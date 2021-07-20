Самые значимые события вторника

фото: Столица на Онего

Глава МЧС России прилетел в Карелию, где полыхают лесные пожары (ФОТО)

Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев сегодня прибыл Карелию, в которой пылают лесные пожары.

Евгений Зиничев прилетел в Найстенъярви, на территорию наиболее пострадавшую от лесных пожаров, сообщает корреспондент "Столицы на Онего" с места событий.

В настоящее время на въезде в Найстенъярви наблюдается задымление, также заметен огонь в лесу.

Как сообщает паблик правительства Карелии, крупный лесной пожар действует на территории Суоярвского района в Найстенъярвском лесничестве (в квартале 64) на площади около 1000 га. Пожар возник на полосе отвода железной дороги.

Существует потенциальная угроза поселку Найстенъярви, где уже пострадало пять строений, а также поселку Суоёки.

Фактически на действующем крупном лесном пожаре задействовано 202 человека и 15 единиц техники.

К тушению пожара привлечено: 4 человека Карельского центра и 2 единицы техники, 30 человек арендаторов и 7 единиц техники (АО «Запкареллес», ООО «Карлис Вяртсиля», ПАО «МРСК Северо-Запада» филиал «Карелэнерго», ОО «Форест Трэвел»), 40 добровольцев, сотрудники МЧС России Невского спасательного центра в количестве 100 человек, 4 сотрудника ОПС и 2 единицы техники, 3 пожарных поезда, работал вертолет Ми-8 с водосливным устройством. 21 июля будут направлены специалисты ФБУ «Авиалесоохраны» в количестве 24 человек.

Репортаж из Найстенърви читайте здесь.

фото: Столица на Онего

Глава МЧС России Евгений Зиничев и руководитель Рослесхоза Иван Советников приезжают в Карелию

Федеральные руководители проверят, как власти Карелии справляются с тушением лесных пожаров.

Как сообщают наши источники в карельском правительстве, во вторник, 20 июля в связи с ситуацией с лесными пожарами в республику приезжают глава МЧС России Евгений Зиничев и руководитель Рослесхоза Иван Советников. Эту информацию в соцсети подтвердил глава региона Артур Парфенчиков.

Ожидается, что руководители федеральных ведомств лично проверят, как организована работа по спасению населения и тушению лесных пожаров, которые охватили Карелию.

В планах Зиничева и Советникова – побывать в поселке Найстенъярви Суоярвского района, жители которого были эвакуированы из-за угрозы распространения лесного пожара на населенный пункт.

Напомним, ранее глава республики Артур Парфенчиков обратился к руководству МЧС России и руководителям соседних регионов с просьбой предоставить дополнительную технику и личный состав пожарных для борьбы с огнем. Обращение было подготовлено в связи со сложной обстановкой с лесными пожарами в Карелии.

По информации регионального Управления МЧС, лесопожарная обстановка в настоящее время сохраняется на территории Сегежского, Суоярвского, Муезерского и Пряжинского районов, где зарегистрировано 39 очагов природных пожаров, общей площадью 5789,4 га.

фото: © gubdaily.ru, © Flashnord.com

Верховный суд Карелии оставил в силе оправдательный приговор по делу о гибели детей на Сямозере

Верховный суд Карелии оставил без изменений оправдательный приговор судьи Петрозаводского горсуда Марины Носовой по делу о гибели детей на Сямозере в отношении руководства регионального управления Роспотребнадзора.

Как сообщает агентство "Интерфакс", решение суда может быть обжаловано в кассационной инстанции.

Апелляционное представление на решение суда в отношении предыдущего и действующего руководителей регионального управления Роспотребнадзора - Анатолия Коваленко и Людмилы Котович - был подан прокуратурой.

Напомним, трагедия на Сямозере произошла 18 июня 2016 года. Тогда во время водного похода утонули 14 воспитанников лагеря.

На скамье подсудимых оказались директор лагеря „Парк-отель ‚Сямозеро‘ Елена Решетова, координатор Вадим Виноградов, инструкторы Павел Ильин и Валерий Круподерщиков, а также экс-глава карельского управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко и врио руководителя управления Роспотребнадзора по Карелии Людмила Котович.

В итоге виновными были признаны трое фигурантов: Решетова, Виноградов и Круподерщиков. Первые двое были приговорены к 9,5 годам колонии общего режима, Круподерщиков — к 8 месяцам колонии-поселения, однако от наказания он был освобожден за истечением срока давности.

Ильин, Коваленко и Котович были признаны невиновными, за ними суд оставил право на реабилитацию.

Затем Верховный суд Карелии отменил приговор в отношении двух представителей Роспотребнадзора. Дело было направлено на повторное рассмотрение в Петрозаводский горсуд.

Анатолий Коваленко и Людмила Котович не признавали вину.

Дело инструкторов лагеря ‚Сямозеро‘ на данный момент также повторно рассматривает горсуд Петрозаводска.

фото: © АО «ПСК»

Ремонтника электросетей убило током в городе Карелии

В Лахденпохье от удара током погиб рабочий Прионежской сетевой компании, сообщили в Следкоме Карелии.

В Лахденпохье началась проверка по факту гибели мужчины в результате удара током, сообщили в Следственном комитете Карелии.



По предварительным данным, 16 июля около 16 часов на аварийном электросетевом участке в районе улицы Бусалова в Лахденпохье 42-летний работник АО «Прионежская сетевая компания» в ходе проведения ремонтных работ по обрыву электрических сетей получил смертельный удар током.



В настоящее время следователи выясняют обстоятельства происшествия – опрашивают свидетелей и очевидцев, а также должностных лиц, в чьем ведении находится обслуживание высоковольтной ЛЭП.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

фото: Столица на Онего

Люди, эвакуированные из взятого в огненное кольцо поселка в Карелии, спят вповалку вместе с собаками и кошками

Журналист "Столицы на Онего" побывала в поселке Найстенъярви, где уже больше недели пожарные и добровольцы тушат лесной пожар.

В воскресенье, 18 июля, население поселка Найстенърви эвакуировали в соседний поселок Лахколампи и разместили в местной школе.

Когда мы зашли в школу, нас встретила дежурная, которая сообщила, что на данный момент, то есть, на 18 июля, в пункте временного содержания размещены 85 человек, еще 43 человека забрали местные жители по домам.

«У нас здесь все есть, - рассказала директор школы Оксана Сендо. - Всех накормили, разместили: у каждого есть матрац, подушка и одеяло, кому матраца не досталось, дали маты. В школе даже горячая вода есть. Утром повар придет, завтрак горячий сделает. Местные, кто хочет помочь, приносят вещи: пену для бритья кто-то принес, книги, детскую коляску дали… Мы стараемся. Все разные, кто-то наотрез отказывается в общую комнату въезжать, так мы учительскую отдали под размещение».

Как выяснилось позже, заселяют всех скопом: нет деления на семьи или на женщин и мужчин.

В большом кабинете с табличкой "история" спали все вповалку: мужчины, женщины, маленькие дети, тут же собаки, кошки, кролики… Некоторым достались раскладушки, но в основном лежали на полу – на матах и на матрацах. В помещении было душно, люди спали в одежде.

«Белья постельного, конечно, нет, но подушка, одеяло у всех», - объясняла директор школы.

Захотелось пообщаться с эвакуированными, выяснилось, что большинство не спят, люди просто лежат на полу, готовые в любой момент вскочить и бежать.

У дверей одного из кабинетов лежала женщина с маленькой дочкой, она сообщила, что муж ее работает на скорой, но сегодня у него выходной, поэтому записался добровольцем и тушит пожар, отбивает поселок от огня, а утром на смену должен заступить.

«Все нормально у нас, здесь мама вон рядом, ребенок. Может быть, и домой завтра разрешат вернуться», - предположила эвакуированная молодая женщина.

Тем временем, многие не выдерживали и возвращались в поселок ночью, взяв своих питомцев.

«Не могу я так, дом оставила, душа болит, отвезите меня обратно, а?», - обратилась к нам женщина, державшая подмышкой сумку с котом.

И мы поехали в поселок Найстенъярви. Теперь уже по другой дороге и вновь с попутчиком.

Репортаж о том, что происходит в поселке, читайте здесь.

фото: Столица на Онего

Больше недели пожарные и добровольцы защищают поселок Найстеньярви в Карелии от лесных пожаров

Люди, эвакуированные из взятого в огненное кольцо поселка Найстенъярви, рассказали, как просили прислать пожарных, когда огонь только разгорался, но им пришлось бороться с огнем самим.

Больше недели пожарные и добровольцы защищают поселок Найстеньярви в Карелии от лесных пожаров.

В минувшее воскресенье, 18 июля, журналист "Столицы на Онего" побывала на месте пожара в Суоярвском районе, где в поселке Найстенъярви эвакуировали жителей, спасая их от дыма и огня.

Эвакуированных разместили в школе соседнего поселка Лахколампи, что находится в 15 км от Найстенъярви.

На крыльце школы шло громкое обсуждение сложившейся ситуации. Одна из женщин, по имени Наталья, узнав, что подъехала пресса, высказала все, что наболело, и попросила записать без сокращений.

«Зовут меня Наталья Михайловна, мне 62 года. Я коренная жительница Найстенъярви. И сейчас мой дом под угрозой. Вот сейчас сгорит все – останусь с голой жопой на улице. Кто будет отвечать, пойду бомжевать.

Горит уже пятые сутки, с 13 июля. Начинался пожар у железной дороги, недалеко за поселком, где-то в двух километрах.

Появились языки пламени. Вызывали пожарных – никто не поехал. Пошли тушить своими силами, все мужики. Держали пожар. Но у нас торфяники, пожар пошел вокруг поселка. Еще четыре дня держались. Звонили в Петрозаводск, в лесхозы всякие, никто нам ничего и никого не прислал. Спрашивали про вертолеты, чтобы тушить. Нам в Бесовце сказали: 170 тысяч за час. Платите – будем тушить».

Со слов Натальи Михайловны, помощь пришла только 17-го июля.

«Прислали две пожарные машины да солдатиков МЧС, которые были без лопат. Зашибись. Я вот сейчас здесь, а у меня сын и зять тушат и охраняют дом, потому что кругом горит. Дорога вся выгорела. Там железнодорожники тушат, шпалы горят вокруг поселка. Мы писали, звонили. Нам отвечают: все под контролем. Под каким контролем? Вот теперь мы здесь оказались. И неизвестно, отстоят поселок или нет: ветер поменяется и все снова загорится».

«Мы еще 15 июля, в четверг, звонили в правительство, нам сказали, что мы панику поднимаем, - подтвердила еще одна жительница поселка Валентина. - А у нас тут уже все разгоралось. Никто не реагировал, а теперь забегали. Поселок горит. Стали нас эвакуировать, так огонь дорогу перекрыл. Оказались мы, как в ловушке. Везде пламя было. Тогда отправили нас через другую дорогу, где теперь противопожарные канавы роют».

Полный репортаж, как на самом деле обстоят дела в поселке Найстенъярви сегодня, читайте здесь.

фото: Владимир Любарский в ВК

Бывший замминистра образования Карелии Наталья Кармазина стала заместителем главы Петрозаводска

В администрации столицы Карелии сменился председатель комитета социального развития.

С сегодняшнего дня к исполнению обязанностей заместителя главы администрации — председателя комитета социального развития приступила Наталья Кармазина. Об этом сообщил мэр города Владимир Любарский на своей странице в соцсети.

Как стало известно «Столице на Онего», бывший руководитель комитета Любовь Иконникова покинула мэрию, написав заявление об уходе по собственному желанию.

Владимир Любарский напомнил, что Наталья Кармазина — кандидат педагогических наук, имеет огромный управленческий опыт в сфере образования. Ранее она трудилась в должности первого заместителя министра образования и спорта республики, руководила Петрозаводским базовым медицинским колледжем, Центром развития образования города Петрозаводска и филиалом Института международного права и экономики (ИМПЭ) им. А. С. Грибоедова.

«В городской администрации Наталья Владимировна будет курировать школы, детские сады, молодежную политику, спорт, культуру, заниматься вопросами семьи и детства. Направление непростое — комитету подведомственны более 100 учреждений. Кроме того, в качестве куратора Наталья Владимировна будет отвечать за Зареку и Голиковку», — уточнил Владимир Любарский.

Ранее Евгений Перов покинул пост председателя комитета градостроительства и землепользования администрации Петрозаводска.

Анна Позднякова: «То, что происходит в системе образования, заставляет меня бояться за будущее детей и страны»

Известный карельский политик Анна Позднякова подала документы на выдвижение в Государственную Думу.

В своем посте в социальной сети Вконтакте Позднякова обозначила основную причину своего выдвижения в российский парламент – тревогу за состояние и перспективы отечественной системы образования.

«Дети растут, развиваются, учатся. А они, действительно, наше будущее. И вот здесь самая большая проблема. То, что происходит сегодня в системе образования, заставляет меня бояться за будущее детей и страны. А то, что готовят для нас власти – заставляет бороться.» - написала Анна Позднякова.

Напомним, на сегодняшний день кандидатами в депутаты Государственной Думы от Карельского одномандатного округа выдвинуты Валентина Пивненко («Единая Россия»), Иван Кадаяс (партия «Родина»), Евгений Ульянов (КПРФ), Александр Чаженгин (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), Денис Базанков (Российская партия свободы и справедливости), Виктор Степанов (партия Справедливая Россия – За правду), Александр Паккуев (ЛДПР), Эмилия Слабунова (Яблоко), Владимир Кванин (партия «Новые люди»), Анна Позднякова (Партия Роста).

фото: Столица на Онего

Пожарный в Карелии, защищающий поселок Найстенъярви, сообщил главе МЧС России, что все хорошо (ВИДЕО)

Руководитель МЧС России Евгений Зиничев пообщался с пожарными, которые пытаются остановить огонь на подступах к поселку Найстенъярви.

Сегодня министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев прибыл в Найстенъярви, где уже неделю пожарные и добровольцы борются с огнем, чтобы не допустить его к поселку.

Евгений Зиничев зашел лесную дорогу и спросил у пожарного: "Как Вы сами?". "Ничего, нормально, все хорошо", - ответил огнеборец из пожарной части поселка Вяртсиля, поднимая пожарный рукав.

После глава МЧС России напомнил пожарному о главной его задаче на сегодняшний день: не допустить огонь в поселок Найстенъярви, а также поинтересовался, как давно отдыхал огнеборец.

"Мы только утром в 8.00 сменились", - поспешил ответить пожарный и добавил, что едой обеспечены.

Видео сделал корреспондент "Столицы на Онего" Александр Гнетнев, который на данный момент находится в поселке Найстенъярви, куда сегодня приехало большое начальство из Москвы.

Ранее сообщалось, что глава МЧС России удовлетворен работой пожарных в Найстенъярви.

фото: Артем Геодакян/ТАСС

Подсчитано, сколько жителей Карелии зарабатывает от 200 тыс. до 1 млн рублей в месяц

Официальная статистика показала распределение численности работников в Карелии по уровню заработной платы.

Рассчеты сделаны Карелиястатом на основании данных о зарплатах жителей республики за апрель 2021 года.

Более 45 тыс. рублей в месяц зарабатывает 41,8% жителей республики. Среди них 13,2% получают от 45 до 55 тыс. рублей, 8,2% — от 55 до 65 тыс., 6,1% — от 65 до 75 тыс., 7,9% — от 75 до 100 тыс. рублей в месяц. Еще 5,6% работников зарабатывают от 100 до 200 тыс. рублей, 0,7% — от 200 до 400 тыс. рублей и 0,1% — от 400 тыс. до 1 млн рублей в месяц. Также статистика показывает уровень заработной платы в государственных и частных организациях и разных отраслях — об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: Столица на Онего

Число лесных пожаров в Карелии растет, площадь возгорания увеличилась до 5,8 тыс га

По данным МЧС Карелии, число лесных пожаров на территории региона увеличилось до 39, общая площадь возгорания составляет уже 5789,4 га.

По информации регионального Управления МЧС, лесопожарная обстановка сохраняется на территории Сегежского, Суоярвского, Муезерского и Пряжинского районов, где зарегистрировано 39 очагов природных пожаров, общей площадью 5789,4 га.

Сейчас в Карелии проходит самая настоящая битва людей с огнем, говорится в сообщении МЧС, распространенном накануне вечером, 19 июля. Ввиду засушливой погоды, установившейся в республике, полыхают леса, а в связи с этим появляется большая вероятность перехода пламени на поселки, расположенные рядом с горящими деревьями. Пожарные подразделения республики, подведомственные Госкомитету Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, совместно с жителями отбивают каждый населенный пункт, на который происходит распространение огня.

фото: Столица на Онего

Автомобиль сбил семилетнего мальчика во дворе в Петрозаводске

Ребенок получил травмы в ДТП на дворовой территории на Древлянке.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, в минувший понедельник, 19 июня, в 19:25 у дома №12 на Скандинавском проезде водитель автомобиля Toyota Auris, двигаясь в дворовой территории, сбил пешехода. Им оказался семилетний мальчик, который находился на улице без сопровождения взрослых. Ребенок вышел на проезжую часть из-за припаркованного автомобиля.

В результате ДТП ребенок получил травмы. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее водителю, сбившему насмерть двух женщин в Петрозаводске, грозит до 15 лет лишения свободы.

фото: Столица на Онего

Поселок Суоёки в Карелии находится под угрозой пожара, который распространяется от Найстенъярви (ВИДЕО)

Глава Карелии Артур Парфенчиков ознакомил руководителя МЧС России Евгения Зиничева с пожарной обстановкой в Суоярвском районе.

Напомним, министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев сегодня прибыл Карелию, в которой пылают лесные пожары.

Артур Парфенчиков рассказал, что сейчас ведется копка мелиоративных канав вокруг поселка Найстенъярви. Появилась угроза поселку Суоёки, который расположен в 20 км от возгорания. Но пожарные делают все, чтобы остановить огонь.

Сейчас около пожарного поезда Зиничев участвует в совещании, закрытом от прессы.

Как отмечает наш кореспондент, в Найстенъярви приехал и бывший глава Минприроды Сергей Щепин, осужденный за превышение должностных полномочий на прежнем месте работы в Улан-Удэ.

Как сообщает паблик правительства Карелии, крупный лесной пожар действует на территории Суоярвского района в Найстенъярвском лесничестве (в квартале 64) на площади около 1000 га. Пожар возник на полосе отвода железной дороги.

Существует потенциальная угроза поселку Найстенъярви, где уже пострадало пять строений, а также поселку Суоёки.

Фактически на действующем крупном лесном пожаре задействовано 202 человека и 15 единиц техники.

К тушению пожара привлечено: 4 человека Карельского центра и 2 единицы техники, 30 человек арендаторов и 7 единиц техники (АО «Запкареллес», ООО «Карлис Вяртсиля», Карельский филиал «Россети Северо-Запад», ОО «Форест Трэвел»), 40 добровольцев, сотрудники МЧС России Невского спасательного центра в количестве 100 человек, 4 сотрудника ОПС и 2 единицы техники, 3 пожарных поезда, работал вертолет Ми-8 с водосливным устройством. 21 июля будут направлены специалисты ФБУ «Авиалесоохраны» в количестве 24 человек.

Репортаж из Найстенърви читайте здесь.

фото: МЧС Карелии

Трое пожарных получили травмы при тушении лесного пожара в районе Карелии

Троих пожарных, которые боролись с огнем в Суоярвском районе Карелии, доставили в Петрозаводск для оказания офтальмологической помощи.

Как сообщили в правительстве Карелии, медицинские организации республики готовы оказывать помощь пострадавшим при лесных пожарах. Так, бригада скорой помощи Суоярвской ЦРБ постоянно дежурит в поселке Найстенъярви. Также в Суоярвский район направили две бригады скорой медицинской помощи из Петрозаводска.

Троих пожарных, которые обратились с травмами в фельдшерско-акушерский пункт, после оценки их состояния доставили в карельскую столицу для оказания офтальмологической помощи. При необходимости специалисты Суоярвской ЦРБ окажут пострадавшим и стационарную помощь, для этого в больнице подготовили отделение, сообщили в правительстве региона.



Также бригады скорой помощи Сегежской и Пряжинской районных больниц дежурят на трассе «Кола» рядом с местами лесных пожаров.

фото: ©Ирина Меркова/Столица на Онего

Эксперт: в Карелии побит рекорд века по сгоревшим лесам

Общая площадь лесных пожаров с начала года достигла 19 тысяч гектаров.

Такие цифры привел руководитель Лесного отдела Гринпис России Алексей Ярошенко со ссылкой на данные дистанционного мониторинга системы ИСДМ-Рослесхоз. По оценке эксперта, нынешний год для республике оказался рекордным с начала века по пройденной лесными пожарами площади.

«Что-то похожее было только в 2013 году (13,9 тысячи гектаров). Конечно, в Карелии масштабы лесных пожаров – не такие, как в Сибири и на Дальнем Востоке, но и регион гораздо более населенный и освоенный», – отметил Алексей Ярошенко.

О ситуации с лесными пожарами читайте в статье «Карелия оказалась идеальным местом для лесопожарной катастрофы»

фото: ©Илья Тимин

В Рослесхозе предложили ввести в Карелии режим чрезвычайной ситуации

Площадь лесных пожаров выросла в республике почти до 6 тысяч гектаров.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям Федерального агентства лесного хозяйства предложила властям Карелии рассмотреть вопрос о введении в регионе режима ЧС из-за ухудшения лесопожарной обстановки. Как сообщили в Рослесхозе, в республику направлены 25 авиапожарных Мурманской и Архангельской авиалесоохраны. Межрегиональные лесопожарные силы будут бороться с огнем в Сегежском и Пряжинском районах.

По данным федеральной «Авиалесоохраны», к началу 20 июля в Карелии было зафиксировано 38 лесных пожаров. Общая площадь лесных земель, пройденных огнем, достигла почти 6 тысяч гектаров.

фото: Столица на Онего

Глава МЧС России заявил, что спасатели успешно справились с работой в поселке Карелии, взятым в огненное кольцо

Глава МЧС России Евгений Зиничев оценил работу спасателей в пострадавшем от лесных пожаров поселке Найстенъярви.

Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев осмотрел территорию Найстенъярви во время рабочего визита в Карелию. Зиничев пришел к выводу, что сотрудники МЧС успешно справились с работой.

"Задача одна у нас - отстоять населенный пункт. С этим справились. Здесь фактически ничего не сгорело, кроме заброшенной постройки. В целом, задача МЧС выполнена. Будем находиться здесь, пока угроза не будет снята. После того, как будет снята, будем помогать подразделениям Рослесхоза в лесу бороться", - сказал Евгений Зиничев прессе.

Напомним, сегодня глава МЧС Карелии прибыл в Карелию с рабочим визитом, чтобы посетить наиболее пострадавший от лесных пожаров поселок Найстенъярви.

Ранее "Столица на Онего" опубликовала репортаж из Найстенъярви, взятым в огненое кольцо.

У поселка Найстенъярви в Карелии все еще горит лес (ВИДЕО)

Крупный лесной пожар действует на территории Суоярвского района у поселка Найстенъярви, лес горит на площади около 1000 га, сообщили в правительстве Карелии.

Корреспондент "Столицы на Онего" запечатлел, как у поселка Найстенъярви горит лес, ветер перекидывает его на деревья, высохшую от зноя траву…

Напомним, сегодня глава МЧС России Евгений Зиничев прибыл Карелию, в которой пылают лесные пожары.

Евгений Зиничев побывал в поселке Найстенъярви, оценил работу пожарных и общую обстановку в Суоярвском районе.

Как сообщает паблик правительства Карелии, крупный лесной пожар действует на территории Суоярвского района в Найстенъярвском лесничестве (в квартале 64) на площади около 1000 га. Пожар возник на полосе отвода железной дороги.

Существует потенциальная угроза поселку Найстенъярви, где уже пострадало пять строений, а также поселку Суоёки.

Фактически на действующем крупном лесном пожаре задействовано 202 человека и 15 единиц техники.

К тушению пожара привлечено: 4 человека Карельского центра и 2 единицы техники, 30 человек арендаторов и 7 единиц техники (АО «Запкареллес», ООО «Карлис Вяртсиля», Карельский филиал «Россети Северо-Запад», ОО «Форест Трэвел»), 40 добровольцев, сотрудники МЧС России Невского спасательного центра в количестве 100 человек, 4 сотрудника ОПС и 2 единицы техники, 3 пожарных поезда, работал вертолет Ми-8 с водосливным устройством. 21 июля будут направлены специалисты ФБУ «Авиалесоохраны» в количестве 24 человек.

фото: Столица на Онего

Карелия горит - объявлен срочный сбор добровольцев для тушения лесных пожаров

Помощь волонтеров срочно нужна в Пряжинском районе и в Суоярвском, люди сдерживают огонь уже несколько суток и валятся с ног от усталости.

В группе "Карелия туристическая" сообщается, что на сегодняшний день срочно нужна помощь волонтеров в Пряжинском районе, где горит лес у деревни Кудама. Там местные жители, пожарные, авиалесооохрана и добровольцы неделю сдерживают огонь, чтобы он не перекинулся на поселок. Люди не спят, дежурят по ночам вдоль кромки леса и тушат появляющиеся языки пламени, чтобы ветер не раздул их в большой пожар.

В Суоярвском районе огонь взял в кольцо поселок Найстенъярви, уже неделю добровольцы и пожарные сдерживают огонь, спасая поселок от гибели.

Организаторы в паблике сообщили, что в Суоярвский район сегодня срочно ищут 20 волонтеров. Также для добровольцев нужны:

- угольные респираторы – 40 штук

- лопаты штыковые

- защитные очки – 20 штук

- лесные распылители

- садовые опрыскиватели – 50 штук (от 12 литров)

- перчатки рабочие (50 пар).

- Сухпайки на 200 человек

- Грузовой транспорт для доставки

Сбор волонтеров пройдетв Петрозаводске, с организаторами можно связаться по телефону – 89062074660.

В Пряжинском районе ждут 15 добровольцев. Волонтеров просят надеть одежду, плотно закрывающую руки и ноги.

Требуется снаряжение: респираторы, рабочие рукавицы, лопата, топора, бензопилы, ведро, ранец опрыскиватель лесной - в идеале на экипаж в 4-5 человек!

Экипажи формируются в кафе "Карелочка" на улице Шотмана в Петрозаводске.

"Если у вас нет респиратора, сухпайка или чего-то еще, выдадим в центре", - сообщили организаторы.

Встреча экипажей в Пряжинском районе: у памятника погибшим ребятам на Сямозеро. Телефон для связи с координатором +79210100404 (Вита).

фото: Столица на Онего

Главу МЧС России сегодня ждут в Карелии, в поселке Найстенъярви

Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев сегодня посетит Карелию, в которой пылают лесные пожары.

Евгения Зиничева ожидают в Найстенъярви, на территории наиболее пострадавшей от пожаров в лесу. Как сообщает корреспондент "Столицы на Онего" с места событий, министр должен прибыть из Москвы в Петрозаводск и затем направиться в Суоярвский район.

В настоящее время на въезде в Найстенъярви наблюдается задымление, также заметен огонь в лесу.

Как сообщили в МЧС Карелии, на 19 июля в Суоярвсвом районе площадь пожара составляет 800 га. Угроза населенному пункту сохраняется, внутри населенного пункта очагов горения нет.

На месте пожара работают:

- вертолёт Ми-8 с ВСУ -5 «Северо-западный авиационно-спасательный центр МЧС России» (29 сбросов)

- вертолёт МИ-8 с ВСУ-5 Пограничного управления ФСБ России. (11 сбросов).

Всего произведено 40 сбросов.

Также к ликвидации пожара привлечены 3 пожарных поезда.

К месту пожара 19 июля прибыла группировка Невского спасательного центра в составе 100 человек, 13 единиц техники.

Всего к ликвидации ЧС привлечено 277 человек, 56 единиц техники, в том числе от МЧС России 176 человек, 27 единиц техники, а также беспилотники для мониторинга лесопожарной остановки.

фото: Илья Тимин / Минздрав Карелии

Число заразившихся коронавирусом в Карелии превысило 54 тысячи

С начала пандемии коронавирус выявлен у 54079 жителей Карелии.

По данным на 20 июля, за сутки коронавирус был выявлен у 197 жителей республики, из них 194 непривитых. Заболели 184 человека, в состоянии средней тяжести находится 31 пациент и 15 госпитализированных тяжелые. Об этом сообщает министр здравоохранения Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

В ковид-центрах проходят лечение 715 больных коронавирусом, из них 9 крайне тяжелых, три пациента подключены к инвазивной ИВЛ, они не могут самостоятельно дышать.

Общее число инфицированных составляет 54079 человек.

За минувшие сутки зарегистрировано еще три смерти от COVID-19 три. Общее число жертв коронавируса увеличилось до 689.

За сутки выздоровели еще 179 пациентов. Всего выписанных по выздоровлению 50421 человек.

фото: Столица на Онего

Спасатели Карелии достали тело мужчины из реки Шуя

Тело неизвестного мужчины обнаружили в водоеме у деревни Верховье.

По сообщению Карельской республиканской поисково-спасательной службы, спасатели выезжали на реку Шуя по заявке прионежской полиции. Требовалось достать из реки Шуя рядом с деревней Верховье тело неизвестного мужчины.

Спасатели из Петрозаводска тело изъяли и передали полиции.

Ранее сообщалось, в Петрозаводске двух подростков унесло в Онежское озеро на надувном круге. Спасатели вернули детей на берег.

фото: Государственный природный заповедник «Кивач»

Дым от пожаров приближается к экскурсионной зоне заповедника «Кивач» в Карелии

Государственный природный заповедник «Кивач» предупреждает туристов о задымлении и запахе гари.

На экскурсионной зоне заповедника «Кивач» возможно задымление и запах гари от лесных пожаров, действующих на соседних территориях.

В заповеднике ежедневно проводится мониторинг пожароопасной ситуации с земли и с воздуха с помощью квадрокоптеров.

«Уважаемые граждане! Будьте внимательны и аккуратны, — обращаются сотрудники заповедника „Кивач“ к посетителям. — О возгорании в лесу можно по круглосуточному номеру прямой линии лесной охраны Карелии 8814-2-55-55-80».

Напомним, в Кондопожском районе горит лес у поселка Нелгомозеро.

фото: Кадр из видео

Торф горит рядом с поселком на севере Карелии (ВИДЕО)

Рядом с поселком Рабочеостровск в Кемском районе горит торфяник.

Как сообщается в официальном публике правительства Карелии, на Попов остров пожарные выехали уже в третий раз, огонь поднимается из торфа. Сначала тушили пожары площадью по 300 кв. м каждый, сейчас борются с возгоранием торфа на площади 60 кв. м.

Расстояние до ближайших населенного пункта от места пожара составляет всего 350 метров. В некоторых местах огонь сдерживают скалы.

Задействовали две автоцистерны. Куда не добраться, пожарные ходят с ранцами с водой, есть труднодоступные места. В настоящее время здесь работают 7 пожарных.

Ранее сообщалось, дым от пожаров приближается к экскурсионной зоне заповедника «Кивач» в Карелии.

фото: пресс-служба Рослесхоза

Рослесхоз наращивает группировку сил и средств для тушения лесных пожаров в Карелии

Глава Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников облетел пострадавшие от огня территории.

Рослесхоз наращивает группировку сил и средств для тушения лесных пожаров в Карелии. Как сообщили в Федеральном агентстве лесного хозяйства, сейчас в республике борются с огнем 15 работников Архангельского лесопожарного центра и 10 парашютистов-десантников Мурманской авиабазы. Всего же в тушении лесных пожаров задействованы 435 человек, 89 единиц техники и три воздушных судна. Еще три воздушных судна участвуют в авиапатрулировании.

Глава Рослесхоза Иван Советников 20 июля сам проверил, как организована работа по тушению пожаров в регионе. Руководитель Федерального агентства лесного хозяйства облетел пострадавшие от огня территории вместе с главой МЧС России Евгением Зиничевым и карельским губернатором Артуром Парфенчиковым.

Как отметили в Рослесхозе, в ближайшие пять дней в лесах Карелии прогнозируется 3 – 4 классы пожарной опасности. В дальнейшем на большей части республики класс пожарной опасности снизится, но в южной и центральной части региона он останется высоким.

фото: © Григорий Сысоев/ТАСС

«Росатом» очистит территорию бывшего военного объекта в Карелии, где обнаружена радиация

В Медвежьегорском районе обнаружена местность с превышением норм радиационного фона.

Государственный комитет Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения пригласил Гокорпорацию по атомной энергии «Росатом» для работы по восстановлению территорий, где ранее располагались воинские части в Медвежьегорске. Именно там еще в сентябре 2019 года была обнаружена местность с превышением норм радиационного фона. Об этом сообщили в Госкомитете.

Администрация Медвежьегорского района поставила ограждения на загрязненной территории и предупреждающие знаки.

Специалисты АО «ВНИПИ Промтехнологии» уже провели комплексные инженерно-радиационные обследования местности. В июле в Медвежьегорске в рамках выполнения государственного контракта между Госкорпорацией «Росатом» и ООО «РАОТЕХ» начались работы по ликвидации зданий расформированных воинских частей и реабилитации прилегающей территории.

Угрозы радиационного заражения для населения Медвежьегорска отсутствуют, за верили в Госкомитете.

Восстановливать загрязненные территории будут за счет субсидий из федерального бюджета в рамках Федеральной целевой программы «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016 – 2020 годы и на период до 2030 года.

Ранее сообщалось, Росатом выделил более 19 миллионов рублей на очистку территории бывшей ремонтно-градуировочной мастерской в Медвежьегорске.

фото: Памятник Владимиру Ильичу Ленину в Петрозаводске. Советское время. Из фотоархива Бориса Семенова

"Ленин в Петрозаводске стоит красивый и стильный"

Автор проекта "Как это было" Армас Машин сравнил нынешние арт-объекты с памятниками большим людям в советские времена.

У нас появляются и планируются в Петрозаводске все новые памятники и арт-объекты. Одни хорошо вписываются в городскую среду, другие вызывают недоумение или теснятся на небольшом пятачке, словно споря друг с другом.

В советское время памятников было меньше, и они соответствуют предназначению памятника: «сооружение, поддерживающее воспоминание о чем-либо». Петрозаводские памятники времен СССР хранят память о времени и людях, которых кому-то хотелось бы забыть, «вымарать» из людской памяти. Не получается: памятники повседневные стражи истории.

"Наш, петрозаводский, Ленин красивый и стильный: работа выдающегося скульптора, академика Академии художеств СССР Матвея Манизера. Гранитный Ленин и правда большой – впечатляет размерами", - приводить пример автор проекта "Как это было" Армас Машин.

О памятнике великому финну читайте здесь.

фото: Столица на Онего

Верховный суд Карелии огласит окончательное решение по делу Виталия Рохманюка 3 августа

В этот день получивший 9 лет колонии строгого режима за взятки экс-начальник Управления архитектуры и градостроительства петрозаводской администрации Виталий Рохманюк скажет в суде последнее слово.

Сегодня 20 июля в Верховном суде Карелии с третьей попытки состоялось рассмотрение апелляционной жалобы бывшего начальника Управления архитектуры и градостроительства мэрии Петрозаводска Виталия Рохманюка.

Напомним, что 16 декабря 2020 года судья петрозаводского городского суда Екатерина Хомякова признала его виновным в получении двух взяток – 500 и 410 тысяч рублей и приговорила к 9 годам колонии строгого режима со штрафом в 3 миллиона рублей.

По время рассмотрения его жалобы сам Виталий Рохманюк, который участвовал в судебном заседании по видеоконференцсвязи, заявил, что не причастен к преступлениям, за которые его осудили и попросил отменить обвинительный приговор. Аналогичное заявление сделали и адвокаты Рохманюка: Александр Кулеба из Санкт-Петербурга и петрозаводский защитник Дмитрий Кушнир, коллега которого Наталья Союнен в этот день не смогла принять участие в рассмотрении апелляционной жалобы своего подзащитного.

При этом оба адвоката просили Верховный суд не только отменить обвинительный приговор Рохманюку, но и вынести новый, оправдательный. Участвующая в деле представитель прокуратуры просила оставить приговор петрозаводского суда в силе. В результате судебная коллегия Верховного суда назначила оглашение решения по делу Виталия Рохманюка 3 августа.

Напомним, что приехавшего на работу в Карелию из Санкт-Петербурга Виталия Рохманюка карельский Следком обвиняет в получении двух взяток в сумме 500 и 410 тысяч рублей от жителей карельской столицы. Последние планировали построить малоэтажные жилые дома-коттеджи на улицах Академической и Фонтанном проезде. За получение разрешения на строительство и сдачу этих домов в эксплуатацию, считает следствие, им пришлось заплатить Рохманюку немалые деньги. Но сам Рохманюк вину не признает и в последнем слове 4 декабря в городском суде сказал, что старался работать хорошо.

фото: Госавтоинспекция Петрозаводска

В Петрозаводске водитель-пенсионер устроил ДТП, в котором пострадал мотоциклист

Авария с участием легкового автомобиля и мотоцикла произошла на улице Ломоносова.

По сообщению Госавтоинспекции Петрозаводска, в минувший понедельник, 19 июля в 18.50 в районе дома № 28 по улице Ломоносова 72-летний водитель автомобиля Renault Symbol при движении по второстепенной дороге не уступил дорогу и совершил столкновение с мотоциклом Honda. 38-летний мотоциклист двигался по главной дороге.

В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения, не обошлось без травм для мотоциклиста.

фото: Столица на Онего

Благотворительный фонд "Доброе сердце" везет горячую еду волонтерам, которые тушат пожары в Карелии

Добровольцам, борющимся с огнем у поселка Найстенъярви, и местным жителям, оставшимся без электроснабжения, везут горячую еду.

"Сегодня третий день как мы работаем в поселке Найстенъярви, развозим горячее питание как волонтерам, борющимся с огнём, так и жителям посёлка, оставшимся без электричества", - сообщили в благотворительном фонде.

Руководство благотворительного фонда "Доброе сердце" организации, откликнувшиеся на призыв о помощи: это Пицца Тик Тайм, кафе "Альянс", The Кухня, стоматологию "ПримаДент+ в Петрозаводске", а также "Шуйский хлеб".

Благотворители отмечают, что это огромная помощь, потому что многие волонтеры тушат пожар по двое-трое суток, не выходя из леса.

"Для нас важна каждая ваша помощь, если вы хотите присоединиться и помочь, звоните 89114129045 (Екатерина)", - сообщается в паблике фонда "Доброе сердце".

Также можно перечислить деньги, на которые благотворители приобретут для добровольцев на пожарах воду, респираторы, помпы, кофе.

Ранее глава Карелии сообщил, что для координации добровольческой помощи пожарным и жителям республики в «Точке кипения» организован специальный центр