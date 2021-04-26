Главные новости, которые вы могли пропустить

фото: © Фото из архива Андрея Павлова

Ликвидатор Чернобыльской аварии: «Один из молодых строителей полез в запрещенную зону, а через пять дней его не стало»

Ветеран МВД Карелии Андрей Павлов поделился воспоминаниями о ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

С момента крупнейшей катастрофы — аварии на Чернобыльской АЭС — прошло уже 35 лет. В ликвидации ее последствий принимали участие сотни тысяч человек. Ценой собственного здоровья, а зачастую и жизни, они тушили пожары, эвакуировали население, строили специальные сооружения, обеспечивали общественный порядок и безопасность. Среди этих людей было немало сотрудников органов внутренних дел. Один из них — ветеран службы БЭП МВД по Республике Карелия Андрей Петрович Павлов.



«Я стал одним из руководителей данного участка, — рассказывает Андрей Петрович, — в моем подчинении поначалу были одни пацаны-срочники. Работали круглосуточно по сменам: четыре смены в сутки по шесть часов каждая. Там, где уровень радиации был очень высокий, работы выполнялись строго по минутам или даже по секундам. У каждого при себе был „накопитель“, с помощью которого можно было установить, какой уровень радиации набрал. После смены требовалась серьезная обработка, всю одежду меняли и тщательно смывали с себя „пыль“. Того, кто „набирал“ свою дозу излучения, направляли в госпиталь, а затем переводили дослуживать на другое атомное производство страны, либо увольняли в запас».

Пословам Андрея Петровича, имели место и трагические случаи.

«Так, один из молодых строителей из любопытства полез в запрещенную зону, а через пять дней его не стало. Психологическая обстановка в команде была напряженной — в казарму все приходили только поспать, ни о каком досуге речи не было».

Подробнее об этой страшной странице истории читайте здесь.

фото: © Столица на Онего

Минздрав Карелии призывает горожан поблагодарить врачей

Министерство здравоохранения Республики Карелия запускает онлайн-марафон в поддержку врачей скорой помощи накануне их профессионального праздника.

Минздрав Карелии запустил онлайн-марафон в поддержку врачей в честь празднования Дня работника скорой медицинской помощи, который отмечают 28 апреля. Об этом информирует паблик министерства.

В Минздраве предлагают горожанам поделиться историями спасения пациентов силами медиков скорой помощи.

«Начиная с 24 апреля и по 28 апреля включительно опубликуйте на своей открытой странице во Вконтакте вашу историю спасения бригадой скорой медицинской помощи чьей-то жизни с хэштегом #СпасибоСкораяКарелия или оставьте её в сообщениях группы Министерства здравоохранения Республики Карелия. Самую интересную историю и самое оригинальное поздравление мы опубликуем», — говорится в сообщении.

Таким образом авторы онлайн-марафона намерены отблагодарить врачей за их труд.

«Ежедневно бригады службы скорой медицинской помощи Республики Карелия выполняют благородную миссию спасения жизни. Часто мы не успеваем поблагодарить их», — сообщают организаторы акции.

Ранее министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков оригинально поздравил мужчин с 23 Февраля. Он пожелал мужчинам беречь себя, чтобы сократить гендерный разрыв.

фото: Грибы и Грибники СПб / ВК

«Набрали бы и 200 килограммов»: стало известно особое грибное место в Карелии (ФОТО)

Грибники раскрыли местонахождение уникального грибного места в Республике Карелия, расположенного в Лахденпохском районе.

Грибники сообщили, что осенью прошлого года смогли собрать от 12 до 14 килограммов грибов за полчаса в районе озера Исо-Ийярви в Карелии. Об этом сообщается в паблике «Грибы и Грибники СПб».

«Здравствуйте, 2020 сентябрь, Лахденпохский район, Карелия, озеро Исо-Ийярви. Набрали 12-14 кг. за полчаса. Набрали бы и 200 кг., но не было тары и совсем не ожидали таких гигантских объемов!», — говорится в сообщении.

Ранее власти Петрозаводска сообщали о находке удивительных грибов.

фото: © Денис Гришкин/ТАСС

Список умерших от коронавируса в Карелии за сутки увеличился на два человека

За минувшие сутки зарегистрировано две смерти о COVID-19, в результате общее число скончавшихся ковидных больных в республике составило 458 человек, сообщили в оперштабе.

В Карелии подтверждены еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Кондопожской ЦРБ скончался 64-летний житель поселка Кончезеро, в Республиканской инфекционной больнице умер 67-летний петрозаводчанин. Оба пациента имели сопутствующие хронические заболевания.

Общее число скончавшихся ковидных больных в Карелии на 26 апреля составило 458 человек.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 38 человек. Из этого числа заболевших – 36 человек, из них 5 имеют симптомы средней тяжести.

Всего за время пандемии в Карелии коронавирусом инфицировано 45593 человека.

Выздоровели 43634 человека, за сутки выписан по выздоровлению 61 пациент.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 7424,8 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3245,5 случая, по Северо-Западу – 5705,3.

фото: © ГИБДД Карелии

Шесть человек пострадали в ДТП на трассе в Карелии

Авария произошла на федеральной трассе А-121 «Сортавала» в Питкяранском районе.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, в минувшее воскресенье, 25 апреля, в 09:10 на 326 км автодороги А-121 «Сортавала» 54-летний водитель автомобиля Renault Duster, двигаясь по второстепенной дороге, при проезде нерегулируемого перекрёстка врезался в Lada Kalina. Отечественный автомобиль двигался по главной дороге.

В результате ДТП травмы получили шесть человек. Так, пострадали водитель Renault и двое его пассажиров - мужчины 29-ти и 33-х лет. В автомобиле Lada травмированы 42-летняя водитель, ее 32-летняя пассажирка и 18- летний пассажир.

Ранее сообщалось, неопытный водитель устроила ДТП в Петрозаводске, в котором пострадал младенец.

фото: © Коллаж / ИТАР-ТАСС/ Архив/ Виталий Белоусов / pixabay.com

Житель Карелии два года насиловал несовершеннолетнюю падчерицу

В Костомукше будут судить 44-летнего педофила, который в течение двух лет насиловал дочь своей жены.

Следственным отделом по городу Костомукша закончено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего мужчины, обвиняемого в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Об этом сообщает Следком Карелии.

По версии следствия, с 2014 по 2016 годы, обвиняемый неоднократно совершал изнасилования, а также насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней дочери своей жены. Первое преступление он совершил, когда девочке было 12 лет.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Педофилу грозит 20 лет колонии.

Ранее сообщалось, что в Кондопоге 59-летний мужчина два года насиловал трех приемных дочерей, двое из которых были несовершеннолетними, а одна еще и инвалидом.

фото: © ГИБДД Петрозаводск

Младенец пострадал в ДТП в Петрозаводске

На набережной Варкауса женщина на иномарке протаранила припаркованный автомобиль, в результате пострадал 3-месячный ребенок, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В минувшее воскресенье, 25 апреля, в 15.18 в районе дома № 25 по набережной Варкауса водитель автомобиля Chevrolet Lacetti неправильно выбрала скорость движения, в результате чего не справилась с управлением и совершила наезд на стоявший автомобиль BMW X4 .

В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получил 3-месячный пассажир Chevrolet.

Ребенок находился на переднем пассажирском сиденье, с правой стороны в детском удерживающем устройстве, был пристегнут ремнем безопасности.

фото: © кадр из видео

Автомобили в Петрозаводске раскидало по проезжей части после ДТП (ВИДЕО)

Водитель легкового автомобиля устроил аварию в центре Петрозаводска, не заметив при повороте встречную машину.

Авария с участием двух легковых автомобилей произошла 25 апреля в 21.18 на Комсомольском проспекте.

Камера компании «Ситилинк» зафиксировала, как одна из машин начала поворот с Комсомольского проспекта на набережную Ла-Рошель. Водитель начал маневр, не пропустив все автомобили, движущиеся по проспекту в сторону центра, и задел одну из машин, которую от удара отбросило на бордюрное ограждение.

В аварии никто не пострадал, но автомобили получили механические повреждения.

Информация о ДТП появилась в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

фото: pixabay

Темпы роста качества жизни вывели Карелию на первое место в России

Рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) подготовило обновленный рейтинг российских регионов за 2020 год по качеству жизни населения.

Об этом сообщает РБК, по заказу которого составлялся рейтинг.

Исследование проводилось не по традиционным показателям экономического потенциала или инвестиционной активности, а по целому ряду индикаторов, непосредственно отражающих уровень жизни населения. В числе таких критериев учитывался розничный товарооборот на душу населения в регионе, доступность жилья, обеспеченность медиками, климатическая зона и другие индикаторы. Наибольший подъем в индексе продемонстрировала Карелия, которая поднялась сразу на 9 пунктов по сравнению с 2019 годом. По каким критериям республика выбилась в лидеры, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: © Fotolia / Alliance

За неделю в Карелии 97 человек заразились острой кишечной инфекцией

Заболеваемость острыми кишечными инфекциями в республике выше среднемногонедельного уровня на 7,3%, сообщили в управлении Роспотребнадзора Карелии.

По результатам еженедельного мониторинга за состоянием инфекционной и паразитарной заболеваемости в Карелии с 19 по 25 апреля заболеваемость острыми кишечными инфекциями выше среднемногонедельного уровня на 7,3% (зарегистрировано 97 случаев, среднемногонедельный – 93 случая).

Показатель заболеваемости 10,1 на 100 тыс. населения. В структуре заболевших острыми кишечными инфекциями взрослых – 37 человек и детей до 14 лет – 60 человек.

В Петрозаводске за неделю зарегистрировано 69 случаев заболевания (среднемногонедельный – 51 случай).

Напомним, 8 апреля в школе Олонца 60 детей обратились за медицинской помощью с симптомами острой кишечной инфекции после обеда в столовой.

фото: © кадр из видео

Автомобиль с водителем загорелся в Петрозаводске (ВИДЕО)

На Лососинском шоссе в Петрозаводске на глазах у хозяина загорелся автомобиль, сообщили в МЧС Карелии.

Сегодня утром, 26 апреля в 8.48, На Лососинском шоссе, 39, недалеко от автосалона, загорелся автомобиль.

Как сообщили в МЧС Карелии, звонок о помощи поступил от хозяина загоревшегося автомобиля.

"Водитель сел в автомобиль, и произошло возгорание, - рассказали в пресс-службе ведомства. – Водитель вызвал пожарных-спасателей".

В 8.57 возгорание было ликвидировано. Пострадавших нет. Автомобиль получил повреждения.

Ранее сообщалось, что в ремонтном боксе автосалона на Лососинском шоссе сгорел автомобиль.

фото: © кадр из видео/ГУ МВД России по Санкт-Петербургу

Рэпера из Карелии задержали за «пробку» в центре Петербурга

Уроженец Карелии стал фигурантом уголовного дела из-за блокирования движения в центре Санкт-Петербурга ради видеосъемки.

К уголовной ответственности привлечены 29-летний рэпер из Карелии, имени которого в полиции не назвали, уточнив, что он «известный в определенных кругах исполнитель», а также двое его земляков-операторов. Полиция задержала фигурантов в ночь на 25 апреля у ночного клуба на набережной канала Грибоедова после концерта. Об этом пишет Interfax со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

Напомним, во вторник, 13 апреля сотрудник ГИБДД при патрулировании обратил внимание на нехарактерный автомобильный затор, образовавшийся около восьми часов вечера на улице Восстания. Проехав вперед, инспектор обнаружил и саму причину «пробки». Ей стал водитель спортивного Nissan, устроивший дрифт прямо на перекрестке. Заметив патрульный автомобиль, нарушитель попытался скрыться, но был задержан сотрудниками ГИБДД уже на следующем перекрестке.

По данным МВД, когда рэпер на спортивном автомобиле устроил дрифт на улице Восстания, несколько его знакомых снимали это на видео. Именно для съемки без помех молодые люди перекрыли движение транспорта, спровоцировав затор в центре города.

Нарушителю грозит лишение свободы на срок до одного года.

фото: источник - паблик «Сегежа online...»

Выбор компании для выполнения ремонта разрушающегося моста в Карелии приостановлен

Одна из компаний пожаловалась на нарушения законодательства, допущенные заказчиком при подготовке аукционной документации на ремонт разрушающегося моста в Сегеже.

Определение подрядчика, которому предстоит произвести ремонт разрушающегося моста в Сегеже, приостановлено по жалобе. Информация об этом содержится на сайте госзакупок.

Жалобу в УФАС на нарушение федерального законодательства, допущенные заказчиком при подготовке аукционной документации, направила екатеринбургская компания «Джули».

Напомним, на сайте госзакупок была опубликована информация о поиске подрядчика для выполнению работ по ремонту путепровода в Сегеже. Заказчиком работы выступает администрация Сегежского района. Максимальная цена контракта составляет 161 млн 845 тыс. рублей. Выполнить ремонт предстоит до 30 сентября 2022 года. Источником финансирования являются средства субсидии на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелии «Развитие транспортной системы» на 2021 год, в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2021–2022 года в бюджете Сегежского городского поселения.

Сообщается, что по окончании срока подачи заявок на аукцион была подана только одна заявка от компании «Ресурс», которая была признана соответствующей требованиям федерального закона.

Поступившая жалоба компании «Джули», после котрой было приостановлено определение поставщика для ремонта моста, находится на рассмотрении УФАС.

Напомним, в Сегеже мост, построенный 50 лет назад, пришел в аварийное состояние. Объект разваливается. Местные жители опасаются передвигаться по мосту.

фото: © Людмила Корвякова

Власти Петрозаводска скрывают, кто принимает архитектурные решения в городе

В Арбитражном суде Карелии идет тяжба между одним из ТРЦ Петрозаводска и мэрией, которая без объяснения причин не согласовывает установку рекламной конструкции.

Несколько лет назад на крыше петрозаводского ТРЦ «Тетрис» появился жидкокристаллический монитор. Не первый в городе и не самый заметный, поскольку находится на большой высоте. За согласованием конструкции владельцы обратились в местную администрацию. Главный архитектор города Евгений Фролов после нескольких технических уточнений дал «добро» (это он подтвердил в разговоре с корреспондентом «МК в Карелии»), и вопрос был закрыт.

Но соответствующие документы в мэрии, судя по всему, потеряли, а главного архитектора сократили. После чего власти вдруг объявили, что экран на «Тетрисе» установлен незаконно. Владельцам пришлось начинать все с начала.

Представители собственника здания отправились в мэрию за консультацией, которую им дал сотрудник городского Комитета градостроительства и землепользования – это было в прошлом году. Он рассказал, какие документы потребуются, кому их направлять и т.д.

Юристы ТРЦ воспользовались советами, документы собрали, и в октябре в очередной раз обратились в местную администрацию за разрешением на размещение рекламной конструкции – именно так на юридическом языке называется этот монитор. Заявление должно было рассматриваться в ноябре на заседании городской Комиссии по размещению средств наружной рекламы.

И вот 8 декабря заявители получают выписку из протокола заседания, из которого следует: в размещении экрана отказано «…в связи с нарушением внешнего архитектурного облика сложившейся застройки городского округа».

Но кто-то в петрозаводской мэрии так решил. Собственнику здания, естественно, стало интересно – кто именно? Ведь на заседание комиссии заявителя не приглашают. Собственник запросил копию протокола, чтобы выяснить «состав присяжных»: кто эти спецы, определяющие, что соответствует архитектурному облику, а что нет. Поскольку должности главного художника и главного архитектора города у нас сокращены – за кем же последнее слово?

Но местная администрация назвать членов комиссии отказалась, прислав отписку.

Подробнее читайте в материале "МК в Карелии".

фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Минфин Карелии разъяснил, кому не надо писать заявления на налоговые льготы

Министерство финансов Карелии опубликовало разъяснения о расширении перечня категорий граждан, которые получат льготы по налогу на имущество в беззаявительном порядке.

С 2021 года такую возможность имеют ветераны боевых действий, сведения о которых размещены в Единой государственной информационной системе социального обеспечения.

«В соответствии с п. 9.4 ст. 85 НК РФ Пенсионный фонд предоставил ФНС России сведения о 1,5 млн таких граждан. Они будут учтены при применении указанных льгот. При этом в налоговые органы не требуется представлять дополнительные заявления», - пояснили в Минфине. В 2020 году аналогичный порядок предоставления льгот в рамках информационного обмена Налоговой службы с ПФР, Росреестром, региональными органами соцзащиты применен для целого ряда налогоплательщиков. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © pxhere.com

За неделю 25 жителей Карелии пострадали от укусов клещей – больше всего в Петрозаводске

Среди 25 жителей Карелии, пострадавших от укуса клещей, восемь из них это дети, сообщили в управлении Роспотребнадзора республики.

На 22 апреля в лечебно-профилактические учреждения республики по поводу присасывания клещей обратились 25 человек, из них детей - 8 человек.

В Петрозаводске зарегистрировано 18 обращений, в том числе 7 детей.

Обращения по поводу присасывания клещей зарегистрированы вПетрозаводске, Кондопожском, Медвежьегорском, Пряжинском, Пудожском и Сегежском районах.

В республике экстренную иммуноглобулинопрофилактику получили 8,0% от числа обратившихся, дети – 25,0%; в Петрозаводске экстренную иммуноглобулинопрофилактику получили 8,0% от числа обратившихся, дети – 5,6%.

В вирусологической лаборатории Цента гигиены и эпидемиологии в Карелии проведены исследования 36 клещей, снятых с людей, на пораженность возбудителями клещевых инфекций.

С начала года специфическую профилактику против клещевого энцефалита получили 3260 человек, в том числе 1280 - дети.

В ведомстве напомнили, что первое обращение по поводу присасывания клеща в этом году зарегистрировано 14 апреля (мужчина, 61 год), присасывание произошло 13 апреля в окрестностях деревни Гонганалица Пряжинского района. В 2020г. первое обращение по поводу присасывания клеща было зарегистрировано 29 марта в Пудожском районе.

фото: pixabay

Пять песен на Днях Карелии в Москве будут стоить бюджету полмиллиона рублей

Заказчик гала-концерта на Днях Республики Карелии в Москве, заплатит за получасовое выступление артистов 500 тыс. рублей за счет бюджета.

Это следует из документации к аукциону, в результате которого будет отобран творческий коллектив для поездки в столицу.

Согласно проекту договора, исполнитель обязуется «обеспечить исполнение концертной программы — 5 (пяти) концертных номеров продолжительностью не менее 30 минут», сказано в документе. Подробности читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

Поезд особого назначения приедет в Карелию в преддверии Дня Победы

Минобороны России отправляет по городам России специальный железнодорожный состав в рамках агитационно-пропагандистской акции «Мы — армия страны! Мы — армия народа!»

Министерство обороны России сформировало эшелон для поездки по различным городам России в преддверии Дня Победы. Он сделает остановку в 51-м городе, включая Петрозаводск.

В составе эшелона 17 тематических вагонов, где представлены экспозиции о героических страницах истории страны, последних достижениях Вооруженных сил, развитии в России юнармейского движения и работе военных медиков в период пандемии коронавируса. Об этом пишет «Российская газета».

К примеру, вагон «Дорога памяти» назван по аналогии с одноименным музейным комплексом в подмосковном парке «Патриот». В вагоне даже разместили терминалы для просмотра сведений об участниках Великой Отечественной войны. Может, кто-то из посетителей найдет там своего родственника-фронтовика.

Тематический вагон «Современная армия» посвящен достижениям всех видов и родов войск Российской армии. В нем также устроили интерактивные экспозиции и выставки органов военного управления.

Вагон «Победа над невидимым врагом» — о борьбе с COVID-19. Он имеет свою «красную зону», где представлена палата для больных коронавирусом. Имеется и так называемая демонстрационная зона — там можно увидеть видеоролики о достижениях военных медиков в борьбе с COVID.

А в «телемедицинской зоне» все желающие получат дистанционные консультации у специалистов Военно-медицинской академии им. Кирова.

Людей также будут обследовать в местах стоянок эшелона с помощью телемедицинского комплекса с современным диагностическим оборудованием.

На трех открытых платформах установлена новейшая российская боевая техника и вооружение. Среди этого арсенала — бронеавтомобиль «Тайфун-К», танк Т-90М, самоходная артиллерийская установка «Коалиция-СВ». Есть там и военные трофеи из Сирии.

Всего за время пути эшелон сделает остановки в 51 городе России. Там в том числе будут работать пункты отбора на военную службу по контракту.

Во время пребывания в Карелии 29 апреля участники акции напишут «Диктант Победы». А 9 Мая, когда эшелон будет находиться в Туле, они проведут ряд праздничных мероприятий, в том числе концерт с участием артистов Академического ансамбля песни и пляски имени А. В. Александрова и Центрального академического театра Российской армии.

Напомним, в январе в Карелии побывал «Поезд Победы».

фото: © Петросовет

В Петрозаводске стартовало голосование по выбору общественных территорий для благоустройства в 2022 году (ВИДЕО)

Исполняющий обязанности председателя Петросовета Александр Ханцевич пригласил всех желающих принять участие в выборе территории для благоустройства.

Александр Ханцевич пригласил всех желающих принять участие в выборе объектов благоустройства и поддержать один из 14 проектов, который предложено реализовать в следующем году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» (нацпроект «Жильё и городская среда»).

Голосование проходит с 26 апреля по 30 мая на портале 10.gorodsreda.ru.

Принять участие в голосовании может каждый житель достигший 14 летнего возраста.

фото: © Минприроды Карелии

Чиновники Минприроды Карелии собрали в парке Петрозаводска 20 мешков мусора (ФОТО)

Сотрудники Минприроды вышли на субботник и коренным образом улучшили экологическую ситуацию в Лососинском парке, сообщили в ведомстве.

Сотрудники Министерства природных ресурсов и экологии Карелии 24 апреля вышли на субботник «Зеленая весна», проходивший по инициативе федерального неправительственного экологического фонда имени Владимира Вернадского.

Местом уборки был выбран Лососинский парк в Петрозаводске, где энтузиасты собрали более 20 мешков мусора.

Вывоз собранного мусора взяло на себя ООО «Автоспецтранс».

фото: pixabay

Денежная «подушка безопасности» жителей Карелии надежнее, чем в большинстве регионов РФ

Карелия заняла 28 место в России по объему банковских вкладов на душу населения.

Это следует из рейтинга российских регионов по размеру вкладов, составленного агентством РИА Новости.

В среднем, размер денежной «подушки безопасности» жителей Карелии составляет 159,9 тыс. рублей на душу населения — это 5 средних зарплат. По подсчетам составителей рейтинга, за 2020 год средняя сумма депозита жителей Карелии выросла на 9%, что соответствуют среднероссийскому показателю. «Во многом такой рост в номинальном выражении оказался связан с ослаблением рубля… При этом рост мог бы быть слабее, однако на фоне пандемии и, как следствие, возникшей неопределенности население более активно экономило и, соответственно, формировало сбережения даже на фоне невысоких процентных ставок», — говорится в комментарии к рейтингу. Что будет происходить с вкладами в ближайшее время, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: © pixabay.com

В Карелии за неделю 5686 человек заболели ОРВИ – пятеро госпитализированы

Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями в Карелии превышена, сообщили в управлении Роспотребнадзора республики.

За прошедшую неделю по республике зарегистрировано 5686 случаев заболевания ОРВИ.. По сравнению с предыдущей неделей отмечается рост заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения на 3,8% (+209 случаев).

Превышение среднемногонедельного уровня отмечается в Беломорском (+9,0%) и Пряжинском районах (+6,0%).

В Петрозаводске за неделю с 19 по 25 апреля зарегистрировано 2839 случаев заболевания ОРВИ. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость ОРВИ среди совокупного населения выше на 3,8% (+103 случая).

Из-за повышенной заболеваемости ОРВИ и гриппом приостановлена деятельность четырех классов в трех школах города.

Госпитализировано с диагнозом ОРВИ за прошедшую неделю 5 человек.

фото: © karelia-granit.ru

Суд запретил приватизацию имущества госпредприятия по камнеобработке в Карелии

Арбитражный суд Карелии запретил продажу основного здания государственного предприятия «Торговый Дом «Карельский гранит», приватизацию которого планировали власти республики.

Это следует из решения суда по заявлению налоговой службы, которая добивается банкротства предприятия. ФНС просила принять обеспечительные меры в отношении имущества компании, которое может быть реализовано в рамках дела о банкротстве для погашения долгов перед налоговой службой и кредиторами.

ФНС подала заявление в суд после того, как министерство имущественных и земельных отношений Карелии выставило на аукцион главный корпус ООО «Торговый дом «Карельский гранит» в Кондопоге. Согласно документации о проведении торгов, начальная цена продажи здания площадью почти 2 тыс. кв. метров составляет 27,3 млн рублей. Подробнее о решении суда, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: Марцводы.рф

Санаторий «Марциальные воды», где собираются строить 4-звездочный отель, не может расплатиться с долгами

Арбитражный суд Карелии поставил точку в разбирательстве между двумя государственными организациями – ГУП «КарелКоммунЭнерго» и ООО «Санаторий «Марциальные воды».

Как следует из материалов дела, санаторий задолжал «КарелКоммунЭнерго» за теплоснабжение более 6 млн рублей.

Тем временем правительство Карелии объявило о планах комплексной модернизации «Марциальных вод» стоимостью 45 млн рублей, в основном, за счет федерального бюджета. В частности, планируется строительство нового корпуса по стандартам 4-звездочных отелей.

Подробнее о том, чем закончился суд, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: © Столица на Онего

Въезд на площадь Кирова в Петрозаводске ограничат до середины мая

С 30 апреля по 15 мая изменится схема движения транспорта на площади Кирова.

Как сообщили в администрации Петрозаводска, с 18 часов 30 апреля будет запрещён въезд на площадь Кирова с улицы Правды. Схема движения изменится в целях повышения безопасности и предупреждения дорожно-транспортных происшествий на время проведения массовых мероприятий. Ограничения будут действовать до 15 мая.

Администрация Петрозаводска просит горожан быть внимательными и руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД, а также заранее планировать пути объезда.

Ранее сообщалось, в районе Онежской набережной в Петрозаводске запретят остановку транспорта.

фото: © ТАСС / Дмитрий Беркут

За избиение подростков на улице суд отправил жителя Карелии на обязательные работы

В Пудожском районе 25-летнего местного жителя осудили за избиение несовершеннолетних на улице города, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Пудожского района подержала гособвинение по уголовному делу в отношении 25-летнего жителя района, который органами предварительного расследования обвинялся в избиение подростков на улице из хулиганских побуждений.

Судом установлено, что в сентябре 2020 года молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения на одной из улиц Подпорожья, используя малозначительный повод, избил двух проходившим мимо подростков.

Мировым судьей мужчина признан виновным в совершении данного преступления и приговорен к 200 часам обязательных работ.

Кроме того, судом удовлетворены исковые заявления, предъявленные прокуратурой в интересах несовершеннолетних, о взыскании с подсудимого компенсации морального вреда вследствие причинения подросткам указанными преступными действиями физической боли и нравственных страданий, на общую сумму 15 тысяч рублей.

фото: coronavirus-control.ru

За год у 40% больных пневмонией был обнаружен коронавирус

За год из 14195 больных пневмонией у 5938 был обнаружен коронавирус, рассказали в управлении Роспотребнадзора республики.

В период с 19 по 25 апреля в Карелии зарегистрировано 211 случаев заболеваемости пневмонией.

На 25 апреля лабораторно подтвержден диагноз коронавирусной инфекции у 45555 человек, из них дети до 17 лет – 4239 (9,3%), лица старше 65 лет – 7676 (16,9%).

В период с 1 марта 2020 по первичным экстренным извещениям зарегистрировано 14569 внебольничных пневмоний, из них у 14195 человек была взята кровь на анализ и проведено исследование. В 6021 случае этиология внебольничной пневмонии была установлена, из них в 5938 случаях- COVID-19 (98,7%).

фото: © АО «ПСК»

В последнюю неделю апреля Прионежская сетевая компания продолжит работы по увеличению надежности энергоснабжения

В АО «ПСК» подчеркнули, что во время майских праздников плановые ремонты производиться не будут.

Энергетики напоминают, что производство ремонтов в электрических сетях невозможно без временных отключений потребителей от электроэнергии и приносят извинения за доставленные неудобства.

С 26 по 30 апреля временные отключения возможны:

Калевальский национальный район:

- С 27 по 29 апреля с 11.00 до 13.00. Поселок Новое Юшкозеро: улица Студенческая.

- 27 апреля с 10.00 до 12.00. Поселок Куусиниеми.

Кемский муниципальный район:

- 26, 28 и 30 апреля с 9.00 до 16.00. Город Кемь: улицы Вокзальная, Северная.

- С 27 по 29 апреля с 10.00 до 16.00. Город Кемь: улица Юбилейная (дом 15-А).

- 29 апреля с 9.00 до 16.00. Город Кемь: улица Гористая.

- 30 апреля с 9.00 до 12.00. Город Кемь: улицы Фрунзе (дома 1, 2, 5, 4-А), Береговая.

Кондопожский муниципальный район:

- 26 апреля с 9.00 до 12.00. Город Кондопога: улица Подгорная.

- 26 апреля с 12.00 до 15.00. Город Кондопога: улицы Петрозаводская, Лесная.

- 27 апреля с 10.00 до 15.00. Город Кондопога: улица Коммунальная.

- 27 апреля с 9.00 до 16.00. Город Кондопога: улица Бумажников.

- 28 апреля с 10.00 до 15.00. Город Кондопога: улица Коммунальная.

- 30 апреля с 10.00 до 15.00. Город Кондопога: улица Парковая.

Лоухский муниципальный район:

- 28 апреля с 10.00 до 12.00. Поселок Амбарный: улица Железнодорожная.

Кондопожский муниципальный район:

- С 26 по 29 апреля с 9.00 до 17.00. Деревня Шайдома.

- С 26 по 29 апреля с 9.00 до 10.00 и с 16.00 до 17.00. Поселок Кяппесельга: улицы Пролетарская, Молодежная, Уницкая, Железнодорожная, Центральная (дома 2, 3, 4, 7, 8, 9, 13, 10, 12, 18, 20, 15, 17, 19-26, 28), Привокзальная (дома 1, 2), Коммунальная (дома 9, 11, 12, 13, 14, 4, 5, 10), Школьная, Советов (дома 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13), здания АТС, д/сада, модульная котельная, БОС, школы, "Почты России", лесничества, поселковой администрации, амбулатории, аптечного пункта, дома культуры.

- С 26 по 29 апреля с 9.00 до 17.00. Поселок Кяппесельга: улицы Центральная (дома 29, 29-А, 30, 31, 32, 33, 37, 39, 41, 51-67, 36, 38, 46-50, 68, 69, 70), Лесная, Железнодорожная (дом 4).

Медвежьегорский муниципальный район:

- 26 апреля с 13.30 до 15.00. Город Медвежьегорск: улица Пролетарская (дома 17, 24).

- 26 апреля с 14.00 до 15.00. Поселок Повенец: улицы Парамонова, Копейкина, Калинина, Заречная.

- 28 апреля с 10.00 до 17.00. Поселок Паданы: улицы Гормозерская (дома 1-9), Сплавная (частично), Октябрьская (частично).

Муезерский муниципальный район:

- 29 апреля с 15.00 до 19.00. Поселок Муезерский (частично): здания районной больницы, котельной, школы, районной администрации, пожарной части, районной прокуратуры, районного суда, РОВД.

Олонецкий национальный район:

- С 26 по 30 апреля с 9.00 до 16.00. Поселок Ильинский: улицы Октябрьская, Комсомольская.

- 28 апреля с 9.00 до 14.00. Деревня Мегрега: улицы Молодежная, Советская, Новая.

- 29 апреля с 9.00 до 13.00. Город Олонец: улицы Новая, Ключевая, Зеленая.

- 30 апреля с 10.00 до 15.00. Деревня Черная Речка.

Прионежский муниципальный район:

- С 26 по 30 апреля с 10.00 до 17.00. Село Деревянное: улицы Набережная (частично), Молодежная, Березовая, Новоселов.

- 27 апреля с 10.00 до 17.00. Поселок Ладва: улицы Комсомольская (дома 65-А – 110), Набережная, Совхозная; село Деревянное: улицы Радужная, Весенняя, переулок Новинка.

- 29 и 30 апреля с 10.00 до 16.00. Поселок Ладва-Ветка: улицы Молодежная (частичРечка.вая, Ключевая, Зеленая. Новая.ной администрации, пожарной части, районной прокно), Заречная, Квятковского, Набережная, Горная.

- 27 и 28 апреля с 10.00 до 16.00: ДНТ "Сфера" (частично); село Деревянное: улицы Савкины Поля, Яблочная.

- 30 апреля с 10.00 до 16.00. Местечки Намоево, Урозеро, Сургуба.

Пряжинский национальный район:

- 30 апреля с 10.00 до 16.00. Поселок Чална: улицы Сущевича, Цветочная, Северная, Березовая, Хвойная, Дружинина, Комсомольская, Новая, Школьная, Железнодорожная, Лесная, Первомайская, Пушкина, Набережная.

Сегежский муниципальный район:

- 26 апреля с 11.00 до 15.00. Поселок Попов Порог: улица Старый поселок.

- 27 апреля с 9.30 до 16.00. Поселок Верхний.

- 28 апреля с 9.30 до 16.00. Станция Майгуба, СОТ "Светлый".

Сортавальский муниципальный район:

- С 26 по 30 апреля с 9.30 до 18.00. Поселок Хелюля: улицы Полевая, Набережная, Юбилейная.

Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 26 апреля



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Небольшой дождь, +3 …+4 5 м/с С 742 мм.рт.ст. 91% день Пасмурно, +4 5 м/с С 743 мм.рт.ст. 81% вечер Пасмурно, +2 …+4 4 м/с С 745 мм.рт.ст. 80% ночь Пасмурно, +1 3 м/с С 746 мм.рт.ст. 89%

фото: © Столица на Онего

Финляндия вновь продлила ограничения на въезд в страну из-за коронавируса

Правительство Финляндии приняло решение о продлении ограничений из-за пандемии коронавируса до 25 мая.

Ограничения на пересечение внешней границы Финляндии, т. е. границы с Россией, и на въезд из других третьих стран сохраняются как минимум до 25 мая, сообщается в паблике «Консульство Финляндии в Петрозаводске».

Через внешние границы разрешается возвращение в Финляндию, транзит через аэропорт Хельсинки-Вантаа, а также прочее необходимое движение. Члены семьи граждан Финляндии могут въехать в страну вне зависимости от гражданства.

Правом на возвращение в Финляндию пользуются граждане Финляндской республики, а также иностранцы, имеющие разрешение на пребывание в Финляндии.

Напомним, власти Финляндии объявили 1 марта о введении в стране чрезвычайного положения, такого же, какое действовало весной прошлого года. Согласно документу правительства, кабмин на три недели закрыл рестораны и другие предприятия общественного питания. Причиной этого шага стал рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, в том числе вызванной новыми, более опасными штаммами вируса.