждан, располагающих значимыми сведениями о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщать информацию по номеру телефона: +7-921-224-1063 или 02.

Конфиденциальность гарантируется.

фото: © Валерий Поташов

Комиссию по проведению конкурса на должность главы Петрозаводска возглавила замглавы Карелии Татьяна Игнатьева

Замглавы Карелии, руководитель губернаторской администрации Татьяна Игнатьева стала председателем конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность сити-менеджера Петрозаводска.

Сегодня в Петрозаводске состоялось первое заседание комиссии для проведения конкурса на должность главы города. Оно длилось всего 15 минут. В ходе заседания члены комиссии выбрали председателя и заместителя.

Председателем комиссии стала руководитель администрации Артура Парфенчикова Татьяна Игнатьева, ее заместителем – руководитель республиканской общественной организации ветеранов войны и труда Николай Черненко.

Напомним, ранее глава республики Артур Парфенчиков включил в члены комиссии для проведения конкурса на замещение должности сити-менеджера Петрозаводска члена Общественной палаты Карелии Илью Герасева, заместителя главы республики Татьяну Игнатьеву, депутата регионального Заксобрания Анну Лопаткину и премьер-министра карельского правительства Александра Чепика.

Представителями Петросовета в комиссии стали депутат Галина Васильева, депутат Дмитрий Кузнецов, депутат Павел Петров и почетный гражданин Петрозаводска, руководитель республиканской общественной организации ветеранов войны и труда Николай Черненко.

Напомним, половину членов конкурсной комиссии выбирает городской совет, оставшуюся половину назначает глава региона. Всего в комиссии восемь человек.

Напомним, полномочия Ирины Мирошник в должности главы Петрозаводска истекают 20 апреля. Затем депутаты Петросовета должны будут утвердить в должности нового сити-менеджера.

С 29 марта по 20 апреля включительно проходит прием документов от кандидатов, желающих занять кресло сити-менеджера карельской столицы. Затем 30 апреля пройдет конкурс по отбору кандидатур на должность главы Петрозаводского городского округа. Очередной сити-менеджер столицы Карелии будет выбран методом тайного голосования на сессии Петросовета 12 мая.

фото: © Depositphotos

Суд в Карелии отправил двух школьников-рецидивистов в специнтернат

Пудожский районный суд отправил двух учащихся 6 и 7 класса в специнтернат на три года, сообщили на сайте судебной инстанции.

Отдел полиции по Пудожскому району обратился в суд с заявлением о помещении подростков в специнтернат сроком на три года на том основании, что, несмотря на профилактические беседы, школьники продолжают совершать преступления.

Ранее Пудожский районный суд уже направлял детей в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей с целью исправления и профилактики совершения преступлений. Однако положительных результатов нахождение в Центре не дало.

Семиклассник и шестиклассник совершили несколько краж, а также повредили чужое имущество, однако не могли быть привлечены к уголовной ответственности в силу своего возраста.

Суд учел все обстоятельства дела и принял решение о помещении подростков в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа сроком на три года.

фото: Александр Аврасин / страница Дмитрия Беленихина https://vk.com/belenikhin

В Карелии дайвер нырнул 45 раз и провел больше суток под морским льдом (ФОТО)

Известный в Карелии дайвер и фотограф Дмитрий Беленихин завершил экспедицию на Белое море.

"В привычных местах погружений беломорский лёд растаял, ныряльщиков стало мало, и до летнего сезона пора домой.





За минувший месяц нырнул 45 раз, а это больше суток чистого времени под морским льдом, где температура воды около минус двух градусов", - рассказал Дмитрий Беленихин на своей странице в соцсети.

Как рассказал дайвер, за время экспедиции на Белое море, было "выныряно около 600 "человекочасов". Это меньше, чем в доковидные времена, но тоже немало.

Вот как описывает дайвер погружения при низких температурах:

"Лёд подтаял, под снег выдавило много морской воды, и не к каждой майне по этой каше можно подтянуть тёплый водолазный домик. Приходится со снаряжением грузиться в санки, и ехать к месту погружения на увязающем и плюющимся солёной кашей снегоходе, управляемым страхующим. Санки, и всё что в них, немножечко засыпает, и перед тем как нырнуть, приходится покопаться в этой каше, чтобы найти отдельные элементы снаряжения. После погружения холодновато, и на обратном пути есть что обсудить, но если не очень любишь солёное смузи, то рот лучше не открывать и маску не снимать".

Напомним, что на Белом море этой зимой работала уникальная подлёдная фотовыставка, посвящённая таянию льдов. Подлёдная галерея искусств за полярным кругом при участии амбассадора Nikon Виктора Лягушкина была открыта с целью привлечь внимание к таянию ледников и исчезновению многих видов.

Prophotos. ru

Фото: Виктор Лягушкин

Свет: Богдана Ващенко

Инсталляция: Денис Лотарёв

Модель: #Беленихин

фото: © РИА Новости / Руслан Кривобок

Чиновников надо увольнять за госконтракты с предоплатой, заявили в парламенте Карелии

Срывы государственных и муниципальных контрактов недобросовестными подрядными организациями приводят к потере бюджетных денег, но этого можно избежать, если отказаться от практики предоплаты за еще не выполненные работы.

Такое мнение высказали сегодня депутаты парламента Карелии на заседании комитета по бюджету и налогам.

Поводом для обсуждения стала ситуация со срывом строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в Медвежьегорске. Там сменилось несколько подрядчиков, каждый из которых получил из бюджета десятки миллионов рублей, но объект до сих пор не достроен. Возвращать эти деньги власти Карелии намерены через суд. По мнению депутатов, чтобы не допустить повторения подобных скандалов, необходимо пересмотреть практику государственных и муниципальных закупок. "Зачем заказчик переводит деньги авансом недобросовестному подрядчику? Это мне не понятно", - заявил депутат Владимир Семенов. Его поддержал коллега по депутатскому корпусу Виталий Красулин. "Зачем ты за маленький, недорогой контракт предоплату делаешь?..Все, кто проводит, кто пишет эти конкурсы, не соответствуют занимаемой должности", - считает Красулин. Как предлагают наказывать чиновников, заключивших госконтракты с предоплатой, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Николай Смирнов/ИА Республика

Член Общественной палаты Карелии выразил обеспокоенность "нападками на президента"

Профильный комитет Законодательного собрания республики обсудил кандидатуры в новый состав палаты от карельского парламента.

Депутатский комитет по государственному устройству и местному самоуправлению рассмотрел 7 апреля кандидатов в члены Общественной палаты Карелии, которых должен избрать республиканский парламент. Напомним, их десять. Еще десять назовет глава республики, и эти двадцать человек определят оставшуюся десятку членов палаты из тех претендентов, которых предложат карельские общественные организации.

Как сообщила на заседании парламентского комитета его председатель Анна Лопаткина, в Законодательное собрание поступили документы от 19 кандидатов, баллотирующихся в Общественную палату Карелии от республиканского парламента. Это чуть меньше, чем в 2018 году, когда депутатам пришлось выбирать свою десятку из 22 общественников.

Во время заседания комитета один из кандидатов – действующий член Общественной палаты Николай Черненко отметил, что одной из ее главных задач является "создание гражданского общества, способного адекватно реагировать на вызовы современности, озлобленность против России, против Красной Армии, против итогов Великой Отечественной войны и даже нападки на президента Российской Федерации".

Читайте подробнее в статье "Озлобленность против России и Красной Армии"

фото: pixabay

Минфин досрочно погасил долг бюджета Карелии перед банками на 2 млрд рублей

Государственный долг Карелии за три месяца 2021 года сократился на 1,9 млрд рублей, или на 8% - по состоянию на 1 апреля он составил 21,9 млрд рублей.

Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

"Снижение долга в первом квартале 2021 года осуществлено за счет досрочного погашения задолженности по кредитам банков в рамках управления временно свободными денежными средствами на счете бюджета… Все долговые обязательства Республики Карелия исполнены в срок. Просроченная задолженность отсутствует", - говорится в сообщении. О задачах по управлению госдолгом на 2021 год читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Сергей Юдин / Столица на Онего

Власти отказывают КПРФ в проведении Дня космонавтики на площади Ленина в Петрозаводске - будет суд

Петрозаводским коммунистам не согласовывают праздничное мероприятие в честь Дня космонавтики 12 апреля, которое традиционно проходило на площади Ленина.

Как рассказал руководитель городского отделения КПРФ Сергей Андруневич, власти Петрозаводска и республики под разными предлогами отказывают партии в собрании в удобном для этого месте.

Андруневич дважды обращался с уведомлением о намерении провести мероприятие в честь 60-летия полёта советского человека в космос, но дважды получал невнятный отказ.

Сначала в Госкомитете по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения заявили, что в назначенное время на площади Ленина пройдёт другое заявленное мероприятие, и предложили коммунистам переместиться в так называемый гайд-парк в устье Лососинки.

Такое вариант организаторов не устроил.

"То место, что они называют гайд-парком, вообще не предназначено для собраний. Оно не соответствует требованиям законодательства: не обеспечена транспортная доступность и невозможно использовать объекты инфраструктуры, хотя бы подключиться к электричеству", – говорит Сергей Андруневич.

Второй фактический отказ в проведение мероприятия на площади Ленина организаторы получили на предложение провести свою встречу в любое свободное время на площадях Ленина, Кирова или на Студенческом бульваре.

"Реакция была такая: по площади Ленина мы ответ дали. И всё", – рассказывает Андруневич.

После этого организаторы обратились в Петрозаводский городской суд. Дело о воспрепятствовании проведению публичного мероприятия рассмотрит судья Маргарита Картавых 8 апреля.

Как ранее заявляли представители КПРФ, власти города и республики уже несколько лет отказывают коммунистам в проведении публичных мероприятий. Это началось в 2018 году, когда КПРФ выступила против повышения пенсионнного возраста и собрала на Студенческом бульваре около тысячи человек.

Предлоги чиновники придумывают разные, но самые распространенные - место занято другими, будут проводиться технические работы или благоустройство, нельзя собираться из-за угрозы коронавируса.

Причем речь уже идет не только о протестных акциях, но и, как показывает сегодняшняя ситуация, о праздничных мероприятиях в честь важных исторических дат.

"Мы всегда отмечали День космонавтики на площади Ленина, - пояснил лидер КПРФ в Карелии Евгений Ульянов. - Были яркие моменты, мы запускали ракету в небо, воздушные шары, - всегда это было красиво и незабываемо. И то, что сейчас запрещают отметить 60-летие полета в космос Юрия Гагарина - это уже настоящий позор властям Карелии. Чего вы боитесь? Истории своей страны? Того, что Гагарин был коммунистом?".

фото: пресс-служба "Петрозаводсмаша"

Японский эксперт похвалил работников "Петрозаводскмаша" за "энтузиазм"

Петрозаводский филиал компании "АЭМ-технологии" - завод "Петрозаводскмаш" - посетил эксперт в области развития производственных систем - главный инженер московского филиала компании "Tanex Japan Co" Наото Тадзуке.

Как сообщили в пресс-службе предприятия, эксперт ознакомился с производственными процессами и оборудованием завода.

"Лучшее, что я увидел сегодня на заводе, — это глаза людей. По сравнению с состоянием восемь лет назад, когда я был здесь прошлый раз, видны огромные изменения. И я почувствовал серьёзный энтузиазм, когда встречался с людьми на площадке и мы говорили лицом к лицу", - приводит слова Тадзуке пресс-служба "Петрозаводсмаша". Что еще понравилось японскому эксперту на заводе, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: УФСИН России по Республике Карелия / ВК

Шеф-повар ресторана дал мастер-класс арестантам колонии в Карелии

В исправительной колонии №7 завершился видеопроект "Еда в ИК", в рамках которого заключенные сражались в кулинарном поединке.

Впервые в истории колонии в рамках проекта для конкурсантов был организован мастер-класс от шеф-повара одного из ресторанов Сегежи Сергея Шорохова. На кухне ИК-7 под его руководством были приготовлены два ресторанных блюда - финская уха "Лохикейто" и "Рыба по-норвежски запеченная под сыром". Об этом информирует УФСИН.

"В процессе приготовления Сергей делился с конкурсантами полезными советами и поварскими секретами", - говорится в сообщении.

В финале конкурса четырем поварам предстояло за один час приготовить классическое блюдо - отбивную из свинины с гарниром. В состав жюри входили сотрудники колонии, приглашенный шеф-повар, преподаватель по поварскому делу из училища при учреждении. При оценке учитывались технология приготовления, степень прожарки мяса, способ подачи, вкусовые качества.

Победителем конкурса "Еда в ИК" единогласно признан осужденный Богдан Р., который по результатам всех этапов набрал наибольшее количество баллов.

Напомним, на протяжении четырех недель 8 поваров-энтузиастов из числа осужденных карельской исправительной колонии №7 принимали участие в проекте "Еда в ИК".

Ранее сообщалось, что в Карелии священники обратились к арестантам по кабельному телевидению.

фото: кадр с видео

"Остановись, будем стрелять по колесам": полицейские устроили погоню за мотоциклистом в Петрозаводске (ВИДЕО)

Сотрудники полиции устроили погоню за мотоциклистом на Перевалке и заставили остановиться – молодой человек оказался без прав.

Сотрудники полиции устроили погоню за мотоциклистом на Перевалке и заставили остановиться – молодой человек оказался без прав.

Как сообщает портал ДТП Петрозаводска и Карелии, происшествие случилось 3 апреля. По информации Госавтоинспекции Петрозаводска, на перекрестке улиц Чапаева и Пархоменко внимание автоинспекторов привлек водитель мотоцикла без государственных регистрационных знаков. Мотоциклист проигнорировал требование сотрудников ГИБДД об остановке, и те начали его преследование.

По громкоговорителю они убеждали его остановиться:

- Остановись, собью же, будем стрелять по колесам, глупыш!

- Остановись, упадешь, разобьешься, глупый!

- Остановись, людей собьешь!

В конце концов, на улице Олонецкой мотоциклиста остановили.



В отношении 33-летнего водителя возбуждены дела об административных правонарушениях за управление транспортным средством без прав (влечет наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей), за движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением (влечет наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев), а также за невыполнение законного требования об остановке транспортного средства (влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до восьмисот рублей).



Мотоцикл переместили на специализированную стоянку.

Видеоматериалы предоставлены Госавтоинспекцией Петрозаводска и компанией "Ситилинк".

фото: © Правительство Карелии

Начался ремонт убитых дорог к дачам под Петрозаводском

Дорожники приступили к работам на дорогах "Машезеро – Шапшезеро", "Шапшезеро – Лососинное" и "Лососинное – Петрозаводск" в Прионежском районе.

Как пишут в официальном паблике правительства республики, сейчас на популярных дачных маршрутах рабочие расчищают полосы отвода, а на дорогах "Лососинное – Машезеро" и "Машезеро – Шапшезеро" также меняют водопропускные трубы. Во второй декаде апреля на последних двух участках начнут снимать старый асфальт.

В правительстве напомнили, в этом году по нацпроекту в Карелии планируется привести в порядок 200 километров автодорог регионального значения и 15 километров автомобильных дорог в Петрозаводске.

Ранее сообщалось, что в Карелии слоями износа защитят 135 км федеральных дорог.

фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив

В Финляндию завезли первых в этом году гастарбайтеров из Украины

Потребность финских фермеров в сезонных работниках оценивается в 10-60 тысяч человек.

В Финляндию прибыли первые в нынешнем году сезонные работники из Украины. Они будут трудится на местных фермах, которые в весенний и летний период испытывают острую нехватку рабочих рук, особенно во время сбора урожая клубники.

Как отмечает Yle, потребность финских фермеров в сезонных работниках оценивается в 10-60 тысяч человек. Гастарбайтеров из Украины завозят в Финляндию чартерными рейсами. Перед началом работ украинских граждан ждет жесткая проверка на коронавирус. Первый тест они проходят еще у себя на родине. Его проводят максимум за три дня до вылета. В аэропорту Финляндии прибывающих тестируют еще раз, после чего на ферме украинские гастарбайтеры проходят тест в третий раз. В промежутке между тестированиями сезонные работники живут в изолированных помещениях.