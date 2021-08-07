Важные новости, которые вы могли пропустить

фото: © Артур Лебедев / РИА Новости

Число детей, снятых с поезда Мурманск–Адлер с отравлением, достигло 91

Дети, отравившиеся в поезде Мурманск – Адлер, продолжают поступать в кубанские больницы.

По данным на 9 августа уже 91 ребенок с признаками пищевого отравления госпитализирован в больницы Кубани. В воскресенье в клиниках находилось 87 детей, из которых 46 из Карелии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб Краснодарского края.

Напомним, из Карелии на отдых в детские лагеря отправились 140 детей. Путевки они приобретали через турфирму. По имеющейся информации, в поезде дети могли поужинать в вагоне-ресторане, после чего им стало плохо. У детей обнаружили подозрение на кишечную инфекцию.

В итоге 20 детей были сняты с поезда Мурманск-Адлер и доставлены в больницы Белореченска и Апшеронска. Еще 20 были госпитализированы по прибытии в Туапсе, трое заболели ночью, еще о троих заболевших стало известно к вечеру воскресенья.

Затем в вагоне-ресторане поезда Мурманск-Адлер правоохранительные органы нашли просроченные продукты, гнилые овощи и хлеб с плесенью.

Роспотребнадзор назвал норовирус второго типа причиной отравления детей, которых пришлось госпитализировать в клиники Краснодарского края.

фото: © ЦИК РК

Умер бывший председатель ЦИК Карелии Александр Истомин

Экс-председатель ЦИК Карелии, ветеран МВД, полковник в отставке Александр Истомин ушел из жизни 9 августа на 81 году жизни.

Ушел из жизни Александр Александрович Истомин, который с 1999 по 2011 гг. возглавлял Центральную избирательную комиссию Республики Карелия.

Александр Александрович ушел из жизни на 81 году жизни после продолжительной тяжелой болезни.

Александр Александрович был профессионалом своего дела, принципиальным и ответственным руководителем. Находясь на своем посту предсдателя ЦИК, он тесно сотрудничал с депутатским корпусом при работе над региональным выборным законодательством.

Законодательное Собрание Республики Карелия выражает искренние соболезнования родным и близким Александра Александровича Истомина.

Александр Александрович Истомин родился 10 апреля 1941 года в Ленинграде. С 16 лет трудился токарем на Онежском тракторном заводе. Год проучился в Петрозаводском госуниверситете. С 1961 по 1964 года проходил службу в Советской Армии в Германии. С 1965 по 1988 годы работал на различных должностях в Министерстве внутренних дел Республики Карелия: участковым, старшим инспектором штаба, заместителем начальника отдела уголовного розыска и начальником информационного центра.

фото: Костомукшский городской округ / ВК

В Карелии коммунальщики решили подарить горожанам собственный хлам (ФОТО)

В Костомукше компания «Теплосети» предлагает горожанам бесплатно забрать себе фрагменты железобетонных руин.

МУП «Теплосети» предлагает жителям Костомукши забрать старые железобетонные изделия. Коммунальщики отдают бесплатно фрагменты конструкций. Новым хозяевам предстоит вывезти их самостоятельно. Об этом сообщает паблик «Костомукшский городской округ».

Хозяева железобетонных плит считают, что их конструкции могут пригодиться новым владельцам для хозяйственных и строительных нужд.

Ранее сообщалось, как на размытой дороге «Юшкозеро — Костомукша» автомобиль провалился в яму.

фото: © МВД Карелии

Молодые люди украли световую вывеску с торгового центра в Петрозаводске (ВИДЕО)

Полиция карельской столицы просит помочь в розыске нарушителей, сообщили в МВД республики.

Сотрудники полиции Петрозаводска устанавливают личности молодых людей, запечатленных на видеозаписи. Они совершили кражу.

Всех, кому что-либо известно о личности и местонахождении разыскиваемых, полиция просит сообщать по телефонам: 8911 426 81 77, 8911 050 98 02.

Конфиденциальность гарантируется.

фото: © Юрий Смитюк / ТАСС

Мужчина в Петрозаводске упал в открытый колодец и переломал себе ноги

В Петрозаводске мужчина, упавший в колодец, госпитализирован со множественными переломами.

Как сообщил на городской планерке директор ЕДДС Петрозаводска Вадим Измайлов, в минувшую среду, 4 августа, в 17.57 на улице Онежской флотилии, 1, в зеленой зоне напротив парковки у машиностроительного завода «Авангард» 45-летний мужчина упал в открытый затопленный колодец.

«У пострадавшего множественные перелому голени, он доставлен в БСМП», — сообщил Вадим Измайлов, а также уточнил, что принадлежность люка не определена, но Служба единого заказчика его закрыла.

фото: © Госавтоинспекция Карелии

Полиция разыскивает виновника смертельной аварии в Карелии

В ГИБДД Карелии уточнили подробности ночной аварии в Сегежском районе.

Напомним, ранее появилась информация о том, что ночью 8 августа на 658 километре автодороги «Кола» неустановленный водитель автомобиля сбил 28-летнего жителя Пряжинского района и уехал с места происшествия.

Стало известно, что сбитый пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель не попытался оказать помощь потерпевшему, и в ГИБДД о случившемся не сообщил.

Авария произошла с 4.00 до 4.20 ночи.

По факту ДТП проводится проверка, выясняются обстоятельства, устанавливается личность водителя, совершившего ДТП.

Госавтоинспекция просит всех, кто мог быть свидетелем этого происшествия или кому стали известны какие-либо сведения о водителе и автомобиле, причастных к аварии, сообщить в дежурную часть ОМВД России по Сегежскому району по телефону — 88143143333 или 102.

фото: https://vk.com/vuonnini

Жители деревни Карелии, где снимали фильм «А зори здесь тихие», обеспокоены загрязнением озера Сямозеро

Обращение местных жителей к республиканским властям пошло «гулять» по министерствам и ведомствам.

Жители деревни Сяргилахта Пряжинского района обеспокоены загрязнением озера Сямозеро в окрестностях этого уголка Карелии, известного всей стране по съемкам фильма «А зори здесь тихие». К берегу прибило густую маслянистую пленку, которую местные активисты сняли на фото и видео. Ее появление деревенские жители связывают с деятельностью форелеводческого хозяйства, расположенного в Сяргилахте.

Общественники обратились в республиканское министерство сельского и рыбного хозяйства, но это обращение было перенаправлено в Северо-Западное территориальное управление Росрыболовства. А это ведомство переслало жалобу жителей Сяргилахты в Балтийско-Арктическое межрегиональное управление Росприроднадзора, которое, в свою очередь, отправило ее в СЗТУ Росрыболовства, Североморское межрегиональное управление Россельхознадзора и Минприроды Карелии.

фото: © Паблик ВК «Живой Петрозаводск»

Впервые отремонтированная с советских времен дорога в Петрозаводске превратилась в озеро (ФОТОФАКТ)

Проезд Строителей ушел под воду, сообщили жители Петрозаводска.

В паблике «Живой Петрозаводск» опубликовано фото проезда Строителей, который, несмотря на недавно выполненный ремонт, превратился в большую лужу.

«Проезд Строителей. В прошлом году впервые с советских времен отремонтировали дорогу. Хочется спросить мэра Любарского и его зама Бекелева: вы вообще видели эту дорогу спустя менее чем год после ремонта? На ней постоянно лужи, это брак! Дорога затоплена у станкозавода, у завода сельхозтехники и у разрекламированного технопарка. Можно даже закрыть глаза, что асфальта положили меньше, чем от поребрика до поребрика, но вот это вот всë…», — написала горожанка.

фото: © Меркова Ирина / «Столица на Онего»

На выходных в Карелии снова горел лес

В выходные в Медвежьегорском районе был зарегистрирован один лесной пожар, сообщили в правительстве республики.

За минувшие выходные в лесах Республики Карелия зарегистрирован один лесной пожар 8 августа в Медвежьегорском районе. Пожар ликвидирован в тот же день силами АУ РК «Карельский центр авиационной и наземной охраны лесов» на площади 0,2 га. Предварительная причина пожара — нарушение гражданами правил пожарной безопасности в лесах.

С начала сезона в лесах республики возникло 298 лесных пожаров на общей площади 20422,1 га.

В прошлом году на эту дату произошло 137 лесных пожара на площади 512,1 га.

Доля ликвидированных лесных пожаров в первые сутки — 56%.

Сообщить о возгорании в лесу можно по круглосуточному номеру прямой линии лесной охраны Карелии 8814-2-55-55-80.

фото: © паблик ВК «ДТП Петрозаводска и Карелии»

Неизвестный лихач протаранил несколько автомобилей в Петрозаводске и скрылся, бросив машину

На Перевалке водитель автомобиля «ВАЗ» повредил 3 машины, но есть подозрение, что потерпевших гораздо больше.

Вечером 8 августа в 21.50 в Петрозаводске возле дома по улице Зеленая, 3, водитель автомобиля ВАЗ-2112 врезался в две припаркованных машины «Lada» и «Opel». От удара один из автомобилей откатился на середину проезжей части, задев припаркованный рядом «Nissan». Информацию об этом вместе с фото выложил один из горожан в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

«Водитель скрылся с места ДТП, но машина была найдена в соседнем дворе. ВАЗ 2112 прошёлся правой стороной по машинам, но при нахождении авто были замечены многочисленные притертости и вмятины на левой стороне», — написал автор поста.

Петрозаводчанин посоветовал жителям района осмотреть свои автомобили на предмет повреждений, сделанных скрывавшимся нарушителем.

фото: © Межрайонная больница Костомукши

В городе горняков в Карелии ковидных больных попросили не гулять по родильному отделению и не разносить заразу

Межрайонная больница Костомукши обратилась к коронавирусным больным и их родственникам с просьбой не нарушать режим и не подвергать заражению опасной инфекцией других пациентов.

В связи с участившимися случаями нарушения больничного режима пациентами инфекционного отделения Межрайонной больницы Костомукши и их родственниками лечебное учреждение выпустило обращение.

В обращении говорится, что первое инфекционное отделение, в котором лежат больные COVID-19, расположено отдельно от основных корпусов больницы, оно изначально спроектировано именно так для того, чтобы больные с особо заразными инфекционными заболеваниями не пересекались с другими больными, персоналом и посетителями. Второе инфекционное отделение организовано на базе детского отделения с той же целью. Сейчас, во время пандемии, силами МЧС вокруг отделений установлены ограждения, но, несмотря на это, пациенты инфекционных отделений, уже выздоравливающие, выходят на улицу и гуляют по территории больницы, игнорируя требования медицинского персонала.

«Мы понимаем, что постоянно находиться в закрытой палате тяжело, особенно в хорошую погоду, поэтому больным разрешено выходить на улицу, но только в пределах огороженной территории. Покидать эту территорию и контактировать с посторонними людьми категорически запрещено. Более того, так как вы заведомо являетесь переносчиком особо опасной инфекции, вы знаете о своем диагнозе и совершаете эти действия осознанно, к вам может быть применено административное наказание. Мы не хотим прибегать к таким мерам, мы верим в ваше благоразумие, и поэтому просим вас подумать о том, что вы делаете, и какой опасности вы подвергаете других людей, когда идете гулять, например, к родильному отделению», — сказано в обращении к ковидным больным.

Второй момент, на который обратила внимания администрация больницы: посещение инфекционных больных строго запрещены. Но, как указано в обращении, несмотря на запреты, родственники все равно приезжают к отделениям, общаются, близко контактируют с больными и даже привозят детей. На замечания персонала многие такие посетители отвечают фразами вроде «Никакого ковида не существует!», несмотря на то, что их же близкие, которых они и пришли навещать, всего несколько дней назад не могли дышать без помощи аппарата ИВЛ.

!Помните, своими действиями вы провоцируете рост заболеваемости в городе. Вы можете заразиться сами, или просто привезти вирус на своей одежде и заразить других людей, например, в магазине. Статистика заболеваемости среди детей на данный момент самая высокая за все время пандемии. Подумайте, пожалуйста, что когда вы привозите ребенка в инфекционное отделение, он может заразиться, а затем заразить и других детей на игровой площадке. Подобное поведение со стороны посетителей недопустимо!, -предупреждают врачи.

Если ваш родственник или друг лежит в больнице:

- общайтесь с родственниками по телефону, через мессенджеры и видео

- если ребенок соскучился, включите ему видео-связь или научите его ей пользоваться

- если уж вы приехали к зданию, то не заходите за ограждения, а пациент пусть за них не выходит, соблюдайте дистанцию, поговорите на расстоянии, не допускайте физических контактов, объятий и др.

- если вы принесли что-то для пациента, не нужно передавать ему прямо в руки, на этот случай процедура такая: вы подписываете пакет, указываете отделение, номер палаты, ФИО больного и оставляете его на вахте центрального входа больницы (для второго инфекционного отделения), либо через центральный вход инфекционного отделения.

фото: © Паблик ВК «Подслушано у водителей Птз и Карелии»

Легковушка влетела в фургон на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО)

ДТП с участием легкового автомобиля и фургона произошло на пересечении улиц Промышленной и Коммунистов.

Сегодня, 9 августа, в 11.56 произошла авария на перекрестке улиц Промышленной и Коммунистов. Легковой автомобиль врезался в «Газель». Момент ДТП попал в объектив камеры компании «Ситилинк».

Видео разместили в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии»

«Обратите внимание, что в настоящее время главная дорога по улице Коммунистов», — пишут в паблике.

Ранее сообщалось, на участках улиц Луначарского и Коммунистов организуют двустороннее движение транспорта.

фото: © ИТАР-ТАСС / Денис Русинов

Стало известно, когда выпишут из инфекционной больницы детей из Карелии, отравившихся в поезде (ВИДЕО)

Главврач детской поликлиники Петрозаводска Надежда Дрейзис осмотрела детей из Карелии, которые были доставлены в Туапсинскую центральную районную больницу после отравления в поезде.

Сегодня главврач детской поликлиники Петрозаводска Надежда Дрейзис приехала в Туапсе, чтобы проконтролировать состояние и лечение детей из Карелии, снятых с поезда Мурманск–Адлер с отравлением.

Надежда Дрейзис с главным врачом Игорем Николаевичем Смирновым посетила инфекционное отделение Туапсинской центральной районной больницы. Поговорила с каждым из 26 госпитализированных детей.

«Дети себя чувствуют хорошо, все бодрые веселые. Все говорят, что кормят хорошо. Вода в каждой палате есть. Дети готовы бежать к морю, но пока ждем результатов ПЦР-тестов. Во второй половине дня будут известны результаты тестов на ковид, и тех детей, у кого отрицательные тесты, сегодня выпишут», — сказала Надежда Дрейзис и сообщила, что едет дальше в Апшеронск и Белоречен, где в районных больницах также находятся дети из Карелии.

Напомним, из Карелии на отдых в детские лагеря отправились 140 детей. Путевки они приобретали через турфирму. По имеющейся информации, в поезде дети могли поужинать в вагоне-ресторане, после чего им стало плохо. У детей обнаружили подозрение на кишечную инфекцию.

В итоге 20 детей были сняты с поезда Мурманск-Адлер и доставлены в больницы Белореченска и Апшеронска. Еще 20 были госпитализированы по прибытии в Туапсе, трое заболели ночью, еще о троих заболевших стало известно к вечеру воскресенья.

Затем в вагоне-ресторане поезда Мурманск-Адлер правоохранительные органы нашли просроченные продукты, гнилые овощи и хлеб с плесенью.

Роспотребнадзор назвал норовирус второго типа причиной отравления детей, которых пришлось госпитализировать в клиники Краснодарского края.

фото: © © ИТАР-ТАСС / Михаил Метцель

Следком провел обыски у поставщиков продуктов в поезд, где отравились дети

СК провел обыски у поставщиков продуктов в поезд "Мурманск – Адлер", где отравился 91 ребенок.

Следователи провели обыски у компаний-поставщиков продуктов в поезд Мурманск — Адлер, где отравились десятки детей, сообщила журналистам старший помощник руководителя Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ Елена Марковская, пишет РИА Новости.

По ее словам, осмотрен вагон-ресторан, отобраны пробы суточного рациона детей, смывов поверхностей, по которым назначены экспертизы, изъяты товарные накладные, бракеражные журналы, получен биоматериал поездной бригады, допрошены сотрудники организаций, поставлявших продукты и напитки, работники пункта формирования, сопровождающие лица, начальник поезда, директор, официанты и повар вагона-ресторана.

«Произведены обыски у компаний, осуществлявших снабжение продуктами и напитками пассажирский поезд, признаны потерпевшими несовершеннолетние, установлены и допрошены их законные представители, организован спектр иных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий совершенного преступления», — добавила Марковская.

Напомним, из Карелии на отдых в детские лагеря отправились 140 детей. Путевки они приобретали через турфирму. По имеющейся информации, в поезде дети могли поужинать в вагоне-ресторане, после чего им стало плохо. У детей обнаружили подозрение на кишечную инфекцию.

В итоге 20 детей были сняты с поезда Мурманск-Адлер и доставлены в больницы Белореченска и Апшеронска. Еще 20 были госпитализированы по прибытии в Туапсе, трое заболели ночью, еще о троих заболевших стало известно к вечеру воскресенья.

Затем в вагоне-ресторане поезда Мурманск-Адлер правоохранительные органы нашли просроченные продукты, гнилые овощи и хлеб с плесенью.

Роспотребнадзор назвал норовирус второго типа причиной отравления детей, которых пришлось госпитализировать в клиники Краснодарского края.

фото: © Валерий Шарифулин / ТАСС

Число смертей от коронавируса в Карелии увеличилось до 742

За минувшие сутки в республике зарегистрирована еще одна смерть от COVID-19, сообщил глава Минздрава Карелии.

По данным на 9 августа, зафиксирован одна смерть от коронавируса. Общее число жертв пандемии в республике увеличилось до 738 человек. Об этом министр здравоохранения республики Михаил Охлопков сообщил на своей странице в соцсети.

За сутки COVID-19 был выявлен у 173 жителей Карелии, все они не были привиты. Заболели 173 человека, в состоянии средней тяжести находятся 35 пациентов, трое больных находятся в тяжелом состоянии.

В ковид-центрах проходят лечение 617 больных коронавирусом, из них 5 крайне тяжелых (на ИВЛ), два пациента подключены к инвазивной ИВЛ.

Всего с начала пандемии инфицировано 53862 человека.

За сутки выздоровели еще 175 пациентов. Всего выписанных по выздоровлению 53355 человек.

Напомним, глава Карелии смягчил ограничения, введенные из-за коронавируса.

фото: © Кадр из видео / Паблик «ДТП Петрозаводска и Карелии»

Гонявший по пешеходной зоне в Петрозаводске лихач попался сотрудникам ГИБДД

Пьяный водитель «ВАЗа» оказал неповиновение сотрудникам полиции, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Водитель «Жигулей», гонявший по пешеходной зоне на Ключевой, был задержан сотрудниками полиции.

В субботу 7 августа в ГИБДД Петрозаводска поступило сообщение о водителе ВАЗа, нарушавшего ПДД на Ключевой. В 13.00 экипаж ДПС обнаружил водителя, который отказывался выполнять законные требования сотрудников полиции.

Освидетельствование показало, что молодой человек был пьян. Автомобиль был помещен на штрафстоянку, в отношении 33-летнего водителя составлен протокол.

Кроме того, лихач был привлечен к ответственности за движение по тротуару. О том, как данный водитель гонял по пешеходной зоне, где гуляли дети, мы писали ранее.

фото: https://vk.com/parkkamennyibor

В администрации Петрозаводска не знают, какие деревья высаживать на месте вырубки в парке «Каменный бор»

Чиновники утверждают, что «естественное лесовосстановление» на пострадавшей территории уже началось.

Власти Петрозаводска не пришли к решению, какие породы деревьев высаживать на территории парка «Каменный бор», которая пострадала от рубки в прошлом году. Об этом заявил 9 августа на городской планерке заместитель мэра карельской столицы Андрей Бекелев, отвечая на вопрос жительницы Петрозаводска Татьяны Алексеевой, когда в «Каменном бору» начнется восстановление лесного участка, вырубленного под строительство мототрассы.

«В настоящее время та организация, которая сносила зеленые насаждения, убирает отходы, которые остались после той деятельности, – сказал заммэра Бекелев. – На прошлой неделе мы там были с рядом инициативных горожан, с коллегами, посмотрели. Нас не устроило качество проведенных работ, поэтому они будут дорабатывать. Что касается проведения работ по восстановлению, то ввиду особенностей местности – каменистой – и рельефа, мы сошлись во мнении, насколько возможно, провести там искусственное лесовосстановление. После того, как все отходы будут вывезены, еще раз туда со специалистами администрации и Минприроды туда выедем и примем окончательное решение. Естественное лесовосстановление там уже началось».

Напомним, рубки зеленых насаждений на территории парка «Каменный бор» под строительство мототрассы и детского сада вызвали протесты жителей Петрозаводска. В итоге возведение мототрассы в парке было остановлено, однако строительство детского сада было включено в федеральную программу развития Карелии до 2020 года, и городские власти продолжили работы, несмотря на возмущение общественности.

фото: © Telegram-канал «Mash на Мойке»

Пару сатанистов, подозреваемых в ритуальных убийствах, этапировали из Карелии в Москву

Двое подозреваемых в ритуальных убийствах, совершаемых в лесах Карелии и Ленобласти, отправлены в Москву.

Двое подозреваемых в ритуальных убийствах — Ольга Б. и Андрей Т. — этапированы из Карелии в Москву для следственных действий. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что москвичи Ольга Б. и Андрей Т., задержанные в Карелии за незаконный оборот наркотиков, состояли в группе сатанистов и сознались в совершении двух ритуальных убийств, каннибализме и расчленении тел своих жертв в Ленинградской области и Карелии в 2016 году.

«Б. и Т. перевезены из СИЗО Карелии, где они содержались по обвинению в преступлении, связанном с наркотиками, в один из московских следственных изоляторов. Они подозреваются в двух ритуальных убийствах. Следствие полагает, что мужчина и женщина состояли в секте сатанистов, убийства могли быть связаны с этим фактом», — сказал собеседник агентства.

Адвокат Ольги Олег Нескоромный подтвердил в беседе с ТАСС, что девушку переводят в Москву. «Поскольку это уголовное дело передано для расследования в [центральный аппарат] СК РФ, то и содержаться она будет в СИЗО в Москве. У меня нет точной информации, где сейчас Ольга. Возможно, она уже в Москве», — сказал он, подчеркнув, что был защитником девушки с марта по июль, однако более не представляет ее интересы.

Изначально Ольга Б. была задержана по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Как сказано в решении Верховного суда Карелии, который признал законным ее арест, она обвиняется ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»). Москвичку задержали в марте, а вскоре она была арестована Петрозаводским городским судом. Позже суд продлил срок ее содержания под стражей на 4 месяца.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

В Карелии установлен режим особой охраны болотных памятников природы

В границах охранных зон ценных болот запрещены лесозаготовки и добыча торфа.

Правительство Карелии установило режим особой охраны болотных памятников природы в нескольких районах республики. В их число попали «Болото у деревни Вендюры», «Болото Конье», «Болото Разломное», «Болото у озера Эльмус», «Болото Пигма», «Болото Пала», «Болото Дикино», «Болото Комарницкое», «Болото Тикша», «Болото у озера Нурдас», «Болото у озера Волгиеламби», «Болото Пайрецкое», «Болото Ладвинское», «Болото Ойгорецкое», «Болото Важинское», «Болото Посадско-Наворожское», «Болото Тамбицкое» и «Болото Сулансуо».

В границах охранных зон этих болот запрещены лесозаготовки, добыча полезных ископаемых и торфа, проведение мелиорационных работ и размещение отходов. Как отмечается в правительственном распоряжении, режим особой охраны допускает сбор грибов, ягод и лекарственных растений, за исключением тех, которые включены в Красные книги Карелии и России, а также организацию и устройство экологических троп и экскурсионных маршрутов.

фото: © freepik

Экс-президент Российского футбольного союза Фурсенко стал совладельцем туркомпании в Карелии

Бывший гендиректор ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» Сергей Фурсенко и президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев стали совладельцами ООО «Спорт и отдых» в Карелии.

Сергей Фурсенко, бывший гендиректор ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» и глава футбольного клуба «Зенит», а также президент группы «Дело» и президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев на паритетных началах стали совладельцами ООО «Спорт и отдых» (Карелия, Сортавала), свидетельствуют данные системы «СПАРК-Интерфакс».

Эта компания зарегистрирована в сентябре 2020 года, ранее ее единственным учредителем была гендиректор Наталья Васильева.

Основной вид деятельности ООО согласно регистрационным документам — деятельность спортивных объектов, также заявлены гостиничное дело, деятельность спортивных клубов, зрелищно-развлекательная; лесозаготовки, лесохозяйство.

Компания с мая текущего года арендует лесной участок у Сортавальского лесничества.

В группе «Дело» информацию о новом проекте не комментируют.

Фурсенко в 2010–2012 годах возглавлял Российский футбольный союз, Шишкарев в этот период был председателем комитета массового футбола и программ развития футбола РФС.

фото: © Илья Тимин / РИА Новости

Глава Карелии доложил президенту России о ликвидации задымления на острове Путсаари

В телеграмме, направленной Артуром Парфенчиковым, говорится о том, что лесопожарная обстановка на территории острова стабильная.

Глава Карелии Артур Парфенчиков направил телеграмму президенту России Владимиру Путину с докладом о ликвидации задымления на острове Путсаари Лахденпохского района, сообщили в правительстве региона.

Напомним, пожар на острове был обнаружен 26 июля. В его тушении участвовали сотрудники заповедника Кивач, специалисты пожарной части Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, МЧС России, государственной инспекции по маломерным судам, добровольные лесные пожарные, монахи, Лахденпохское центральное лесничество. Всего более 60 человек. Кроме того, были задействованы 2 вертолета МЧС с водосливными устройствами. Пожар площадью 98 га ликвидирован 30 июля. Ущерб, находящимся на острове скитам, не нанесен.

По итогам совещания 6 августа в целях контроля за лесопожарной обстановкой на острове Путсаари первым заместителем министра природных ресурсов и экологии республики совместно с врио начальника ГУ МЧС России по Карелии 7 августа осуществлен выезд и натурный осмотр территории острова.

«По результатам проведенного осмотра установлено, что открытого огня и задымления на территории острова не имеется. 5 августа в отдельных местах имелось слабое задымление на болоте. 6 августа задымление ликвидировано, указанное место дополнительно пролито водой. В настоящее время лесопожарная обстановка на территории острова стабильная, место пожара контролируется», - говорится в телеграмме.

фото: ИК-1 © Меркова Ирина / «Столица на Онего»

В двух колониях Карелии и СИЗО-2 заключенных вновь будут отпускать на длительные свидания

В ИК-1, ИК-7 И СИЗО-2 УФСИН Карелии возобновляется проведение длительных свиданий, сообщили в ведомстве.

В соответствии с предписанием главврача медико-санитарной части № 10 ФСИН России с 9 августа в исправительной колонии № 1, исправительной колонии № 7 и следственном изоляторе № 2 УФСИН России по Республике Карелия возобновляется проведение длительных свиданий с осужденными.

Вместе с тем, в учреждениях продолжает проводиться комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на минимизацию риска возникновения и распространения коронавируса, в связи с чем допуск на длительные свидания родственников осужденных будет осуществляется при наличии у них документов, подтверждающих отсутствие COVID-19:

— отрицательного результата ПЦР — теста, полученного не ранее чем за 72 часа до начала свидания (в том числе дети до 18 лет);

— документа подтверждающего наличие иммунитета (защитный титр IgG к COVID-19) после перенесенного заболевания коронавирусной инфекции, полученного не позднее 2-х месяцев с момента обследования (в том числе дети до 18 лет);

— документа, подтверждающего прохождение курса вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Перед началом свидания родственникам осужденных измерят температуру. Посетители с видимыми признаками острого респираторного заболевания или с повышенной температурой не будут допущены на свидание.

Измерение температуры тела родственников и осужденных, находящихся на длительном свидании, будет проводиться ежедневно. При выявлении у посетителей или осужденного признаков острого респираторного заболевания или повышенной температуры длительное свидание будет сразу же прекращено. Находиться в местах общего пользования (кухня, коридор, санузел, душевая и т. д.) родственники и осужденные будут должны в средствах индивидуальной защиты.

УФСИН обращает внимание, что соблюдение указанных санитарно-эпидемиологических требований и мер профилактики распространяется на детей, прибывших в сопровождении законных представителей на длительное свидание.

Посетителям необходимо иметь достаточный запас средств индивидуальной защиты (маски, перчатки), рассчитанный на все дни пребывания в учреждении.

Напомним, что в остальных учреждениях УФСИН Карелии (СИЗО-1, ИК-9, ЛИУ-4, РБ-2) с 12 мая возобновлено предоставление краткосрочных свиданий подозреваемым, обвиняемым, осужденным. Осуществляются свидания в помещениях для краткосрочных свиданий через стекло с использованием средств индивидуальной защиты (масок, перчаток) всеми участниками. В случае выявления нарушений порядка использования средств индивидуальной защиты (маска/респиратор должна плотно закрывать нос, рот), свидание незамедлительно прекращается.

Родственников подозреваемых, обвиняемых, осужденных просят с пониманием отнестись к введенным ограничительным мероприятиям. Об их отмене будет сообщено дополнительно, в том числе на официальном сайте УФСИН России по Республике Карелия.

фото: © ПСК

С 9 по 15 августа Прионежская сетевая компания продолжит подготовку электросетей к зиме

АО «ПСК» выполняет все намеченные ремонты и другие мероприятия, направленные на безаварийное прохождение осенне-зимнего сезона 2021-2022 гг .

Энергетики предупреждают население, что выполнение ремонтных работ на энергообъектах невозможно без кратковременных отключений потребителей и просит отнестись к этому с пониманием.

С 9 по 15 августа кратковременные отключения возможны:

Кондопожский муниципальный район:

— С 9 по 13 августа с 9.00 до 16.00. Поселок Гирвас, деревня Койкары.

— С 11 по 13 августа с 10.00 до 15.00. Деревня Эльмус.

Костомукшский городской округ:

— С 9 по 14 августа с 9.00 до 17.00. Город Костомукша: проспект Победы (частично), улица Светлая (частично), здания мастерской Козырева В.В, ООО «ФОРКОС», автомойки «Люкс», АЗС «Альпи», гостиничного комплекса «Фрегат», вышка «Мегафон», СНТ «Стан», СНТ «Инфра — 1», СНТ «Поляна — 1».

— 10 августа с 10.00 до 12.00. Город Костомукша: улица Солнечная (частично).

— 12 августа с 13.00 до 16.30. Город Костомукша: улицы Строителей (частично), Зеленая, Хвойная, Брусничная, Ауринко, Моховая (частично), Лесная.

Медвежьегорский муниципальный район:

— С 9 по 13 августа с 9.00 до 17.00. Деревня Тихвин Бор.

— С 9 по 115 августа с 9.00 до 9.30 и с 16.30 до 17.00. Поселок Шалговаара, деревня Шалговаара, форелевое хозяйство.

— 12 и 13 августа с 9.00 до 17.00. Поселок Возрицы: улицы Лесная, Нагорная.

Муезерский муниципальный район:

— С 9 по 15 августа с 9.00 до 17.00. Поселок Волома: улицы Школьная, Приозерная.

Питкярантский муниципальный район:

— С 10 по 13 августа с 9.00 до 16.00. Город Питкяранта: улица Ленина (дома 33, 35, 37, здания Центра социального обслуживания, бани, спортивного зала, магазинов.

Пряжинский национальный район:

— С 9 по 13 августа с 10.00 до 16.00. Поселок Чална: улицы Новая, Березовая, Сущевича, Дружинина, Цветочная, Северная, Кленовая, Светлая, Титова, Заводская, Гусева.

— С 9 по 12 августа с 10.00 до 16.00. Деревня Верхние Виданы: улица Антушевская.

— 10 августа с 10.00 до 16.00. Поселок Чална: улица Набережная.

— С 11 по 13 августа с 10.00 до 16.00. Поселок Чална: улицы Лесная, Железнодорожная.

— С 10 по 13 августа с 10.00 до 16.00. Поселок Чална: улицы Октябрьская, Заречная, Новореченская (частично), переулки Зеленый и Виданский.

— С 12 по 14 августа с 10.00 до 16.00. Поселок Чална: улицы Рябиновая, Тенистая.

— 13 августа с 10.00 до 15.00. Поселок Чална: улица Новореченская (частично), переулок Виданский.

Прионежский муниципальный район:

— 9 августа с 10.00 до 16.00: местечко Лучевое: «Лучевое — 1»

— С 9 по 13 августа с 10.00 до 16.00. Поселок Деревянка: улицы Посадочная, Советская, Кирпичная; деревня Педасельга.

— 10 августа с 10.00 до 15.00. Поселок Пай: улицы Некрасова, Ладвинская, Станционная; деревня Ревсельга.

— 12 августа с 10.00 до 16.00. Станция Шуйская: здание завода «Азимут»; поселок Шуя: здание детского сада; станция Орзега: садовые товарищества, местечко Елчезеро.

Сегежский муниципальный район:

— С 9 по 11 августа с 8.00 до 17.00. Поселки Попов Порог, Табой Порог.

— 11 августа с 9.00 до 11.00. Город Сегежа: улица 13-го съезда ВЛКСМ (дом 33).

Сортавальский муниципальный район:

— 10 августа с 9.00 до 16.00. Город Сортавала: улицы Бондарева, Дружбы народов, Карельская.

Лахденпохский муниципальный район:

— С 9 по 13 августа с 9.00 до 17.00. Город Лахденпохья: улицы Карельская, Новая, Заозерная, Заречная, Первомайская.

фото: © unsplash

Жителя Карелии осудили за попытку сжечь пункт полиции

Сегежском районе местный житель попытался сжечь пункт полиции и попал на скамью подсудимых, сообщили в прокуратуре Карелии.

В ходе судебного следствия установлено, что ночь в марте 2020 года 42-летний житель Сегежского района беспричинно, намереваясь поджечь пункт полиции поселка Надвоицы, подставил вплотную к его входной двери автомобильную шину, облил её легковоспламеняющейся жидкостью и поджёг.

Свои преступные действия осужденный не довел до конца по не зависящим от него обстоятельствам, так как огонь до его распространения потушили сотрудники охраны, прибывшие на место вследствие сработавшей пожарной сигнализации.

Учитывая наличие совокупности смягчающих обстоятельств, суд приговорил виновного к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Приговор суда не вступил в законную силу.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Муниципалитетам Карелии предоставят бюджетные кредиты на 1,7 миллиарда рублей для погашения рыночных заимствований

Кредиты получат два городских округа и девять муниципальных районов.

Власти Карелии предоставят бюджетные кредиты органам местного самоуправления республики для погашения рыночных заимствований муниципальных образований. Как сообщили в карельском министерстве финансов, общий объем средств на эти цели составит 1,7 миллиарда рублей.

Кредиты на срок до 2026 года получат два городских округа и девять муниципальных районов. Как отметили в республиканском Минфине, эта мера позволит повысить устойчивость местных бюджетов, сократив объем расходов на обслуживание муниципального долга.

фото: eparhia.karelia.ru

На острове Суйсарь в Карелии установят поклонный крест на месте сгоревшей церкви

Пожар уничтожил деревянный храм XVII столетия весной 1993 года.

На острове Суйсарь в Онежском озере состоялся крестный ход к месту старинного деревянного храма, сгоревшего почти 30 лет назад. Настоятель прихода Сретенского храма, к которому также относится Суйсарь, протоиерей Леонид вместе с иереем Алексием из Костромской епархии Русской православной церкви отслужили молебен пророку Илии, во имя которого был освящен храм.

Как сообщили в информационном отделе Петрозаводской и Карельской епархии РПЦ, в следующем году на острове планируется установить поклонный крест на месте сгоревшей церкви. Пожар уничтожил деревянный храм XVII столетия весной 1993 года.

фото: Управление пресс-службы главы Республики Карелия

Ремонт Площади Воинской Славы в Пудоже завершится 15 августа

Торжественное открытие памятного для пудожан места планируется 30 сентября - в День освобождения Карелии от фашистских захватчиков.

Готовность объекта проверил глава республики Артур Парфенчиков. Об этом информирует губернаторская пресс-служба.

Ремонтно-восстановительные работы на Площади Воинской Славы в Пудоже проводятся в рамках проекта «Народный бюджет». В прошлом году именно этот объект жители города выбрали наибольшим числом голосов: за ремонт мемориального комплекса, который находился в полуразрушенном состоянии, проголосовали 1884 человека из 3724 горожан.

Проектом предусматривается восстановление площади Павших Борцов, ремонт мемориала, обустройство Парка Горького.

На объекте работает организация ООО «Классикстоун». Как рассказал представитель подрядчика Сергей Барчугов, в настоящее время основные работы подходят к завершению: полностью реконструирован главный монумент, выложена тротуарная плитка на площади 2 тысячи кв метров, проведено освещение. На следующей неделе будут установлены мемориальные плиты с именами погибших в годы войны. На них увековечены 3866 фамилий. Затем начнется озеленение территории.

Следующий этап — обустройство парка около площади, где также идут строительные работы. Они завершатся в сентябре.

Проект также включает в себя ремонт в новом здании музея с созданием экспозиции, посвященной Великой Отечественной войне. Пудожский историко-краеведческий музей, основанный в 1970 году и 50 лет располагавшийся в здании бывшей земской управы, сегодня находится в другом, более удобном помещении. Здесь установлены новые окна и двери, заменена проводка, выполнены внутренняя отделка помещений и наружная отделка здания. В Военной комнате, созданной в музее, появилась экспозиция «На оборонительном рубеже. Пудож в годы Великой Отечественной войны: 1941–1945 годы».

Стоимость контракта составила 22,5 млн руб., из которых 20 млн рублей — республиканские средства и 2,5 млн руб. — местного бюджета.

Всего в этом году в рамках программы «Народный бюджет» в Карелии должно быть реализовано 65 проектов. На это направлено 324,9 млн рублей. Вклад местных бюджетов составит 8,4 млн рублей. Участниками программы стали 53 муниципальных образования.

фото: © Станислав Красильников / ТАСС

В России коронавирус унес жизни 165 650 человек

За сутки от COVID-19 скончались 769 россиян, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

За последние сутки в России выявлено 22 160 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 1 914 (8,6%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 6 469 910 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов увеличилось до 5 769 981.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписаны 14 474 человек.

Летальных случаев с начала пандемии зарегистрировано 165 650. За прошедшие сутки скончались 769 человек.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 169,4 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 411 тысяч тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 9 августа остаются 1 258 331 человек.

фото: © фрагмент спектакля «Кадриль» / Министерство культуры РК

Артисты Национального театра Карелии покажут в Грозном «Кадриль»

Национальный театр Карелии примет участие в Третьем Всероссийском Фестивале национальных театров «Федерация», который пройдет в Чечне 11–19 сентября, сообщили в карельском Минкульте.

Спектакль «Кадриль» режиссера Вячеслава Полякова будет представлен зрителям 11 сентября.

На Фестиваль приедут также театры из Хакасии, Татарстана, Саха-Якутии, Карачаево-Черкессии, Башкортостана, Кабардино-Балкарии, Дагестана, Алтая, Коми, Марий Эл и Чечни.

В Дни Фестиваля зрители увидят спектакли по мировой, национальной и современной драматургии. За 8 дней будут показаны 14 спектаклей.

Национальный театр Карелии примет участие в Фестивале уже в третий раз: ранее там были показаны «Сын-медведь» и «Дом окнами в поле».

Все спектакли участников предыдущих фестивалей «Федерация», безусловно, отличались высоким художественным уровнем и отвечали задачам и целям, поставленными его организаторами: формирование единого культурного пространства на территории Российской Федерации; патриотическое, духовно-нравственное и эстетическое воспитание зрителя, формирование у него культурных ценностей; формирование здоровых межнациональных отношений; дальнейшее сотрудничество и укрепление связей между национальными театрами России и театрами страны в целом; обмен опытом театральных коллективов.

Организаторами Фестиваля являются Минкультуры РФ, Союз театральных деятелей РФ и правительство Чеченской Республики.

Анна Позднякова: «Нет прощения тем, кто допустил подобное!»

Почти сотня детей из Карелии, которые ехали отдохнуть и поправить здоровье на побережье Черного моря, оказались на больничных койках.

В поезде «Мурманск-Адлер» произошло массовое отравление. По состоянию на 8 августа в Туапсинской ЦРБ № 1 с кишечной инфекцией находятся 67 несовершеннолетних, в Апшеронской — 12, в Белореченской — 8. Состояние детей — от лёгкой и средней степени тяжести, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

«Только представьте себе состояние матерей, узнавших, что сын или дочь попали в больницу за тысячи километров от родного дома. Как многодетная мать, я прекрасно понимаю их чувства. Нам сейчас обязательно нужно добиться того, чтобы все — подчёркиваю, все! — виновные в том, что наши дети вместо отдыха на пляже лежат в больницах, понесли строгое и справедливое наказание, вплоть до уголовной ответственности, — с возмущением написала на своей странице во ВКонтакте Анна Позднякова».

На отдых в детские лагеря Кубани отправились 140 карельских детей. Всего в двух организованных группах было порядка 250 детей. Речь идет о коммерческих группах, путевки приобретались через туристическую фирму.

Напоминаем, Анна Позднякова (партия РОСТа) — один из 10 кандидатов, выдвинувших свою кандидатуру в ГосДуму от Республики Карелия.