Что случилось в Петрозаводске и Карелии сегодня

фото: © Паблик ВК «Подслушано в ПТЗ»

Петрозаводск после дождя ушел под воду (ФОТО)

Горожане 24 августа запечатлели затопленные после дождя улицы карельской столицы, вода залила даже пешеходный мост через Неглинку.

После сильного и длительного ночного ливня улицы в разных районах города оказались затоплены водой. Ливневая канализация не справлялась со своей задачей — вода задерживалась на поверхности, превращая улицы и площади в настоящие реки и озера.

Эту фотографию в редакцию «Столицы на Онего» прислали читатели. Вода в одном из районов города залила всю улицу. До этого на похожую проблему жаловались жители Сулажгоры, где отремонтированная дорога с новым асфальтом из-за дождей превратилась в реку.

Напомним, ранее в ГИБДД Петрозаводска объяснили, как правильно ездить в дождь по лужам.

Фотографии залитого водой двора разместил в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» один из подписчиков.

«Ливневки, где вы?» — задает риторический вопрос автор фото.

После дождя произошел и разлив городских рек. В паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск» были выложены фото затопленной поймы Лососинки в районе набережной Гюллинга. На пляж и спортивную площадку вынесло мусор.

А вышедшая из берегов Неглинка подтопила пешеходный мост на Древлянке — люди вынуждены были прыгать через бурлящий поток.

Ранее мы публиковали видео из Университетского городка, где машины с трудом проезжали через огромную лужу.

На Зареке рядом со школой из колодца переполненной ливневой канализации забил фонтан. На Древлянке полностью затопило площадку для выгула собак. Мэр города Владимир Любарский объяснил потоп изменением «гидрологического режима территории».

фото: © kartinkin.com

Жертвой паленого алкоголя в Карелии стал пятый житель Беларуси

В Республиканской больнице скончался пятый из восьми рабочих, отравившихся паленым алкоголем в Пудожском районе, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

«Только что стало известно, что второй из двух пациентов, отравившихся суррогатами алкоголя, поступивших в Республиканскую больницу им. В. А. Баранова, умер. Всего на сегодняшний день умерло пять человек», — сообщили в Минздраве Карелии.

В воскресенье, 22 августа, в Пудожском районе отравились суррогатным алкоголем 8 жителей Белоруссии. Один умер до приезда скорой помощи, второй — в Пудожской ЦРБ, третий — в Медвежьегорской больнице. И еще двое скончались в Республиканской больнице имени Баранова.

Состояние троих пациентов, поступивших вчера в Медвежьегорскую ЦРБ, стабильное.

«Лабораторными исследованиями у всех госпитализированных подтверждено наличие в крови метанола, что говорит об употреблении жидкости, содержащей токсичное вещество — метиловый спирт», — ранее рассказал министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

Напомним, Следком возбудил уголовное дело по факту массового отравления работников в районе Карелии суррогатным алкоголем.

фото: © Николай Смирнов / «Столица на Онего»

Стало известно, сколько стоит собрать первоклассника в школу в Карелии

Родителям из Карелии придется выложить более 18-19 тысяч рублей для того, чтобы отправить ребенка в первый класс.

В этом году в Карелии стоимость школьного набора для мальчиков выросла на 4,8%, для девочек — на 4,4%. Об этом информирует Карелиястат.

Собрать в первый класс девочку оказалось дороже, нежели мальчика. Так, школьная одежда и обувь для мальчика стоят 10112 рублей, для девочки — 10854 рубля. Форма для физкультуры на мальчика и на девочку, по оценке Карелиястата, стоит одинаково: 3814 рублей. Рюкзак и канцтовары также стоят одинаково для всех детей: 4490 рублей. Таким образом, полный школьный набор мальчика-первоклассника достигает в цене 18416 рублей. Набор для девочки — 19158 рублей.

Также Карелиястат назвал среднюю стоимость гаджетов. Так, средняя цена смартфона - чуть больше 11 тыс. рублей, ноутбука - 37 тыс. рублей, планшета - 12 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что парад первоклассников в Петрозаводске вновь не состоится из-за коронавируса.

фото: © kartinkin.com

Глава Минздрава Карелии назвал возраст жителей Беларуси, умерших от отравления паленым алкоголем

Скончались пять рабочих из восьми отравившихся суррогатным алкоголем в Пудожском районе, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

Ранее сообщалось, что вечером в минувший вторник, 24 августа, в Республиканской больнице имени В. А. Баранова скончался еще один пациент из числа отравившихся суррогатами алкоголя в Пудожском районе.

«Всего умерли пятеро из восьми человек, обратившихся за медицинской помощью с симптомами острого отравления. Это молодые люди в возрасте от 35 до 43 лет, — сказал Охлопков. — В Медвежьегорской ЦРБ остаются трое. Их состояние удовлетворительное, стабильное».

Напомним, 22 августа в Пудожском районе отравились суррогатным алкоголем 8 жителей Белоруссии. Один умер до приезда скорой помощи, второй — в Пудожской ЦРБ, третий — в Медвежьегорской больнице. И еще двое скончались в Республиканской больнице имени Баранова.

«Лабораторными исследованиями у всех госпитализированных подтверждено наличие в крови метанола, что говорит об употреблении жидкости, содержащей токсичное вещество — метиловый спирт.

Следком возбудил уголовное дело по факту массового отравления работников в районе Карелии суррогатным алкоголем. Прокуратура взяла расследование на контроль.

фото: © pixabay

Автомобилист под Петрозаводском едва не столкнулся с лосем (ВИДЕО)

Встреча с диким животным произошла на дороге в Машезеро.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» один из подписчиков выложил видео, на котором запечатлен лось, переходящий автодорогу.

Видно, как животное перешло трассу прямо перед автомобилем и скрылось в лесу. Встреча с диким зверем произошла 21 августа на дороге из Лососинного в Машезеро.

Ранее Минприроды Карелии провело прием заявлений от охотников на получение лицензии на добычу лося.

фото: © ПетрГУ

Могила «янтарного» человека обнаружена в Карелии

Археологическая экспедиция студентов ПетрГУ обнаружила уникальное первобытное погребение «янтарного» человека, сообщается на сайте Петрозаводского госуниверситета.

Во время проведения очередной археологической экспедиции студентами Петрозаводского государственного университета под руководством доцента Александра Жульникова сделано уникальное открытие. При исследовании древних стоянок меднокаменного века, расположенных на западном берегу Онежского озера, экспедиция обнаружила уникальное погребение древнего человека с множеством янтарных украшений и кремневых изделий, сообщается на сайте ПетрГУ.

— Человек, явно высокого социального статуса, был захоронен в узкой овальной яме, сплошь усыпанной ритуальной красной краской — охрой. При расчистке могилы было обнаружено около 140 янтарных украшений прибалтийского происхождения — пуговицы-нашивки, подвески, диски. Ранее ни в Карелии, ни в соседних северо-западных регионах погребений с подобным огромным количеством янтарных украшений не находили.

Янтарные пуговицы расположены рядами «лицевой стороной вниз и были нашиты на кожаное покрывало, которым был укрыт умерший. По краям могилы янтарные украшения располагались так плотно, что образовывали два яруса.

Некоторые типы янтарных украшений, обнаруженных в погребении, ранее находили только в единичных экземплярах в Восточной Прибалтике, но не в захоронениях, а при раскопках древних стоянок. Судя по кремневому наконечнику, обнаруженному рядом, в могиле был захоронен мужчина. В ходе более детального исследования захоронения удалось зафиксировать детали необычного погребального ритуала: поверх тела умершего были положены мелкие кремневые сколы с орудий, которыми явно являются так называемыми вотивными изделиями — подношениями, видимо, символизирующими целые ножи и наконечники.

На территории Карелии залежи кремня неизвестны, поэтому изделия из такого материала древние люди получали путем обмена. По аналогиям с подобными янтарными украшениями, обнаруженными на стоянках Восточной Прибалтики, возраст открытого погребения составляет около 5500 лет.

Начиная с эпохи мезолита в лесной полосе Европы древние люди хоронили умерших на родовых кладбищах. Обнаруженное же в окрестностях Петрозаводска захоронение с богатым погребальным инвентарем является одиночным. Кроме того, некоторые из обнаруженных янтарных украшений, найденные в могиле, ранее на территории Восточной Европы не находили.

Не исключено, что в могиле был захоронен торговец из Восточной Прибалтики, который прибыл на западный берег Онежского озера для приобретения (в обмен на янтарь) сланцевых рубящих орудий. Мастерские по производству сланцевых топоров, тесел в настоящее время исследуются экспедицией университета как раз рядом с местом обнаружения погребения.

Открытое экспедицией ПетрГУ погребение свидетельствует о становлении у первобытных людей, поживавших на территории Северной Европы, так называемой «престижной» первобытной экономики, при которой происходило изготовление украшений и особо ценных орудий для поддержания высокого социального статуса их владельцев. Различные украшения и иные престижные изделия, накопленные некоторыми знатными охотниками в настоящее время археологи обнаруживают обычно в погребениях.

Открытое экспедицией Петрозаводского университета «янтарное» погребение свидетельствует о прочных связях древнего населения Карелии с племенами, обитавшими на южном берегу Балтийского моря, — прокомментировал находку Александр Михайлович Жульников.

фото: Артур Парфенчиков / ВК

Власти Карелии выкупают у коллекционера картину для музея ИЗО

Глава республики Артур Парфенчиков заявил о выделении бюджетных средств на приобретение у коллекционера картины Василия Пармакова «Вид городской пристани».

Самарский коллекционер, который владеет картиной «Вид городской пристани» художника Василия Пармакова, решил её продать. Региональные власти приняли решение приобрести произведение искусства, поскольку его автор имел карельские корни. Об этом Артур Парфенчиков сообщил в соцсети.

«Уникальная картина пополнит коллекцию Музея изобразительных искусств Карелии. Это „Вид городской пристани“ Петрозаводска середины 19 века кисти Василия Пармакова. Художник родился в Карелии, работал на Александровском заводе, а талант привел его в Академию художеств», — заявил Парфенчиков.

Он пояснил, что на приобретение картины выделены средства из бюджета Карелии.

«Для нас она несет не только художественную, но и историческую ценность. Поэтому полотно должно занять достойное место в коллекции и сохранить память о городе. Это настоящий раритет, у нас нет ни одной работы того периода. Важно, чтобы наши дети и внуки видели, каким был Петрозаводск, как он жил», — отметил Парфенчиков.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске художник Бадри Топурия подарил картины дому-интернату для ветеранов.

фото: © «Столица на Онего»

Любарский рассказал о борьбе с последствиями затопления Петрозаводска после дождей

«Служба заказчика» круглосуточно откачивает воду в разных районах города, сообщил глава столицы Карелии Владимир Любарский.

«Как говорят специалисты, за прошедшие сутки в Петрозаводске выпало 47 мм осадков. Это больше половины месячной нормы. Всего же за 24 дня августа при месячной норме 86 мм в городе в общем выпало 186 мм осадков!» — пишет мэр города на своей странице в соцсети.

По словам Любарского, «Служба заказчика» вчера работала у детских садов на Балтийской и Петрова, у школы на Парфенова, помогала откачивать воду из подвала Перинатального центра, спускали воду на Университетской, на перекрестке Кирова-Титова, на Лесном, Ригачина, Судостроительной, на улице Древлянка и в других точках города. На Варкауса и Первомайском чистили от листвы дождеприемные колодцы. Сегодня работы также продолжатся на Хейкконена, в Университетском городке и в других местах.

Глава Петрозаводска напомнил, что накануне писал о проблемах сквера на Древлянке, где изменилась гидрология.

«Пока предполагаю, что имели место просчеты подрядчика при строительстве дороги. Сегодня приняты экстренные меры — сняты решетки с коллекторов для увеличения их пропускной способности. Но с имеющимся там объемом воды им все рано не справиться. Сейчас специалисты администрации ищут инженерное решение для отвода воды», — пишет мэр Петрозаводска.

Напомним, горожане 24 августа запечатлели затопленные после дождя улицы карельской столицы, вода залила даже пешеходный мост через Неглинку.

фото: © pixabay

В Карелии женщина с маленькими детьми потерялась ночью в лесу

Женщина с тремя маленькими детьми заблудилась, собирая грибы, и провела ночь в лесу в Пряжинском районе, сообщили в МВД Карелии.

Поздним вечером 24 августа в дежурную часть полиции Пряжинского района поступило тревожное сообщение. Жительница одного из поселков ушла на прогулку в лес с тремя маленькими детьми и не вернулась домой. В полицию об этом сообщила ее родственница.

«Старшая дочь пропавшей женщины сообщила нам, что мать обычно гуляет с коляской вдоль леса по привычному маршруту, — рассказал один из сотрудников МВД участвовавший в поисках. — В последний раз она звонила около восьми вечера и указала примерное местонахождение. Туда незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа».

Однако поиск ничего не принес. Весь личный состав отделения полиции был поднят по тревоге, к поиску подключились сотрудники МЧС, карельские поисковики и местные жители. Всю ночь полицейские обходили местность, и только около семи часов утра они обнаружили и вывели из леса женщину и детей.

«К счастью, все закончилось благополучно, — отметил один из участников поисковой операции. — Все живы, здоровы, и это главное».

Как рассказала сама героиня истории, она собирала грибы и сбилась с пути. Поначалу женщина пыталась отыскать дорогу, но сделать это в сумерках оказалось непросто, к тому же у нее разрядился телефон. Тогда, чтобы не уйти от дома ещё дальше, она решила остановиться на ночлег: закутала старшего сына и малышей в одеяла и другие вещи, которые оказались в коляске, и уложила спать.

Ночью она услышала голоса и звук сирены, поняла, что их ищут, но идти не могла и ждала помощи на месте стоянки. Сейчас дети доставлены в больницу для медицинского наблюдения, их жизни ничего не угрожает.

По факту произошедшего проводится проверка.

фото: ©pixabay.com

«Хуже всего ситуация в Карелии»: специалисты оценили благоустройство дворов в России

Карелия оказалась на последнем месте среди всех регионов страны по обеспеченности многоквартирных домов детскими площадками во дворах.

Одно из ведущих финансовых интернет-изданий России — Т-Ж (journal.tinkoff.ru) — проанализировало данные недавнего исследования Росстата, касающегося условий жизни россиян, в частности, состояния придомовых территорий.

Издание сконцентрировалось на трех показателях: количестве детских и спортивных площадок, а также парковочных мест во дворах. И, согласно этим данным, Карелии есть к чему стремиться относительно других регионов РФ.

Самая печальная ситуация в республике складывается с обеспеченностью придомовых территорий детскими площадками. По их относительному количеству Карелия занимает последнее место среди всех регионов страны: всего 17,7% домов в Карелии располагают собственными детскими площадками. Для сравнения, средняя цифра по стране составляет 72,7%. В лидирующей по этому показателю Чечне эта цифра достигает 100% — детские площадки есть в каждом дворе. Также в тройку лидеров входят Кабардино-Балкария и Москва.

Впрочем, автор обращает внимание на тот факт, что нормативы, по которым местные власти должны обеспечивать жителей детскими площадками, фактически отсутствуют, а критерии «достаточного количества» (из рекомендации Минстроя) размыты.

Также не самая лучшая ситуация в Карелии прослеживается с обеспеченностью придомовых территорий спортивными площадками. Впрочем, и тут, как отмечает издание, единых нормативов по количеству спортплощадок нет.

Если в целом по стране спортивные площадки есть в каждом третьем дворе, а в Москве местами для занятий спортом оборудованы 75,8 придомовых территорий, то Карелия такие места есть в менее чем 4% дворов — уступает нашему региону лишь Хакасия.

«Еще один отстающий регион — это Карелия: только в 3,5% дворов многоэтажек есть такие территории. При этом, по данным Минспорта, доля жителей, которые систематически занимаются спортом, в Хакасии составляет 48%, а в Карелии — 47,6%. Это выше среднероссийского показателя — 45,4%», — отмечает издание.

И лишь в обеспеченности дворов парковками Карелия находится далеко от «отстающих» — 21% всех дворов республики располагают специальными местами для автомобилей.

фото: © Сергей Карпухин/ТАСС

Число жертв коронавируса в Карелии увеличилось до 765

За минувшие сутки зарегистрировано еще две смерти от коронавирусной инфекции в республике, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

По данным на 25 августа зафиксировано две смерти от COVID-19. Таким образом общее число смертей от коронавируса возросло до 765. Об этом сообщает министр здравоохранения Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

За сутки коронавирус был выявлен у 179 жителей Карелии, из них 176 не были привиты. Заболели 177 человек, в состоянии средней тяжести находятся 43 пациента, трое — в тяжелом состоянии, один — крайне тяжелом, подключен к ИВЛ.

В ковид-центрах проходят лечение 553 человека, из них 6 крайне тяжелых, один из которых находится на инвазивной ИВЛ.

Общее число инфицированных составляет 60153 человека.

За сутки выздоровели еще 178 пациентов. Всего выписанных по выздоровлению 56676 человек.

Ранее Минздрав Карелии рассказал о состоянии ребенка, у которого коронавирус полностью поразил легкие.

фото: фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

А вы собираетесь идти на выборы? (ОПРОС)

«Столица на Онего» решила узнать, собираются ли жители Карелии принять участие в голосовании на выборах в сентябре.

Меньше месяца осталось до больших выборов. 17, 18 и 19 сентября жители Карелии смогут принять участие в голосовании по выборам депутатов Государственной Думы, Законодательного собрания республики, а избиратели Петрозаводска и Кеми, кроме этого, смогут также определить новые составы городских советов.

А вы собираетесь идти на выборы?

Проголосовать в нашем опросе можно здесь.

фото: © Фотоархив фотографа Бориса Семенова

«Обучение в советских вузах было бесплатным: стать студентом за деньги было невозможно»

Как жители Карелии получали высшее образование при советской власти и что гарантировало, — в очередном обзоре авторской рубрики Армаса Машина «Как это было».

Наш постоянный автор Армас Машин посвятил очередную статью в рубрике "Как это было" теме получения высшего образования в советские годы. Он расказал, как поступал в Петрозаводский университет и как учился на "финском отделении", какие социальные гарантии были у студентов и выпускников.

"Обучение в советских вузах было бесплатным: если провалился на вступительном экзамене или не прошел по конкурсу, стать студентом за деньги было невозможно. Поступление и учеба определялись знаниями, способностями, бывало, везением, но не кошельком родителей.

После вуза без работы в СССР никто не оставался, и все могли трудоустроиться по специальности. Существовало распределение — практика трудоустройства выпускников высших и средних специальных учебных заведений, обязательная на определённый срок, как для самого выпускника, так и для работодателя. Распределение гарантировало занятость молодых специалистов и социальные гарантии для них".

Подробнее читайте здесь.

фото: ПКС

Детсады, школа и медцентр оказались без горячей воды в Петрозаводске из-за ремонта трубопровода

В столице Карелии компания «ПКС — Тепловые сети» отключила от горячего водоснабжения ряд объектов из-за необходимости проведения ремонтных работ.

Отключение горячей воды произошло в том числе в Центре паллиативной медицинской помощи, Державинском лицее, а также в детских садах «Сказка» и «Цветик — семицветик». Вода отключена в 9-00. Завершить работы коммунальщики намерены ориентировочно до 17-00.

В паблике «ЕДДС Петрозаводска» представлен полный список отключенных от горячего водоснабжения объектов: ул. Державина, д. 4, 5, 12; ул. Кооперативная, д. 3А, 7А; ул. Луначарского, д. 15, 41; ул. Перттунена, д. 6 (ГБУЗ «Центр паллиативной медицинской помощи»); ул. Пробная, д. 4А (МБДОУ «Детский сад № 98 „Сказка“), 7; ул. Радищева, д. 3; ул. Ригачина, д. 34, 44, 46, 46А, 48, 56; ул. Чернышевского, 1, 2, 5, 13, 14А (МБОУ „Державинский лицей“); пр. Александра Невского, д. 11, 15А (МБДОУ „Детский сад № 70 ‚Цветик — семицветик‘), 23; ул. Правды, д. 9, 11, 11А; ул. Волховская, д. 4А, 4Б, 4В.

Причиной отключения названо устранение повреждения на централизованных сетях инженерно-технического обеспечения АО ‚ПКС — Тепловые сети‘.

В компании ‚ПКС‘ сообщили ‚Столице на Онего‘, что горячая вода по указанным адресам отключена из-за необходимости проведения ремонтных работ на трубопроводе. В компании заявили, что клиенты были предупреждены об этом. Работы являются плановыми и должны завершиться до 17-00, сообщили коммунальщики.

Валентина Пивненко: «Буду встречаться с руководителем РЖД, чтобы решать проблемы транспортного сообщения с районами Карелии»

Проблемы транспортной доступности в отдаленных районах Карелии депутат Госдумы Валентина Пивненко обсудила на встрече с муниципальными депутатами, советом ветеранов и жителями с. Реболы Муезерского района.

Это один из самых больных вопросов для населения. Сегодня населенные пункты вдоль железной дороги — п. Муезерский, Волома, Пененга и Суккозеро страдают от того, что поезд Петрозаводск-Костомукша ходит только два раза в неделю.

Валентина Пивненко рассказала, что есть федеральная программа развития общественного транспорта, которая касается не только городов, но и районов.

«Я полагаю, с помощью федерального центра удастся продолжить работу, которая в Карели уже идет. Но по отдаленным районам с большими территориями, могу сказать — извините, пока „конь не валялся“. Мы вместе с вами будем вносить предложения, чтобы Муезерский район, Медвежьегорский, Пудожский были в зоне особого внимания, ведь здесь есть проблемы и с железнодорожным сообщением», — отметила Валентина Пивненко.

Пока что переговоры, которые были с железнодорожниками, никакого результата не дали, сообщила депутат Госдумы, хоть и очевидно, что двух ЖД рейсов Петрозаводск-Костомукша в неделю недостаточно.

«Но я точно говорю, что буду встречаться и с руководителем петрозаводского отделения железной дороги, и если не получится, то буду выходить на РЖД. Потому что в рамках программы развития Карелии все-таки руководство железных дорог в России нам помогало», — сообщила Пивненко.

фото: Администрация Петрозаводского городского округа / ВК

Подростковый клуб в Петрозаводске, превратившийся в притон маргиналов, восстановят

Власти столицы Карелии пообещали восстановить здание бывшего подросткового клуба «Алые паруса» к лету 2022 года.

Здание бывшего подросткового клуба «Алые паруса» на улице Боровой передано на баланс ПМУП «Агентство городского развития». Силами предприятия начались подготовительные работы по возвращению помещения в муниципальную систему образования. Об этом информирует пресс-центр мэрии Петрозаводска.

На сегодняшний день вставлены 28 окон и входная дверь, убран скопившийся внутри и снаружи мусор. Компания «Ситилинк» установила внешнее видеонаблюдение за объектом. С компанией «ПКС» предварительно достигнута договоренность о восстановлении похищенной системы отопления на безвозмездной основе.

Ремонт планируется завершить до следующего лета, после чего здание будет передано администрации для возрождения там подросткового клуба.

Здание на улице Боровой находится в заброшенном состоянии. Об этом ранее подготовила материал съемочная группа «Ники-плюс». Они сообщили, что прежде в помещении располагался детский клуб «Алые паруса». Затем здание было заброшено и превратилось в притон маргиналов.

В июне мэр столицы Карелии Владимир Любарский заявлял о планах реконструкции заброшенного здания клуба «Алые паруса».

фото: © ПМУП «Городской транспорт»

Выделены деньги на научное исследование для реформы общественного транспорта в Петрозаводске

Власти Петрозаводска заплатят 27 млн рублей из городского бюджета для разработки комплексной схемы организации работы общественного транспорта.

Это следует из решения Петросовета, принятого на сегодняшней сессии.

Деньги пойдут на «выполнение научно-исследовательской работы по разработке комплексной схемы организации работы общественного транспорта на территории Петрозаводского городского округа», сказано в документе.

Ранее о смысле такого исследования написал на своей странице Вконтакте глава города Владимир Любарский.

Мы должны понимать куда, по какому графику, какой вид транспорта с каким количеством пассажиров будет перемещаться. Это не просто географическая или временная схема — это математическая модель с очень большим количеством переменных… Подготовка схемы должна базироваться на большом социологическом исследовании пассажиропотоков в разных точках города и ближайших к нему населенных пунктов Прионежского и Пряжинского районов», — считает мэр Петрозаводска.

Российский дорожный научно-исследовательский институт ФАУ «РОСДОРНИИ» предложил администрации Петрозаводска возможные варианты транспортной реформы, которая даст властям рычаги влияния на коммерческий общественный транспорт.

Эта тема обсуждалась в июле на совещании в мэрии с участием представителя «РОСДОРНИИ» Сергея Мокроусова.

По его словам, одним из вариантом может быть заключение так называемых брутто-контрактов между администрацией и автоперевозчиками. При такой схеме власти выплачивают перевозчикам деньги за километры пробега общественного транспорта, а не за число перевезенных пассажиров. Плата за проезд от пассажиров будет поступать в бюджет муниципалитета.

Второй вариант — установка регулируемого тарифа.

«Муниципалитет доплачивает перевозчику определенную сумму. Таким образом власти получают возможность регулировать и реагировать на невыполнение перевозчиком условий контракта», — пояснил Мокроусов.

фото: © ГТРК «Карелия»

Парфенчиков оценил заслуги главы Минсельхоза в решении проблем с форелеводческими хозяйствами

Изменение условий создания в Карелии форлеводческих хозяйств, которые теперь не могут появиться без общественных слушаний — личная заслуга министра сельского хозяйства Владимира Лабинова.

Об этом заявил на совещании правительства глава Карелии Артур Парфенчиков.

«Теперь без общественных слушаний участок (для форелеводства — прим. ред.) выделяться не может. И за это надо сказать спасибо Лабинову… Человека определяют его дела. Дела нынешнего министра — это наличие нынешнего приказа, который обязует проводить общественные слушания с приглашением специалистов, с учетом мнения ученых и так далее», — сказал глава республики.

По его словам, благодаря министру в Карелии началась работа по кардинальному изменению подходов к форелеводству.

«Будем двигаться по пути максимальной экологии форелеводческих хозяйств, совершенствования производственного цикла с внедрением замкнутых систем, договорились, чтобы перерабатывались донные осадки. Это глобальная серьезная работа… Но перечеркнуть все нельзя — это тысячи рабочих мест, это жизнь целых поселков. Здесь нельзя рубить с плеча», — добавил руководитель региона.

фото: © «Столица на Онего»

Глава Карелии назвал отрасли, где он считает работу госпредприятий менее успешной, чем частных

Приватизация Суоярвского хлебозавода показала, что в ряде отраслей экономики частные предприятия работают лучше государственных, считает глава республики Артур Парфенчиков.

Такое мнение он высказал на совещании, посвященном социально-экономическому развитию Суояровского района.

Губернатор отметил, что после приватизации предприятие приступило с серьезной модернизации производства.

«Все-таки бизнес в таких сферах, конечно, гибче реагирует на те или иные запросы рынка. Я понимаю, когда мы с вами строим суперсовременный судостроительный завод — это государственная собственность… Или, когда мы вкладываемся в крупное сельхозпроизводство. Но такие направления как услуги, гостиницы, выпечка хлеба — наверное, здесь с бизнесом тяжело конкурировать», — сказал Парфенчиков.

Ранее он говорил, что власти Карелии сохранят государственные сельскохозяйственные предприятия.

«Сельским хозяйством нужно заниматься десятилетиями, и в меньшей степени с точки зрения извлечения каких-то сверхприбылей — это просто невозможно… То, что мы сегодня развиваем государственный сектор — в Ведлозеро, в Пряже, в Толвуе, это понимание того, что, особенно, на севере, государственный сектор никогда не уйдет из сельского хозяйства», — пояснял глава республики.

фото: © Сергей Пластинин

Эксперт рассказал, насколько загрязнены Ладога и Онего в Карелии

Эксперт в области экологической безопасности Сергей Пластинин рассказал о главных угрозах, которые стоят перед природой Карелии, и назвал недостаточным контроль со стороны чиновников.

Эксперт Росприроднадзора по водному и земельному законодательству Сергей Пластинин рассказал «Столице на Онего» о масштабах загрязнения Ладожского и Онежского озер.

— Насколько сейчас загрязнено Онежское озеро?

— Есть локальные места загрязнения. Это Петрозаводская губа — за счет ливневых вод: 37 выпусков. Это Кондопожская губа: за счет деятельности целлюлозно-бумажного комбината. Это большой Повенецкий залив за счет деятельности жилищно-коммунального хозяйства: Повенец, Пиндуши и Медвежьегорск. Вот три наиболее загрязненных места, которые мы на Онежском озере видим. Ясно, что ученые уже обнаружили большое количество микропластика, мельчайших частичек полимеров у нас в Онежском озере. Мы постоянно привносим в озеро загрязняющие вещества. И во многом озеро справляется с этими загрязняющими веществами, но мы локально именно три этих залива приводим в состояние, непригодное для дальнейшего использования. И в скором времени это даст о себе знать.

— На ваш взгляд, более загрязнена Ладога или Онежское озеро?

— Ладога все-таки больше. За счет целлюлозно-бумажной промышленности Ленинградской области и Карелии. Это Сясьский ЦБК и Питкярантский ЦЗ. Были заводы еще в Ляскеля и в Харлу, но они на протяжении более чем 15 лет не работают. Но крупные Питкярантский и Сясьский целлюлозные заводы дают достаточно большое количество сточных вод — в совокупности более 25 млн кубических метров в год.

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Около 30 детей в Карелии заразились коронавирусом за сутки

Число детей, заразившихся коронавирусной инфекцией, продолжает стремительно расти.

В Карелии за минувшие сутки коронавирус выявлен у 27 несовершеннолетних. Накануне этот показатель был 26. Об этом сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

Всего с начала пандемии COVID-19 обнаружен у 6005 детей республики.

За сутки выздоровел еще 41 несовершеннолетний пациент. Общее число выписанных за время пандемии 5591 ребенок в Карелии.

Накануне в региональном Минздраве рассказали, что в стационарах Карелии проходят лечение от коронавирусной инфекции четверо несовершеннолетних, состояние всех госпитализированных детей удовлетворительное.

фото: Столица на Онего

«Лексус» сбил юного велосипедиста на тротуаре в Петрозаводске

ДТП, в котором пострадал юный велосипедист произошло сегодня вечером у ресторана «Северный» в центре Петрозаводска.

Об этом сообщили «Столице на Онего» в ГИБДД Карелии.

По предварительным данным, авария произошла, когда автомобиль «Лексус» выезжал с дворовой территории.

В это время по тротуару ехал 9-летний ребенок на велосипеде. Водитель не успел среагировать, что привело к ДТП.

На место была вызвана «скорая помощь», врачи установили, что у пострадавшего ушибы, ему была оказана медицинская помощь.

фото: © «Столица на Онего»

Глава Карелии рассказал об оценке ущерба от лесных пожаров: «Что было в дыму, не значит, что горело»

Оценка ущерба, нанесенного пожарами лесам Карелии, будет сделана по результатам мониторинга в следующем году, но предварительные данные говорят о том, что многие деревья смогут восстановиться.

Об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков на совещании, посвященном социально-экономическому развитию Суоярвского района, который больше других пострадал от лесных пожаров.

«Уже сегодня со специалистами мы видим, что часть деревьев, и это деревья довольно крупные, не сильно пострадали. Понятно, что эти деревья могут продолжить свой рост, и здесь нужно будет очень внимательно посмотреть в следующем году… Сейчас сложно что-то говорить, сначала нужно провести мониторинг. Он закончится в конце лета — в сентябре следующего года. Площади лесов, которые пострадали от пожара, надо определить. То, что было в дыму, не значит, что горело. Мы это сегодня видим, что есть участок обгоревший и тут же рядом участок, которого пожар не коснулся. Понятно, что значительная часть деревьев восстановится, особенно сосна… По большому счету, деревья недолго находились под воздействием высоких температур. Мы со специалистами смотрели, делали соскобы со стволов, и видно, что особенно сосна, крупные деревья в меньшей степени пострадали и, наверное, восстановятся. Но это все будет понятно где-то через год, через два. И дальше мы определим те участки, которые подвергнутся санитарным или сплошным рубкам. Мы там будем планировать лесовосстановление через три года», — сказал глава республики.

фото: © pexels

Жителям Петрозаводска предложили поделиться идеями о благоустройстве нового района «Талоярви. Город у воды»

Компания «Баренц-групп», которая строит в Петрозаводске новый жилой район «Талоярви. Город у воды», готова использовать идеи горожан при благоустройстве территории.

Об этом рассказала маркетолог строительной компании «Баренц-групп» Мария Кучеренкова.

По ее словам, проектом предусмотрено обустройство на территории нового района прогулочных и велосипедных дорожек, детских и спортивных площадок, мест для коллективного времяпрепровождения и зон, где можно уединиться, посидеть в тишине. Центром всего района станет большой парк.

Проект планировки территории под название «Реки Карелии» сделала федеральная компания «Деревопарк», которая разрабатывает ландшафтный дизайн для многих крупных проектов в городах России.

«Если вам интересно поучаствовать в обустройстве района вместе с нами, мы будем очень рады видеть ваши интересные идеи у нас на страничке Вконтакте», — сказала » Мария Кучеренкова.

фото: Музей «Кижи» / ВК

Подготовка к реставрации Покровской церкви на острове Кижи началась в Карелии

Музей-заповедник «Кижи» сообщил о начале подготовки к реставрации Покровской церкви Кижского погоста.

Подготовка научно-проектной документации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Покрова Пресвятой Богородицы Кижского погоста» начата в рамках контракта, заключенного в июне между музеем-заповедником « Кижи» и Центральными научно-реставрационными проектными мастерскими (Москва). Об этом информирует музей «Кижи».

Сообщается, что сейчас идет разработка разделов «Предварительные работы» и «Комплексные научные исследования».

Сотрудники Центральных научно-реставрационных проектных мастерских выполнили лазерное сканирование церкви, совместно со специалистами музея ведется археологическое исследование территории вокруг памятника. Вместе с сотрудниками ЗАО «ЛАД» (Петрозаводск) проводится натурное обследование памятника.

Ранее сообщалось, что на острове Кижи будет построена новая канализация.

фото: © Сергей Смирнов / ТАСС

В Карелии пьяный мужчина подрался с полицейскими в пункте скорой помощи

Суд Прионежского района приговорил к лишению свободы местного жителя, применившего насилие в отношении двух полицейских, сообщили на сайте судебной инстанции.

В августе 2021 года в Прионежском районном суде завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении жителя района, применившего насилие в отношении двух сотрудников полиции во время исполнения ими своих должностных обязанностей.

Суд установил, что в мае 2021 года житель одного из поселков Прионежского района появился в общественном месте в пьяном виде, а затем попытался сбежать от сотрудников полиции, которые в итоге применили к нему физическую силу при задержании.

После этого нарушитель был доставлен в пункт скорой медицинской помощи для осмотра. Но там, не смирившись с пленением, мужчина ударил одного полицейского в плечо, а другого — по лицу.

Суд назначил жителю Прионежского района наказание в виде лишения свободы.

фото: ©Ирина Меркова / Столица на Онего

В поселке Карелии рядом с выгоревшим лесом посадят новые деревья

Акция по лесовосстановлению пройдёт в субботу, 28 августа, в Пряжинском районе вблизи деревни Соддер, сообщили в управлении пресс-службы главы Карелии.

В рамках рабочей поездки в Суоярвский район глава Карелии Артур Парфенчиков посетил места лесных пожаров в районе поселка Настеньярви.

По словам специалистов, основной задачей на сегодняшний день является определение объема лесопатологического обследования на выгоревшей территории. В районе поселка Настеньярви лес выгорел на площади 1700 гектаров. По словам заместителя министра природных ресурсов и экологии Алексея Павлова, эти мероприятия возможно провести в следующем году, начиная с весны, когда у сохранившихся деревьев наступит вегетативный период.

Как отметил Алексей Павлов, возрастные сосны старше 60 лет менее всего пострадали от огня и легче всего подвергаются восстановлению после пожара. Березовые и еловые, а также смешанные насаждения повреждаются достаточно сильно, вплоть до полной гибели.

"Только после обследований, которые будут проведены в следующем году, назначаются санитарно - оздоровительные мероприятия: сплошные и выборочные рубки. Лесовосстановление рекомендовано проводить примерно через 3 года, так как в первые годы почва содержит меньше минеральных и других питательных веществ", - сказал Павлов.

А пока все неравнодушные жители могут помочь посадить лес на участках, которые не пострадали от пожаров. Ближайшая такая акция пройдёт уже в эту субботу, 28 августа в Пряжинском районе вблизи деревни Соддер.

фото: © Сергей Пластинин

Карелия образует в год порядка 150 млн опасных отходов

Эксперт в области экологической безопасности Сергей Пластинин рассказал, какую площадь Карелии занимают стихийные свалки.

Ежегодно Карелия генерирует порядка 150 млн тонн опасных отходов. На сегодняшний день стихийные свалки занимают как минимум 36 гектаров площади региона. Крупнейшие предприятия и представители ЖКХ Карелии сбрасывают в водоемы края стоки, значительная часть которых не подвергается очистке. При этом ряд населенных пунктов Карелии живет без очистных сооружений, страдая от низкого качества питьевой воды.

Эксперт Росприроднадзора по водному и земельному законодательству Сергей Пластинин рассказал «Столице на Онего» о главных экологических угрозах, которые стоят перед Карелией.

Подробности — в интервью эксперта.

фото: © Сергей Миронов / ТАСС

Спад промышленности Карелии сменился ростом

Сокращение промышленного производства, произошедшее в Карелии в первом полугодии, в июле сменилось ростом.

Это следует из отчета Карелиястата «Итоги работы промышленного производства в Республике Карелия за январь–июль 2021 года».

В первом полугодии промышленное производство сократилось на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а по итогам 7 месяцев зафиксирован рост на 0,1%.

«Рост промышленного производства в январе–июле 2021 г. наблюдался в области водоснабжения; водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнения (на 37,6%), добычи полезных ископаемых (на 4,0%) и обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (на 2,3%)», — говорится в отчете.

В обрабатывающих производствах показатель сократился на 4,2%, но спад замедлился по сравнению с первым полугодием.

При этом увеличилось производство конструкций из чёрных металлов, изделий для зданий и сооружений из цемента, асфальтобетонных дорожных смесей, гранита, песчаника и прочего камня для памятников или строительства, железорудных окатышей и других видов продукции.

В пищевой промышленности больше выпущено кондитерских и хлебобулочных изделий, сыров, мясных полуфабрикатов, переработанной и консервированной рыбы.

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Пенсионерку, уехавшую лечиться в Петрозаводск из района, власти едва не лишили жилплощади

Благодаря содействию прокуратуры женщина смогла восстановить свои права на жилье в Пудожском районе.

Ранее решением Пудожского районного суда, которое оставил без изменения Верховный суд Республики Карелия, в мае 2020 года был удовлетворен иск от органа местного самоуправления о выселении женщины из муниципального жилья. Суд посчитал, что выезд пенсионерки в Петрозаводск к своим детям является достаточным основанием для выселения.

Однако 19 августа 2021 года, после удовлетворения Третьим кассационным судом представления прокурора, Верховный суд республики отменил необоснованные акты. Прокурор сумел разъяснить позицию, что выезд женщины из квартиры носил временный характер. Пенсионерка выезжала в Петрозаводск для ухода за внуками и для получения необходимой медицинской помощи, при этом регулярно возвращалась, исполняя свои обязанности по договору социального найма.

Таким образом, права женщины на муниципальное жилье были восстановлены.

Судебное постановление вступило в законную силу.