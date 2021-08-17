Самые читаемые новости за 17 августа

фото: Минэкономразвития Карелии / ВК

Созданный мастерами из Карелии корабль сняли в фильме про гардемаринов (ФОТО)

Копию первого российского линейного военного корабля «Гото Предистинация» сняли в Воронеже в картине «Гардемарины 1787. Война».

Копия корабля «Гото Предистинация», спроектированная и изготовленная на верфи «Варяг» в Петрозаводске, снята в новом фильме «Гардемарины 1787. Война». Об этом сообщает Минэк республики со ссылкой на ТАСС.

«В Воронеже на корабле „Гото Предестинация“ прошли съемки одного из эпизодов пятой части фильма „Гардемарины“, режиссером и сценаристом, как и предыдущих четырех фильмов, выступила Светлана Дружинина. Светлана Дружинина рассказала, что на экраны новая часть „Гардемарин“ выйдет в 2022 году», — говорится в сообщении ТАСС.

Ранее сообщалось, что в 2011–2014 годах по заказу Правительства Воронежской области была спроектирована и построена копия корабля «Гото Предистинация» в Петрозаводске. На верфи деревянного судостроения «Варяг» мастера-корабелы построили надводную деревянную историческую часть корабля, включающую корпус, парусное вооружение и старинные корабельные устройства, а на Павловском судостроительном заводе под Воронежем — стальная подводная часть со всеми техническими системами. После этого деревянная конструкция из более чем 2500 деталей была разобрана на секции, перевезена и смонтирована в Воронеже петрозаводскими специалистами. В 2014 году корабль-музей открыли для посещений у причала Адмиралтейской площади в Воронеже.

Парусный линейный корабль «Гото Предестинация» был первым русским кораблем, созданным без участия иностранных специалистов, его построили по проекту и под руководством Петра мастера Федосей Скляев и Лукьян Верещагин. Судно спустили на воду в 1700 году на верфи Воронежского адмиралтейства при строительстве в Воронеже первого регулярного военного флота России, сообщает Минэк Карелии.

фото: © Илья Питалев / РИА Новости

Стало известно состояние ребенка, госпитализированного из Карелии в Санкт-Петербург со 100-процентным поражением легких

Ребенок со значительным поражением легких, госпитализированный в Санкт-Петербург, пошел на поправку, сообщили в Минздраве Карелии.

Как рассказал глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков, 10-летний мальчик, у которого коронавирусная инфекция полностью поразила легкие, 13 августа был перевезен из Петрозаводска в Санкт-Петербург, где на сегодняшний день идет на поправку.

«У 10-летнего ребенка, доставленного с коронавирусом в Санкт-Петербург, наблюдается положительная динамика», — сказал Михаил Охлопков.

Что касается еще семи госпитализированных с коронавирусом детей, то, по словам Охлопкова, один из маленьких пациентов сегодня готовится к выписке.

«Детей с тяжелыми формами заболевания COVID-19 в больницах Карелии сегодня нет», — сообщил Михаил Охлопков.

Ранее сообщалось, что за сутки в Карелии 36 детей заразились коронавирусом.

Рыжеволосую женщину, пропавшую в Петрозаводске, нашли мертвой

Женщина пропала сутки назад.

Как сообщили в паблике «Доброспас», 60-летняя женщина с рыжими волосами и зелеными глазами, которая 16 августа вышла из дома и пропала, найдена мертвой.

Поисковики выразили соболезнования родным и близким пропавшей.

фото: © shutterstock.com

Ветер с грозой обрушатся на Карелию в ночь на 18 августа

МЧС Карелии предупреждает об ухудшении погоды на всей территории республики.

По информации карельского Гидрометцентра, в республике ожидаются сильные грозы, которые будут сопровождаться усилением юго-восточного и южного ветра порывами 15 м/с.

Непогода обрушится на юго-западные и западные районы Карелии с вечера 17 августа, на севере республики проявит себя утром и днем 18 августа. Под удар стихии попадет вся территория Карелии.

В МЧС настоятельно советуют жителям региона:

• не приближаться к проводам, провисшим низко над землей;

• не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередач;

• не оставлять транспортные средства, не находиться вблизи слабо укрепленных конструкций, элементов кровли и больших деревьев, которые могут сломаться под напором ветра;

• ограничить поездки на личном автотранспорте;

• ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых;

• ограничить выход всех видов плавсредств (в том числе самодельных) в акватории крупных водоёмов.

• ограничить движение по пешеходным подвесным мостам.

• владельцам частных домов принять меры по подготовке ливневых канализаций, водоотводных канав.

Ранее сообщалось о том, что на территории Карелии будет по-прежнему пасмурно.

В Карелии ищут рыбака, который три дня назад вышел на лодке в Онежское озеро

Житель Карелии пропал недалеко от села Деревянное Прионежского района.

О розыске вести пропавшего рыбака пишут в паблике «Поиск людей в Карелии. ПСО «Доброспас». Разыскивается Игорь П. 1975 г. р. Мужчина 14 августа вышел в Онежское озеро от СНТ «Сосновый бор» (12 км от села Деревянное) на лодке с мотором и с того момента его местонахождения неизвестно.

Был одет был в камуфляжный костюм.

Просьба всем, кто обнаружит указанную лодку или возможные вещи и рыболовные атрибуты, просим сообщить по тел. +79114036266.

фото: © ТАСС

Жителей Петрозаводска предупреждают, что странный мужчина ходит по домам и настойчиво просит открыть двери

На Перевалке местные жители рассказали про незнакомца странного вида, который стучится в двери и настойчиво просит открыть.

В редакцию «Столицы на Онего» обратилась петрозаводчанка, которая сообщила, что по Перевалке, на улице Мичуринской, ходит очень странный мужчина, в серой (белой) рубашке, невысокий, лет 30 на вид.

«Стучится в двери, настойчиво просит открыть. Держится за голову, синяки под глазами. С большой клетчатой сумкой. Говорит про какую-то распродажу, но и пару слов связать не может», — рассказала горожанка и попросила предупредить всех, чтобы не открывали двери.

Жительница Карелии через суд потребовала у людей, купивших ее дачу, вернуть ей баню, дрова, ковшик, лопату

В Питкярантском районе женщина продала дачу, а потом через суд решила вернуть оставшиеся там вещи, которые ей стало жалко терять, сообщили Питкярантском городском суде.

Как рассказали в суде, жительница Питкярантского района продала земельный участок с домом другой женщине. После продажи имущества продавец постоянно приходила на участок и что-то забирала. Вскоре новым владельцам участка это надоело, и они дали бывшей хозяйке месяц на то, чтобы она смогла взять все, что хочет, а потом перестали пускать ее в свои владения.

В результате жительница Питкярантского района обратилась в суд, сообщив, что из-за сложного финансового положения, ухудшения здоровья, ситуации с пандемией не смогла вовремя вывезти свое имущество с дачи, а покупательница добровольно выдать его отказалась. В связи с чем бывшая хозяйка дома попросила суд обязать вернуть ей следующее имущество: железную и деревянную кровати, стол, половую краску, четыре висячих замка, две железные бочки, сауну, полиэтиленовую бочку, железный бак, деревянную скамейку, дрова 0,6 куб.м., карельские санки, керамическую плитку, снегоуборочную лопату, алюминиевый ковш, уличный электрический кабель, провод-удлинитель, стекла для теплицы и ручное точило.

В ходе судебного заседания выяснилось, что дрова вернуть невозможно, так как они уже сожжены, сауну снять в бане также нельзя, так как после такой модернизации баня работать перестанет, а за нее уже заплачены деньги, и одну бочку забрала дочь бывшей хозяйки дачи.

В остальном суд удовлетворил требования бывшей владелицы дома.

Рыжеволосая женщина с зелеными глазами пропала в Петрозаводске

В Петрозаводске разыскивают 60-летнюю женщину, которая вышла из дома и пропала.

Полиция Петрозаводска разыскивает без вести пропавшую Тамару К. 1961 года рождения, которая 16 августа ушла из дома по адресу: Петрозаводск, ул. Гвардейская, 27 и до настоящего времени ее место нахождения неизвестно.

Приметы: на вид 50 лет, рост 162 см, худощавого телосложения, глаза зеленые, волосы рыжие.

Была одета: розовая куртка, черные брюки, коричневые туфли.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой или видевших ее после 16 августа, полиция просит сообщить информацию по тел. 89535496978.

фото: Дмитрий Ивасько / ВК

«Детская площадка уплыла»: как мощные ливни разрушили Петрозаводск (ФОТО)

Жители столицы Карелии фиксируют разрушения, которые могли возникнуть после прошедших в городе сильных дождей.

На улице Антонова в Петрозаводске коммунальщики вскрыли асфальт для ликвидации аварии. Местные жители предполагают, что ЧП было вызвано сильным ливнем. Об этом информирует паблик «Живой Петрозаводск» со ссылкой на информацию Дмитрия Ивасько.

«Посмотрите — какие ужасные последствия ливней во дворе домов по улице Антонова! Пришлось даже вскрывать асфальт для прочистки канализации. Детская площадка уплыла», — заявил автор снимка.

Ранее горожане сняли на видео, как из-под земли бьет фонтан воды: ливневая канализация в Петрозаводске не справилась с сильным дождем.

фото: Камера наблюдения компании «Ситилинк» / скриншот видео

Сбитым велосипедистом в Петрозаводске оказался известный общественник-урбанист

Урбанист из Петрозаводска Кирилл Прохоров, передвигавшийся по городу на велосипеде, попал в ДТП и был травмирован.

Кирилл Прохоров получил травмы в результате аварии, которая произошла 15 августа на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Ровио в Петрозаводске. Об этом сам Прохоров заявил в соцсети.

Общественник двигался на велосипеде по Комсомольскому проспекту в сторону центра города. В этот момент с улицы Ровио в том же направлении поворачивал легковой автомобиль. В момент выезда на Комсомольский проспект легковушка врезалась в велосипед.

«Да-да, этот велосипедист это я», — заявил Кирилл Прохоров. Он перечислил полученные травмы и признался, что может ходить, «но не быстрее улитки».

«К сожалению, на своём примере показываю, насколько наши улицы небезопасны. Петрозаводску нужно начинать правильно проектировать городские улицы, делать успокоение трафика, островки безопасности, да просто нужно больше пешеходных переходов! Необходимо отдавать полосы под общественный транспорт и велодорожки и многое другое, чтобы жители могли выбирать комфортный и безопасный способ передвижения по городу», — написал общественник.

Кирилл Прохоров признался, что несколько лет занимается развитием велоинфраструктуры в Петрозаводске на общественных началах. Он является главой отделения «Городских проектов» — фонд занимается содействием развитию городской среды. Сейчас Прохоров, по его словам, также становится руководителем НКО «Велодвижение Карелии».

фото: Михаил Шкрыкин/Руна

Парфенчиков заявил о необходимости повышать зарплаты врачей и учителей в Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков считает, что заработная плата медиков, педагогов и работников культуры должна быть выше средней по региону.

Зарплату работникам бюджетной сферы следует повысить. Об этом Парфенчиков заявил в соцсети, подводя итоги визита в детский технопарк Кванториум «Сампо».

По оценке Парфенчикова, получка врачей, работников культуры и педагогов должна быть выше средней по региону.

«Еще одна важная цель — повысить зарплату работникам бюджетной сферы. Здесь, конечно же, важна федеральная поддержка, но и развитие нашей экономики не будем сбрасывать со счетов. Надеюсь, наши экономические проекты позволят нам повлиять на решение этого вопроса. Зарплата учителей, педагогов дополнительного образования, работников культуры, врачей должна быть выше средней по региону!», — заявил Артур Парфенчиков.

Ранее глава Карелии рассказал про возрождение площадки Южной промзоны.

фото: © «Столица на Онего»

«Что тебе Финляндия!»: бизнес-омбудсмен при президенте РФ рассказал, что его удивило в Карелии

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, приехавший сегодня в Петрозаводск, оказался приятно удивлен новым аэропортом и отремонтированными дорогами.

Об этом он рассказал на встрече с представителями карельского бизнеса.

«Карелия, в принципе удивляет… Визитка — аэропорт, у вас с визиткой все хорошо… Удивил сразу аэропорт, удивили дороги. Прямо едешь и что тебе Финляндия! Очень все в едином стиле, так скажем. Но проблем по-прежнему хватает, и наша задача следить, чтобы они быстро решались», — сказал Титов.

Одной из главных задач он назвал господдержку отраслей экономики, пострадавших из—за пандемии коронавируса. Карелия — в числе лидеров среди регионов России.

«Мы считаем, что здесь одна из самых эффективных, самых хорошо выстроенных систем поддержки», — пояснил бизнес-омбудсмен.

фото: © ГИБДД Карелии

В Карелии начался суд над участником смертельной аварии, где пострадала целая семья

Родные погибших требуют с обвиняемого в страшной аварии водителя 10 миллионов рублей за моральный вред.

Сегодня, 17 августа, судья кондопожского городского суда Александр Иванов начнет рассмотрение уголовного дела о резонансном ДТП с двумя погибшими, произошедшем 15 ноября 2020 года в Кондопожском районе.

Как ранее сообщали, смертельное ДТП с участием внедорожника УАЗ и легкового автомобиля Daewoo Nexia произошло на 5-ом километре региональной автодороги «Кола-Гирвас», в трех километрах за поселком Березовка. Как тогда сообщила Госавтоинспекция, водитель УАЗа не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Лобовое столкновение транспортных средств произошло в районе поворота дороги. От столкновения автомобиль Daewoo Nexia отбросило в сторону, а УАЗ опрокинулся на крышу. Для ликвидации последствий ДТП привлекались пожарно-спасательные подразделения кондопожского района.

В этой страшной аварии пострадала целая семья. Погибли водитель Daewoo Nexia и его 70-летняя теща. Находившиеся на заднем сиденье супруга водителя и его 12-летний сын, который не был пристегнут ремнем безопасности, получили тяжелые травмы. Не пострадал только муж погибшей пенсионерки.

В автомобиле УАЗ пострадали водитель и его 46-летний пассажир.

Родные погибших попросили суд взыскать с 40-летнего водителя УАЗа – жителя кондопожского района, которого они считают виновником ДТП, 10 миллионов рублей за моральный вред. Однако сам водитель вину не признает и заявляет, что, наоборот, в его автомобиль въехала Daewoo Nexia.

Каким будет решение суда, мы сообщим.

фото: © Михаил Почуев / ТАСС

Темпы убыли населения Карелии резко выросли в 2021 году

Население Карелии с начала года сократилось на 2,6 тыс. человек — это намного больше, чем за тот же период прошлого года, когда убыль составила 1,9 тыс.

Такие данные опубликованы в докладе Карелиястата «Социально-экономическое положение Республики Карелия» за январь-июню 2021 года.

Сокращение населения произошло из-за естественной убыли на фоне миграционного прироста.

Естественная убыль составила 2829 человек и увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2020 года в 1,6 раза. Число родившихся уменьшилось на 324 человека, а количество умерших увеличилось на 1072 человека.

При этом миграционный прирост в республике составил 262 человека, а за тот же период предыдущего года была зафиксирована миграционная убыль — 171 человек.

фото: © Профиль Резо Мамиевич Чехерия / ВК

Умер создатель Общества грузинской культуры Карелии Реваз Чехерия

Ушел из жизни первый председатель Общества грузинской культуры, известный врач Реваз Чехерия.

Общественник, лор-врач умер на 82-м году жизни.

Реваз Мамиевич многие годы своей профессиональной и общественной работы посвятил Карелии. Созданное при его непосредственном участии Общество грузинской культуры стало одним из первых национальных общественных объединений в республике, сообщили в региональном Миннаце.

"Реваз Мамиевич выступил инициатором и идейным вдохновителем десятков мероприятий, направленных на сохранение мира и согласия в Карелии, недель грузинской культуры, художественных выставок, конкурсов и концертов, проведение которых стало сегодня доброй традицией. Светлый, мудрый и добрый человек – он всегда был готов помочь людям", - говорится в некрологе.

Министерство национальной политики республики выражает глубокие соболезнования родным и близким Реваза Мамиевича, всем, кто знал и любил его.

фото: © ГИБДД Карелии

В Карелии неизвестный водитель перевернулся на ВАЗе и сбежал — есть пострадавшая

Жительница Москвы получила травмы в результате аварии в Сегежском районе.

Как сообщили в ГИБДД Карелии, в Сегежском районе на 13 километре автодороги «Кола» — Уросозеро — Попов Порог неустановленный водитель на автомобиле ВАЗ (Нива) съехал в левый по ходу движения кювет. Машина опрокинулась и врезалась в дерево. ДТП произошло 16 августа в 15.45.

В результате аварии оказалась травмирована пассажирка автомобиля — 49-летняя жительница Москвы. Водитель ВАЗа покинул место происшествия.

Ранее стало известно о другой аварии с участием Нивы. Пожилой водитель отечественного внедорожника пострадал в ДТП в Лахденпохском районе.

фото: © Ресурсный центр развития доп. образования РК / ВК

В Карелии появился второй лицензированный зоопарк

Лицензию получил мини-зоопарк при Ресурсном центре развития дополнительного образования, находящийся в Петрозаводске, сообщили в Россельхознадзоре.

Обладателем второй бессрочной лицензии стал Ресурсный центр развития дополнительного образования, расположенный в Петрозаводске и имеющий мини-зоопарк.

Специалисты Россельхознадзора выдали лицензию на осуществление деятельности по содержанию и использованию животных после проверки, в результате которой нарушений выявлено не было.

Напомним, первую подобную лицензию в Карелии получил зоокомплекс «Три медведя» в поселке Сяпся Пряжинского района.

Россельхознадзор на протяжении 2021 года проводит работу по выдаче лицензий на осуществление деятельности по содержанию и использованию животных. Процедуру лицензирования до конца этого года должны пройти все цирки, зоопарки, дельфинарии, океанариумы и другие организации и индивидуальные предприниматели, которые содержат и используют животных в культурно-зрелищных целях. С 1 января 2022 года осуществление такой деятельности без лицензии не будет допускаться.

фото: Сергей Контти / ВК

Постамент под памятник Чарльзу Гаскойну доставлен в центр Петрозаводска (ФОТО)

Житель Петрозаводска Сергей Контти запечатлел момент прибытия постамента к месту установки памятника Чарльзу Гаскойну.

Рабочие привезли постамент под памятник Чарльзу Гаскойну на автомобиле. Этот момент зафиксировал на камеру Сергей Контти. Фото разместил паблик «Живой Петрозаводск».

«Пешеходная экскурсия по городу П. удачно сегодня совпала с моментом доставки постамента под памятник Чарльзу Гаскойну, шотландскому инженеру-оружейнику, самым серьезным образом отметившемуся когда-то в истории как Олонецкой губернии (Карелии), так и всей России», — сообщил Контти.

Монумент великому металлургу Чарльзу Гаскойну будет установлен на пересечении улицы Дзержинского и проспекта Карла Маркса. Памятник будет выполнен из бронзы, его высота вместе с постаментом составит 5 метров, вокруг фигуры будут установлены чугунные барельефы, на которых отразят страницы рассвета литейного дела в Карелии.

Рабочие должны установить памятник до конца августа, сообщалось ранее.

фото: © Валерий Шарифулин / ТАСС

Число смертей от коронавируса в Карелии превысило 750

За минувшие сутки зарегистрирована еще одна смерть от COVID-19, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

По данным на 17 августа зафиксирована одна смерть от коронавируса. Общее число жертв пандемии в республике увеличилось до 751 человека. Об этом сообщает министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

За сутки COVID-19 был выявлен у 163 жителей Карелии, из них 161 не был привит. Заболели 159 человек, в состоянии средней тяжести находятся 38 пациентов, четверо больных находятся в тяжелом состоянии, один – в крайне тяжелом.

В ковид-центрах проходят лечение 520 больных коронавирусом, из них шестеро крайне тяжелых (на ИВЛ).

Общее число инфицированных составляет 58780 человек.

За сутки выздоровели еще 172 пациента. Всего выписанных по выздоровлению 55244 человека.

Ранее сообщалось, более 143 тысяч жителей Карелии привились от коронавируса.

фото: pixabay.com / phillipkofler

Власти Карелии ответили юным футболистам на жалобу о равнодушии чиновников

Министр образования и спорта Карелии Роман Голубев рассказал о решении проблемы воспитанников петрозаводской спортшколы №7, которые рискуют покинуть турнир Юношеской футбольной лиги из-за запретов полиции.

Роман Голубев заявил, что юные футболисты из Петрозаводска смогут принять участие в турнире ЮФЛ, поскольку чиновникам удалось перенести игру из Петрозаводска в Великий Новгород. Об этом Голубев сообщил в соцсети.

«В настоящее время нам удалось достичь договоренности с РФС и Федерацией футбола Республики Карелия. Матч перенесен на 21 августа в Великий Новгород. Участие в соревнованиях для наших спортсменов будет бесплатным», — заявил он.

Напомним, ранее петрозаводские футболисты заявили, что участие их команды в турнире Юношеской футбольной лиги оказалось под угрозой срыва. 22 и 29 августа спортсмены должны принять на своем поле, на стадионе «Спартак», команды из Великого Новгорода и Пскова. Однако разрешения на проведения матчей у петрозаводской спортшколы нет из-за ограничений со стороны МВД. Стадион «Спартак» не соответствует требованиям безопасности проведения соревнований.

Роман Голубев признал, что претензии от полиции существуют, а стадион «Спартак» нуждается в реконструкции.

«На сегодняшний день организация матчей в Петрозаводске — безусловно сложный вопрос. 3 июля по итогам проведения очередного матча Первенства Северо-Западной юношеской футбольной лиги УМВД по г. Петрозаводску был составлен протокол об административном правонарушении в части неисполнения требований утвержденного Плана безопасности и требований Постановления Правительства РФ N 353 „Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований“. Федерация футбола допустила ряд организационных ошибок, и они будут учтены. В ближайшее время планируется выделение финансовых средств на устранение ключевых замечаний по стадиону от правоохранительных органов. Мы не должны и не можем игнорировать обеспечение безопасности во время игр, а стадион „Спартак“ объективно не соответствует современным требованиям», — заявил министр.

Голубев сообщил, что начались работы по подготовке проектно-сметной документации для реконструкции стадиона «Спартак».

фото: © pixabay.com / dimitrisvetsikas1969

Остановку транспорта запретят еще на одной улице Петрозаводска

С 23 августа на Кукковке изменится схема движения транспорта из-за земляных работ, сообщили в администрации Петрозаводска.

Со следующей недели на участке Карельской аллеи от улицы Торнева до Косалмского проезда по обеим сторонам проезжей части будет запрещена остановка. Такие же изменения коснутся небольшой части Косалмского проезда от Карельской аллеи до Лыжной улицы. Неудобства связаны с грядущими земляными работами. Дополнительная информация об изменениях дорожного движения на данном участке появится позже.

Администрация Петрозаводска просит водителей быть внимательными, руководствоваться дорожными знаками и положениями ПДД.

Ранее сообщалось, с 19 августа на Октябрьском проспекте изменится организация дорожного движения на участке между улицами Московской и Грибоедова.

фото: © «Столица на Онего»

«Небоскребное» жилищное строительство в Карелии превысило среднероссийский уровень

Доля высотного строительства жилья в Карелии к середине 2021 года превысила 28%, что почти в 5 раз больше, чем в 2019 году.

Этот показатель, рассчитанный по площади жилья, превышает среднероссийский уровень, который составляет 26,7%.

Такие данные приведены в аналитическом обзоре Единого ресурса застройщиков за 7 месяцев 2021 года.

Из общего числа новостроек 15% составляют дома высотой 25 этажей и выше. Еще 12% — 13-17 этажей, 24% — 9-12 этажей.

Но в основном застройщики возводят дома высотой 4-8 этажей. Их доля составляет 42%.

фото: © Михаил Солунин / ТАСС

В Карелии число детей, заразившихся коронавирусом, продолжает стремительно расти

За сутки выявлено сразу 36 новых случаев коронавирусной инфекции у детей.

По данным на 17 августа, 36 несовершеннолетних в Карелии заразились COVID-19. Сутками ранее этот показатель был 14.

Общее число детей, заразившихся коронавирусом за время пандемии, увеличилось до 5815. Об этом сообщил на своей странице глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

Вылечились от коронавирусной инфекции за минувшие сутки 39 детей. Всего число выздоровевших детей с начала пандемии составило 5302.

Напомним, за сутки COVID-19 был выявлен у 163 жителей Карелии, зарегистрирован одна смерть.

фото: В новый день — с уверенностью. Петрозаводск, советское время. © Фотоархив Бориса Семенова

В Советское время жители Карелии не представляли, что они могут остаться без работы и жилья

Остаться без работы, потерять жилье, оказаться в нищете — все это казалось просто невозможным жителям Карелии при СССР, пишет автор рубрики «Как это было» Армас Машин.

Со времен августовского кризиса 1991 года прошло тридцать лет. За «августом» последовал развал СССР, запуск «шоковой терапии», одномоментный возврат от социализма к капитализму. Новый, 1992 год начинался в новой — непривычной, непонятной, недоброй реальности.

Подавляющее большинство тогдашних жителей СССР родились при Советской власти, с детства привыкли к советской, социалистической жизни и не представляли, как можно жить иначе. Остаться без работы, потерять жилье, оказаться в нищете — все это казалось просто невозможным. С таким в СССР не сталкивались, и такого никто не обещал.

Как пишет Армас Машин, советский образ жизни отличался коллективизмом и товариществом, социальными гарантиями и справедливостью. Главными составляющими советской жизни были простые, повседневные дела — труд и учеба, быт и семья, досуг и увлечения, мечты и планы.

У того, о чем мечтали, к чему стремились простые советские люди, была важная особенность: планы были достижимы, а ключ к мечте — хорошая учеба и добросовестный труд.

Социализм провозглашал: «От каждого — по способностям. Каждому — по труду». Квартира или дом, дача, автомобиль, отпуск на юге — все это было исполнимо: учись и работай.

Доходов простого советского человека — рабочего, ученого, военного — не хватило бы на роскошную виллу на Ривьере или большую океанскую яхту. Их хватало на достойную жизнь, быт, отдых, развлечения, воспитание детей.

Подробнее о том, что мы потеряли, читайте здесь.

Тело мужчины нашли в сгоревшей квартире в поселке на севере Карелии (ФОТО)

В поселке Лоухи пожарные обнаружили тело хозяина квартиры, которая загорелась ночью в жилом доме.

Как сообщается в паблике отряда противопожарной службы по Лоухскому району, пожар произошел сегодня, 17 августа, в 1:51 в доме № 9 на 4 квартиры по улице Кемская. Для ликвидации возгорания привлекалось подразделение пожарной части № 57 (8 чел., 2 ед. техники).



© ГКУ РК «ОПС по Лоухскому району»

«По прибытии к месту пожара было обнаружено интенсивное горение веранды и кухни квартиры с высокой плотностью задымления помещений, площадь пожара на момент прибытия пожарного подразделения составила 40 кв. метров, для ликвидации пожара было подано 3 пожарных ствола, осуществлялся подвоз воды пожарными автоцистернами от ближайшего пожарного пирса», — говорится в сообщении спасателей.



© ГКУ РК «ОПС по Лоухскому району»

В ходе тушения пожара пожарными в помещении было обнаружено тело погибшего хозяина квартиры, причина пожара устанавливается.



© ГКУ РК «ОПС по Лоухскому району»

Пожар был ликвидирован в 3:00.

фото: © ТАСС / Сергей Карпов

На севере Карелии взяли под стражу гражданина Украины, находящегося в международном розыске за мошенничество

В Лоухском районе арестован гражданин Украины, обвиняемый в мошенничестве и находящийся в международном розыске, сообщили в районном суде.

Лоухский районный суд рассмотрел ходатайство исполняющего обязанности прокурора района об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу гражданину, находящемуся в международном розыске за совершение преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 190 (три эпизода), ч.3 ст. 190 УК Украины (мошенничество).

В ходе рассмотрения ходатайства судом установлено, что житель Украины привлекается к уголовной ответственности на родине, о чем свидетельствует сообщение о подозрении следователя, наличие решения следственного судьи об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, выдвинутые подозрения в совершении на территории Украины преступлений.

Кроме того, мужчина является гражданином Украины, гражданство Российской Федерации не приобретал, сведений о предоставлении ему статуса беженца не имеется, постоянного места жительства на территории РФ не имеет, скрылся от правоохранительных органов Украины, в связи с чем был объявлен в международный розыск.

Указанные обстоятельства позволили суду принять решение об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, поскольку он может скрыться от правоохранительных органов, чем воспрепятствовать исполнению запроса о его выдаче компетентным органам Украины.

фото: © страница Вконтакте Артура Парфенчикова

Глава Министроя Карелии: реконструкция котельной не задержит строительство школы в Деревянке

Установка в 2022 году в котельной угольных котлов не повлияет на ход строительства новой школы в поселке Деревянка Прионежского района.

Министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики Виктор Россыпнов прокомментировал информацию о том, что строительству школы в Деревянке мешает то, что здесь до сих пор не проведена реконструкция котельной. Он назвал домыслами посты в соцсети о срыве сроков строительства важного для поселка объекта.

По словам министра, в поселке Деревянка действительно будет реконструироваться котельная. Вместо одного большого щепового котла будут установлены два угольных котла. При этом мощность котельной практически удвоится. Реконструкция обойдется в 45 млн рублей.

«С учетом того, что сейчас идет строительство школы на уровне фундамента и к концу года будет готова только коробка, а работы по отделке начнутся в следующем году, принято решение провести реконструкцию котельной в следующий межотопительный сезон. Для того, чтобы в школе велись отделочные работы, достаточно мощности существующей котельной. Данные мероприятия в котельной никак не замедляют и не препятствуют строительству школы», — сообщил глава Минстроя на своей странице в соцсети.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков посоветовал подрядчику перейти на двухсменный режим работы, чтобы сократить отставание графика по сдаче школы в поселке Деревянка.

Напомним, трехэтажное здание на 200 учеников в Деревянке построит московская компания «Агат». Общая стоимость строительства школы — почти 400 миллионов рублей, средства выделяются по нацпроекту «Образование». Изначально завершить строительство планировали в декабре 2021 года.

фото: © Ирина Меркова / «Столица на Онего»

Опасное молоко поставили в детский сад в Карелии

Россельхознадзор выявил поставку в дошкольное учреждение Сегежи фальсифицированного молока.

В ходе мониторинга правильности оформления ветеринарных сопроводительных документов в ФГИС «Меркурий» Североморским межрегиональным управлением Россельхознадзора было установлено, что в адрес детского сада от карельского поставщика в марте 2021 года поступила партия молока. Оптовику партия была направлена от производителя из Краснодарского края, сообщили ведомстве.

Анализ ветеринарных сопроводительных документов в системе показал, что производителем молока был незаконно продлен срок годности продукции — с изначального окончания срока годности 20 декабря 2020 года до 10 июня 2021 года.

Выявленные несоответствия в системе «Меркурий» послужили основанием для отбора проб для исследования в Ленинградской межобластной ветеринарной лаборатории. По результатам экспертиз в молоке обнаружили растительные жиры (бета-ситостерин, кампестерин, стигмастерин), не заявленные производителем в составе продукта. Это свидетельствует о фальсификации продукции жирами немолочного изготовления.

Управление Россельхознадзора возбудило дело об административном правонарушении. Действие декларации о соответствии продукции требованиям технических регламентов было прекращено. Производитель молока оштрафован на 150 тысяч рублей.

Ранее малышей в детском саду в Карелии чуть не накормили опасной кашей.

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Мэрия Петрозаводска назвала телефоны служб, куда можно звонить при возникновении аварий и ЧП

Информацию о возникновении аварий и других нештатных ситуаций можно сообщать в Единую дежурно-диспетчерскую службу и в другие организации.

Администрация напоминает жителям карельской столицы, что обо всех возникающих авариях и иных нештатных ситуациях в системе городского хозяйства в первую очередь стоит сообщать в Единую дежурно-диспетчерскую службу Петрозаводска.

Операторы примут сообщение, узнают необходимые детали и направят информацию в соответствующую инстанцию.

Звонки по номеру "051" принимаются круглосуточно. Кроме того, обращения с подтверждающими фото- и видеоматериалами можно отправлять по электронной почте: edds-051@mail.ru.

А информация об отключениях на объектах жилищно-коммунального хозяйства оперативно размещается на странице ЕДДС Петрозаводска, а также на сайте «Активный горожанин».

Стоит отметить, что главная задача Единой дежурно-диспетчерской службы состоит именно в приёме обращений граждан, их информировании и передачи данных для решения специалистам. Сами сотрудники ЕДДС не ликвидируют аварии и другие нештатные ситуации. В многоквартирных домах на щитах с информацией управляющими организациями должны быть размещены телефоны экстренных служб. По ним граждане также могут звонить для решения возникших проблем в разных областях ЖКХ.

Кроме того, у петрозаводчан есть возможность обратиться к диспетчерам обслуживающих городские сети организаций, если к устранению аварии или нештатной ситуации не приступили вовремя:

АО «ПКС – Тепловые сети» – 71-00-52 (теплоснабжение);

АО «ПКС – Водоканал» – 76-81-13 (водоснабжение);

МКУ «Служба заказчика» – 57-54-96(ливневая канализация);

АО «ОРЭС-Петрозаводск» – 78-45-59 (электроснабжение);

ООО «АВТОСПЕЦТРАНС» – 28-28-14 (региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами).