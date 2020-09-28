Самые читаемые новости за 28 сентября

фото: Столица на Онего

В Сети появились шокирующие фото из дела поисковика из Карелии Юрия Дмитриева

На федеральном государственном телеканале вышел сюжет о скандальном деле исследователя сталинских репрессий Юрия Дмитриева.

В программе "Дежурная часть", которая выходит на государственном телеканале "Россия-24", показали шокирующие снимки. Фотографии предположительно взяты из личного архива карельского поисковика, исследователя сталинских репрессий Юрия Дмитриева.

"Часть фотографий, маленькая, незначительная часть, стала доступной широкой общественности. И все увидели, что то, о чем говорят в суде, то, о чем с ужасом рассказывала следственная группа, это все правда. Подумайте на досуге, если у вас еще есть хотя бы капля совести, о судьбе этой несчастной девочки, которая через все это прошла", - сказал журналист и писатель Армен Гаспарян.

Напомним, Юрий Дмитриев был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в изготовлении детской порнографии с участием несовершеннолетней приемной дочери в декабре 2016 года. Поводом для этого послужили снимки обнаженной девочки, содержавшиеся в домашнем компьютере Дмитриева. Его адвокат Виктор Ануфриев объяснил фото необходимостью контроля за здоровьем ребенка.

В апреле 2018 года городской суд Петрозаводска оправдал Юрия Дмитриева по статьям об изготовлении детской порнографии и совершении развратных действий, но признал виновным в незаконном хранении оружия.

Однако в июне того же года Верховный суд Карелии отменил это решение и направил дело Дмитриева на повторное рассмотрение, а спустя две недели исследователь репрессий был вновь задержан сотрудниками правоохранительных органов и взят под стражу по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении его приемной дочери.

22 июля 2020 года судья городского суда Петрозаводска Александр Мерков вынес обвинительный приговор, по которому Дмитриев был признан виновным в насильственных действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней приемной дочери и получил 3 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии. По делу об изготовлении порнографии и по статье за хранение оружия Дмитриева оправдали.

Приговор горсуда не удовлетворил участников процесса: в Верховный суд поступили апелляционные жалобы сторон.

На данный момент Верховный суд республики рассматривает апелляционные жалобы на решение горсуда Петрозаводска. Следующее заседание суда назначено на 29 сентября. Процесс идет в закрытом режиме.

Юрий Дмитриев не признает вину.

Сюжет о Дмитриеве смотреть с 14.10 минуты.

фото: Николай Смирнов / Столица на Онего

Верховный суд Карелии оставил Боднарчука под стражей до середины ноября

Верховный суд Карелии оставил в силе решение первой инстанции о продлении ареста председателя Петросовета Геннадия Боднарчука до середины ноября.

В Верховном суде Карелии сегодня рассматривалась жалоба стороны защиты спикера Петросовета Геннадия Боднарчука на решение Петрозаводского городского суда, согласно которому ему на два месяца продлили срок содержания под стражей.

Напомним, 14 сентября Петрозаводский суд удовлетворил ходатайство Следкома Карелии и продлил Боднарчуку арест до 17 ноября.

Верховный суд Карелии, рассмотрев жалобу адвокатов, оставил решение суда первой инстанции без изменений.

Об этом "Столице на Онего" сообщил защитник Боднарчука Михаил Ямчитский.

Это значит, что Геннадий Боднарчук останется в следственном изоляторе до указанного срока.

Напомним, Геннадий Боднарчук был задержан 17 июля и на следующий день помещен под арест. Боднарчука обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Деньги в сумме 1,5 миллиона рублей спикеру якобы передал его заместитель в Петросовете и близкий друг Валерий Матвеев, который обвиняется в получении взятки в 2 миллиона рублей. Поскольку Валерий Матвеев признал свою вину в получении взятки и заключил досудебное соглашение со следствием, суд изменил ему содержание под стражей на более мягкую меру пресечения – запрет определенных действий.

Геннадий Боднарчук вину не признает.

фото: Столица на Онего

Карелия попала в число регионов, где чаще всего совершают преступления в лесной сфере

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал о преступлениях в лесной сфере.

Чаще всего преступления в лесной сфере совершаются в Кировской области. Об этом сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью "Российской газете".

"В Кировской области расследуется 51 уголовное дело, в Карачаево-Черкесской Республике - 11, в Иркутской области - 10, в Карелии - девять. Также есть уголовные дела, находящиеся в производстве транспортных следственных управлений, - 24 в производстве Западно-Сибирского и еще 7 - в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте", - сказал он.

Всего следователи в прошлом году рассмотрели 713 сообщений о преступлениях в лесной сфере и возбудили 371 дело, а за шесть месяцев этого года - рассмотрели 311 сообщений и возбудили 189 дел. В суды в прошлом году направлено 167 уголовных дел в отношении 209 обвиняемых, а в течение шести месяцев этого года 74 дела, по которым проходит 119 обвиняемых.

В основном к лесной сфере относятся преступления, связанные с незаконным завладением природными ресурсами, такие как незаконная охота, незаконная рубка лесных насаждений, уничтожение или повреждение лесных насаждений. Лесное браконьерство среди зарегистрированных преступлений занимает первое место. Но в целом в сфере экологической преступности большой удельный вес занимают преступления, связанные с незаконной рубкой лесных насаждений.

Бастрыкин отметил, что эти составы преступлений относятся к компетенции органов внутренних дел, но Следственный комитет расследует уголовные дела в отношении должностных лиц различного уровня. Их действия наряду с вышеуказанными составами преступлений зачастую квалифицируются по другим статьям Уголовного кодекса РФ, в том числе как должностные и коррупционные преступления, пишет ТАСС.

фото: © Юрий Смитюк/ТАСС

Опрос показал "колоссальное расслоение" между школьниками из-за дистанционного обучения

Дистанционное обучение усиливает расслоение учеников: дисциплинированные дети продолжают учебу, а те, кто не способен к самообразованию или работе вне плотного контроля, вообще перестают учиться.

Как сообщает РБК, к таким выводам в результате опроса родителей пришли специалисты созданного на базе НИТУ "МИСиС" центра компетенций в сфере онлайн-образования и цифрового корпоративного обучения EdCrunch University.



Подавляющее большинство опрошенных родителей (72%) отметили, что во время дистанционной учебы дети сильно отвлекаются, а учителя не имеют возможности следить за порядком.

В итоге получается, что дисциплинированные ученики усваивают информацию качественно, а так называемые троечники недополучают внимание учителей, "существенно ограничивая свой уровень интереса к обучению". Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © ГИБДД Карелии

Камеры зафиксировали, как пьяный водитель убегал с места ДТП в центре Петрозаводска

Очевидцы происшествия на Первомайском проспекте задержали пьяного водителя, пытавшегося скрыться с места ДТП.

Напомним, 27 сентября в 19:29 на перекрёстке проспекта Первомайский – улица Московская 39-летний водитель автомобиля Audi, находясь в состоянии алкогольного опьянения, при выполнении левого поворота не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с автомобилем "ВАЗ". В ДТП пострадала 38-летняя пассажирка Audi.

Судя по видео, размещенного на ДТП ПТЗ, после аварии человек, вышедший с водительского места Audi, попытался уйти с места ДТП. Он был задержан очевидцем происшествия.

Момент ДТП попал в объектив камеры компании "Ситилинк".

фото: © читатель "Столицы на Онего"

Жильцы домов рядом с асфальтовым заводом в Петрозаводске покидают свои квартиры, чтобы не задохнуться

Жители станции Онежский в Петрозаводске пожаловались на невыносимость проживания вблизи асфальтового завода.

В редакцию "Столицы на Онего" пришло обращение жителей со станции Онежский, которые пожаловались на невыносимость проживания рядом с асфальтовым заводом.

"Последние два выходных были крайне тяжёлые, - сообщили жильцы дома рядом с асфальтовым заводом. - При наличии попутного ветра выбросы с асфальтового завода достигали территории жилых домов, в квартирах присутствовал резкий и неприятный химический запах. В воскресенье ситуация ухудшилась, видимо, заработал еще один из четырёх заводов".

Петрозаводчанин сделал снимок чадащего завода.

"Этот снимок я сделал, покидая станцию вместе со своей семьёй", - написал автор обращения.

Ранее жильцы станции Онежской сообщали, что летом асфальтовый завод превратил их жизнь в ад, а квартиры – в газовые камеры.

"При уличной температуре в 25 градусов мы сидим взаперти в своих квартирах, нам не открыть окна, не выйти на балкон, на улице всё в дыму, а резкий запах отработанных газов от деятельности асфальтовых заводов вызывает слезотечение, горечь во рту, головокружение, слабость, рвоту, головные боли, а со временем рак", - написали жильцы.

По словам жителей станции, только за 2019-20 годы они подали более 50 обращений, заявлений и жалоб о невыносимости проживания вблизи асфальтовых заводов. Свыше десяти раз люди покидали свои квартиры и возвращались по завершении работ по приготовлению асфальтовой смеси.

фото: avito

Ветеранов из числа бывших силовиков в Карелии лишат "особых условий" соцподдержки

Пенсионеров правоохранительных органов, имеющих звание "Ветеран труда", лишат особых условий социальной поддержки и уравняют в правах с обычными носителями этого звания.

Соответствующий законопроект внес в парламент глава республики Артур Парфенчиков.

Документ подготовлен во исполнение решения Конституционного суда Карелии от 22 июня 2020 года. Суд признал неконституционным положение регионального законодательства, которое регламентирует социальную поддержку ветеранов труда – бывших сотрудников правоохранительных органов. Суд усмотрел "необоснованные различия в условиях предоставления мер социальной поддержки" между ветеранами - бывшими сотрудниками правоохранительных оганов и теми, кто там не служил. В чем состоят эти различия, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Сергей Карпухин/ТАСС

Еще одна смерть от коронавируса зарегистрирована в Карелии

Всего за время пандемии в Карелии скончались 36 пациентов с диагнозом COVID-19, сообщили в оперштабе Карелии.

В монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн от коронавирусной инфекции скончалась 79-летняя жительница села Шелтозера Прионежского района, имевшая сопутствующие заболевания.

Подтверждены еще 18 новых случаев коронавируса: в Петрозаводске – 11 человек, в Питкярантском районе – 4 человека (поселок Хийденсельга), в Олонце – 1 человек, в Пряжинском районе – 1 человек (поселок Новые Пески), в Прионежском районе – 1 человек (СНТ "Солнечный").

Общее число заболевших коронавирусом на 28 сентября составило в Карелии 3914 человек.

Выздоровели 3280 человек, за минувшие сутки выписались по выздоровлению 22 пациента: в Петрозаводске – 18, в Прионежском районе – 1, в Кемском районе – 1, в Костомукше – 1, в Суоярвском районе – 1.

Всего за время пандемии в Карелии скончались 36 пациентов с диагнозом COVID-19.

Всего в Карелии проведено 174494 исследования на корронавирус, за минувшие сутки – 978 тестов.

На самокарантине по коронавирусу находится 1091 человек (+13 за сутки).

В местах обсервации находится 1 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 637,4 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,2 раза выше и составляет 784,7 случая, по Северо-Западу – 801,4.

фото: © кадр из видео

В Карелии водитель на иномарке протаранил пожарную машину, спешившую на вызов (ВИДЕО)

В Кондопоге водитель устроил жесткое ДТП, въехав в пожарную машину с включенными проблесковыми маячками.

В минувшую субботу, 26 сентября, в 13.29 на пересечении улиц Пролетарская и Советов в Кондопоге водитель легкового автомобиля Chrysler Cruiser протаранил пожарный автомобиль "Урал", который ехал с включенными спецсигналами.

"Примечательно, что другие участники движения своевременно остановились, пропуская пожарный автомобиль", - сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".

По информации сайта, в ДТП никто не пострадал.

Видеокамера социальной компании "Ситилинк" запечатлела момент ДТП.

фото: © ГИБДД Карелии

В Карелии водитель без прав сел за руль и погиб в ДТП

В Костомукше в ДТП погиб 58-летний водитель, сообщили в ГИБДД Карелии.

В воскресенье, 27 сентября, в 00.45 на 188 км федеральной автодороги "Тикша-Костомукша-Госграница" 58-летний водитель автомобиля Lifan, не имея права на управление транспортным средством, упал в кювет.

В результате ДТП водитель автомобиля Lifan скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Число заболевших коронавирусом в России стремительно растет

За последние сутки выявлено 8 135 новых случаев COVID-19 в 84 регионах, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Из зарегистрированных на 28 сентября 8 135 случаев коронавируса 2 200 (27,0%) выявлены у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

С начала пандемии в России заболели уже 1 159 573 человека. Суточный прирост составляет 0,7%.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 2 702 человека. Число выписанных пациентов выросло до 945 920.

За сутки подтвержден 61 летальный случай с коронавирусом. Жертвами COVID-19 стали 20 385 человек.

Напомним, за время пандемии в Карелии скончались 36 пациентов с диагнозом COVID-19. Очередная смерть была зарегистрирована в минувшее воскресенье.

фото: © Администрация Петрозаводска

Специалисты мэрии не нашли нарушений при ремонте тротуара в центре Петрозаводска

В администрации Петрозаводска отреагировали на критику горожан из-за ремонта тротуаров на улице Энгельса.

Напомним, в минувшие выходные петрозаводчане раскритиковали качество ремонтных работ на улице Герцена.

"Очень хочется, чтобы комиссия, которая будет брать пробы асфальта на тротуарах и принимать работы в центре города, взяла в качестве доказательства и это фото. Энгельса, 11, 26-е сентября. Действительно, зачем заморачиваться и снимать старый асфальт, когда можно просто положить новый сверху?" - пишет Андрей Раев, выложив на своей странице в "ВКонтакте" фото ремонта тротуара в центре города.

Как сообщили в администрации города, в соответствии с контрактом ООО "Кондопожское ДРСУ" отремонтировало участок тротуара по улице Фридриха Энгельса от проспекта Ленина до дома №11.

"В зависимости от состояния покрытия и основания производится его разборка или фрезеровка, после чего осуществляется подгрунтовка и устраивается новое полотно. Перед укладкой нового асфальтобетонного покрытия на тротуаре на улице Фридриха Энгельса старое было демонтировано. Все необходимые технологические операции на объекте были соблюдены. Оплата будет произведена после оценки качества выполненных работ", - пояснил начальник управления дорожного хозяйства и транспорта Андрей Масляков.

В мэрии напомнили, всего в 2020 году ООО "Кондопожское ДРСУ" ремонтирует 15 дорог и 15 тротуаров, на 52 тыс. кв. метров дорожного полотна устранят деформации и повреждения.

Ранее жители столицы Карелии были недовольны тем, как реконструируют Советский мост: красивое ограждение меняют на неприглядную решетку.

фото: © страница Вконтакте Артура Парфенчикова

Глава Карелии посвятит очередную прямую линию коронавирусу

Артур Парфенчиков проведет 29 сентября прямую линию по вопросам эпидобстановки в регионе.

"Вместе с министром здравоохранения Михаилом Охлопковым и вице-премьером по вопросам экономики Дмитрием Родионовым обсудим эпидобстановку и меры, которые нам необходимо предпринять, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции", - пишет глава Карелии на своей странице в "ВКонтакте".

Начало онлайн-трансляции в 18.30.

Ранее власти Карелии разъяснили родителям школьников, как проводится обследование на COVID-19 в случае карантина в классе.

фото: © "Столица на Онего"

Защитники осужденного за педофилию Дмитриева просят рассмотреть его дело не в Карелии

Около 250 деятелей культуры написали письмо председателю Верховного суда Карелия Анатолию Наквасу в защиту Юрия Дмитриева.

"Опасаясь необъективности Верховного суда Республики Карелия по делу Юрия Дмитриева, просим Вас передать это дело на рассмотрение суда любой другой области, республики или края Российской Федерации", - цитирует паблик "Дело Дмитриева" письмо деятелей культуры, адресованное председателю Верховного суда Карелия Анатолию Наквасу.

Письмо подписали академики РАН Евгений Александров и Ефим Хазанов, актеры Лия Ахеджакова, Олег Басилашвили, Александр Збруев, Константин Райкин, Ксения Раппопорт, Вениамин Смехов, Александр Филиппенко, Константин Хабенский, Инна Чурикова, журналисты Катерина Гордеева, Ксения Ларина, Сергей Пархоменко, Владимир Познер, кинематографисты Вадим Абдрашитов, Любовь Аркус, Гарри Бардин, Константин Бронзит, Антон Долин, Андрей Звягинцев, Юрий Норштейн, Глеб Панфилов, Андрей Плахов, Андрей Смирнов, Александр Сокуров, Андрей Хржановский, литераторы Александр Архангельский, Сергей Гандлевский, Алиса Ганиева, Александр Гельман, Дмитрий Глуховский, Денис Драгунский, Игорь Иртеньев, Юлий Ким, Майя Кучерская, Лев Рубинштейн, Ольга Седакова, Людмила Улицкая, Виктор Шендерович, политики Борис Вишневский, Эмилия Слабунова, Лев Шлосберг, Григорий Явлинский, президент Русского общественного фонда Александра Соженицына Наталия Солженицына, священники о. Алексей Уминский и о. Григорий Михнов-Вайтенко и другие.

Напомним, Юрий Дмитриев был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в изготовлении детской порнографии с участием несовершеннолетней приемной дочери в декабре 2016 года. Поводом для этого послужили снимки обнаженной девочки, содержавшиеся в домашнем компьютере Дмитриева. Его адвокат Виктор Ануфриев объяснил фото необходимостью контроля за здоровьем ребенка.

В апреле 2018 года городской суд Петрозаводска оправдал Юрия Дмитриева по статьям об изготовлении детской порнографии и совершении развратных действий, но признал виновным в незаконном хранении оружия.

Однако в июне того же года Верховный суд Карелии отменил это решение и направил дело Дмитриева на повторное рассмотрение, а спустя две недели исследователь репрессий был вновь задержан сотрудниками правоохранительных органов и взят под стражу по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении его приемной дочери.

22 июля 2020 года судья городского суда Петрозаводска Александр Мерков вынес обвинительный приговор, по которому Дмитриев был признан виновным в насильственных действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней приемной дочери и получил 3 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии. По делу об изготовлении порнографии и по статье за хранение оружия Дмитриева оправдали.

Приговор горсуда не удовлетворил участников процесса: в Верховный суд поступили апелляционные жалобы сторон.

На данный момент Верховный суд республики рассматривает апелляционные жалобы на решение горсуда Петрозаводска. Следующее заседание суда назначено на 29 сентября. Процесс идет в закрытом режиме.

Юрий Дмитриев не признает вину.

фото: © Александр Рюмин/ТАСС

Работающим пенсионерам надо повысить пенсии, чтобы их легализовать, считают в Госдуме

Отказ от индексации пенсий работающим пенсионерам вынуждает их работать в "серой" зоне или отказываться от трудовой деятельности, что невыгодно государству.

Об этом заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"Мы должны благодарить наших пенсионеров, которые продолжают работать, потому что это государству выгодно, а мы бьем им по рукам и вот этими принятыми решениями демотивируем их, заставляя либо хитрить, либо работать в серой, черной зонах, либо вообще отказаться от работы и жить только на пенсию", - сказал он. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Александр Уткин/ТАСС

Карельские парламентарии добиваются права запрещать ресторанам работать по ночам

Региональные власти должны получить право ограничивать в ночное время работу ресторанов, баров и других заведений общественного питания, торгующих алкоголем.

Этого намерены добиваться депутаты парламента Карелии. В Законодательном собрании началась работа над проектом обращения к заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Григоренко с просьбой рассмотреть возможность наделения региональных властей такими полномочиями.

В документе говорится, что к депутатам поступают обращения граждан, проживающих в многоквартирных домах, на территориях которых или прямо в их зданиях находятся объекты общественного питания, реализующие алкогольную продукцию. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © ИТАР-ТАСС/Дмитрий Рогулин

Банки увидели угрозу кредитным картам из-за штрафов за навязанные услуги

Принятие поправок в закон "О потребительском кредите" может создать серьезные риски для банковской розницы, больше всего под угрозой окажется сегмент кредитных карт.

Об этом говорится в письме Ассоциации банков России (АБР), пишет РБК.

Так, АБР направило письмо в адрес главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова. Банки выразили обеспокоенность из-за предложенного правительством законопроекта, в рамках которого, в частности, банкам запретят обуславливать выдачу ссуды, например, покупкой клиентом страховки и дополнительных услуг. Если право заемщика «на свободный выбор» будет нарушено, он сможет рассчитывать на возмещение ущерба. В АБР считают, что предложенный законопроект может нарушить баланс интересов кредиторов и заемщиков, поскольку сильно расширяет права клиентов. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: pixabay

Владельцы участков под утраченными памятниками должны построить их копии, считают в ЗС Карелии

Земельные участки с разрушенными памятниками архитектуры могут быть переданы под коммерческую застройку с условием, что их владельцы построят там копии исторических зданий.

Такое мнение высказали депутаты парламента Карелии, подготовившие проект обращения к федеральным властям по вопросу об использования историко-культурного потенциала исторических поселений.

Его авторы считают необходимым разработать порядок исключения руинированных и утраченных памятников архитектуры из реестра объектов культурного наследия. Сейчас, чтобы исключить такой памятник архитектуры из реестра, требуется много времени. А когда это происходит, то с земельного участка снимаются все ограничения по строительству. Депутаты считают это неправильным. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © читатель "Столицы на Онего"

Сто жителей деревни Карелии остались без воды

В деревне Ряймяля Питкярантского района жильцы домов на трех улицах остались без воды из-за старого прохудившегося водопровода.

В редакцию "Столицы на Онего" обратились жители деревни Ряймяля Питкярантского района и рассказали, что уже месяц не могут ни помыться, ни постираться, ни приготовить еду.

"С 24 августа у нас нет питьевой воды. Мы не можем ни помыться, ни постираться, ни приготовить толком еды, напоить домашний скот, а все из-за того, что водопровод настолько ветхий, вода просто-напросто не доходит до улиц Совхозной, Новой, Полевой", – написали авторы обращения.

Жители беспокоятся о том, что если власти района не начнут решать проблему уже сегодня, то проблема к зиме только обострится.

Сами местные жители, уставшие жить в таких условиях, написали заявления к руководству местной администрации и в районную прокуратуру, но результатов пока нет.

"Дело в том, что та часть деревни, куда не поступает вода, находится чуть выше второй половины деревни, где вода практически есть всегда. Не хватает давления, трубы обветшали за 40 лет эксплуатации, – написано в обращении. – Уже не первый год до жителей этих улиц (порядка 100 человек) не доходит вода в субботу, когда у всех бани, в обеденное и вечернее время, в праздничные дни. Летом люди вынуждены дежурить ночью у своих кранов, чтоб хоть немного набрать воды, и то, как показало это лето, и в 3, 4, 5 утра воды, бывало, не поступало вообще. А это ведь в разгар сельскохозяйственного сезона – время, когда в деревню приезжают к бабушкам погостить на лето внуки, когда на одну корову требуется не 3 ведра воды, а ведер 5. К слову, на этих улицах есть несколько сельскохозяйственных подворьев, где разводят свиней, коров, птицу. Представьте, что в сентябре люди копали картошку, а им элементарно после поля нет возможности помыться, намыть свой дом, постирать белье. Что это за жизнь без воды. В деревне есть колонка, но не у всех есть возможность принести, привезти воды. Много стариков, которым физически не принести по 5-10 ведер на день для нужд".

Жители деревни Ряймяля хотят быть услышанными и просят власти, чтобы на проблему с водой в населенном пункте обратили свое внимание чиновники и помогли решить проблему, пока не наступили холода.

Как ответили редакции в администрации Питкярантского района, сегодня специалисты ЖКХ у приступили к ремонту водопровода в деревне Ряймяля и в ближайшее время рабочие заменят часть трубы, чтобы вода поступала во все дома.

фото: © паблик Вконтакте "Администрация Тихвинского района"

Тело уроженца Карелии нашли в сгоревшем доме в Ленинградской области

Уроженец Медвежьегорского района погиб на пожаре в поселке Березовик.

Как пишет 47news, тихвинские полицейские установили данные сгоревшего в доме на улице Подгаецкого в поселке Березовик. Им оказался 48-летний уроженец села Лобское Медвежьегорского района Карелии.





Дом на 14 квартир загорелся вечером 24 сентября. Пламя удалось локализовать на площади 540 квадратных метров. Из здания во время происшествия вывели 25 человек. Жильцы рассказали 47news, как выбирались из объятых пламенем квартир. Позже под завалами нашли обгоревшие останки. Следственным комитетом Ленобласти возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".





Ранее пожилой житель Карелии сгорел вместе с хозпостройкой в поселке Салми.

фото: ИА «Республика»/Сергей Юдин

Еще одно заявление о банкротстве завода "Карелия ДСП" поступило в суд

В Арбитражный суд Карелии поступило новое заявление о признании банкротом ОАО "Карелия ДСП", которое не работает уже несколько месяцев.

Заявление направило ООО "Лес Трейд-Экспорт". Размер его финансовых требований к должнику составляет 1,1 млн.

Ранее с заявлением о банкротстве обратилось само руководство ОАО "Карелия ДСП", но суд отказался его рассматривать по формальным основаниям. Новое заявление было зарегистрировано на следующий день после того, как глава Карелии Артур Парфенчиков заявил о "первым шаге" к восстановлению работы завода. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: ОПС Медгора

На заброшенном заводе "Карелия ДСП" вновь произошел пожар (ФОТО)

В помещении бывшего цеха завода в поселке Пиндуши горели строительный мусор и деревянные конструкции, сообщили в МЧС Карелии.

Сегодня, 28 сентября, в 6:44 диспетчеру пожарной охраны Медвежьегорского района поступило сообщение о пожаре на территории завода "Карелия ДСП". На первом этаже, в помещении бывшего цеха, вспыхнул строительный мусор, остатки деревянных конструкций. Площадь горения составляла около 500 м. кв, сообщается в паблике отряда противопожарной службы Медвежьегорска.

Боролись с огнем пожарные дежурных караулов Пиндушского и Медвежьегорского подразделений пожарной охраны. Больше часа у них ушло на ликвидацию пожара.

Одной из вероятных причин возгорания стали работы по резке металлоконструкций, производимые накануне пожара.

Напомним, 22 сентября пожарные уже выезжали на заброшенный завод. Тогда загорелись деревянные конструкции в строении бывшего канифольного завода - оконные рамы и перекрытие технического этажа неэксплуатируемого 7-этажного здания. По информации источника "Столицы на Онего", пожар мог возникнуть в момент разрезания конструкций с целью вывоза металлолома.

"Пилили "металлисты" там металлолом, значит, металлические конструкции. Упала окалина на пол. Загорелись, соответственно, все деревянные элементы там – оконные рамы горели, это точно знаю, полы. Канифольный завод был производством, там же все этим делом пропитано – скипидаром, канифолью. Пожар был как бы небольшой, быстро локализовали его", - рассказал источник "Столицы на Онего".

Ранее сообщалось, что на заводе "Карелия ДСП", возможно, ведется заготовка металлолома, несмотря на арест приставами имущества предприятия, погрузившегося в кризис.

Segezha Group, Северный колледж и министерство образования Карелии подписали соглашение о сотрудничестве

Президент Segezha Group Михаил Шамолин принял участие в церемонии подписания трехстороннего соглашения о сотрудничестве в области профессионального образования совместно с и.о. министра образования Карелии Натальей Кармазиной и директором ГАПОУ РК "Северный колледж" Ириной Василюк.

Предметом соглашения стало формирование делового партнёрства и взаимодействия при реализации основных профессиональных образовательных программ и основных программ профессионального обучения по профессиям, востребованным на комбинате.

АО "Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат" подключится к подготовке и проведению мероприятий Северного колледжа по профессиональной ориентации молодёжи Сегежи и Сегежского района, к разработке и корректировке учебных планов, а также к подбору преподавателей специальных дисциплин, мастеров производственного обучения.

Предприятие организует для студентов колледжа ознакомительные экскурсии, учебную и производственную практику, предусмотренные образовательными программами.

Студенты с отличной академической успеваемостью, высокими результатами производственной практики, а также активно участвовавшие в социально значимых мероприятиях, смогут претендовать на особую дополнительную стипендию Сегежского ЦБК.

Теперь на выпускных экзаменах будут присутствовать и представители комбината. Выпускникам предложат вакансии на предприятии. Предпочтение отдадут ребятам, хорошо зарекомендовавшим себя в период обучения и производственной практики.

Комбинат продолжит участвовать в создании и укреплении материально-технической базы колледжа. Тем самым предприятие окажет содействие проведению всех видов лабораторных работ и практических занятий, а также осуществлению дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики.

В ближайшее время в продолжение инициативы будет подписан еще один документ, в котором конкретизируются детали "Программы развития и модернизации материально-технической базы ГАПОУ РК "Северный колледж" с учетом потребностей АО "Сегежский ЦБК".

фото: Столица на Онего

Пути развития социального предпринимательства обсуждают в Карелии

В Петрозаводске прошла презентационная сессия регионального этапа Всероссийского Конкурса проектов в области социального предпринимательства "Лучший социальный проект года - 2020".

В понедельник, 28 сентября, в Петрозаводске прошла презентационная сессия, на которой были представлены лучшие проекты в области социального предпринимательства. Мероприятие прошло в коворкинг-центре "Точка кипения".



Региональный этап Всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства "Лучший социальный проект года - 2020" проводит министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия и Центр инноваций в социальной сфере АО «Корпорация развития Республики Карелия».



"Понятие социальное предпринимательство сейчас уже очень плотно вошло в нашу жизнь. Но еще несколько лет назад начинающие предприниматели не вполне понимали, как можно сочетать извлечение прибыли, которое является основной целью предпринимательской деятельности, и оказание качественных социальных услуг. И долгие годы решение социальных вопросов все-таки было прерогативой государства и благотворительных фондов. И сейчас нужно сказать, что мы уже не в начале пути", - заявила начальник управления труда и занятости Республики Карелия Елена Фролова.



"В нашем законодательстве в настоящий момент существует понятие социального предпринимательства. Это предпринимательская деятельность, направленная на достижение общественно полезных целей, способствующая решению социальных проблем граждан и общества. Таким образом, социальный предприниматель помогает людям за счет доходов, получаемых от собственной деятельности", - пояснила заместитель министра экономического развития и промышленности Республики Карелия Виктория Игашева.



Конкурс направлен на поиск инновационных технологичных проектов, которые призваны решать социальные проблемы и улучшать качество жизни населения республики.



Проекты могут быть уже реализованными или находиться в стадии реализации.

На сессии обсуждались вопросы запуска социально-значимых проектов, рассматривались виды поддержки такого рода бизнеса.

В мероприятии приняли участие предприниматели, социально ориентированные некоммерческие организации, представители органов власти Республики Карелия.

фото: © Юрий Смитюк/ИТАР-ТАСС

Больше всего субсидий в Петрозаводске выдано парикмахерским

Администрация Петрозаводска подвела итоги рассмотрения заявок на предоставление субсидий бизнесу за счет городского бюджета.

Поддержку получит 21 субъект малого и среднего предпринимательства.

Больше всего заявок было подано на возмещение части затрат на аренду помещений для парикмахерских и салонов красоты, а также на приобретение оборудования. Подробнее о направлениях предоставления субсидий читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: pixabay

Около 70% населения Карелии удовлетворены муниципальными властями, показал опрос

Онлайн-опрос, который проводится на официальном сайте правительства Карелии, показал, что около 70% его участников довольны работой муниципальных администраций.

На вопрос удовлетворены ли вы деятельностью главы муниципального района, однозначно "да" ответили 54,93% проголосовавших. Еще 18,94% выбрали вариант ответа "да, скорее удовлетворен".

Деятельностью администрации муниципального района (городского округа) безусловно удовлетворены 55% участников опроса. "Скорее удовлетворены" 20% проголосовавших. Участникам опроса было предложено высказать отношение к работе отдельных отраслей экономики и социальной сферы. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © АО "ПСК"

Работы по повышению надежности энергоснабжения потребителей идут по плану

АО "Прионежская сетевая компания" продолжает неотложные ремонты энергетических объектов в районах Карелии.

Проводимые работы позволят значительно снизить риск возникновения аварийных ситуаций в электрических сетях в зимних условиях.

Как поясняют в АО "ПСК", ремонтные работы в электросетях невозможно провести без временных отключений потребителей от электроэнергии. Энергетики просят отнестись к этому с пониманием.

Временные отключения потребителей с 28 сентября по 4 октября возможны:

Сегежский муниципальный район:

- 28 сентября с 9.00 до 16.00. Город Сегежа: улицы Первомайская, Приозерная (дома 5-А – 13).

- С 28 по 30 сентября с 9.00 до 10.00 и с 19.00 до 20.00. Поселки Олений, Черный Порог, Вача.

- 29 сентября с 8.30 до 16.30. Поселок Надвоицы: улицы Полевая, Новая.

- 30 сентября с 9.00 до 16.00. Город Сегежа: Набережная Выга (дома 61-А – 79), улица Боровая.

- 2 октября с 9.00 до 16.00. Садово-огородные товарищества "Ранта", "Колосок".

- 2 октября с 13.00 до 16.00. Город Сегежа: улица Лесная (дома 4-8).

Кондопожский муниципальный район:

- 29 сентября с 10.00 до 15.00. Местечко "Лучевое – 1": садовые товарищества "Кончезерский", "Лучевое", "Строитель".

Прионежский муниципальный район:

- 28 сентября с 9.00 до 17.00. Местечко Лососиное: "Русский Север", "Спутник"; деревня Верхний Бесовец: улица Верхняя (частично); поселок Ладва-Ветка: улицы Привокзальная, Станционная, Заречная, Подгорная, Горная, Набережная.

- 29 сентября с 9.00 до 16.00. Село Деревянное: улицы Набережная, Кикинова.

- С 29 сентября по 2 октября с 9.00 до 16.00. Деревня Бесовец (частично).

- 29 сентября с 10.00 до 16.00. Поселок Ладва: улицы Комсомольская (дома 1-38), Советская (дома 1-65).

- 30 сентября с 10.00 до 16.00. Поселок Чална: улицы Заречная, Калинина, Набережная, Октябрьская, переулки Зеленый, Виданский; станция Деревянка: улицы Деповская, Зеленая, Лесная, Комсомольская, Хвойная, Поселковая, Кирпичная, Посадочная, Советская, Нагорная, Ключевая, Молодежная.

- 1 октября с 10.00 до 15.00. Поселок Мелиоративный; поселок Ладва-Ветка: улицы Заречная, Набережная; поселок Кутижма.

- 2 октября с 10.00 до 16.00. Деревня Виданы: улицы Пушкина, Гуркина, Усадебная; поселок Ладва: здание дома-интерната.

Медвежьегорский муниципальный район:

- 28 сентября с 9.00 до 12.00. Город Медвежьегорск: улицы Набережная, Либкнехта, Ленина, Горького, Дорожный переулок; деревня Федотово.

- 29 сентября и 1 октября с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00. Остров Кижи: деревни Жарниково, Оятивщина.

Питкярантский муниципальный район:

- 29 сентября с 9.00 до 12.00. Город Питкяранта: улица Молодежная.

- 30 сентября с 13.00 до 16.00. Город Питкяранта: улица Ленина (дома 68 – 104).

- 2 октября с 14.00 до 16.00. Город Питкяранта: здание ФОК.

- 3 октября с 9.00 до 15.00. Город Питкяранта: улицы Ленина (дома 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31), Гоголя (дома 12, 14), Привокзальная (дома 15, 17, 19).

Олонецкий национальный район:

- 28 сентября с 9.00 до 11.00. Деревня Куйтежа: улица Пушная.

- 29 сентября с 9.00 до 11.00. Город Олонец улицы Буденного (дома 14-35), Интернациональная.

- 29 сентября с 13.30 до 16.00. Город Олонец: улицы Мичурина (8-27), Егорова (дома 17-45), Судалица (дома 1, 3, 5), Солнечная (дом 1).

- 30 сентября с 9.00 до 16.00. Деревня Гушкала.

- 1 октября с 9.00 до 12.00. Город Олонец: улицы Буденного (дома 2-38), Луначарского (дома 16-24), переулок Буденного.

- 1 октября с 13.30 до 15.00. Город Олонец: улица Володарского (дома 5-11).

- 2 октября с 10.00 до 12.00. Деревня Тигвера.

- 2 октября с 13.00 до 15.00. Город Олонец: улицы Октябрьская (дома 1, 1-Б, 2, 3), Пролетарская (дом 2), Володарского (дома 5-11).

Муезерский муниципальный район:

- 28 сентября с 11.00 до 16.00. Поселок Тикша: улицы Озерная, Гористая, Новинская, Речная, Сосновая.

- 29 сентября с 11.00 до 16.00. Поселок Тикша: улицы Северная, Дорожная, переулок Северный.

- 29 сентября с 9.00 до 14.00. Поселок Тумба (частично).

- 29 и 30 сентября с 10.00 до 15.00. Поселок Ондозеро.

Калевальский национальный район:

- 28 сентября с 11.00 до 13.00. Поселок Калевала: улицы Полевая (дома 1, 3, 6), Красноармейская (12, 14, 16, 24), здание пекарни.

Лоухский муниципальный район:

- 29 и 30 сентября с 9.00 до 15.00. Поселок Пяозерский: улица Молодежная (частично).

- 2 октября с 11.00 до 13.00. Поселок Хетоламбина: улица Новая (дом 2).

Костомукшский городской округ:

- 28 сентября с 9.00 до 12.00. Город Костомукша: комплекс очистных сооружений, насосная станция, улицы Светлая, Снежная, Возрождения, Парковая (дома 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28).

- С 29 сентября по 1 октября с 15.00 до 21.00. Деревня Вокнаволок.

- 30 сентября с 9.00 до 12.00. Город Костомукша улицы Калевала (дома 3, 5, 9, 11), Ленина (дома 14-А, 22).

Кондопожский муниципальный район:

- 28 сентября с 10.00 до 15.00. Поселок Нелгомозеро.

- 30 сентября с 9.00 до 12.00. Город Кондопога: улица Загородная.

- 1 октября с 10.00 до 12.00. Поселки Эльмус, Святнаволок.

- 2 октября с 9.00 до 12.00. Город Кондопога: улица Летняя.

Кемский муниципальный район:

- 28 сентября с 9.00 до 18.00. Поселок Панозеро; деревня Панозеро; поселок Вочаж.

- 28 сентября с 9.00 до 15.00. Город Кемь: здания гаражей и кухонный блок Центральной районной больницы, строительная площадка школы.

- 28 сентября с 13.00 до 16.00. Город Кемь: улица Каменева (дома 10, 12).

- 29 сентября с 9.00 до 13.00. Город Кемь: Пролетарский проспект (дом 50), улица Полярная (дома 14, 15).

- 29 сентября с 13.00 до 16.00. Город Кемь: улица Гидростроителей (дома 18, 20).

- 30 сентября с 9.00 до 12.00. Город Кемь: Пролетарский проспект (дома 57, 59, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77).

- 30 сентября с 10.00 до 16.00. Поселок Вей-Луда.

- 30 сентября с 11.00 до 14.00. Деревня Кузема: улицы Дачная, Приморская; поселок Кузема: улица Вокзальная (дом 8).

- 30 сентября с 13.00 до 16.00. Город Кемь: Пролетарский проспект (дома 61, 63-А).

- 30 сентября с 13.30 до 16.00. Поселок Паньгома.

- 1 октября с 9.00 до 12.00. Город Кемь: улицы Комсомольская, Вицупа, Малышева, Морская, Советская, Павлика Морозова, Красноармейская, Чапаева, Ломоносова, Северная, Речная, Пионерская, Вокзальная.

- 1 октября с 9.00 до 17.00. Город Кемь: улица Каменева; Поселок Кривой Порог: улица Подужемская (дома 1-8).

- 2 октября с 9.00 до 12.00. Город Кемь: Пролетарский проспект (дома 17, 19).

- 2 октября с 13.00 до 16.00. Город Кемь: Пролетарский проспект (дома 37-43).

фото: © Петр Ковалев/ТАСС

Сирены завоют во всех городах Карелии

В тренировочном режиме пройдет проверка региональной системы оповещения населения, сообщает Госкомитет по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения Карелии.

Проверка системы оповещения населения пройдет 2 октября с 10.00 до 11.00 по всей стране.

В это время сработают все электромеханические сирены, уличные громкоговорители, специализированные технические средства оповещения.



Федеральных телеканалы и радио приостановят вещание, население проинформируют о проведении тренировки по гражданской обороне.

Тревога будет учебной, паниковать не стоит. От жителей и гостей региона не требуется выполнение определенных действий.

Проверка систем оповещения является гарантией того, что в случае реальной опасности необходимая информация будет оперативно доведена до населения.

фото: vizitkarelia.ru

Озеро Карелии вошло в топ-3 самых красивых озер России

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выяснил, какие озера туристы считают самыми красивыми.

По данным опроса Tvil.ru, большинство туристов (34.71%) самым красивым озером страны считают Байкал, расположенный на территории Бурятии и Иркутской области. На втором месте (27.27%) — Ладожское озеро в Карелии и Ленинградской области. "Бронзу" получило Кояшское озеро, расположенное в Опукском заповеднике в Крыму. Соленое крымское озеро набрало 10.74% голосов.

В десятку красивейших озер вошли также Кардывач в Красной Поляне (6.61%), Баскунчак в Астраханской области (5.79%), Голубое озеро в Черекском ущелье Кабардино-Балкарии (4.96%), озеро Лотосов в Волгоградской области (4.13%), Селигер в Тверской области (2.48%), Сейдозеро в Мурманской области (1.65%) и Малиновое озеро в Алтайском крае (1.65%).

Ранее круиз через Карелию вошел в топ самых желанных.

фото: © ГИБДД Карелии

Пенсионерка устроила смертельное ДТП на трассе в Карелии (ФОТО)

На автодороге А-121 "Сортавала" в аварии погиб 30-летний житель Московской области.

По сообщению ГИБДД Карелии, сегодня, 28 сентября, в 15:10 63-летняя женщина-водитель автомобиля Rover не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения. Там она устроила столкновение с Volkswagen Polo.

В результате ДТП, погиб пассажир Volkswagen, 30-летний житель Московской области. Второй пассажир, ровесник погибшего, с травмами был госпитализирован.

Обстоятельства ДТП устанавливаются, на месте работают сотрудники специальных служб.

Ранее пьяный водитель устроил ДТП с пострадавшими в Петрозаводске.