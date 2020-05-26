Главные новости, которые вы могли пропустить

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Более 20 случаев коронавируса выявлено в Карелии за минувшие сутки

На сегодняшний день общее число заболевших коронавирусом в Карелии составляет 353 человека.

В республике за сутки список инфицированных увеличился на 22 человека, сообщили в оперштабе Карелии по борьбе с ковидом.

В поселке Ильинский Олонецкого района – 10 заболевших, в Беломорске – шесть, в поселке Элисенваара Лахденпохского района выявлено два новых случая и по одному – в Петрозаводске, в Сортавале, в Надвоицах и в Прионежском районе на станции Шуйская.

Выздоровели от COVID-19 еще семь человек – в Сегеже, в Петрозаводске, а также в Питкярантском и Пряжинском районах. Всего – 130.

Проведено 35169 исследований (+1136 за сутки).

На самокарантине находятся 4789 человек (-77 за сутки).

В местах обсервации – 16 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 57,4 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 4,2 раза выше и составляет 240,8 случая, по Северо-Западу – 184,6.

фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

В России за сутки умерло и выздоровело рекордное число инфицированных коронавирусом

На 26 мая в России зарегистрировано 362342 случаев коронавирусной инфекции.

Число зараженных коронавирусом за сутки увеличилось на 8915, сообщается на сайте оперштаба "Стопкоронавирус.рф".

За последние сутки от вируса скончались 174 человека – рекордное число летальных случаев в стране с начала эпидемии. Всего умерли 3807 зараженных.

Выздоровели –131129 человек (+12331 за сутки – рекордное число).

Напомним, на сегодняшний день общее число заболевших коронавирусом в Карелии составило 353 человека.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Торговые центры открылись в Петрозаводске (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Глава республики Артур Парфенчиков подписал распоряжение об открытии с 26 мая магазинов непродовольственных товаров и торговых центров в большинстве населенных пунктов республики.

Наш фотокорреспондент Николай Смирнов побывал в торговом центре на проспекте Ленина в Петрозаводске.

На входе стоят охранники и считают посетителей, по рации сообщают друг другу число вошедших.

"Магазины открыты не все. Висят объявления об обязательном ношении масок. Фудкорт и кино закрыты. Посетителей привлекают объявлениями о скидках и распродажах", – рассказал Николай.

Смотрите наш фоторепортаж.

Как ранее сообщил глава Карелии, торговля может осуществляться только при строгом соблюдении мер профилактики.

"И покупатели, и продавцы, и другой персонал торговых точек должны находиться в масках. В магазинах площадью меньше 200 кв м количество покупателей – 1 человек на 20 кв м, площадью более 200 кв м – 1 человек на 30 кв м. В крупных торговых комплексах площадью – 1 человек на 50 кв м. Небольшие отделы и бутики в торговых центрах обязаны разместить на входе информацию о том, сколько человек могут одномоментно находиться на их территории. У касс и на входе должна быть нанесена специальная разметка для соблюдения дистанции в 4 метра. Также должны быть оборудованы места обработки рук антисептиками, проводиться регулярная дезинфекция помещений", – заявил Артур Парфенчиков.

Губернатор пояснил, что торговые центры откроются в тестовом режиме до 1 июня.

фото: © Илья Тимин

Артур Парфенчиков рассказал подробности о новых случаях COVID-19 в Карелии

По состоянию на 26 мая в Карелии выявлено 22 новых случая заражения ковидной инфекцией. Всего в республике зарегистрировано 353 заболевших.

Глава Карелии на своей странице "ВКонтакте" сообщил, что напряженная обстановка сейчас сложилась в Беломорске. Там подтверждены шесть новых случаев коронавируса, в том числе из числа лиц, контактировавших с ковид-положительной жительницей Лахденпохского района, которая приезжала в город на похороны.

"Мы опасаемся, что скорее всего, эта цифра увеличится: в беломорском ковид–центре в общей сложности оказались 14 пациентов, 11 из них – с пневмонией. По пяти случаям коронавирус подтвержден методом ПЦР (Метод полимеразной цепной реакции – прим. ред.), по остальным – ждем результатов", – написал Артур Парфенчиков.

Напомним, еще 10 заболевших выявлено в Ильинском. С начала вспышки коронавируса там заболели уже 30 человек.

По словам губернатора, поселок в Олонецком районе оказался на третьем месте по количеству инфицированных после Петрозаводска и Сегежи.

В понедельник, 25 мая, все ограничительные меры на территорию Ильинского и Видлицкого сельских поселений были продлены до 10 июня.

"Введение аналогичных жестких мер прорабатываем сейчас и по Беломорску", – заключил руководитель региона.

фото: © Илья Тимин

Гулявший по Петрозаводску лось умер в лесу (ФОТО)

Петрозаводский фотограф Илья Тимин рассказал о судьбе сохатого, бегавшего в воскресенье по столице Карелии.

Напомним, вечером 24 мая по Петрозаводску гулял лось. Сначала он был замечен на улице Ригачина, а затем - на площади Кирова. Рано утром 25 мая петрозаводчанка, катаясь на велосипеде, обнаружила на пляже в районе начала набережной Варкауса (Береговая, 1) обессилевшее животное и вызвала полицию.

Фотограф Илья Тимин одним из первых приехал на место, где нашли сохатого. Он этом он пишет на своей странице в "ВКонтакте"

По словам Тимина, к 8 утра прибыли полиция и сотрудники Минприроды, затем – государственные ветеринары. Приехали и общественники – Владимир Рыбалко, зоозащитник, которого пригласили, как одного из практиков, на случай, если придется лося усыплять. Краткий консилиум под руководством заместителя начальника Отдела государственного охотничьего надзора Минприроды Карелия Бердникова Ивана принял решение, что лосю необходимо дать снотворное, чтобы во время погрузки и перевозки он не повредил себя или окружающих людей. Ветеринары подготовили винтовку с зарядом снотворного.

Далее лось был погружен в прицеп автомобиля и вывезен на территорию Заозерского охотничьего хозяйства Карельского общества охотников, где охотовед Александр Некрасов подключился к выбору места выпуска лося в природу.

Лося выгрузили, дождались, когда он проснется, напоили водой и отошли на значительное расстояние, с которого наблюдали. Длительное время лось просто лежал. Он предпринял несколько попыток встать, но, как и в городе, сразу падал. Было решено дежурить до разрешения ситуации, пишет фотограф.

"Молодой лось все-таки умер уже в лесу. Стресс и возможные травмы при прохождении города были несовместимы с дикой природой – заборы, дворовые тупики, мальчишки на велосипедах, которые долгое время катались следом, автомобили и вся суета вечернего и ночного города – стали роковым испытанием для дикого зверя. Возможно, если бы это был взрослый лось – он сумел бы выйти своим следом или... Много "или", но в данном случае, дикая природа столкнулась с городом и город победил. Люди, которые принимали участие в попытке спасти лося, на мой взгляд, сделали все, что возможно в современных реалиях", – считает Илья Тимин.

По мнению фотографа, данная история говорит о необходимости начать обсуждение на республиканском правительственном уровне возможность создания государственного центра реабилитации диких животных.

"В нашей лесной республике – это учреждение было бы к месту, что показывает опыт последних лет", – считает Тимин.

фото: © страница вконтакте Артура Парфенчикова

Школьники Карелии получат одинаковые сухпайки

Все школьники, которые имеют право на льготное горячее питание, в ближайшее время получат продуктовые наборы за май, сообщил глава республики.

По словам руководителя региона Артур Парфенчикова, на поддержку смогут рассчитывать, как дети, которые уже вышли на каникулы, так и ребята, продолжающие обучение. Расчет продуктов произведен исходя из количества всех учебных дней мая.

"Важно, что теперь все дети получат одинаковые продуктовые наборы. Изначально формированием пайков занимались местные власти, однако, не все ответственно подошли к этому вопросу, качество продуктов в некоторых школах вызвало нарекания. По моему поручению теперь все наборы сформировали централизованно", - сообщил на своей странице в "ВКонтакте" Артур Парфенчиков.

Школьники-льготники получат сухпаек, в составе которого будут крупы, макароны, сладости, консервированная говядина, овощи и рыба, подсолнечное масло, брусничный морс, сахар, чай и молоко длительного хранения. Значительная часть этих продуктов от местных производителей.

По словам главы Карелии, 18 тысяч наборов доставит в школы республики Почта России. Они начнут поступать на этой неделе.

"Каждый продуктовый набор будут принимать представители школы и родительской общественности. Они проверят его качество и соответствие установленному перечню", - отметил Артур Парфенчиков.

Ранее прокуратура Карелии нашла нарушения в формировании продуктовых наборов для школьников Питкяранты.

фото: © Алексей Дружинин/ТАСС

Путин назвал дату проведения Парада Победы

Президент России Владимир Путин назначил даты проведения Парада Победы и Бессмертного полка, пишут РИА Новости.

По словам главы государства, Парад Победы, пройдет 24 июня. Владимир Путин приказал начать подготовку к этому событию. Министру обороны Сергею Шойгу поручено обеспечить самый строгий режим безопасности, свести к минимуму риски.

Путин также отметил, что при марше "Бессмертного полка" сейчас невозможно соблюсти социальную дистанцию, поэтому его планируется провести 26 июля, после Парада ВМФ.

Парад к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне должен был состояться 9 мая, но его перенесли из-за пандемии коронавируса, пишут РИА Новости.

фото: © shutterstock.com

Житель Карелии заперся в примерочной с корзиной женского белья и напился

В городском гипермаркете задержали мужчину, повредившего товары, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

В Петрозаводске вечером 22 мая работники одного из гипермаркетов сообщили, что один из посетителей набрал полную тележку товаров на общую сумму более 12 тысяч рублей и зашел с ней в примерочную. Там мужчина начал распивать алкоголь и портить взятые в торговом зале предметы, среди которых были женская одежда, мужская обувь, триммер, газовая горелка, продукты и спиртные напитки.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали правонарушителя. Им оказался 27-летний житель поселка Лехта Беломорского района.



После содеянного им в примерочной товары возврату уже не подлежали.



Выяснилось, что мужчина числился в местном розыске.

Жителя Карелии передали полиции. Проводится проверка.

Ранее матерившегося жителя Карелии вывели из магазина.

фото: © Pixabay.com

Отопительный сезон заканчивается в нескольких районах Карелии

В некоторых районах республики 26 мая завершается отопительный период, сообщили в Минстрое Карелии.

С 26 мая отопительный сезон заканчивается в Суоярвском, Питкярантском, Лахденпохском и Сортавальском районах. В Костомукше и Кондопожском районе отопительный период завершился 25 мая.

От администраций указанных районов и городских округов поступили ходатайства о завершении отопительного сезона 2019-2020 годов. Министерством строительства республики принято решение удовлетворить ходатайства.

Министерство продолжает мониторинг температурного режима в остальных районах республики.

Ранее сообщалось, что теплоснабжающие организации Петрозаводска закончат отопительный сезон 26 мая.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Организатор митинга против убийства промышленности Карелии предстанет перед военным судом

Жителя карельского поселка Надвоицы обвиняют по "террористической" статье за публикацию в Интернете.

В Петрозаводском гарнизонном военном суде 26 мая начнется процесс по делу жителя поселка Надвоицы Дениса Вилкова, которому предъявлено обвинение по части 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, с использованием сети "Интернет". В настоящее время Вилков внесен Росфинмониторингом в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Дело жителя Надвоиц рассмотрит выездная коллегия судей 2-го Западного окружного военного суда.

Денис Вилков известен в республике как один из организаторов митинга против убийства промышленности Карелии (на фото), который прошел в Петрозаводске в конце января 2014 года. Участники акции потребовали снизить цены на монополии, вернуть налоговые отчисления карельских предприятий в республику, а также предоставить достойную альтернативу работникам и жителям моногородов в том случае, если проблему на градообразующем предприятии решить невозможно. Уже тогда гражданский активист из Надвоиц рассказал журналистам, что его "давно ведут на поводке" сотрудники правоохранительных органов и пытаются убедить, что на правительственном уровне делается все возможное, чтобы улучшить ситуацию на местном алюминиевом заводе.

По словам близких Вилкова, поводом для возбуждения против него уголовного дела послужил репост публикации в социальных медиа. Сейчас жителю Надвоиц грозит либо штраф в размере от трехсот тысяч до одного миллиона рублей, либо лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

фото: Страница ТРК ЛОТОС PLAZA Вконтакте

Магазинам в Карелии разрешили открыться, но "лишние" покупатели будут ждать на улице

Контролировать соблюдение правил посещения магазинов, возобновивших работу в Карелии после ослабления карантина, должны охранники или продавцы.

Об этом сообщил вице-премьер республики Дмитрий Родионов во время онлайн-семинара для предпринимателей, организованного на официальной странице правительства Вконтакте.

"Мы попросили всех предпринимателей на входах в их торговые точки вывешивать информацию о максимально допустимом нахождении покупателей, и если…этот лимит превышает тот, который мы разрешили, то, либо охрана магазина, либо администратор, продавец принимает меры для того, чтобы покупатели не входили, а оставались в ожидании на улице", - пояснил вице-премьер. Сколько покупателей запускают одновременно в магазины, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Паблик "ГКУ РК "ОПС по Олонецкому району"

Крупный пожар произошел в Карелии – огонь мог перекинуться на дома (ФОТО)

Пожар произошел днем 25 в Олонце.

Как сообщили в паблике "ГКУ РК "ОПС по Олонецкому району" в 14.33 сгорели хозяйственные постройки на ул. Майской возле дома №6.

Для ликвидации пожара привлекались 20 человек.

Спасено три многоквартирных дома.

Огонь уничтожил хозпостройки и автомобили.

Погибших и пострадавших нет.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.

Ранее два пожара в жилых домах произошло в Карелии: спасено десять человек.

фото: © кадр из видео

Пенсионера сбили на пешеходном переходе в Петрозаводске (ВИДЕО)

ДТП произошло на пересечении проспекта Ленина и улицы Герцена, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

В минувший понедельник в 22:41 24-летний водитель автомобиля BMW 520 совершил наезд на 73-летнего пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. С полученными травмами пенсионер был доставлен в больницу.

Момент ДТП попал в объектив камеры компании "Сампо.ру".

По сообщению ГИБДД Карелии, с начала года на пешеходных переходах республики зарегистрировано 19 ДТП, в которых 19 пешеходов (из них 3 ребенка) получили травмы. Более 70% таких ДТП приходится на Петрозаводск, где в 14 автонаездах получили травмы 12 взрослых пешеходов и двое детей.

Ранее в Суоярвском районе водитель сбил пенсионера в Карелии и сбежал с места ДТП.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Рекордное число жителей Петрозаводска проигнорировали режим самоизоляции

В Петрозаводске на улицах очень много людей.

Сервис посчитал находящихся на самоизоляции жителей Петрозаводска, у которых установлены различные приложения "Яндекс".

Аналитики рассчитали специальный индекс. Чем выше значение, тем лучше люди соблюдают самоизоляцию: от 0 – "на улицах много людей" до 5 – "все сидят по домам".

Уровень самоизоляции в городе 26 мая в 14.20 составил 1,3 – на улице очень много людей. С начала введения режима повышенной готовности в Карелии это самый низкий показатель.

фото: © pixabay.com

Обвиняемого в убийстве 17-летней жительницы Карелии арестовали

В Суоярви 20-летнего мужчину заключили под стражу, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, 22 мая мужчина в Суоярви причинил множественные колото-резаные ранения знакомой 17-летней девушке, которая скончалась от полученных травм. После этого мужчина попытался скрыть следы преступления и спрятал тело в подвале.

Жителя Карелии арестовали.

Ведется следствие.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Напомним, преступление было совершено на фоне бытового конфликта.

фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Пенсионный возраст, возможно, придется снижать обратно из-за роста безработицы

Сокращение пенсионного возраста возможно, если ситуация на рынке труда станет критической – безработица вырастет и свободные вакансии придется отдавать молодым.

Такое мнение в интервью агентству "Прайм" высказала доцент кафедры Российского экономического университета им. Плеханова Фарида Мирзабалаева.

"Сокращение пенсионного возраста, скорее всего, окажется мерой вынужденной. В условиях роста безработицы необходимо предоставить больше шансов для трудоустройства молодым. Думаю, что на досрочную пенсию могут рассчитывать 1,5-2 миллиона человек – в зависимости от численности безработных", - считает Мирзабалаева. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Приставы не пустили в здание Петрозаводского военного суда журналистов с фото и видеоаппаратурой

Суд приступил к рассмотрению уголовного дела жителя карельского поселка Надвоицы, обвиняемого по "террористической" статье.

Карельские судебные приставы отказались пропустить журналистов с фото и видеокамерами на открытое заседание Петрозаводского гарнизонного военного суда, где 26 мая началось рассмотрение уголовного дела жителя поселка Надвоицы Дениса Вилкова, которому предъявлено обвинение по части 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, с использованием сети "Интернет". При этом сотрудники Федеральной службы судебных приставов сослались на внутренний документ Петрозаводского гарнизонного военного суда, который запрещает доступ в его здание граждан с фото и видеоаппаратурой без разрешения судебной администрации.

"Считаю, что такое ограничение прав прессы за гранью разумного, – заявила "Столице на Онего" член правления Союза журналистов Карелии Антонина Крамских, которой пришлось отдать свою фотокамеру коллегам, чтобы попасть на судебное заседание. – Я разговаривала с помощником судьи, который будет рассматривать это дело, и он не видит никаких препятствий для прохода журналистов. Но его мнение, как выяснилось, не указ для судебных приставов, а никого из представителей администрации военного суда, которые бы могли решить этот вопрос, на месте не оказалось".

Напомним, поводом для возбуждения уголовного дела против Дениса Вилкова послужил репост публикации в социальных медиа. Сейчас жителю Надвоиц грозит либо штраф в размере от трехсот тысяч до одного миллиона рублей, либо лишение свободы на срок от пяти до семи лет. В настоящее время Вилков внесен Росфинмониторингом в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Дело жителя Надвоиц рассмотривает выездная коллегия судей 2-го Западного окружного военного суда.

фото: © ГИБДД Петрозаводска

Автоинспекторы Петрозаводска устроили погоню за 16-летним водителем (ВИДЕО)

Инцидент произошел ночью 26 мая, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

На улице Луначарского водитель автомобиля Mazda не выполнил требование сотрудников ГИБДД об остановке, увеличил скорость и продолжил движение. Автоинспекторы начали преследование автомобиля.



Водитель двигался с нарушениями ПДД: проезжал перекрестки на запрещающий сигнал светофора, выезжал на полосу, предназначенную для встречного движения.



Двигаясь по улице Фаддеевская, в районе Музыкального театра, водитель не справился с управлением и совершил съезд с проезжей части в Александровский сквер.



Выяснилось, что автомобилем управлял 16-летний подросток, не имеющий права управления.



В отношении нарушителя составлены административные материалы за управление транспортным средством без прав, за выезд на встречную полосу, за повреждение дорожных сооружений, за невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке авто, а также шесть материалов – за проезд на запрещающий сигнал светофора.



По факту нахождения несовершеннолетнего в ночное время без сопровождения родителей в общественных местах проводится проверка.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Александр Калько: "Видно, что Парфенчиков старается"

Председатель Карельского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Александр Калько рассказал о мерах поддержки предпринимателей в республике в период пандемии.

В День предпринимателя лидер "Деловой России" Александра Калько высказал свое мнение о мерах поддержки бизнеса в регионе. По его словам, 98 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей обратились в министерство экономики за возмещением части затрат на приобретение оборудования для производства. Из них 59 заявок на общую сумму более 48,5 миллионов рублей удовлетворено. Основная причина отказов в удовлетворении – наличие задолженностей по налогам. Из 108 претендентов на получение субсидии в целях компенсации части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по уплате процентов по кредитным договорам, заключенным с российскими кредитными организациями, а также по договорам микрозайма, заключенным с государственными микрофинансовыми организациями, удовлетворено 76 заявок на сумму почти 37,5 миллионов.

"То есть нельзя сказать, что ничего не делается вообще. К сожалению, не все те, кто нуждаются, получают помощь. С каждым конкретным случаем нужно разбираться", - считает Калько.

Лидер "Деловой России" в Карелии прокомментировал и недавнее онлайн-совещание главы республики с предпринимателями.

"С одной стороны, налицо заинтересованность главы. Артур Олегович неравнодушен, хочет помочь предпринимателям. С другой стороны, это совещание показало низкое качество отработки материала в наших органах власти. Глава на протяжении нескольких часов буквально "клещами" вытягивал из подчиненных видение решения той или иной проблемы. Постоянно звучали слова "проработаем", "продумаем", "обсудим". И здесь вопросы к организаторам совещания: может быть, сначала проработать, а потом выносить готовые предложения на обсуждение главы и общественности? Не понятно, почему не пригласили тех же представителей МЧС, Роспотребнадзора? Ведь их профессиональное мнение очень важно. Эффективным совещание может быть, на мой взгляд, только если на нем обсуждаются конкретные проекты решений, и участвуют в обсуждении представители всех заинтересованных сторон. Считаю, такие форматы очень полезны, но они должны быть хорошо подготовлены, чтобы не тратить впустую драгоценное сейчас время главы республики и предпринимателей", - сказал председатель Карельского регионального отделения Общероссийской общественной организации.

Подробнее читайте в интервью с Александром Калько.

фото: © Карты Google / скриншот

Около 100 млн рублей потратят на реконструкцию моста через Неглинку в Петрозаводске

Работы должны начаться 2 июня и завершиться к концу декабря.

Как сообщил глава Карелии на своей странице "ВКонтакте", государственный контракт на реконструкцию моста через реку Неглинка по улице Кирова заключен с компанией "ПроектКомСтрой".



"Несмотря на благоприятную для дорожных работ погоду, предприятие к ним все еще не приступило. Сейчас компания, которая занималась разработкой проектно-сметной документации, устраняет выявленные недостатки. Они касаются двух моментов: организации дорожного движения на период ремонта (с учетом изменения маршрутов общественного транспорта) и согласований с "Водоканалом", – написал Артур Парфенчиков.

По условиям контракта, реконструкция моста должна быть завершена в декабре текущего года. Основная доля финансирования – 92,7 млн рублей – из федерального бюджета. Еще 5,9 млн выделяет бюджет Карелии.

До конца текущей недели все необходимые согласования будут получены. И со второго июня подрядчик приступит к работе, заключил губернатор.



Ранее сообщалось, что о реконструкции других мостов в городе пока речи не идет, так как работы все еще находятся на стадии разработки проектно-сметной документации.

фото: pixabay

Когда туристов начнут выпускать за границу: прогноз Ассоциации туроператоров

Открытие российских границ для выезда туристов за рубеж вряд ли произойдет раньше сентября.

Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в ходе прямого эфира в Instagram-аккаунте теле- и радиоведущей Светланы Зейналовой.

«Понятно, что все очень гибко, все очень меняется, ... но пока до сентября вряд ли стоит ожидать открытия границ. Пока такая информация», – сказала Ломидзе. Она отметила, что открытие границ – двусторонний процесс, который зависит не только от России. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © кадр из трансляции/страница вконтакте Артура Парфенчикова

Глава Карелии обязал Минздрав и глав поселений помещать приезжих в обсервацию

Это уточнение касается тех, у кого нет возможности самостоятельно обеспечить себе изоляцию.

Глава Карелии Артур Парфенчиков 25 мая подписал распоряжение о смягчении ограничительных мер в республике.



Как написал губернатор на своей странице "ВКонтакте", одно из уточнений касается тех, кто приезжает в Карелию из других регионов.



"Если у них нет возможности самостоятельно обеспечить собственную изоляцию, их размещение в обсерваторах должен организовать Минздрав совместно с главами городских и сельских поселений. Для этого граждане еще до прибытия в республику должны обратиться на горячую линию Минздрава РК по телефону 8-800-201-06-57", – отметил Парфенчиков.

Напомним, что все, кто приезжает в Карелию из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Мурманской области, должны перейти на режим самоизоляции из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

фото: © AP Photo / Alessandra Tarantino

Две пожилые жительницы Карелии скончались от пневмонии

За сутки в республике восемь человек госпитализированы с внебольничной пневмонией.

Согласно данным оперштаба Карелии по борьбе с коронавирусом, с начала апреля с таким диагнозом в больницы республики попали 455 пациентов.

С учетом пациентов, госпитализированных ранее 1 апреля, умер уже 51 человек.

За минувшие сутки зарегистрировано два летальных случая: женщины 87 и 86 с сопутствующей сердечно-сосудистой патологией. Тест на COVID -19 отрицательный.

Ранее сообщалось, что уровень заболеваемости внебольничными пневмониями, учитывая наше географическое положение с холодным сырым климатом, всегда был выше среднего общероссийского.

фото: © AP Photo/Sergei Chuzavkov

Спецрежим для пенсионеров не будет действовать в магазинах промтоваров в Карелии

Власти Карелии решили не устанавливать для пожилых людей, посещающих магазины промтоваров, тех ограничений, которые действуют в продовольственных торговых точках.

Об этом сообщил вице-премьер Карелии Дмитрий Родионов во время онлайн-семинара для предпринимателей, организованного на официальной странице правительства Вконтакте.

Она напомнил, что для походов пожилых людей в продуктовые магазины установлен период с 9 до 11 часов утра. В магазинах промтоваров, которые возобновили работу с сегодняшнего дня, таких правил нет. Будут ли отменены ограничения в продуктовых торговых точках, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Денис Вилков: "Я – не террорист!"

Житель поселка Надвоицы в Карелии, обвиняемый по "террористической" статье, отказался признать себя виновным.

"Я не понимаю, в чем меня обвиняют. Меня обвиняют в том, что я – террорист, а я – не террорист!", – об этом заявил в интервью "Столице на Онего" житель карельского поселка Надвоицы Денис Вилков, судебный процесс над которым начался 26 мая в Петрозаводске.

Напомним, Вилкову инкриминируются "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, с использованием сети "Интернет" (часть 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса РФ), а поводом для возбуждения уголовного дела против жителя Надвоиц послужил репост публикации в социальных медиа. Еще до того, как дело Вилкова было передано в суд, Росфинмониторинг внес обвиняемого в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Слушание уголовного дела жителя Надвоиц проходит в Петрозаводском гарнизонном военном суде, куда приехала коллегия судей 2-го Западного окружного военного суда из Москвы. "С самого первого дня, с самого первого допроса я не признаю свою вину!", – подчеркнул Денис Вилков, которого многие в республике помнят, как организатора митинга против убийства карельской промышленности, состоявшегося в конце января 2014 года в Петрозаводске.

Читайте подробнее в статье "Чтобы было тихо и спокойно, как на кладбище"

фото: © Скриншот трансляции / паблик вконтакте "Республика Карелия

Карелия вошла в число лидеров по принятию эффективных мер поддержки семьи и детей в условиях COVID-19

Рейтинг подготовлен на основе ежедневного мониторинга мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции/

Карели вошла в число самых эффективных регионов, в которых принимаются наиболее эффективные меры поддержки семьи и детей, пишет ТАСС со ссылкой на исследование Экспертного института социальных исследований.

Также рейтинг возглавили Свердловская область и Чечня.

В топ лидеров по обеспечению эффективной работы системы здравоохранения,наиболее значительным выплатам различным категориям медперсонала, а также эффективным мерам поддержки предприятий и их работников Карелия, увы, не вошла.

Напомним, глава республики Артур Парфенчиков подписал распоряжение об открытии с 26 мая магазинов непродовольственных товаров и торговых центров в большинстве населенных пунктов республики.

фото: © Сергей Фадеичев/ТАСС

Открытие общепита зависит от того, сколько человек может заразить один коронавирусный в Карелии

Заведения общепита, фитнес-центры, досуговые учреждения не могут быть открыты в Карелии из-за коэффициента, который показывает, сколько человек заражает один больной коронавирусом.

Такой вывод следует из разъяснений вице-премьера Карелии Дмитрия Родионова, которые он дал во время онлайн-семинара для предпринимателей, организованного на официальной странице правительства Вконтакте.

Родионов сослался на рекомендации Роспотребнадзора, согласно которым снятие ограничений для тех или иных видов экономической деятельности должно происходить поэтапно в зависимости от коэффициента распространения коронавируса (Rt). Это показатель среднего количества людей, которых инфицирует один больной до его изоляции. Коэффициент рассчитывается на основе данных по приросту новых случаев за последние 8 суток. Как это влияет на решения по отмене запретов для общепита и индустрии досуга, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Столица на Онего, © Максим Пронин / ТАСС

В Карелии временно перекроют дорогу для проведения буровзрывных работ

Будет временно закрыто движение для всех видов транспорта в Сегежском районе, сообщили в ФКУ Упрдор "Кола".

На трассе "Кола" в Сегежском районе будет временно закрыто движение для всех видов транспорта, в связи с проведением буровзрывных работ.

Работы будут проводиться 1, 2, 3 и 4 июня с 14.00 до 18.00.

Водителей просят учесть эту информацию, а также соблюдать ПДД и требования временных дорожных знаков в местах производства работ.

фото: © Руслан Шамуков/ТАСС

Заповедные места Карелии начали открываться для туристов

Популярные туристические объекты в Карелии начали открываться для гостей после приостановки работы, вызванной пандемией коронавируса.

Уже открылся природный заповедник "Кивач", а с 30 мая с ограничениями возобновит работу горный парк "Рускеала", пишет ТАСС.

"Мы планируем открываться 30 мая. Не знали, что нам так резко и быстро разрешат открыться, но мы, конечно, безумно этому рады. Сейчас нам нужно собрать персонал, который был отпущен в отпуска, подготовить техническую базу . Мы выставим дополнительные щиты, рекомендации Роспотребнадзора, все [новые] правила [посещения] будут доводиться до гостя на трех языках – русском, английском и финском", – рассказал владелец парка Александр Артемьев

В первые недели мраморный каньон начнет принимать туристов, прибывших только по железной дороге "Рускеальским экспрессом", выходящим из Сортавалы, потом планируется открыть въезд со стороны автомобильной дороги, отметил Артемьев. В день "Рускелала" будет принимать не более 300 человек, между группами установят расстояние в 50 метров. Первые недели обязательным будет ношение масок и перчаток – средства индивидуальной защиты будут предоставлять всем прибывшим на входе. Кафе на территории парка также откроются, но только на вынос, а кассы, хоть и будут обслуживать гостей, но всем рекомендовано приобретать входной билет онлайн.

Ранее сообщалось, что ретропоезд "Рускеальский экспресс" возобновляет поездки в Карелии.

Водопад "Кивач" открылся для посещений уже 18 мая, внутрь разрешено проходить группам по 10 человек с 20-минутным перерывом, чтобы избежать скопления людей на смотровых площадках, а в экскурсионные группы объединяют не более пяти человек. Как и в "Рускеале", на Киваче туристов просят надеть маски, а на кассе – продезинфицировать руки.

фото: © паблик "Карельский окатыш|Северсталь"

Лебеди облюбовали хвостохранилище комбината Карелии (ФОТО)

Около 70 птиц прилетели на хвостохранилище "Карельского окатыша" в Костомукше.

В паблике горно-обогатительного комбината выложило фото лебедей, отдыхающих на хвостохранилище. По словам работников ГОКа, такого давно не было.

"Старший научный сотрудник заповедника «Костомукшский» Юрий Красовский предположил, что лебеди отдыхают по пути на север. И вряд ли эти птицы останутся на все лето. Вероятно, вода уже успела прогреться, появилась подводная зелень, и ее удобно доставать. Вот почему лебеди выбрали именно это место", - сообщается в паблике.

Напомним, осенью прошлого года жители Карелии спасли лебедя, рискуя провалиться под лед.