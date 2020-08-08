Самое важное за сегодня

фото: © Станислав Красильников/ТАСС

В Карелии за сутки COVID-19 обнаружен у 24 человек

Число зараженных коронавирусом в республике достигло 2560 человек, сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью.

В республике подтверждены 24 новых случая коронавируса: в Петрозаводске – 7 человек, в Пудоже – 1 человек, в Кемском районе – 7 человек (Кемь – 5, поселок Рабочеостровск – 2), в Кондопожском районе – 4 человека (Кондопога – 3, СНТ "Ландыш" - 1) , в Прионежском районе – 5 человек (село Деревянное – 1, поселок Пай – 2, деревня Уя – 1, деревня Половина – 1).

Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба правительства Карелии по борьбе с коронавирусом.



Выздоровели 22 человека: в Петрозаводске – 20, в Муезерском районе – 1, в Пряжинском районе – 1.



Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 416,9 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,4 раза выше и составляет 597,7 случая, по Северо-Западу – 591, сообщили в оперштабе.

Ранее сообщалось, что Карелия готовится ко второй волне коронавируса.

фото: © кард из видео/ДТП Петрозаводска и Карелии

Водитель, перекрывший дорогу скорой помощи, наказан в Петрозаводске

Инспекторы установили и привлекли к ответственности водителя, перекрывшего дорогу машине скорой помощи в столице Карелии.

Четвертого августа на улице Кирова в Петрозаводске водитель кроссовера припарковал машину на въезде на территорию больницы скорой медицинской помощи, перекрыв дорогу спецавтомобилям.

Госавтоинспекция Петрозаводска сообщает, что нарушитель был установлен.

"Водитель автомашины "Škoda" привлечен к административной ответственности по ч. 4 ст 12.19 КоАП РФ. Напомним, что за данное нарушение законодательством предусмотрено перемещение транспортного средства на специализированную стоянку", - сообщили в ГИБДД.

Инцидент с перекрытием дороги скорой помощи попал на видео.

"Вот такой товарищ сегодня вечером перекрыл въезд и выезд у БСМП бригадам скорой помощи. В машине тяжёлый пациент, пришлось искать объездные пути", - написал автор видео в комментарии.

фото: Госавтоинспекция Карелии / ВК

Дама за рулем сбила пенсионерку на пешеходном переходе в Петрозаводске

Авария произошла в центре столицы Карелии: пешеход травмирован.

ДТП произошло седьмого августа, в пятницу, на улице Кирова, 40 в Петрозаводске. Об этом сообщает Госавтоинспекция Карелии.

23-летняя водитель "Chevrolet Lacetti" совершила наезд на пешехода - 64-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу.

В результате происшествия пешеход получила травмы.

Ранее сообщалось, что неизвестный сбил пенсионера на трассе в Карелии и скрылся с места ДТП.

В Петрозаводске мотоциклист кубарем покатился по дороге после столкновения с легковушкой (ВИДЕО)

Столкновение произошло после того, как транспортные средства покинули кольцо: участники движения не поделили проезжую часть.

Авария случилась восьмого августа в 8-30 на кольце в районе Лососинского шоссе и Лесного проспекта. Видео столкновения опубликовано в комментариях к тематическому посту в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Момент дорожного происшествия был зафиксирован камерой наружного наблюдения "Sampo.ru".

На записи видно, как мотоцикл и автомобиль покидают кольцо. Транспортные средства двигаются в попутном направлении и затем сталкиваются. Мотоциклист падает на землю, его относит к обочине.

Как пояснили в ГИБДД корреспонденту "Столицы на Онего", мотоциклист после аварии самостоятельно обратился за оказанием медицинской помощи. Обстоятельства случившегося выясняются, сказали в инспекции.

Ранее сообщалось, как легковушка наехала на мотоциклиста в Петрозаводске.

фото: © Сергей Юдин / "Столица на Онего"

Пивненко: "Все оценки будут поставлены"

Депутат Госдумы Валентина Пивненко рассказала о предстоящем заседании госкомиссии по подготовке к 100-летию Карелии в Москве и объектах столетия, работа над которыми продолжается.

- Когда члены госкомиссии обсудят все вопросы и закроют программу 100-летия республики?

- Итоги будем подводить на заседании госкомиссии, которое будет вести ее руководитель Николай Патрушев. Предположительно это будет 4 сентября. Там все оценки будут поставлены, в том числе и по привлечению в Карелию финансовых, инвестиционных ресурсов.

Полный текст интервью с Валентиной Пивненко читайте далее.

фото: Камера наблюдения Sampo.ru / скриншот

Вандалы обрушили фонарь в Губернаторском парке Петрозаводска (ВИДЕО)

Акт вандализма попал в объектив камеры наружного наблюдения: падающий фонарь едва не задавил самих вандалов.

Группа вандалов уронила фонарь, установленный на входе в Губернаторский парк в центре столицы Карелии. Камера компании "Sampo.ru" зафиксировала действия нарушителей. Видео размещено в паблике "Живой Петрозаводск".

Фонарь был снесен в ночь с пятницы на субботу, восьмого августа, в 00-53. На записи видно, что на входе в парк отдыхает группа молодых людей. В определенный момент они начинают раскачивать фонари, после чего один из них падает на землю. Молодые люди убегают.

Ранее сообщалось, что гонщик на внедорожнике снес на дороге в Карелии фонарь и врезался в дерево.

фото: Олонецкий район / ВК

Жители Карелии смогут увидеть ретро-автомобили (ФОТО)

Двухчасовая экспозиция ретро-автомобилей состоится в Олонце.

Девятого августа в Олонце будет продемонстрирована экспозиция ретро-автомобилей. Колонна ретро-авто выстроится на городской площади с 9.00 до 11.00. Об этом сообщает паблик Олонецкого района.

"Каждый автомобиль снабжен информационными табличками для зрителей, где указаны интересные факты из жизни экипажа и машины. Участники автопробега посетят Олонецкий национальный музей и отправятся дальше по маршруту автопутешествия "Karjala"", - говорится в сообщении.





Мероприятие проводится в рамках ежегодного спортивно-туристского события "Ладога Фест", которое проходит в городах, расположенных на берегу Ладожского озера. Фестиваль охватывает Ленинградскую область, Карелию и Санкт-Петербург.

Ранее сообщалось, что ритуальная фирма переделала катафалк в дрифт-автомобиль.

фото: Артур Парфенчиков / ВК

Парфенчиков рассказал о покупке квартиры для семьи с тройняшками из Карелии

Глава республики Артур Парфенчиков рассказал, как семья, у которой родилась тройня, приобрела квартиру за государственный счет.

Семья Архиповых из Карелии получила 3,3 млн рублей на покупку жилья и приобрела 3-комнатную квартиру. Об этом рассказал на своей странице в соцсети Парфенчиков.

"В прошлом году у Ольги и Яна Архиповых из Петрозаводска родились сразу три сына... Счастливое событие для молодых родителей! Решить же жилищный вопрос, который в такой ситуации становится одним из самых сложных, семье удалось благодаря финансовой поддержке из бюджета республики", - сообщил глава региона.

Артур Парфенчиков сообщил, что помощь нуждающимся в жилье семьям, в которых родились тройни, решено оказывать с минувшего года.

"Семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, где одновременно родились трое и более детей, помогаем финансово с прошлого года. Единовременную денежную выплату на покупку или строительство жилья в 2020 году получили уже четыре семьи: две из Петрозаводска, а также из Пудожского района и Костомукши. В ближайшее время средства будут выделены еще одной семье с тройняшками", - сообщается на странице Парфенчикова.

В июле сообщалось, что в 40 семьях Карелии родился пятый ребенок.

фото: © pxhere.com

Избитый каратистом житель Петрозаводска больше года ждет, когда разберутся с его обидчиком

Дело петрозаводчанина, которого избил мастер единоборств Джаваншир Кадашев, почти год расследовалось, а теперь рассматривается в суде по статье, которую в процессе переквалифицировали уже несколько раз.

История избиения произошла еще год назад – 14 июля 2019 года - и попала на камеру наружного видеонаблюдения. Тогда в 4 часа утра в Петрозаводске у одного из развлекательных заведений на улице Московской старший из братьев Кадашевых, мастер единоборств, спортсмен-каратист Джаваншир Кадашев одним ударом отправил в нокаут 33-летнего петрозаводчанина Андрея, сломав ему челюсть в трех местах.

Пока Андрей проходил лечение, ему стало известно, что Джаваншир Кадашев является профессиональным спортсменом, мастером единоборств, каратистом, и что у него есть брат Джахангир Кадашев, мастер боевых искусств, которого судят по уголовному делу, возбужденному по другой драке.

Подробности - в материале "Столицы на Онего".

фото: Госавтоинспекция Карелии / ВК

В Карелии пьяный водитель улетел в кусты на машине

Автомобилист сел пьяным за руль автомобиля и не справился с управлением.

Водитель 1996 года рождения в состоянии опьянения не справился с управлением транспортным средством и выехал за пределы проезжей части. Об этом сообщает Госавтоинспекция республики. Автомобилист оказался в кювете на подъезде к Лучевому 2, рассказали инспекторы.

В аварии никто не пострадал.

"Молодой человек ожидает решения суда по ч. 1 ст 12.8 КоАП РФ", - добавили в ГИБДД.

Ранее сообщалось, что двое жителей Карелии провели вечер пятницы пьяными за рулем.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: АПЕЛЛЯЦИЯ ПО ДЕЛУ ДМИТРИЕВА, СПИСКИ ЖЕРТВ КОРОНАВИРУСА И ДЕЛО ОБ ОПЕКУНСТВЕ БОГДАНА В СУДЕ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости

Приговор никому не понравился







Все три стороны судебного процесса по делу поисковика Юрия Дмитриева обжаловали вынесенный ему Петрозаводским городским судом приговор по делу о педофилии.

Адвокат приемной дочери Дмитриева считает приговор мягким и просит Верховный суд Карелии отправить дело на пересмотр.

Защита осужденного за педофилию Дмитриева обжаловала приговор и просит его полностью оправдать.

А также прокурор Петрозаводска внес апелляционное представление на решение Петрозаводского городского суда по делу Дмитриева, осужденного на 3,5 года колонии за педофилию.

Глава Карелии ведет свой подсчет жертв коронавируса, которые ранее не входили в сводку Минздрава

Артур Парфенчиков сообщил 7 августа о 14-й смерти пациента с коронавирусом, а накануне руководитель республики впервые рассказал о 13 пациентах, у которых был подтвержден COVID-19.

"Но скончались они от других заболеваний (онкология, сердечно-сосудистые катастрофы и другие), поэтому в статистику умерших от коронавируса они не входят", - объяснил Парфенчиков.

По информации Минздрава Карелии, общее число умерших от коронавируса в республике на 7 августа составляет 20 человек. Всего заболевших – 2536, выздоровевших – 1734.

Начиная с 1 апреля, с диагнозомвнебольничная пневмония в больницы попали 1056 пациентов, 69 человек умерли.

В Петрозаводске начался суд по возвращению в семью ребенка, которого отдали без документов опекунам

В городском суде Петрозаводска началось рассмотрение дела по возвращению в родную семью годовалого Богдана, которого органы опеки передали опекунам в Волгоград, несмотря на то, что не было официального отказа от него родителей.

Как сообщалось ранее, в Карелии разгорается скандал вокруг годовалого Богдана, которого сотрудники полиции в новогодние праздники забрали у пьяной матери на улице, а через два месяца органы опеки передали в приемную семью за тысячу километров от Карелии, не посмотрев на то, что отсутствовало официальное заявление от родителей об отказе от ребенка.

Коронавирус не отступает

Карелия оперативно готовится ко второй волне коронавируса

Карелия первая в России развернет 5 видов инфекционных стационаров, заявил глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

Глава районной администрации в Карелии заболел коронавирусом

У главы администрации Кемского района Дмитрия Петрова тест на COVID-19 дал положительный результат.

Парфенчиков разрешил многолюдные свадьбы и открыл залы библиотек в Карелии

Глава республики Артур Парфенчиков снял ряд ограничений, введенных ранее для предотвращения заражения граждан коронавирусной инфекцией.

Другая тема

Мэр Костомукши Анна Бендикова возглавит МФЦ Карелии

Анна Бендикова заменит на посту экс-руководителя МФЦ Юлию Мизинкову, которая перешла на работу в Минтранс Карелии.

Дело каратиста Кадашева, отправившего жителя Петрозаводска в нокаут, дошло до суда

Дело молодого петрозаводчанина, которого избил мастер по единоборствам, спортсмен и каратист Джаваншир Кадашев, почти год расследовалось, а теперь рассматривается в суде по статье, которую в процессе переквалифицировали несколько раз.

фото: Столица на Онего

В Карелии приговор Дмитриеву не устроил участников процесса

Стороны судебного процесса по делу поисковика Юрия Дмитриева обжаловали вынесенный ему Петрозаводским городским судом приговор по делу о педофилии.

В понедельник, 3 августа истек срок обжалования приговора главе карельского "Мемориала" Юрию Дмитриеву. Напомним , судья городского суда Петрозаводска Александр Мерков вынес 22 июля обвинительный приговор, по которому Дмитриев был признан виновным в насильственных действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней приемной дочери и получил 3 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии. По делу об изготовлении порнографии и по статье за хранение оружия Дмитриева оправдали. Как стало известно, это решение не удовлетворило ни одну из сторон, участвующих в судебном процессе, – и сам Дмитриев (через адвоката Ануфриева – прим. ред), и представитель его приемной дочери, и городская прокуратура – подали апелляционные жалобы.

При этом, все три стороны, высказали принципиальное несогласие с приговором.

Подробности читайте далее.

фото: pixabay.com / Gauthierpous

В Карелии черепаха сбежала от хозяйки и поселилась на клубничной поляне

Потерявшуюся черепаху обнаружили на клубничном поле в Пряжинском районе, после чего был проведен успешный поиск ее хозяйки.

Черепаха была обнаружена на одном из крошнозерских клубничных полей. Об этом информирует издание "Meijän elaigu — Наша жизнь". Сообщается, что черепаху случайно увидел человек, косивший траву.

Люди приютили пресмыкающееся и занялись поиском ее прежних хозяев. В конечном итоге, черепаха смогла вернуться домой.

"Спустя пару недель на объявление откликнулась владелица черепашки. Женщина рассказала, что ее домашняя любимица живет у нее более десяти лет. Месяц назад медлительное пресмыкающееся устроило побег. Поиски потеряшки домочадцами не увенчались успехом. Никто даже не смог предположить, что черепашка-путешественница, преодолев вплавь небольшой ручей, окажется далеко от дачного участка. На клубничном поле, где ее обнаружили, она провела около двух недель", - сообщает издание.

Ранее сообщалось, что Волочкову укусила гигантская черепаха.

фото: Артур Парфенчиков /ВК

Новая шаланда спущена на воду в Карелии (ФОТО)

Онежский судостроительно-судоремонтный завод спустил на воду новое судно.

Самоходная грунтоотвозная шаланда "Морская" построена по заказу компании "Росморпорт" и после ходовых испытаний отправится к месту приписки в Новороссийск. Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков в соцсети.

"Такие суда предназначены для транспортировки грунта во время дноуглубительных работ или добычи полезных ископаемых. При строительстве судна на 65% использовалось оборудование российского производства, а также стран Таможенного союза. Сейчас в цехах завода идет сборка второй такой же шаланды, азимутального буксира и двух судов-краболовов", - пояснил губернатор.

Ранее сообщалось, что поморская ладья из Карелии добралась до штата Нью-Йорк.

фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС, архив

В Карелии внебольничная пневмония поразила еще семь человек

Семь человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Таким образом, начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 1063 пациента, 69 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода). Об этом информирует оперативный штаб правительства республики по борьбе с коронавирусом.



За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.



Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19, сообщают в оперштабе.

Ранее сообщалось, что в Карелии за сутки COVID-19 обнаружен у 24 человек

Прогноз погоды на субботу



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Пасмурно, +14 ° …+21 ° 3 м/с СЗ 755 мм.рт.ст. 77% день Пасмурно, +21 ° …+22 ° 3 м/с СЗ 754 мм.рт.ст. 69% вечер Пасмурно, +16 ° …+21 ° 1 м/с СЗ 753 мм.рт.ст. 81% ночь Пасмурно, +14 ° …+15 ° 0 м/с З 752 мм.рт.ст. 96%

фото: Госавтоинспекция Карелии / ВК

Двое жителей Карелии провели вечер пятницы пьяными за рулем

Нарушители могут лишиться водительских прав из-за привычки садиться за руль в нетрезвом виде.

В Кондопожском районе на подъезде к деревне Тулгуба инспекторы ДПС отстранили от управления двух пьяных водителей. Об этом сообщает Госавтоинспекция Карелии.

Оба мужчины, 1954 и 1956 года рождения, жители Кондопоги. Им предстоит лишиться водительских прав и заплатить крупный штраф, сообщили в ГИБДД.

Ранее сообщалось, что водитель, перекрывший дорогу скорой помощи, наказан в Петрозаводске.

фото: © ОНФ Карелия

Более семи тысяч кубометров мусора вывезли из Петрозаводска

В столице Карелии продолжается ликвидация незаконных свалок.

С мая этого года вывезли и утилизировали уже более семи тысяч кубометров отходов, информирует паблик регионального правительства "Республика Карелия".



Сообщается, что также подрядчики расчистят от мусора территории на улицах Кукковка, Бараний Берег и Сулажгорская (около Сулажгорского кладбища), на проездах Дорожников и Энергетиков, на территориях возле дома № 15 на Шуйской улице, дома № 12 на улице Октября, дома №13Б на Краснофлотской улице, у пересечения Беломорской и Боровой улиц, гаражно-строительных кооперативов в районе Рыбка и др.

Ранее сообщалось, что в Карелии устроили свалку мусора по соседству с памятным крестом спецпереселенцам.

фото: © Петр Ковалев/ТАСС

Число заразившихся коронавирусом в России достигло 882 тысяч человек

Оперативный штаб озвучил статистику по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России на 8 августа.

За последние сутки в России обнаружено 5 212 заболевших COVID-19. Всего в России выявлено 882 347 случаев заражения.

За день умерли 129 заразившихся, выздоровели 6 615 человек.

За весь период от коронавируса умерло 14 854 человека, выписано по выздоровлению 690 207 человек.

В Карелии за сутки COVID-19 обнаружен у 24 человек

фото: © Столица на Онего

Дожди и грозы ожидаются в Карелии в воскресенье

О погоде на девятое августа рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В воскресенье, девятого августа, по республике ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшой дождь, днем в большинстве районов кратковременные дожди, в отдельных районах грозы.

Ветер ночью переменных направлений слабый; днем - южный, юго-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью +11, +16 градусов. Днем: +21, +26 градусов.

В Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь.

Ветер ночью переменных направлений слабый; днем - южный, юго-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью: +13, +15 градусов. Днем: +21, +23 градуса.

фото: УФСИН России по Республике Карелия / ВК

В Карелии сотрудники колоний посмотрели кино про Толстого и "Воскресение души"

УФСИН по Карелии сообщает, что акция носила просветительский характер и должна была укрепить нравственность работников колоний.

Для личного состава управления был организован показ фильма о проведении акции "Воскресение души", сообщает УФСИН по Карелии.

"В фильме говорится о творчестве одного из величайших писателей-романистов мира Л.Н. Толстом, об истории создания произведений, а также о мероприятиях, которые прошли в пенитенциарных учреждениях России в 2019 году во время проведения акции "Воскресение души". Среди участников проекта - сотрудники ФСИН, музейные работники, историки, преподаватели вузов и другие. Данный фильм о проведении акции носит просветительский характер, направлен на совершенствование воспитательной работы с сотрудниками УИС, расширение их кругозора, укрепление нравственных ценностей", - говорится в сообщении УФСИН.

Ранее осужденным РБ-2 в Медвежьегорске был продемонстрирован фильм "Воскресение души". Лента посвящена 120-летию романа великого русского писателя Льва Толстого "Воскресение" о трагической судьбе проститутки Катюши Масловой, которая была безвинно осуждена на каторгу. В романе показан путь нравственного возрождения Катюши и главного героя Дмитрия Нехлюдова, который критически переосмыслил свою жизнь и нашел единственно верный для себя духовный путь.

фото: © pixabay.com / coyot

Юный патриот из Карелии написал "письмо на фронт"

Ученик из Карелии отличился на творческом конкурсе юных патриотов, сообщают в республиканском правительстве.

Учащийся Эссойльской школы Матвей Б. вошёл в число победителей конкурса "Письмо на фронт". Об этом информирует правительственный паблик "Республика Карелия".

Сообщается, что в своей работе школьник поблагодарил героев войны и рассказал о том, что ценит в современной жизни.

Победителями интеллектуальных состязаний конкурса стали более 200 школьников из разных регионов России. Все они получат приглашение на трехдневную онлайн-школу "ПатриУм".

Ранее сообщалось, что патриотический фестиваль прошел в Карелии, несмотря на запрет массовых мероприятий.

фото: © РИА Новости / Алексей Куденко

Житель Карелии перевернулся на мопеде и получил травмы

Мужчина не справился с управлением, перевернулся на мопеде и получил травмы.

Утром седьмого августа в Пудожском районе 50-летний водитель мопеда "Racer", двигаясь по лесной дороге, не справился с управлением и совершил опрокидывание.

В результате ДТП водитель получил травмы. Об этом сообщает Госавтоинспекция Карелии.

Ранее сообщалось, что водитель мопеда в Карелии едва не снес столб и столкнулся с попутным авто.

фото: © Станислав Красильников/ТАСС

Еще один опасный вирус обнаружен в Китае

В нескольких регионах Китая зарегистрировали случаи заражения ещё одним опасным вирусом.

Вирус передаётся главным образом через укусы насекомых и может привести к летальному исходу. Об этом сообщает издание "LIFE" со ссылкой на газету Global Times.

Жителей Китая предупредили о распространении в нескольких регионах страны опасного вируса SFTS, который может привести к смерти.

За прошедшие полгода в Китае выявили уже более 60 случаев заражения, из которых семь — с летальным исходом. По данным медиков, вирус передаётся главным образом через укусы насекомых. Однако, как считает китайский вирусолог Шэн Цзифан, исключать возможности его передачи от человека к человеку нельзя — SFTS может распространяться через кровь или гной.

Более 60% случаев вируса зарегистрированы в восточной провинции КНР Цзянсу, а остальные — в Аньхой и Чжэцзян, которые прилегают к этому региону с запада и юга соответственно. У инфицированных повышалась температура, появлялся кашель, а также снижался уровень лейкоцитов в крови и образовывались тромбоциты. Вирусологи объясняют, что возбудитель был обнаружен ещё в 2011 году. Он относится к семейству буньявирусов, которые поражают позвоночных, членистоногих и растения. Медики отметили, что вирус мало изучен, но его существование не должно вызывать панику, достаточно быть бдительными и соблюдать гигиену.