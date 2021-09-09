Важные новости, которые вы могли пропустить

фото: Столица на Онего

Несколько районов Петрозаводска подключат к теплоснабжению позже остальных

Теплоснабжение центрального и некоторых других районов Петрозаводска начнется с 13 сентября.

Об этом сообщила Единая дежурная диспетчерская служба города.

В среду началось подключение к теплоснабжению районов Древлянка, Перевалка, Железнодорожный, Ключевая, Птицефабрика, Пески, Соломенное.

«Подключение к теплу остальных районов начнется с 13.09.2021 г.», — говорится в сообщении ЕДДС.

фото: © «Столица на Онего»

«Главное, переступить через амбиции»: глава Карелии призвал к реформе местного самоуправления

Глава Карелии Артур Парфенчиков считает необходимым провести реформу местного самоуправления, которая приведет к ликвидации городских и сельских органов власти и позволит сконцентрировать полномочия на уровне новых муниципальных округов.

Об этом губернатор заявил на одном из совещаний, посвященных социально-экономическому развитию районов Карелии.

Он предложил воспользоваться изменениями в федеральном законодательстве, которые дают право местных властям с учетом мнения населения создавать муниципальные округа. Такая реформа подразумевает переход от двухуровневой к одноуровневой системе власти — администрации и советы депутатов городских и сельских поселений упраздняются, а все полномочия передаются органам власти муниципальных округов.

По мнению Парфенчикова, это необходимо для устранения источника конфликтов между разными уровнями власти, которые наносят ущерб интересам населения.

«Приезжаем в Сортавалу, приходим на площадь. За один кусок районная администрация отвечает, за другой — городская… Даже площадь успели поделить!.. Я, глава республики, иногда не могу разобраться, кто за что отвечает. А как человеку простому разобраться? К кому обращаться?», — пояснил руководитель региона.

Он напомнил, что первым шагом к наведению порядка в местном самоуправлении стало объединение городских и районных администраций в большинстве районов Карелии. Теперь, настало время сделать второй шаг, считает глава республики.

«Надо искать районы, где есть ответственный депутатский корпус, проводить реформы… Мы объединили администрации, стало легче работать, людям стало проще. Теперь надо пойти дальше — создать первые муниципальные округа и показать людям как это работает… Здесь самое главное переступить через собственные амбиции. Этот местечковый изоляционизм, который питается экономическими интересами…», — сказал Парфенчиков.

Он предложил познакомиться с опытом других регионов России, где такая реформа уже проведена и дала положительные результаты.

фото: Кадр из фильма «Брат»

Участники известной в Карелии банды «карловских» снялись в фильме «Брат»

Несколько участников преступной группировки Виталия Карлова попали в кадр популярного фильма «Брат» с Сергеем Бодровым.

Трое «карловцев» запечатлены в фильме «Брат» режисера Алексея Балабанова. Они выходят из вагона поезда в Санкт-Петербурге вместе с Данилой Багровым в исполнении актера Сергея Бодрова. Информация об этом и кадры из ленты представлены в фильме «Командир: история противостояния», рассказывающем о борьбе силовиков с преступной группировкой.

Сообщается, что в тот момент трое участников банды находились в бегах и подались в Санкт-Петербург, где проходили съемки фильма «Брат». Камера зафиксировала трех представителей карельской банды, выходящих из вагона вместе с главным героем культовой ленты «девяностых». Эпизод с участием «карловских» в фильме «Брат» показан на седьмой минуте материала «Командир: история противостояния».

Фильм «Брат» вышел на экраны в 1997 году. Он рассказывает о том, как вернувшийся с Чеченской войны Данила Багров оказывается в бандитском Петербурге, где киллером работает его брат.

Фильм «Командир: история противостояния» вышел на телеканале «Сампо ТВ 360». Лента рассказывает о борьбе Артура Парфенчикова в составе команды силовиков с представителями «карловской» преступной группировки.

фото: runaruna.ru

Лидер известной в Карелии банды «карловские» вышел из колонии и стал хоккеистом

Глава самой известной в Карелии преступной группировки Виталий Карлов вышел на свободу и начал играть в хоккей под номером «90».

Освободившийся из мест лишения свободы Виталий Карлов, руководившей бандой «карловских», вышел на лёд и играет в хоккей. Об этом говорится в фильме «Командир: история противостояния», рассказывающем о борьбе силовиков с преступной группировкой.

«Виталий Карлов получил 15 лет колонии строгого режима. Была ли у него там возможность играть в столь любимый им хоккей? Не знаем. Но сейчас, после освобождения из колонии, он делает это практически на профессиональной основе. Сменив пистолет на клюшку, и входя как игрок в состав Ночной хоккейной лиги под номером „90“», — говорится в закадровом тексте фильма.

Как сообщало РИА Новости, в 2008 году Верховный суд Карелии приговорил членов «карловской» банды к лишению свободы на сроки от трех до 15 лет. На скамье подсудимых оказался 21 человек, в том числе лидер группировки Виталий Карлов. Суд признал их виновными в различных преступлениях, в том числе в вымогательстве, умышленном уничтожении или повреждении имущества, хулиганстве, дезорганизации работы учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, а также в преступлениях, связанных с незаконным оборотом оружия и наркотических средств.

Виталий Карлов, который обвинялся в организации преступного сообщества, получил 15 лет колонии. Приговор суд вынес с учетом наказания, которое Карлов получил в 2004 году за совершение других преступлений. В результате, общий срок, который лидеру «карловских» предстояло провести в колонии, остался неизменным, сообщало агентство.

О деле «карловских» ранее информировала «Столица на Онего».

Фильм «Командир: история противостояния» вышел на телеканале «Сампо ТВ 360». Лента рассказывает о борьбе Артура Парфенчикова в составе команды силовиков с представителями «карловской» преступной группировки.

фото: © Администрация Петрозаводска

В Петрозаводске установили светофор на улице, где образуются огромные пробки

С сегодняшнего дня выезд транспорта из района «Скандинавия» на Древлянке начал регулировать светофор, сообщили в Минтрансе Карелии.

Напомним, на участке Оборонной улицы от Лососинского шоссе до улицы Новоселов, а также на участке улицы Новоселов от Оборонной улицы до улицы Хейкконена идет строительство двухполосной магистрали. Из-за работ, в связи с которыми были внесены изменения в схему движения в микрорайоне, образуются огромные пробки.

Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики Карелия провело совещание с участием представителей администрации Петрозаводска, ГИБДД, Управтодора и подрядчика – ООО «ПСК Строитель», сообщили в ведомстве.

Принято решение организовать дополнительный выезд из района «Скандинавия» по Ярославской улице на улицу Хейкконена и обеспечить в утренний час пик светофорное регулирование на примыкании Оборонной улицы к Лососинскому шоссе для обеспечения беспрепятственного выезда с улицы Ярославской. Сегодня, 9 сентября, светофор начал работу.

Строительство новой дороги завершится в ноябре. Ввод объекта увеличит количество выездов из района до трех. Для организации дорожного движения на примыкании Оборонной улицы к Лососинскому шоссе будет установлен стационарный светофор.

фото: © Артур Мяки / FB

Пожар уничтожил дом экс-председателя Госкомитета по ценам и тарифам Карелии

Артур Мяки, вернувшийся в прошлом году в Карелию, остался без дома из-за пожара.

О пожаре бывший председатель Госкомитета по ценам и тарифам Карелии сообщил на своей странице в соцсети.

«Сгорел домик. Все Ок. Жизнь продолжается. Рекомендации: у кого деревянный дом, делайте железную крышу и имейте свои средства предупреждения и пожаротушения. На пожарных не надейтесь. Их задача не дать распространиться пожару», — пишет Артур Мяки в на своей старнице в соцсети.

Напомним, что с 2010 по март 2017 года Мяки возглавлял региональную энергетическую комиссию — ныне госкомитет по ценам и тарифам республики. Однако после назначения в феврале 2017 года врио главы Карелии Артура Парфенчикова, который выразил недовольство тарифной политикой в республике, в частности, высокими ценами на электроэнергию для промышленных предприятий, Артур Мяки уволился. По его словам, «по собственному желанию». После этого он был назначен генеральным директором ООО «Газпром Теплоэнерго Псков». В конце прошлого года Мяки вернулся в Карелию. Он возглавляет филиал ООО «Петербургтеплоэнерго» в Карелии, который с 2011 года обеспечивает теплом и горячим водоснабжением Сортавальский, Лахденпохский, Питкярантский и Олонецкий районы.

фото: © Александр Алпаткин / ТАСС

Горячую воду отключат сразу в нескольких районах Петрозаводска

На этой неделе в шести районах города временно отключат горячую воду из-за ремонта на тепловых сетях.

По информации ПАО «ТГК-1», с 15.00 10 сентября до 8.00 13 сентября в нескольких районах города отключат горячую воду. Неудобства коснутся потребителей, проживающих на Голиковке, Зареке и Кукковке, в Сулажгоре, Октябрьском и Первомайском районах, сообщили в администрации города.

Отключение вызвано необходимостью проведения работ в рамках реконструкции магистральных тепловых сетей.

Ранее сообщалось, несколько районов Петрозаводска подключат к теплоснабжению позже остальных.

фото: администрация Петрозаводска

Улицу в районе исторического здания поликлиники в Петрозаводске перекроют и перекопают

В столице Карелии планируются земляные работы рядом с участком, где было снесено историческое здание бывшей поликлиники.

Об этом стало известно из сообщения пресс-службы администрации города об изменении схемы движения транспорта.



11 сентября с 9.00 будет закрыт проезд на участке улицы напротив дома № 24, где находилось здание поликлиники.

«Ограничения связаны с земляными работами при строительстве ливневой канализации. Ориентировочно они займут менее двух недель», — сообщили в мэрии.



Фото: Столица на Онего

О проведении земляных работ администрацию уведомила компания «Техпромстрой». В 2019 году она снесла здание поликлиники, но обещала построить его заново.

фото: © «Столица на Онего»

Легковушка попала под фуру на выезде из Петрозаводска (ФОТО)

Фото жесткой аварии на улице Гвардейская в Петрозаводске прислали читатели «Столицы на Онего».

Очевидцы прислали нам фото аварии, произошедшей сегодня, 9 сентября, на улице Гвардейская в Петрозаводске — там столкнулись легковой автомобиль и грузовик марки DAF.

Как уточнили в пресс-службе ГИБДД, авария произошла в 15.10 в районе дома №59А по улице Гвардейская. Водитель Hyundai Sonata, 62-летний мужчина, был направлен в больницу на осмотр. Характер его травм уточняется.

Автомобили в результате аварии получили механические повреждения.

Напомним, сегодня утром, неудачно маневрируя, автомобиль влетел в отбойники на мосту между Кукковкой и Древлянкой.

фото: pixabay

Правоохранительные органы заставили демонтировать опасный для детей батут в Петрозаводске

Администрация Петрозаводска по инициативе регионального управления Следственного комитета РФ добилась демонтажа надувного батута в развлекательном центре за нарушения требований безопасности.

Об этом сообщили в пресс-службе управления.

Поводом для вмешательства Следкома стала публикация в СМИ

о надувном батуте, расположенном в микрорайоне Ключевая. Проверка развлекательного центра показала, что батут, не отвечает требованиям безопасности.

Следственные органы направили информацию в администрацию города, в результате батут был демонтирован.

В Следкоме отметили, что поводом для проверки может быть любая информация, в том числе, в социальных сетях о состоянии детских площадок.



«Прежде чем гулять с детьми на детской площадке, оцените ее техническое состояние и целостность металлических конструкций. Посмотрите хорошо, чтобы не было острых углов, обломков древесины, поломанных качелей. В песочнице не должно быть осколков стекол, палок», — пояснили в пресс-службе управления.

фото: кадр из видео

На мосту в Петрозаводске автомобиль выбросило на отбойники (ВИДЕО)

В результате заноса автомобиль выбросило на отбойники и развернуло на мосту между Кукковкой и Древлянкой.

Сегодня, 9 сентября, на Лесном проспекте в Петрозаводске, между районами Кукковка и Древлянка, в 07.37 утра произошла авария с участием легкового автомобиля. ДТП произошло непосредственно на мосту через Лососинку. Видео аварии, попавшей в объектив камеры наружного наблюдения компании «Сампо», было выложено в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Автомобиль двигался по Лесному проспекту в сторону Кукковки. На видео заметно, как автомобиль несколько раз перестраивался. В какой-то момент машину занесло, она врезалась в отбойник сначала с одной, затем с другой стороны проезжей части.

Автомобиль в результате аварии получил механические повреждения, информация о пострадавших отсутствует.

фото: © кадр из видео

В Петрозаводске водитель сбил пешехода-нарушителя и уехал с места ДТП (ВИДЕО)

Авария произошла на перекрестке улицы Кирова и проспекта Ленина.

Как сообщает ДТП ПТЗ, в минувшую среду, 8 сентября, в 19:37 на улице Кирова, в районе пересечения с проспектом Ленина, произошла авария с участием пешехода и легкового автомобиля.

Судя по видео, девушка шла по «зебре» на красный и поскользнулась. Она попала под колеса автомобиля, который двигался по улице Кирова в сторону Еремеева. От удара пешеход отлетела на несколько метров и упала на проезжую часть. Девушка смогла подняться и дойти до тротуара. Водитель, сбивший пешехода, сначала остановился, но затем уехал с места ДТП.

Момент ДТП попал в объектив камер видеофиксации водителей и компании «Ситилинк».

Ранее в поселке Карелии автомобилист сбил пешехода с мопедом и уехал с места ДТП.

фото: © ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России

Питерские врачи рассказали, как спасали 10-летнего мальчика из Карелии с 86 % поражением легких

Тяжелый пациент с коронавирусом поступил клинику Педиатрического университета из Петрозаводска в августе.

Напомним, 10-летний мальчик, у которого коронавирусная инфекция почти полностью поразила легкие, 13 августа был перевезен из Петрозаводска в Санкт-Петербург. Ребенок выздоровел.

О тяжелом маленьком пациенте, которого удалось спасти, пишут на сайте Педиатрического университета.

Первые симптомы у ребенка появились 2 августа.

— Заболел муж, потом — я, потом — Даня. У нас всех подтвердился COVID-19. Не заразился только семилетний младший сын, — рассказала мама мальчика.

Взрослые перенесли инфекцию сравнительно легко — обошлось без госпитализации. У Даниила сначала было только небольшое повышение температуры и кашель. Однако 5 августа состояние ребёнка ухудшилось, и врач назначил ему антибиотик. Через несколько дней температура тела поднялась до 39,5 градусов, жаропонижающие средства не давали эффекта.

Мальчика госпитализировали в Межрайонную больницу Костомукши, где компьютерная томография показала, что пневмония затронула 52% лёгочной ткани. Врачи приняли решение перевести ребёнка в Республиканскую инфекционную больницу в Петрозаводск.

Вскоре Даниилу потребовалась респираторная поддержка с помощью назальных канюль. Врачам удалось снизить температуру, но поражение лёгких усугубилось и составляло уже 86%. Петрозаводские медики провели телемедицинскую консультацию с коллегами из Санкт-Петербурга. Было решено госпитализировать мальчика в Педиатрический институт.

— У детей КТ-4 (самая высокая степень поражения лёгких, прим. ред.) — редкость, это единичные случаи, — сообщила заведующая отделением по лечению пациентов с COVID-19 Педиатрического университета Светлана Баннова.

Она добавила, что, несмотря на тяжёлое течение болезни, Даниил был образцовым пациентом: сохранял позитивный настрой и добросовестно выполнял все предписания врачей. В СПбГПМУ ребёнок получал комплексную терапию согласно клиническим рекомендациям по лечению COVID-19.

24 августа Даниила выписали из стационара — за ним приехала вся семья, включая младшего брата. Сейчас мальчик, который ранее ничем серьезным не болел, дома, восстанавливает силы.

Ранее сообщалось, девятнадцатилетняя девушка умерла от коронавируса в инфекционной больнице Карелии.

фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Четыре смерти от коронавируса было зарегистрировано в Карелии за последние сутки

Общее количество жертв COVID-19 в Карелии достигло 805 человек, сообщил глава Минздрава республики.

За минувшие сутки от коронавируса скончались четыре жителя Карелии. Общее число смертей от COVID-19, таким образом, достигло 805 человек.

По данным на 9 сентября коронавирус был выявлен у 136 жителей Карелии, среди них не было ни одного привитого. Заболели 132 человек, в состоянии средней тяжести находится 36 пациентов, трое — в тяжелом состоянии, один — в крайне тяжелом. Об этом сообщает глава Минздрава республики Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

В ковид-центрах проходят лечение 596 человек, из них 8 крайне тяжелых.

Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 62359 жителей Карелии.

Выздоровели за минувшие сутки еще 135 пациентов. Всего выписанных по выздоровлению 59113 человек.

фото: © паблик вконтакте «Медвежьегорск Online»

Власти назвали экстремальную жару причиной массовой гибели ряпушки в озере Карелии

Министерство сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия заявило о завершении исследования по факту гибели ряпушки в озере Елмозеро.

Массовая гибель ряпушки в озере Елмозеро обусловлена длительным прогревом воды, превышающим оптимальные условия для обитания сиговых рыб. К такому выводу пришли специалисты Карельского научного центра Российской академии наук, информирует Минсельхоз региона.

Напомним, в августе появилось видео, свидетельствующее о массовой гибели рыбы на озере Ёлмозеро в Медвежьегорском районе. Мертвой рыбой был покрыт почти весь берег, трупы находились и в самом озере. Автор видео предположил, что причиной бедствия могла быть деятельность форелеводческого хозяйства, находящегося на озере.

Минсельхоз отмечает, что гибель рыбы произошла в районе размещения рыбоводного хозяйства ООО «Заонежская форель».

В августе специалисты «Республиканского центра ветеринарии и консультирования» выезжали на место с целью отбора проб для проведения исследования. Павшей рыбы на береговой полосе оз. Елмозеро они не нашли.

Эксперты пришли к выводу, что причиной гибели рыбы была сильная жара.

«Событию предшествовал сложившийся в Республике Карелия в июле 2021 года затяжной экстремально жаркий период, что привело к интенсивному прогреванию водоемов. Высокая температура негативно сказывается на холодолюбивых и чувствительных к уровню насыщения кислорода представителях ихтиофауны. С повышением температуры воды растворимость кислорода падает, что приводит к его дефициту. Так в этот период температура воды оз. Елмозеро в поверхностных горизонтах превышала 26°С, в придонных более 20°С. Экстремальная жара негативно сказалась на ихтиофауне водоемов не только в Республике Карелия. Так, факты гибели рыбы, обусловленные жарой, были отмечены в Ленинградской области», — говорится в сообщении Минсельхоза.

Природоохранная прокуратура нарушений в деятельности предприятия ООО «Заонежская форель» не выявила.

«Институтом биологии Карельского научного центра Российской академии наук в августе 2021 года проведено комплексное исследование оз. Елмозеро, выполнен отбор проб воды на гидрохимический анализ, проведены контрольные ловы ряпушки и корюшки. Химический состав воды определялся в аккредитованной лаборатории ООО „СевАЛ“ (аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21АУ63), привлекались данные Карельского филиала ФГБУ „ЦЛАТИ“. Превышение нормативов ПДК для вод рыбохозяйственных водоемов не установлено. Анализ биологических показателей ряпушки никаких патологий и отклонений от нормы не выявил. Специалисты Карельского научного центра Российской академии наук пришли к выводу, что массовая гибель ряпушки обусловлена длительным прогревом воды, превышающим оптимальные условия для обитания сиговых рыб», — говорится в сообщении Минсельхоза Карелии.

фото: Следком Карелии

Следком начал проверку по факту гибели троих мужчин на Ладоге

Следователи проводят проверку по факту гибели троих мужчин, перевернувшихся на лодке в Ладожском озере, информирует Следком.

Доследственную проверку по факту гибели мужчин на Ладоге ведут сортавальские следователи.

По предварительным данным, пятого сентября трое мужчин передвигались на моторной лодке в акватории Ладожского озера. Вблизи острова Кильписаарет Лахденпохского района лодка перевернулась.

Тела двух мужчин в спасательных жилетах были найдены на месте происшествия, тело третьего пропавшего обнаружено в воде на следующий день. Возраст мужчин от 33 до 35 лет.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, заявили в Следкоме.

фото: © Валерий Поташов / «Столица на Онего»

Ночные заморозки вновь ударят по Карелии

В Карелии объявлено штормовое предупреждение о ночных заморозках.

По данным Карельского Гидрометцентра, в ночные и утренние часы с 10 по12 сентябряместами по республике ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -1 градуса.

Под действие опасного явления может попасть Петрозаводск, уточнили в ЕДДС столицы Карелии.

Ранее сообщалось, в Медвежьегорском районе прошли заморозки.

фото: © МВД по Республике Карелия

В Петрозаводске разыскивается мужчина, подозреваемый в грабеже (ФОТО)

Полиция просит помочь в розыске подозреваемого, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники полиции Петрозаводска разыскивают 42-летнего Игоря П., скрывшегося от органов дознания. Мужчина подозревается в грабеже.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении разыскиваемого, просят позвонить в полицию по телефонам: 8921 224 10 63 или 02 (с мобильного — 102).

Конфиденциальность гарантируется.

фото: © Егор Алеев / ТАСС

Автодилеры в Карелии резко подняли цены на отечественные машины, иномарки тоже подорожали

Средняя стоимость новых легковых автомобилей отечественных брендов в Карелии в начале сентября выросла сразу на 21,9 тыс. рублей.

Это следует из проведенного Карелиястатом мониторинга потребительских цен за период с 31 августа по 6 сентября.

За неделю цены на автомобили российских марок увеличились на 3% — с 698,5 тыс. рублей до 719,8 тыс. рублей.

Иномарки подорожали на 0,7% или на 9,4 тыс. рублей. Средняя цена на них достигла 1 млн 348 тыс. рублей.

фото: © марцводы.рф

Профсоюзы Карелии продадут свою долю в уставном капитале санатория «Марциальные воды»

Власти Карелии намерены выкупить у профсоюзов их долю в уставном капитале ООО «Санаторий „Марциальные воды“».

Это следует из проекта изменений в бюджете республики на 2021 год.

Согласно документу, правительство закладывает в бюджет почти 48 млн рублей на покупку профсоюзной доли. Это будет сделано «в целях поэтапной реализации мероприятий по комплексной модернизации санатория», говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Союз организаций профсоюзов Карелии владеет 49% доли в уставном капитале ООО «Санаторий «Марциальные воды». Еще 51% принадлежит правительству.

В прошлом году правительство Карелии объявило о планах комплексной модернизации санатория «Марциальные воды» стоимостью 45 млн рублей. В частности, планируется строительство нового корпуса по стандартам 4-звездочных отелей.

В 2006 году руководство Карелии собиралось приватизировать свою долю в уставном капитале санатория, но профсоюзы были против, поэтому продажа не состоялась.

фото: Артур Парфенчиков / ВК

Глава Карелии рассказал о смысле стелы с летящими журавлями в Лахденпохье

Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил о том, что символизирует появившаяся в Лахденпохье стела с журавлями.

Артур Парфенчиков рассказал в соцсети о появлении в Лахденпохье новой стелы. По словам губернатора, журавли являются символом территории.

«Жителей и гостей Лахденпохья теперь встречают журавли. Стела с символом района появилась в городе в этом году как напоминание об истории района, когда административным центром этой территории был нынешний посёлок Куркиёки (в переводе с финского „Журавлиная река“).», — заявил Парфенчиков.

Он рассказал, что плоащдка вокруг объекта благоустроена. По вечерам там загорается подсветка.

По словам главы республики, местная администрация предложила установить стелу на месте старого заброшенного здания. Идею поддержала городская общественная комиссия. Реализовать проект удалось благодаря федеральной программе «Комфортная городская среда».

Ранее сообщалось, что памятник ветеранам войны-инвалидам предлагают установить в Карелии.

фото: © Анастасия Иванова / «Новости Калевалы»

День Республики Карелия будут праздновать в Калевале 10 и 11 сентября

В эти дни в Калевале для жителей района и гостей состоятся праздничные мероприятия с участием творческих коллективов, артистов, мастеров по народным ремеслам.

Праздник проводится в сокращенном формате из-за действующих антиковидных мер, поэтому программа не предполагает больших мероприятий. Сэкономленные средства направлены на благоустройство Калевалы.

В программе праздника - возложение венков к Братской могиле в дань уважения к героической истории защитников Калевалы и Карелии. Также в Доме культуры состоится спектакль Калевальского народного театра по пьесе Лео Нярья «Запевай–ка песню, карел!» и праздничный концерт. На мероприятии с участием Главы Республики Карелия Артура Парфенчикова наградят жителей республики, внесших большой личный вклад в развитие региона. В завершение всех праздничных мероприятий его участников ждет салют.

В преддверии празднования Дня Республики Карелия на протяжении 2-х лет в районе проводились масштабные мероприятия по благоустройству, ремонту социальных объектов, объектов жилищно–коммунального, дорожного хозяйства. На эти цели району было выделено 50 млн. руб. Район — активный участник федеральных и муниципальных программ, по которым также получил средства. В результате Калевала и многие населенные пункты преобразились, стали более комфортными, получили импульс к дальнейшему развитию. Работы были проведены по запросам жителей района.

Так, в Калевале была заасфальтирована часть дороги «Кола» — Калевала-Лонка, которая проходит по улицам Советская и Ленина. Это 5 км асфальтового покрытия.

Большой объем работ был проведен по благоустройству территорий поселка. Частично были заасфальтирована улицы Вяйнямейнена, Красноармейская, Полевая, Стрельникова, Пионерская, Садовая, участок дороги по ул. Ленина к братской могиле, а также участок дороги в районе А. С. Были проведены работы по восстановлению асфальтового покрытия улицы Южная, ул. Первомайская, ремонт площади у церкви в пос. Калевала. На эти цели в целом было выделено из различных бюджетных источников 44 млн 743 тыс. рублей. Проведен ремонт по улицам: Михеевой, Октябрьская, Первомайская, Ленина, Карельская, ул. Восточная, ул. Луговая, ул. Западная, ул. Мичурина, пер. Южный, и ул. Центральная в пос. Куусиниеми. Отремонтирован подъезд к музыкальной школе, ул. Заламбино, перекресток ул. Сампо и пер. Сосновый. Работы проведены на общую сумму 3 млн 828 тыс. рублей.

Преобразилось памятное место «Сосна Леннрота», которое традиционного посещают туристы. Информационные стенды и экспонаты рассказывают о богатейшей истории и знаменитых людях Калевалы. На площадке установлен новый арт-объект. Из дерева вырезано изображение Айно, одной из героинь эпоса «Калевала».

Большой объем работ проведен в живописном во все времена года месте отдыха парке «Святая роща». Обустроены дорожки, установлены скамейки, урны, обеспечено освещение. Благоустройство было проведено за счет субсидии из республиканского бюджета на сумму 1 млн 829 тыс. руб. Продолжением проекта парка «Святая роща» стало обустройство набережной в районе ул. Руны Калевалы. Общая стоимость проекта по программе поддержки местных инициатив составила 1 млн 76 тыс руб. Более 800 тыс. рублей (75%) выделил бюджет Карелии, остальные средства — местного бюджета и безвозмездные поступления от физических и юридических лиц.

Оба новых проекта по благоустройству выполнены в едином стиле и позволяют как гостям исторического места, так и коренным жителям поселка еще более глубоко оценить красоту северного края.

В преддверии Дня Республики в Калевале провели покраску фасадов многоквартирных домов на сумму 4 млн 423 тыс. рублей, фасадов типографии этнокультурного центра «Калевалатало», Детского сада № 2, детской юношеской спортивной школы возле хоккейного корта, дренажной насосной станции. Стоимость работ составила 1 млн. 158 тыс. рублей.

Программа праздничных мероприятий

фото: © freepik

Неадекватный мужчина в Петрозаводске, находящийся в розыске, напугал бригаду скорой помощи

Вызванные по тревоги сотрудники вневедомственной охраны помогли осмотреть пациента, а потом задержали его, сообщили в росгвардии Карелии.

Сигнал тревоги поступил 8 сентября от бригады скорой помощи — на улице Краснодонцев медики были вызваны к мужчине, находящемуся в неадекватном состоянии. Предположительно, он был пьян. Его поведение заставило врачей вызвать вневедомственную охрану.

Прибывшие сотрудники Росгвардии обеспечили возможность осмотреть пациента, а когда выяснилось, что в медицинской помощи он не нуждается, но числится в базе как находящийся в федеральном розыске, мужчина был задержан и передан полицейским.

Напомним, 3 сентября в Карелии пьяный мужчина напал на бригаду скорой помощи, помогавшую его отцу — сотрудники Росгвардии пришли на помощь медикам.

фото: © Максим Тишин / ТАСС

Браконьеры с огромными сетями были задержаны в национальном парке в Карелии

Опергруппа Водлозерского национального парка задержала браконьеров, вылавливавших рыбу сетями, длина которых превышала допустимую почти в 5 раз.

Оперативная группа «Орлан» провела 11-дневный рейд по территории национального парка «Водлозерский» в Карелии и Архангельской области. Целью рейда было предупреждение, выявление и пресечение нарушений режима особой охраны и других правил использования природных ресурсов на территории парка. Об этом сообщили в пресс-службе парка.

В ходе патрулирования сотрудники опергруппы задержали нескольких граждан на лодке, ловивших рыбу сетями, что на территории парка запрещено. Длина сетей, которыми осуществлялся лов, превышала допустимую почти в 5 раз, а требования к обязательном учёту и маркировке сетных орудий лова были нарушены. Сотрудники парка изъяли сети, на лодку с мотором наложен арест. Причиненный ущерб составил 3 тысячи рублей.

Также был выявлен гражданин, находившийся на территории парка незаконно, без соответствующего разрешения.

По факту нарушения режима особой охраны парка вынесено определение о возбуждении административного дела, проводится расследование.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Верховный суд Карелии оставил в силе штраф писателю и блогеру из Петрозаводска Сергею Филенко

Гражданский активист оштрафован на 5 тысяч рублей за участие в апрельской акции в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального.

Верховный суд Карелии оставил в силе решение Петрозаводского городского суда, который оштрафовал 23 июня карельского писателя, блогера и путешественника Сергея Филенко на 5 тысяч рублей за участие в апрельской акции в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального. Напомним, судья городского суда Ольга Кайгородова признала Сергея Филенко виновным в нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.

Писатель, блогер и путешественник был задержан сотрудниками правоохранительных органов на площади Кирова вечером 21 апреля вместе с некоторыми другими участниками несанкционированной властями Петрозаводска акции. Поводом для привлечения Сергея Филенко к ответственности послужило то, что он держал в руках плакат «Россия будет счастливой!», выкрикивал «Свободу!» и читал стихи. Сам Филенко отказался признать себя виновным и сообщил «Столице на Онего», что готов вместе с адвокатом Наталией Черновой, которая защищала его на процессе, обратиться в Европейский суд по правам человека.



Сергей Филенко на апрельском митинге. Фото: Валерий Поташов

О том, в чем обвиняли Сергея Филенко, читайте в материале «Что плохого в том, что Россия будет счастливой?».

фото: © shutterstock.com / Elnur

К тебе «выедет бригада»: кредитор запугивал должника в Карелии, но в итоге сам лишился денег

Управление судебных приставов привлекло к ответственности микрофинансовую организацию, угрожавшую своему должнику, сообщили в УФССП Карелии.

В УФССП Карелии поступило заявление от жителя Карелии на действия микрофинансовой организации ООО МФК «МигКредит».

Как сообщил потерпевший, на его телефон поступали многократные звонки от неизвестных, в том числе ночью. Звонившие не представлялись, выражались нецензурно, угрожали заявителю. В частности, жителю Карелии говорили, что о нем «все знают» и «всем сообщат», что в случае неуплаты задолженности по адресу его проживания «выедет бригада» и с ним и его близкими «разберутся». Эти угрозы он воспринимал как реальные и опасался за свою жизнь и здоровье своих родственников.

Управление запросило у микрофинансовой организации сведения об осуществлении взаимодействия с должником. Выяснилось, что договор займа был заключен в 2020 году. Для возвращения долга на номер заемщика поступали телефонные звонки и смс, с нарушением требований, установленных законодательством — более двух раз в неделю.

Кредитор ООО МФК «МигКредит» был признан виновным в административном правонарушении, на организацию был наложен штраф — 50 тысяч рублей.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Жители села Ведлозеро в Карелии занялись раздельным сбором мусора в бывшем лимонадном цехе

Бытовые отходы на переработку собирают и сортируют несколько сельских активистов.

«Я здесь родилась, выросла, всю жизнь прожила в родном селе, и хочу, чтобы в нем было меньше мусора, – рассказывает пенсионерка из Ведлозера Надежда Зайцева, с которой журналист «Столицы на Онего» встретился в бывшем лимонадном цехе, куда местные жители относят бытовые отходы, попадающие в категорию вторичного сырья. В старинном карельском селе нет ни мусороперерабатывающего завода, ни даже предприятия по сортировке собранных отходов, и весь раздельный сбор мусора держится на плечах нескольких местных активистов.

Читайте подробнее в материале Валерия Поташова.

фото: МВД по Республике Карелия / ВК / скриншот видео

В Карелии трое старых друзей «обчистили» салоны сотовой связи (ВИДЕО)

Злоумышленники разобрали с помощью лома деревянную стену и проникли в помещения салонов сотовой связи, откуда ушли с наживой.

Сотрудники управления уголовного розыска карельской полиции и отделения МВД России по Лахденпохскому району установили подозреваемых в краже, совершенной осенью прошлого года. Как сообщают в полиции, тогда неизвестные проникли в два салона сотовой связи, откуда похитили деньги и имущество на сумму свыше миллиона рублей.

Полицейские выяснили, что к преступлению причастны трое граждан 19, 20 и 24 лет. Они родились и выросли в Лахденпохье, дружили много лет и имели в своей биографии проблемы с законом.

По версии следствия, в конце ноября молодые люди вновь встретились, чтобы совершить преступление. Ночью они разобрали ломом фрагмент деревянной стены и проникли в помещение, где располагались два магазина сотовой связи. Их наживой стали деньги, оставленные в кассовых аппаратах, а также имущество, хранившееся на витринах: около 200 мобильных телефонов различных марок, планшеты, иные гаджеты и аксессуары.

Уголовное дело, возбужденное по части 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации («Кража»), находится в стадии расследования. В отношении двух фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Третьему подозреваемому, которому инкриминируется еще несколько преступлений, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что жителя Карелии обвинили в краже телефона после того, как он вернул его владельцу.

фото: Управление пресс-службы главы Республики Карелия

Проект по благоустройству территории около школы реализован в поселке Куркиеки

Помощь в решении глобальных для учреждения образования и всего поселка вопросов оказывает предприятие «Кала – Ранта».

В рамках соглашения о сотрудничестве между администрацией Лахденпохского района, АО Кала-Ранта и благотворительным фондом социальных инициатив «Куркиеки» в местной школе удалось решить ряд проблем. Например, впервые в ее истории появилась современная канализация — были проведены строительные работы по созданию очистных сооружений. Кроме того, благодаря предприятию благоустроены школьная и пришкольная территории, установлено ограждение, обустроена стоянка для школьного автотранспорта. Из 142 учеников в школу привозят 42 ребенка из 6 населенных пунктов. Об этом информирует управление пресс-службы главы Республики Карелия.

Также при участии компании около школы будет обустроена Аллея героев. Есть планы ремонта кровли учреждения. В следующем году предприятие предполагает установить универсальную детскую площадку для игровых видов спорта.

«Рыбоводное хозяйство „Кала-Ранта“ занимает социально-ответственную позицию. Маленький поселок получил на благоустройство 15 млн рублей. Такие примеры взаимодействия поселения и предприятия должны ложиться в основу нашей экономической политики», — подчеркнул глава Карелии Артур Парфенчиков, оценив ход реализации проекта.

АО «Кала –Ранта» — одно из крупнейших рыбоводных хозяйств Карелии. В 2020 году компанией выращено 4,9 тыс. тонн товарной рыбы (140% к 2019 году), по итогам 1 полугодия 2021 года — 3,7 тыс. тонн. С 13 сентября планируется перерабатывать 100 тонн рыбы в неделю. В этом году предприятие модернизировало производство, вложив 35 миллионов рублей в решение вопросов экологии: в «Кала Ранта» появились новые очистные сооружения, позволяющие максимально снизить вред от производственных отходов.

Еще один пример социальной ответственности бизнеса - рыбоводное хозяйство района «Карельская форель» отсыпало в пос. Лумиваара местную дорогу. В настоящее время на предприятии реализуется проект по производству рыбной продукции глубокой степени переработки (рыба копченая, филе). Общий объем инвестиций с затратами на строительство первой очереди составит 150 млн рублей.

Всего в Лахденпохском районе в рыбоводной отрасли занято более 500 человек.

фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

За прошедшие сутки 42 ребенка в Карелии заразились коронавирусом

Столько же несовершеннолетних были выписаны по выздоровлению, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

За минувшие сутки коронавирус обнаружен у 42 детей в Карелии. Об этом сообщил на своей странице в соцсети Михаил Охлопков.

Всего с начала пандемии медики обнаружили COVID-19 у 6386 детей в республике.

За сутки поправились от коронавирусной инфекции также 42 ребенка.

Всего за время пандемии в Карелии излечились 6070 детей.

Ранее сообщалось, что в Карелии от коронавируса за минувшие сутки умерли четыре человека, общее количество жертв COVID-19 составило 805 человек.