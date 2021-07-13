Что случилось в Петрозаводске и Карелии сегодня

фото: © страница Вконтакте Михаила Охлопкова

В Карелии введена обязательная аккредитация всех медицинских работников

Всех медработников Карелии обязали пройти аккредитацию до 1 января 2022 года.

Как сообщил на своей странице в соцсети глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков, введение обязательной медицинской аккредитации позволит оценить реальные знания и умения медицинского персонала.

«Наверное, каждый из нас сталкивался с ситуацией, когда вам оказывалась некачественная медицинская помощь. Ставили неправильные диагнозы, выписывали не те рецепты. А ведь ошибки в медицине могут носить фатальный характер. Такие ситуации недопустимы. Карелии нужны только квалифицированные медицинские кадры. Именно для этого введена обязательная аккредитация медицинских работников. Это процедура позволит оценить реальные знания и умения медицинского персонала. Это допуск к ведению медицинской деятельности», — отметил Михаил Охлопков.

Глава Минздрава отмечает, что обязательная аккредитация — это жесткий подход, но он правильный: медработники, не прошедшие аккредитацию, не имеют право работать по специальности.

Аккредитацию всем медработникам Карелии необходимо пройти до 1 января 2022 года.

Министр здравоохранения объяснил, что в Петрозаводском медколледже с 25 июня по 9 июля 2021 года проходила первичная аккредитация специалистов со средним медицинским образованием по специальностям «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело».

В этом году заявления об аккредитации подали 217 человек, из них 37 на специальность «Лечебное дело», 22 — «Акушерское дело», 158 — «Сестринское дело».

Признаны прошедшими аккредитацию 202 специалиста, из них по специальности «Лечебное дело» — 35 (95%), по специальности «Акушерское дело» — 20 (91%), по специальности «Сестринское дело» — 147 (93%).

Михаил Охлопков попросил медработников не откладывать аккредитацию в долгий ящик.

фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов

Жители Карелии стали чаще брать ипотеку для покупки жилья на вторичном рынке

В Карелии число выданных ипотечных кредитов для приобретения жилья на вторичном рынке выросло по сравнению с прошлым годом на 40 процентов.

Об этом сообщил сегодня, 13 июля, глава Минстроя республики Виктор Россыпнов в ходе онлайн-совещания «Важная тема», посвященного вопросам расселения аварийного фонда и жилищного строительства.

По данным министра, на 1 июня всего выдано 3284 ипотечных кредита. Это почти на четверть (24 процента) больше, чем в прошлом году. Но рост отмечен прежде всего на ипотеку на вторичный рынок. Из 3284 кредитов первичный рынок занимает 776 кредитов (рост всего 8 процентов к прошлому году), а «вторичка» — 2508 кредитов (рост 40 процентов).

«Отчасти это объясняется тем, что ипотечные кредиты выдаются, когда на рынок выходят новые проекты. Застройщик объявляет старт продаж и, соответственно, идет рост числа кредитов. В первом полугодии у нас таких проектов было немного. В результате не под что было брать ипотеку. Люди стали покупать квартиры на вторичном рынке. Вероятно, рост цен повлиял на торопливость в принятии решений по приобретению жилья», — отметил Виктор Россыпнов.

Глава Минстроя республики сообщил, что средняя ставка по ипотеке сейчас составляет 7,2 процента, средний срок кредита — 18,9 лет, средняя сумма кредита — 2,3 млн рублей.

Министр напомнил, что с 1 июля продлено действие льготной ипотеки еще на год. Процентная ставка повышена до 7 процентов, максимальная сумма может составлять до 3 млн рублей. Кроме того, расширена программа семейной ипотеки.

«Всего, по информации Сбербанка, за полгода льготных ипотечных займов выдано более 520 по ставке 6,5 процентов и 60 льготных ипотечных кредитов в рамках программы семейной ипотеки», — рассказал Виктор Россыпнов.

Озвучил министр строительства, ЖКХ и энергетики региона и статистику по росту цен за 1 кв. м. За полгода он составил 7,83 процента. Средняя цена одного кв. м. в первом квартале 2021 года в республике была на уровне 54 тысяч 600 рублей.

фото: © паюлик Вконтакте «Весь Петрозаводск | Карелия»

«Пятые сутки ада»: жена пропавшего в Карелии рыбака рассказала о спасательной операции

Пустую лодку прибило к одному из островов Онежского озера, человек по-прежнему не найден.

В субботу, 10 июля, в карельских пабликах появилась информация об исчезновении рыбака. Жена пропавшего из Санкт-Петербурга обращалась ко всем неравнодушным людям с просьбой помочь в поиске супруга, который рано утром 8 июля не вернулся с рыбалки в районе острова Брусно.







© страница Вконтакте Екатерины Амосовой

По информации карельских спасателей, поиски начались в тот же день, однако ничего не дали.

Сегодня появилась новая информация — лодка нашлась на другом берегу Онего, на острове в Пудожском районе. Фото судна было выложено в паблике «Весь Петрозаводск | Карелия»

«Мы с Пудожского района, отдыхали на Онежском озере и заметили резиновую лодку, в полном снаряжении, но без хозяина. С 9 июля по сегодняшний день она там на острове напротив деревни Марнаволок», — написала автор фотографии.

Супруга пропавшего рыбака на своей странице поблагодарила всех неравнодушных людей за поддержку, а также рассказала о ходе спасательной операции.

«Ребят, спасибо всем за обратную связь, вашу поддержку и неравнодушие к моей беде. Миша по-прежнему о себе никак не дал знать, для меня это пятые сутки ада и неопределенности. Лодку спасатели с полицией осмотрели, прислали мне множество фотографий с разных ракурсов и её содержимого. Один корабль был странно смотан на скорую руку, второй, как и спиннинги, были распущены, но вероятно впоследствии намотались и заглушили мотор. В баке, со слов спасателей, было топливо, примерно на час ходу, а остальное все на своих местах », — написала женщина.

По фотографиям она попыталась восстановить вероятный ход событий и причины исчезновения мужа.

«Самое ужасное — это то, что спасжилет лежал в лодке, а не одет на Мише, отсутствует один спиннинг и подсачник, это сразу рисует всю случившуюся ситуацию. Я реалист. Вероятнее всего ему попался очень хороший трофей, но поднять на борт он его так и не смог. Спиннинг выпал в воду и, дабы не потерять ни его, ни трофей, Миша в экстренном режиме стал сматывать корабль и при подсекании выпал», — описала женщина возможную причину происшествия.

Как сообщили "Столице на Онего" в Карельской поисково-спасательной службе, на данный момент поиски рыбака временно приостановлены до получения более подробной информации. Полиция Карелии изучает найденный навигатор — по нему можно будет восстановить перемещение лодки в озере и определить конкретное место исчезновения рыбака.

Жена пропавшего надеется на рыбаков, которые могут заметить пропавшего.

«Я уверена, что он в тот вечер был именно в районе Брусно. Я очень Вас прошу, посматривайте на воду! Да, мне нелегко писать об этом, так как я теряю последнюю надежду увидеть его живым, но верю и надеюсь до последнего только в самый лучший исход! Предположительно был одет в синюю флисовую кофту, брюки цвета милитари, черные кроссовки. Не пренебрегайте мерами предосторожности на воде! Берегите свою жизнь и жизнь своих близких», — обратилась супруга пропавшего ко всем неравнодушным людям.

фото: © ГИБДД Карелии

Молодой водитель потерял сознание и устроил страшную аварию в Петрозаводске

В Петрозаводске женщина вышла из машины, и ее сбила иномарка, водитель которой потерял сознание, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувший понедельник, 12 июля, в 16.24 в Петрозаводске, в районе дома № 14 по ул. Л.Чайкиной, 31-летний водитель автомобиля Toyota Avensis во время движения потерял сознание и сбил женщину, которая вышла из автомобиля Skoda Fabia, припаркованного у края проезжей части.

В дальнейшем неуправляемый автомобиль Toyota Avensis наехал на Toyota Corolla.

В результате ДТП 34-летняя женщина получила страшные травмы, и была доставлена в больницу.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее сообщалось, что женщину-пешехода на улице Л.Чайкиной сбил проезжавший мимо автомобиль.

фото: © fotolia.com

Роспотребнадзор назвал два района Карелии, где не зарегистрированы нападения клещей

В Карелии в этом году официально подтверждено 2 случая заболевания клещевым энцефалитом и 4 случая - клещевым боррелиозом.

Это следует из сводки карельского Управления Роспотребнадзора о заболеваемости вирусными инфекциями.

Заражение подтвердилось в результате лабораторных и клинических исследований.

Кроме того, за последнюю наделю зарегистрировано еще 2 случая подозрения на клещевой энцефалит в Петрозаводске и 2 случая подозрения на клещевой боррелиоз в Медвежьегорском и Прионежском районах.

С начала сезона в лечебно-профилактические учреждения республики по поводу присасывания клещей обратились 2686 человек — на 324 больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Случаи нападения клещей зарегистрированы почти всех районах Карелии кроме Калевальского и Лоухского.

фото: © страница Вконтакте Артура Парфенчикова

Глава Минстроя Карелии, рассказал где построят дома для переселенцев из аварийного фонда

До конца года в республике планируют начать строительство 9 домов по программе расселения аварийного фонда.

В ходе онлайн-совещания 13 июля министр строительства, ЖКХ и энергетики Виктор Россыпнов отметил, что республика подходит к середине программы расселения аварийного фонда. В ближайшее время к расселению останутся 2000 квартир, не считая стройки.

В данный момент идет работа по проектированию 9 домов. Проекты по объектам в Янишполе Кондопожского района и на улице Боровой в Петрозаводске уже прошли на экспертизу. Проект дома в Сортавале Минстрой рассчитывает получить к августу.

«По оставшимся объектам в Беломорске, Суоярви и Пиндуши начинаем проектирование. До конца года планируем начать строительство пяти домов: два в Беломорске, два в Суоярви и один в Пиндушах. Таким образом, у нас сейчас на выходе 9 домов больше чем на тысячу квартир. После реализации данных строительных проектов у нас останется расселить меньше тысячи квартир», — уточнил глава Минстроя республики.

По словам Виктора Россыпнова, в Кондопоге, где уже строят два дома программе расселения аварийного фонда, планируют возвести еще одну многоэтажку.

«Беломорский район и ряд других муниципалитетов заявили о заинтересованности в приобретении квартир в третьем кондопожском доме. Считаю, что этот проект реальный. Предлагаю до конца июля завершить сбор предложения из районов на третий дом в Кондопоге и приступить к его проектированию. Так, у нас будет еще 80 квартир», — рассказал Виктор Россыпнов.

Кроме того, как отметил глава Минстроя, рассматривается вместе с руководством Прионежского района вопрос о строительстве дома на 20 квартир для переселенцев из аварийки в Шуе. Возможно, что еще один объект будет построен по программе в поселке Ильинский в Олонецком районе.

«Останется решить вопрос по Суоярви. Промониторим динамику расселения оставшихся 400 квартир: сколько людей получат компенсации, сколько отправится в Кондопогу. Допускаю, что в Суоярви нам нужно будет строить еще один, третий, дом. Но в целом мы по всей оставшейся цифре в 2300 квартир имеем понимание, как мы их расселим», — заявил министр.

Ранее сообщалось, что до конца 2021 года планируется ввести в эксплуатацию новые дома для переселенцев в Лахденпохье, Кондопоге и Петрозаводске.

фото: © Администрация Петрозаводска

Бактерии, похожие на кишечную палочку, обнаружили в воде на пляжах Петрозаводска

Излюбленные места отдыха петрозаводчан вновь не прошли проверки Роспотребнадзора.

В июне специалисты Управления Роспотребнадзора по Карелии провели санитарно-гигиенический мониторинг качества воды и почвы в зонах рекреации в Петрозаводске. Пробы были отобраны из Онежского озера на улице Московской и в месте Пески, реки Лососинка на набережной Гюллинга, сообщили в ведомстве.

По результатам проведенного мониторинга установлено, что пробы воды в данных местах отдыха не соответствуют гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям: по величине общих и термотолерантных колиформных бактерий, похожих на кишечную палочку.

Ранее Карелия попала в топ-3 регионов России с грязной питьевой водой.

фото: © Архив ИТАР-ТАСС/Александр Рюмин

В Петрозаводске девушка зарезала мать сожителя, а потом сожгла квартиру с трупом

Суд отправил 26-летнюю петрозаводчанку в колонию за жестокое убийство матери возлюбленного и поджог ее квартиры, сообщили в прокуратуре Карелии.

Жительница Петрозаводска признана виновной в убийстве и поджоге квартиры.

Ранее мы писали, что 26-летняя петрозаводчанка в мае 2020 года во время пьяной ссоры с матерью своего сожителя избила ее до смерти. Осужденная била мать возлюбленного руками, ногами и различными предметами, а затем кухонным ножом. Потерпевшая скончалась на месте.

Пытаясь замести следы, женщина накрыла труп одеялом и подожгла его, в результате загорелась вся квартира.

Суд назначил обвиняемой наказание в виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, она должна будет выплатить компенсацию в размере 1 миллиона рублей отцу убитой. Материальный ущерб от пожара осужденная возместила добровольно.

Приговор суда в законную силу не вступил.

фото: ©Столица на Онего

Пресс-секретарь главы Карелии дала показания на гражданского активиста, обвиняемого в оскорблении подполковника ФСБ

В суде выступил сам потерпевший – следователь Карельского управления ФСБ России.

В мировом суде Петрозаводска продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении гражданского активиста и блогера Алексея Чеснокова, обвиняемого в оскорблении представителя власти в социальной сети Facebook. На очередном судебном заседании выступили пострадавший по делу – следователь Управления ФСБ по Республике Карелия Алексей Репников и пресс-секретарь главы республики Марина Кабатюк, которая была вызвана в суд в качестве свидетеля обвинения, и это сразу же придало процессу явно политическую окраску.

Читайте подробнее в статье «Позволял назвать главу Карелии «приставом», а главу города – «комсомолкой».

фото: © Анастасия Красноперова

Глава Карелии: «У кого-то не хватило духу кулаком по столу стукнуть, а надо было»

Артур Парфенчиков считает, что на горе Нуорунен нужно было строить горнолыжный центр, против которого выступали ученые и общественность.

Выступая 13 июля на онлайн-совещании с карельскими чиновниками под названием «Важная тема», глава республики Артур Парфенчиков неожиданно вспомнил, как на рубеже 80-х и 90-х годов прошлого столетия одна из финских фирм планировала построить горнолыжный курорт на самой высокой точке Карелии – горе Нуорунен. Эти намерения вызвали тогда в республике мощное протестное движение, и под давлением общественности финскому бизнесу пришлось оставить уникальную гору в покое, которая теперь считается главной туристической достопримечательностью национального парка «Паанаярви».

«Кому-то стало жалко. Наша гора! – посетовал губернатор. – У кого-то не хватило духу кулаком по столу стукнуть, а надо было».

Читайте подробнее в материале журналиста Валерия Поташова

фото: © «Баренц Групп»

Жилой дом в датском стиле «Терраса» строят в центре Петрозаводска с опережением сроков: новоселье будет раньше

Сроки сдачи в эксплуатацию ЖК «Терраса» с весны 2022 года сдвинулись на декабрь 2021-го в связи с опережающими темпами строительства, сообщили в компании «Баренц Групп».

На улице Вольной рядом с парком и Неглинкой строится уникальный жилой дом «Терраса», выполненный в датском стиле. Это 4-этажный монолитный дом с кирпичной кладкой натуральных цветов на фасаде, с большими окнами. Такие дома — малоэтажные, в спокойных северных природных тонах строят в Дании, Швеции и Норвегии.

Изначально компания «Баренц Групп» планировала, что дом будет сдан в эксплуатацию весной 2022 года, однако на сегодняшний день очевидно, что дом будет построен и сдан раньше.

Мы побывали на стройплощадке и убедились, что в настоящее время здесь уже идет монтаж инженерных систем, проводятся отделка фасада здания и внутренние отделочные работы, монтаж окон, полным ходом благоустраивается территория вокруг здания.

В компании «Баренц Групп» пояснили, что дом будет сдаваться в эксплуатацию не весной 2022 года, а в декабре 2021 года. Это связано с опережающими темпами строительства.

Главное преимущество «Террасы» — это расположение дома в тихом и зеленом центре Петрозаводска, где в шаговой доступности находится развитая городская инфраструктура — до проспекта Ленина всего 5 минут, в 300 метрах находится гипермаркет «Лента», в 200 метрах — спорткомплекс «Луми». Все близко — магазины, школы, детские сады. Спортивная территория под открытым небом, баскетбольная площадка, турники и т.п.

Жить в ЖК «Терраса» будет тепло и уютно круглый год — высокий класс энергоэффективности и крышная котельная с природным газом для отопления создадут комфортную среду в любое время года. Круглогодичная горячая вода и низкие коммунальные платежи. Большая парковка на территории жилого комплекса, выполненный по специальным эскизам ландшафтный дизайн. С видеонаблюдением по периметру дома, жильцы будут чувствовать себя защищенными. Особое внимание компания «Баренц Групп» уделяет холлам с авторским дизайном — в них будет сочетаться природные материалы: кирпичная кладка, дерево и зелень.

Компания «Баренц Групп» подготовила презентацию жилого комплекса «Терраса» — https://vk.com/doc-39063541_563924952, в ней подробно рассказала о планировках, инфраструктуре района и способах выгодно купить квартиру.



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фото: © EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ

Четыре человека скончались от коронавируса в Карелии за прошедшие сутки

В больницах республики находится 816 пациентов с COVID-19, из них семеро в крайне тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

По данным на 13 июля, четыре человека в Карелии скончались от COVID-19. Общее число жертв коронавируса достигло 667 человек.

За минувшие сутки коронавирус был выявлен у 190 жителей республики, из них 187 непривитых. Заболели также 182 человек, средней тяжести — 31 и 9 тяжелых пациентов. Один пациент находится в крайне тяжелом состоянии.

В больницах с коронавирусом находится 816 пациентов, из них семеро крайне тяжелых, три пациента подключены к инвазивной ИВЛ.

Общее число инфицированных составляет 52758 человек.

За сутки выздоровел еще 131 пациент. Всего выписанных по выздоровлению 49191 человек.

фото: © Fotolia / WavebreakmediaMicro

Россиян предупредили о «тепловом стрессе» в ближайшие дни

Научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд предупредил о «тепловом стрессе» в ближайшие дни.

В ближайшие дни температура в центре Европейской части России может достигнуть и даже превзойти рекордные значения. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на научного руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам метеоролога, воздух прогреется до 35 градусов тепла.



«Если температура около рекордного значения, это значит, что ситуация экстремальна, опасна, выпускаются постоянные предупреждения. Нужно быть очень внимательным сейчас», — призвал специалист.

Он добавил, что даже ночью будет жарко. По словам метеоролога, из-за продолжительной жары высотные дома прогрелись и даже ночью в квартирах температура воздуха остается высокой — это «тепловой стресс».

Ранее врач напомнила, что избежать теплового удара в жару помогут головной убор и легкая светлая одежда. Она также рекомендовала поддерживать в помещении температуру в 20–25 градусов, меньше использовать плиту и духовку при готовке и чаще принимать освежающий душ.

Ранее сообщалось, что аномальная жара не уйдет из Карелии до конца недели.

фото: © страница Вконтакте Виктора Россыпнова

Стало известно, получат ли ключи от квартир обманутые дольщики в Карелии

Глава Минстроя республики Виктор Россыпнов рассказал о судьбе проблемных недостроенных домах, которые бросили застройщики.

Как пишет министр строительства, ЖКХ и энергетики республики Виктор Россыпнов на своей странице в соцсети, еще год назад дома № 9 и № 10 в ЖК «Университетский» планировались к включению в список проблемных объектов в связи с нарушением застройщиком — ООО «Консоль С» — срока ввода домов в эксплуатацию. Фактически работы были остановлены на уровне 1 — 2 этажей.

«Однако в этом случае за относительно короткий срок проблему дольщиков удалось решить, главным образом, благодаря тому, что было «с кем работать», — пишет Виктор Россыпнов. — Костромская компания КФК, изначально являвшаяся в данном проекте инвестором, приняла на себя и выполнила обязательства застройщика, своими силами обеспечив завершение строительства. Имевшиеся финансовые и строительные ресурсы компании позволили выполнить требования дольщиков, правительства Карелии и правоохранительных органов. Процесс сдачи дома № 10 в эксплуатацию планируется начать на этой неделе, дома № 9 — до конца месяца».

Глава Минстроя республики рассказал о судьбе и других долгостроев. Так, проблемным объектом остается микрорайон «Новый Сайнаволок», где остались недостроенными 12 домов. Многочисленные «застройщики» (ООО «Малоэтажное строительство», Жилищный кооператив «Новый Сайнаволок», ООО «Инвестиционная компания «Комфортный дом») вошли в состояние банкротства, а их учредители стали фигурантами уголовных дел. Аналогичная ситуация сложилась по недостроенному дому ТИЗ «Каменный бор» на улице Сегежской.

По слова министра, единственный способ помочь людям — достроить дома за счёт федерального финансирования.

«Для этого требуется решение Наблюдательного совета федерального Фонда защиты дольщиков. В декабре 2020 года Наблюдательным советом Фонда принято решение о финансировании завершения строительства одного из указанных объектов — 23-квартирного трехэтажного жилого дома. За минувшие месяцы мы прошли необходимые судебные и бюрократические процедуры и в июле планируем приступить к подготовке проектной документации. По оставшимся проблемным домам решение Наблюдательного совета Фонда ожидается в 3 и 4 квартале этого года», — сообщил министр.

фото: © pixabay.com

Полицейский в Карелии не смог увести беременную женщину с помойки

Участковый в Медвежьегорске нашел беременную женщину, которая ест на помойке и живет на улице, но не смог ей помочь изменить жизнь.

Ранее сообщалось, что в паблике «Медвежьегорск Online» рассказали о беременной женщине, которая ведет асоциальный образ жизни, живет на улице и ест на помойке. Тревогу забили местные жители.

"Столица на Онего" обратилась за комментарием по ситуации к детскому омбудсмену Карелии Геннадию Сараеву, который пообещал во всем разобраться, и если понадобиться, то выехать в район для помощи этой женщине.

Кроме того, информация о произошедшем в Медвежьегорске поступила в правоохранительные органы.

Сегодня стало известно, что беременная женщина 30-35 лет прописана в поселке Падун Медвежьегорского района, ранее проживала с матерью, родила двоих детей, которых у нее забрала служба опеки. У девушки есть проблемы со здоровьем.

На данный момент она находится в Медвежьегорске и ведет асоциальный образ жизни.

В понедельник, 12 июля, участковый нашел ее у мусорных контейнеров, во время встречи беременная женщина находилась в трезвом состоянии, на предложение пройти в участок ответила отказом, попросив не лезть в ее жизнь.

Участковый удалился, так как оснований для задержания у него не было.

По словам Сараева, в ближайшее время он вместе с врачами и сотрудниками соцслужб выедет в Медвежьегорск, где постараются уговорить будущую мать поехать в больницу до родоразрешения.

фото: pixabay

Гражданин Индии обвиняется в сексуальных преступлениях в Карелии

Петрозаводский городской суд рассматривает уголовное дело против гражданина Индии, который давно живет в Карелии, имеет здесь семью, но оказался на скамье подсудимых по обвинению в сексуальных преступлениях.

Дело гражданина Индии рассмотривает коллегия из трех судей петрозаводского городского суда: Елены Голяевой (председательствующей), Татьяны Петиной и Эдуарда Новоселова.

Дело вел следователь по особо важным делам карельского Следкома Александр Дюжилов. По версии следствия, 34-летний гражданин Индии причастен к преступлениям сексуального характера в отношении жительниц Карелии, включая петрозаводчанок, с которыми он знакомился в интернете. Он был задержан после того, как его жертвы обратились в правоохранительные органы.

По сведениям «Столицы на Онего», гражданин Индии приехал в Петрозаводск несколько лет назад. Здесь он женился на местной женщине, у семейной пары есть четырехлетний сын. Глава семьи работал массажистом в одном из лечебно-оздоровительных учреждений Карелии, однако около двух лет назад его задержали и арестовали. С тех пор шло следствие, проводились многочисленные экспертизы.

Суд проходит в закрытом режиме. Обвиняемый плохо владеет русским языком, поэтому на суде ему предоставляются услуги переводчика с английского.

В настоящее время свои доказательства предоставляет сторона обвинения. Признанные потерпевшими женщины судом еще не допрашивались.

Защищает гражданина Индии опытный адвокат Юрий Мотылев, гособвинитель — старший помощник прокурора Петрозаводска Елена Старовойтова.

фото: Александр Рюмин/ТАСС

Власти Карелии готовы увеличить число семей с правом на бесплатные земельные участки

Комитет по экономической политике парламента Карелии поддержал законопроект о расширении перечня категорий работников в сельской местности, имеющих право на бесплатное получение земельных участков под ИЖС.

Согласно документу, планируется включить в этот список специалистов, которые занимаются социальной работой.

«Мы предлагаем дополнить перечень этих категорий еще одной — социальные работники… Работаем с профильным министерством и смотрим, каких еще специалистов, работающих по направлению „социальная работа“, можно было бы включить. Мы привязаны в российскому классификатору профессий, поэтому нужно четко определить, кто еще мог бы претендовать на получение земельных участков», — пояснила одна из авторов законопроекта депутат Ольга Шмаеник. На каких условиях предоставляются земельные участки, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: © wikipedia.org/Scaut2002

Роспотребнадзор нашел чистые пляжи на севере Карелии

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Карелии проверили воду и почву в местах массового отдыха в Сегежском районе.

По сообщению ведомства, пробы воды водоемов и почвы были отобраны по микробиологическим, санитарно-химическим и паразитологическим показателям в местах отдыха у воды из озера Линдозеро в Сегеже («Новый пляж») и озера Глубокое Сярьгозеро («Пионерское»).

Проверка показала, что в этих водоемах вода и почва соответствуют требованиям гигиенических нормативов.

Ранее Роспотребнадзор обнаружил чистое озеро для купания в Костомукше.

фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В Карелии бесплатно раздадут населению 327,2 тыс. гектаров лесного фонда

Территории Карелии, где будут бесплатно выделять земельные участки населению по программе «Арктический гектар» на 97% состоят из лесного фонда.

Об этом сообщила сегодня министр имущественных и земельных отношений Карелии Янина Свидская.

По ее словам, общая площадь участков, предназначенных для раздачи населению, составляет 337,3 тыс. гектаров. Из них 327,2 тыс. гектаров относится к лесному фонду. «Львиная доля земельных участков — это земли лесного фонда, свободные от прав третьих лиц, то есть не сданные в аренду, на которых нет особо охраняемых природных территорий и которые, соответственно, можно вовлечь в оборот… Хотелось бы сразу для всех отметить, что 119-й федеральный закон… позволяет предоставлять лесной фонд, в том числе под индивидуальное жилищное строительство», — сказала Свидская. Она разъяснила процедуру перевода участков лесного фонда в другую категорию. «Гражданину выделяется один гектар, он строит там объект надвижимости с соблюдением всего природоохранного законодательства. Дальше по декларации в Росреестре регистрирует данный объект капитального строительства. После этого — упрощенный перевод из одной категории в другую: из лесного фонда в населенный пункт», — пояснила министр. Она также отметила, что при определении участков лесного фонда выбирались те, где имеется необходимая инфраструктура. «То есть рядом федеральные дороги, водные объекты, и мы максимально смотрели, чтобы газ учитывали при подборе», — сказала Свидская. На заседании комитета ей был задан вопрос, что произойдет с участками, если граждане, которые их получат, не используют «арктические гектары» по назначению. Что ответила министр, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: © Валерий Поташов / "Столица на Онего"

Корова в Карелии забодала девочку

В Пудоже 11-летняя девочка пострадала от нападения агрессивной коровы, сообщили в МВД Карелии.

В воскресенье, 11 июля, около 19.00 в дежурную часть полиции Пудожа поступило сообщение из районной больницы о том, что корова напала на ребенка.

Как выяснили сотрудники полиции, 11-летняя девочка вечером, около 17.30-18.30, гуляла по городу. Когда она проходила мимо коровы, то буренка напала на нее, ударив в бок.

По словам ребенка, корову она не дразнила, а когда животное напало, то получила от буренки сильный удар и испытала боль, а также страшный испуг.

Ребенка родные доставили в больницу для осмотра.

Полицейские ищут хозяина агрессивной коровы, чтобы провести беседу, а также напомнить о статье закона, который предусматривает наказание за самовольный выгул скота.

фото: pixabay

В парламенте Карелии объяснили, почему власти не могут прекратить пьяные дебоши в ночных барах

Муниципальные власти в Карелии не способны справиться с ночной продажей алкоголя в заведениях общественного питания из-за недостатка полномочий, поэтому им надо дать такие права.

Об этом говорится в проекте обращения Законодательного собрания республики к правительству России, которое обсуждалось сегодня на заседании парламентского комитета по экономической политике.

Автор проекта депутат Виталий Красулин рассказал о многочисленных жалобах населения на поведение посетителей ночных заведений. «Жалобы поступают от населения в большом количестве… Есть конкретные примеры на Перевалке — там бары, кругом частный сектор. Портят имущество граждан, угрожают — подожжем забор или дом, и люди там ночами дежурят», — рассказал депутат. По его словам, недобросовестные владельцы таких заведений ничего не делают, чтобы обеспечить порядок, а у муниципальных властей недостаточно полномочий, чтобы наказать предпринимателей — торговля алкоголем регулируется на федеральном уровне. Что позволит властям остановить пьяные дебоши, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: © ГИБДД Карелии

Пьяный 20-летний водитель в районе Карелии устроил аварию с пострадавшими

В Питкярантском районе перевернулась иномарка, молодой водитель и юный пассажир получили травмы, сообщили в ГИБДД Карелии.

В понедельник, 12 июля, около 4 утра в Питкярантском районе на 82 км автодороги «Олонец-Питкяранта-Леппясилта» 20-летний водитель автомобиля Renault, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не имея права управления транспортным средством, при прохождении поворота не удержался на дороге и уехал в кювет, протаранив дерево.

В результате ДТП водитель и его 18-летний пассажир травмированы. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

фото: © страница Вконтакте Дмитрия Петрова

Неизвестные подожгли водопровод в поселке Карелии

Накануне дня посёлка Рабочеостровск в Кемском районе неизвестные подожгли водопровод, сообщил глава районной администрации Дмитрий Петров.

На своей странице в соцсети Дмитрий Петров написал, что странным образом решили кто-то подготовиться к Дню посёлка Рабочеостровск. Накануне праздника неизвестные подожгли водопровод.

«Оксюморон, но пластиковый водопровод, утеплённый опилками, горит. Попытки залатать и восстановить пока результата не дали. Подвоз воды организован. Надеемся, к вечеру удастся ликвидировать утечки и дать воду потребителям. Водопровод находится в неудовлетворительном состоянии», — отметил Петров.

Глава районной администрации указал руководителям организации, у которой находится на балансе водопровод, о недопустимости такого отношения к вверенному имуществу.

«В течение месяца недочеты должны быть устранены и представлен план мероприятий по приведению имеющейся ветки в нормативное состояние», — потребовал Дмитрий Петров.

Со слов работников — сначала с водопровода украли металлические листы, в дальнейшем уже стали на дрова разбирать защитный короб. С таким подходом никаких средств на реконструкцию и ремонт водопровода не хватит. Поэтому ждём реакции компетентных органов на факты хищений и поджогов муниципального имущества, сообщил на своей странице глава администрации Кемского района.

фото: © Государственный комитет Карелии по ОЖ и БН

Дом дотла сгорел в поселке Карелии (ФОТО)

Пожар уничтожил двухэтажный деревянный дом в поселке Боровой Калевальского района.

Как сообщается в паблике Государственного комитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, пожар произошел 12 июля в 03:15. На улице Советской в поселке Боровой загорелся двухэтажный деревянный дом.

Пожарно-спасательное подразделение № 21 поселка пыталось спасти строение, но безрезультатно. Дом полностью уничтожен, но огонь не распространился на другие объекты.

Пожар был ликвидирован в 06:10, причины возгорания устанавливаются.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Ранее глава администрации рассказал, как полыхает Кемский район.

фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

Очередной рекорд по смертям от коронавируса зафиксирован в России

За минувшие сутки от коронавируса в стране скончались 780 человек, это максимальное число умерших с начала пандемии, сообщили в оперштабе РФ.

За последние сутки в России выявлено 24 702 случая COVID-19 в 85 регионах, из них 2 894 (12,5%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 5 833 175 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 5 236 214.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписаны 19 566 человек.

Летальных случаев за все время: 144 492, за прошедшие сутки скончались 780 человек.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 156,3 миллиона лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведена 352 тысячи тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 13 июля остаются 1 173 901 человек.

фото: © Минтранс Карелии

На вокзале в Петрозаводска задержали шесть перевозчиков-нелегалов

Водители междугородних автобусов выполняли нелегальные перевозки пассажиров в Кемь, Пудож и Кондопогу.

По сообщению Минтранса республики, специалисты министерства, УФНС по Карелии, республиканского управления государственной транспортной инспекции и сотрудники ГИБДД Петрозаводска на территории железнодорожного вокзала в ходе рейдов обнаружили 6 нелегальных маршруток. На автобусах выполнялись нелегальные перевозки пассажиров по междугородним маршрутам до Кеми, Пудожа и Кондопоги.

Минтранс Карелии напоминает, что услуги нелегальных перевозчиков представляют опасность. Организаторы «теневых» маршрутов, ради экономии, пренебрегают нормами безопасности пассажиров: водители не соблюдают режим труда и отдыха, не проходят обязательные медицинские осмотры перед выездом. Не выполняется проверка технического состояния транспортных средств, их уборка и санобработка, не обеспечивается обязательное страхование ответственности за причинение возможного вреда жизни и здоровью граждан в случае ДТП. И, конечно же, нелегалы не платят налоги.

Рейды будут продолжены. По их результатам перевозчики привлекаются к ответственности, установленной законодательством.

Ранее в Петрозаводске поймали маршрутчика-нелегала, перевозившего пассажиров в Пудож.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Разработкой проекта реконструкции стадиона «Спартак» в Петрозаводске займется компания из Пензы

На участие в аукционе, организованном управлением капитального строительства Карелии, оказалось подано 11 заявок.

Компания из Пензы «Центрградпроект» признана победителем аукциона на проектно-изыскательских работ по реконструкции центрального республиканского стадиона «Спартак» в Петрозаводске. Организатором аукциона выступило управление капитального строительства Карелии, а на участие в торгах вместе с пензенской фирмой было подано 11 заявок. В итоге начальная цена контракта упала с 50 до 35 миллионов рублей.

Напомним, в результате реконструкции стадионе должны появиться новые трибуны вместимостью не менее 8 тысяч зрителей, футбольное поле с искусственным покрытием и легкоатлетическое ядро.

Кроме того, проектом будет предусмотрено строительство здания физкультурно-оздоровительного комплекса с двумя универсальными игровыми залами и трибунами для зрителей, а также Центра единоборств, где разместится не менее трех борцовских ковров и один боксерский ринг.

фото: © Минприроды Карелии

Режим ЧС снят в Суоярвском районе Карелии

В Суоярвском районе, где полыхали лесные пожары, снят режим чрезвычайной ситуации после дождей, сообщили в МЧС Карелии.

В минувший понедельник, 12 июля, Суоярвском районе снят режим функционирования чрезвычайной ситуации, так как в связи с выпавшими дождями, показатель пожарной опасности снизился до 2 класса.

Напомним, с 1 июля в районе действовала чрезвычайная пожарная опасность 5 класса в лесах, а с 7 июля здесь ввели режим ЧС. Пожары охватили более 150 га леса.

фото: © Администрация Петрозаводска

Дерево для сбора пластиковых крышек установили в Петрозаводске

Новый экологический арт-объект появился в парке Ямка возле Заводского моста, сообщили в администрации Петрозаводска.

Контейнер для сбора пластиковых крышек, стилизованный под дерево, стал уже третьим по счету в Петрозаводске. В конце прошлого года такие же полезные конструкции разместились в парках 50-летия Пионерской Организации и Беличий Остров.

Арт-объекты установили в рамках проекта «Пластмассовый мир». Его реализует АНО «Центр экологических инициатив «ЭкоПространство» при поддержке Фонда президентских грантов и при содействии администрации Петрозаводска.

«Одной из целей проекта «Пластмассовый мир» является вовлечение жителей Карелии в раздельный сбор отходов. Мы наглядно показываем, что пластиковые крышки — это не мусор, а ценное сырье, подлежащее отдельной переработке», — отметили сотрудники автономной некоммерческой организации.

В ближайшее время планируется установить ещё один аналогичный арт-объект в районе уличных тренажёров на Онежской набережной.

фото: © Управление Росгвардии Карелии

В Карелии психиатр-нарколог вызвал к буйному пациенту бойцов Росгвардии

В Кеми сотрудники Росгвардии задержали пациента-нарушителя, сообщили в ведомстве.

В Кемской больнице на улице Энергетиков сработала тревожная кнопка. Прибывшие на место сотрудники районного отдела вневедомственной охраны Росгвардии выяснили, что 30-летний местный житель, находясь на приеме, выражался нецензурной бранью в отношении психиатра-нарколога.

Мужчина игнорировал замечания врача и продолжал вести себя неподобающим образом. Сотрудники медучреждения были вынуждены вызвать росгвардейцев.

Нарушителя передали полиции для дальнейшего разбирательства.