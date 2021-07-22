Самое важное за сегодня

фото: ©Ирина Меркова/Столица на Онего

К началу недели площадь лесных пожаров в Карелии выросла до 11 343 гектаров

В тушении огня в республике задействованы лесопожарные подразделения Рослесхоза, Мурманской и Архангельской областей.

К началу недели площадь лесных пожаров в Карелии выросла до 11 343 гектаров. Такие данные сообщила утром 26 июля федеральная «Авиалесоохрана». По ее сведениям, в лесах республики зарегистрировано 22 действующих пожара.

В тушении огня в карельской тайге задействованы лесопожарные подразделения Рослесхоза, Мурманской и Архангельской областей. Кроме того, в борьбе с лесными пожарами в республике привлечены силы МЧС, активно участвуют местные жители и добровольцы из других регионов.

фото: © Дмитрий Беркут/РИА Новости

На улице в Петрозаводске найден труп женщины

На Древлянке на улице обнаружена мертвая женщина.

Как сообщили в ходе планерного заседания в администрации Петрозаводска, 24 июля в 16.23 на Лососинском шоссе обнаружено тело женщины.

Работают следователи, обстоятельства произошедшего выясняются.

Три черепа обнаружены на стройплощадке в районе Карелии

В Лахденпохском районе Карелии строители при работе экскаватором обнаружили скелеты и три черепа человека, сообщили в Следкоме Карелии.

Установлено, что при проведении ландшафтных работ на земельном участке вблизи поселка Тиурулла Лахденпохского района Карелии при работе экскаватора в грунте обнаружены скелетированные останки и три черепа человека. Строительные работы были незамедлительно прекращены. На место происшествия выехала группа следователей и криминалистов следственного управления.

В ходе осмотра места происшествия и проведения поисковых работ при содействии представителей общественной организации «Союз поисковых отрядов Карелии» были извлечены множественные костные останки, по которым назначена судебно-медицинская экспертиза. На данный момент установлено, что в захоронении содержатся останки порядка 140 человек, вместе с тем эксперты продолжают устанавливать их точное количество. Кроме этого следователями обнаружены остатки предметов быта того времени.

В соответствии с заключением экспертов время наступления смерти соответствует давности более 100 лет.

Для получения исторической справки о возможных причинах массового захоронения в рамках доследственной проверки следователями управления будут привлечены для взаимодействия историки и археологи.

фото: © feel-feed.ru

В Петрозаводске водитель ночью жестоко избил девушку, попавшую ему под колеса (ВИДЕО)

Ночью на Кукковке неизвестный на автомобиле наехал на двух девушек на пешеходном переходе, а после избил одну из них.

В редакцию "Столицы на Онего" обратился петрозаводчанин, который рассказал, что в ночь с 16 на 17 июля он проснулся от сильного крика, а когда вышел на балкон, то увидел девушку, которая лежала в кустах и плакала, рядом сидела другая девушка.

"Крик продолжался очень длительное время, и я решил выйти на балкон и посмотреть, что случилось. Я увидел девушку, которая лежала в кустах и плакала, рядом сидела другая девушка (наверное, ее подруга), а мужчина уже двигался в сторону машины. К сожалению, так как мужчина уже собирался уходить, полицию я не успел вызвать. Девушка дальше лежала в кустах и еще очень долго плакала. Через несколько минут она встала, у нее в руках что-то было, мне показалось, что это был клок волос", - написал очевидец.

После автор обращения прислал видео, которое помогло восстановить картину произошедшего.

На видео компании "Сампо.ру" попал момент, как на повороте водитель синей машины сбивает двух девушек и начинает бить одну из них.

"Посмотрев другие камеры, я узнал, что мужчина ехал как раз со стороны бара на Карельском проспекте, 20, а дальше он скрылся во дворах улицы Сортавальской", - дополнил рассказ петрозаводчанин.

В МВД журналистам сообщили, что заявления по факту избиения в полицию не поступало.

фото: 2 ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД ФПС по РК / ВК

В Карелии спасатели опубликовали кадры с места ДТП, где массово пострадали люди

Костомукшские спасатели оказали помощь людям, пострадавшим в аварии на трассе.

Утром 25 июля пожарно-спасательные подразделения привлекались для ликвидации происшествия на Северо-Западной автомобильной дороге. Об этом информирует паблик костомукшской оперативной службы.

Судя по представленным снимкам, автомобиль вылетел в кювет с дороги. В результате аварии 7 человек получили травмы различной степени тяжести. Они были доставлены в межрайонную больницу Костомукши.

Ранее сообщалось, что в Карелии пьяный водитель без прав устроил аварию, в которой погиб пассажир

фото: Поиск человека: Гришкин Андрей Владимирович 25.06.1994 / ВК

Добровольцы выйдут на поиск исчезнувшего мужчины с татуировкой в виде цветов

Во вторник волонтеры организуют поиск молодого человека, который оставил автомобиль и исчез.

В соцсети идет сбор волонтеров, которые завтра намерены выйти на поиск пропавшего Андрея Гришкина.

Напомним, полиция разыскивает жителя Кондопоги Гришкина Андрея Владимировича, 1994 года рождения. Местонахождение молодого человека неизвестно с 15 июля.

Автомобиль исчезнувшего мужчины найден припаркованным в 1 км. от пос. Березовка (Кондопожский район) на повороте на озеро Северное Восозеро. Известно, что в машине закончился бензин, и молодой человек хотел пойти на АЗС на перекрестке дорог Кола-Березовка.

Добровольцы начнут поиск в месте, где была найдена машина пропавшего молодого человека. Они собираются в 11-00.

«Нам нужна ваша поддержка! Завтра (27.07.2021) мы собираемся выйти на поиски! Поиски будут в районе найденной машины. В лесу. Если есть знакомые с Березовки или Кончезеро, знающие лес, мы будем признательны», — говорится в посте группы.

Добровольцы просят автомобилистов, участвующих в поисках, помочь добраться волонтерам без транспорта.

Приметы Андрея Гришкина: голубые глаза, татуировка чёрных роз на всю левую руку. Телосложение спортивное. Был одет: темно-синие шорты с пальмами, белые кроссовки Nike, поясная серая сумка (на фото — через плечо), футболка либо белого, либо розового цвета.

Всех, кто располагает сведениями о местонахождении разыскиваемого или видел его после 15 июля, полиция просит позвонить по телефону: +79212273420.

фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Появились разъяснения, как накажут работодателей в Карелии за срыв плана вакцинации работников

Работодателям, которые не выполнят постановление карельского Управления Роспотребнадзора об обязательной вакцинации работников, грозят штрафы или приостановление деятельности.

Это следует из ответа врио руководителя Управления Людмилы Котович на обращение уполномоченного по защите прав предпринимателей в Карелии Елены Гнетовой. Бизнес-омбудсмен направила в Роспортребнадзор вопросы, которые поступают ей от предпринимателей по поводу вакцинации.

Один из вопросов — какие меры ответственности предусмотрены для работодателей за невыполнение плана вакцинации, согласно которому прививки должны быть сделаны 60% работников. «Ответственность за невыполнение в установленный срок выданного при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих…законного постановления должностного лица, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор…установлена ст. 6.3 ч. 2 КоАП РФ», — говорится в ответе Котович. Согласно этой статье, предусмотрено наказание в виде штрафа для должностных лиц — от 50 до 150 тыс. рублей. Такой же штраф грозит ИП. Кроме того, их деятельность может быть приостановлена на срок до 90 суток. Какие штрафы предусмотрены и на какой срок могут закрыть юридические лица, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: Минприроды Карелии/ВК

Стала известна возможная причина пожара, который разгорелся в километре от деревни в Карелии

Очаг возгорания у деревни Большие Горы в Олонецком районе находится на тропе, по которой ходят в лес ягодники.

Лес у деревни Большие Горы мог загореться из-за брошенного окурка. Об этом сообщил начальник отряда авиалесоохраны Денис Васильев, который сейчас работает на тушении этого пожара. По его словам, очаг возгорания находится на тропе, по которой ходят в лес ягодники: вокруг большие площади черничника, пишут в официальном паблике Минприроды Карелии.

Сейчас на территории этого пожара действуют несколько очагов — они выглядят как огненные островки посреди зеленой травы. Сотрудники лесоохраны объясняют это тем, что горящие искры при порывах ветра перелетают на нескольких сотен метров, уточняют в министерстве.

Напомним, в минувшую субботу, 24 июля, в километре от деревни Большие Горы Олонецкого района разгорелся пожар: огонь затронул 8 гектаров леса. К месту тушения оперативно были отправлены специалисты лесничества, лесоохраны, персонал и техника арендатора – всего задействовано 43 человека и две единицы техники. К утру 25 июля пожар закольцевали.

фото: Правительство РК

Парфенчиков объяснил, почему в Карелии растет площадь пожаров

Глава республики Артур Парфенчиков заявил, что площадь возгораний в лесу увеличивается из-за проведения отжигов.

Об этом Артур Парфенчиков рассказал в соцсети.

«Отвечаю на вопросы жителей, почему значительно увеличивается площадь возгораний. Это происходит в том числе и за счет проведения отжигов, когда навстречу пожару пускают огонь, лишающий его подпитки. Такой метод применяется, чтобы защитить от огня населенные пункты», — заявил он.

Парфенчиков сообщил, что на утро понедельника в республике действует 23 лесных пожара общей площадью более 11 тысяч гектаров. Из них 12 — локализованы (на площади около 5 тысяч га).

На ликвидации пожаров, по данным губернатора, заняты более 500 человек. Это специалисты Карельского центра охраны лесов, «Авиалесоохраны», арендаторы, МЧС, отряды противопожарной службы, добровольцы, а также 31 специалист из Архангельской и Мурманской областей. Задействованы около 100 единиц техники. Продолжается ежедневный осмотр лесов с воздуха. Общий налет авиапатрулирования составил 945 часов.

Ранее сообщалось, как встречный огонь используют в борьбе с лесными пожарами в Карелии.

фото: © Claudio Furlan/LaPresse via AP

В Петрозаводске мужчина проломил череп соседу из-за коммунальной аварии

Из многоэтажного дома на Первомайском проспекте в Петрозаводске госпитализировали 57-летнего мужчину, которого до полусмерти избил сосед.

В редакцию "Столицы на Онего" обратилась девушка Мария, которая рассказал, что ее папу изувечил сосед.

"Мы проживаем на втором этаже 17-этажного дома на проспекте Первомайском. 12 июля у нас в квартире потекла труба, мы вызвали аварийку. Приехал сотрудник аварийной службы, все проверил и сообщил, что течь не у нас. Поднялся на третий этаж, но вскоре вернулся и сказал моему папе, что придется перекрыть трубы и оставить без воды все 15 этажей, так как сосед с третьего этажа ведет себя агрессивно, устранить аварию не позволяет. Мой папа предложил подняться к соседу вместе и попытаться поговорить еще раз", - рассказала петрозаводчанка.

А дальше, по словам Марии, началось страшное: мужчина-сосед услышал звонок и начал кричать матом еще за дверью.

"А после открыл дверь и сразу стал бить отца. Избиение происходило на лестничной клетке. Аварийщик испугался и убежал, вызвал скорую помощь и полицию. Когда я прибежала, мой папа был без сознания. Сосед орал и пытался затащит моего папу к нам в квартиру", - рассказала девушка.

В результате на место происшествия приехала полиция, скорая и сотрудники следственного комитета. Пострадавшего 57-летнего мужчину госпитализировали. Врачи, по словам дочери избитого, диагностировали у него сотрясение головного мозга, перелом черепа в трех местах, множественные гематомы по всему телу, а также мужчина получил контузию и потерял слух.

"Сосед, который избил моего папу – известный в Петрозаводске предприниматель, победитель соревнований по бодибилдингу", - сообщила Мария.

В МВД редакции подтвердили факт произошедшего, а также сообщили, что на данный момент возбуждено уголовное дело по статье 118 - причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

"Подозреваемый в избиении пока не установлен, работают следователи, - сообщили в полиции. – Пострадавший находится под наблюдением врачей, которые не разрешают на данный момент общаться с ним".

фото: ©Илья Тимин

Число лесных пожаров в Карелии продолжает расти

В Карелии в минувшее воскресенье зарегистрировано 24 лесных пожара.

По данным Минприроды Карелии на 22.00 25 июля, в Карелии действуют 24 лесных пожара на площади 11042,8 га. Из них 11 возгораний действующие, а 13 уже локализованы. Площадь действующих пожаров составляет 6399 гектаров.

«В настоящее время особое внимание уделено лесному пожару в Олонецком районе, действующему в квартале 119 Видлицкого лесничества на площади около 10 га. Угроза населенному пункту - деревне Большие Горы (около 1 км) - устранена. На месте работают 43 человека (ФБУ «Авиалесоохрана», арендатор, лесничество, добровольцы, отряд противопожарной службы) и 5 единиц техники. Произведена опашка возле населенного пункта на протяжении 1 км. шириной 10 метров», - говорится в сводке Минприроды республики.

Сутками ранее в Карелии был зарегистрирован 21 лесной пожар.

фото: © Кадр из репортажа «САМПО ТВ 360»

Инвалид из города бумажников в Карелии просит власти помочь купить ему автомобиль, чтобы жить

Инвалид без ноги Олег Дмитриев из Кондопоги просит всех как-нибудь помочь купить ему машину – саму дешевую, с автоматом, чтобы быть полезным и жить ради маленького сына.

В редакцию «Столицы на Онего» обратился 44-летний житель Кондопоги Олег Дмитриев, который рассказал, что в 2009 году у него произошел инсульт, позже прошло еще несколько инфарктов, вследствие чего возник тромбоз — удалили ногу. Он научился ходить с протезом на костылях, но от нагрузки появились проблемы и со второй ногой. Ее также могут ампутировать.

У Олега собственный дом, свое хозяйство, есть жена и маленький сын, 2 года.

«Сегодня я получаю пенсию по инвалидности 15 тысяч рублей и 17 тысяч за работу вахтером. Я очень хочу сохранить ногу, чтобы жить, помогать семье, работать, растить сына, — с отчаянием говорит Олег Дмитриев. — 6 лет назад я купил старую „Оку“, чтобы хоть как-то передвигаться и возить комбикорм, но, к сожалению, она уже прогнила и развалилась. По медицинским показаниям я нуждаюсь в автомобиле, и это указано в документе».

Олег обращался фонд соцзащиты, но там, по его словам, помочь не могут, так как ногу он потерял не на производстве. Писал инвалид в различные организации и всевозможным чиновникам, но ни от кого не получил помощи.

«А прошу-то я не танк, не самолет, а самый простой автомобиль, самый дешевый, но с „автоматом“, может быть, такой, как LADA Granta», — сказал Олег.

В автомобильной компании в Санкт-Петербурге Олегу Дмитриеву даже согласились дать скидку в 100 тысяч рублей, но оставшиеся 300 тысяч надо заплатить, а у инвалида таких денег нет.

Если кто-то хочет помочь Олегу, то можно позвонить ему по номеру — 89535381169. Олегу Дмитриеву, как он признался, завтра, 27 июля, исполнится 45 лет.

Он очень хочет жить ради сына.

фото: © Fascinadora/Shutterstock/FOTODOM

«Игнорируется буква «ё»: почему отклоняются заявления о выплатах на детей в Карелии

Отделение Пенсионного фонда в Карелии подготовило разъяснения, почему родители школьников, написавшие заявления на единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей, получают отказы.

«Основные причины отказов — ошибки при заполнении заявлений на портале Госуслуг. Мамы или папы неверно указывают номер актовой записи, даты рождения ребенка, ошибаются в написании СНИЛСа, и еще, как ни странно в написании имени, отчества, фамилии. К примеру, пишут Алексеевич, Александрович с мягким знаком. Или игнорируется буква ё, и краткое», — пояснили в ОПФР.

Кроме того, отказы получают граждане, лишенные родительских прав. По закону он не имеет права на получение этой выплаты. Как часто жители Карелии получают отказы, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: Поиск людей в Карелии. ПСО «ДОБРОСПАС» / ВК

В Карелии пропал мужчина с татуировкой черных роз на руке

Полиция и добровольцы команды "Доброспас" ведут розыск молодого человека: пока обнаружен только его автомобиль.

Полиция разыскивает жителя Кондопоги Гришкина Андрея Владимировича, 1994 года рождения. Местонахождение молодого человека неизвестно с 15 июля. Об этом информирует команда «Доброспас».

Автомобиль исчезнувшего мужчины найден припаркованным в 1 км. от пос. Березовка (Кондопожский район) на повороте на озеро Северное Восозеро. Известно, что в машине закончился бензин, и молодой человек хотел пойти на АЗС на перекрестке дорог Кола-Березовка.

Приметы Андрея Гришкина: голубые глаза, татуировка чёрных роз на всю левую руку. Телосложение спортивное. Был одет: темно-синие шорты с пальмами, белые кроссовки Nike, поясная серая сумка (на фото — через плечо), футболка либо белого, либо розового цвета.

Всех, кто располагает сведениями о местонахождении разыскиваемого или видел его после 15 июля, полиция просит позвонить по телефону: +79212273420

фото: Госавтоинспекция Карелии / ВК

В Карелии пьяный водитель без прав устроил аварию, в которой погиб пассажир

В Пудожском районе автомобиль под управлением пьяного водителя вылетел в кювет: один человек погиб, трое пострадали.

25 июля, в воскресенье, в Пудожском районе на 10 км. автодороги «Подъезд к поселку Онежский» произошло смертельное ДТП. Об этом информирует Госавтоинспекция Карелии.

Автокатастрофа произошла около 03:10 ночи. По предварительным данным, 30-летний водитель автомобиля «Ford Focus» сел за руль в пьяном виде, также он был лишен прав. В пути он не справился с управлением, вылетел в кювет и перевернулся.

В результате ДТП пострадали водитель и два пассажира (мужчины 31 и 49 лет). Ранения еще одного пассажира, 30-летнего мужчины, оказались смертельными. Он скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи. По факту аварии проводится проверка, обстоятельства устанавливаются, сообщили в ГИБДД.

Ранее сообщалось, что две женщины получили травмы в ДТП на перекрестке в Петрозаводске.

фото: Рослесхоз

Чем запомнился новый глава Северо-Западного департамента Рослесхоза в Карелии

Бывший министр из правительства Андрея Нелидова стал одним из первых «варягов», которые отвечали за распоряжение природными ресурсами республики.

Имя Сергея Штрахова, назначенного исполняющим обязанности руководителя Северо-Западного департамента лесного хозяйства, в Карелии еще не успели забыть. Один из первых «варягов» в команде бывшего губернатора Андрея Нелидова занимал пост министра лесного комплекса, а затем – природопользования и экологии республики с 2010 по 2012 год. С тех пор за распоряжение природными ресурсами в Карелии отвечали только министры «со стороны» – Александр Худилайнен «привез» с собой из Ленинградской области Виктора Чикалюка, а действующий губернатор Артур Парфенчиков пригласил экс-министра Алексея Щепина из Бурятии, и даже новый глава карельской Минприроды Андрей Карпилович вернулся в республику из Санкт-Петербурга.

Чем запомнился господин Штрахов в Карелии, читайте в статье «Иногда они возвращаются».

фото: © ГИБДД Петрозаводска

Научный институт объяснил, как властям Петрозаводска урезонить «маршрутчиков»

Российский дорожный научно-исследовательский институт ФАУ «РОСДОРНИИ» предложил администрации Петрозаводска возможные варианты транспортной реформы, которая даст властям рычаги влияния на коммерческий общественный транспорт.

Эта тема обсуждалась на совещании в мэрии с участием представителя «РОСДОРНИИ» Сергея Мокроусова.

По его словам, одним из вариантом может быть заключение так называемых брутто-контрактов между администрацией и автоперевозчиками. При такой схеме власти выплачивают перевозчикам деньги за километры пробега общественного транспорта, а не за число перевезенных пассажиров. Плата за проезд от пассажиров будет поступать в бюджет муниципалитета. Второй вариант — установка регулируемого тарифа. «Муниципалитет доплачивает перевозчику определенную сумму. Таким образом власти получают возможность регулировать и реагировать на невыполнение перевозчиком условий контракта», — пояснил Мокроусов. Чего хотят добиться власти Петрозаводска, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: © Паблик ВК «События/ Петрозаводск Карелия Россия»

Дети рискуют упасть с третьего этажа недостроенного здания в Петрозаводске (ФОТОФАКТ)

Очевидцы на Ключевой запечатлели на фото ребенка, ползающего на высоте третьего этажа недостроенного здания, откуда в мае уже упал 10-летний мальчик.

В паблике "События/ Петрозаводск Карелия Россия" опубликованы фото, в комментарии к которым написано, что в Петрозаводске на улице Сегежской находится недострой.

"Дети, предположительно 8-10 лет, гуляют на высоте 3 этажа! Почему этот опасный объект не огорожен?!", - возмущен автор фото.

Напомним, в мае с этого недостроенного дома уже упал 10-летний ребенок, который с травмами был госпитализирован.

фото: Дмитрий Петров / ВК

Глава администрации района Карелии рассказал о пожаре на «морошечной» тропе

Глава администрации Кемского района Дмитрий Петров сообщил, что рядом с поселком Рабочеостровск лес загорелся по вине человека.

Дмитрий Петров сообщил в соцсети, что в вблизи поселка Рабочеостровск был ликвидирован лесной пожар. По оценке главы администрации, причиной возгорания стали действия людей.

«Человеческая небрежность привела к пожару. Трагедии и распространения удалось избежать только благодаря слаженным действиям пожарных, сотрудников лесхоза и добровольцев из числа местных жителей. Пожар локализован и к 7:00 утра ликвидирован. Когда же уже беспечность преступная закончится? Пожар произошёл в 500 метрах от посёлка Рабочеостровск, на одной из „морошечных“ троп. Когда уже эти „люди“ станут своей головой не только курить, но и думать?», — заявил Петров.

Ранее сообщалось, что ночью пожарные и волонтеры боролись с лесным пожаром, разгоревшимся в километре от деревни Большие Горы в Олонецком районе.

фото: Рослесхоз

Бывший глава Минприроды Карелии возглавил Департамент лесного хозяйства по Северо-западному округу

Сергей Штрахов руководил республиканским министерством природопользования и экологии при экс-губернаторе Андрее Нелидове.

Бывший глава Минприроды Карелии Сергей Штрахов назначен исполняющим обязанности Департамента лесного хозяйства по Северо-Западному федеральному округу. Такое решение принял министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.

Как отметили в Рослесхозе, ранее Сергей Штрахов возглавлял в департаменте надзорный отдел по Архангельской области, работал в комитете лесного хозяйства Московской области и занимал пост министра природопользования и экологии Карелии. Республиканским Минприроды Штрахов руководил во время губернаторства Андрея Нелидова и покинул эту должность с приходом нового главы региона Александра Худилайнена.

Читайте подробнее в статье «Иногда они возвращаются».

фото: © EPA-EFE/ZOLTAN BALOGH

В Карелии за сутки три человека умерли от коронавируса, 168 заразились COVID-19

Общее число умерших от коронавирусной инфекции составило в Карелии 796 человек, сообщил глава Минздрава республики на своей странице в соцсети

По данным на 26 июля, за сутки коронавирус был выявлен у 168 жителей республики, из них 166 прививку не сделали. Заболели 166 человек, в состоянии средней тяжести находятся 28 пациентов и 6 больных госпитализированы в тяжелом состоянии.

В ковид-центрах проходят лечение 736 больных коронавирусом, из них 9 крайне тяжелых, один пациент подключен к инвазивной ИВЛ, не может самостоятельно дышать.

Общее число инфицированных составляет 55153 человека.

За минувшие сутки зарегистрировано еще три смерти от COVID-19. Общее число жертв коронавируса увеличилось до 706.

За сутки выздоровели еще 178 пациентов. Всего выписанных по выздоровлению 51484 человека.

Накануне в Карелии было зарегистрировано 170 случаев инфицирования и две смерти от COVID-19.

фото: © «Прионежская сетевая компания»

Прионежская сетевая компания предупреждает потребителей электроэнергии о временных отключениях, связанных с производством ремонтов на энергообъектах

АО «ПСК» продолжает выполнение Ремонтной программы на 2021 год.

В компании отмечают, что проводимые ремонтные работы направлены и повышение надежности энергоснабжения и проводятся в рамках подготовки энергообъектов к работе в условиях осенне-зимнего сезона 2021–2022 гг.

Временные отключения электроэнергии с 26 июля по 1 августа возможны:

Медвежьегорский муниципальный район:

— С 26 июля по 1 августа с 9:00 до 9:30 и с 16:30 до 17:00. Поселок Шалговаара.

— С 26 июля по 1 августа с 9:00 до 17:00. Деревня Шалговаара, форелевое хозяйство.

— 26 июля с 10:00 до 12:00. Деревня Федотово.

— С 28 по 30 июля с 9:00 до 17:00. Поселок Возрицы: улицы Лесная, Нагорная.

Кемский муниципальный район:

— С 26 июля по 1 августа с 10:00 до 16:00. Поселок Кузема: улицы Дачная, Приморская.

— 26 июля с 9:30. до 17:00. Город Кемь: улицы Ленина (дома 45-83), Некрасова (дома 1-40).

— 26 июля с 6:30 до 7:00 и с 20:30 до 21:00. Город Кемь: улицы Ленина (дома 45-83), Некрасова (дома 1-40), Загородная, Беломорская, Подужемская, Поморская, Слободская, переулок Рыбацкий; поселок Латушка.

— 26 июля с 10:00 до 14:00. Поселок Кузема: улица Вокзальная (дом 8).

— 27 июля с 11:00 до 12:00. Город Кемь: здания пожарного депо, автомойки, вышки «Мегафон» и «Теле 2».

— 27 июля с 13:00 до 16:00. Город Кемь: улицы Каменева (дома 12, 14, 16, 18, 20), Пролетарский проспект (дома 15, 17, 19), здания котельной № 2, Пенсионного фонда, Сбербанка, «Почты России».

— 28 июля с 9:00 до 11:00. Город Кемь: улица Гидростроителей (дома 10, 16, 24).

— 29 июля с 8:30 до 13:00. Город Кемь: здание музыкальной школы.

— 29 июля с 9:00 до 12:00. Город Кемь: улица Пуэтная (дома 3, 6, 2).

Муезерский муниципальный район:

— 26 июля с 7:00 до 8:00 и 27 июля с 16:00 до 17:00. Поселок Волома.

— 28 июля с 7:00 до 8:00. Поселки Муезерский, Волома

— 29 июля с 16:00 до 17:00 Поселки Муезерский, Волома.

Кондопожский муниципальный район:

— 26 июля с 9:00 до 12:00. Город Кондопога: улица Советов, переулок Каменистый.

— 27 июля с 9:00 до 12:00. Город Кондопога: улица Рябиновая.

— 29 июля с 9:00 до 13:00. Город Кондопога: улицы Солнечная, Комсомольская, Пролетарская, Максима Горького, здания школы № 1, детского сада № 7.

Калевальский национальный район:

— 28 июля с 10:00 до 11:00. Поселок Куусиниеми.

— 28 июля с 14:00 до 19:00. Поселок Новое Юшкозеро; деревня Юшкозеро.

— 29 и 30 июля с 10:00 до 13:00. Поселок Кепа: улицы Школьная, Мира, переулок Лесной.

Сегежский муниципальный район:

— 27 июля с 12:00 до 15:00. Поселок Попов Порог.

— 28 июля с 10:00 до 15:00 Поселок Табой Порог.

— С 26 по 30 июля с 8:00 до 14:00. Поселки Попов Порог, Табой Порог, Кяргозеро.

— 31 июля и 1 августа с 13:00 до 18:00. Поселки Попов Порог, Табой Порог, Кяргозеро.

фото: © Александр Алпаткин/ТАСС

Жители нескольких домов в Петрозаводске остались без воды из-за аварии

Несколько домов на Древлянке остались без горячей воды из-за повреждений на сетях.

Отключение горячего водоснабжения произошло в девять утра по адресам: шоссе Лососинское, д. 38, корп.1, 38, корп.2, 38, корп.3, 34А, ул. Древлянка, д. 2, пр. Лесной, д. 25, ул. Древлянка, д. 14, корп.1, 14, корп.2, ул. Березовая аллея, д. 40. Об этом информирует ЕДДС.

Причина отключения горячей воды - устранение повреждения на централизованных сетях инженерно-технического обеспечения АО «ПКС — Тепловые сети».

Кроме того, в 80 домах в районе Древлянка снижены параметры горячего водоснабжения.

Ориентировочное время устранения повреждения - 19:00, заявили в ЕДДС.

Ранее сообщалось, что дом-интернат в Петрозаводске остался без света.

фото: © «Столица на Онего»

Дом-интернат в Петрозаводске остался без света

В Петрозаводском доме-интернате ранним утром было отключено электроснабжение.

В 06:45 произошло отключение электроснабжения в Петрозаводском доме-интернате для ветеранов, располагающемся по адресу проспект Комсомольский, д. 4А. Об этом информирует ЕДДС Петрозаводска.

Причина отключения - устранение повреждения на централизованных сетях инженерно-технического обеспечения АО «ОРЭС-Петрозаводск».

Ранее сообщалось, что ветераны дома-интерната получили адресные подарки от Электрических сетей Петрозаводска.

фото: © pixabay.com

Посетитель бара в районе Карелии спросонья сломал челюсть другу

В Пряже молодой человек разбудил друга, уснувшего в баре, а тот в ответ сломал ему челюсть, сообщили в МВД Карелии.

В полиции Пряжинского района возбуждено уголовное дело в отношении 22-летнего местного жителя. Ему инкриминируется умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.

Обстоятельства произошедшего установил участковый уполномоченный полиции. Июньской ночью два 22-летних друга отдыхал в одном из местных баров. Во время застолья один из них заснул. Второй начал будить его, однако уснувшему товарищу это не понравилось. Между ровесниками началась словесная перебранка, которая в дальнейшем переросла в драку.

По версии дознания, проснувшийся один раз ударил друга по лицу, в результате чего тому понадобилась медицинская помощь. Врачи диагностировали у пациента перелом нижней челюсти. Полученная травма впоследствии была квалифицирована как вред здоровью средней тяжести.

Житель Пряжинского района признал свою вину и принёс извинения пострадавшему. Фигуранту уголовного дела предстоит ответить перед законом – максимальная санкция инкриминируемой ему статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.

фото: © Денис Гришкин/ТАСС

За сутки в Карелии 33 ребенка вылечились от коронавируса, 9 заболели

О ситуации с заболеваемостью коронавирусом у детей в Карелии рассказал глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

По данным на 26 июля, число несовершеннолетних, заразившихся коронавирусом за время пандемии, увеличилось до 5332. За сутки выявлено 9 новых случаев COVID-19 у детей.

Выздоровели от коронавирусной инфекции за минувшие сутки 33 ребенка. Всего число выздоровевших детей с начала пандемии составило 4849.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус был выявлен у 168 жителей республики, зарегистрировано три смерти. Всего с начала пандемии заразились коронавирусом 55153 человека, умерли 706 пациентов.

фото: © РИА Новости / Виталий Аньков

Полиция в Карелии задержала несовершеннолетнего угонщика-кофемана

В Сортавале задержали 17-летнего юношу, который украл в магазине 15 банок кофе, а позже пытался угнать автомобиль, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска полиции Сортавальского района установили причастного к совершению двух правонарушений, совершённых этим летом в Сортавале. Подозреваемый – 17-летний ранее уже судимый за имущественные преступления житель Сортавалы.

По версии дознания, в июне юноша предпринял попытку угнать автомобиль, принадлежащий 25-летнему местному жителю.

Молодой человек признался в содеянном. Он рассказал, что, гуляя недалеко от своего дома, он обратил внимание на то, что машина не закрыта. Тогда юнец проник вовнутрь, попытался, соединяя провода зажигания, завести машину, однако безуспешно. Не осуществив задуманное, он покинул чужой автомобиль и отправился домой.

В июле несовершеннолетний вновь преступил закон. По версии дознания, в одном из магазинов города он похитил и в дальнейшем продал 15 банок кофе общей стоимостью 5,2 тыс. рублей. Момент совершения преступления зафиксировали камеры видеонаблюдения, расположенные в торговом зале.

Подозреваемый также дал признательные показания.

По двум фактам преступной деятельности возбуждены и расследуются уголовные дела. В настоящее время фигурант задержан.

фото: Минэкономразвития Карелии

Закладка нового судна состоялась на заводе в Петрозаводске

Строительство четвертого краболова началось на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе в Петрозаводске.

На предприятии состоялась закладка киля судна.

Об этом сообщили в министерстве экономического развития Карелии. Краболов проектной серии 5712 LS завод строит по заказу дальневосточной крабопромысловой компании «Русский Краб». В серию войдут семь судов для добычи и перевозки живого краба. Они предназначены для работы в сложных метеоусловиях бассейнов Охотского и Берингова морей. Почему этот проект считается самым крупным в истории предприятия, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: © shutterstock.com

Более 2700 жителей Карелии пострадали от клещей с начала эпидсезона

За минувшую неделю клещи покусали еще 15 человек, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Карелии.

За прошедшую неделю в учреждения здравоохранения республики с жалобами на укусы клещей обратились 15 человек, из них 6 детей. В Петрозаводске зарегистрировано 3 обращения.

На 23 июля в лечебно-профилактические учреждения республики по поводу присасывания клещей обратились всего 2727 человек, из них 526 детей (в 2020 году - 2703 и 718 соответственно). В Петрозаводске таких обращений зафиксировано уже 1423, включая 233 от детей (в 2020 году - 1078 и 265 соответственно).

С начала эпидсезона лабораторно и клинически подтверждены 5 случаев заболевания клещевого энцефалита, 7 случаев клещевого боррелиоза, из них 1 ребенок. За прошедшую неделю случаи клещевого энцефалита и клещевого боррелиоза не регистрировались.

С начала года специфическую профилактику против клещевого энцефалита получили 10765 человек, включая 3484 ребенка.

Неделей ранее 26 человек в Карелии стали жертвами укусов клещей.

фото: Поиск людей в Карелии. ПСО «ДОБРОСПАС»

Пенсионер с расстройством памяти исчез в Петрозаводске

Полиция и добровольцы разыскивают Алексея Дмитриевича Сарычева, который вышел из дома и не вернулся.

Петрозаводская полиция разыскивает без вести пропавшего Сарычева Алексея Дмитриевича, 1950 года рождения.

25 июля в районе 14:00 мужчина вышел из дома по адресу ул. Парфенова, 10 в Петрозаводске и с того момента его местонахождение неизвестно. Об этом сообщает команда «Доброспас».

Известно, что мужчина страдает расстройством памяти, может быть дезориентирован.

На вид: рост 166 см., худощавого телосложения, носит очки.

Одет: серая кепка, красная кофта с капюшоном, брюки черные, черные туфли.

Тех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, или тех, кто видел его после 14:00 25 июля, просят сообщить по телефону +79535342572.