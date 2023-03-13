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Успейте накопить на коллекцию итальянских ножей в «Пятёрочке»

Новости. Общество
11:52, 14 Марта 2023

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В «Пятерочке» стартует новая накопительная акция, по которой можно купить итальянские ножи Pininfarina по цене от 99 рублей.

Торговая сеть «Пятерочка» запускает новую накопительную акцию: с 14 марта по 29 мая самые активные покупатели смогут приобрести коллекцию ножей знаменитого итальянского бренда Pininfarina по цене от 99 рублей. Для этого пользователям карты лояльности нужно копить электронные наклейки. Полная стоимость ножей в «Пятерочке» — от 1 699 до 2 999 рублей.

Коллекция Pininfarina — это шесть стильных ножей, незаменимых на кухне: для чистки овощей и фруктов, нарезки мяса, разделки рыбы. Лезвия изготовлены из нержавеющей стали самого высокого качества. Отдельно можно купить подставку для удобного хранения ножей (продается только за полную цену).



 «Чтобы купить нужный нож со скидкой, достаточно совершать покупки с картой лояльности и копить электронные наклейки. За каждые 200 рублей в чеке покупателю автоматически начислят одну наклейку. Когда их будет сорок — гость магазина сможет приобрести нож со скидкой от 65%, а за 80 наклеек — с максимальной скидкой, по цене всего от 99 рублей в зависимости от типа ножа», — сообщили организаторы акции.

Для удобства покупателей количество наклеек отображается в каждом чеке, а также — в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении «Пятерочки».
Кроме того, дополнительные наклейки можно получить за покупку товаров-партнеров акции, отмеченных на полках в магазинах специальными стопперами.

Pininfarina — знаменитое итальянское дизайнерское бюро. Коллекция Pininfarina Kitchen Design воплощает в себе инновации, изысканность, точность, внимание к деталям и стремление к красоте. В основе коллекции ножей лежат строгие стандарты качества, уникальность дизайна, практичность, форма и материал.

Копить наклейки и покупать ножи со скидками можно с 14 марта по 29 мая 2023 года. Подробная информация об акции, сроках и правилах — на сайте nozhi.5ka.ru.

Отметим, торговая сеть «Пятерочка» входит в X5 Group, ведущую продуктовую розничную компанию России, которая также управляет сетями «Перекресток» и «Чижик». На 31 декабря 2022 года в 67 регионах страны работали 19 164 магазина «Пятерочка».

Реклама / ООО «Агроторг» / ИНН7825706086

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