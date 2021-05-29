Что случилось в Петрозаводске и Карелии 29 мая

фото: © Егор Алеев/ТАСС

Число жертв коронавируса в Карелии увеличилось до 543

В региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом сообщили еще об одной смерти от COVID-19.

По данным оперштаба на 28 мая, в Карелии подтвержден еще один летальный исход от коронавирусной инфекции: в Госпитале для ветеранов войн скончалась 83-летняя жительница Петрозаводска. Пациентка имела сопутствующие хронические заболевания.

Жертвами коронавируса с начала пандемии в Карелии стали 543 человека.

За суки коронавирусная инфекция в республике выявлена у 59 человек. Из этого числа заболевших – 59 человек, из них 12 имеют симптомы средней тяжести, один человек в тяжелом состоянии.

Общее число инфицированных в республике составляет 47201.

За сутки выздоровели еще 65 человек. Всего выписанных по выздоровленю 45400 пациентов.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 7686,7 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3437,5 случая, по Северо-Западу – 5987,1.

Ранее долгожитель из Петрозаводска стал жертвой COVID-19.

фото: правительство Карелии

РЖД запустили в Карелии уникальный турмаршрут на поезде и «Метеоре» до Валаама

Первый в России мультимодальный маршрут с использованием водного транспорта связал Москву и Санкт-Петербург с Валаамом.

Сегодня, 29 мая, в Сортавале состоялся торжественный запуск нового ежедневного мультимодального туристического маршрута из Москвы, Санкт-Петербурга и Петрозаводска на остров Валаам с использованием железнодорожного и водного транспорта, сообщается на сайте правительства республики.

Маршрут, связывающий Москву, Санкт-Петербург и Валаам, будет действовать в течение всего лета. Пассажиры смогут воспользоваться поездами дальнего следования и пригородными поездами, а также скоростными водными судами «Метеор».

«Впервые в России в едином модуле совмещается пассажирское железнодорожное сообщение из Москвы и Санкт-Петербурга с водным транспортом до нашей «жемчужины» - Валаама. Важно, что часть мест по социальным ценам будет предоставляться жителям острова и служителям Валаамского монастыря», - сказал глава Карелии на церемонии запуска проекта Артур Парфеников.

Для удобства пассажиров расписание «Метеоров», курсирующих от Сортавалы до острова Валаам и в обратном направлении, состыковано с расписанием поездов, прибывающих и отправляющихся на станцию Сортавала и новый остановочный пункт Сортавала-Центр. Время в пути на «Метеоре» составит около часа.

При покупке билета по маршруту Москва – Валаам, Санкт-Петербург – Валаам или Петрозаводск – Валаам с использованием схемы «поезд + «Метеор» будет оформляться единый проездной документ. Приобрести билеты как на мультимодальный маршрут, так и отдельно на «Метеор» можно на сайте «РЖД», с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам» или в кассах.

Для организации мультимодального маршрута и пересадки пассажиров с прибывающих поездов на водный транспорт была построена и оборудована низкая железнодорожная платформа Сортавала-Центр, которая находится неподалеку от причала. Стометровая платформа примыкает к железнодорожному пути, другая ее часть служит смотровой площадкой на залив Вакколахти. С нее можно спуститься на пирс и далее пройти на городской причал.

«Для Октябрьской магистрали особенно почетно то, что мы впервые в истории железных дорог России реализуем подобный уникальный проект», - отметил начальник ОЖД Виктор Голомолзин.

«Это наш вклад в развитие внутреннего туризма в России. Уверен, новый туристический маршрут также станет визитной карточкой Карелии, как стал запущенный два года назад «Рускеальский экспресс», - подвел итог заместитель гендиректора ОАО "РЖД" Дмитрий Пегов.

Стоимость проезда по маршруту Москва - Валаам будет варьироваться от 980 до 3 900 рублей в зависимости от класса обслуживания, времени отправления и экскурсионной программы по Валаамскому монастырю - с обедом или без. Пользоваться «Метеором» на льготных условиях смогут жители и работники Ваалаамского монастыря: для них на судне есть 20 мест, цена за проезд на которые составит 150 рублей, пишет ТАСС.

фото: Столица на Онего

Снег выпал на севере Карелии (ВИДЕО)

В Госавтоинспекции Карелии предупреждают автомобилистов, что в Беломорском районе идет снег.

В официальном паблике ГИББД Карелии выложили видео, снятое водителем на севере Карелии.

«Вот с таким снежным сюрпризом сегодня встретились водители в Беломорском районе. Будьте внимательны и осторожны на дороге!» - пишут в паблике.

Ранее сообщалось, лето придет в Карелию со снегом и ливнями.

фото: domestos

Школьный туалет свободного падения из Карелии выиграл годовой запас средств для дезинфекции

Туалет с дыркой в полу в Ляскельской школе принял участие в конкурсе известного производителя дезсредств.

Ляскельскельская средняя школа стала участником школьной программы Domestos и получила приз – годовой запас продукции компании. Победителей конкурса, 6 образовательных учреждений со всей страны, ждет ремонт туалетов.

Школы оставили десятки конкурсных заявок на сайте Domestos. Участники программы жаловались на состояние санузлов. Ремонт в школьных туалетах не делали годами, там нет перегородок, в помещениях отваливается плитка и осыпается штукатурка. Но туалет карельской школы с дыркой в полу поразил многих.

«Туалеты – это дырки в полу. Вонь ужасная. Скандал был на всю Россию. Ничего не изменилось», - пишут в заявке на конкурс.

фото: © ИА «Республика»/ Сергей Юдин

Инфекционист Наталья Зборовская: «С летом в Карелию придут новые инфекции»

Заместитель главврача Республиканской инфекционной больницы Наталья Зборовская рассказала, его стоит опасаться жителям Карелии.

Имя этого врача сегодня можно часто видеть в списках докторов, отмеченных высокими наградами за борьбу с коронавирусом. Но этот специалист уже около 30 лет спасает жителей Карелии от различных инфекций, сутками дежуря в больнице. Она знает все о коварстве инфекций, которыми далеко не всегда можно управлять. Помнит всех пациентов, которых потеряла. Никогда не потерпит от подчиненных халатности по отношению к больным. Заместитель главврача Республиканской инфекционной больницы Наталья Зборовская рассказала, чего жители Карелии должны остерегаться в первую очередь.

«Жители Карелии должны помнить, что нас везде подстерегают опасности в виде инфекций, но ничего сильно индемичного по республике нет. Мы знаем, как бороться и с туляремией, и с клещевыми энцефалитами, и с ротовирусом. Но с летом придут новые инфекции. Уже поступают дети с кишечными инфекциями. Главное, чтобы мы думали не только о себе, но и о окружающих. Тогда с инфекциями будет легче справиться», - сказала инфекционист.

Подробнее читайте в интервью с Натальей Зборовской: «Инфекция не выбирает, с кем работать».

фото: читатели Столицы на Онего

Крысятник в центре Петрозаводска так и не почистили, несмотря на поручение главы города (ФОТОФАКТ)

Пустующая постройка на улице Сорокской неподалеку от кинотеатра «Калевала» завалена мусором и доступна для маргиналов и после поручения главы города Владимира Любарского ликвидировать крысятник.

На прошлой неделе Владимир Любарский поручил «Службе заказчика» решить проблему с заброшенной постройкой у дома №5 по Сорокской. Местные жители пожаловались в соцсетях на то, что хозпостройка стала крысятником, свалкой и туалетом.

«В УК заверили, что в ближайшее время доступ посторонних будет заблокирован. На очередном собрании собственников жилых помещений будет поднят вопрос о сносе постройки», - написал Владимир Любарский на своей странице в соцсетях.

Как сообщили местные жители, управляющая компания своего обещания не выполнила.

«Вот так исполняются управляющей КЭСКО обещания мэру города о чистке крысятника на улице Сорокская. Как были грязь, вонь и крысы - так и осталась. Почистили..... Жесть со входа отодрали - добро пожаловать, маргиналы. Теперь вход свободен для всех и детей в том числе!!!» - пишут в соцсети жители домов по улице Сорокской.

Напомним, борьбу с крысами обсудят на общегородской открытой планерке в мэрии Петрозаводска.

фото: Комплексный центр социального обслуживания населения РК

Соцработники Карелии навели порядок в женском монастыре (ФОТО)

Социальные работники со всех районов республики устроили «субботник» в Сяндемском Успенском женском монастыре.

Сотрудники Комплексного центра социального обслуживания населения Карелии побывали в Сяндемском Успенском женском монастыре в Олонецком районе. Около 70 соцработников со всей республики помогли сестричеству обители привести в порядок ее обширную территорию: вынесли строительный мусор, перенесли кирпичи и доски, пропололи грядки и клумбы, пишут в паблике Центра.

«Субботник» в одном из красивейших мест в Олонецком районе, недалеко от знаменитой деревни Нурмолицы, стал приятным бонусом для участников выездного заседания методического объединения социальных работников и сиделок.

Ранее сообщалось, благотворительный Фонд продовольствия «Русь» передал Комплексному центру соцобслуживания населения Карелии партию поливитаминов и антибактериальных средств.

фото: "Подслушано в ПТЗ"/vk.com/podslushanovptz

Дожди размыли дорогу на Перевалке в Петрозаводске (ФОТОФАКТ)

Петрозаводчане жалуются на состояние дороги в районе улицы Муезерская.

В паблике «Подслушано в ПТЗ» выложили фото дороги в микрорайоне Перевалка. Кузнечный переулок в районе улицы Муезерская размыло дождями.

«Невозможно просто ездить. С каждым дождем дороги просто НЕТ. Жалуется все!!!» - пишут в паблике.

фото: © ИТАР-ТАСС/Шамуков Руслан

Глава Карелии запретил вырубать лес у Риеккалансаари в Приладожье

По поручению главы Карелии приостановлено действие разрешения на рубку лесов вблизи острова Риеккалансаари.

Соответствующий приказ подписал сегодня исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии Карелии Алексей Павлов, сообщается на сайте правительства региона.

Проверить законность планируемых вырубок арендатором ООО «Сортавальское ЛПХ» крупнейшего острова Ладожского озера попросили главу республики жители Сортавальского района. В кварталах 42,43,49,50 Ладожского лесничества, на территории которых располагаются дачные участки местных жителей арендатор планировал провести выборочные рубки.

Соответствующая лесная декларация была подана арендатором в Сортавальское центральное лесничество и прошла согласование.

В ближайшее время руководство Минприроды Карелии, Сортавальского ЛПХ встретятся с представителями инициативной группы для того, чтобы найти компромисс в решении вопроса о планируемых вырубках.

Ранее сообщалось, в Петрозаводске пересадят голубые ели, попавшие под вырубку из-за строительства новой дороги.

фото: © паблик Вконтакте «Отражение. Карелия»

Рыбные отходы из Мурманской области будут использовать в Карелии в качестве удобрений

В Минсельхозе Карелии объяснили, для чего в совхоз «Толвуйский» привезли рыбные отходы из Мурманской области.

Напомним, жители Карелии были возмущены появлением в Заонежье фур из Мурманской области с рыбными отходами, которые предположительно привезли в республику на утилизацию. По словам очевидцев, машины с отходами были обнаружены на автодороге Медвежьегорск-Великая Губа. Контейнеры разгружали в заброшенные силосные ямы. Местные жители опасались, что отходы потекут в реку Падма, а из нее по водной системе Заонежья могут попасть в Онежское озеро.

В министерстве сельского и рыбного хозяйства Карелии прокомментировали ситуацию с использованием рыбных отходов в ОАО «Совхоз «Толвуйский».

По словам гендиректора совхоза Евгения Сергеенко, в мае в соответствии с заключенным контрактом с ООО «Русское море - Аквакультура» запланирована поставка рыбного гидролизата для использования с навозом и растительными остатками при компостировании в качестве органических удобрений. На данную продукцию имеются все необходимые согласно действующему законодательству сопроводительные документы на соответствие санитарным нормам и требованиям.

Гидролизат рыбный - это переработанные остатки производственной деятельности предприятий рыбной отрасли, используется в качестве компонента органических удобрений. Это жидкий продукт, изготовленный из цельной рыбы или ее частей, которые разжижаются под действием природных ферментов при добавлении кислоты (муравьиной).

Но в процессе подготовки к работе с удобрениями неизвестные слили жидкость из емкостей. В Минсельхозе предполагают, что гидрозилат хотели украсть.

По данному факту сейчас проводится проверка. Полицейские ищут виновных в утечке отходов.

В настоящее время последствия разлива предприятием ликвидированы, весь рыбный гидролизат использован в соответствии с технологическим процессом. Попадания веществ в водные объекты не зафиксировано, заверили в министерстве.

Пустые емкости ОАО «Совхоз «Толвуйский» перевезли на производственную площадку предприятия. Вскоре их вернут поставщику.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ОТКЛЮЧЕНИЕ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ, САМЫЙ БЕДНЫЙ И САМЫЙ БОГАТЫЙ МИНИСТРЫ, ПЕРВЫЕ ГРИБЫ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

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В Петрозаводске скоро отключат горячую воду







Власти столицы Карелии утвердили график планового отключения горячей воды.

Стали известны самый богатый и самый бедный министры Карелии

Правительство Карелии обнародовало на своем официальном сайте данные о доходах членов республиканского кабинета министров за 2020 год.

В Петрозаводске пошли грибы (ФОТОФАКТ)

Первые подосиновики горожане нашли в микрорайоне Ключевая.

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Карелия лидирует среди большинства российских регионов по грабежам и наркопреступности

Грабежи, разбои и преступления, связанные с оборотом наркотиков, случаются в Карелии чаще, чем в абсолютном большинстве регионов России, сообщили в Генпрокуратуры РФ.

Жители Карелии чаще всех в России страдают от дистанционных мошенников

По данным Генпрокуратуры России, Карелия лидирует по числу пострадавших от киберпреступников.

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Авиакомпания «Северсталь» запустит дополнительный рейс из Петрозаводска в Симферополь

Добавочные полеты лайнеров авиакомпании «Северсталь» вводятся с 6 июня по 6 сентября по воскресеньям.

Стало известно, куда устроился на работу уволившийся с поста главврача поликлиники №1 Петрозаводска Михаил Стоцкий

Михаил Стоцкий, покинувший пост руководителя поликлиники №1 Петрозаводска, устроился на работу в Заксобрание Карелии.

Глава Петрозаводска отменил служебный транспорт себе и замам

Владимир Любарский передал служебные машины администрации в пользование поликлиник, для выезда на вакцинацию.

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Еще одна пожилая жительница Карелии умерла от пневмонии

С начала пандемии от внебольничной пневмонии скончались 145 жителей республики.

За минувшие сутки зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии: умерла 90-летняя женщина, имеющая сопутствующую соматическую патологию. Тест на COVID-19 показал отрицательный результат. Об этом сообщили в опершабе по борьбе с коронавирусом.

За сутки 11 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.

Начиная с первого апреля минувшего года, с внебольничной пневмонией госпитализированы 6132 пациента, 145 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19.

Сутками ранее пневмония унесла жизнь 92-летней жительницы Карелии.

фото: Госавтоинспекция Карелии

Фура улетела в кювет и перевернулась на трассе в Карелии

Водитель грузовика получил травмы в ДТП на трассе Кола в Лоухском районе.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, в минувшую пятницу 02:07 на 1047 км федеральной автодороги «Кола» в Лоухском районе 36-летний водитель грузовика DAF с полуприцепом выехал на полосу встречного движения и оказался в кювете. Машина перевернулась.

В результате ДТП водитель травмирован.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее сообщалось, в лобовом столкновении на трассе «Кола» погибли две женщины с ребенком и выжила 80-летняя бабушка.

фото: © ПГl

Загранпаспорта для россиян будут выдавать по новым правилам

В МВД РФ обновили регламент оформления документов, удостоверяющих личность граждан за пределами России.

Как пишет «Парламентская газета», сроки оказания госуслуги не изменят. Но правила выполнения отдельных административных процедур пересмотрят. Соответствующий приказ МВД России вступает в силу с 30 мая.

Как следует из текста документа, получить заграничные паспорта смогут граждане России, проживающие на территории страны, а также за ее пределами. Для этого граждане, проживающие на территории страны, могут обратиться с заявлением о выдаче паспорта в подразделение по вопросам миграции лично или в форме электронного документа с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг», либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

А граждане, проживающие за пределами России, могут обратиться на территории Российской Федерации с заявлением о выдаче паспорта в подразделение по вопросам миграции лично или в форме электронного документа с использованием Единого портала либо через многофункциональный центр.

Полномочия выдавать паспорт граждан России за пределами страны возложены на дипломатические представительства или консульские учреждения.

Срок предоставления госуслуги при подаче документов на территории субъекта, где россиянин зарегистрирован по месту жительства, не должен превышать одного месяца. А в случае подачи заявления по месту пребывания заявителя — трех месяцев.

Также в связи с поправками к Налоговому Кодексу, принятыми с первого января 2021 года, пересмотрены случаи, когда за выдачу документа взамен утраченного или пришедшего в негодность не надо платить госпошлину. От нее освобождены лица, пострадавшие в чрезвычайных ситуациях.

Для всех остальных госпошлина за оформление загранпаспорта старого образца составит две тысячи рублей, а нового — пять тысяч рублей. Для оформления документа нового образца необходимо сдать отпечатки пальцев.

Подать заявление для получения загранпаспорта можно и через портал госуслуг. Для этого нужно зарегистрироваться и получить полные права доступа. После чего в онлайн-форме заявления ввести необходимые данные, а также сведения о деятельности за последние 10 лет (учеба, служба, работа).

При этом, паспорт гражданина России, необходимый для оформления заграничного удостоверения личности, все равно потребуется предоставить в отделение МВД по вопросам миграции или в МФЦ лично.

Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 29 мая



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Облачно с прояснениями, +6 …+9 3 м/с С 751 мм.рт.ст. 74% день Облачно с прояснениями, +9 …+10 4 м/с С 753 мм.рт.ст. 45% вечер Облачно с прояснениями, +4 …+9 3 м/с С 754 мм.рт.ст. 59% ночь Малооблачно, +1 …+3 1 м/с С 755 мм.рт.ст. 75%

фото: © ГИБДД Петрозаводска

В Петрозаводске водителей проверят на трезвость

В субботу сотрудники ГИБДД Петрозаводска проведут традиционные массовые рейды на улицах города.

По сообщению Госавтоинспекции Петрозаводска, 29 мая пройдет «Контроль трезвости».

За 4 месяца в Петрозаводске произошло 3 дорожно-транспортных происшествия с участие нетрезвых водителей, в которых 4 человека получили травмы.

За этот же период автоинспекторы отстранили от управления более 200 водителей, находившихся в состоянии опьянения.

Госавтоиснпекция Петрозаводска напоминает, что управление транспортным средством в состоянии опьянения является грубым правонарушением, за которое действующим законодательством предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортом на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена уголовная ответственность.

В Госавтоинспекции обращаются ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Телефон дежурной группы ГИБДД Петрозаводска - 715-900, 78-44-44.

фото: группа помощи бездомным животным "Надежда"/vk.com/nadezhda.karelia

Питомцы приюта для животных в Петрозаводске остались без еды

Жителей Петрозаводска просят помочь приюту, где не осталось продуктов для животных.

Региональная общественная организация помощи животным «Надежда» обращается к горожанам с просьбой. В приюте закончились продукты, кормить животных нечем.

«У меня нет сил больше писать посты с просьбами о помощи. Я понимаю, что я всех уже достала со своим отловом. Но никак им без вас. Никак не спастись без помощи людей. Я прошу за них. Прошу на жизнь…», - пишет руководитель группы в соцсети.

Общественники просят помочь приюту деньгами, машиной, временным, а лучше постоянным домом для животных.

«И берегите своих питомцев, не пускайте на самовыгул», - пишут в паблике группы помощи животным.

Как помочь питомцам, можно узнать здесь.

фото: Столица на Онего

Ночные заморозки до -3 градусов ожидаются в воскресенье в Карелии

О погоде на 30 мая рассказали специалист карельского Гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, в воскресенье в Карелии ожидается переменная облачность. Без осадков.

Ветер северо-западный, северный умеренный.

Температура воздуха ночью составит 0, +5°С, в воздухе и на почве местами возможны заморозки до -1, -3°С. Днем потеплеет до +13, +18°С.

В Петрозаводске будет также переменная облачность. Без осадков.

Ветер северный слабый.

Столбик термометра ночью остановится на отметке +1, +3°С. Днем воздух прогреется до +13, +15°С. Атмосферное давление будет слабо расти.

фото: © freepik.com

Сайт-двойник оставил жителя Петрозаводска без бытовой техники и денег

Петрозаводчанин заказал через интернет бытовую технику на 110 тысяч рублей и стал жертвой мошенников.

По сообщению МВД в Карелии, за сутки несколько жителей республики потеряли свои накопления, совершая сделки через интернет. Так, 29-летний петрозаводчанин заказал холодильник, стиральную машинку и телевизор и перечислил в счет оплаты 110 000 рублей. Он был уверен, что оформил заказ через сайт одного из популярных сетевых магазинов, на самом же деле это оказался сайт-двойник.

Еще один житель карельской столицы заказал лодочный мотор и заплатил за него почти 30 000 рублей, но товар он так и не получил. Жительница Сортавальского района нашла на одном из сайтов объявление о продаже велосипеда. Продавец оказался неместным и прислал ей ссылку якобы для оформления доставки. Женщина заполнила форму заказа, ввела реквизиты банковской карты и код подтверждения, после чего с ее счета было незаконно списано 36 740 рублей.

В настоящее время по всем фактам мошенничества проводятся проверки.

Полиция Карелии призывает граждан быть бдительными: проверяйте любую поступившую по телефону информацию, с особым вниманием относитесь к оформлению сделок купли-продажи через интернет и не разглашайте свои персональные данные.

Ранее пенсионерка в Петрозаводске перевела мошенникам 1,5 млн рублей, спасая свои сбережения.

фото: © pixabay.com

В Петрозаводске пенсионерка перевела мошенникам 1,5 млн рублей, спасая свои сбережения

Жительница Петрозаводска отдала мошенникам свои и кредитные средства, выполнив «зеркальную» операцию, сообщили в МВД Карелии.

Заявление в полицию поступило от 58-летней петрозаводчанки. Она перечислила на счета мошенников более 1 550 000 рублей. Женщина рассказала, что днем на телефон поступил звонок якобы от сотрудницы банка. Пенсионерка узнала, что кто-то пытается совершить перевод денег с ее счета и, чтобы предотвратить это, направила все свои накопления на «безопасный» счет. На этом разговор не закончился, собеседница выявила еще одну незаконную операцию: на клиентку банка оформили кредит. Чтобы исправить ситуацию, она убедила женщину выполнить «зеркальную» операцию и взять на себя долговые обязательства. Деньги также были перечислены неизвестному.

Возбуждено уголовное дело, проводится проверка.

Жертвами аналогичной преступной схемы оказались и другие жители республики: петрозаводчанин перевел мошенникам 50 000 рублей, жительница Пряжинского района 290 000 рублей, житель Сегежского района – 329 000 рублей. В числе пострадавших и жительница Олонецкого района. Ей звонили сразу с нескольких номеров: незнакомые люди представлялись работниками банка, сотрудниками службы безопасности, а также полиции. Они убедили женщину установить на телефон приложение удаленного доступа к телефону, получили секретные коды, и таким образом похитили без малого 150 000 рублей.

В настоящее время по всем фактам дистанционного мошенничества проводятся проверки.

Ранее пенсионерка в Петрозаводске раскусила мошенников, когда они замахнулись на ее квартиру.

фото: правительство Карелии

Водозаборную станцию за 130 млн рублей построили в райцентре Карелии

В Сортавале завершается модернизация системы водоснабжения, сообщили в правительстве республики.

Одним из трех ключевых объектов системы водоснабжения в Сортавале является водозаборная станция первого подъема в районе поселка Лахденкюля. Станция забирает воду из Ладожского озера и подает ее в разводящую сеть города и прилегающих поселков. Сегодня здесь завершается полная моедернизация.

«Степень готовности объекта - 95%. С 12 мая станция введена в опытную эксплуатацию в режиме пусконаладки под нагрузкой и с того момента полностью обеспечивает водой город. Осталось провести благоустройство территории. Будет асфальт с газонами, с подъездными дорожками», - сообщил генеральный директор ООО «Карелводоканал» Андрей Романчик.

Затраты по объекту составили около 130 миллионов рублей. Проект реализуется в рамках программы приграничного сотрудничества CBC-Karelia 2014-2020.

Станция первого подъема сконструирована таким образом, что подача воды в приемный колодец станции происходит без электричества, вода будет идти самотеком. Это позволит оптимизировать затраты на электроэнергию.

Старый водозабор был построен в 1950-60-х годах, строительство новой станции повысит качество подаваемой воды. Как объясняют специалисты, Сортавала в сутки потребляет 4100-4200 кубических метров воды. Станция может выдавать до 10 тысяч кубов в сутки.

Отсюда с помощью насосов вода будет поступать на станцию второго подъема, которая находится уже в самом городе. Весной 2020 года она возобновила работу после масштабной реконструкции. Проведен капитальный ремонт, полностью заменено все оборудование, поставлены насосы Grundfos. Производительность каждого насоса − 125 метров кубических в час. Одновременной работы двух насосов из пяти хватает для того, чтобы полностью обеспечивать город водой в нужном объеме. Стоимость проекта - 50 млн рублей.

На станции второго подъема осталось провести комплексную гидроизоляцию машинного зала, а также нанести жидкую теплоизоляцию на магистральные трубопроводы.

Находящиеся поблизости резервуары позволят обеспечивать город водой двое суток в случае аварии.

Рядом по нацпроекту «Экология» строится еще один важный для системы водоснабжения Сортавалы объект − водоочистная станция. Ее укомплектуют современной системой фильтрации и системой ультрафиолетового обеззараживания. В эксплуатацию объект планируется ввести в июле.

Полностью модернизацию системы водоснабжения Сортавалы завершат осенью.

фото: Полиция Прионежского района/vk.com/public196554942

В Карелии подросток заплатит за езду на мопеде без прав крупный штраф

Семнадцатилетний подросток во второй раз попался автоинспекторам за рулем мопеда без прав.

В субботу, 29 мая, утром на станции Шуйской 17-летний подросток, управляющий мопедом, в очередной раз попал в поле зрения сотрудников Госавтоинспекции, пишут в паблике «Полиция Прионежского района». Молодой человек не имеет права управления мопедом, водительского удостоверения категории "М" у него нет.

Юношу отстранили от управления и составили на него протокол. Мопед отдали отцу нарушителя.

Теперь юному водителю грозит штраф от 5 000 до 15 000 рублей.

Ранее водитель мопеда попал в больницу после ДТП на улице Ключевая в Петрозаводске.

фото: © popgun.ru

Жители Карелии добровольно сдали 15 стволов

Сотрудники Росгвардии за неделю провели 211 проверок обеспечения сохранности огнестрельного оружия, находящегося у жителей Карелии.

Как сообщили в управлении Росгвардии по Карелии, проверка проходила с 20 по 28 мая. В результате составлено 22 протокола об административных правонарушениях. Изъята одна единица оружия. Жители республики добровольно сдали 15 единиц оружия.

Ранее сообщалось, за месяц саперы нашли и уничтожили в Карелии 45 взрывоопасных предметов.

фото: Госавтоинспекция Карелии

Пьяный водитель врезался в светофор в городе горняков Карелии

В Костомукше водитель, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил ДТП.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, минувшей ночью в 01:20 на 201 км автодороги А137 Р21 «Кола-Госграница» пьяный водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением и врезался в светофор.

Нарушителя ждет суд. Водителю грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок до 2 лет.

Ранее в Карелии пьяный водитель скутера попался в руки инспекторов.

фото: Ярослав Чингаев/ТАСС

Задолженность россиян по ипотеке впервые превысила 10 трлн рублей

Долги россиян по ипотеке по итогам апреля 2021 года выросли на 2,9%, до 10,05 трлн рублей.

Задолженность россиян по ипотечным кредитам в апреле превысила 10 трлн рублей, следует из опубликованной статистики Центробанка. За месяц россияне оформили более 191 тыс. кредитов на 551 млрд рублей. За месяц задолженность выросла на 2,9%, а за год — более чем на четверть, 25,8%, пишет РБК.

Годом ранее, в мае 2020 года, объем задолженности составлял 7,98 трлн руб. С 2018 года задолженность по ипотеке выросла почти в два раза.

Рост ипотечного кредитования произошел несмотря на то, что средняя ставка по кредиту тоже выросла и составила 7,3% (против 7,23%). Средний срок, на который россияне берут ипотеку, вплотную приблизился к 20 годам — он составил 237,9 месяца (19,8 лет).

В отчете Центробанк в очередной раз указывает на то, что программы льготного ипотечного кредитования (под 6,5%) позволили поддержать спрос на ипотеку и жилье во время острой фазы пандемии. Однако вместе с тем повышение спроса привело и к росту цен на жилье. По данным Росстата на 1 апреля, на которые ссылается ЦБ, цены на первичном рынке жилья в годовом выражении выросли на 17,6%, на вторичном — на 13,6%. В отдельных регионах рост цен достиг 20–30% в условиях снижения реальных доходов населения

Согласно отчету Центробанка, в первом квартале 2021 года общая долговая нагрузка россиян выросла до рекордных 11,9%. Этот показатель рассчитывается как отношение платежей по кредитам к совокупной величине располагаемых денежных доходов населения. Основной вклад в рост задолженности внесли необеспеченные потребительские кредиты. Рост задолженности по потребкредитам составил 15%.

Центробанк в отчете указывает на рост числа ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом, ниже 20%. Регулятор считает это проблемным показателем. На прошлой неделе из-за этого совет директоров ЦБ решил ужесточить для банков условия выдачи ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом, говорится в сообщении регулятора. По таким кредитам с 1 августа 2021 года будет повышена надбавка к коэффициентам риска, что увеличит нагрузку на капитал и сделает их менее привлекательными для банков.

фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Стивен Сигал вступил в российскую партию и разработал первый законопроект

Американский актер и режиссер актер Стивен Сигал , получивший российское гражданство, официально вступил в партию «Справедливая Россия - За правду».

На заседании палаты депутатов объединенной партии в субботу, 29 мая, актеру вручили партийный билет. Ранее Сигал был членом партии «За правду», теперь вместе с командой Захара Прилепина он присоединился к «Справедливой России — За правду», сообщают РИА Новости.

Голливудский актер Стивен Сигал разработал свой первый законопроект. Он предложил ужесточить наказание за уголовные преступления в области экологии. По мнению актера, виновных в таких правонарушениях необходимо наказывать тюремным заключением и лишать права занимать определенные должности, пишет РБК.