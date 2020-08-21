Важные новости 21 августа

фото: © Владимир Гердо/ТАСС

Пневмония в Карелии унесла еще одну жизнь

За минувшие сутки в Карелии от внебольничной пневмонии скончался 69-летний мужчина, сообщили в оперштабе РК.

Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 1115 пациентов, 72 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки в Карелии зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии: скончался 69-летний мужчина с тяжелой сопутствующей патологией сердечно-сосудистой и центральной нервной систем, тест на COVID -19 отрицательный.

За эти же сутки госпитализированы 8 человек, заболевших внебольничной пневмонией.

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

К 2035 году потери населения Карелии могут превысить 90 тысяч человек

Прогнозируемое сокращение численности жителей республики сравнимо с исчезновением нескольких карельских городов.

Росстат обнародовал летом ежегодный прогноз численности населения Карелии на ближайшие 15 лет. Если сравнить его с предыдущими сценариями развития демографической ситуации в республике, придется признать, что особых улучшений в нем не появилось. И без того малонаселенный приграничный регион обречен на обезлюдение: по нескольким вариантам прогнозной оценки размер потерь населения составит к 2036 году от 26 тысяч до 92 тысяч человек, что сравнимо с исчезновением сразу нескольких карельских городов, таких, как Кондопога, Сегежа и Костомукша.

Читайте подробнее в статье "Карелии прогнозируют медленное вымирание".

фото: © страница Вконтакте Артура Парфенчикова

Глава Карелии поручил открыть ресторан рядом с Музеем Карельского фронта (ФОТО)

Артур Парфенчиков считает необходимым поставить рядом с музеем в Беломорске стилизованный ресторан или кафе для туристов.

Руководитель региона побывал сегодня в Беломорске, где в ближайшее время планируют открыть музей Карельского фронта.

"Сейчас в здании практически завершен основной объем строительных работ. На втором этаже идёт монтаж экспозиции. Буквально через несколько дней в залах начнет "оживать" история: сотрудники музея приступят к расстановке экспонатов. Часть из них уже доставили, остальные привезут на следующей неделе. На подходе и военная техника, которую установят снаружи. До 30 сентября ещё предстоит заасфальтировать и привести в порядок прилегающую территорию. Дал поручение и на перспективу: рядом обязательно нужен небольшой стилизованный ресторан или кафе для туристов. А их, уверен, будет немало", - пишет на своей странице в "ВКонтакте" Артур Парфенчиков.

По мнению главы Карелии, уже сейчас очевидно, что удалось воплотить в жизнь идею, которая ещё три года назад казалась фантастической.

"Тогда историческое здание стояло заброшенным, и его собирались сносить, а сегодня мы сохранили памятное место, которое навсегда теперь станет одним из символов Беломорска - военной столицы республики. По мнению экспертов Минобороны, недавно побывавших в Беломорске, это будет лучший на Северо-Западе музей, посвященный Великой Отечественной войне", - пишет руководитель республики.

Кроме того, поблизости с музеем в дальнейшем планируется обустроить центр золотного шитья, привести в порядок дорогу к порту, откуда туристы и паломники отправляются на Соловки. На берегу моря уже начинается строительство современной туристической базы.

"Вместе с созданием инфраструктуры музея Беломорских петроглифов – эту работу мы тоже уже начали - в Беломорском районе формируется туристический комплекс федерального значения с ожидаемым ежегодным посещением не менее 200 тысяч туристов и паломников. Безусловно, он придаст дополнительный импульс развитию Беломорска и в целом севера Карелии", - считает глава Карелии.

Ранее сообщалось, что власти республики хотят реконструировать причал №2 на улице Водников в Беломорске. Министерство культуры Карелии включило данное мероприятие в проект комплексной концепции развития отдельных территорий республики, исторически связанных с Соловецким архипелагом.

фото: © ГИБДД Карелии

Юный автомобилист в Петрозаводске сбил насмерть 82-летнюю женщину

Смертельное ДТП произошло поздно вечером на Перевалке, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувший четверг, 20 августа, в 21.50 в районе дома №44 по улице Олонецкой 22-летний водитель автомобиля Nissan Almera совершил наезд на 82-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода.

От полученных травм женщина скончалась на месте ДТП до приезда скорой помощи.

В ГИБДД Карелии напиминают, что с начала года на дорогах республики произошло 71 ДТП с участием пешеходов, 67 пешеходов получили травмы различной степени тяжести, 5 пешеходов погибли.

28 дорожных аварий произошли по невнимательности и неосторожности пеших участников движения, в результате чего 3 из них погибли и 25 были травмированы.

фото: © Владимир Гердо/ТАСС

Свыше 30 новых случаев COVID-19 выявлено в Карелии

Число инфицированных в республике возросло до 2834, сообщили в оперштабе Карелии по борьбе с коронавирусом.

В Карелии подтвержден 31 новый случай коронавируса: в Петрозаводске – 20, в Костомукше – 3, в Кеми – 2, в Прионежском районе – 2 (поселок Мелиоративный), в Беломорском районе – 2 (Беломорск и поселок Золотец), в Суоярвском районе – 1 (поселок Поросозеро), в Медвежьегорске – 1.

Выздоровели еще 30 человек: в Петрозаводске – 16, в Костомукше – 3, в Прионежском районе – 5, в Сегежском районе – 1, в Кемском районе – 1, в Пряжинском районе – 3, в Лоухском районе – 1.

Всего выздоровели 2095 человек.

На самокарантине находятся 838 человек (-6 за сутки).

В обсерваторе пребывают два человека.

Проведено 134867 исследований (+1162 за сутки).

За последние 24 часа летальных случаев не зафиксировано. Всего в республике умерли 25 пациентов с ковидной инфекцией.

фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

ОПФР по Карелии разъяснило условия выплат из пенсионных накоплений

Отделение Пенсионного фонда по Республике Карелия подготовило разъяснения, как можно получить выплаты за счет пенсионных накоплений.

Согласно действующему законодательству положены 4 вида выплат.

В их числе единовременная выплата средств пенсионных накоплений; срочная пенсионная выплата; накопительная пенсия (ежемесячно, пожизненно); выплата средств пенсионных накоплений застрахованного лица его правопреемникам, в случае его смерти.

Подробные разъяснения читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Администрация Петрозаводска

Подрядчик неудачно сложил лестницу в Петрозаводске (ФОТО)

Власти столицы Карелии отказываются принимать работу компании, занимающейся реконструкцией лестницы на улице Фрунзе.

Как сообщили в мэрии города, специалисты выявили, что на объекте нарушена технология монтажа каменных плит ступеней. Бетонное основание лестниц принято по итогам лабораторных испытаний. Однако между основанием и каменными плитами остались пустоты. В щели будет затекать вода, что приведет к конструктивным изменениям объекта в осенне-зимний период. Похожая ситуация сложилась на лестничном спуске на улице Вольной.

Власти города заявили подрядчику о том, что необходимо полностью демонтировать камни и уложить их снова. Кроме того, на этом объекте еще предстоит вымостить брусчаткой площадки и изготовить асфальтовую дорожку для удобства людей с колясками и велосипедами.

"У нас единственный критерий и единственный подход – только качественное выполнение работ. Никакие другие обстоятельства приниматься в расчет не будут и к оплате не будут приниматься. Поэтому рассчитываем, что жители города будут довольны выполненными работами. Причем мы указали, если где-то работы будут продолжаться в сентябре, то нужно обустроить места прохода для жителей. Ведь для благоустройства были выбраны те позиции, где самый интенсивный трафик передвижения пешеходов. Значит надо обеспечить даже на временный период благоприятные условия", - сказала глава Петрозаводска Ирина Мирошник, побывавшая сегодня на улице Фрунзе.

Ремонт лестничного спуска по улице Фрунзе ведет ООО "Свой дом".

Ранее сообщалось, что ремонт лестниц на Комсомольском проспекте в Петрозаводске завершат с опозданием на месяц.

фото: © Валерий Поташов

Гидрометцентр РФ предупредил о приходе тепла в Карелию

Роман Вильфанд предупредил об аномальном тепле в Европейской России.

В Калининградской области, а также в ряде областей на севере Европейской России установится аномально теплая погода с температурой на четыре-пять градусов выше нормы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, пишет издание "РИА Новости".

"Невероятно тепло в Калининградской области. Температура воды – 21-22 градуса, температура воздуха выше 25 градусов, до 30 может доходить. Такая погода стоит уже неделю, и до середины следующей недели она сохранится. Температуры выше нормы на четыре-пять градусов. Это редкая ситуация для второй половины августа, и в отдельные дни бились температурные рекорды", –сказал Вильфанд.



В Санкт-Петербурге, в Архангельской области, в Карелии, в Мурманской области температура будет на четыре-шесть градусов выше нормы, добавил синоптик.

фото: © pixabay.com

Мужчина на "троне" устроил фотосессию посреди проезжей части в Карелии (ФОТОФАКТ)

Оригинального героя фотосъемки запечатлели жители Кондопоги.

Местные жители выложили в паблике "Подслушано в Кондопоге" фото молодого человека, который устроил фотосессию посреди проезжей части.

Оригинал принес с собой кресло и установил его на дороге. Мужчина принял "королевскую позу" и ждал пока его сфотографируют.

Единый пакет "северных льгот" готовится для населения Арктической зоны, в том числе, в Карелии

"Северные" льготы, действующие на территории Карелии и других регионов России, будут пересмотрены для населения тех районов, которые вошли в Арктическую зону.

Об этом было объявлено на заседании Проектного офиса развития Арктики, посвященного мерам поддержки жителей Арктической зоны РФ и тех, кто туда собирается переехать.

Заместитель генерального директора по делам Арктики Агентства по развитию человеческого капитала (АРЧК) на Дальнем Востоке и в Арктике Иван Ефимов сообщил, что в правительстве готовится единый пакет мер социальной поддержки населения Арктической зоны. Соцопросы показывают необходимость такой унификации, поскольку существующие "северные" льготы точечны и отличаются от региона к региону. Это мешает привлечению работников в Арктику, сообщил директор НТЦ "Перспектива" Виктор Пить (его организация проводит исследования для развития Арктической зоны). Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Гавриил Григоров/ТАСС

Карелия вошла в "светло-зеленую зону" по коронавирусу

Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян сгруппировал регионы по цветам, которым соответствуют разные значения индекса заболеваемости – R.

R - это индекс репродукции инфекции, которая рассчитана по методике Роспотребнадзора. Этот индекс показывает, сколько человек заражается от одного больного COVID-19. Если он меньше единицы, то уровень заболеваемости снижается, если больше –может начать расти, пишет издание "РИА Новости".



"В "красной" зоне остались 12 регионов: Орловская область, Мурманская область, Самарская область, Кемеровская область, Кировская область, Удмуртия, Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область, Крым, Сахалинская область, Курганская область, Алтайский край", – сказал Тавадян.



Аналитик также предоставил данные с оценкой ситуации в других регионах.



В число "светло-зеленых" регионов, где ситуация положительно-стабильная, ученый включил Москву, Дагестан, Калмыкию, Чечню, Северную Осетию, Чукотку, Карелию, Кабардино-Балкарию, Ингушетию, Татарстан, Горный Алтай, Белгородскую, Воронежскую, Пензенскую, Новгородскую, Тульскую, Липецкую, Саратовскую, Рязанскую, Челябинскую, Ярославскую, Владимирскую, Ростовскую, Тамбовскую, Ивановскую, Иркутскую, Ленинградскую и Волгоградскую области, Камчатский, Красноярский и Ставропольский края, а также Республику Мордовия.

Напомним, число инфицированных в республике возросло до 2834.

фото: администрация Петрозаводска

Трехэтажный детский сад введут в эксплуатацию в Петрозаводске 1 сентября (ФОТО)

В микрорайоне Древлянка завершены строительно-монтажные работы в здании нового детского сада на улице Попова.

Как сообщили в администрации Петрозаводска, 1 сентября будет введено в эксплуатацию здание филиала детского сада № 113 "Онеженка" на улице Попова, 9.

Уже завершены все строительно-монтажные работы, а также получены положительные заключения надзорных органов. В настоящее время ведется процедура лицензирования образовательной деятельности.

- Учреждение на 300 мест – радостное событие для жителей этого района, - сказала глава города Ирина Мирошник, которая побывала на объекте. - Древлянка у нас самый нуждающийся в дошкольных и школьных организациях район, поэтому сразу несколько объектов у нас здесь стротся: и большая школа по соседству, и еще будет садик на Хейкконена. Так что рассчитываем удовлетворить все потребности жителей района. Учитывая, что Петрозаводск растет, при проектировании новых дошкольных учреждений мы в первую очередь рассматривали Древлянку, Кукковку, Ключевую, - отметила Ирина Мирошник.

Построенное здание дошкольной организации отвечает всем современным требованиям, включая нормативы в области пожарной безопасности.

Оно уже оснащено необходимым оборудованием. В здании обустроено 12 групповых помещений, музыкальный и спортивный залы, пищеблок, медицинский и процедурный кабинеты, а также методический кабинет и помещение для индивидуальных и групповых занятий. Работать в этом здании будут 65 человек, штат уже укомплектован.

фото: © Столица на Онего

Реконструкцию пунктов пропуска на границе Карелии с Финляндией отложили на два года

Член Госкомиссии по подготовке к 100-летию республики, депутат Госдумы Валентина Пивненко озабочена переносом сроков реконструкции МАПП.

На заседании рабочей группы №2 Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Карелии отдельной темой для обсуждения стала реконструкция пунктов пропуска на границе Карелии с Финляндией. Как выяснилось, если вопросы по оснащению МАПП, включая установку весовых комплексов, худо-бедно решаются, то реконструкция пунктов начнется еще не скоро.

По данным Минстроя РФ, в настоящее время поданы документы на дополнительное финансирование – 3,6 млрд рублей – по трем пунктам пропуска: Вяртселя, Люття и Сювяоро. На проектирование планируют потратить два ближайших года. На подготовку ПСД по трем пунктам в 2021 году уйдет 55 млн рублей, в 2022 – 70 млн рублей. А затем начнется реконструкция, которая должна занять 2-2,5 года.

"Меня насторожило решение вопроса с визитной карточкой республики – автомобильными пунктами пропуска, в том числе в Вяртселе, – сказала член рабочей группы Госкомиссии по транспорту, депутат Госдумы Валентина Пивненко. – На территории Финляндии мы видим обустроенное комфортное помещение МАПП, где очень быстро оказываются услуги. Но когда заходишь в здание пункта Вяртселя, мягко говоря, не соответствующее запросам граждан, разница между МАПП бросается в глаза. То, что сейчас откладывается реконструкция наших пунктов пропуска, это не радует. Мне кажется, что команда Минтранса и Росгранстроя не выполнили поручение, данное в свое время тогда еще первым вице-премьером Антоном Силуановым. Нужно придать ускорение этой реконструкции. Работая над проектом федерального бюджета на трехлетний период, я постараюсь все те вопросы, которые требуют дополнительных затрат, вынести на обсуждение. Буду добиваться выделения средств".

Комментируя итоги заседания рабочей группы, Валентина Пивненко отметила, что с озвученными федеральными министрами проблемами регион сталкивается постоянно. Это некачественная проектная документация, недобросоветсные подрядчики, из-за которых регион не смог освоить средства.

"Если бы система работала от задания на проектирование объектов, проведения экспертизы до подрядчиков, то можно было сделать в разы больше. Но то, что сделано в рамках работы Госкомиссии, думаю, заметно для республики. Я удовлетворена тем, что уже поддержаны предложения о проектировании газопровода на север – Сегежу и Костомукшу, по развитию местного авиасообщения, дорожному и мостовому строительству. Рада, что республика занимается вопросами, связанными с перспективами развития Беломоро-Балтийского канала. Разработка концепции позволит оживить эту артерию и включить проект в том числе в Арктическую программу, с которой у республики появляются новые возможности", – уверена депутат Госдумы.

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фото: © кадр из видео

В Карелии жители Кеми показали, как дорожники разворотили их город и уехали (ВИДЕО)

Жители Кеми сняли фильм о том, как город живет с разрушенными дорогами, а чиновники все обещают их отремонтировать, но чуда не происходит.

В Сети жители Кеми выложили фильм о разбитых дорогах своего города, которые уже год выглядят так, как будто их бомбили.

"Этот сюжет – яркий пример пустых обещаний и обмана, из-за которых состояние центральной дороги в нашем городе уже год хуже лесных дорог", – написали в комментарии авторы видео.

Также авторы видеосюжета сообщили, что еще 16 апреля 2019 года стало известно, что Кемь получит из дорожного фонда финансирование на ремонт дорог. Планировалось, что летом 2019 года в городе отремонтируют ул.Ленина и ул.Энергетиков, а также Пролетарский проспект.

"Летом в городе появились дорожные рабочие и техника, – говорится в видеоролике. – В это же время глава Кемской районной администрации Юрий Разумейчик ушел в отставку. Исполнять его обязанности назначили Екатерину Данильеву, в прошлом сотрудницу финансового управления. Вместе с главой города предпринимателем Денисом Поповым ей предстояло контролировать ход и качество дорожных работ".

Конкурс на ремонт дорог в Кеми выиграла компания "Севердорстрой", которая к концу лета 2019 года пришла в Кемь, сняла старый асфальт с основной магистрали города – проспекта Пролетарского, а в сентябре, несмотря на хорошую сухую погоду, работы не продолжила и куда-то пропала. Развороченная дорога через некоторое время превратилась в ужас автомобилистов и пешеходов.

"Осенью, в октябре, на аукционе выбрали нового подрядчика, – сообщается в видеозаписи. – Им стало Лоухское ДРСУ. Подрядчик приехал, навез щебня, разровнял дорогу грейдером и закончил работы. А 25 октября Парфенчиков сказал, что погодные условия помешали подрядчику исполнить договор и ремонт перенесен на следующий год".

Планировалось, что в весенне-летний период 2020 года подрядчик положит асфальт на шести улицах – Ленина, Энергетиков, Мосорина, Каменева, Октябрьской и Пролетарском проспекте.

"22 мая 2020 года во время прямой линии министр транспорта Карелии Сергей Щебекин сообщил, что на ремонт дорог в Кеми выделено 50 млн рублей. Сейчас уже идет разработка проектно-сметной документации. Подрядчик уже определен. К концу сезона дороги будут сделаны", – напомнили авторы видеоролика выступление Щебекина, отметив, правда, что чиновник так и не назвал даты проведения ремонта.

На момент создания фильма о дорогах Кеми – 20 июля – дороги северного города Карелии так и оставались в разбитом состоянии, а местные власти – мэр Кеми Денис Попов и глава районной администрации Дмитрий Петров – продолжали кормить местных жителей обещаниями.

"Подрядчики оставили город разбитым. Уже год город выглядит так, словно его нещадно бомбили. Страшно подумать, что испытывают врачи "скорой", перевозя тяжелых больных, как страдают пешеходы, мамы с колясками, жители близлежащих домов... – сказали в завершении видеосюжета авторы и задали единственный вопрос. – Когда в Кеми отремонтируют дороги?"

Напомним, что буквально 20 августа глава Карелии сообщил о начавшемся ремонте дороги в Кеми.

фото: официальная группа музейного комплекса "Гора Филина" https://vk.com/gorafilina

Организатор патриотического фестиваля в Карелии в разгар эпидемии коронавируса получил предупреждение

Организатор фестиваля "Забытый урок истории", который прошел в Лахденпохском районе Карелии, несмотря на запрет массовых мероприятий, привлечен к административной ответственности.

Об этом сообщил глава Лахденпохского района Олег Болгов.

"К административной ответственности по ст.20.6.1 КоАП РФ за невыполнение установленных правил при проведении 25 июля военно-патриотического фестиваля "Забытый урок истории" на "Горе Филина" привлечен его организатор В. Гавриленко, сообщил Болгов в своем официальном телеграм-канале. - Ему назначено наказание в виде предупреждения".

Напомним, масштабный патриотический фестиваль прошел в Лахденпохском районе Карелии, несмотря на запрет массовых мероприятий. Отчет о проведенном 25 июля фестивале был опубликован в официальной группе музейного комплекса "Гора Филина", где и проводилось мероприятие.

На территории музея, в парке военной техники прошли выступления творческих хореографических и певческих коллективов из Карелии, Ленинградской области и Северной столицы. Судя по многочисленным фотографиям, в фестивале участвовало несколько сотен человек. При этом участники мероприятия не соблюдали социальную дистанцию и не использовали средства индивидуальной защиты (маски).

Фестиваль был подготовлен совместно с клубами мотоциклистов "Ночные волки" Карелии и Севера-запада. Проект проводится при поддержке Фонда президентских грантов.

Отметим, что 22 июля глава Карелии своим распоряжением запретил в регионе проведение массовых мероприятий. Согласно этому документу, с 22 июля число участников массовых мероприятий, в том числе спортивных, которые проводятся на территории республики, было ограничено до 20 человек. По словам Парфенчикова, на эту меру пришлось пойти из-за отсутствия устойчивого снижения заболеваемости COVID-19 в Карелии.

фото: © istockphoto.com

Воды не будет в одном из микрорайонов Петрозаводска целый день

На территории ТИЗ "Усадьба" отключили водоснабжение, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Временные неудобства связаны с ремонтом на коммунальных сетях.



Сегодня, 21 августа, с 9.00 до 21.00 на территории ТИЗ "Усадьба" отключили водоснабжение. По информации ООО "Амкодор-Онего" временные неудобства связаны с повреждением.

фото: страница Артура Парфенчикова - https://web.facebook.com/apfssprus

Ремонт дороги в городе Карелии начали делать с опозданием на год (ФОТО)

В Кеми начался ремонт Пролетарского проспекта, который должны были сделать еще год назад.

Глава Карелии Артур Парфенчиков, совершая рабочую поездку по северным районам Карелии, накануне проверил, как идет ремонт Пролетарского проспекта в Кеми.

"О нем жители города спрашивали меня практически на каждой прямой линии, а также в личных сообщениях в соцсетях, - пояснил Парфенчиков. - Это одна из самых главных городских проблем, решение которой затянулось по вине недобросовестного подрядчика. Напомню, дорогу необходимо было отремонтировать в прошлом году. Однако фирма, выигравшая тогда аукцион, не справилась. Естественно, договор с ней расторгли".

Как пояснил глава Карелии, победителем нового аукциона стала компания "Автодороги-Питкяранта", сразу же приступившая к работам.

Сейчас на Пролетарском проспекте дорожники укладывают нижний слой асфальта, меняют бордюры, обустраивают парковку. Стоимость ремонта проспекта составила 25 млн руб. Также компания отремонтирует отдельные участки дорог на следующих улицах: Энергетиков, Мосорина, Октябрьская, Ленина, Каменева, Загородная. Срок окончания всех работ - 1 октября текущего года.

А к 1 декабря должна быть готова проектно-сметная документация на строительство дороги к новой школе, на ее разработку направлено 4 млн рублей. Кроме того, в планах администрации Кемского района – ремонт Гайжевского моста.

В целом в этом году бюджету района из средств республиканского Дорожного фонда Карелии на проектирование и ремонт дорог предоставлены субсидии в размере почти 54 млн руб.

фото: © УФСИН России по Республике Карелия

Больных заключенных кормят в неотремонтированной столовой, обнаружил прокурор Карелии

Карен Габриелян 20 августа посетил с проверкой лечебное исправительное учреждение №4 в Сегежском районе, сообщили в прокуратуре Карелии.

В данном лечебно-исправительном учреждении осужденные к лишению свободы отбывают наказание и получают лечение по имеющимся заболеваниям.

Проверка показала, что осужденным в учреждении обеспечены надлежащие материально-бытовые условия. Медицинская помощь им оказывается штатом специалистов медико-санитарной части.

В ходе проверки прокурор выявил ряд недостатков. В частности, необходимо провести косметический ремонт помещений столовой, ознакомить осужденных, привлеченных к оплачиваемому труду на производственных участках учреждения, с результатами специальной оценки условий труда на рабочем месте.

Приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее сотрудникам исправительной колонии №9 представили нового руководителя – полковника внутренней службы 51-летнего Кирилла Бондаровича, который до этого возглавлял лечебное исправительное учреждение №4 в Сегежском районе.

фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Оперштаб РФ опубликовал данные о количестве инфицированных ковидом

Всего за время эпидемии в России коронавирусом SARS-CoV-2 заразились 946976 человек, сообщили в оперштабе РФ.

Темп прироста – 0,5%.

За последние сутки в России выявлено 4870 человек, заболевших коронавирусной инфекцией.

Выздоровели за время пандемии 761330 человек, за прошедшие сутки выписано по выздоровлению 5817 пациентов.

Летальных случаев за все время: 16189, за последние сутки подтверждено 90 летальных случаев с коронавирусом.

фото: © Столица на Онего

Петрозаводская группа "СА:МИ" презентовала новую песню о Карелии (АУДИО)

Сегодня музыкальная группа "СА:МИ" презентовала новую песню о Карелии "Karelian sunrise".

Музыканты из Петрозаводска – группа "СА:МИ" 21 августа презентовали свою новую песню о Карелии. Композиция под название "Karelian sunrise" ("Карельский восход") исполняется в стиле альтернативного хип-хопа на русском языке.

В паблике группы опубликован текст песни "Karelian sunrise", а также аудиозапись.

Дикий край - зори здесь тихие

Люди как бури стихийные

Крепкие как гранит

В нас кипит дух мюллярит

Дивно солнце не видно

Порция тепла греет наивно

Климат не жалеет сильно

Красота без фильтров, как в фильмах

Леса - усеянные сейдами

Острова - беседуют ветрами

Седыми веками

Зов Севера вцепился в сердце корнями

Зарева заряд - узрели глаза

Он в отражении озёр кружит танго

Нам говорит что в нас живёт Сампо.

Припев :

Сквозь туман к свершениям

Ведёт нас - KARELIAN SUNRISE

Голосам не даёт угасать

Горит в нас KARELIAN SUNRISE

II куплет:

Надо жить в гармонии и равновесии

Любить природу, а то утопят бесы

Наш народ, древнее чем ронины

У вас рисунки, а у нас петроглифы

За пару секунд,

Руны вместо букв вызывают тайфун

Мы с НЛО тусим по выходным

силой мысли двигаем валуны

метеориты роняем по сини

Мы дадим тунца отлососинить.

Припев :

Сквозь туман к свершениям

Ведёт нас - KARELIAN SUNRISE

Голосам не даёт угасать

Горит в нас KARELIAN SUNRISE

Стих :

Под взором созвездий

Дыхание Северных льдов

В лесах теряется время

А камни хранят поверья веков

Нам дарят вдох, ростки голосов

Искры костров как искренность слов

Карельский восход и Севера зов

В сердце пробудят любовь и тепло

Припев :

Сквозь туман к свершениям

Ведёт нас - KARELIAN SUNRISE

Голосам не даёт угасать

Горит в нас KARELIAN SUNRISE

фото: © читатель "Столицы на Онего"

Житель Карелии обнаружил свалку мусора в заказнике "Заозерский" (ФОТО)

В редакцию нашего издания читатель прислал фото свалки, которую он обнаружил на особо охраняемой природной территории.

Местный житель 20 августа находился в заказнике "Заозерский", расположенном на восточном побережье Петрозаводской губы Онежского озера, на полуострове Бараний Берег.

В обочине он обнаружил несанкционированную свалку мусора.

"Судя по количеству отходов, там разгрузился мусоровоз. Сегодня направил заявление в прокуратуру", – написал нам неравнодушный житель.

фото: Правительство Карелии

Александр Чепик проинспектировал ход работ на объектах 100-летия Карелии в Петрозаводске (ФОТО)

Премьер-министр правительства Карелии Александр Чепик посетил объекты, которые строятся или благоустраиваются в рамках подготовки к 100-летию Карелии, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Вместе с главой Петрозаводска Ириной Мирошник премьер-министр проверил качество работ и заслушал отчёт об использовании средств, выделенных из республиканского и федерального бюджетов.

Первая остановка – у Дворца торжественных церемоний. Внутри здания в ряде помещений сделан ремонт, заменены светильники, обеспечена пожарная безопасность здания и проведён ремонт кровли. Вокруг Дворца на сегодняшний день завершено асфальтирование и ремонт фасада, смонтирована подсветка здания, ведутся работы по мощению дорожки от входа к парковке, благоустраивается территория.

Рядом, на Онежской набережной в створе проспекта Ленина продолжается мощение плиткой из натурального камня. Серьёзное внимание на этом участке уделяют водоотведению. Новое покрытие будет не только красивым и современным, но и прочным, что позволит, как и прежде, проводить на этом месте городские массовые мероприятия. ООО "ОнегоСтрой" единовременно ведёт работы более чем на 30 участках. Сейчас подрядчик приступил к мощению площадок возле галереи современного искусства, на которой представлены скульптуры-подарки от городов-побратимов и новые арт-объекты. Продолжается реставрация каменной облицовки ротонды. В створе улицы Германа Титова демонтировали подпорную стену – в ближайшее время бетонную конструкцию здесь зальют заново. Помимо этого, начался ремонт провалов в теле набережной.

По поручению главы Петрозаводска специалисты комитета ЖКХ контролируют сроки по всем объектам благоустройства согласно утвержденным графикам проведения работ и применяют штрафные санкции за допущенные нарушения в соответствии с законодательством. На все общественные территории ежедневно выезжают сотрудники управления благоустройства и экологии, ведется строительный надзор. Работы, выполненные не качественно, приниматься не будут. Подрядчик, со своей стороны, обещает приложить все усилия и завершить благоустройство к концу сентября.

Напомним, реконструкция набережной будет проходить в два этапа. В следующем году, после разработки проектно-сметной документации, стартует капитальный ремонт подпорной стенки набережной.

Ещё один объект – Голиковский парк – начал благоустраиваться в конце июня. В рамках муниципального контракта ООО "СМС" модернизирует пешеходную инфраструктуру этой общественной территории. По периметру Собора Александра Невского подрядчик замостит дорожки габбро-диабазом. Остальные пешеходные дорожки, ведущие к храму, замостят бетонной брусчаткой. Вдоль них установят урны и скамейки, о размещении которых особенно просили жители карельской столицы: возле парка находится поликлиника, поэтому отдохнуть здесь горожане смогут не только во время прогулок, но и при посещении медучреждения. Помимо этого, в рамках проекта отремонтируют тротуар вдоль проспекта Александра Невского от улицы Варламова до Калинина, а также на общественной территории снесут около 30 аварийных деревьев. Благоустройство парка планируется завершить до конца сентября. Подрядной организации указано на необходимость ускорения темпов работ.

Завершилась инспекционная поездка премьер-министра Карелии на площадке, где устанавливается стела "Город воинской славы" и идет масштабное благоустройство территории.

Ирина Мирошник пояснила, что из республиканского бюджета городу выделено 80 миллионов рублей на установку стелы. На эти средства будет установлен сам монумент и благоустроена большая прилегающая территория. Это касается и мощения камнем площадки перед стелой, и устройства дорожек к площади Кирова, и установки подпорных стенок, и ремонт лестничного спуска к реке Лососинке.

Большинство работ находится в стадии завершения. На объекте также предусмотрено устройство архитектурной подсветки стелы. Следующий этап – установка гранитных стен с тематическими бронзовыми барельефами.

Глава Петрозаводска подчеркнула, что озеленение на участке максимально сохранено.

- Главное, что у нас синхронно получается выполнять работы: параллельно идет ремонт Советского моста. Сразу большая территория становится комфортной, красивой и, самое главное, удобной и для автолюбителей, и для пешеходов, - сказала Ирина Мирошник.

Она также отметила, что все работы у стелы должны быть завершены к 30 сентября, Дню освобождения Карелии от фашистских захватчиков.

Подводя итог рабочей поездки, Александр Чепик констатировал, что многие проекты, реализуемые в Петрозаводске к юбилею республики, близки к завершению. По ряду объектов есть определённые сложности, в том числе объективного характера, но все возникающие вопросы оперативно решаются.

"В рамках поездки было важно проконтролировать, как идут работы, которые были запланированы к 100-летию Карелии, и об этом я буду лично докладывать Главе республики, - сказал Александр Чепик. - Хочу также поблагодарить депутатов Законодательного Собрания, которые поддержали наши предложения по Петрозаводску в сентябре прошлого года, и Ирину Юрьевну и её команду, которые смогли в короткий срок организовать такой большой объём работы в столице Карелии. Благодаря этому город меняется, и меняется в лучшую сторону".

фото: YouTube

В Карелии снимается документальный сериал о местных музыкантах

Первая серия посвящена основателю нескольких карельских фолк-групп и мастеру музыкальных инструментов Александру Леонову.

Документальный сериал стал совместным проектом форума музыкальных энтузиастов Karelia Music Geeks, петрозаводской студии звукозаписи Blomberg Studio и Центра народного творчества и культурных инициатив. Авторы сюжетов ведут летопись событий в местном музыкальном сообществе с 90-х годов прошлого столетия.

Героем первой серии стал основатель нескольких карельских фолк-групп и мастер музыкальных инструментов Александр Леонов. Посмотреть ее можно на YouTube-канале Blomberg Studio и на страницах проекта Karelia Music Geeks и Центра народного творчества.

Проект Karelia music geeks реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

фото: pixabay

Подсчитано, сколько работников попали под сокращение на предприятиях Карелии

Работодатели в Карелии во втором квартале 2020 года уволили в связи с сокращением 285 человек.

Это почти вдвое меньше, чем количество дополнительно созданных вакансий. За тот же период на предприятиях и в других организациях Карелии было создано 546 рабочих мест.

Такие данные приведены в отчете Карелиястата "Сведения о движении работников в Республике Карелия".

В каких сферах жители республики нашли себе работу, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Производство пищевых продуктов резко увеличилось в Карелии в 2020 году

Производство пищевых продуктов в Карелии за январь-июль 2020 года выросло на 36,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Карелиястат.

Больше всего увеличилась переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции – на 61,6%.

Вырос выпуск, творога, масла сливочного, изделий хлебобулочных недлительного хранения и другой продукции.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Управление пресс-службы Главы Республики Карелия

Глава Карелии проверил готовность республиканских школ к новому учебному году

Глава региона Артур Парфенчиков сегодня посетил школы Беломорского, Сегежского, Медвежьегорского, Кондопожского и Прионежского районов, сообщает пресс-служба правительства Карелии.

Как отметили в правительства, основная цель поездки - проверка готовности школ к новому учебному году. В центре внимания - качество проводимых ремонтов зданий, в том числе пищеблоков, оснащение современным оборудованием, организация учебного процесса в период пандемии.

В Беломорской школе № 1 установлена новая сантехника в пищеблоке и в столовой, отремонтированы потолки и стены пищеблока и лестничных площадок. В школе посёлка Сосновец заменена часть окон, продолжаются работы по ремонту кровли и козырька здания. На эти цели были направлены около 2,5 миллионов рублей. Глава Карелии поручил министру образования Роману Голубеву обеспечить замену оставшихся окон и ремонт кровли над пристройкой, в которой располагаются спортзал и столовая.

В Медвежьегорской средней школе №1 Артур Парфенчиков осмотрел отремонтированные кабинеты, где будет организован центр "Точка роста". Также Глава ознакомился с реализацией федерального проекта "Цифровая образовательная среда". За счёт средств нацпроекта приобретена вычислительная техника, программное обеспечение и презентационное оборудование.

В школе села Янишполе идут работы по замене кровли, уже отремонтирована система отопления и установлена большая часть окон здания на общую сумму в 7,6 миллионов рублей. Ремонт пищеблока проводился в школе в прошлом году. Школа рассчитана на 300 учеников, первого сентября туда придут учиться 70 школьников. Но, как отметил Глава региона, школа должна быть готова к приему большего количества детей, так как на территории поселения будут сформированы 140 земельных участков для индивидуального жилищного строительства, в том числе для многодетных семей.

В Шуйской школе ведутся работы по монтажу пожарного ограждения на крыше, производится замена пожарной сигнализации, ремонт и переоборудование туалетов дошкольного отделения, оснащение блока яслей мебелью и инвентарем.

- В целом, школы подготовлены к началу нового учебного года. В некоторых - работа продолжается, но до 1 сентября еще есть время. Вместе с тем везде, где мы побывали, все находится в завершающей стадии, нет форсмажорных проблем. Все запланированные средства будут освоены, - сказал Артур Парфенчиков.

По итогам поездки Глава Карелии поставил задачи профильному министерству: продолжать утеплять и приводить в порядок образовательные учреждения, в первую очередь – Сегежского района, на что бюджету района планируется выделить целевую субсидию в размере 50 миллионов рублей. После реализации программы энергоэффективности необходимо приступать к дальнейшей модернизации школ республики: к строительству спортивных площадок, ремонту холлов и коридоров.

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Увеличение штрафов для шумных мотоциклистов обсуждается в Госдуме

В России в ближайшее время могут ужесточить наказание для мотоциклистов за превышение нормы шума.

С такой инициативой выступил депутат Михаил Старшинов ("Единая Россия"), сообщает РИА Новости. По его словам, работа над соответствующей инициативой на данный момент идет в Госдуме.



Сейчас штраф за превышения уровня шума составляет 500 рублей. Однако, как объяснил Старшинов, такие меры оказались неэффективными. По мнению парламентария, особый дискомфорт для других людей создают шумные мотоциклисты. В качестве примера он привел владельцев Harley-Davidson «за 30 тысяч долларов», для которых нынешний штраф в 500 рублей ничего не значит.

"Есть норма шумности, которая не соблюдается просто никоим образом. Есть и техрегламент, и ГОСТы, и уровень шума, который создает транспортное средство, в частности мотоцикл, должен этим нормам соответствовать. К сожалению, честно говоря, многим на эту норму наплевать", — объяснил депутат. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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МФЦ получат полномочия по приему и выдаче документов для регистрации авто

Жители России смогут зарегистрировать транспортное средство в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Как отметили в пресс-службе правительства, новый сервис станет доступен благодаря привлечению сотрудников МВД России к работе на территории МФЦ. Сотрудники полиции будут участвовать в осмотре автомобиля, тогда как прием заявлений автовладельцев и выдачу готовых документов будут осуществлять сотрудники МФЦ. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ДОХОДЫ ЧИНОВНИКОВ, ОТКРЫТИЕ АЭРОПОРТА "ПЕТРОЗАВОДСК" И "КОРОНАВИРУСНОЕ" 1 СЕНТЯБРЯ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

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фото: © "Энергокомфорт.Карелия"

Жителям Карелии предлагают перейти на электронную квитанцию

Многие петрозаводчане уже давно оценили удобство электронной квитанции ООО "Энергокомфорт. Карелия".

Электронная квитанция – это быстрый и надежный способ получить счет за коммунальные услуги. Квитанция на вашей электронной почте не потеряется, как порой это происходит с бумажными, электронную квитанцию невозможно помять, случайно порвать или выкинуть в мусорное ведро.



Физическим лицам оформить бесплатную услугу на получение квитанции по электронной почте просто: заполните форму по ссылке (раздел на сайте "Потребителям", вкладка "Физическим лицам"). Заявление можно отправить скан-копией на адрес electra@ek.karelia.ru или опустить в ящик для обращений у Центра Обслуживания Клиентов, расположенного по адресу ул. Кирова, д. 49а (бланк заявления доступен по ссылке).

С помощью электронной квитанции коммунальные услуги можно оплатить онлайн, находясь в любом месте: на даче или даже в другом городе, и о сохранности данных можно не беспокоиться, ни один любопытный сосед не узнает вашу конфиденциальную информацию. Отсутствие бумажных квитанций – это экологично и безопасно с точки зрения сегодняшней эпидемиологической ситуации, вам не придется держать в руках документ, побывавший до этого уже у нескольких человек.

Если вы хотите перейти на электронную квитанцию, но у вас остались вопросы, пишите на электронный адрес electra@ek.karelia.ru, сотрудники ООО "Энергокомфорт. Карелия" обязательно вам помогут. Вопрос можно задать также на официальном сайте с помощью формы "Задать вопрос".