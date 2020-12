Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

фото: © "Столица на Онего"

Бывший главный реставратор музея "Кижи" отказался от премии из-за недоделок на Преображенке

Реставратор Николай Попов не будет получать республиканскую премию в области культуры, искусства и литературы за 2020 год.

Напомним глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение о присуждении республиканских премий в области культуры, искусства и литературы за 2020 год. Среди трех лауреатов – бывший главный реставратор музея "Кижи" Николай Попов. Он был награжден за личный вклад в сохранение уникальных объектов деревянного зодчества и реализацию проекта по реставрации церкви Преображения Господня ансамбля Кижского погоста.

Как стало известно "Столице на Онего", реставратор отказался от получения республиканской премии. Это подтвердил нашему изданию сам лауреат.

"Я отказался от всех наград еще в апреле этого года. Отправил официальное заявление на имя руководства музея "Кижи". Отказался потому, что считаю, что объект – церковь Преображения – не доделан. А делить шкуру неубитого медведя, по моему мнению, непорядочно ", – сказал Николай Попов, работавший в музее до 2013 года.

По словам Попова, в 2018-2019 годах при реставрации памятника ЮНЕСКО был допущен брак.

"Это не реставрация, а чистый новодел. Входное большое крыльцо, которое выходит на озеро, где подходят корабли, абсолютно новое. Там ни одного старого кусочка не оставлено. Сколько бы не пытался узнать, почему так сделали, никто толком не объяснил. Дверь входная распашная старинная была нормальной. Но ее сняли и поставили абсолютно новую", – отметил бывший главный реставратор музея.

Вопросы у Николая Леонидовича возникли и по системе пожаротушения. По его мнению, заявления о том, что погост в музее "Кижи" лучше всего защищен от пожаров, это лишь разговоры. Система пожаротушения давно устарела.

"С инженерной точки зрения много вопросов по объекту. Инженерного сопровождения реставрации не было, было чисто архитектурное сопровождение. Хотя фото красивые. Коробка стоит. И претензий к подрядчикам у меня нет. У меня претензии к музею, руководившему этим процессом. А комиссия, которая принимала церковь Преображения Господня, вообще мне странной кажется. Откуда она возникла?!" – поделился Николай Попов.

Все свои возражения реставратор донес до музея. И в своем последнем апрельском заявлении, в котором отказался от наград, перечислил основные причины.

"Пока не будет все это переделано, пока не будут устранены недостатки, я никаких наград получать не буду. И меня удивляет, что эту премию мне назначили, хотя все знают, что я отказался от всех наград", – сказал Николай Леонидович.

Напомним, памятник деревянной архитектуры Карелии – Преображенская церковь Кижского погоста – остается закрытым для посетителей более сорока лет. Реставрация уникального 22-главого храма началась в 2009 году, ее стоимость оценивается в полмиллиарда рублей, которые были выделены из федерального бюджета. В ходе работ карельским реставраторам удалось устранить серьезные деформации многотонной деревянной конструкции церкви, возведенной в XVIII столетии, и это позволило убрать металлический каркас, который на протяжении десятилетий поддерживал памятник.

В августе 2020 года госкомиссия приняла реставрацию Преображенской церкви на острове Кижи. Но когда откроют уникальный памятник, до сих пор неизвестно.

фото: Минприроды Карелии

Минприроды Карелии подало в суд на форелеводов, пустивших "кровавые реки" в лесу

Министерство природных ресурсов и экологии Карелии направило иск в суд о запрещении деятельности ООО "Русское море – Аквакультура", сообщает пресс-служба ведомства.

В среду, 23 декабря, сотрудники Минприроды Карелии выехали на осмотр в Сегежский район (недалеко от поселка Попов порог) для проведения внеплановой проверки по сообщениям местных жителей о выбросах неочищенных сточных вод вблизи производственной площадки – базы ООО "Русское море – Аквакультура".

По результатам проверки установлены факты нарушения лесного и природоохранного законодательства. С территории форелевого хозяйства сбрасываются неочищенные сточные воды в водоохранную зону и прибрежную защитную полосу Сегежского водохранилища. Выявлено самовольное занятие лесного участка и повреждение деревьев до степени прекращения роста.

Несмотря на проведенную проверку, компания оперативно не устранила нарушения.

В четверг, 24 декабря, сотрудники Сегежского лесничества совместно с сотрудниками полиции снова выехали на место и зафиксировали продолжающийся выброс сточных вод в лесу.

В соответствии с действующими нормами законодательства жидкие отходы подлежат очистке с помощью локальных очистных сооружения или сбору в герметичные септики, пластиковую тару и далее передаче специализированной организации, производящей откачку и вывоз сточных вод.

Компания данное требование законодательства проигнорировала, установив трубу, по которой производственные отходы от переработки рыбы, поступают прямо в лес.

Ситуацию также не исправил административный штраф в 150 тысяч рублей за нарушение правил санитарной безопасности в лесах.

В четверг, 24 декабря, Минприроды Карелии направило иск в Сегежский районный суд о запрещении деятельности по эксплуатации производственной площадки – базы ООО "Русское море – Аквакультура".

Отметим, что на место происшествия в Сегежский район выезжали и специалисты Минсельхоза Карелии, которые, к удивлению, на месте "кровавых рек" обнаружили лишь предметы, напоминающие икринки.

фото: © shutterstock.com/Nina Esk

Чиновникам Карелии пришлось "выкручиваться" из-за объявленного выходным 31 декабря

Представители республиканского правительства были вынуждены вносить правки в служебный распорядок из-за того, что губернатор Артур Парфенчиков объявил выходным последний день в уходящем году.

В частности, министерство имущественных и земельных отношений республики внесло изменения в утвержденный ранее распорядок работы. Текст соответствующего приказа, подписанного министром Яниной Свидской, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В предновогодние дни сотрудникам министерства сократили время, отведенное на обед. Они также вынуждены выйти на работу в субботу. Меры приняты из-за того, что последний день декабря объявлен выходным, но его все равно предстоит отрабатывать.

Согласно прежнему распорядку, сотрудники Минимущества обязаны трудиться стандартную пятидневку с двумя выходными в субботу и в воскресенье. Обед также стабильно закреплен в графике в период с 13-00 до 14-00.

Согласно внесенным изменениям, у чиновников в последние дни декабря уходящего года введено иное расписание труда. В частности, с 21 по 25 декабря часовой обед урезан. На обеденный отдых отведено полчаса: с 13-00 до 13-30.

Для женщин рабочий день в пятницу, 25 декабря, незначительно сокращен: уйти с работы дамам допустимо не в 16-00, а в 15-36. Также в этот день чиновницы из Минимущества получили право на привычный часовой обед.

Вместе с тем, новый приказ обязывает сотрудников министерства выйти на работу в субботу, 26 декабря. Трудиться в выходной день представители Минимущества будут в сокращенном режиме: до 13-00.

Отмечено, что 27 и 31 декабря считаются выходными. А предшествующие каникулам 28, 29 и 30 декабря чиновники Минимущества будут работать по прежнему стандартному расписанию

Изменения в графике работы Минимущества под занавес года введены из-за необходимости отработать положенную по закону норму часов, поскольку ранее было принято губернаторское решение сделать 31 декабря выходным днем.

Напомним, ранее глава республики Артур Парфенчиков подписал распоряжение, согласно которому последний день в 2020 году объявлен выходным, однако его все равно придется отработать.

"Рабочий день с четверга будет перенесен на субботу 26 декабря. Таким образом, 26, 28, 29 и 30 декабря будут рабочими днями, а 27 и 31 декабря – нерабочими", - сообщил он.

Однако Минтруд запретил переносить рабочий день 31 декабря на субботу. Сообщалось, что работодателям по закону нельзя переносить рабочий день 31 декабря 2020 года на субботу 26 декабря.

фото: © Александр Рюмин/ТАСС

Курить с 1 января будет запрещено почти везде: список

В России с 1 января вводится запрет на курение в медучреждениях, точках торговли, базах и складских помещениях.

Об этом, сообщило агентство "Прайм" со ссылкой на управляющего партнера юридической компании "Позиция права" Егора Редина. Согласно постановлению правительства РФ, будет запрещено курить на территории складов и баз, хлебоприемных пунктов, злаковых массивов и сенокосов, объектов здравоохранения, образования, транспорта и торговли. Полный перечень, где нельзя будет курить, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © паблик Вконтакте "Подслушано в Салми"

Охотники добыли трех волков рядом с деревней в Карелии (ФОТО)

В Питкярантском районе охотники ликвидировали почти стаю волков.

Как сообщается в паблике "Подслушано в Салми", в минувший четверг, 24 декабря, в 7 км от деревни Ряймяля бригадой охотников из Ряймяля, Салми, Мийналы и Питкяранты добыли трех волков.

Хищника добыли в загонной охоте. По словам охотников, ещё два волка находятся в окладе, то есть их окружили.

Охота продолжается...

фото: страница правительства РК Вконтакте

Парфенчиков потребовал от прибывающих в командировки в Карелию отрицательный тест на COVID-19

Глава Карелии Артур Парфенчиков ввел новые ограничения в связи с пандемией коронавирусной инфекции в регионе.

Артур Парфенчиков сообщил, что сотрудники, приезжающие в Карелию с рабочим визитом будут обязаны иметь при себе отрицательный тест на коронавирус.

"Гражданам, прибывающим в Карелию в служебные командировки, необходимо иметь при себе справку с отрицательным результатом теста, полученным не позднее, чем за два дня до прибытия в республику", - написал Парфенчиков.

Губернатор сделал акцент на том, что эти ограничения не коснутся туристов.

"Для туристов ничего не изменилось. Гости республики, за исключением организованных групп, приезжающие в Карелию для посещения объектов туристического показа и в целях участия в физкультурных и спортивных мероприятиях, по-прежнему должны сообщать о своем приезде по телефону: 8-800-201-06-57.", - сообщил он.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков высказался против закрытия границ республики для туристов, которые захотят приехать на новогодние праздники.

фото: © Правительство Карелии

В Карелии объявлены лауреаты республиканских премий в области культуры, искусства и литературы за 2020 год

Премии присуждены творческой группе Театра драмы Карелии, реставратору Николаю Попову и журналисту Любови Герасевой.

Накануне новогодних праздников глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение о присуждении республиканских премий в области культуры, искусства и литературы за 2020 год. Их лауреатами стали творческая группа Театра драмы Карелии, реставратор Николай Попов и журналист Любовь Герасева.

Как говорится в губернаторском указе, творческой группе Театра драмы – артистам Людмиле Баулиной, Валерию Баулину и режиссеру Александру Побережному-Береговскому – премия присуждена за спектакль "Матренин двор". Реставратор Николай Попов награжден за личный вклад в сохранение уникальных объектов деревянного зодчества и реализацию проекта по реставрации церкви Преображения Господня ансамбля Кижского погоста. А журналист Любовь Герасева – за выпуск воспоминаний жителей Заонежья "Сродники".

фото: © AP Photo / Domenico Stinellis

Число смертей от коронавируса в Карелии приближается к 150

За сутки еще три жителя республики стали жертвами Covid-19.

По информации регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом, за минувшие сутки в Карелии подтверждены еще три летальных исхода от Covid-19. В Республиканской инфекционной больнице скончались 69-летняя женщина и 80-летний мужчина из Петрозаводска. В Кондопожской ЦРБ умерла 63-летняя кондопожанка. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

С начала пандемии от коронавируса скончались 149 человек.

За сутки выявлено 379 новых случаев коронавирусной инфекции. Число инфицированных в республике достигло 25706.

Накануне в Петрозаводске 41-летний и 58-летний мужчины умерли от коронавируса.

фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

"Эпидемией COVID-19 сегодня ловко камуфлируют масштабный социально-экономический кризис"

Лидер КПРФ в Карелии Евгений Ульянов рассказал о том, как в республике уничтожалась медицина и как сейчас идет борьба с коронавирусом.

- Новый респираторный вирус существует, и эпидемия есть, глупо это отрицать. Но эпидемией COVID-19 cегодня ловко камуфлируют масштабный социально-экономический кризис, который мы переживаем в нашей стране и нашей республике, - сказал Евгений Ульянов.

Специалисты, которые давно работают в медицине, помнят, что вспышка внебольничной пневмонии уже была в России зимой 1997-98 годов. Люди сильно болели, но это было еще при Ельцине, когда работали остатки советской системы здравоохранения, поэтому страна справилась. Мало кто вспоминает в наши дни про ту вспышку.

Сейчас же мы переживаем первую эпидемию, которую Россия встретила в условиях оптимизированной медицины. И никаких остатков советской системы уже нет, есть отдельные ее островки.

Что сейчас представляет собой российское здравоохранение? По числу больниц мы уже ближе к Российской империи, чем к РСФСР. Я даже не сравниваю сейчас с Советским Союзом, беру статистику только в границах России. На начало нулевых у нас было около 10 тысяч больниц, а сейчас осталось в пределах 5 тысяч. Сокращение в два раза – это результат путинской оптимизации. В Российской империи, к слову, было около 3 тысяч больниц.

При этом количество инфекционных коек в последние годы сократили как минимум на 40%, а врачей-инфекционистов – примерно наполовину. Как говорили чиновники, потому что они «все время простаивали». То есть эти люди у власти были не в состоянии понять, что инфекционные койки основную часть времени, действительно, простаивают, пока не случится то, что случилось сейчас.

И мы ведь знаем поименно всех, кто проводил эту оптимизацию на уровне России – Скворцова, Голикова и иже с ними. И на региональном уровне тоже знаем, кто занимался этой людоедской реформой.

Как в Карелии планомерно и цинично уничтожали здравоохранения и за что сегодня надо пожать руку нынешнему министру здравоохранения нашей республики Михаилу Охлопкову, читайте здесь.

фото: © Кирилл Кухмарь/ТАСС

Минпросвещения отменил школьникам экзамены по выбору из-за COVID-19

Министр просвещения России Сергей Кравцов объявил изменения порядка проведения ЕГЭ и государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов в 2021 году.

На своей официальной странице в соцсети министр образования Карелии Роман Голубев со ссылкой на Минпросвещения России сообщает, что внесены изменения в порядок проведения ЕГЭ ГИА 9 и 11 классов в 2021 году.

- Досрочный период проведения экзаменов в связи с текущей эпидемиологической обстановкой в 2021 году отменяется;

- Для получения аттестата о среднем общем образовании выпускникам, которые не планируют поступать в вузы, вместо ЕГЭ нужно будет сдать государственный выпускной экзамен по двум предметам: русскому языку и математике;

- Выпускникам, которые собираются поступать в вузы и будут сдавать для этого ЕГЭ, чтобы получить аттестат достаточно будет сдать на удовлетворительный результат ЕГЭ по одному предмету – русскому языку;

- ЕГЭ по математике базового уровня в 2021 году, как и в 2020, проводиться не будет;

- Досрочный период проведения экзаменов для девятиклассников отменен, как и в 11 классах, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции;

- Аттестаты за 9 класс об основном общем образовании будут выданы на основании результатов государственной итоговой аттестации только по двум обязательным предметам: русскому языку и математике. В 2021 году выпускники 9 классов не будут сдавать учебные предметы по выбору;

- Контрольные работы пройдут с 17 по 25 мая 2021;

- Конкретные даты будут определяться региональными органами управления образованием, либо школами;

- ГИА по русскому языку и математике состоится в период с 24 по 28 мая 2021 года;

- Резервные сроки проведения основного периода ГИА-9 состоятся в начале июня 2021 года;

- Для девятиклассников, не сдавших экзамены в основной период, ГИА-9 по русскому языку и математике пройдет повторно в дополнительный сентябрьский период

- При проведении экзаменов будут применены все рекомендованные Роспотребнадзором меры эпидемиологической безопасности, которые успешно зарекомендовали себя на ЕГЭ в 2020 году и позволили предупредить новый всплеск заболеваемости после экзаменов.

фото: Администрация Петрозаводска

Книга об экс-мэре Петрозаводска Николае Левине увидела свет

В Петрозаводске издана книга о Николае Ивановиче Левине, сообщили в администрации Города.

Глава карельской столицы Ирина Мирошник приняла участие в презентации издания, куда вошли и ее воспоминания.

В четверг, 24 декабря, в Заксобрании Карелии была представлена книга "Николай Левин: моряк, хозяйственник, парламентарий". Ее автор-составитель Ольга Миммиева отразила не только биографические вехи, но и собрала воспоминания друзей и коллег о Николае Ивановиче.

Участие в презентации приняли супруга и сын Николая Левина, депутаты Законодательного Собрания разных созывов, сотрудники Пенсионного фонда.

"Нам всем хочется сказать: "Он наш" - и Законодательному собранию, и администрации города, и Пенсионному фонду, и всем другим организациям. Для каждого он свой. Мы очень ценим и гордимся совместным опытом работы", – сказала на презентации Ирина Мирошник.

Добавим, что книга "Николай Левин: моряк, хозяйственник, парламентарий" вышла по инициативе Сергея Катанандова в издательстве "Скандинавия".

фото: Столица на Онего

Цветной медведь и сверкающие деревья украсили центральную площадь Петрозаводска (ФОТО)

Десятки петрозаводчан вышли на фотопрогулку по новогоднему городу.

В редакцию "Столицы на Онего" читатель прислал фото, на которых запечатлел, как на площади Кирова гуляют люди, фотографируясь на фоне сверкающих новогодних украшений.

Здесь и разноцветный медведь, и светящиеся деревья, и новогодняя ель с шатром…

"На площади также открылась ярмарка, видимо, она тоже привлекла большое количество народу", - предположил автор фото.

фото: © Лиля Кончакова/"Республика"

Ирина Мирошник: "Все работали на пределе возможностей"

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник подвела итоги непростого для городских властей 2020 года.

С самого начала 2020 год обещал быть для Петрозаводска непростым – город ожидал большой ремонт, приуроченный к вековому юбилею республики. Но пандемия превратила это время в настоящее испытание – мало кто верил, что в условиях коронавируса удастся исполнить хотя бы часть задуманного. Тем не менее, подводя итоги уходящего года, мэр Петрозаводска Ирина Мирошник утверждает: мы выполнили все ключевые проекты.

– Когда Петрозаводск получил на 2020 год небывалое финансирование, мы не предполагали, что нам придется справляться с поставленными задачами в период мировой пандемии, - признается Ирина Мирошник. - Помимо денег на национальные проекты, городу поступило 1,4 миллиарда рублей от республики на подготовку к юбилею. Эти огромные средства подразумевали колоссальный объем работ по благоустройству. И для городских властей это стало серьезной проверкой на прочность. Трудно было и нам, и подрядчикам – все работали на пределе возможностей.

Честно говоря, бывали моменты, когда и мне начинало казаться, что сделать всё до конца года нереально. Но сегодня я вижу: мы успеваем – все ключевые проекты подготовки Петрозаводска к 100-летию республики должны быть реализованы. Город справился с поставленными задачами, несмотря на то, что ремонта подобного масштаба в новейшей истории Петрозаводска еще не было.

Полный текст интервью читайте здесь.

фото: © РИА Новости / Владимир Корнев

Рыбак со сломанной ногой дошел до деревни в Карелии

В Кондопожском районе рыбаку потребовалась помощь спасателей.

ЧП произошло еще 19 декабря на озере Глубокое около деревни Вохтозеро. Рыбак сломал ногу, его было необходимо эвакуировать с озера, пишут в паблике Карельской поисково-спасательной службы.

"На вызов выехал Петрозаводский поисково-спасательный отряд. Пострадавшие самостоятельно добрались до деревни, в медпомощи не нуждались", - говорится в сообщении спасателей.

Ранее в Пряжинском районе подняли тело погибшего рыбака.

фото: страница священника Константина Савандера в ВК/https://vk.com/id12964777?w=wall12964777_9632%2Fall

Священник из Карелии предлагает детям на Новый год купить казачьи шашки со скидкой (ФОТО)

Православный священник Константин Савандер изготовил детские подарки – казачьи шашки.

Отец Константин Савандер разместил в Сети фото с игрушечным оружием, которое он сделал сам. Казачьи шашки он предлагает приобрести в подарок детям на Новый год.

"Новогодние подарки - тренировочные казачьи шашки со скидкой ", - написал на своей странице в "ВКонтакте" отец Константин Савандер под фото с "холодным оружием".

Ранее священник из Петрозаводска писал, что возмущен присутствием в городе скульптур с обнаженными персонажами.

фото: © Артем Геодакян/ТАСС

К чему приведут изменения в торговле одеждой и бельем: разъяснения бизнес-омбудсмена в Карелии

С 1 января 2021 года, согласно федеральному законодательству, будет запрещен оборот немаркированных товаров легкой промышленности: бизнес-омбудсмен в Карелии объяснила, что делать предпринимателям.

По ее словам, под запрет попали одежда из кожи; верхняя одежда; постельное, столовое белье; трикотажная одежда, другие товары.

"Обязанность продажи только маркированной продукции относится ко всей цепочке участников реализации: производителям, оптовикам, импортерам, розничной продаже. Не реализованные до начала следующего года остатки товаров должны быть промаркированы до 1 февраля 2021 года", - пояснила Гнетова. Куда обращаться с жалобами на проблемы с маркировкой, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © РИА Новости / Максим Блинов

Жертвами заражения коронавирусом в Карелии за сутки стали 379 человек

Общее число инфицированных COVID-19 в Карелии составило 25706 человек, сообщили в оперштабе республики.

За минувшие сутки в Карелии от коронавируса умерли три человека и заразились 379. Из этого числа заболевших – 328 человек, из них 49 имеют симптомы средней тяжести, 8 – в тяжелом, 2 – в крайне тяжелом состоянии.

Общее число инфицированных COVID-19 в Карелии составило 25706 человек.

Умерло за время пандемии в Карелии 149 больных коронавирусом.

Выздоровел 18331 пациент, за сутки выписаны по выздоровлению 508 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 4063,4 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2019,6 случая, по Северо-Западу – 3158,7.

фото: © Flickr / presta

Стало известно, сколько компаний в Карелии отказались гулять на корпоративах в разгар пандемии

Представители сервиса по поиску работы и сотрудников "HeadHunter" провели исследование и выяснили, сколько предприятий не станут организовывать корпоративы в период пандемии COVID-19.

Сервис "HeadHunter" провел опрос в начале декабря среди почти 12 966 работников, в том числе, из Карелии. Исследователи пришли к выводу, что каждая вторая компания Карелии отказалась от новогоднего корпоратива из-за пандемии.

13% жителей Карелии заявили, что их компания будет проводить корпоратив в этом году, еще треть опрошенных на момент опроса была не в курсе.

При этом сообщается, что отмена корпоратива в 45% компаний никак не связана с противоэпидемиологическими ограничениями – в этих компаниях нет такой традиции. 55% опрошенных, в том числе, организации из Карелии лишились возможности корпоративного празднования именно из-за пандемии.

Ранее сообщалось, что раскрыт рекордный гонорар Аллы Пугачевой за корпоратив.

фото: © pixabay.com

Жители Карелии старше 65 лет могут продлить больничный до 22 января

Глава Карелии Артур Парфенчиков разрешил находящимся на самоизоляции пожилым людям продлить больничный лист.

"Друзья, обращаю ваше внимание, что жители городов и районных центров республики старше 65 лет могут продлить больничные листы на новый срок: с 26 декабря 2020 года по 8 января 2021 года, а также с 9 января года по 22 января 2021 года. Кроме того, до 1 марта жители Карелии смогут получать все положенные им республиканские выплаты без дополнительных подтверждений", - пишет глава Карелии на своей странице в "ВКонтакте".

Ранее Артур Парфенчиков ввел новые ограничения в связи с пандемией коронавирусной инфекции в регионе: все приезжающие в Карелию должны иметь при себе отрицательный тест на коронавирирус.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Рождественская ярмарка открылась в Петрозаводске (ФОТО)

На площади Кирова развернулась новогодняя ярмарка без мастер-классов и концертов.

В минувший четверг в главном новогоднем городке Петрозаводска открылась Рождественская ярмарка. На площади установлено 20 стилизованных домиков, в которых можно приобрести сувениры и подарки, новогодние игрушки, мед, травяные чаи, хлебобулочные и кондитерские изделия, мясную и молочную продукцию, консервы, замороженные полуфабрикаты, ягоды и елки.









В первый день работы покупателей было немного. Посетителей ярмарки больше привлекают новые светящиеся фигуры, появившиеся в новогоднем городке.

Как идет торговля, запечател фотограф "Столицы на Онего" Николай Смирнов.



















Напомним, ярмарка будет работать с 24 декабря по 10 января с 16 до 20 часов в будни, с 11 до 17 часов в выходные и праздничные дни. Развлекательные мероприятия и мастер-классы, полюбившиеся петрозаводчанам в прошлом году, отменены в связи с эпидемиологической обстановкой. Однако настроение на ярмарке будет создавать музыкальное сопровождение, специально записанное Городским домом культуры. Кроме того, посетителей ждут сувениры (светоотражатели, силиконовые браслеты, карманные календари) с логотипом 100-летия Карелии и Рождественской ярмарки.

фото: © кадр из видео

Финские полицейские претендуют на звание самых поющих в мире (ВИДЕО)

Стражи порядка из Турку разместили в Интернете ролик со своим исполнением знаменитого рождественского хита.

Финские полицейские явно претендуют на звание самых поющих в мире. Многим россиянам полюбился страж порядка из города Оулу Петрус Шредерус, который взорвал в начале нынешнего года Интернет своим исполнением советского хита "Я люблю тебя, жизнь!".



Но полицейские из города Турку решили не отставать от своего коллеги. Накануне Рождества они записали трогательную финскую версию знаменитой песни Have Yourself a Merry Little Christmas Хью Мартина и Ральфа Блейна.

В Петрозаводске лютеране отметили ковидное Рождество (ФОТО и ВИДЕО)

В рождественский сочельник служба в церкви лютеран в столице Карелии была немноголюдной.

Накануне в Петрозаводском лютеранском приходе "Святого Духа" прошла праздничная служба. Во дворе церкви горели дорожки из свечей, был установлен рождественский вертеп, а на воротах висело объявление о том, что лицам 65+ в связи с пандемией коронавируса вход ограничен.















"На входе всем пришедшим на службу измеряли температуру. В здании церкви установлены дозаторы с антисептиком. Внутри, на скамейках – отметки скотчем, как в кинотеатре, размечающие разрешенные и запрещенные места. Прихожане пели в масках", – рассказал фотограф "Столицы на Онего", посетивший службу.













Католики в Петрозаводске не стали собираться в рождественский сочельник. Месса навечерия Рождества в Приходе Божией Матери иконы Её Неустанная прошла в онлайн-трансляции.











Ранее сообщалось, что уличный вертеп установили у католического храма в Петрозаводске.

фото: © Илья Тимин

В Карелии 130 больных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии

На сегодняшний день в Карелии с COVID-19 госпитализирован 721 человек, сообщил глава республиканского Минздрава Михаил Охлопков.

Всего на 25 декабря госпитализирован 721 человек, заболевший COVID-19, 584 из госпитализированных находятся в состоянии средней тяжести, 130 – в тяжелом и 7 человек – в крайне тяжелом, они подключены к аппаратам ИВЛ.

Доля свободных коек на 25 декабря составляет 20.1%, что является критической отметкой.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии от коронавируса умерли три человека и 379 заразился COVID-19. Всего в республике за время пандемии инфицирован 25706 человек. Выздоровели – 18331. Умерли 149 пациентов.

фото: © "Столица на Онего

Работники ДОК "Калевала" в Карелии в среднем зарабатывают 56 тысяч рублей в месяц

Чтобы выпускать 300 тысяч кубических метров ориентировано-стружечных плит в год, ДОК "Калевала" работает круглосуточно, в четыре смены.

"Мы сделали все с нуля. Впервые приехали в Карелию в конце 2009 года с намерением построить первый крупный в России завод по производству высококачественной ориентированно-стружечной плиты. С лета 2010 года начали строительство комбината в Петрозаводске, подписав соглашение о намерениях с правительством республики. В 2013 году наш завод, объем инвестиций в который составил 8,2 млрд рублей, работает в Карелии, поставляя продукцию как по России, так и в ближнее, и в дальнее зарубежье", – рассказал исполнительный директор ДОК "Калевала" Валерий Пучков.

Сегодня базовое предприятие по деревянному домостроению в России из Карелии является одним из самых технологичных и входит в топ-20 мировых производителей плиты OSB. Экспортный рынок составляет порядка 20-30 процентов. Продукция ДОК "Калевала" востребована в Европе, Южной Америке, Китае и других странах, не говоря уже о России. Рядом с комбинатом два года назад была построена железнодорожная ветка, чтобы поставлять продукцию по железной дороге вплоть до Сахалина.

Сегодня на предприятии трудятся 330 человек, средний возраст работника завода – 35 лет. Работники предприятия, практически все местные жители, зарабатывают на современном предприятии достойно – в среднем около 56 тысяч рублей в месяц.

Где комбинат берет лес для своих нужд, читайте здесь.

фото: © Архив ИТАР-ТАСС/Александр Рюмин

На пожаре в поселке Карелии погибла 89-летняя женщина

Проводится доследственная проверка по факту обнаружения погибшей женщины при тушении пожара, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, 24 декабря в квартире многоквартирного дома в селе Кончезеро Кондопожского района произошел пожар. При тушении пожара в жилище обнаружено тело 89-летней хозяйки. Причины возгорания и смерти потерпевшей устанавливаются.

В настоящее время проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение.

фото: pixabay

Когда восстановится международный туризм: плохие прогнозы

Возобновление активных международных туристических потоков может произойти не раньше второго полугодия 2021 года.

Об этом заявила в интервью ТАСС руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

"Въездные потоки, не думаю, что восстановятся раньше 2022 г. А если говорить о таких активных туристических потоках, не думаю, что это произойдет раньше второго полугодия следующего года", – сказала Догузова. Оборот туристической отрасли, по ее словам, сильно зависит от въездных потоков. По прогнозам ведомства, в 2021 году продолжится восстановление внутреннего туризма. Все будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации. "Я думаю, что следующий год при благоприятном сценарии уйдет на восстановление докризисных показателей", – подытожила глава ведомства. Ранее директор ГБУ "Информационный туристский центр РК" Алексей Тигушкин о туристическом буме в Карелии - многие популярные объекты приняли больше туристов, чем в прошлом году. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: @ pt.depositphotos.com

Осужден малолетний житель Карелии, совершивший четыре кражи и шесть угонов

В Кемском районе к условному лишению свободы приговорен 17-летний подросток, который жил на полную катушку, совершая кражи угоны, сообщил Следком Карелии.

Следствием и судом установлено, что в июне и июле этого года 17-летний житель Кеми угнал шесть автомобилей, на которых катался, после чего оставлял на улице, а также совершил три кражи чужого имущества, которым завладевал, незаконно проникая в жилище, а также кражу велосипеда из подъезда дома.

Кроме того, малолетний преступник похитил из одного угнанного автомобиля водительское удостоверение.

Приговором суда подростку назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно.

фото: © EPA-EFE/LUCA ZENNARO

Дети продолжают заражаться коронавирусом в Карелии

За минувшие сутки в Карелии зарегистрировано 22 случая заражения коронавирусом у детей, сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков сообщил, что на 25 декабря по статистике в Карелии было 25327 инфицированных коронавирусом, из общего числа 2542 – это дети.

По состоянию на сегодняшний день, 25 декабря, – уже 25706 ковидных больных, из них 2564 – это дети, то есть за сутки в Карелии заразились коронавирусом 22 ребенка.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии от коронавируса умерли три человека и 379 заразился COVID-19. Всего в республике за время пандемии инфицирован 25706 человек. Выздоровели – 18331. Умерли 149 пациентов.

фото: © ОНФ

Палаточный лагерь вместо стационарного детского лагеря появится под Петрозаводском

Вместо пришедшего в упадок лагеря "Айно" в Лососинном планируют открыть палаточный лагерь и центр военно-патриотического воспитания молодежи.

В этом году лагерь "Айно", находившийся в ведении Петрозаводска, был передан из муниципальной в республиканскую собственность. Загородная база теперь находится на балансе Карельского кадетского корпуса имени Александра Невского. Здесь планируют открыть стационарный палаточный лагерь по типу "Большого Приключения", организованного известными российскими путешественниками Дмитрием и Матвеем Шпаро близ поселка Тикша в Муезерском районе. Он будет специализироваться на активном отдыхе детей – пешеходном, водном и велосипедном туризме, спортивных играх. Кроме того, в бывшем "Айно" откроют и республиканский центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард".

"Сейчас проходит техническая экспертиза зданий, построенных в 1989 году. Будем делать проект, капитально ремонтировать здания. На этой базе будет возможен стационарный летний отдых. Кроме того, мы рассчитываем в "Авангарде" круглогодично проводить молодежные, патриотические, школьные мероприятия. Деньги на проектирование мы закладываем", – рассказал министр образования Роман Голубев.

Подробнее о судьбе стационарных лагерей, которые в уходящем году не открылись для детей, читайте в материале "Как детский отдых в Карелии стал далекой перспективой".

фото: pixabay

Риелторы прогнозируют резкий рост цен на аренду жилья

Цены на аренду жилья в крупных городах России могут вырасти на 8-10%.

Об этом сообщили "Известиям" опрошенные участники рынка недвижимости.

По словам генерального директора риелторской компании We know Александра Галицына, в первой половине текущего года ставки аренды жилья заметно снизились, поскольку многие арендодатели пошли навстречу гражданам, которые потеряли работу и решили вернуться в родной город на период самоизоляции или же нуждались в сокращении расходов.

После завершения локдауна спрос восстановился, и уже осенью цены на аренду жилья стали расти, в том числе благодаря восстановлению рынка труда, добавил Галицын. Некоторые работодатели, которые сократили штат весной, стали нанимать новых сотрудников.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".