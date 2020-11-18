Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

фото: сайт ПетрГУ

Коронавирус обнаружен у 52 студентов и 24 сотрудников Петрозаводского университета

Петрозаводский государственный университет предоставил официальные данные по заражению студентов и сотрудников новой коронавирусной инфекцией.

ПетрГУ по запросу "Столицы на Онего" раскрыл информацию о числе заразившихся COVID-19 студентов и сотрудников вуза. Информация предоставлена по данным на 11 ноября. На тот период коронавирус был подтвержден у 52 студентов, обучающихся очно, и у 24 сотрудников заведения. Часть учащихся и работников вуза уже успела поправиться.

"В настоящий момент в ПетрГУ 52 из 6803 обучающихся очной формы и 24 сотрудника из 1651 имеют статус инфицированных Covid 19, полученный и не снятый в период с 1 сентября 2020 года по 11 ноября 2020 года. Из 52 инфицированных обучающихся в общежитиях проживают 17 студентов, переносящих заболевание в легкой форме или бессимптомно: 14 госпитализированы, 3 направлены на самоизоляцию. Начиная с 1 сентября 2020 года выздоровели 31 обучающийся и 14 сотрудников университета.", - говорится в ответе пресс-службы вуза изданию.

Ранее студенты Петрозаводского университета заявляли, что они боятся заразиться COVID-19 и просили перевести их на дистант. В тот период руководство вуза отказывалось отправлять их на дистанционное обучение, несмотря на просьбы учащихся не посещать университет в период пандемии.

Затем Петрозаводский государственный университет все-таки был переведен на дистант.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Городской суд Петрозаводска оставил Боднарчука под стражей до следующего года

Петрозаводский городской суд оставил председателя Петросовета Геннадия Боднарчука под стражей до середины января 2021 года.

Судья Петрозаводского городского суда Эдуард Новоселов продлил срок содержания под стражей Геннадия Боднарчука до 16 января 2021 года.

Отметим, что на суде депутат Петросовета от "Единой России" Александр Антипов, эксперт государственного бюро судебно-медицинской экспертизы, сообщил, что с Боднарчуком дружит более 20 лет, и предложил освободить его из-под стражи под залог в 3 млн рублей, которые он готов внести. Однако суд на это не согласился и продлил арест.

Напомним, Геннадий Боднарчук был задержан 17 июля и на следующий день помещен под арест. Боднарчука обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Деньги в сумме 1,5 миллиона рублей спикеру якобы передал его заместитель в Петросовете и близкий друг Валерий Матвеев, который обвиняется в получении взятки в 4 млн рублей. Поскольку Валерий Матвеев признал свою вину в получении взятки и заключил досудебное соглашение со следствием, суд изменил ему содержание под стражей на более мягкую меру пресечения – запрет определенных действий.

Как сообщили адвокаты Геннадия Боднарчука, вину их подзащитный не признает, досудебного соглашения о сотрудничестве не подписывал.

"Геннадий Павлович категорически вину не признает и не планирует заключать досудебное соглашение о сотрудничестве", - сказал адвокат Михаил Ямчитский.

Отметим, что Боднарчука защищают четыре адвоката: Михаил Ямчитский, Артем Черкасов, Денис Погуляев и прибывший из Иркутска Игорь Кустов.

фото: © кадр из видео/ДТП ПТЗ

В Петрозаводске пассажиры выкидывают друг друга из автобуса и плюют в лицо (ВИДЕО)

После введения ограничительных мер главой Карелии в маршрутках Петрозаводска в часы пик горожане устраивают потасовки.

Как сообщает ДТП ПТЗ, неприятный инцидент произошел утром 17 ноября в маршрутном автобусе. На одной из остановок водитель пригласил в автобус одного пассажира, поскольку в салоне после введения ограничений из-за коронавируса могут находиться только 12 человек. Но спешащие на работу, учебу и в другие учреждения петрозаводчане решили по-своему: в маршрутку зашли несколько человек. Автобус с лишними пассажирами остался стоять на месте. В итоге "сверхлимитные" пассажиры вышли, за исключением двух человек.

Женщина стала пытаться вытолкнуть из автобуса молодого человека, зашедшего в маршрутку последним. Он находился в автобусе без маски и плюнул пассажирке в лицо.

Видео очевидца произошедшего разметили на ДТП ПТЗ.

Ранее сообщалось, что врача ковид-бригады в Петрозаводске выгнали из троллейбуса как лишнего пассажира.

Сегодня посетители страницы главы Карелии Артура Парфенчикова в соцсети "ВКонтакте" пишут в комментариях фразу "#ВернитеТранспорт".

Напомним, глава Карелии Артур Парфенчиков потребовал ограничить число пассажиров в общественном транспорте из-за угрозы распространения COVID-19. Согласно распоряжению количество пассажиров в общественном транспорте не должно превышать 50% сидячих мест. Рассадку в салоне необходимо организовать с учетом социальной дистанции. Это касается всех муниципальных и межмуниципальных маршрутов.

фото: Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск / ВК / скриншот видео

Интернет: забитые маршрутки ездят по Петрозаводску, несмотря на запреты Парфенчикова (ВИДЕО)

В соцсетях сообщают, что в столице Карелии водители маршруток по-прежнему перевозят пассажиров в полных салонах, несмотря на ранее введенные ограничения из-за пандемии.

Читатель паблика "Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск" снял видео, на котором видно салон маршрутки с людьми, которые не соблюдают социальную дистанцию. Напомним, в Карелии действует губернаторский запрет на передвижения в переполненном общественном транспорте в период пандемии коронавируса.

"17 автобус. Была полная посадка пассажиров и стояли. Плюс ещё один мужик был без маски! 21 маршрут тоже был полный и с людьми, которые стоят. Я не понимаю, зачем делать такие вещи? Почему троллейбусы не пускают людей, а в некоторых маршрутках полная посадка?", - написал автор поста в соцсети.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков потребовал ограничить число пассажиров в общественном транспорте из-за угрозы распространения COVID-19.

"Количество пассажиров в общественном транспорте не должно превышать 50% сидячих мест. Рассадку в салоне необходимо организовать с учетом социальной дистанции. Это касается всех муниципальных и межмуниципальных маршрутов", - заявлял он.

Затем выяснилось, что жители Соломенного мерзнут на остановках после введенных ограничений по количеству пассажиров в автобусах и просят водителей брать их попутчиками.

фото: страница Артура Парфенчикова / ВК / скриншот

Флешмоб против ограничений на поездки в общественном транспорте начался на странице главы Карелии

Пользователи соцсети заполнили комментарии на странице главы Карелии Артура Парфенчикова требованиями вернуть городу транспорт, на перемещения в котором введены ограничения в период пандемии.

Посетители страницы Артура Парфенчикова в соцсети "Вконтакте" пишут в комментариях фразу "#ВернитеТранспорт". Эти сообщения появились под последним на данный момент постом губернатора о развитии территорий республики, входящих в Арктическую зону.

Напомним, ранее глава Карелии Артур Парфенчиков потребовал ограничить число пассажиров в общественном транспорте из-за угрозы распространения COVID-19.

"Количество пассажиров в общественном транспорте не должно превышать 50% сидячих мест. Рассадку в салоне необходимо организовать с учетом социальной дистанции. Это касается всех муниципальных и межмуниципальных маршрутов", - заявлял он.

Затем выяснилось, что жители Соломенного мерзнут на остановках после введенных ограничений по количеству пассажиров в автобусах и просят водителей брать их попутчиками.

Кроме того, в соцсетях сообщают, что в столице Карелии водители маршруток по-прежнему перевозят пассажиров в полных салонах, несмотря на ранее введенные ограничения из-за пандемии.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Конституционный суд Карелии подлежит упразднению

Госдума одобрила изменения судебной системы страны, которые предусматривают ликвидацию региональных конституционных судов.

Депутаты Государственной Думы России приняли 17 ноября во втором чтении поправки к федеральному закону "О судебной системе", упраздняющие конституционные суды в регионах страны. По словам председателя думского комитета по законодательству и государственному строительству Павлу Крашенинникову, который выступил одним из авторов этой инициативы, в настоящее время конституционные суды действуют в 16 субъектах федерации. Их предполагается ликвидировать к началу 2023 года, но с момента вступления закона в силу региональные конституционные суды не смогут принимать к производству новые дела.

Напомним, Конституционный суд Карелии был создан в 1994 году и состоит из трех судей. В нынешнем году они собирались на судебные заседания всего дважды.

фото: © pxhere.com

Полиция Петрозаводска ищет двух молодых людей, которые вытащили пассажира из автобуса и избили его

Ссора пассажиров произошла в маршрутке №26, драка продолжилась на остановке в центре Петрозаводска.

Полиция Петрозаводска устанавливает личности и местонахождение граждан, подозреваемых в избиении мужчины.

По информации МВД Карелии, инцидент произошел 17 ноября около 18.30 в маршрутном автобусе №26 между потерпевшим и двумя молодыми людьми произошел словесный конфликт. После того, как автобус остановился на остановке возле дома № 4 по ул. Шотмана, двое злоумышленников силой вывели пассажира из салона, на улице избиле его, после чего скрылись. В ближайшее время материалы будут направлены в Следственный комитет Карелии.

В настоящее время ведётся розыск подозреваемых. Всех, кто стал очевидцем происшествия или владеет информацией о лицах, причастных к нему, просят сообщать по телефону: 8981-404-54-77. Конфиденциальность гарантируется.

В МВД отметили, что ссора между пассажирами произошла не из-за ограничений, введенныйх главой Карелии, касающихся транспорта.

фото: pixabay

Снос ряда аварийных домов в Карелии затягивается из-за сопротивления жильцов

Суды в Карелии рассматривают иски о принудительном выселении жильцов 18 аварийных домов, которые не желают добровольно переезжать в новое жилье.

Об этом сообщил сегодня министр строительства Карелии Виктор Россыпнов на заседании парламентского комитета по государственному устройству и местному самоуправлению.

"Идут судебные процессы в части принудительного выселения граждан из аварийного фонда. Снос возможен только после завершения судебных процессов", - сказал Россыпнов. Подробнее о сносе аварийных домов читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Число заразившихся коронавирусом в Карелии превысило 11 тысяч человек

Общее количество инфицированных COVID-19 в Карелии на 18 ноября составило 11067 человек, сообщили в оперштабе республики.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 299 человек. Из этого числа заболевших – 245 человек, из них 35 имеют симптомы средней тяжести, один человек в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии.

Общее количество инфицированных COVID-19 в Карелии на 18 ноября составило 11067 человек.

Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 195 человек, в Кеми – 14 человек, в Кондопожском районе – 22 человека (Кондопога – 19, село Кончезеро – 3), в Медвежьегорском районе – 4 человека (Медвежьегорск – 1, село Шуньга – 1, село Великая Губа – 1, поселок Пиндуши – 1), в Суоярви – 6 человек, в Костомукше –10 человек, в Пряжинском районе –2 человека (поселок Чална – 1, деревня Виданы – 1), в Прионежском районе – 9 человек (ст. Шуйская – 2, поселок Шуя – 2, СНТ "Астра" – 2, СНТ "Загородное" – 2, село Заозерье – 1), в Сортавальском районе – 6 человек (Сортавала – 4, поселок Кааламо – 1, поселок Хюмпеля – 1), в Пудожском районе – 4 человека (Пудож – 3, поселок Кривцы – 1), в Лоухском районе – 9 человек (Лоухи – 8, поселок Чупа – 1) , в Сегежском районе – 12 человек (Сегежа – 6, поселок Надвоицы – 5, поселок Валдай – 1), в Сортавальском районе – 5 человек (Сортавала – 4, поселок Кааламо – 1), в Лахденпохском районе – 4 человека (Лахденпохья – 3, поселок Хийтола – 1), в Питкярантском район – 3 человека (поселок Харлу 1, поселок Ляскеля – 2).

Выздоровели 5362 человека, за сутки выписаны по выздоровлению 118 пациентов: в Петрозаводске – 98, в Беломорском районе – 1, в Лоухском районе – 3, в Прионежском районе – 3, в Пряжинском районе – 1 в Медвежьегорском районе – 1, в Кемском районе – 1, в Олонецком районе – 1, в Суоярвском районе – 2, в Калевальском районе – 1, в Костомукше – 1.

Умерших от коронавируса за минувшие сутки не зарегистрировано, всего в Карелии скончались 75 больных COVID-19.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 1727,6 на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 1343,1 случая, по Северо-Западу – 1678,2.

фото: © паблик Вконтакте "ДТП Петрозаводска и Карелии"

"Трасса в Карелии не убрана: две машины в кювете" (ФОТО)

В соцсетях водители сообщают об ужасном состоянии трасс в Карелии из-за метели.

"Осторожно на трассе "Петрозаводск – Сортавала": дорога в ужасном состоянии, не убрана, не посыпана, скользко! За время поездки не видели ни одной единицы снегоуборочной техники", - пишет один из автомобилистов в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии".





Второй водитель сообщает об авариях из-за плохого состояния трассы.



"Трасса "Кола", Олонецкий район, на дороге сильная метель, пара машин уже в кювете, будьте осторожны", - предупреждает другой водитель в этом же паблике.

фото: © Минприроды РФ

Бывший глава Рослесхоза занимается строительством ЦБК в Сибири

Выходец из Петрозаводска возглавил лесопромышленную компанию, которая намерена построить крупный комбинат в Красноярском крае.

Бывший руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Валентик занимается реализацией крупного инвестиционного проекта лесопромышленной компании "Тайга", которая полностью принадлежит Rockwell Capital. Как сообщило РБК, проект предусматривает строительство целлолозно-бумажного комбината в Лесосибирском районе Красноярского края стоимостью около 100 миллиардов рублей, а возглавляет компанию "Тайга" выходец из Карелии, выпускник Петрозаводского государственного университета Иван Валентик, который в 2014-2019 годах занимал пост главы Рослесхоза.

Целлолозно-бумажный комбинат в Лесосибирском районе – не единственный, который Rockwell Capital намерена построить в Красноярском крае. Инвестиционная компания планирует вместе с ВЭБом возвести еще один крупный ЦБК в Богучанском районе ориентировочной стоимостью 2 миллиарда долларов.

фото: пресс-служба Минстроя РК

Россыпнов ответил на вопрос о "выкрутасах" с новыми квартирами при расселении "аварийки" в Карелии

Очередность расселения аварийного жилья в Карелии не зависит от того, кто из жильцов больше всех нуждается в новых квартирах.

Об этом сообщил министр строительства республики Виктор Россыпнов на заседании парламентского комитета по государственному устройству и местному самоуправлению.

Он ответил на вопрос депутата Валерия Шоттуева о справедливости критериев очередности расселения аварийного жилья. "Выделяются квартиры, зачастую, в первую очередь не тем, кто действительно нуждается. А потом начинаются разные выкрутасы – сдают, продают. А люди, у которых на самом деле крыша падает, остаются без квартир", - сказал депутат. Что ответил министр, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Станислав Красильников/ТАСС

Карелия стала лидером российских регионов по суточному приросту заболеваемости ковидом

Путин напомнил главам субъектов федерации о личной ответственности за ситуацию с коронавирусом.

Карелия стала лидером российских регионов по суточному приросту заболеваемости ковидом. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента страны Владимира Путина с членами кабинета министров, где 18 ноября обсуждалась ситуация с распространением коронавирусной инфекции. По словам Голиковой, суточный показатель заболеваемости в Карелии почти достиг 62 случаев на 100 тысяч жителей.

Как считает президент России, в целом по стране ситуация "непростая, но контролируемая". При этом Путин напомнил главам регионов о том, что они получили "широкие полномочия для реализации мер по борьбе с эпидемией".

"Эту личную ответственность за принятые – надеюсь, принятые вовремя решения – или, к сожалению, не принятые иногда, эту личную ответственность никто не снимал, – сказал президент. – И конечно, ни в коем случае не надо пытаться приукрашивать ситуацию, это абсолютно недопустимо, делать вид, что всё нормально. Благостные отчеты, замалчивания никому не нужны ни здесь, в центре, ни на местах".

фото: Аркадий Колыбалов / Российская газета

Медалью "За заслуги перед Республикой Карелия" посмертно наградили экс-мэра Петрозаводска

Бывший мэр Петрозаводска Виктор Масляков посмертно награжден медалью "За заслуги перед Республикой Карелия".

Об этом объявил министр сельского хозяйства Карелии Владимир Лабинов во время визита на завод АО "Славмо", которым руководит родной брат экс-мэра - Вячеслав Масляков. Он и принял награду.

Почему медаль вручил министр сельского хозяйства, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Сергей Карпухин/ТАСС

В России установлен новый рекорд по количеству смертей от коронавируса за сутки

За минувшие сутки от COVID-19 скончались 456 человек. Это максимум с начала пандемии.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, число летальных исходов из-за COVID-19 в России за сутки возросло на 456. Второй день подряд в стране фиксируется рекордное число умерших от коронавируса. Накануне скончались 442 человека. Всего с начала пандемии от инфекции умерли 34 387 пациентов.

Лидером по летальным исходам стала Москва, где скончались 76 человек. Далее в первую пятерку по смертям от COVID-19 входят Санкт-Петербург (71), Ростовская область (19), Красноярский край (18), Иркутская область (18).

За последние сутки в России зарегистрировали 20 985 новых случаев коронавируса. Это минимумом с 11 ноября. В общей сложности в стране заразились коронавирусной инфекцией 1 991 998 человек.

В топ-5 среди регионов по суточному приросту заболевших также вошли Санкт-Петербург (+2215), Московская область (+864), Нижегородская область (+432), и Свердловская область (+358).

Число выздоровевших после коронавируса россиян за сутки возросло до 25 179. Справились с болезнью уже 1 501 083 пациента.

Напомним, число заразившихся коронавирусом в Карелии превысило 11 тысяч человек.

фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

В Карелии за сутки 30 детей заразились коронавирусом

О детской заболеваемости коронавирусной инфекцией рассказал глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков сообщил, что на 17 ноября по статистике в Карелии был 10768 инфицированный коронавирусом, из общего числа 1126 - это дети.

По состоянию на сегодняшний день, 18 ноября, – уже 11067 ковидных больных, из которых 1156 – это дети, то есть за сутки в Карелии заразились коронавирусом 30 детей.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии 299 человек заразились COVID-19. Всего в республике за время пандемии инфицировано 11067 человек. Выздоровели 5362 пациента. Умерли 75 человек.

фото: ОПС Медгора

Два грузовика столкнулись на скользкой дороге в Карелии (ФОТО)

В Медвежьегорске произошло ДТП с участием газовоза и лесовоза.

Как сообщается в паблике Отряда противопожарной службы Медгоры, сегодня, 18 ноября, в Медвежьегорске произошло столкновение двух грузовых автомобилей. Газовоз Scania, двигающийся по улице Октябрьской, развернуло в "ножницы". При этом грузовик кабиной врезался в двигающийся по соседней полосе лесовоз Sisu.

В результате аварии кабина автомобиля Scania была повреждена, а водитель газовоза получил легкие травмы, от госпитализации отказался.

фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Женщина с трехлетним ребенком пострадали в ДТП с грузовиком на трассе в Карелии

Авария на "встречке" с грузовиком с прицепом произошла на трассе Кола в Кондопожском районе, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

По предварительным данным, сегодня, 18 ноября, около 13:10 на 486 км автодороги Кола водитель грузовика Volvo в составе с прицепом выехал на полосу встречного движения. Машину занесло, она столкнулась с встречным легковым автомобилем Mitsubishi.

В результате ДТП пострадали два пассажира "легковушки" - женщина и 3-летний ребенок. Они были доставлены в больницу.

Сведения о характере травм уточняются, обстоятельства выясняются.

Ранее сообщалось, что автомобиль сбил 12-летнего велосипедиста в Приладожье Карелии.

фото: © ИТАР-ТАСС/Валерий Матыцин

Штормовой ветер и метель ожидаются в Карелии 19 ноября

О непогоде в республике предупреждает МЧС Карелии.

По информации карельского Гидрометцентра, 19 ноября в большинстве районов Карелии сохраняется усиление южного, юго-западного ветра порывами до 15-20 м/с, вблизи крупных водоемов до 24 м/с.

Утром и днём по северным районам пройдут сильные осадки в виде дождя и мокрого снега.

фото: © Илья Тимин

Число свободных коек для больных COVID-19 в Карелии стало расти

В ковид-центрах Карелии доля свободных мест составляет 36,1 процента.

По данным министра здравоохранения Карелии Михаила Охлопкова, доля свободных коек для лечения коронавирусной инфекции увеличилась за сутки на 0,7 процента. На 18 ноября этот показатель составляет 36,1 процента. Накауне доля свободных коек была на уровне 35,4 процентов.

По данным на 18 ноября в стационарах находятся 654 жителя республики, заболевших COVID-19. Из них 605 - в состоянии средней тяжести, 34 тяжелобольных и 15 подключены к аппаратам ИВЛ.

Ранее сообщалось, что коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 299 человек.

фото: © Александр Рюмин/ТАСС, архив

Минкульт Карелии: зрители концертов и спектаклей не должны делать тесты на COVID-19

Министерство культуры республики разъяснило, каким образом в Карелии проходят концерты и спектакли в условиях пандемии коронавируса.

Минкульт Карелии сообщил, что организаторы концертов и спектаклей не обязаны тестировать на коронавирус зрителей.

Заявление министерства было опубликовано после открытого обращения директора концертного агентства Interfest Елены Шаглиной в адрес главы республики Артура Парфенчикова. Шаглина заявила, что в Карелии под угрозой срыва находится выступление Леонида Агутина и Анжелики Варум. По оценке организатора мероприятия, проблема вызвана губернаторским требованием об обязательном тестировании зрителей на коронавирус. Такая мера, по ее мнению, может возмутить публику.

"Данное требование возлагает на зрителя обязательство не ранее чем за 3 дня до мероприятия добровольно и за свой счёт пройти ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию и предоставить справку. Очевидно, что большая часть зрителей этого делать не будет: купив недешевый билет, и более 8 месяцев терпеливо ожидая проведения концерта", - говорится в обращении.

В карельском Минкульте пояснили, что тестировать необходимо только артистов, прибывших из других регионов. Тестирование публики и местных выступающих не предусмотрено.

"Учреждениям культуры Карелии, как и другим организациям, необходимо обеспечить тестирование на новую коронавирусную инфекцию у лиц, приехавших для работы из других регионов России, до их прибытия на территорию Карелии; обеспечить их средствами индивидуальной защиты. Обследование на коронавирус нужно проводить только для людей, приехавших на гастроли из других регионов. Для артистов, живущих в Карелии, и зрителей тестирование не требуется", - говорится в заявлении министерства.

Для прибывших из других регионов нужно проводить бесконтактную термометрию, не допускать к работе людей с признаками болезни, а также контактировавших с теми, кто имел симптомы заболевания или подтвержденный диагноз COVID-19.

Концертные организации должны еженедельно направлять в Минкульт информацию о количестве состоявшихся сеансов и концертов с указанием вместимости зала и присутствовавших там посетителях.

Зрители на спектаклях и концертах должны быть в масках и в перчатках, а зоны входа и выхода посетителей должны быть разграничены. Наполняемость залов не должна превышать 25% от максимально возможной. При проведении театрально-концертных мероприятий с численностью 50 человек и более вход и выход посетителей должны осуществляться поэтапно, с соблюдением принципа дистанции 1,5 метра. В процессе мероприятий не допускается торговля продуктами питания, сообщили в Минкульте.

Ранее сообщалось, что угрозу срыва концерта Агутина и Варум организаторы объяснили "антивирусными" решениями главы Карелии.

Названы еще 4 компании, которые получат льготы как резиденты Арктической зоны в Карелии

Еще четыре компании в Карелии готовятся получить статус резидентов Арктической зоны в Карелии и положенные по закону льготы.

Об этом сообщил министр экономического развития и промышленности Олег Ермолаев на первом заседании Совета по вопросам развития территорий республики, входящих в Арктическую зону.

"Еще четыре организации прошли отборочные комиссии, им осталось подписать соответствующие соглашения. Они будут включены в реестр резидентов не позднее, чем на следующей неделе. Это ООО "Элит Профи", ООО "Сегежа Норд", ООО "Дата центр Арктика – 2" и ООО "Смарт". Данные инвестпроекты уже одобрены комиссией", - сказал министр. Чем они будут заниматься и сколько денег инвестируют, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Станислав Красильников/ТАСС

Еще один пожилой мужчина умер от пневмонии в Карелии

Число смертей от внебольничной пневмонии в республике увеличилось до 89, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

За минувшие сутки зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии: умер 89-летний мужчина с сопутствующей сердечно-сосудистой патологией. Его тест на COVID-19 показал отрицательный результат.

За сутки 39 человек были госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией в клиники попал 2231 пациент, 89 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19.

Накануне с пневмонией в больницы Карелии попали 30 человек.

фото: pixabay

Какие новые предприятия появятся в Карелии в 2021-2023 годах: прогноз Минэкономразвития

Инвесторы планируют в 2021-2023 годах провести модернизацию и создание ряда крупных производственных мощностей в Карелии.

Они перечислены в "Основных параметрах прогноза социально-экономического развития Республики Карелия на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов", подготовленных министерством экономического развития.

В числе таких проектов строительство комплекса по производству щебня в Медвежьегорском районе на месторождении "Братское" на сумму 14 млрд рублей, строительство завода по производству экстрактов и соков из дикорастущих ягод в Кондопожском районе на сумму 140 млн рублей. О других проектах читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © pixabay.com

Очаг африканской чумы свиней выявлен в соседнем с Карелией регионе

В одном из подсобных хозяйств Архангельской области зафиксированы случаи заболевания свиней африканской чумой.

По сообщению Управление Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской области и Ненецкому автономному округу, Вельске Архангельской области выявлен очаг АЧС. По результатам исследований, проведенных областная ветеринарной лабораторией, 17 ноября в двух пробах, отобранных от павших в личном подсобном хозяйстве свиней, обнаружен генетический материал африканской чумы свиней.

Инспекцией по ветеринарному надзору Архангельской области начато проведение комплекса противоэпизоотических мероприятий в соответствии с планом ликвидации АЧС.

Управлением Россельхознадзора инициирована внеплановая проверка личного подсобного хозяйства для установления всех обстоятельств и реагирования на месте.

Африканская чума свиней – это высоко заразная инфекционная болезнь домашних свиней и диких кабанов. Для человека АЧС не опасна, однако обладает почти стопроцентной летальностью свиней в случае их заражения. Вакцины от АЧС в настоящее время не существует. Африканская чума свиней наносит огромный экономический ущерб, обусловленный ликвидацией болезни и длительными ограничительными мероприятиями по производству и реализации свиней и продукции свиноводства.

К болезни восприимчивы домашние и дикие свиньи независимо от возраста и породы.

Напомним, в 2018 году Финляндия установила специальный металлический забор, чтобы оградиться от Карелии из-за африканской чумы свиней.

фото: ©Столица на Онего

Городской суд Петрозаводска перенес слушание по "делу Дмитриева"

Суд приступит к новому рассмотрению уголовного дела осужденного по "педофильской" статье исследователя сталинских репрессий 24 ноября.

В городском суде Петрозаводска утром 18 ноября должно было начаться новое рассмотрение уголовного дела известного исследователя сталинских репрессий Юрия Дмитриева – по тем обвинениям, по котором он был ранее оправдан. Однако, как и ожидалось, слушание было перенесено на 24 ноября. Тем не менее, у здания суда собрались друзья и знакомые обвиняемого и журналисты, освещающие процесс, который проходит в закрытом режиме.

Напомним, 29 сентября Верховный суд Карелии приговорил Юрия Дмитриева к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима по обвинению в насильственных действиях сексуального характера по отношению к своей несовершеннолетней приемной дочери. Кроме того, суд отправил "дело Дмитриева" на новое рассмотрение по тем обвинениям, по которым он был прежде оправдан – в изготовлении порнографии и хранении оружия.

В городском суде Петрозаводска новый процесс ведет судья Екатерина Хомякова. О переносе слушания журналистам сообщил адвокат Игорь Перов, представляющий интересы потерпевшей стороны.

фото: Станислав Красильников/ТАСС

Власти обсуждают возможность повышения выплат из пенсионных накоплений

Минтруд России обратился в Пенсионный фонд (ПФР) с просьбой проработать возможность изменения условий для единовременной выплаты пенсионных накоплений.

Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо ведомства.

Как следует из письма, Минтруд, в частности, предлагает осуществлять единовременные выплаты в случае, если назначенная накопительная пенсия не превышает 20% минимального размера оплаты труда (МРОТ). МРОТ в 2020 году составляет 12,1 тыс. руб., то есть предложение Минтруда заключается в резком повышении границы, при которой назначается пожизненная выплата,— до 2,4 тыс. руб. (625 тыс. руб. на накопительном счете). Что такое пожизненная выплата пенсионерам, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © ИТАР-ТАСС/ Владимир Смирнов

Прокуратура Карелии обнаружила спад коррупции в регионе

Количество преступлений коррупционной направленности снизилось в Карелии, считают в прокуратуре республики.

Информация об этом содержится в характеристике состояния преступности в регионе за 10 месяцев этого года. Текст опубликован на сайте прокуратуры Карелии.

Надзорный орган отмечает снижение на 23,2% количества преступлений коррупционной направленности (73).

В том числе в республике снизилось на 15% (с 20 до 17) число фактов получения взятки. Число зарегистрированных случаев дачи взятки в этом периоде 2020 года на 34,8% меньше значения аналогичного периода прошлого года (15 по отношению к 23).

Количество фактов посредничества во взяточничестве на 75% меньше значения аналогичного периода прошлого года (1 по отношению к 4).

Прокуратура также сообщает, что по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 2,5% выросло число выявленных преступлений экономической направленности, на учет поставлено 406 преступлений данной категории (в прошлом году – 396).

Ранее сообщалось, что известного бизнесмена Карелии Леонида Белугу задержали по подозрению в даче взятки.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Карельские дизайнеры предложили администрации Петрозаводска помочь в развитии "Дизайн Кода" города

Союз дизайнеров Карелии поддержал требования властей города к вывескам и наружной рекламе.

По мнению дизайнеров, вывески, к установке которых которым Петросовет принял в прошлом году жесткие требования, являются составляющей частью Дизайн Кода города.

"Мы считаем, что "Дизайн Код" Петрозаводска хорошее начинание, этот документ можно взять за основу и дополнить конкретными проектами размещения вывесок, создавая так называемый паспорт дома. Спорные вопросы возникающие в ходе реализации рассматривать на Художественном совете, созданном при администрации", - пишут на официальной странице Карельского регионального отделения "Совета дизайнеров России".

По словам представителей профессионального сообщества, дизайнеры, художники и архитекторы в течение нескольких лет говорили о том, что будет хорошо привести в порядок вывески в городе. Эту идею обсуждали и предлагали все председатели Правлений Союза дизайнеров.

"Сегодня мы видим, что положение о вывесках, как части "Дизайн Кода" разработано, Художественный совет создан, проделана большая работа и много еще предстоит сделать.

Перед тем, как внедрить в жизнь постановления о вывесках "Дизайн Кода", администрация провела рассылку по всем творческим Союзам. Около года ожидалась и обсуждалась обратная связь. В Союзе Дизайнеров визуальные пункты предложения по вывескам "Дизайн Кода" не вызвали возражений и в большинстве своём были поддержаны. То, что положение о вывесках "Дизайн Кода" города внедрено и имеет положительные результаты, в виде чистого и привлекательного центра города, это безусловный плюс. Дальнейшее развитие постановлений должно обсуждаться и вырабатываться на Художественном совете города", - считают дизайнеры.

Напомним, Второй апелляционный суд в Санкт-Петербурге отменил решение Петросовета, установившего требования к установке вывесок на фасадах зданий, строений и сооружений на территории города.

Администрация Петрозаводска, получив определение судебной коллегии Второго апелляционного суда из Санкт-Петербурга, готова продолжить работу над изменением облика города. Суд, отменивший решение Петросовета, не нашел нарушений в самом документе. Замечания касаются лишь процедурной части. Данный документ должен был пройти обсуждение на общественных слушаниях.

Недавно студия известного дизайнера Артемия Лебедева проконсультировала власти Петрозаводска по вывескам.

фото: © ИТАР-ТАСС/ Марина Лысцева

Госавтоинспекция Петрозаводска заявила о росте числа ДТП по вине пешеходов (ВИДЕО)

ГИБДД столицы Карелии отмечает рост числа дорожных происшествий с участием и по вине пешеходов в 2020 году.

Об этом информирует паблик петрозаводской Госавтоинспекции.

"В этом году отмечается увеличение количества ДТП с участием и по вине самих пешеходов - в 39 происшествиях погибли 5 пешеходов и 36 получили ранения. Вместе с тем, на 23% сократилось количество автонаездов в пределах пешеходных переходов. Имея возможность анализировать большую часть происшествий благодаря видеозаписям публичных камер, вы сами можете убедиться, что значительную часть происшествий можно было бы предотвратить, добавив внимательности всем участникам дорожного движения", - сообщается в заявлении ГИБДД.

Инспекторы подготовили видеоматериал, рассказывающий о безопасности на дорогах.

"Впереди ноябрь - самый аварийный для пешеходов месяц. Если кто-то сделает после просмотра правильные выводы и изменит свое поведение на дороге (станет более внимательным и осторожным) - мы будем знать, что не зря старались для вас", - заявили в Госавтоинспекции.