Что случилось в Петрозаводске и Карелии сегодня

фото: Училище олимпийского резерва в Кондопоге / ВК

Чемпион из Карелии Владислав Ларин и его тренер получили миллион на двоих за победу на Олимпиаде

Тхэквондист-чемпион Владислав Ларин и его тренер Сергей Петров получили по 500 тысяч рублей от училища олимпийского резерва в Кондопоге.

Спортсмен Владислав Ларин и его тренер Сергей Петров получили по 500 тысяч рублей за победу в Олимпиаде. Соответствующие сертификаты им выдал директор училища олимпийского резерва в Кондопоге Александр Воронов. Тхэквондист Антон Котков получил поощрение в размере 100 тысяч рублей. Об этом информирует паблик спортивного заведения.

Сегодня в училище олимпийского резерва состоялось чествование Олимпийского чемпиона по тхэквондо Владислава Ларина, участника Олимпийских игр Антона Коткова и тренера Сергея Петрова.

Напомним, спортсмен из Карелии Владислав Ларин стал олимпийским чемпионом в Токио.

фото: © Минздрав Карелии

За сутки в Карелии не зарегистрировано ни одной смерти от коронавируса

В крайне тяжелом состоянии находятся пять госпитализированных больных, двое из которых не могут самостоятельно дышать, сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков.

По данным на 3 августа, за сутки коронавирус был выявлен у 165 жителей республики, из них 163 не были привиты. Заболел 161 человек, в состоянии средней тяжести находятся 32 пациента, 6 тяжелых, один больной, госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.

В ковид-центрах проходят лечение 738 больных коронавирусом, из них 5 крайне тяжелых (на ИВЛ), два пациента подключены к инвазивной ИВЛ.

Общее число инфицированных составляет 56 465 человек.

За минувшие сутки смертей от COVID-19 не зарегистрировано. Общее число жертв коронавируса составляет 728 человек.

За сутки выздоровели еще 159 пациентов. Всего выписанных по выздоровлению 52 871 человек.

фото: © AdobeStock

Специалист центра «Фобос» предупредила жителей Карелии о смерче

Специалист центра «Фобос» Волосюк предупредила о возникновении смерчей в ряде российских регионов.

В ближайшие дни на территории от арктического побережья до Поволожья существует риск образования смерчей. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказала специалист центра «Фобос» Елена Волосюк, пишет РИА Новости.

По ее словам, мощные порывы ветра ожидаются в Поморье, Карелии, на Кольском полуострове и севере-востоке центрального района.

По ее словам, вероятность формирования смерчей невелика, но исключать ее нельзя.

Ранее в Тверской области из-за смерча погибли три человека, в том числе ребенок. Причиной образования смерча стал холодный фронт, из-за которого прошли дожди и грозы в западной части страны.

фото: © freepik

Ночной ливень потушил все лесные пожары в Карелии

Действующих пожаров на территории республики больше нет, сообщили в правительстве Карелии.

Как пишут в паблике правительства региона, 3 августа ликвидированы 3 крупных лесных пожара в Пряжинском и Суоярвском районах на площади 9023 га. На текущий момент действующих пожаров в республике нет.

Сутками ранее в Карелии действовало 5 лесных пожаров на площади 9823 га в Муезерском, Пряжинском и Суоярвском районах. Все 5 пожаров были локализованы. За период с 30 июля по 1 августа новых возгораний не обнаружено.

Напомним, специалисты карельского Гидрометцентра сообщали о сильных дождях, которые придут в регион ночью 3 августа.

фото: © shutterstock / Yakovlev Sergey

Собака напала на маленькую девочку в Петрозаводске и покусала до мяса

На Перевалке собака, гулявшая с хозяевами на поводке, укусила 9-летнюю девочку, игравшую на детской площадке – ребенок с рваной раной был доставлен в больницу.

В редакцию «Столицы на Онего» обратился родственник 9-летней девочки, пострадавшей от укуса собаки.

Мужчина сообщил, что инцидент произошел 1 августа в 18.30 в Петрозаводске на улице Мичуринской, у домов № 18 и № 20 на детской площадке, где играла 9-летняя девочка.

«Вечером девочка играла на детской площадке под окном дома, куда недавно переехала семья. Рядом проходила молодая пара с черной собакой средних размеров, которую держали на поводке, но без намордника. В какой-то момент хозяйка собаки отвлеклась, и животное напало на ребенка. Хотя на площадке были еще дети, но пострадала только наша девочка, так как до нее хватило поводка. Собака вцепилась в ногу, достаточно сильно: от укуса часть кожи в районе икры висела. Увидев произошедшее, хозяева скрылись с места происшествия, помощь ребенку не оказали», — рассказал родственник пострадавшей.

На сегодняшний день девочка находится на лечении: ей зашили рану на ноге, назначили уколы. На перевязку ребенка носят на руках, так как ходить сама она не может.

Родители написали заявление в полицию с просьбой найти виновных. В МВД Карелии подтвердили, что обращение поступало, участковый начал проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Отметим, что наказание будет зависеть от степени тяжести травм, нанесенных ребенку. Если врачи дадут заключение, что девочке нанесен легкий вред здоровью, то виновным грозит административный штраф, если степень травм окажется средней тяжести и более — здесь уже предусматривается уголовное наказание.

Родственник пострадавшей девочки просит местных жителей, которые могли видеть инцидент на детской площадке, связаться с ним по номеру +7-911-427-05-40 (Денис).

фото: © РИА Новости / Макс Ветров

Циклон, заливший дождями Петербург, движется в Карелию

Синоптики сообщают, что в Карелию движется циклон из Санкт-Петербурга, где прошли мощные дожди.

Почти 60% месячной нормы осадков выпало в Санкт-Петербурге с вечера понедельника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса.

Центр циклона в настоящее время смещается на север Карелии.

В северной столице наблюдался разгул непогоды. По данным главного управления МЧС по Санкт-Петербургу, наибольшее число осадков пришлось на Петродворцовый, Выборгский и Приморский районы. В ночь на вторник порывы ветра в городе достигали 20 м/с. «Поступила 41 заявка, из них: 19 заявок на падение деревьев (повреждены семь легковых автомобилей), одно падение слабо закрепленной конструкции, повреждены две кровли жилых домов, 19 подтоплений подвальных помещений», — рассказали в главке. Пострадавших нет. Также в социальных сетях очевидцы сообщали о подтоплениях дорог.

Ранее МЧС предупреждало, что на Карелию надвигаются сильный дождь и ветер.

фото: © pixabay.com

В Петрозаводске женщина убила знакомого ударом ножа в голову

Жительница Петрозаводска поссорилась со своим знакомым и воткнула нож ему в голову.

По сообщению Следкома Карелии, 29 июля в квартире в одном из домов по улице Шотмана было обнаружено тело мужчины с ножевым ранением. В ходе предварительного следствия установлено, что мужчина находился в гостях своей знакомой. В ходе возникшего конфликта женщина с силой нанесла удар клинком ножа в область головы, от чего наступила его смерть.

Возбуждено уголовное дело. По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.

Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, сцена ревности 46-летней петрозаводчанки закончилась уголовным делом для ее 25-летнего сожителя.

фото: © Архивное фото / Центр паллиативной медицинской помощи

Умер первый главный врач Дома сестринского ухода в Петрозаводске

Ушел из жизни бывший руководитель Дома сестринского ухода Геннадий Фрилунд.

Геннадий Унтович Фрилунд был первым главным врачом учреждения, которое оказывает паллиативную помощь. Оно было создано в Петрозаводске в 1994 году. Фрилунд руководил Домом сестринского ухода до 2013 года, пишут в паблике Центра паллиативной медицинской помощи республики.

— Об этом руководителе и человеке можно сказать только хорошие и теплые слова, — говорит главная медицинская сестра Центра паллиативной медицинской помощи Ольга Таланова.

Она и все, кто работал и пересекался по жизни с Геннадием Унтовичем, рассказывают, что он был очень добрым, очень понимающим человеком, который всегда мог прийти по помощь. А еще это был очень хороший организатор, очень требовательный к окружающим и, в первую очередь, к себе.

Центр паллиативной медицинской помощи выражает искренние соболезнования родным и близким Геннадия Унтовича.

Прощание с медиком состоится 4 августа с 11.00 до 12.00 по адресу: ул. Вольная 4, зал № 2.

фото: © Парвительство Карелии / Кадр онлайн-совещаниия

Глава Карелии объяснил задачу прессы

Карельский губернатор считает, что журналисты очень часто рассказывают «не так, как происходит на самом деле».

Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил 3 августа на онлайн-совещании по развитию агропромышленного комплекса, что республиканские власти проводят такие совещания, чтобы население региона «понимало реальную ситуацию». По словам губернатора, карельские чиновники «рассказывают» об этой ситуации «не прессе».

«Пресса у нас тоже очень часто все рассказывает не так, как происходит на самом деле, а так, как дано задание журналисту, – сказал Парфенчиков. – Задача прессы – просто взять новость и перенести ее на страницу. Вот и все. К сожалению, это не всегда получается объективно».

фото: © «Баренц Групп»

Компания «Баренц групп» начала подготовку к строительству нового жилого района Петрозаводска «Талоярви. Город у воды»

Новый жилой район Петрозаводска «Талоярви. Город у воды» будет расположен на самом берегу Онежского озера в районе улицы Заводская.

О деталях проекта «Столице на Онего» рассказал директор «Баренц групп» Илья Гаврюшев.

– Мы уже приступили к реализации проекта. Проведен демонтаж старых зданий, оставшихся от бывшей промзоны, расчищена площадка и началась подготовка к строительству первого дома. Люди уже подходят, делают первые бронирования квартир. Мы планируем сдать первый дом через 2 года. Строительство планируется вести целыми зонами, то есть одновременно будет создаваться вся сопутствующая инфраструктура вокруг каждого строящегося дома.





Между строительством домов планируются интервалы примерно около полугода. Весь проект рассчитан примерно на 7 лет. К этому времени, а может быть и раньше, район будет полностью построен со всей инфраструктурой. «Талоярви» переводится как «дом у воды». Для тех, у кого была такая мечта – жить у воды, эта мечта уже скоро станет реальностью.

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фото: © Владимир Любарский / ВК

Любарский рассказал о строительстве нового павильона над популярным родником в Петрозаводске

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский сообщил о ходе работ по возведению нового павильона на Сулажгорском роднике.

На Сулажгорском роднике представители Соломенского лесозавода реконструируют павильон. Владимир Любарский соообщил в соцсети, что фактически на месте ведется строительство нового объекта.

«Этот родник обрел официальный статус постановлением Совета Министров в 1984 году. В „урочное“ время здесь собираются приличные очереди петрозаводчан. Потому что, несмотря на все новые технологии, очистные сооружения и домашние фильтры, многие доверяют природе. И действительно — вода из родника самая вкусная», — заявил Любарский.

Ранее сообщалось, что Соломенский лесозавод выразил намерение разобрать старую конструкцию и построить новый павильон на роднике.

«Последний раз навес ремонтировали в 2014 году, и он уже пришел в негодность. И вот, благодаря „Соломенскому лесозаводу“, в скором времени будет обновлен этот павильон, проведено благоустройство, и горожане снова смогут им пользоваться», — заявил мэр города.

Ранее Владимир Любарский заявлял, что прежнее состояние павильона на Сулажгорском роднике было плохим. Он пояснял, что «с этим надо что-то делать».

фото: © Госавтоинспекция Карелии

В районе Карелии неизвестный водитель на внедорожнике устроил аварию с двумя пострадавшими

В Суоярвском районе на дороге перевернулся внедорожник, пострадали двое мужчин – водитель неизвестен, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувший вторник, 2 августа, в 8.20 в Суоярвском районе, на 23 км автодороги «Леппясюрья — Харлу», неустановленный водитель, управляя автомобилем Great Wall, совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП пострадали 2 человека — мужчины 38 и 39 лет.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП.

фото: © EPA-EFE/KIMMO BRAND

Премьер-министр Финляндии вернула в бюджет часть денег, потраченных на ее семейные завтраки

Общая сумма бюджетных затрат на оплату питания главы финского правительства в ее официальной резиденции оценивается в 14 тысяч евро.

В начале лета «Столица на Онего» рассказывала о громком скандале в Финляндии, разгоревшемся после публикации одного из популярных таблоидов о завтраках премьер-министра страны Санны Марин в ее официальной резиденции Кесяранта, которые оплачивались за государственный счет. Издание усомнилось в законности этих трат, поскольку финское законодательство предусматривает оплату отопления, освещения и технического обслуживания официальной резиденции премьер-министра, а про покупку продуктов питания в действующем законе ничего не говорится. Более того, эти расходы оказались засекречены как личная информация.

Как сообщила 3 августа финская телерадиокорпорация Yle, Санна Марин вернула часть денег, которые были потрачены на ее семейные завтраки. Финский премьер возвратила в бюджет 10 тысяч евро, а к концу месяца она намерена перечислить в казну еще 4 тысячи евро. Таким образом, глава кабинета министров Финляндии полностью покроет государственные расходы на ее питание в резиденции Кесяранта.

Валентина Пивненко: при формировании федерального 3-летнего бюджета нужно учесть строительство спортивного центра

В правительстве Карелии прошла встреча главы республики Артура Парфенчикова, депутата Госдумы Валентины Пивненко, мэра Петрозаводска Владимира Любарского с олимпийским чемпионом Владиславом Лариным, его тренером и родными.

За круглым столом звучали не только поздравления. Представители власти обсудили с олимпийцем и развитие этого вида спорта в Карелии.

На встрече Парфенчиков и Пивненко пообщались с родителями и супругой чемпиона, а также позвонили бабушке Владислава Валентине Ивановне. Одна из главных болельщиц чемпиона 3 августа празднует юбилей. Для тезки депутата Госдумы золотая олимпийская медаль внука стала самым лучшим подарком.

На мероприятии была поднята тема строительства спортивного комплекса для занятий боевыми искусствами и прежде всего тхэквондо. В таком центре могли бы заниматься порядка ста спортсменов самого разного возраста. Для лучших юных талантов это стало бы ступенью для дальнейшего поступления в Государственное училище олимпийского резерва в Кондопоге.

«Нужно подать от республики заявку на строительство такого спортивного объекта. Владислав Ларин, которого я напутствовала в канун отлета в Токио, показал всему миру, стране, что именно у нас в Карелии можно развивать этот олимпийский вид спорта. Теперь при формировании федерального 3-летнего бюджета правительство России, депутаты Госдумы серьезно отнесутся к предложению учесть федеральное финансирование для строительства такого спортивного центра на территории Карелии», — отметила на встрече Валентина Пивненко.

«Когда он с македонцем бился, я по кухне кругами ходила, нервничала. Вы бы видели…» — говорит бабушка спортсмена Валентина Ивановна. За три раунда Георгиевски ни разу не смог обогнать Ларина по очкам, но всё равно бой был крайне напряженным. Разрыв между спортсменами составлял всего несколько очков, поэтому каждый удар мог стать решающим.

Победа Ларина — это заслуга и его тренера Сергея Петрова: они разработали план для боя с каждым соперником, анализировали их сильные и слабые стороны. «Тренер всю жизнь со мной к этому шел. Он сделал всё для меня, что можно было сделать. Мы всегда работу над ошибками проводили, даже если выигрывали соревнования с хорошим счетом», — делится со всеми Владислав.

фото: Кадр из видео

Мотоциклист без прав врезался в автомобиль в Петрозаводске (ВИДЕО)

ГИБДД Карелии рассказала подробности аварии с мотоциклистом, которая произошла в Петрозаводске на улице Ригачина.

Ранее сообщалось, что 2 августа, в 9.06 в районе перекрестка улицы Ригачина и Производственного проезда столкнулись мотоцикл с легковой автомобиль.

В ГИБДД пояснили, что 32-летняя женщина, управляя автомобилем Toyota Carina, при повороте налево не уступила дорогу встречному мотоциклу Suzuki, допустив столкновение транспортных средств.

В результате ДТП травмы получил 45-летний мотоциклист. Водительских прав мотоциклист не имеет.

фото: © Маковеева Светлана / «Комсомольская правда»

ГИБДД Карелии рассказала, как пешеход, ставший виновником смертельного ДТП, попал за решетку

Нарушение пешеходом может привести к реальному сроку лишения свободы, предупредили в ГИБДД Карелии.

Суд Калмыкии вынес беспрецедентное решение в отношении пешехода, который спровоцировал смертельное ДТП, пишет «Российская газета».

По обстоятельствам дела, водитель легкового автомобиля при обгоне грузовика заметил на полосе движения пешехода. Избегая наезда, водитель выполнил резкий маневр, что привело к съезду в кювет. От полученных травм водитель скончался на месте Д. П. Позже была установлена личность пешехода, а так же тот факт, что в момент ДТП он был сильно пьян.

«Исследовав все обстоятельства дела, назначив необходимые экспертизы и изучив их результаты, районный суд пришел к выводу в виновности в этом ДТП пешехода. Кроме того, суд не нашел смягчающих вину обстоятельств, зато посчитал отягчающим его нетрезвое состояние. А поэтому признал его виновным по части 2 статьи 268 Уголовного кодекса в нарушении пешеходом правил безопасности движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Эта статья предусматривает ограничение свободы на срок до четырех лет, либо принудительные работы на тот же срок, либо лишение свободы на тот же срок. Суд приговорил его к одному году лишения свободы в колонии-поселении», — сообщается в публикации «Российской газеты».

фото: «Столица на Онего»

Житель Карелии, который заживо сжег жену, получил 16 лет колонии

В Питкярантском районе мужчину осудили за убийство супруги, совершенное с особой жестокостью, сообщили в прокуратуре Карелии.

Судом установлено, что в мае 2020 года 47-летний житель Питкяранты, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с женой на почве семейных финансовых трудностей. Он взял канистру с бензином, облил супругу и поджег. Потерпевшая с ожогами тела 2 и 3 степени общей площадью более 80 процентов была доставлена в больницу. Врачи оказались бессильны - через несколько дней женщина умерла.

Прокуратура республики поддержала государственное обвинение по уголовному делу, рассмотренному Верховным судом Карелии. Мужчина был признан виновным в жестоком убийстве. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Житель Питкяранты получил и дополнительное наказание в виде ограничения свободы на 1,5 года.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Ранее жительница Петрозаводска поссорилась со своим знакомым и воткнула нож ему в голову.

фото: © Александр Орлов / «Столица на Онего»

Жителей Петрозаводска предупреждают об опасности падения деревьев (ФОТО)

Из-за сильного ветра в Петрозаводске возросла опасность падения деревьев и рекламных щитов, уже зафиксированы инциденты.

В паблике Единой дежурно-диспетчерской службы появилось предупреждение о сильном ветре и связанной с этим угрозе падения деревьев.

«В связи с ухудшением погодных условий, усилением ветра до 15 — 20 м/с возникла угроза падения деревьев. Во избежание чрезвычайных ситуаций не стоит парковать транспортные средства около деревьев и рекламных конструкций. Будьте внимательны и осторожны», — опубликовали информацию в ЕДДС Петрозаводска.

Ранее в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» появилось фото упавшего дерева на улице Машезерской. Дерево рухнуло прямо на дорогу, оборвав провода и едва не задев стоявший рядом автомобиль.

Информация об упавшем дереве появилась в 13.00, а уже спустя час очевидцы сообщили, что последствия аварии были устранены.

Ранее на окраине Петрозаводска ветер сорвал дорожный знак.

фото: © Администрация Петрозаводска

Глава Петрозаводска написал о мелочах, из которых состоит наша жизни

Владимир Любарский рассказал, как по просьбам горожан отремонтировали скамейку на остановке в центре Петрозаводска.

На своей странице в соцсети глава Петрозаводска Владимир Любарский написал, что власти города стараются оперативно реагировать на сообщения жителей. Какие-то работы удается выполнить в рамках действующих контрактов, на что-то бюджетных средств не заложено.

«Вот, например, в конце прошлой недели поступил сигнал о том, что скамейку на остановке на Антикайнена сломали, а вокруг — мусор. Отработали ситуацию с компанией „ТехРент“. Мусор убран, скамейка восстановлена. Почему мэр пишет о такой мелочи? Потому что из таких мелочей и состоит наша жизнь, и из них же складывается наше к ней отношение», — написал Любарский.

И в очередной раз призвал всех бережнее относиться к городскому имуществу, потому что чистые и целые остановки, скамейки, знаки и фонари делают Петрозаводск более уютным и комфортным. Надо уважать чужой труд!

фото: Кадр из видео

Мотоциклист врезался в автомобиль на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО)

ДТП с участием мотоцикла и легкового автомобиля произошло в районе перекрестка улицы Ригачина и Производственного проезда.

В минувший понедельник, 2 августа, в 9.06 в районе перекрестка улицы Ригачина и Производственного проезда столкнулись мотоцикл с легковушкой. Видео происшествия выложили в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Судя по видео, ДТП произошло в момент, когда водитель автомобиля, не уступив преимущества мотоциклисту, сворачивал с Ригачина на проезд. Байкер врезался в машину, завалившись набок. Машина продолжила движение, остановившись на проезде. Мотоциклист предпринимал попытки сразу подняться, но не смог.

Информация о пострадавшем выясняется.

Момент ДТП попал в объектив камеры компании «Сампо.ру».

Ранее мотоциклист получил травмы после столкновения с автомобилем на улице Шотмана в столице Карелии.

фото: © Столица на Онего

Сильные дожди и штормовой ветер не уйдут из Карелии в среду

МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий 4 августа в девяти районах республики.

По информации Карельского Гидрометцентра, ночью и утром 4 августа местами по северным районам республики пройдут сильные дожди. В течение суток в среду местами, преимущественно по северным и центральным районам республики, ожидается усиление северо-западного, западного ветра порывами до 15-20 м/с.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Костомукша, Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Сегежский и Суоярвский районы.

МЧС рекомендует жителям Карелии:

• не приближаться к проводам, провисшим низко над землей;

• не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередачи;

• ограничить поездки на личном автотранспорте;

• ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых;

• ограничить движение по пешеходным подвесным мостам;

• владельцам частных домов принять меры по подготовке ливневых канализаций, водоотводных канав;

• ограничить выход всех видов плавсредств (в том числе самодельных) в акватории крупных водоёмов.

Ранее специалист центра «Фобос» предупредила жителей Карелии о смерче.

фото: gov.karelia.ru

В Карелии перезахоронили 140 ополченцев, погибших в 1941 году (ФОТО)

В деревне Сяндеба Олонецкого района состоялась торжественная церемония захоронения бойцов 3-й Фрунзенской дивизии народного ополчения.

Благодаря поисковикам из безвестности вернулось 140 солдат, погибших в 1941 году. Бойцы 3-й Фрунзенской дивизии народного ополчения погибли в Карелии и на долгие годы остались в земле. Поисковым отрядам «Доброволец – Политех», «Патриот», «Рейд» удалось установлено 38 имен ополченцев. Героев войны 31 июля торжественно захоронили в деревне Сяндеба, сообщили на сайте правительства республики.

Гостей церемонии захоронения приветствовали исполняющий обязанности главы администрации Олонецкого района Антон Пешков и глава Коверского сельского поселения Надежда Шерстнева.

Почтить память героев-ополченцев приехали руководители Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, Центра изучения испанской культуры, Союза организаций российских соотечественников в Испании.

Ранее сообщалось, поисковики из Тюмени отправятся в экспедицию в Карелию.

фото: © Сергей Юдин / «Республика»

Глава Минсельхоза Карелии признал справедливость претензий населения республики к форелеводам

Карельский министр высказался за внедрение «экологосберегающих» технологий в товарном рыбоводстве.

Министр сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимир Лабинов признал, что население республики очень часто высказывает справедливые претензии к деятельности форелеводческих хозяйств. Об этом глава карельского Минсельхоза заявил на онлайн-совещании по развитию агропромышленного комплекса, которое состоялось 3 августа.

«Мы в текущем году наблюдаем проявление интереса инвесторов к этой сфере деятельности, и, конечно же, всячески будем способствовать этому процессу, и наша задача – ориентировать производителей, задействованных в сфере аквакультуры, на выполнение мероприятий по повышению экологизации отрасли с учетом тех конфликтных ситуаций, которые у нас имеют место быть с населением, которое очень часто справедливо выражает свои оценки по отношению к форелеводческим хозяйствам, а иногда эти оценки носят весьма тенденциозный характер. Я бы не хотел сейчас в эту тему углубляться, но тем не менее, политика министерства сельского хозяйства нацеливает форелеводов на внедрение технологий максимально энерго-, ресурсо- и экологосберегающих», – сказал Владимир Лабинов.

Как сообщил министр, в конце нынешнего года в Олонецком районе появится первое в Карелии форелеводческое хозяйство с замкнутым водоснабжением, и в будущем республиканские власти рассчитывают увеличить число таких хозяйств. Кроме того, в карельском Минсельхозе надеются на рост мощностей по переработке рыбы и рыбных отходов.

По оценке министра Лабинова, объем выращивания аквакультуры в Карелии в 2021 году останется примерно на прошлогоднем уровне и составит около 36,7 тысячи тонн.

фото: gov.karelia.ru

Пожарных-десантников, помогавших Карелии в тушении лесных пожаров, проводили домой (ВИДЕО)

Глава Карелии Артур Парфенчиков вручил благодарственные письма пожарным, которые приехали из других регионов для спасения республики от лесных пожаров.

В минувший понедельник, 2 августа, 45 специалистов федерального учреждения Рослесхоза «Авиалесоохрана» и десантники-пожарные из Архангельской области завершили свою вахту в Карелии. Руководитель республики Артур Парфенчиков проводил пожарных домой. Об этом сообщается на сайте правительства.

«У нас такое впервые в истории Карелии. Атмосферная засуха, сухие грозы и факторы, которые, наверное, связаны с человеческим поведением привели к возникновению большого количества пожаров в одно время. Но все вместе мы выстояли и не дали огню распространиться на поселки, дачные кооперативы. Работали все, и МЧС, и арендаторы. Серьезно помогли добровольцы. Но тушение пожаров – это дело профессионалов, и когда такие люди есть – система работает», − сказал Артур Парфенчиков.



Минприроды Карелии

Все привлеченные силы прибыли в Карелию в период с 19 по 20 июля – во время пика прохождения пожароопасного сезона. Специалисты были полностью оснащены необходимой спецодеждой, средствами пожаротушения и незамедлительно отправились к местам пожаров.

Опытные специалисты Рослесхоза − ФБУ «Авиалесоохрана» (24 человека) помогли тушить лесные пожары в Суоярвском, Сегежском, Пряжинском, Олонецком и Беломорском районах.

Десантники-пожарные из Мурманской (10 человек) и Архангельской областей (21 человек) также не дали огню распространиться в Сегежском, Пряжинском, Суоярвском районах.

Каждому из привлеченных в Карелию пожарных вручили благодарственные письма.

Видео проводов опубликовали на странице главы Карелии в социальной сети.

Ранее монахи назвали причину пожара на острове, где расположен скит Валаамского монастыря.

фото: © Администрация Олонецкого района

В деревне Карелии на 1,5 млн рублей благоустроили территорию у храма (ФОТО)

В деревне Тукса Олонецкого района прошло торжественное открытие благоустроенной территории возле храма Вознесения Христова.

Как сообщается в паблике Олонецкого района, 1 августа в торжественной обстановке прошло открытие общественной территории в рамках реализации программы «Комфортная городская среда» возле храма Вознесения Христова в деревне Тукса. Перед собравшимися жителями и гостями деревни с приветственной речью выступила глава Туксинского сельского поселения Инна Корнилова.

Благоустройство проводилось в течение месяца, проведена большая подготовительная работа, уложена брусчатка вокруг храма для крестного хода, установлено 12 светильников, 4 скамейки и 4 урны, общая сумма потраченных средств 1,6 млн рублей.

В ходе выступления благодарственными письмами администрации поселения отмечены руководитель подготовки дизайн-проекта, доцент кафедры технологии и организации лесного комплекса Института лесных, горных и строительных наук ПетрГУ Ольхин Ю. В. и подрядчик ООО «Свой дом», внёсшие свой вклад в благоустройство территории.

Со словами благодарности обратился к присутствующим отец Виктор, отметивший позитивные изменения территории, поблагодарил благотворителей и добровольных служителей храма.

В завершении выступлений прошла традиционная процедура разрезания красной ленточки, отец Виктор отслужил молебен и все собравшиеся по новой дорожке обошли храм. Приятным дополнением к состоявшемуся событию стало выступление женского хора «Киуруйне».

фото: © Меркова Ирина / «Столица на Онего»

Верховный суд Карелии оставил в силе приговор Виталию Рохманюку, осужденному на 9 лет колонии за две взятки

В последнем слове 3 августа получивший 9 лет колонии строгого режима за взятки экс-начальник Управления архитектуры и градостроительства петрозаводской администрации Виталий Рохманюк заявил, что петрозаводский суд «осудил невиновного».

Сегодня, 3 августа, Верховный суд Карелии с четвертой попытки завершил рассмотрение апелляционной жалобы бывшего начальника Управления архитектуры и градостроительства мэрии Петрозаводска Виталия Рохманюка. Напомним, что 16 декабря 2020 года судья петрозаводского городского суда Екатерина Хомякова признала его виновным в получении двух взяток – 500 и 410 тысяч рублей и приговорила к 9 годам колонии строгого режима со штрафом в 3 миллиона рублей.

Три этом сам Виталий Рохманюк и его адвокаты на предыдущем заседании Верховного суда 20 июля просили не только отменить обвинительный приговор, но и вынести новый, оправдательный. Участвовавшая в деле представитель прокуратуры просили оставить приговор петрозаводского суда в силе.

Так и произошло 3 августа. Несмотря на то, что в последнем слове Виталий Рохманюк в очередной раз заявил о своей невиновности, Верховный суд оставил вынесенный ему приговор без изменений. И в этот день он вступил в законную силу.

Напомним, что приехавшего на работу в Карелию из Санкт-Петербурга Виталия Рохманюка карельский Следком обвиняет в получении двух взяток в сумме 500 и 410 тысяч рублей от жителей карельской столицы. Последние планировали построить малоэтажные жилые дома-коттеджи на улицах Академической и Фонтанном проезде. За получение разрешения на строительство и сдачу этих домов в эксплуатацию, считает следствие, им пришлось заплатить Рохманюку немалые деньги. Но сам Рохманюк вину не признает и в последнем слове 4 декабря в городском суде сказал, что старался работать хорошо.

фото: © «Сампо ТВ 360»

Глава Карелии поручил найти правовое решение по ситуации с рыбоводческим хозяйством в деревне Ватнаволок

Жители деревни обеспокоены строительством на берегу Онежского озера садков для выращивания форели.

Сегодня, 3 августа, в ходе онлайн-совещания по вопросу развития агропромышленного комплекса на территории республики обсуждалась ситуация, возникшая в связи со строительством в деревне Ватнаволок Кондопожского района рыбоводческого хозяйства.

Как сообщил министр сельского и рыбного хозяйства региона Владимир Лабинов, участок под размещение объекта аквакультуры был сформирован на берегу Лижемской губы Онежского озера в 2009 году. В 2019 году Росрыболовство расторгло контракт с прежним арендатором и заключило договор с новым пользователем, который недавно приступил к строительству садкового форелевого хозяйства.

Размещение вблизи населенного пункта рыбоводческого хозяйства вызвало обеспокоенность жителей деревни Ватнаволок, опасающихся за ухудшение экологического состояния водоема. В настоящее время работы приостановлены.

Глава республики призвал искать решение проблемы исключительно в рамках правового поля. По словам Артура Парфенчикова, вопрос размещения на территории населенного пункта нового объекта должен решаться при участии главы поселения, предпринимателей и местных жителей.

− Почему глава администрации поселения не знает о том, что происходит на его территории? – сказал руководитель региона. − Возможно, здесь есть и вина рыбоводческого хозяйства, которому нужно с населением договариваться, нужно вести диалог.

Напомним, что в 2021 году вышел приказ Министерства сельского и рыбного хозяйства Карелии, предусматривающий учет мнения граждан при определении границ новых рыбоводных участков. В связи с этим глава республики поручил часть доходов рыбной отрасли направлять на контроль за экологией, укрепление ветеринарной службы, гранты, связанные с поддержкой наиболее экологичных производств, а также на социальное развитие населенных пунктов, в которых находятся рыбоводческие хозяйства.

фото: © РИА Новости / Нина Зотина

Карелия заняла 19 место в рейтинге регионов РФ по развитию ипотеки

Средний размер ипотечного кредита в республике составляет 2,3 миллиона рублей.

Российское агентство РИА «Рейтинг» опубликовало 3 августа рейтинг регионов страны по развитию ипотеки, в основу которого легли данные официальной статистики. Карелии в этом рейтинге досталось 19 место.

Согласно данным агентства, количество ипотечных кредитов, выданных в республике за последние 12 месяцев, составило 32,6 на тысячу человек экономически активного населения. Рост числа этих кредитов за период с января по май 2021 года в сравнении с аналогичным прошлогодним периодом составил в Карелии 24,5%, а средний размер – 2,3 миллиона рублей.

Заметим, что соседняя с республикой Архангельская область расположилась в рейтинге на 9 месте, Вологодская – на 14, Ленинградская – на 30, а Мурманская – на 37.

фото: © freepic

Власти Карелии уменьшили лимит на добычу лосей

В прошлом году лимит оказался освоен только на 70%.

Правительство Карелии установило лимит на добычу лосей в республике на ближайший год. В сравнении с прошлым годом этот лимит уменьшен с 863 до 778 особей, что составляет чуть более 4% от всей численности карельских лосей. Согласно правительственным данным, прошлогодний лимит оказался освоен в республике только на 70%.

Кроме того, республиканские власти распределили квоты на добычу лосей по охотничьим угодьям. Самая большая из них – на 77 особей – определена для общедоступных охотничьих угодий Лоухского района. Среди охотничьих угодий, закрепленных за общественными организациями и частными фирмами, крупные квоты получили Пудожское районное общество охотников и рыболовов – на 54 особи, а также Союз охотников и рыболовов в Лахденпохском районе – на 27 особей.

фото: © Госавтоинспекция Карелии

Пьяный водитель на ВАЗе перевернулся в Петрозаводске в кювет – есть пострадавшие

Два человека пострадали в ДТП на Соломенском шоссе, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувший понедельник, 2 августа, в 16.30 на Соломенском шоссе, 11 водитель автомобиля «ВАЗ-2114», находясь в состоянии алкогольного опьянения и не имея права управления транспортными средствами, опрокинулся в кювет.

В результате ДТП пострадали два пассажира — мужчины 34 и 35 лет