Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

фото: © РИА Новости / Илья Питалев

За неделю от коронавируса в Карелии умерли почти 50 человек

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков раскрыл оперативные данные о смертности от коронавирусной инфекции в республике.

С 1 по 8 июля в ковид-центрах ресблики умерли 47 пациентов. Об этом министр здравоохранения пишет на своей странице в соцсети.

«Ежедневно мы подаем официальные выверенные сведения о случаях смерти от коронавирусной инфекции, полученные после патологоанатомических исследований, подтвержденные врачебными комиссиями. Но существуют и оперативные данные. Например, с 1 по 8 июля в ковидных стационарах республики скончались 47 человек. Из них, 30 женщин и 17 мужчин, в возрасте 18-35 лет — 1 (мужчина), 36-49 лет — 6 (4 женщины и 2 мужчины), 50-65 лет — 8 человек (4 женщины и 4 мужчины), старше 65 — 32 человека (23 женщины, 9 мужчин)», — пишет глава Минздрава.

По словам министра основной причиной их смерти стал ковид. Настороженность Охлопкова вызывает то, что среди умерших есть молодые люди и люди среднего возраста, которые не имели серьезных хронических заболеваний.

«Все умершие не были привиты», — уточняет Михаил Охлопков.

Отметим, что по данным официальных сводок от министра здравоохранения республики Михаила Охлопкова, в Карелии с 1 по 8 июля от коронавируса скончались 22 человека. Так, сегодня, 9 июля, сообщается о четырех смертях.

фото: petrosovet.info

Дело экс-председателя горсовета Петрозаводска Геннадия Боднарчука, обвиняемого во взятках, уходит в суд

Заместитель прокурора Карелии Сергей Губин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу Геннадия Боднарчука, обвиняемого в получении взяток, а также в злоупотреблении должностными полномочиями и в их превышении.

Дело теперь уже бывшего председателя Петросовета Геннадия Боднарчука отправляется в суд для рассмотрения по существу.

Так, 6 июля зампрокурора республики Сергей Губин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу сейчас уже бывшего спикера Петросовета Боднарчука, которого карельский Следком обвиняет в четырех преступлениях.

Как ранее сообщалось, Геннадия Боднарчука задержали 17 июля 2020 года. 25 марта этого года ему было предъявлено окончательное обвинение в совершении четырех преступлений, однако ни по одному из них Боднарчук вину не признает.

В первом случае, по версии следствия, речь идет о получении Боднарчуком взятки в особо крупном размере (ст.290 ч.6 УК РФ) от «неустановленных лиц ООО «Тонус». История напрямую связана с жилым комплексом «Свой берег» в Петрозаводске.

Также ему было предъявлено обвинение в получении 1,5-миллионной взятки от своего заместителя Валерия Матвеева, которого за получение 4-миллионной взятки от строителей в декабре прошлого года суд приговорил к 3,5 года колонии строгого режима и штрафу в 20 миллионов рублей.

Третья история связана с командировками Боднарчука. По данным следствия, в 2017-2018 годах председатель Петросовета лично подписал распоряжения о своих поездках в командировки, не связанные с осуществлением им депутатских полномочий. А по возвращении в Петрозаводск предъявил к уплате авансовые отчеты для компенсации понесенных денежных расходов в сумме более 150 тысяч рублей. По указанным фактам ему предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст285. УК РФ).

Кроме того, выяснилось, что решением Петросовета, в утвержденном им соответствующем Положении о командировках, предельные величины таких расходов почему-то не были определены. В результате бюджетные деньги за командировки председателя Петросовета, его заместителям и остальным депутатам выплачивались за фактические затраты, подтвержденные соответствующими документами. Поскольку к разработке и утверждению названного документа о командировках непосредственное отношение имел сам Боднарчук, в итоге ему было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (ст.286 ч.1 УК РФ).

фото: © читатель «Столицы на Онего»

Жительница Карелии вернула с того света утонувшую в реке маленькую девочку

В Кеми женщина откачала ребенка, который утонул.

В редакцию «Столицы на Онего» обратилась жительница Кеми и рассказала историю спасения ребенка.

В паблике «Подслушано/ Кемь» 5 июля появилась запись: «Уважаемые жители города Кемь, прошу откликнуться тех, кто сегодня ребенка (девочку) вытащил из воды на улице Малышева».



В комментариях на сообщение ответили, указав имя спасительницы ребенка, которой оказалась сотрудница налоговой службы, жительница Кеми Людмила Кондратьева.



страница Вконтакте Людмилы Кондратьевой

Вся история произошла в заливе реки Кемь, в том месте, где летом хозяйки обычно стирают ковры, а дети купаются поблизости, рассказала кемлянка, обратившаяся в редакцию.

— Так, Людмила Кондратьева вместе с мамой и 13- летним сыном постирала дорожку на берегу реки. В это время в воде плавали несколько малышей — они были на спасательных кругах, а девочка чуть постарше купалась без спасательного круга. Никого из взрослых рядом с ними не было. Начинался прилив, залив заполнялся водой. Ребятишек предупредили, чтобы они оставались у берега, таккак приливная вода холодная.

Людмила была занята стиркой, когда услышала встревоженный голос своей мамы: «Доченька, доченька, девочка ушла под воду!» В том месте, где кроха только что плавала, над поверхностью поднимались пузыри. Малышка утонула тихо и незаметно.

Ни секунды не медля, Людмила бросилась в воду. Доплыла до того места и с ужасом поняла, что девочка уже лежит на дне. Невероятных усилий стоило поднять ребёнка и дотащить до берега.

«Мама! Мама! Помоги мне её вытащить! — кричала Людмила Кондратьева. Вдвоём они вытащили девочку на берег. Губы малышки были фиолетового цвета, глаза закрыты, а лицо стало синеть. Она уходила!

Тогда Мама Людмилы повернула девочку набок и разжала ей зубы. Людмила начала делать массаж сердца. И случилось чудо — нога девочки слегка дёрнулась, начали подергиваться, а потом широко открылись глаза. Тогда Людмила принялась постукивать её по спине, и малышку стало рвать речной тиной. Девочка сделала первые слабые вдохи. Подъехавшая „скорая“ увезла ребенка в больницу».

Главный врач Кемской центральной районной больницы сказал, что действия женщины были чёткими и грамотными, что позволило спасти ребенка. После девочку перевели в Детскую республиканскую больницу в Петрозаводск.

Спасенную девочку зовут Полина. Сегодня мама ребенка не устает благодарить спасительницу, а Людмила Кондратьева все еще с ужасом вспоминает те минуты, когда жизнь девочки была на волоске.

«Почти в каждом районе и городе Карелии нет хотя бы простейших детских пляжей. Бассейнов тоже нет. Но есть свои „Ямки“, „Бочки“, „Глинки“, „Порожки“ и другие „дикие“ места купания. И никакая сила не заставит ребятишек сидеть на берегу. Поэтому не отпускайте их одних на речку. Потому что нет гарантии, что в опасный момент рядом с ними окажется добрый ангел, который без раздумий бросится на помощь», — написали женщины в конце своего обращения в редакцию.

фото: Столица на Онего

Инспектора рыбоохраны в Карелии будут судить за то, что слишком усердно штрафовал рыбаков

Направлено в суд уголовное дело в отношении старшего инспектора отдела госконтроля, надзора и рыбоохраны Карелии о злоупотреблении им должностными полномочиями, сообщили в карельском Следкоме.

Следователи Медвежьегорского межрайонного следственного отдела собрали достаточно доказательств для направления в суд уголовного дела в отношении старшего государственного инспектора отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Республике Карелия Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями.

Следствием установлено, что бывший старший инспектор рыбоохраны, используя свое служебное положение, без оформления протоколов изъятия и участия понятых снимал с мест подлёдной рыбалки рыболовные сети, принадлежащие местным жителям.

Желая создать образ квалифицированного сотрудника профессионально исполняющего свои должностные обязанности, с целью повышения статистических показателей по количеству составленных им административных протоколов и сумме наложенных и взысканных административных штрафов, госинспектор при возврате местным жителям рыболовных снастей дополнительно оформлял на них фиктивные административные протоколы, тем самым причиняя потерпевшим материальный ущерб.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

фото: источник - паблик «Государственный природный заповедник «Кивач»

Фотографы из Москвы сделали суперкадры со дна озера в Карелии (ФОТО)

Московские фотографы Сергей Шанин и Денис Дегтярев провели подводные съемки в Карелии.

Как сообщается в паблике «Государственный природный заповедник «Кивач», в конце июня заповедник "Кивач" посетили московские подводные фотографы Сергей Шанин и Денис Дегтярев.

«Погода позволила гостям погрузиться в чистые водоемы на территории, и мы любуемся первыми фотографиями!» - написали в паблике заповедника.

фото: pixabay

Работодатели в Карелии ждут разъяснений, как наказывать работников, отказавшихся от вакцинации

Руководители предприятий и других организаций Карелии попросили разъяснений, какими способами они могут заставить своих работников пройти вакционацию от коронавируса.

Об этом сообщила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова.

По ее словам, к ней обращаются представители общепита, торговли, транспорта, образования, иных сфер услуг с просьбой разъяснить, как исполнить постановление Главного государственного санитарного врача по Республике Карелия от 27.06.2021 № 3 «О проведении профилактических прививок отдельным категориям (группам) граждан по эпидемиологическим показаниям». Гнётова попросила Управление труда и занятости Карелии дать разъяснения, какие права есть у работодателей, согласно трудовому законодательству, чтобы принудить к вакцинации своих сотрудников. «Может ли работодатель применить меры дисциплинарного воздействия на сотрудников, работников, уклоняющихся от исполнения приказа или иного нормативного акта организации во исполнении постановления? Может ли работодатель отстранить от работы сотрудников, отказавшихся от вакцинации без наличия медицинских противопоказаний? На какой срок распространяется отстранение от работы сотрудников по вышеуказанным основаниям? Выплачивается ли работодателем заработная плата сотрудникам в период отстранения от работы в связи с отказом сотрудника от прохождения вакцинации?», — заявила бизнес-омбудсмен. Немало вопросов у работодателей и к Роспотребнадзору — об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: © AP Photo/Ivan Valencia

Четыре человека умерли в Карелии от коронавируса за последние сутки

За последние 24 часа в Карелии коронавирус был выявлен у 198 человек, четверо больных умерли, сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

По данным на 9 июля, четыре человека в Карелии скончались от COVID-19. Число жертв коронавируса достигло 655 человек.

За минувшие сутки коронавирус был выявлен у 198 жителей республики, из них 196 непривитых. Заболели также 188 человек, средней тяжести — 34 и 18 тяжелых пациентов.

В больницах с коронавирусом находится 784 пациента, из них семеро крайне тяжелых, три пациента подключены к инвазивной ИВЛ.

Общее число инфицированных составляет 51981 человек.

За сутки выздоровели еще 140 пациентов. Всего выписанных по выздоровлению 48632 человека.

фото: паблик Вконтакте «ДТП Петрозаводска и Карелии»

Массовое ДТП произошло на выезде из Петрозаводска (ФОТО)

На Вознесенском шоссе 8 июля столкнулись четыре автомобиля, информации о жертвах не поступало.

На Вознесенском шоссе в районе поворота к микрорайону Сайнаволок произошло групповое ДТП с участием легковых автомобилей KIA Spectra, Renault Logan, Peugeot 308 и Nissan Almera. Авария случилась 8 июля в 18.20 вечера.

Информация об аварии появилась в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

По версии одного из участников аварии, один автомобиль остановился на шоссе для поворота на Сайнаволок, когда в него врезалась следующая за ним машина. От удара автомобили отбросило в стороны, и каждый из них столкнулся еще с одной машиной.

Транспортные средства получили механические повреждения, информации о жертвах не поступало.

фото: Столица на Онего

Гидрометцентр России: в ближайшее время жара не уйдет из Карелии

Жаркая погода и в основном без осадков сохранится в областях северо-запада и Центра Европейской части под влиянием антициклона.

Как сообщил Гидрометцентр России, на северо-западе аномально жарко, температура в ближайшие несколько дней – до 11 июля - будет превышать июльские показатели на 7-10°. Дневные температурные показатели будут достигать 33…34°.

Накануне, 7 июля, в Санкт-Петербурге и Петрозаводске были отмечены абсолютные значения максимальной температуры воздуха. В Санкт-Петербурге было 31,8° (предыдущий 31,4° в 2010 г.), в Петрозаводске 28,7° (28,5° в 2010 г.).

В пятницу, 9 июля, за счет атмосферного фронта с запада местами по центральным и южным районам Ленинградской области ожидаются местами ливни, грозы и град. 10 июля местами кратковременный дождь с грозой вероятен только в Ленинградской области, в остальных областях северо-запада погода без осадков. Несмотря на кратковременный дождь, везде жарко, температура днем от 29 до 34°.

В центральных областях тоже жаркая погода. С 9 по 11июля днем воздух будет раскаляться до 30…34°. В среднем за сутки такая температура выше климатической нормы на 5-6°. Существенных осадков не ожидается. Только 10 июля появляется небольшая вероятность кратковременного дождя на северо-западе Центрального округа.

Усиливается жара и в Москве. С 9 по 13 июля температура днем до 32…34°. Преимущественно без осадков.

В районах Поволжья такая же жаркая погода, как и в Средней полосе (температура днем 29…34°).

На юге Европейской части жара будет нарастать. 9-11 июля днем 28...33, местами до 35. На черноморском побережье температура воздуха в районе Анапа-Геленджик 27...32°, в районе Туапсе-Сочи 31…34°. В низменных и приморских районах Дагестана местами до 35°, 11 июля в Ставропольском крае до 37°.

Ночью и утром 9 июля в Северной Осетии, Ингушетии, Чеченской Республике, Кабардино-Балкарии сильный грозовой дождь с градом и ветром до 25 м/с. 9-10 июля в районе Новороссийска (Краснодарский край) ветер 18-23 м/с.

11 июля в Мурманской области пройдет сильный дождь. В Карелии 11 июля ожидается сильный дождь, гроза.

фото: © ГИБДД Карелии

На трассе в Карелии перевернулся внедорожник – водитель погиб, пассажиры госпитализированы

В Пряжинском районе произошла смертельная авария, сообщили в ГИБДД Карелии.

В четверг, 8 июля, в 14.00 в Пряжинском районе, на 412 км автомобильной дороги А-121 «Сортавала», 51-летний водитель автомобиля Chevrolet Niva не справился с управлением и перевернулся в кювет.

В результате ДТП водитель погиб. Травмы получили 56-летняя пассажирка и 29-летний пассажир. Все пострадавшие госпитализированы. Пострадавшим инспекторы ДПС оказали первую помощь до приезда бригады медиков.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства ДТП устанавливаются.

фото: © Архив ТАСС/Питалев Илья

Во время облавы на нелегалов в Петрозаводске был найден мужчина, сбивший на набережной 6-летнего ребенка

Полиция поймала мужчину, который 4 июля ехал по набережной на электросамокате и сбил 6-летнего ребенка, а потом сбежал в места происшествия.

Как сообщили в МВД Карелии, в течение недели на территории республики проводится федеральная комплексная оперативно-профилактическая операция «Нелегал-2021». В ее проведении задействованы сотрудники Управления по вопросам миграции МВД Карелии, подразделений полиции, а также иных правоохранительных ведомств.

За первые дни операции выявлено более 30 нарушений миграционного законодательства.

Так, сотрудниками МВД совместно с коллегами из республиканского ФСБ установлен иностранный гражданин, который работал в Петрозаводске без патента. 22-летний уроженец одного из государств Закавказья привлечен к административной ответственности, ему назначено наказание в виде штрафа в размере двух тысяч рублей. Проводится проверка в отношении работодателя.

В ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что именно этот мужчина 4 июля на улице Федосовой сбил на самокате ребенка и скрылся с места происшествия. По данному факту в отношении иностранного гражданина составлены протоколы об административных правонарушениях. Окончательное решение о виновности примет суд.

Напомним, 4 июля на набережной Онежского озера в Петрозаводске 6-летний ребенок получил травму в результате наезда на него мужчины на электросамокате. На основании публикаций СМИ Следком начал проверку данного происшествия.

фото: © читатель «Столицы на Онего»

Бомжи поселились у детского сада в Петрозаводске (ФОТО)

Жительница Петрозаводска рассказала об опасном окружении одного из детских садов города.

Читатели «Столицы на Онего» прислали в редакцию фото детского сада на улице Кутузова в Петрозаводске. По их словам, прямо возле дошкольного учреждения находятся руины старых домов и гаражей, а также постоянно переполненные мусорные баки.

«Это просто ужас! — пишет петрозаводчанка. — Со стороны детской площадки садика всё это видно, и дети каждый день на это смотрят и кидают иногда игрушки, которые по понятным причинам не достать».

Кроме того, по словам женщины, проблемой являются регулярно появляющиеся у детского сада пьяные люди, возможно, без постоянного места жительства.

«Каждое утро несколько человек в алкогольном состоянии и, возможно, без места жительства, прямо там, у садика, сидят или прогуливаются», — возмущена подписчица.

Напомним, ранее администрация Петрозаводска призвала владельцев ликвидировать гаражи и места обитания бомжей в одном из микрорайонов города.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Путин повысил в должности судью городского суда Петрозаводска

Указом президента Российской Федерации Владимир Коваленко назначен судьей Верховного суда Карелии.

Как сообщается на портале «Право.ру», 8 июля Владимир Путин подписал указ о назначении судей.

Указом президента Российской Федерации Владимир Коваленко назначен судьей Верховного суда Карелии.

Ранее на сайте Петрозаводского горсуда указывалось, что 2 декабря 2009 года Коваленко Владимир Викторович был назначен судьей Петрозаводского городского суда, без ограничения срока полномочий.

фото: © РИА Новости / Валерий Мельников

Путевки в Турцию подешевели для жителей Карелии

Стоимость путевок в Турцию для жителей Карелии снизилась в начале июля.

Это следует из результатов проведенного Карелиястатом мониторинга потребительских цен за период с 29 июня по 5 июля.

Средняя стоимость путевки в Турцию составляет 33,6 тыс. рублей на человека. В конце июня эта сумма была выше — 36,6 тыс. рублей. В данных мониторинга не указана продолжительность тура. На каких условиях принимают российских туристов, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: © читатель «Столицы на Онего»

В Петрозаводске отремонтировали убитую дорогу на радость дачникам (ФОТО)

Проезд Автолюбителей отремонтировали, ликвидировав ямы отфрезерованным асфальтобетонным материалом.

В редакцию «Столицы на Онего» горожанин прислал фото, на которых запечатлел отремонтированную дорогу на проезде Автолюбителей.

В минувший четверг, 8 июля, ямы на проезде Автолюбителей засыпали отфрезерованным асфальтобетонным материалом (ФАМом).

«Хорошая новость для нас, дачников, — написал петрозаводчанин, — теперь из Соломенного, минуя улицу Заводскую и Первомайский проспект, можно выехать на Шуйское шоссе».

Горожанин напомнил, что ранее проезд Автолюбителей объезжали стороной, проехать по нему могли только настоящие автолюбители на подготовленных машинах для трофи-рейдов.

фото: © Столица на Онего

Карелию ждет аномально жаркая погода в ближайшие выходные

Температура до 10 градусов выше климатической нормы задержится в Карелии до 12 июля, предупредили в Гидрометцентре республики

По информации карельского Гидрометцентра, с 9 по 12 июля на территории Карелии, в том числе в Петрозаводске, ожидается аномально жаркая погода.

Среднесуточная температура воздуха на 7-10 градусов будет выше климатической нормы. Напомним, нормой для нашей республики в это время года является температура от +15 до +16,5°С.

Ранее Гидрометцентр России предупредил: в ближайшее время жара не уйдет из Карелии.

фото: © кадр из видео

В Петрозаводске водитель не справился с управлением и разбил автомобиль (ВИДЕО)

Странная авария с участием 36-летнего водителя произошла вечером 8 июля на Лесном проспекте.

Вечером 8 июля в 20.23 на Лесном проспекте напротив дома по адресу Лесной, 51, произошла авария с участием легкового автомобиля. ДТП зафиксировала камера наружного видеонаблюдения компании «Ситилинк».

Видно, как на Лесном проспекте в районе перекрестка с Ругозерским переулком легковой автомобиль врезался в пешеходные ограждения.

Как нам уточнили в ГИБДД, 36-летний водитель легковушки не справился с управлением. Автомобиль получил механические повреждения, водителю была оказана медицинская помощь на месте.

фото: © Оперштаб Правительства РК по борьбе с коронавирусом

Замминистра здравоохранения Карелии рассказала, как достичь плана по иммунизации от ковида

В плановый показатель 60% чиновники намерены включить даже тех, кто переболел и не обращался в медицинские учреждения.

Заместитель министра здравоохранения Карелии Ольга Руотцелайнен рассказала депутатам республиканского парламента, как в регионе собираются достичь планового показателя по иммунизации населения в 60%. По словам замминистра, в эту цифру чиновники намерены включить даже тех, кто переболел и не обращался в медицинские учреждения.

«Коллективный иммунитет включает в себя как естественный иммунитет, приобретенный в ходе перенесенного заболевания, так и искусственный, возникающий в ходе вакцинации. Задача, установленная министерством здравоохранения РФ, — до 1 сентября получить суммарный коллективный иммунитет 60%, то есть это в сумме и вакцинированные, и переболевшие. При этом количество переболевших учитывается как официально зарегистрированных, прошедших по официальным данным статистики, так и расчетное число тех потенциально заболевших, которые не обращались в медучреждения, то есть не были учтены, но рассчитываются по определенной формуле в соотношении один заболевший к трем контактным. И на сегодняшний день по такой формуле иммунная прослойка в Карелии составляет 288 767 человек. Если говорить, что 60% взрослого населения — это 290 тысяч, то соответственно разница между этими цифрами 1866 человек, которые и необходимо дополнительно привить».

Читайте подробнее в статье «Вакцинация как вопрос веры и принуждения».

фото: © страница Вконтакте Анны Лопаткиной

Депутат Анна Лопаткина приласкала свинью на улице в Петрозаводске (ФОТО)

Депутат Законодательного собрания Карелии Анна Лопаткина встретила на улице Мурманской необычного питомца.

С мини-пигом Тесеем парламентарий познакомилась в минувший четверг, 8 июля. Об этом она пишет в соцсетях.

«Пробегая по Мурманской увидела необычного питомца, которого выгуливали его хозяева. Они не только с удовольствием о нем рассказали, но и показали, как он выполняет команды — подаёт по команде лапу, садиться, ложится, кружится и как говорят, умеет даже различать и показывать цифры от 0 до 2. Разрешили и мне его приласкать», — пишет Анна Лопаткина.

По словам депутата, мини-пиг Тесей уже был героем телепередач, и на Ютубе о нем можно посмотреть ролик.

Ранее глава Петрозаводска Владимир Любарский рассказал, что к нему на прием пытались попасть два необычных посетителя — дикие кабаны.

фото: © Столица на Онего

Власти Петрозаводска полгода ищут руководителя для школы, откуда ушел молодой директор

Администрация Петрозаводска объявила конкурс на замещение должности директора средней школы № 43, откуда уволился 31-летний Александр Ханцевич.

Мэрия во второй раз объявила конкурс на замещение должности директора средней общеобразовательной школа №43 с углубленным изучением отдельных предметов. Школа располагается по адресу ул. Попова, 8. Об этом сообщает пресс-центр администрации города.

Документы на конкурс принимаются с 16 июля до 16 августа в администрации города (проспект Ленина, д. 2, каб. 426, телефон – 71-34-31).

Подробную информацию о вакансии и необходимом пакете документов можно найти на сайте управления образования.

Напомним, в первый раз конкурс на замещения должности руководителя школы №43 был объявлен в феврале. В середине учебного года, 11 января, 31-летний Александр Ханцевич покинул пост директора учреждения образования по собственному желанию, отработав в школе два года.

фото: © Артем Геодакян/ТАСС

Тарифы на услуги ЖКХ в Карелии выросли с 1 июля больше, чем обещали власти

Рост тарифов на различные виды жилищно-коммунальных услуг в Карелии с 1 июля составил от 1% до 7,3% вопреки заявлению ФАС о том, что они увеличатся, в среднем, не больше чем на 3,3%.

Это следует из результатов проведенного Карелиястатом мониторинга потребительских цен.

С 1 июля в Карелии тарифы на водоотведение увеличились на 7,3% (до 31 рубля 5 копеек за кубометр), водоснабжение холодное и водоотведение — на 3,6% (658 рублей 71 копейка в месяц на человека), водоснабжение горячее –3,9% (181 рубль 66 копеек за кубометр), водоснабжение холодное — 1% (37 рублей 7 копеек за кубометр). На сколько подорожали другие виды ЖКУ, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: "Республика" / Лилия Кончакова

Власти Карелии не готовы брать пример с Финляндии, сократившей форелеводство ради защиты озер

Карелия обогнала Финляндию в развитии форелеводства на внутренних водоемах, потому что финские власти пошли по пути защиты своих озер от вредного воздействия рыбоводных хозяйств.

В министерстве сельского и рыбного хозяйства Карелии это признают, но не готовы воспользоваться опытом соседней страны.

Позицию ведомства высказал начальник отдела Минсельхоза Евгений Рекин на заседании парламентского комитета по природным ресурсам и экологии. «Карелия по сравнению с Финляндией шагнула вперед по выращиванию объектов аквакультуры на внутренних водоемах в силу того, что мы знаем, что законодательством Финляндии выращивание объектов аквакультуры на внутренних водоемах с некоторого времени нормативно было сокращено и субъекты бизнеса ушли в Балтику и так далее. Но мы в России живем, в Карелии на сегодняшний день. Поэтому Финляндия Финляндией… но мы в этом моменте обогнали Финляндию», — сказал Рекин. На вопрос, почему финские власти пошли по такому пути, ответил председатель парламентского комитета Тимур Зорняков. «Ответ очень очевидный и понятный. Потому что там (в Финляндии — прим. ред.) экологическая сторона преобладает над экономической… Хотя я думаю, что проблема актуальна для всех, кто выращивает форель во внутренних водоемах, которые потом годами не могут восстановиться от того ущерба, урона, который им был нанесен…», — считает депутат. Власти обещают минимизировать вред от форелеводства — об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: pixabay

Гостиницы в Карелии теперь повышают цены каждую неделю

Стоимость проживания в гостиницах, на турбазах и в других местах коллективного размещения в Карелии в течение летнего сезона растет каждую неделю — очередное повышение произошло в начале июля.

Данные получены Карелиястатом в результате мониторинга потребительских цен за период с 29 июня по 5 июля.

В отелях 4*-5* цены за неделю увеличились с 2888 до 2911 рублей в сутки на человека. Средняя стоимость проживания в гостиницах 3* выросла до 1791 рубля. Неделю назад эта сумма составляла 1776 рублей. На сколько повысились цены в отелях, гостиницах 1* и 2*, мотелях и хостелах, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: © pixabay.com

Школьников в Петрозаводске пытались накормить тухлым мясом с химическим запахом

В одну из петрозаводских школ поставили несвежую говядину с несвойственным мясу химическим запахом, сообщили в Россельхознадзоре Карелии.

Жалоба от учреждения образования на поставку мяса сомнительного качества поступила в Управление Россельхознадзора еще в марте 2021 года.

В ходе административного расследования было установлено, что изготовитель странного мяса в этом же месяце произвел этот продукт из поступившего на предприятие сырья. При этом объем готовой продукции превысил объем сырья на 2668,288 кг. В результате прослеживаемость мясной продукции была нарушена, что является нарушением технического регламента Таможенного союза.

Часть полуфабрикатов весом в 4012,133 кг была направлена в Петрозаводск поставщику, который реализовал говядину в образовательные учреждения республики.

Управлением был произведен отбор проб продукции – полуфабрикатов из говядины – для исследования в Ленинградской межобластной ветеринарной лаборатории. Специалисты признали мясо признано несвежим. Также у продукта присутствовал химический запах, несвойственный говядине.

За нарушение требований технического регламента Таможенного союза 3 «О безопасности мяса и мясной продукции» производитель был оштрафован на 100 тысяч рублей. Поставщик был привлечен к административной ответственности с назначением наказания в виде предупреждения.

Ранее малышей в детском саду в Карелии чуть не накормили опасной кашей.

фото: © Александр Рюмин/ТАСС

Бензиновая «стабильность» — АЗС в Петрозаводске снова переписали ценники

Стоимость бензина и дизельного топлива в Петрозаводске за неделю выросла на 0,2%-0,5%.

Об этом говорят результаты проведенного Карелиястатом мониторинга потребительских цен за период от с 29 июня по 5 июля.

Бензин АИ-95 подорожал до 48 рублей 88 копеек (на 0,5%), АИ-92 — до 46 рублей 20 копеек (на 0,4%), АИ-98 — до 56 рублей 29 копеек (на 0,5%). На сколько подорожало дизельное топливо, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

В парламенте Карелии хотят узнать позицию главы региона по отношению к завозу рыбных отходов из Мурманской области

Депутаты подготовят обращение к губернатору.

Депутаты парламента Карелии намерены обратиться с письмом к главе республики Артуру Парфенчикову и попросить его высказать свою позицию по отношению к завозу в регион рыбных отходов из Мурманской области. Эта тема обсуждалась на очередном заседании депутатского комитета по природным ресурсам и экологии.

Напомним, скандальная история с завозом рыбных отходов в Заонежье получила продолжение в другом уголке Карелии. Как выяснила «Столица на Онего», в поселок Пряжа также привезли пластиковые контейнеры с рыбным гидролизатом и сгрузили их в силосные траншеи бывшего зверосовхоза.

Читайте подробнее в статье «Никто их никуда не сливал».

фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

В Карелии более трех десятков детей за сутки заразились коронавирусом

За сутки в Карелии выздоровели от коронавируса 7 детей, сообщил глава Минздрава региона Михаил Охлопков.

По данным на 8 июля, в Карелии зарегистрированы 4907 несовершеннолетних, заразившихся коронавирусом за все время пандемии. За сутки коронавирус выявлен у 31 ребенка.

Выздоровели от коронавирусной инфекции за минувшие сутки 7 детей. Всего число выздоровевших детей с начала пандемии составило 4507.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что за последние дни число заболевших коронавирусом детей в Карелии увеличилось в шесть раз, основная группа заболевших — это несовершеннолетние от 15 -17 лет.

Напомним, всего за время пандемии коронавирусом заразился 51981 житель Карелии, 655 из них умерли. Выздоровели 48632 человек.

фото: Столица на Онего

Суд снова перенес рассмотрение апелляционной жалобы экс-чиновника мэрии Петрозаводска, осужденного за взятку

Верховный суд Карелии второй раз перенес рассмотрение апелляционной жалобы экс-начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации Петрозаводска Виталия Рохманюка, осужденного за взятку.

И если на первом заседании суда 29 июня представителям прокуратуры потребовалось время для ознакомления с дополнением к апелляционной жалобе Виталия Рохманюка почти на 130 страницах, то 7 июля ее рассмотрение перенесли из-за болезни судьи.

Как ранее сообщала «Столица на Онего», на 7 июля Верховным судом Карелии было запланировано рассмотрение апелляционной жалобы получившего 9 лет колонии строгого режима за взятки экс-чиновника мэрии Петрозаводска Виталия Рохманюка, приехавшего на работу в Карелию из Санкт-Петербург. Однако и в этот день, как и ранее, 29 июня, заседание суда не состоялось, в этот раз из-за болезни одного из трех судей, участвующих в рассмотрении апелляционной жалобы Виталия Рохманюка.

В результате, новое, уже третье по счету заседание апелляционной инстанции по этому вопросу назначено на 20 июля.

Как ранее мы сообщали, в настоящее время у Виталия Рохманюка три адвоката: Наталья Союнен, Дмитрий Кушнир из Петрозаводска и Александр Кулеба из Санкт-Петербурга.

Напомним, 16 декабря 2020 года судья Петрозаводского городского суда Екатерина Хомякова признала Виталия Рохманюка виновным в получении двух взяток в сумме 500 и 410 тысяч рублей от жителей карельской столицы. Последние планировали построить малоэтажные жилые дома – коттеджи на улице Академической и Фонтанном проезде. За получение разрешения на строительство и сдачу этих домов в эксплуатацию, считает Следком Карелии, им пришлось заплатить Рохманюку немалые деньги.

Суд приговорил экс-чиновника к 9 годам строгого режима со штрафом в 3 млн рублей. Ему также запретили занимать руководящие должности в течение 6 лет. Но сам осужденный Рохманюк вину не признал и в последнем слове 4 декабря заявил, что старался работать хорошо.

фото: © паблик Вконтакте «Подслушано. Кемь»

Свалку мусора устроили на кладбище на севере Карелии, где бродит медведь (ФОТОФАКТ)

В Кеми на кладбище, куда постоянно приходит медведь, образовалась большая свалка мусора.

В паблике «Подслушано. Кемь» выложили фото свалки, которая появилась на местном кладбище.

«Скажите, пожалуйста, кто должен убирать свалку на кладбище? Оно вроде муниципальное, значит, убирать должны городские власти» — пишут авторы фото.

Ранее сообщалось, что на кладбище, находящемся в 6 км от Кеми, во время захоронения к процессии присоединился медведь. В июне косолапого видели у могил не раз. Местные жители предполагают, что медведь голоден и приходит поесть сладости, которые горожане оставляют на могилках.

фото: © AP Photo/Natacha Pisarenko

За последние сутки 726 человек в России скончались от коронавируса

Уже четвертые сутки подряд смертность от COVID-19 в России превышает 700 человек, сообщили в оперштабе РФ.

За последние сутки в России выявлено 25 766 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 3 341 (13,0%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 5 733 218 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 5 165 087.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 21 832 человека.

Летальных случаев за все время: 141 501, за прошедшие сутки скончались 726 больных.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 154,1 миллиона лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведена 561 тысяча тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 07.07.2021 остаются 987 135 человек.

Напомним, по оперативным данным, за последнюю неделю от коронавируса в Карелии умерли почти 50 человек.