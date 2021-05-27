Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

фото: © Столица на Онего

Авиакомпания «Северсталь» запустит дополнительный рейс из Петрозаводска в Симферополь

Добавочные полеты лайнеров авиакомпании «Северсталь» вводятся с 6 июня по 6 сентября по воскресеньям.

По информации Минтранса Карелии, прямой рейс «Симферополь – Петрозаводск – Симферополь» будет выполняться воздушными судами Bombardier - CRJ 200.

Вылет из аэропорта «Симферополь» в 15:30, приземление в аэропорту «Петрозаводск» в 21:55. Обратный рейс вылетает в 23:00 и прибывает в Симферополь в 02:15.

Продажа билетов уже открыта. Их можно приобрести на сайте авиакомпании. Стоимость билетов варьируется в зависимости от выбранного тарифа.

Ранее сообщалось, авиарейсы из столицы Карелии в Крым будут выполняться три раза в неделю.

фото: © Коллаж / ИТАР-ТАСС/ Архив/ Виталий Белоусов / pixabay.com

Жертвами педофила в Петрозаводске стали три маленькие девочки

В Петрозаводске 26 летний мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении трех маленьких девочек, из которых двум было 9 лет и одной 7, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в 2019 году 26-летний петрозаводчанин совершил насильственные действия сексуального характера, убедив двух 9-летних и одну 7-летнюю девочку изготовить и передать ему по интернету фото порнографического характера с потерпевшими. Затем обвиняемый разместил полученные порнографические фотографии несовершеннолетних в интернете, где они были доступны для просмотра неограниченному кругу лиц.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данные преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Петрозаводчанин обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевших, совершенные в отношении лиц, не достигшего четырнадцатилетнего возраста), п. «а» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ (приобретение, хранение в целях распространения материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, в отношении лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста).

фото: ГИБДД Карелии

Час назад под Петрозаводском произошло смертельное ДТП (ВИДЕО)

Смертельное столкновение двух автомобилей произошло у деревни Половина прионежского района, сообщили в ГИБДД Карелии.

Сегодня вечером, 27 мая в 17.39, в Прионежском районе, на 410 км федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола», столкнулись два автомобиля.

В результате аварии, по предварительной информации, один человек погиб, двое пострадали.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, обстоятельтства произошедшего устанавливаются.

В ликвидации ДТП принимали участие 10 пожарных и 4 единицы техники.

Видео опубликовано участником паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии».

фото: © Администрация Петрозаводска

Глава Петрозаводска призвал сообщать о неприятном запахе на Ключевой

Представители городской мэрии рассказали о поиске источника неприятного запаха на Ключевой и попросили горожан сигнализировать об усилении вони.

«Друзья, добрый день! Понимаю, что такой текст наверняка кого-то улыбнёт, но проблема на самом деле серьёзная. Работаем с „ПКС-Водоканал“ по определению источника неприятного запаха на Ключевой. Сигналы об этой проблеме поступают в администрацию по разным каналам, не только через социальные сети. Понимаем, что без участия населения нам будет гораздо сложнее добиться нужного результата. В этой связи прошу сообщать об усилении запаха в Единую дежурно-диспетчерскую службу на номер 051», — сообщил на своей странице в соцсети Владимир Любарский.

Также глава города дал ссылку на сайт администрации, где подробно рассказывается о поиске неприятного запаха на Ключевой.

Петрозаводская мэрия совместно с «ПКС-Водоканал» провели мероприятия по установлению источника запаха канализации в районе Ключевая. Сигналы об этой проблеме регулярно поступают от местных жителей, в том числе через социальные сети. Запах особенно усиливается летом в жаркую погоду.

«Проблема, безусловно, есть. Необходимо установить ее причину. АО „ПКС-Водоканал“ во взаимодействии со специалистами администрации обследовали объекты, а также отобрали ряд проб исследований, в том числе достаточно дорогостоящих. Проведенная работа позволяет предположить, что источник неприятного запаха может быть вне зоны обслуживания „ПКС“: это могут быть и бесхозные сети, и сети, принадлежащие тем, кто не в состоянии их содержать. Рассматриваем также вариант несанкционированного слива жидких бытовых отходов. Определение источника запаха продолжается», — пояснил представитель комитета ЖКХ Андрей Бекелев.

Председатель комитета ЖКХ отметил, что существенную помощь в анализе причин существующей на Ключевой проблемы оказывают жители города.

фото: © Денис Гришкин/ТАСС

Число больных, умерших от коронавируса в Карелии, достигло 540 человек

За сутки в Карелии от коронавируса скончались три человека, сообщил оперштаб республики.

За минувшие сутки в Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Республиканской инфекционной больнице скончались 88-летняя жительница деревни Кукшегоры Олонецкого района и 80-летний петрозаводчанин, в Сортавальской ЦРБ умер 88-летний житель поселка Кааламо. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

Общее число больных, умерших от коронавируса в Карелии, составляет 540 человек.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 58 человек. Из этого числа заболевших – 56 человек, из них 18 имеют симптомы средней тяжести.

Всего в Карелии зарегистрировано 47084 человека, инфицированных коронавирусом.

Выздоровел 45271 пациент, за сутки выписаны по выздоровлению 66 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 7667,6 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3425 случаев, по Северо-Западу – 5968,4.

фото: © предоставлены Евгением Михеевым

Жители коттеджного поселка в Карелии готовы подать иск на депутата Заксобрания республики из-за плохо пахнущей воды

Жители коттеджного поселка «Карельская деревня» пожаловались на то, что депутат Заксобрания и бизнесмен Андрей Мазуровский сбрасывает канализационные воды со своего участка в зону водозабора, предполагая, что тем самым нарушается экологическое состояние особой водоохранной территории.

В редакцию «Столицы на Онего» обратился житель ТСН «Карельская деревня», домовладелец, а также по совместительству сосед депутата карельского парламента Андрея Мазуровского — предприниматель Евгений Михеев.

Евгений Михеев рассказал, что в 2010 году в Прионежском районе в Шуйском поселении на берегу живописного озера Кончезеро среди сосен был построен коттеджный поселок «Карельская деревня», в котором, как и предусмотрено законом, существуют разработанные проектом сети водопровода и канализации, также имеется водонасосная станция.

Так случилось, что коттедж с земельным участком, по территории которого проходят водопроводные сети и где расположен водозабор и насосная станция, приобрел в собственность депутат Заксобрания Карелии Андрей Мазуровский.

«Господин Мазуровский приобрел свой имущественный комплекс с обременениями, которым в данном случае являются водопровод, водозабор и водонасосная станция, — пояснил Михеев. — И на сегодняшний день жители «Карельской деревни» столкнулись, как нам кажется, с непорядочным поведением господина Мазуровского, который на своем земельном участке установил очистные сооружения из своего дома и сбрасывает канализацию прямо в акваторию поселкового водозабора. Иногда мы получаем залповый сброс очистных, и вода в водозаборе начинает попахивать экскрементами».

Подробнее о проблеме в "Карельской деревне" читайте в статье "Соседство с душком".

фото: © Николай Смирнов / Столица на Онего

Федеральный канал Mash снял ролик про нового мэра Петрозаводска (ВИДЕО)

Mash показал, как новый глава Петрозаводска Владимир Любарский гоняет на электросамокате по городу.

Интернет-канал Mash опубликовал видеоролик о Владимире Любарском, в котором рассказал, как новый глава управляет городом.

В ролике есть и о книге "100 советов мэру", и о том, как Любарский оставил все руководство мэрии без служебных авто, которые передал врачам, а сам пересел на электросамокат, и про открытые планерки…

фото: читатель Столицы на Онего

В Петрозаводске предвыборную скамейку привезли на похоронной машине (ФОТОФАКТ)

В Октябрьском районе Петрозаводска появилась скамейка, предлагающая проголосовать за Дмитрия Данильева.

Как рассказал очевидец, на Октябрьском проспекте в Петрозаводске он заметил машину с надписью «Похоронные услуги». Когда машина остановилась, из нее выгрузили скамейку и установили на тротуаре. Читатель сфотографировал скамейку и прислал фото в редакцию.

На скамейке написан текст, в котором жителям района предлагается проголосовать за депутата Дмитрия Данильева. Судя по тексту, у Дмитрия Данильева есть программа, и он отчитывается перед избирателями. Далее написан сайт предварительного голосования и размещен призыв голосоват и слоган "Вместе мы победим!".

О том, что речь идет о праймериз «Единой России», умалчивается. На скамейке нет партийной символики и логотипа партии.

Добавим, что Дмитрий Данильев – это действующий депутат Петросовета от партии «Единая Россия» по округу №13 (Октябрьский район), который работает директором муниципального предприятия «Мемориал», оказывающего населению ритуальные услуги.

На официальном сайте МУПа жителям Петрозаводска предлагается «весь спектр услуг по организации похорон».

фото: ГИБДД Карелии

Стали известны подробности смертельного ДТП под Петрозаводском

В ГИБДД рассказали о смертельной аварии, произошедшей на трассе «Кола» в районе деревни Половина.

По предварительным данным, сегодня около 16.30 на 410 километре федеральной трассы «Кола» произошло столкновение двух легковых автомобилей — Kia и, предположительно, Renault.

От удара автомобиль Renault загорелся. Водитель загоревшейся машины — в ГИБДД предполагают, что это был мужчина, — скончался до приезда скорой помощи. Пассажирка автомобиля Kia получила травмы, и была госпитализирована с места ДТП.

На месте аварии работают сотрудники полиции. Автоинспекторы регулируют движение.

Ранее сообщалось о двух пострадавших и одном погибшем в ДТП. В ликвидации аварии принимали участие 10 пожарных и 4 единицы техники.

Водителям запретят останавливаться еще на одной улице Петрозаводска

В июне изменится схема движения на Голиковке, предупредили в администрации столицы Карелии.

С 14 июня на участке улицы Калинина перед пересечением с проспектом Александра Невского (в районе сквера Михаила Калинина) будет запрещена остановка транспорта. Изменения призваны увеличить пропускную способность проезжей части.

Администрация Петрозаводска просит водителей быть внимательными, руководствоваться знаками и положениями ПДД.

Напомним, два месяца назад был введен запрет на остановку транспорта на участке улицы Анохина между Древлянской набережной и улицей Гоголя со стороны парка Красные Казармы.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Общественники Карелии о туризме в Заонежье: «Ни столовой, ни качественных дорог»

Главу республики пригласили проехать по Заонежскому полуострову, куда республиканские власти зазывают туристов.

Активисты общественной организации «Заонежье» направили обращение главе Карелии Артуру Парфенчикову с просьбой не вводить в заблуждение жителей страны и не приглашать их на Заонежский полуостров, где, по словам общественников, отсутствует инфраструктура туризма, за исключением нескольких гостевых домов. Поводом для такого обращения послужила недавняя презентация туристического потенциала Карелии и Заонежья, в частности, в Москве.

«Если в Заонежье при подобной рекламе массово поедут туристы, что их ждет? – говорится в тексте обращения, который цитирует паблик «Отражение. Карелия». – Ни одной столовой, ни качественных дорог (новая дорога до Оятевщениы – это всего 6 км, а остальные десятки километров находятся в очень плохом состоянии), ни доступной и качественной медицины (один врач на 38 деревень только в Великогубском поселении, и того периодически забирают в Медвежьегорскую ЦРБ на подмогу), и если туриста укусит гадюка, то сыворотку для его спасения не найти, даже новые ФАПы закрыты. Нет ни автозаправок, ни одной авторемонтной мастерской, в ряде деревень отсутствует Интернет, мобильная телефонная связь низкого качества. Нет общественного транспорта, а пассажирский водный транспорт три года не работает вообще… Край обезлюдел и представляет собой полную нищету и разруху с убитыми сельхозпредприятиями, требующими капитального ремонта учреждениями культуры, утрачены или находятся в бедственном положении многие архитектурные памятники».



Общественники пригласили главу Карелии проехать по Заонежскому полуострову, чтобы самому узнать, готовы ли рекламируемые туристические маршруты к приему гостей.

фото: © паблик Вконтакте «Подслушано у водителей Птз и Карелии»

В Петрозаводске мотоциклист упал под колеса автомобиля (ВИДЕО)

В Петрозаводске утром 27 мая 50-летний мотоциклист попал в БСМП после аварии на Моссковской.

Утром 27 мая около 9 утра произошла авария с участием мотоцикла и легкового автомобиля.

В районе дома № 3Б по улице Московской двигающийся в сторону набережной Варкауса 50-летний мотоциклист врезался в поворачивавший во двор автомобиль Kia Ceed, которым управляла 35-летняя женщина. Мотоциклист увидел машину заранее и попытался затормозить, но не успел, упав с мотоцикла под колеса автомобиля.

Видео попало в объектив камеры наружного наблюдения компании «Ситилинк».

Фото выложено в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Как уточнили в пресс-службе ГИБДД, в результате аварии мотоциклист с травмами был доставлен в БСМП для осмотра.

фото: © кадр из видео

Автомобиль развернуло от удара после ДТП в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

В центре города на полупустой дороге столкнулись два легковых автомобиля.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» появилось видео аварии, произошедшей утром 27 мая около 7 утра.

На перекрестке улиц Гоголя и Анохина два легковых автомобиля не поделили дорогу. Один из автомобилей двигался по улице Гоголя, другой участник ДТП в это время ехал по улице Анохина.

В результате столкновения одну из машин развернуло на 180 градусов. Оба автомобиля получили механические повреждения.

Происшествие зафиксировала камера наружного видеонаблюдения компании «Сампо.Ру».

фото: фото: © ОАО "РЖД"

РЖД запустит рельсовые автобусы из Петрозаводска в Сортавала по выходным

Туристические рельсовые автобусы Петрозаводск – Горный парк «Рускеала» – Сортавала будут ходить летом в выходные и праздничные дни.

Специально для жителей Карелии и туристов, желающих посетить летом Северное Приладожье, холдинг «РЖД» назначает туристические рельсовые автобусы № 932/931 Петрозаводск — Горный парк «Рускеала» — Сортавала, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.







Они будут курсировать по специально разработанному расписанию, отправляясь из Петрозаводска рано утром и возвращаясь обратно вечером.

Оформить проездные документы на дополнительные поезда можно во всех кассах дальнего следования, на официальном сайте РЖД и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее сообщалось, рельсовый автобус «Орлан» будет возить пассажиров из Лодейного Поля в Приладожье Карелии.

фото: © ТАСС/ Валерий Шарифулин

Число заболевших пневмонией в Карелии стало стремительно расти

В стационары республики вновь стали попадать до 20 пациентов с пневмониями в сутки.

По данным регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом на 27 мая, 17 человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии. Еще во вторник, 25 мая, в больницу с этим диагнозом попали 6 пациентов, а 26 мая – 11.

Начиная с первого апреля минувшего года, с внебольничной пневмонией госпитализированы 6108 пациентов, 143 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19.

Напомним, в минувший вторник пневмония унесла жизнь еще одной жительницы Карелии.

фото: © Архив ИТАР-ТАСС/Сергей Бобылев

Следком Карелии проводит проверку по факту гибели мужчины, который задохнулся на пожаре

Следователи устанавливают причины пожара и смерти мужчины, тело которого обнаружили пожарные в квартире многоэтажного дома в Петрозаводске, сообщили в Следкоме республики.

По версии следствия, 26 мая в Петрозаводске в одной из квартир многоэтажного дома произошел пожар. При ликвидации возгорания обнаружено тело 43-летнего мужчины, проживавшего в квартире. Причины пожара и смерти потерпевшего устанавливаются.

«В настоящее время проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение», - говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, 26 мая в 11.07, на пульт пожарно-спасательной службы МЧС Карелии поступило сообщение о возгорании в квартире многоэтажного дома на улице Ведлозерской, 16б. Прибывшие на место вызова пожарные обнаружили, что горит квартира на 8-ом этаже многоквартирного дома.

В результате пожара огнем повреждена кухня, площадь повреждения один квадратный метр. Тем не менее, в квартире из-за сильного задымления погиб человек, второй пострадал, его госпитализировали.

фото: © ИТАР-ТАСС/Александр Колбасов

Жители Суоярвского района Карелии выступили против открытия форелевой фермы на озере Суйстамонъярви

В районе начался сбор подписей под обращением к главе Минсельхоза республики, где выражается несогласие с планами формирования на озере рыбоводческого участка.

Подписавшиеся под петицией жители Суоярвского района просят карельского министра сельского и рыбного хозяйства Владимира Лабинова считать эту петицию в качестве предложения местного населения запретить выращивание форели на озере Суйстамонъярви.

«Выращивание форели на внутренних водоемах Карелии наносит серьезный урон экосистеме водоема и экологии в целом. В результате выращивания форели в озерах вода становится непригодной для использования в хозяйственных и питьевых целях», – цитирует обращение деловая интернет-газета «Вести Карелии».

Напомним, министерство сельского и рыбного хозяйства республики назначило на 15 июня очередное заседание комиссии по определению границ рыбоводных участков. На него вынесен вопрос о формировании трех участков на трех карельских озерах — Онежском, Ладожском и Суйстамонъярви.

Читайте подробнее в деловой интернет-газете «Вести Карелии».

фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

В Карелии за сутки еще 7 детей заразились коронавирусом

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал о ситуации с заболеваемостью коронавирусом у детей.

Как сообщил на своей странице глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков, на сегодняшний день, 27 мая, в Карелии зарегистрировано 4377 детей, заразившихся коронавирусом, в минувшие сутки, 26 мая, число несовершеннолетних, заболевших COVID-19, составляло 4370 человек. За сутки коронавирус выявлен у 7 детей.

Отметим, что 26 мая было зарегистрировано 8 случаев заражения COVID-19 у несовершеннолетних.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии от COVID-19 скончались три пациента и заразились коронавирусом 58 человек. Всего в республике за время пандемии инфицировано 47084 человека. Выздоровели – 45271. Умерли 540 пациентов.

фото: Столица на Онего

Карелия занимает первое место в десятке самых грибных регионов России

Пользователей социальных сетей проголосовали за то, что "сезон тихой охоты" лучше проводить в Карелии.

Скоро начнётся сезон "тихой" охоты на грибы. Сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU опросил пользователей социальных сетей и определил, в каких регионах страны грибники собирают полные лукошки «белых», опят, маслят и других съедобных грибов.

42 % опрошенных высказались, что в лесах республики Карелия растёт больше всего грибов. На втором месте – Ленинградская область, 16 %. «Бронзу» в рейтинге самых грибных мест получили сразу два региона – Краснодарский край и Архангельская область, которые набрали по 8 % голосов.

Десять самых грибных регионов России:

1.Карелия, 42 %

2.Ленинградская область, 16 %

3.Краснодарский край, 8 %

4.Архангельская область, 8 %

5.Крым, 6 %

6.Новгородская область, 6 %

7.Владимирская область, 4 %

8.Самарская область, 4 %

9.Башкирия, 4 %

10.Ивановская область, 2 %

фото: © ГКУ РК «ОПС по Олонецкому району»

Столярная мастерская сгорела в деревне на юге Карелии (ФОТО)

Два пожарных наряда тушили здание столярной мастерской в Олонецком районе.

На пульт единой службы спасения 26 мая в 21.45 поступило сообщение, что в деревне Ковера Олонецкого района горит здание бывшей столярной мастерской. Рабочие помещения давно не эксплуатировались.

Для ликвидации пожара привлекались два пожарных наряда — из Олонца и из села Коткозеро. Всего в тушении возгорания принимали участие 7 человек и 2 единицы техники.

Как уточнили в пресс-службе МЧС в Карелии, пожар произошел в одноэтажном деревянном здании. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет. Причины пожара устанавливаются.

фото: © Pixabay.com

Медведя, гуляющего по городу горняков в Карелии, будут ловить на сгущенку

В Костомукше решили установить ловушку с «вкусняшкой» на голодного медведя, пугающего местных жителей уже в течение трех недель.

Судьбу животного, появившегося в окрестностях Костомукши около трех недель назад, решали на заседании комиссии по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям в местной администрации. Как пишут «Новости Костомукши», на жалобы и вызовы костомукшан выезжают сотрудники полиции и Росгвардии, которые пытаются отогнать зверя вглубь леса, но результатов они не приносят. Медведь возвращается в город. При этом он совершенно освоился в городской черте, не боится подходить близко к домам костомукшан. Его привлекают буквально все «съедобные» запахи: от «ароматов» вяленой рыбы во дворах до несанкционированных помоек.

В Костомукше боятся, что с наступлением лета косолапый в лес не уйдет. И участники совещания решили, что необходимо принять все возможные меры, чтобы сохранить животному жизнь, вернув его в естественную среду обитания.

Предлагаемый многими обывателями вариант с применением снотворного не выдержал критики специалистов. Во-первых, оружия для дистанционного обездвиживания, способного пробить шкуру медведя, в Костомукше нет. Но даже с условием решения этой проблемы, у ветеринаров вызывает затруднение правильный расчет дозы снотворного, поскольку неизвестны точные размеры животного. Неправильная доза может стать смертельной для лесного гостя.

На заседании решили, что наиболее гуманный способ избавить жителей города от медведя, а медведя от горожан, — использование специальной ловушки — клетки. Заманить в нее животное планируют с помощью «вкусняшки». Затем клетку с медведем вывезут подальше от города в лес. В качестве приманки старший научный сотрудник заповедника «Костомукшский» Юрий Красовский посоветовал использовать сгущенку, которую очень любят косолапые.

Ловушку для медведя власти Костомукши рассчитывают взять у охотовоедов в соседних районах. Помочь с решением этого вопроса обещали федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору Россельхознадзор и АО «Карельский окатыш».

«Мы очень рассчитываем, что наши совместные усилия дадут положительный результат, и вскоре медведь вновь окажется в местах обитания, более логичных для диких животных, чем городская территория. В противном случае нам придется принять трудное, но необходимое для обеспечения безопасности горожан решение о ликвидации зверя», — цитируют «Новости Костомукши» и. о. главы городского округа Сергей Новгородов.

Напомним, жители Костомукши впервые увидели медведя в районе железнодорожного вокзала и в лесополосе у гаражей. Затем косолапый гулял на местной лыжной базе, позже зверь перебрался в район Звездного.

фото: © «ТехРент»

В компании «ТехРент» рассказали, как справляются с весенней уборкой Петрозаводска

С приходом весны для компании «ТехРент» начался напряженный период в работе.

«Сроки для уборки уличного смёта, определенные контрактом с администрацией Петрозаводска, ограничены, а объём работы немалый, — пояснили в компании. — Это около трёх миллионов квадратных метров проезжей части улиц, более полумиллиона квадратных метров тротуаров, газоны, профилирование грунтовых дорог и другие работы».

В Петрозаводске в процессе выполнения работ по уборке уличного смёта используются комплексные технологии, как с применением механизмов, так и ручного труда, при этом ручной труд по возможности минимизирован, — лишь в труднодоступных для техники местах и для чистовой уборки привлекаются дорожные рабочие.

Какие сложности возникают у компании при уборке, читайте здесь.

фото: Администрация Петрозаводска

Часть детского городка на Древлянке в Петрозаводске пойдет под снос

Один из элементов детской площадки на Березовой аллее будет демонтирован в четверг, сообщили в администрации столицы Карелии.

Сегодня, 27 мая будет снесена часть оборудования детского городка на Березовой аллее. На месте демонтированной шведской стенки «ПКС-Водоканал» проведет работы по устранению повреждения на водопроводных сетях.

В настоящее время комплекс огорожен сигнальной лентой. Администрация Петрозаводска призывает родителей не пускать детей на шведскую стенку.

Ранее сообщалось, ребенок получил рваную рану ноги после падения с горки в детском городке на Древлянке.

фото: © pixabay.com

В Петрозаводске торгуют опасной черешней

Сотрудники Россельхознадзора обнаружили в партии черешни из Узбекистана бурую монилиозную гниль.

Как сообщили в управлении Россельхознадзора по Карелии, зараженную черешню обнаружили в в Петрозаводске в мае. Возбудитель бурой монилиозной гнили был выявлен в партии ягод из Республика Узбекистан.

Наличие в продукции карантинного объекта подтверждено результатами экспертиз.

Зараженная продукция будет уничтожена ее собственником.

В Управлении напомнили, бурая монилиозная гниль - карантинное заболевание плодовых культур, отличающееся высокой степенью вредоносности. В условиях повышенной влажности при умеренных температурах воздуха споры гриба очень быстро распространяются и могут нанести вред плодовым деревьям на приусадебных участках.

Ранее в магазинах Петрозаводска обнаружили семена сомнительного качества.

фото: vokzal.karelia.ru

Автовокзал Петрозаводска изменил систему покупки билетов на нескольких междугородных рейсах

Водители автобусов, курсирующих из Петрозаводска в четыре райцентра Карелии, будут сами продавать пассажирам билеты.

«Карелавтотранс» информирует о том, что с 1 июня продажа билетов на междугородних рейсах «Пудож-Петрозаводск», «Сортавала-Петрозаводск», «Петрозаводск-Сортавала» и «Кемь-Петрозаводск» будет осуществляться только через водителей автобусов. Об этом пишут в официальном паблике Автовокзала Петрозаводска.

Кроме того, с 28 мая изменяется маршрут движения автобусов № 127 «Петрозаводск – Орзега», а именно в пятницу, субботу и воскресенье рейсы буду следовать до конечного остановочного пункта «д. Орзега». В остальные дни сохраняется сокращенный маршрут движения до «ст. Орзега».

Ранее сообщалось, автовокзал Петрозаводска возобновил утренний рейс до Пряжи.

фото: ©Столица на Онего

Финляндия разрешила въезд в страну для сдачи экзаменов

Прежние ограничения на въезд действуют до середины июня.

Власти Финляндии включили в список оснований для въезда в страну участие во вступительных экзаменах в финских учебных заведениях, если экзамены нельзя сдать дистанционно. Как пишет Yle, теперь эта причина будет считаться веской для пропуска через границу.

Вместе с тем, в Пограничной службе Финляндии отметили, что прежние ограничения для въезда в страну, введенные из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, остаются действующими, как минимум, до середины июня. Одной только справки о негативном результате теста на ковид для этого недостаточно.

Погода в Петрозаводске сегодня, 27 мая



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фото: © Столица на Онего

Житель Карелии решил проучить туристов и разбил автомобиль гостя республики

В Олонецком районе следствием конфликта местных жителей и туристов стал разбитый автомобиль одного из гостей республики, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Олонецкого района с заявлением о преступлении обратился 43-летний житель Ленинградской области. Кто-то повредил его автомобиль, причинив ущерб без малого 45 тысяч рублей.

Как выяснилось, мужчина отдыхал в Карелии в компании знакомых. Они расположились в одном из туристических комплексов, а машину оставили поблизости. Утром владелец иномарки обнаружил следы повреждений на капоте, кроме того, было разбито боковое стекло.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 27-летний местный житель.

В день преступления мужчина тоже отдыхал с друзьями. Между двумя выпившими компаниями началась перепалка, но конфликт быстро сошел на нет и, казалось, был исчерпан. Однако позже молодому человеку захотелось проучить туристов. Камнем повредил автомобиль, принадлежавший одному из них.

Против местного жителя, находящегося под подпиской о невыезде, возбуждено уголовное дело.

фото: © Zave Smith/Getty Images

Житель Петрозаводска забил свою сожительницу до смерти

В столице Карелии будут судить мужчину, обвиняемого в убийстве своей сожительницы, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в декабре 2020 года 59-летний петрозаводчанин в ходе совместного распития спиртного поссорился со своей сожительницей и жестоко избил ее руками. В результате потерпевшая скончалась на месте происшествия.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Мужчине грозит 15 лет лишения свободы.

Ранее в Карелии пьяная женщина семь раз ударила родного брата ножом и оставила его умирать.

фото: © Дмитрий Серебряков/ТАСС

Житель Карелии отправится на 15 лет в колонию за убийство жены на глазах 10-летнего сына

В Сегежском районе суд приговорил мужчину к 15 годам колонии строго режима за преступления, совершенные в отношении многодетной матери и ее подруг, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Сегежского района поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого сразу в нескольких преступлениях.

Установлено, что в апреле 2020 года у подсудимого произошел конфликт с женой, с которой он воспитывал четверых совместных детей. Из-за ссоры женщина осталась на ночь у подруг, не предупредив мужа. В течение всей ночи супруги общались посредством смс сообщений, в которых супруг в грубой форме высказывал недовольство поведением жены и ее знакомых. Ближе к утру женщина вернулась в квартиру вместе с двумя подругами, поскольку боялась встречи с мужем. Как только супруга вошла в квартиру, мужчина, находившейся в состоянии алкогольного опьянения, начал наносить ей удары ножом, один из которых стал смертельным. Свидетелем стал старший сын. Ребенку на этот момент было всего 10 лет.

Одна из подруг попыталась помочь потерпевшей остановить озверевшего мужчину, но также получила ножевое ранение в грудь. Обе подруги убежали из квартиру, однако подсудимый стал их преследовать. Выйдя на улицу, он направил в их сторону нож и угрожал убийством. Слова мужчины женщины в сложившихся обстоятельствах восприняли вполне реально. Остановить убийцу смогли полицейские, подъехавшие к месту кровавой разборки.

Суд признал мужчину виновным в убийстве, в покушении на убийство двух лиц, а также угрозе убийством.

Осужденному назначено наказание в виде 15 лет исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, судом частично удовлетворены гражданские иски матери убитой, одной из потерпевших женщин, а также прокуратуры района в интересах несовершеннолетних детей о взыскании компенсации морального вреда. Общая сумма компенсация составила 3 млн 700 тыс. рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Ранее сообщалось, в столице Карелии будут судить мужчину, обвиняемого в убийстве своей сожительницы.