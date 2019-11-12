Чем запомнился этот день

фото: Конституционный суд Карелии/Столица на Онего

Конституционный суд Карелии признал незаконным отсутствие индексации выплат ветеранам труда

Во вторник 12 ноября Конституционный суд огласил решение по делу об индексации единовременных выплат ветеранам труда Карелии, которая не проводилась 11 лет.

Конституционный суд Карелии встал на сторону ветеранов труда и признал, что их права были нарушены.

"Конституционный суд Карелии постановил: признать положение части 3 статьи 4 закона РК от 17 декабря 2004 года №827 РК "О социальной поддержке отдельных категорий граждан", не соответствующим Конституции Республики Карелия, в той мере, в какой он не позволяют однозначно определить, в каком порядке производится индексация ЕДВ", - зачитала судья.

Напомним, заявителями по этому иску выступила группа жителей республики, которая попросила суд проверить на соответствие карельской Конституции части 3 статьи 4 регионального закона за номером 827 "О социальной поддержке отдельных категорий граждан", принятого в декабре 2004 года. Этот закон монетизировал ряд льгот ветеранам труда Карелии, реабилитированным гражданам, пострадавшим от политических репрессий, участникам разминирования территории республики в послевоенные годы, а оспариваемое положение нормативно-правового акта предусматривает то, что индексация ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) указанным в нем льготникам "производится в порядке, установленном законодательством".

"Основанием для обращения послужило то, что, несмотря на повышение общего уровня цен на товары и услуги, то есть инфляции, правительство за период с 2008 года по 2019 год ни разу не индексировало ежемесячную денежную выплату ветеранам труда, – поясняла ранее суду одна из истцов Светлана Соловьева. – С период с 1 июля 2008 года по 1 января 2019 года величина суммарной инфляции составила 112,4%. Уровень инфляции в 2018 году по отношению к 2008 году увеличился в 27 раз!".

Как считают заявители, "отсутствие в республике нормативно-правовых актов, устанавливающих порядок индексации ЕДВ, приводит к снижению уровня социальной поддержки граждан", а "неисполнение в течение длительного времени положения законодательного акта подрывает доверие к действиям государства и закону".

Представители парламента Карелии и главы республики с предъявленным иском не согласились.

Подробнее об данном судебном процессе читайте здесь.

фото: © Антон Новодережкин/ТАСС

Власти Карелии назвали дату возобновления авиасообщения с Москвой

В ближайшее время пассажирские лайнеры также свяжут Петрозаводск с Череповцом, а к лету – с Сочи, Анапой, Симферополем и Хельсинки, сообщили в Минтрансе Карелии.

Авиарейсы по маршруту "Череповец-Петрозаводск-Архангельск", которые будут выполнять лайнеры компании "Северсталь", назначены со 2 декабря, а с 17 декабря возобновится авиасообщение с Москвой.



Обновленное расписание пассажирских авиаперевозок размещено на официальном сайте аэропорта "Петрозаводск".

Полеты в Москву могли стартовать с первой декады ноября, сразу после окончания работ по ремонту взлетно-посадочной полосы, однако в связи с техническим обслуживанием и прохождением процедуры сертификации воздушных судов авиакомпании "Победа", они начнутся с середины декабря.

На период летних отпусков 2020 года будут назначены популярные у жителей республики прямые перелеты к черноморским курортам. Приятным новшеством станет авиамост между Петрозаводском и Хельсинки.

Ранее сообщалось, что пассажирские рейсы из аэропорта Петрозаводска возобновятся только в декабре.

фото: © pxhere.com

СМИ: Гибель школьницы в Карелии связывают с игрой "Синий Кит"

В Карелии устанавливают обстоятельства гибели 17-летней школьницы на железной дороге в Медвежьегорске.

В понедельник 11 ноября девочка-подросток получила смертельную травму в Медвежьегорске. Речь идет о 17-летней школьнице.

Как сообщает Рен ТВ, в ходе разговора с матерью погибшей правоохранители выяснили, что дочь рассказывала ей о группе "Синий кит", которую обсуждали друзья в школе.

Отметим, "Синий кит" – это игра в соцсетях, в которую вовлечены подростки. Целью игры является доведение подростка до точки отчаяния.

В настоящее время все обстоятельства произошедшей трагедии в Медвежьегорске устанавливаются.

Напомним, 11 ноября в 20.05 в Медвежьегорске грузовой поезд совершил смертельный наезд на 17-летнюю школьницу, находившуюся на путях.

фото: ©РИА Новости / Юлия Белогорлова

Поезд в Карелии насмерть задавил школьницу

В Медвежьегорске 17-летнюю девушку насмерть сбил поезд, сообщили в транспортной прокуратуре Карелии.

В минувший понедельник, 11 ноября, в Медвежьегорске произошла смертельная трагедия на железной дороге.

В 20.05 в районе ул. Урицкого машинист грузового поезда применил экстренное торможение для предотвращения наезда на женщину, которая находилась на железнодорожных путях. Наезд предотвратить не удалось. Пострадавшая скончалась от полученных травм.

В ходе первоначальных проверочных мероприятий, установлена личность пострадавшей – 17-летняя жительница Медвежьегорска, школьница. Обстоятельства происшедшего устанавливаются.

Надзор за ходом проведения проверки и законностью принятого по ее результатам решения осуществляется Карельской транспортной прокуратурой.

За истекший период 2019 года это девятое смертельное травмирование железнодорожным транспортом в Республике Карелия.

фото: Кадр из видео / youtube-канал Вечерний Ургант

Иван Ургант высмеял чиновника из Карелии за предложение расстреливать людей (ВИДЕО)

В шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале 11 ноября ведущий рассказал о скандальной новости из Карелии.

Напомним, главе администрации Олонецкого района Сергею Прокопьеву вменяют в вину то, что он якобы назвал своих земляков "социальными паразитами" и предложил расстреливать особо недовольных.



Иван Ургант в шоу о последних новостях в России и мире высмеял карельского чиновника.



"Карельский чиновник предложил расстрелять четырех жителей, которые задают неудобные вопросы. Вот такая новость. Сейчас у многих вопрос, из какой части Карелии эта новость. Это из Северной Карелии… Глава районной администрации города Олонец Сергей Прокопьев заявил: " Была бы лицензия, четырех бы пристрелил, остальные успокоятся". Лицензия останавливает, конечно. Заметили, как редко новости к нам из Карелии приходят. Просто впервые гонца с новостью из Карелии не успели пристрелить на выезде из города", – посмеялся Иван Ургант.



По информации СМИ, некорректные высказывания Сергей Прокопьев допустил в ответ на недовольство местных жителей.

При этом, когда скандал начал выходить на федеральный уровень, ряд олонецких депутатов заявили, что все это фейк и Прокопьев ничего подобного не говорил.

Сергей Прокопьев также пообещал, что совместно с юристами призовет к ответу клеветников через суд и правоохранительные органы.

Смотрите фрагмент видео о карельском чиновнике на минуте 2.02.

фото: pixabay.com / Alexas_Fotos

Парламент Карелии отказался увеличивать ветеранские выплаты

Депутаты Законодательного собрания приняли решение не поддерживать законопроект, предусматривающий увеличение ветеранских выплат в регионе.

Проект закона "О социальной поддержке отдельных категорий граждан и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Карелия" поддержали шесть депутатов, 17 парламентариев выступили против.

"Суть законопроекта известна всем - это повышение ветеранской выплаты с 700 до тысячи рублей. Ветеранская выплата не менялась более десяти лет в своих размерах. Касается законопроект 127 тысяч заслуженных людей, внесших существенный вклад в развитие республики", - сказала депутат Эмилия Слабунова. Она отметила, что повышение выплаты в данном случае - "только вопрос политической воли".

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

фото: Столица на Онего

Бизнес в Карелии "кошмарят", заявил депутат

Депутат Законодательного собрания республики Виктор Степанов сообщил, что предпринимательское сообщество страдает от неумелых действий власти и обилия проверок.

Депутат отметил, что на данный момент предприниматели находятся под давлением различных контролирующих организаций. Степанов привел в пример ситуацию на новом республиканском предприятии по переработке рыбы. Там, по словам парламентария, за год состоялось более двух десятков проверок.

"Если в течение года порядка 25 проверок было, вы представьте. Это не кошмар для бизнеса? Это кошмар. Вот сейчас я вынужден буду обратиться, ну как говорится, там наверху - и председателю госкомиссии, и другим. Нельзя сегодня "кошмарить" бизнес", сказал Степанов.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

фото: ©Кадр из видео/ГТРК "Карелия"

Петрозаводчанин спас маленького дятла (ВИДЕО)

Птенца отнесли в зоомагазин.

В группе "ВКонтакте" "Вести-Карелия" появилась новость о спасении птенца.

Маленький дятел врезался в девятиэтажный дом, а неравнодушный горожанин Дмитрий поймал его и отнес в зоомагазин, сообщили в паблике.

фото: © Михаил Терещенко/ТАСС

Пьяный пациент набросился на врача в Петрозаводске

Инцидент произошел 9 ноября, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

Прибыв на место, сотрудники вневедомственной охраны выяснили, что пьяный пациент ударил женщину-врача.



При задержании выяснилось, что 22-летний злоумышленник приехал в Петрозаводск из Сегежи.

Для дальнейшего разбирательства передан сотрудникам полиции.

Ранее находящийся в розыске мужчина избил врача в Петрозаводске.

фото: petrozavodsk-mo.ru

Петрозаводчанам дали три дня для выбора сквера под благоустройство

Стартовало рейтинговое голосование за общественные территории по программе "Формирование комфортной городской среды", сообщили в Петросовете.

Выбрать парки и скверы, которые предстоит благоустроить в 2020 году, можно в течение трех дней. Депутаты Петросовета приглашают горожан поддержать один из проектов благоустройства общественных территорий.

Рейтинговое голосование по программе "Формирование комфортной городской среды" (национальный проект “Жилье и городская среда") проходит на сайте информагентства "Республика". с 9:00 12 ноября по 17:00 14 ноября.

В перечень вошли 39 проектов, представленных горожанами в начале 2018 года. Ознакомиться с их описанием можно в разделе "Комфортная городская среда" на сайте администрации.

По итогам голосования будет составлен рейтинг парков и скверов, которые предстоит благоустроить в 2020 году.

В Карелии депутаты проголосовали за роспуск Сортавальского горсовета; обсуждение вопроса обернулось дискуссией. Подробнее

Участники дерзкого ограбления ювелирного магазина в Петрозаводске отправятся в колонию, сообщили в прокуратуре Карелии. Подробнее

Пожар произошел ночью 12 ноября в Олонецком районе, сообщили в МЧС Карелии. Подробнее

В России начал действовать новый механизм примирения без обращения в суд — с помощью удостоверяемого нотариусом медиативного соглашения сторон. Подробнее

Ремонтом дорог в Петрозаводске в 2020 году займется компания "АБЗ-Дорстрой", сообщили в администрации города. Подробнее

ООО "Финпромстрой" продолжает снос зелёных насаждений, сообщили в мэрии Петрозаводска. Подробнее

Согласно своим основным характеристикам, бюджет 2020 года на данный момент имеет дефицит в объеме 2,3 млрд рублей. Подробнее

Стало известно штатное расписание Центра скорой медицинской помощи, который будет создан после реорганизации БСМП Петрозаводска. Подробнее

Студентка Училища олимпийского резерва в Кондопоге Карина Ахметова в составе сборной Москвы заняла 4-е место на этапе Первенства России по хоккею. Подробнее

Дети в Кондопоге ходят в школу через заброшенный сквер, который освещается всего одним фонарем, сообщили в региональном отделении ОНФ в Карелии. Подробнее

Председатель Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович объяснил, что демонстрирует рост доходов бюджета республики в 2020 году. Подробнее

Школьники поселка Луусалми, где сгорела школа, обучаются на дому, а дошкольники находятся на домашнем воспитании, сообщили в Минобразе Карелии. Подробнее

Тело мужчины было обнаружено в одной из квартир в деревне Алексала, сообщили в Следкоме Карелии. Подробнее

Депутаты направят обращение в адрес министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций страны Константина Носкова с требованием ограничить СМИ в высказывании суждений о преступлениях в отношении несовершеннолетних до суда. Подробнее

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике во вторник, 12 ноября. Подробнее

Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович рассказал журналистам об особенностях проекта бюджета республики на 2020 год, отметив, что за пять лет его доходная часть увеличилась на 31 млрд рублей. Подробнее

Руководитель вопреки требованиям устава, без согласования с работодателем установил себе премию, сообщили в прокуратуре Карелии. Подробнее

В течение дня специалисты запустят светофоры, сообщили в мэрии Петрозаводска. Подробнее

Специалисты составили рейтинг доступности жилья на вторичном рынке в регионах России. Подробнее

ДТП произошло 11 ноября в Пряжинском районе, сообщили в ГИБДД Карелии. Подробнее