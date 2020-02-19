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Послание президента и покупка новой квартиры: прямая связь
Сегодня 09:40
Историки разошлись в памятных датах
5
Сегодня 12:31
Полицейский автомобиль чуть не сбил ребенка на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО)
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Сегодня 09:33
Сотрудница Центра помощи детям в Карелии украла у сироты более 1 млн рублей
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Сегодня 09:23
Житель Карелии набрал кредитов и умер
8
Сегодня 08:40
Самое важное за сегодня
Новости. Хроника дня
22:20, 19 Февраля 2020
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14.02.2020, 06:40
Директору школы Петрозаводска, пристыдившую ученицу за толстые ноги, грозит увольнение
15.02.2020, 10:32
У Железнодорожного вокзала в Петрозаводске теперь можно припарковаться только за деньги (ФОТОФАКТ)
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Захватившие лесное озеро в Карелии бизнесмены набросились на рыбаков с пистолетом
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Житель Карелии продемонстрировал "слабоумие и отвагу" при встрече с медведем (ФОТО)
25.01.2020, 13:00
Массовая драка у кафе "Мангал" произошла ночью в Петрозаводске (ВИДЕО)
31.01.2020, 16:37
Ставка по ипотечным кредитам снизилась до рекордных показателей
01.02.2020, 13:19
СРОЧНО: Вернувшегося из Китая в Петрозаводск студента госпитализировали с признаками коронавируса
30.01.2020, 16:18
Посылки из Китая через AliExpress отправляют, несмотря на коронавирус
11.02.2020, 14:06
Новый тракторный завод на месте ОТЗ увеличит производство в 3 раза
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Сегодня 09:40
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Послание президента и покупка новой квартиры: прямая связь
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