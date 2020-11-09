Важные новости, которые вы могли пропустить

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Вирус атакует: в Карелии за сутки еще 320 человек заразились коронавирусом

О ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Карелии рассказали в оперштабе республики.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 320 человек. Из этого числа заболевших – 293 человека, из них 40 имеют симптомы средней тяжести, два человека в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии.

В результате общее число зараженных COVID-19 в Карелии на 9 ноября составило 8255 человек.

Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 255 человек, в Пряжинском районе – 9 человек (Пряжа – 3, поселок Чална – 5, село Святозеро – 1), в Кеми – 3 человека, в Кондопоге – 20 человек, в Беломорском районе – 3 человека (Беломорск – 1, поселок Сосновец – 2), в Лахденпохье – 2 человека, в Прионежском районе – 15 человек (деревня Верховье – 1, село Шокша – 1, поселок Ладва-Ветка – 1, поселок Деревянка – 1, поселок Чална-1 – 1, поселок Кварцитный – 1, деревня Педасельга – 1, поселок Ладва – 1, поселок Шуя – 2, поселок Новая Вилга – 1, поселок Мелиоративный – 4), в Суоярвском районе – 13 человек (Суоярви – 9, поселок Поросозеро – 1, поселок Пийтсиеки – 1, поселок Райконкоски – 2).

Выздоровели 4770 пациентов, выписаны по выздоровлению за сутки 22 человека: в Петрозаводске – 16, в Сортавальском районе – 1, в Питкярантском районе – 2, в Сегежском районе – 1, в Калевальском районе – 1, в Кондопожском районе – 1.

Умер за время пандемии в Карелии 61 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 1241,4 на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 1209,1 случая, по Северо-Западу – 1589,3.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Власти нашли нового подрядчика для ремонта моста через Неглинку в Петрозаводске

Определена компания, которой предстоит завершить реконструкцию моста через реку Неглинка в столице Карелии.

Реконструкцией моста на улице Кирова в Петрозаводске займется компания "Технострой". Эта информация содержится в протоколе подведения итогов электронного аукциона, опубликованном на сайте госзакупок.

Как указано в протоколе, компания "Технострой" готова выполнить работу за 56,4 млн рублей. Напомним, что максимальная цена контракта составляла 56,7 млн рублей.

Единственным конкурентом "Техностроя" на аукционе была компания "Проекткомстрой", заявка которой была признана несоответствующей требованиям.

Напомним, ранее из-за затягивания проведения работ Минтранс Карелии расторг контракт с компанией "ПроектКомСтрой", выполнявшей ремонт моста на улице Кирова в Петрозаводске.

Ранее сообщалось, что власти планируют завершить ремонт моста в декабре.

Мост через Неглинку был закрыт на реконструкцию 14 июня.

фото: страница правительства РК Вконтакте

Ограничения из-за коронавируса могут быть усилены, допускает глава Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков надеется на ослабление ограничений из-за коронавируса в декабре, но допускает их ужесточение в случае роста эпидемии.

Об этом он заявил в ходе "Прямой линии" правительства республики Вконтакте.

"Надеюсь, что этот пик мы пройдем в ноябре и в декабре сможем пойти на некое ослабление мер, но прогнозировать сложно. Возможно, придется их ужесточать", - сказала глава республики. Какие ограничения уже введены, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Глава Карелии объяснил, как будет выполняться запрет на посещение магазинов в "неурочные часы"

Ограничения на посещение магазинов и других общественных мест пожилыми жителями Карелии означают, что эти организации не имеют права обслуживать таких граждан в "неурочное" время.

Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков в ходе "Прямой линии" правительства республики Вконтакте.

Для жителей Петрозаводска и Кондопоги старше 65 лет определены дни недели и конкретное время для посещений магазинов и учреждений в сфере услуг: понедельник, среда, пятница с 12.00 до 16.00. Исключение оставляют аптеки и медучреждения. "В другое время их не будут обслуживать, это совершенно очевидно", - сказал Парфенчиков. По его словам, Минэкономразвития договорилось с торговыми сетями, что они будут предоставлять скидки гражданам старше 65 лет с 12 до 16 часов. Что можно и чего нельзя всем остальным посетителям, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Надежда Лаврова / ВК

Горожане назвали уничтожением благоустройство сквера в центре Петрозаводска

Благоустройство сквера на улице Титова вызвало возмущение жителей карельской столицы, предполагающих, что рабочие фактически ликвидировали сквер.

Работы по благоустройству сквера на улице Титова в центре Петрозаводска равноценны уничтожению этой зеленой территории, считает горожанка Надежда Лаврова. Об этом она сообщила в соцсети.

"Вот уже почти три месяца я, рискуя жизнью, нарушаю ПДД, хожу дворами и задворками, лишь бы не видеть уничтожение сквера на Титова, теперь уже, впрочем, бывшего сквера. Но как я ни старалась, не удалось мне избежать встречи. Первое, что бросилось в глаза, нет, в уши - душераздирающий визг пилы или какого-то камнеобрабатывающего прибора, лязг гусениц тяжелой техники и еще бог знает чего", - сообщила она.

По оценке Надежды Лавровой, работы по благоустройству сквера в конечном итоге закончатся ликвидацией зеленой территории в центре карельской столицы. Она считает, что стратегия развития сквера была изначально выбрана неверно, поскольку на небольшом "зеленом островке" в процессе благоустройства предполагается установить множество объектов.

"Первое впечатление - лесотундра (три дерева, два куста). Второе — "две дороги, два пути", рассекающие территорию бывшего сквера, по ширине равные дорогам федерального значения. Затрудняюсь понять концепцию устроителей этих трасс, похожих то ли на взлетную полосу, то ли на прогон для гужевого транспорта. Но оставим в стороне это странное решение, понять его невозможно. В СМИ было писано, что здесь будет "комфортная среда для всех возрастов: для пенсионеров — тихие зоны, для детей — не только песочница и маленькая горочка, как раньше, но и игровые комплексы и тренажеры для подростков". Боже мой, зачем все это на таком маленьком зеленом островке? Рядом весьма обширный парк "Ямка", парк на набережной и, наконец, совершенно заброшенный бывший парк "культуры и отдыха" - вот там и место и для игровых комплексов, и для тренажеров. Конечно, это будет не сквер, нет. Там ведь будет такое обилие всего...., кроме "зеленой массы", - заявила Надежда Лаврова.

Также автор поста указала на уничтожение растений на месте сквера.

"И розовый боярышник многими и мною любимый они не пожалели, изувечили", - сказала она.

Ранее сообщалось, что власти Петрозаводска требуют наказать подрядчиков, проваливших благоустройство скверов.

фото: © "Столица на Онего"

Глава Минздрава Карелии рассказал, стоит ли паниковать из-за роста заболеваемости COVID-19 в республике

По мнению министра здравоохранения республики Михаила Охлопкова, бояться нехватки мест в стационарах для больных коронавирусом сегодня не стоит.

"Начиная с мая, июня я все время говорил, что мы с тревогой ожидаем осень. Сезонность старой коронавирусной инфекции отмечалась с октября по декабрь. А новая коронавирусная инфекция является составной частью старой инфекции, так называемый изолят. Она сохранила свойства по эпидемичности. Соответственно, мы ожидали, что пик заболеваемости придется на осень и усиленно к этому готовились, предусмотрев все. Мы готовили не только стационары, но и амбулаторную службу, и кадры. К сожалению, медики тоже болеют, инфицируются, выбывают из строя. И мы должны их вовремя заменить. Поэтому у нас есть волонтеры-медики, ординаторы-студенты, которые задействованы в амбулаторном звене", – рассказал министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

По словам главы Минздрава, коечный фонд постоянно наращивается, и резервы еще есть. Всего в республике сейчас развернуто 842 койки для лечения COVID-19. И треть из них пока остаются свободными. Так, на 8 ноября в Петрозаводске были доступны 572 койки. Они располагаются в Республиканской инфекционной больнице (180 коек), Госпитале для ветеранов войн (102), Пряжинской ЦРБ (40), Республиканском наркологическом диспансере (30), Роддоме им. Гуткина (90), центре паллиативной помощи (70) и Республиканском противотуберкулезном диспансере, где в минувшую пятницу открыли дополнительные 60 коек под ковид-больных. Свободными на 8 ноября оставались 174 койки.

В районах республики также работают дополнительные стационары. Всего здесь открыто 270 коек. Пациентов с коронавирусной инфекцией принимают в Межрайонной больнице в Костомукше (104 койки), Беломорской (25), Сегежской (26), Кондопожской (20), Медвежьегорской (25), Питкярантской (40) и Сортавальской (30) районных больницах.

Подробнее читайте в материале "От каждого из нас сегодня зависит, остановим мы инфекцию или нет".

фото: © паблик Вконтакте "Карелия интересная инфо-гид по Карелии"/https://vk.com/wall-75701199

Потерявший зрение ученый, ранее оказавшийся в центре скандала, скончался в Карелии

Друзья и коллеги карельского филолога Игоря Тюрикова сообщили о его смерти.

Игорь Тюриков скончался в клинике, об этом сообщил в фейсбуке его коллега Владимир Чернышев.

"Не стало Игоря Петровича Тюрикова. Он скончался 7 ноября в реанимации неврологического отделения Республиканской больницы г. Петрозаводска. Светлая память о нём сохранится в наших сердцах", - написал бывший доцент кафедры русского языка Карельской государственной педагогической академии Владимир Чернышев.

Ранее коллеги Игоря Тюрикова заявляли, что утративший зрение ученый госпитализирован и нуждается в срочной помощи. По их данным, Тюриков потерял супругу, после чего пребывал в различных социальных и медицинских учреждениях. На тот момент ослепший ученый находился в Кондопожской больнице. По информации Владимира Чернышева, филолог жаловался на условия пребывания там.

"Когда же наблюдаешь за тем, как бывший коллега, известный человек в республике и в России, слепой и немощный, погибает буквально на глазах, становится горько и обидно", - писал Чернышев.

После этого в СМИ появилась информация, что власти республики проверили условия содержания ученого Игоря Тюрикова и не нашли нарушений.

Игорь Петрович Тюриков - кандидат педагогических наук, заслуженный работник культуры Республики Карелия, председатель общества "Русская культура".

фото: © Петрозаводский городской Совет

Депутат Петросовета Анишин объяснил, почему в Петрозаводске врачи иногда не приезжают на вызов

Александр Анишин призывал петрозаводчан воздержаться от лишних жалоб в адрес врачей, которые трудятся на пределе своих сил, сообщили в Петросовете.

Председатель постоянной комиссии Петросовета по здравоохранению, экологии и социальному развитию Александр Анишин обратил внимание на необоснованность некоторых обращений граждан и призвал петрозаводчан поддержать медицинских работников, борющихся за жизнь пациентов в экстремально сложных условиях пандемии коронавируса.

Депутат рассказал, что в последние недели увеличилось количество жалоб от горожан на работу учреждений здравоохранения Петрозаводска. Граждане сообщают, что врачи не всегда приходят к ним домой по первому обращению и вместо этого оказывают консультации по телефону.

"Мы все должны понимать, что на сегодняшний день это вынужденная мера, которая продиктована объективными причинами. Главная из них – острый дефицит медработников, способных оказывать квалифицированную помощь заболевшим. Не секрет, что сейчас система здравоохранения не только в нашей стране или в нашем городе, но и во всем мире испытывает колоссальную нагрузку из-за резкого роста числа заболевших и традиционными сезонными респираторными вирусными заболеваниями, и новой опасной инфекцией COVID-19. Но, к примеру, за одним участковым терапевтом петрозаводской поликлиники закреплено порядка двух тысяч пациентов, проживающих на участке. И в среднем около половины из них в данный сложный эпидемиологический период болеет самыми различными заболеваниями. При этом часть врачей также находится на больничном, что удваивает, а то и утраивает нагрузку на оставшихся специалистов. Поэтому для того, чтобы оказать помощь максимальному числу больных, консультации медработниками оказываются по телефону. Естественно, делается это только в легких случаях, когда нет прямой угрозы жизни обратившемуся в лечебное учреждение", - объяснил депутат Александр Анишин.

В свою очередь председатель постоянной комиссии Петрозаводского городского Совета по здравоохранению, экологии и социальному развитию призвал горожан с пониманием отнестись к возникающим сложностям.

"Каждый из нас уже заметил и ощутил на себе, что пандемия вносит свои коррективы не только в деятельность врачей и медучреждений нашего города, но и в привычный уклад всей нашей жизни. COVID-19 – это наша общая беда. И преодолеть все сложности мы можем только вместе. В связи с этим призываю граждан с понимаем отнестись к трудностям, ведь они носят временный характер, а также воздержаться от лишних жалоб в адрес врачей, которые сейчас трудятся на пределе своих сил. Это избавит их от дополнительной бюрократической бумажной работы. Ведь, возможно, в тот момент, когда мы по незначительному поводу требуем доктора на дом, ждем от него подробных разъяснений, почему он срочно к нам не приехал, этот врач спасает чью-то жизнь", - подчеркнул Александр Анишин.

фото: ©Столица на Онего

На выборах в Сортавале "Справедливая Россия" победила в 10 из 17 округов

Кандидаты от "Единой России" смогут получить в новом городском совете в Карелии семь депутатских мандатов.

По предварительным данным Центральной избирательной комиссии Карелии, на состоявшихся 8 ноября выборах депутатов Сортавальского городского поселения кандидаты от партии "Справедливая Россия" одержали победу в 10 из 17 округов. Среди тех, кто может рассчитывать на депутатские мандаты – последний избранный глава Сортавалы Сергей Крупин и руководитель регионального отделения партии Ройне Изюмов. Основные соперники "справедливороссов" на этих выборах – кандидаты от "Единой России" – смогут получить в новом горсовете только семь мест. Остальные участники предвыборной гонки – выдвиженцы от КПРФ, ЛДПР и "Партии за справедливость" остались без депутатских мандатов.

Напомним, в нынешнем году выборы в городской совет Сортавалы проходили дважды. На мартовских выборах почти все депутатские мандаты горсовета достались кандидатам от "Единой России". Это позволило партии власти принять решение об объединении двух соседних поселений – Сортавальского и Хелюльского, против которого выступала "Справедливая Россия". После того, как закон об объединении муниципальных образований был принят парламентом Карелии, территориальная избирательная комиссия назначила на 8 ноября проведение новых выборов – в совет объединенного городского поселения.

фото: Красивый Петрозаводск / ВК

Столица Карелии затоплена дождевой водой (ФОТО)

Жители Петрозаводска жалуются на то, что по улицам города стало невозможно ходить из-за огромных луж.

Петрозаводск, несмотря на недавний ремонт тротуаров, затоплен дождевой и талой водой. Снимки с улиц карельской столицы размещены в паблике "Красивый Петрозаводск".

"Древнее искусство водоотведения, изученное ещё древними римлянами, навсегда утерянно современными дорожниками. Лужи и запруды на свежеотремонтированных тротуарах, не выдержавших испытание осадками", - таким текстом сопровожден пост в соцсети.

Ранее сообщалось, что власти Петрозаводска не принимали у подрядчика тротуары, превращающиеся после дождя в реки.

фото: © REUTERS/ТАСС

В Карелии врачи борются за жизни семи больных коронавирусом, находящихся в очень тяжелом состоянии

Семь пациентов подключены к аппаратам ИВЛ, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

Всего на 9 ноября госпитализированы 563 человек, заболевших COVID-19, 540 из госпитализированных находятся в состоянии средней тяжести, 17 – в тяжелом и 7 человек – в крайне тяжелом.

Доля свободных коек на 9 ноября уменьшилась с 34,2 до 33,1.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии зарегистрировано рекордное число инфицированных коронавирусом – 320 человек. Общее число зараженных COVID-19 в Карелии на 9 ноября составило 8255 человек. Выздоровели 4770 пациентов. Умер за время пандемии в Карелии 61 человек.

фото: © Столица на Онего

Жительницу Петрозаводска, устроившую пожар с погибшими, ждет 20 лет лишения свободы

В Петрозаводске перед судом предстанет молодая женщина, обвиняемая в убийстве и поджоге, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в ночь на 22 января 24-летняя петрозаводчанка, находясь в состоянии алкогольного опьянения в деревянном многоквартирном доме в Петрозаводске и испытывая личные неприязненные отношения к его жильцам, совершила поджог предметов, расположенных в подъезде дома.

Вследствие этого произошло возгорание деревянных конструкций подъезда и расположенных в нем квартир. В результате пожара погибла 60-летняя женщина, которая не смогла покинуть свою квартиру из-за сильного огня в подъезде и задымления.

Кроме того, жилой дом и находившиеся в нем квартиры были значительно повреждены огнем, а также уничтожено имущество потерпевших на общую сумму более 10,7 млн рублей.

Судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Напомним, что 60-летняя женщина, пострадавшая на пожаре в доме на ул. Краснодонцев в Петрозаводске, кончалась в машине скорой помощи. Еще одна жительница дома была госпитализирована после того, как выпрыгнула из окна.

фото: © РИА Новости / Макс Ветров

На Карелию надвигается непогода

О приближении сильного ветра предупреждают в МЧС Карелии.

По информации карельского Гидрометцентра, сегодня, 9 ноября, с 14 - 17 часов местами по республике, преимущественно по центральным и южным районам, ожидается усиление западного, северо-западного ветра порывами до 15-17 м/с.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть: Петрозаводск, Кондопожский, Лахденпохский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Сегежский, Сортавальский, Пудожский, Суоярвский муниципальные районы.

фото: © Столица на Онего

Итоги выборов в карельском Приладожье: "Сортавала не склоняется!"

Руководство Карелии получило самый оппозиционный представительный орган местного самоуправления в республике.

Карельские "справедливороссы" шли на выборы в совет объединенного Сортавальского городского поселения под лозунгом "Сортавала не склоняется!". С филологической точки зрения утверждение это ошибочно, поскольку финский топоним Сортавала уже давно русифицирован и склоняется по правилам русского языка точно так же, как Лахденпохья. Однако в Сортавале несклоняемое написание и произношение городского названия стало своеобразным символом местной идентичности – при том, что коренного карельского и финского населения в Северном Приладожье почти не осталось. Более того, в условиях политического противостояния с республиканской властью, которая, собственно, и инициировала объединение Сортавальского и Хелюльского городских поселений, тезис о "несклоняемости" Сортавалы превратился в довольно сильный оппозиционный лозунг.

И он сработал: по предварительным данным Центральной избирательной комиссии Карелии, на состоявшихся 8 ноября выборах депутатов Сортавальского городского поселения кандидаты от партии "Справедливая Россия" одержали победу в 10 из 17 округов. А республиканская власть получила в Сортавале едва ли не самый оппозиционный представительный орган местного самоуправления в Карелии.

Читайте подробнее в статье "Холодный душ для партии власти".

фото: источник страница Дмитрия Рыбакова/https://vk.com/id51565283

Рабочие втихаря обрубили липы в центре Петрозаводска (ФОТО)

Петрозаводчане бьют тревогу из-за беспорядочных вырубок в городе.

На странице ученого и эксперта РАН Дмитрия Рыбакова появился пост под названием "Не трогайте липы на пр.Ленина,8!".

Дмитрий рыбаков опубликовал у себя на странице мольбу петрозаводчанки о спасении лип.

"На пр. Ленина, 8 прямо сейчас меняют водосточные трубы, написала горожанка. - Строителям мешают липы. Их втихаря обрубают, втихаря уносят ветки".

Обеспокоенные жильцы звонили в городскую дежурную службу "051", там им сообщили, что не знают: имеют ли право строители рубить деревья.

"Вызвали полицию, - написали петрозаводчане. - Полиции нет.. Ветки рубят. Рекомендовали обратиться в мэрию в рабочее время".

Горожане в отчаянии: "Уважаемая Ирина Мирошник, у вас сегодня выходной? Как это остановить?!"

Напомним, что на центральном проспекте Петрозаводска вырубили все кусты и повредили деревья.

фото: Сергей Михеев / Российская газета

Суд в Карелии оштрафовал коллекторов за телефонные оскорбления должника

Управление Федеральной службы судебных приставов по Карелии сообщило о том, как должник сумел добиться наказания оскорбивших его коллекторов.

Арбитражный суд Карелии оштрафовал на 50 тысяч рублей ООО "Коллекторское агентство ИЛМА". Информация об этом содержится в пресс-релизе карельских приставов, опубликованном на сайте ведомства.

Как пояснили "Столице на Онего" в УФССП, к ним обратился должник, который сообщил, что коллекторы в процессе телефонных звонков оскорбляли его и унижали человеческое достоинство. В качестве доказательства своих слов обратившийся предоставил запись телефонных бесед.

Приставы выявили в действиях коллекторской компании нарушения требований законодательства о защите прав и интересов граждан при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности.

Сотрудники УФССП составили соответствующий протокол и направили его в арбитражный суд, который принял решение в пользу должника, пожаловавшегося на давление коллекторов.

Всего за девять месяцев этого года направлено в суд 16 протоколов об административном правонарушении, предусмотренном статьей о нарушении требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. Рассмотрено судами 14 протоколов, из них по 13 назначены штрафы и одно предупреждение.

Ранее сообщалось, что в Карелии растет число жалоб на действия выбивающих долги коллекторов.

фото: Министерство культуры Республики Карелия / ВК

Заслуженный работник культуры Карелии Владимир Родионов ушел из жизни

Владимир Родионов скончался восьмого ноября в возрасте 81 года, сообщает Минкульт Карелии.

Родионов был руководителем хора русской песни "Онежская чайка" и вокальной группы "Онежский меридиан" при Городском доме культуры Петрозаводска.

Владимир Родионов 55 лет жизни посвятил хоровому пению. После службы в армии он закончил в Мурманске музыкальное училище, работал в городе Заполярный в музыкальной школе. С 1968 года Родионов жил в Карелии. 37 лет он преподавал в колледже культуры, а после выхода на пенсию руководил мужским хором "Онежский меридиан" и женским хором "Онежская чайка".

"Несмотря на свой почтенный возраст – 81 год – он был полон сил, жизни, творческой энергии, работал с полной отдачей. Коллективы, работавшие под его руководством, с неизменным успехом выступали на праздниках, фестивалях, гастролировали", - говорится в заявлении министерства.

фото: © koshospital.ru

Межрайонная больница в Карелии ищет добровольцев

В Костомукше межрайонная больница обращается к горожанам с просьбой о помощи.

Медучреждение ищет волонтёров с личным транспортом, сообщается в паблике больницы.

"В связи с резким увеличением количества вызовов требуется возить терапевта по адресам. Сам врач не успевает обойти всех заболевших, а имеющихся в распоряжении больницы машин не хватает", - говорится в сообщении больницы.

Все подробности можно узнать по телефонам: 8 (81459) 5-15-57; 8-911-410-01-53.

Звоните, если у вас есть желание и возможность помочь!

фото: © Sergei Konkov/TASS

Рекордный рост продаж автомобилей зафиксирован в автосалонах в России

В октябре продажи новых автомобилей на российском рынке выросли на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - самый высокий месячный показатель роста в 2020 году.

Об этом сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

О содержании документа пишут "Ведомости". "Октябрь 2020 г. ознаменовался ростом уровня продаж на 7%, или на 10 030 штук по сравнению с октябрем 2019 г., продажи составили 154 164 автомобиля. Пока самый высокий показатель в 2020 г", — цитирует пресс-служба председателя Комитета автопроизводителей АЕБ Томаса Штэрцеля. По его словам, такого роста удалось достичь за счет российских или локализованных в России крупных производителей. Какие бренды стали лидерами продаж, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Гавриил Григоров/ТАСС

Общее число госпитализированных с пневмонией в Карелии приближается к двум тысячам

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано, сообщили в оперштабе Карелии.

За сутки в Карелии госпитализированы 26 человек с внебольничной пневмонией.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 1989 пациентов, 86 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

фото: © mnt.cattus2.ru

Участники опроса считают, что обнаженные скульптуры в Петрозаводске не нужно запрещать

А вот священник из Петрозаводска возмутился присутствием в городе скульптур с обнаженными персонажами.

Священник Константин Савандер заявил, что скульптуры "Юность" и "Фавн", располагающиеся в центре столицы Карелии, вызывают у него желание "сплюнуть и отвернуться". Савандер написал на своей странице в соцсети, что городские скульптуры с обнаженными персонажами вызывают у него возмущение.

Поинтересовались у читателей: как они считают, нужно ли запретить в Петрозаводске обнаженные скульптуры?

В опросе приняли участие 824 человека, большинство из которых – 715 (86%) – отметили, что не надо запрещать: обнаженное искусство - это нормально.

На втором месте в голосовании ответ: да, нужно запретить обнаженные скульптуры, так как они подрывают моральные устои нашего общества и способствуют нездоровому сексуальному влечению. З него проголосовали 76 респондентов (9%).

И еще 32 участника опроса (3%) считают, что запрещать не надо, нужно установить возрастные ограничения для просмотра или просто накинуть на них одежду.

фото: © пресс-служба Главы Республики Карелия​

Реку Кемь в Карелии до сих пор не могут очистить после аварии на ГЭС (ФОТО)

В Кемском районе продолжаются работы по очистке реки Кемь после аварии на Белопорожской ГЭС от строительного и иного мусора, сообщили в Госкомитете Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

Росприроднадзор проводит проверку качества воды на наличие нефтепродуктов.

На прошлой неделе администрация Кемского муниципального района заключила договор с ООО "Норвуд" для очистки береговой линии реки Кемь от строительного мусора. 7 и 8 ноября специалисты компании убирали обломки пенопилистирола, обломки пластиковых труб и остатки деревянных конструкций. Очистительные работы будут продолжаться.

Важной частью работ по ликвидации последствий аварии на Белопорожской ГЭС является проверка воды на отсутствие нефтепродуктов. Так, 5 ноября сотрудники Росприроднадзора взяли 6 проб на нижнем и верхнем бьефах и отправили на исследования. В течение 7 дней будет готовиться экспертиза, по результатам которой будет сформирован перечень дальнейших действий.

Ранее сообщалось, что вечером 24 октября на ГЭС-2 прорвало дамбу. Длина прорыва – около 20 метров. Из поврежденного трансформатора в реку Кемь вылилось 600 литров масла. На сегодняшний день ведутся работы по устранению последствий аварии, а также идет локализации и ликвидации загрязнения реки Кемь трансформаторным маслом.

фото: © ИТАР-ТАСС/Александр Рюмин

Страдающую алкоголизмом женщину лишили прав в Карелии

Жительница Лоухского района, страдающая синдромом зависимости от алкоголя 2 стадии, лишена водительский прав, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Лоухского района выявила что в 2019 году местная жительница, имеющая водительское удостоверение на управление легковыми транспортными средствами, поставлена на учет у врача-нарколога с диагнозом "синдром зависимости от алкоголя 2 стадии". В соответствии с действующим законодательством данное заболевание является противопоказанием к управлению транспортными средствами при отсутствии подтвержденной стойкой ремиссии в течение 3 лет.

В этой связи прокуратура района направила в Лоухский районный суд исковое заявление о лишении гражданки права управления транспортными средствами. В результате районный суд исковое заявление прокурора удовлетворил, право местной жительницы на управление транспортными средствами было прекращено.

Всего с начала текущего года по искам прокуратуры республики более 20 граждан лишены права управления транспортными средствами в связи с наличием медицинских противопоказаний.

фото: © Рустам Загидуллин/Интерпресс/ТАСС

Приостановлен прием граждан в инспекциях ФНС Карелии из-за роста эпидемии

В целях профилактики распространения коронавирусной инфекции с 5 ноября прием и обслуживание налогоплательщиков в инспекциях ФНС России по Республике Карелия приостановлены.

Об этом сообщила пресс-служба УФНС по Карелии.

Налоговыми органами обеспечивается оперативное и всестороннее рассмотрение всех обращений налогоплательщиков, поступающих в налоговые органы дистанционно (в том числе по телефонам и посредством почта-боксов для приема корреспонденции, размещенных при входе в здание инспекций). Подробнее читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © пресс-служба ЦИК РФ

Элла Памфилова рассказала, почему комиссия отказалась от голосования по почте, как в США

Председатель ЦИК России Элла Памфилова рассказала о предложениях по совершенствованию избирательного процесса.

В эксклюзивном интервью ТАСС председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова рассказала о предложениях по разведению учебного и избирательного процессов на выборах, реформировании "муниципального фильтра", внедрении новых цифровых технологий и о том, почему комиссия отказалась от голосования по почте, которое активно использовалось на выборах в США.

- Элла Александровна, добрый день. В пятницу на встрече с президентом России Владимиром Путиным вы предложили более предметно обсудить проблему с разведением учебного и избирательного процессов в случае проведения многодневного голосования на выборах в сентябре и сказали, что у вас есть предложение по этому вопросу. О какой инициативе идет речь?

Что ответила председатель ЦИК на этот и другие вопросы, читайте здесь.

фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Администрация Петрозаводска анонсировала новые меры господдержки бизнеса

Администрация столицы Карелии объявила о начале дополнительного приема заявок на предоставление субсидий субъектам малого и среднего бизнеса.

Получить грантовую поддержку могут и начинающие представители малого предпринимательства на создание собственного дела.

Заявочная кампания стартует 10 ноября и продлится до 10 декабря 2020 года.



Перечень мероприятий финансовой поддержки существенно расширился. Дополненный список будет размещен на официальном сайте администрации Петрозаводска. На какие цели до сих пор выдавались субсидии, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Segezha Group

Определены победители грантового конкурса "Добрые леса Segezha Group"

5 ноября состоялось подведение итогов грантового конкурса социальных проектов Segezha Group.

Конкурс проходит одновременно в Сегеже (Республика Карелия) и Лесосибирске (Красноярский край). Для оценки экспертов в области социального проектирования от жителей и некоммерческих организаций Сегежи поступило 15 заявок.

В результате гранты получили 11 проектов, направленных на изучение истории родного города, развитие спорта и культуры. Победителям конкурса предстоит воплотить свои проекты в жизнь – до конца декабря этого года.

Сопредседатель Всероссийской организации родителей детей-инвалидов по Оренбургской области, эксперт регионального центра поддержки некоммерческих организаций АНО "Эпоха Водолея", проектов "Образование для всех", "Мамина школа" Ирина Деньмухамедова отметила высокую степень проработки конкурсных проектов, а также вовлеченность участников в решение проблем своих городов.

"Читая любую заявку, ты на 100% понимаешь, что и как будет реализовано. Нас, как экспертов конкурса, удивило качество проработки заявок, а главное – бескорыстие и реальность настоящих волонтерских проектов. Здесь красной нитью идут простые, но полезные идеи – сделать жизнь людей лучше, интереснее, полезнее. Каждый проект интересный и живой. Уверена, что их реализация сделает жизнь многих людей в регионах лучше", – говорит Ирина Деньмухамедова.

Конкурс "Добрые леса Segezha Group" стартовал в октябре 2020 года. Проектные заявки принимались в пяти номинациях: "Экология", "Городская среда", "Образование и культура", "Спорт" и "Место, где я живу". При этом все участники проекта в режиме онлайн ознакомились с основами социального проектирования под руководством экспертов Центра социальных технологий (г. Москва). Впервые мероприятие состоялось в 2019 году в Лесосибирске.

фото: Донат Сорокин/ТАСС

Карелия вошла в тройку лидеров в рейтинге роста промышленного производства

Рейтинговое агентство "РИА Рейтинг" опубликовало результаты исследования динамики промышленного производства в регионах России: Карелия заняла третью строчку в списке.

Рост промышленности за январь-сентябрь 2020 года демонстрируют 34 субъекта РФ. По темпам роста промышленности Республика Карелия заняла третье место в стране. Об этом сообщает официальный портал региона со ссылкой на данные "РИА Рейтинг".

Лидерами по итогам января-сентября 2020 года стали Республика Северная Осетия-Алания (130,7%) и Тюменская область (127,1%). Всего же более чем на 10% промышленное производство увеличилось в восьми регионах.

Составители рейтинга анализировали четыре вида экономической деятельности: сферу обработки, добычи полезных ископаемых, "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений", "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха".

В Карелии рост промышленного производства произошел во всех четырех сферах. Наиболее существенная динамика отмечается в добыче полезных ископаемых (+53,0%).

В целом, согласно данным Росстата, по итогам января-сентября 2020 года в промышленном секторе РФ отмечается падение на 2,9%.

фото: © ИТАР-ТАСС/Лев Федосеев

В Карелии шесть тысяч неплательщиков алиментов не смогли выбраться за границу

Судебные приставы республики рассказали о борьбе со злостными неплательщиками алиментов в 2020 году.

Управление федеральной службы судебных приставов по Карелии сообщило, что в отношении шести тысяч должников по уплате алиментов вынесены постановления о временном ограничении на выезд из России. 1600 алиментщиков ограничены в праве управления автомобилем.

По данным УФССП, за девять месяцев этого года карельские приставы взыскали около 108 млн рублей по алиментным обязательствам. Возбуждено почти четыре тысячи исполнительных производств о взыскании алиментов.

За этот же период было возбуждено 550 административных дел по статье о неуплате средств на содержание детей. В итоге 89 должников полностью или частично погасили задолженность, 125 должников трудоустроились. 263 должника не предприняли мер к погашению задолженности, поэтому привлечены к уголовной ответственности.

Сообщается, что по этим исполнительным производствам произведено 260 арестов. Также проведено почти 3800 проверок бухгалтерий организаций, у которых работают неплательщики алиментов.

Ранее приставы Карелии рассказали, как они "выкуривали" алиментщика с автомойки

фото: © кадр из видео/Госкомитет Карелии по ОЖ и БН

Ложный вызов заставил пожарных искать возгорание в детском саду в Карелии (ВИДЕО)

В Пудоже 6 ноября из-за ложного срабатывания датчиков произошел экстренный вызов пожарных в здание детского сада, сообщили в службе госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

В пятницу, 6 ноября, из-за ложного срабатывания датчиков произошел экстренный вызов пожарных по адресу: Пудож, ул.Строителей, 11, здание бывшего детского сада №46 "Горнячок".

По тревоге на место выехали несколько единиц техники и шесть сотрудников пожарных частей города. В ходе разведки установили, что вызов ложный.



Спасатели напомнили, что ложные вызовы или неисправные датчики, которые срабатывают без причины, могут повлечь за собой серьезные последствия. В то время, пока личный состав едет на место несуществующего возгорания, в другом месте может на самом деле гореть здание или требоваться помощь людям.

В данном случае всем повезло - параллельно других ЧС не возникало.