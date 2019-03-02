Важные новости, которые вы могли пропустить

фото: МЧС по Карелии

ФОТО: В Петрозаводске столкнулись три автомобиля

На Первомайском проспекте произошло групповое ДТП с участием трех машин.

Сегодня в 9:35 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска привлекались для ликвидации происшествия на автомобильной дороге, сообщает МЧС по Карелии.

По информации спасателей, на Первомайском проспекте у дома №28 произошло столкновение трех автомобилей. Информация о пострадавших уточняется.

Для ликвидации последствий ЧП привлекались 14 человек и три единицы техники.

фото: Госавтоинспекция Карелии. Паблик "Вконтакте".

Госавтоинспекция сообщила, где в Петрозаводске установлены камеры

Госавтоинспекция Карелии поделилась особенностями установки камер наблюдения за действиями водителей.

В Петрозаводске одиннадцать камер фиксируют нарушения ПДД, сообщает паблик Госавтоинспекции республики в соцсети "Вконтакте".

Так, в настоящее время в карельской столице работают 6 передвижных камер и 5 стационарных.

Стационарные комплексы установлены на участках, где чаще всего водители допускают превышение скорости, создавая аварийную обстановку. На 7 км (+390 м) автодороги "Подъезд к Петрозаводску" с начала года водителями допущено более 8 тысяч нарушений установленной скорости движения.

На путепроводе по улице Гоголя комплекс "Автоураган" был установлен в январе этого года. За месяц на данном участке допущено несколько десятков нарушений скоростного режима и зафиксирован максимальный показатель скорости – 109 км/час.

Стационарные комплексы также установлены на Карельском и Лесном проспектах, на набережной Варкауса.

Фоторадарные передвижные комплексы "КРИС П" устанавливаются на участках с наиболее неблагополучной дорожной обстановкой. В марте камеры будут фиксировать превышение скорости на аварийных участках дорог: ул. Онежской Флотилии, Ключевское шоссе, пр. Первомайский, Лососинское шоссе. Применение комплексов направлено в первую очередь на профилактику дорожных аварий, сообщают в ГИБДД.

фото: mil.ru

Военный металлолом из Сирии едет в Карелию

В День защитника Отечества российское министерство обороны отправило по стране железнодорожный эшелон с трофеями из Сирии.

Как утверждают в Минобороны, эта акция под названием "Сирийский перелом" проводится по решению президента Путина, которому, по всей видимости, нужно продемонстрировать согражданам свидетельства победы над террористами в маленьком ближневосточном государстве. Такими свидетельствами, по словам замминистра Андрея Картаполова, стали советский танк Т-55 и еще около пятисот образцов бронетанковой и инженерной техники, артиллерийского вооружения и самодельных взрывных устройств, захваченных российской армией у сирийских боевиков.

В последней декаде апреля эшелон Минобороны дойдет до Карелии. Судя по маршруту поезда, опубликованному на сайте министерства, первыми сирийские трофеи встретят жители Беломорска, куда железнодорожный состав прибудет из соседней Архангельской области.

Подробности - в материале "Столицы на Онего".

фото: Анна Исакова / ТАСС / Vida Press

Умер Жорес Алферов

Нобелевский лауреат, академик Жорес Алферов умер в возрасте 88 лет.

Академик Российской академии наук, нобелевский лауреат Жорес Алферов умер на 89-м году жизни. Это подтвердил ТАСС лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

"К сожалению, Жорес Иванович ушел ночью из жизни. У него до этого был тяжелый приступ, криз", - сказал политик.

"Хочу выразить соболезнования всей стране, всем нам. Потому что масштаба Алферова люди встречаются очень редко", - подчеркнул руководитель компартии. "Он многое сделал, чтобы воспитать плеяду выдающихся ученых, создал удивительный институт, академию и школу вместе взятые, которыми можно и нужно гордиться", - добавил он.

Организацией похорон академика займется КПРФ.

"Мы не просто примем участие в организации похорон, а все сделаем, проводим в последний путь, как подобает великим людям", - сказал Зюганов.

Жорес Алферов получил Нобелевскую премию по физике в 2000 году за разработки в области полупроводниковой техники. Он был одним из четырех россиян, получивших эту премию после 1991 года.

С 1995 года ученый был депутатом Госдумы, с 1999-го — как член фракции КПРФ.

Алферов был вице-президентом РАН с 1991 по 2017 год. С 1997 года он был ректором Санкт-Петербургского академического университета.

фото: pixabay.com

В Карелии инспектор дорожного надзора предстанет перед судом

В Прионежском суде будет рассмотрено дело, фигурантом которого стал инспектор, обвиняемый в получении взятки.

Прионежский районный суд республики Карелия назначил к рассмотрению по существу уголовное дело в отношении гражданина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.290 УК РФ.

Подсудимый обвиняется органами предварительного следствия в том, что являясь должностным лицом - государственным инспектором территориального отдела автотранспортного и автодорожного надзора по республике Карелия, - получил взятку в общей сумме 53 500 рублей, то есть в значительном размере.

Информация об этом содержится на сайте Прионежского суда.

фото: Министерство здравоохранения Карелии

ФОТО: Отделение для пациентов с проблемами зрения открылось после ремонта в Карелии

Офтальмологическое отделение Республиканской больницы им. В. А. Баранова открылось после ремонта, сообщают в правительстве.

В отделении клиники после ремонта открыты палаты на 2-3 места с обязательными тревожными кнопками, обеспечивающими связь с дежурным персоналом, а также санитарно-гигиенические помещения. Принят комплекс мер по созданию безбарьерной среды для маломобильных пациентов с проблемами зрения (пандусы, поручни, кресла для инвалидов). На объекте установлена система видеонаблюдения. Об этом сообщает сайт министерства здравоохранения региона.

"Операционный блок отделения представлен тремя модернизированными операционными залами, обустройство и оснащение которых соответствует всем современным требованиям. Арсенал медицинского оборудования пополнился новыми диагностическими, операционными и анестезиологическими аппаратами и приборами, в их числе - щелевые лампы, оптические биометры, наркозные аппараты и, что особенно важно, лазерное оборудование для оперативного лечения глаукомы и катаракты", - сообщают в министерстве.

На проведение ремонта офтальмологического отделения и оснащение его новым медицинским оборудованием направлено 44,1 млн руб. из средств обязательного медицинского страхования, бюджета республики, средств учреждения от оказания платных услуг.

фото: кадр из ролика, подготовленного ГИБДД

ВИДЕО: ГИБДД Петрозаводска сделала ролик про самые частые случаи наездов на пешеходов

Госавтоинспекция подготовила видеоролик, который демонстрирует наиболее распространенные ситуации на дороге, в которых страдают пешеходы.

ГИБДД Петрозаводска подготовила обучающий фильм для пешеходов о типичных ситуациях на дороге, в которых происходят наезды. Ролик размещен в паблике инспекции в соцсети "Вконтакте".

На данный момент инспекторы представили первую часть фильма. В ней речь идет о наездах в пределах нерегулируемых пешеходных переходов, оборудованных через многополосные проезжие части.

фото: личный аккаунт в соц. сети

"Меня поражает беззубость так называемых оппозиционных партий"

Заслуженный юрист Карелии и России Александр Лукин рассказал о сложившейся недемократической политической системе.

"В этой политической деструктивности меня поражает беззубость так называемых оппозиционных партий. Похоже на то, что их устраивает фактическая декларативность. То есть вроде как они есть, но ничего не решают. Реальная политическая власть только у политической партии "Единая Россия". Такое фактическое отсутствие реальной политической конкуренции порождает гипертрофированные формы коррупции и нежелание чиновников продуктивно работать во всех структурах власти. Архитекторы этой порочной политической концепции всё правильно рассчитали: есть Президент, ранее это были Царь или Генеральный секретарь КПСС – у него, стараниями большинства СМИ, запредельный рейтинг, и кого он похвалит, тот и будет назначен во власть. А если говорить о перспективах, то так называемые оппозиционные партии хиреют прямо на глазах и, по-моему, уже стоит вопрос об их дальнейшем присутствии в Госдуме, в иных представительных органах власти", - заявляет Александр Лукин.

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фото: youtube

Спецслужбы Карелии выявили жителя Сочи, распространявшего в Сети материалы по незаконному пересечению границы

Житель Сочи получил предостережение о недопустимости совершения действий, которые могут подтолкнуть к преступлению.

В 2017 году Пограничное управление ФСБ России по Карелии выявило гражданина России, жителя Сочи, который в сети Интернет распространял видеоматериалы с инструктажами по незаконному пересечению государственной границы России. Об этом информирует пресс-служба Пограничного управления.

Сообщается, что наказание за указанные деяния нормативными правовыми актами страны не предусмотрено. Вместе с тем, данные видеоролики побуждали граждан к совершению противоправных действий, направленных на незаконное пересечение госграницы России и нарушение установленных на границе режимов, в том числе, на территории Карелии и Мурманской области.

Первого марта этого года указанному лицу начальником Пограничного управления было объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33 и ч.1 ст. 322 УК РФ (пособничество в пересечении государственной границы РФ без действительных документов на право въезда в РФ или выезда из РФ, либо без надлежащего разрешения, полученного в порядке, установленном законодательством РФ). Санкция по указанной статье составляет до двух лет лишения свободы.

фото: pixabay.com

ГИБДД Карелии предлагает горожанам написать стихотворение с рифмой "пешеход-вездеход"

Госавтоинспекция республики призывает жителей Карелии принять участие в творческом проекте и поиграть в буриме.

С 27 февраля по 30 апреля в республике проходит информационно-пропагандистская кампания #PROпешеходов, сообщает паблик Госавтоинспекции в соцсети "Вконтакте".

ГИБДД приглашает к участию в творческом ВК-проекте всех желающих, "кто своим примером готов поддержать безопасность на дорогах".

Инспекторы предлагают сыграть в литературную игру буриме по тематике безопасности пешеходов. Согласно ее условиям, участникам необходимо сочинить стихотворение с рифмой "пешеход-вездеход".

"Заданные слова (их можно склонять, но обязательно сохранить рифму) разместите в конце строк создаваемого стихотворения.

Стихотворение должно быть осмысленным, призывать к внимательности на дороге, правильным и безопасным действиям. Допускается иронический и юмористический стиль", - сообщают в ГИБДД.

Работы на конкурс можно оставлять в комментариях к посту в паблике Госавтоинспекции. ГИБДД обещает призы самым активным участникам. Итоги игры будут подведены 6 марта.

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