Все, что случилось сегодня

фото: © Илья Тимин

Жители Пудожского района Карелии требуют остановить варварскую рубку леса

Жители поселков Водла и Кубово Пудожского района написали главе Карелии Артуру Парфенчикову обращение с требованием прекратить у них безжалостную рубку леса.

Как сообщил "Столице на Онего" секретарь Пудожского районного отделения КПРФ Леонид Попов, жители поселков Водла и Кубово Пудожского района написали главе Карелии Артуру Парфенчикову обращение, в котором потребовали остановить рядом с ними варварскую рубку леса, так как лесорубы-варяги оставляют после себя пустыню и разбитые дороги, нарушая таким образом права местных жителей на традиционное пользование природными ресурсами.

"Заготовку леса ведут "варяги". От их деятельности ни бюджет Пудожского района, ни бюджет Республики Карелия не получают ни копейки. При этом в поселках Водла и Кубово процветает тотальная безработица. Люди бегут из района и республики. Местные жители, имея многолетний опыт работы в лесной промышленности, вынуждены перебиваться случайными заработками за пределами Пудожского района и Карелии, что не добавляет благополучия в семейной жизни. Распадаются семьи, растет социальное сиротство. Вырубка лесов вокруг поселков, где мы родились и выросли, где жили наши родители, ничего не дает ни нам, ни бюджету, оставляя после себя пустыню и разбитые дороги", - написали пудожане в обращении.

Авторы обращения потребовали прекратить вырубку лесов вокруг поселков Водла и Кубово, решить вопрос создания рабочих мест в районе, принять реальные меры для развития Водлы и Кубово и не допустить их деградации и уничтожения, а также выполнить ремонтные работы на разбитой лесовозами автодороге "Кривцы – Кубово – Водла".

Под обращением поставлено 253 подписи.

Жители поселков Водла и Кубово также сообщили, что готовы бороться за сохранение своего леса и уже подготовили обращение к президенту Владимиру Путину.

фото: © паблик Вконтакте "Водолазная группа "ДобротворецЪ"/

Водолазы-добровольцы предпримут еще одну попытку найти потерявшегося в Карелии 6-летнего ребенка

Дайверы и водолазы планируют продолжить поиски 6-летнего Филиппа на реке Тохмайоки в поселке Хелюля Сортавальского района 14 и 15 января.

Объявление об очередных поисковых работах опубликовано в водолазной группе "ДобротворецЪ". Добровольцы будут работать на реке Тохмайоки в поселке Хелюля 14 и 15 января. Для этого требуется помощь дайверов и водолазов с полным комплектом для погружений под лед.

О поисковых мероприятиях, которые прошли 10 и 11 января и не увенчались успехом, дайверы рассказали в своем паблике накануне. Так, за 2 дня поисковая группа (12 человек, среди которых 5 водолазов и дайверов выполнила 7 спусков, сделала 672 технологических отверстий во льду. При этом температура воздуха составляла - 15 градусов, а температура воды - 0, + 1 градус. Но мальчик так и не был обнаружен.

В поисковых мероприятиях принимают участие водолазная группа "ДобротворецЪ" в составе водолазов и дайверов из Москвы, Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Следком Карелии, МВД республики, специалисты Региональной поисково-спасательной службы, поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт".

Напомним, 6-летний Филипп ушел из дома в поселке Хелюля днем 28 декабря, после чего пропал. Ребенок имеет особенности в развитии: он боится людей и машин, может прятаться, не разговаривает.

Через несколько дней было возбуждено уголовное дело, которое взял под контроль центральный аппарат Следственного комитета России.

фото: © МВД Карелии

Жительница Карелии 8 января зашла в лес и не вернулась (ФОТО)

Полиция разыскивает 35-летнюю женщину, которая пропала 8 января в Прионежском районе, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники полиции Прионежского района разыскивают без вести пропавшую 35-летнюю Светлану Ж., жительницу деревни Вилга, которая вечером 8 января, находясь в районе автодороги "Ладва-Ветка - Пай", зашла в лес и обратно не вернулась.

Приметы: На вид 40 лет, рост около 165 см, среднего телосложения, глаза серые, волосы средней длины, светлые, окрашены.

Была одета в черный пуховик с капюшоном "Columbia", темно-синие спортивные брюки, обута в кроссовки черного цвета, без головного убора.

Всех, кто обладает значимой информацией о разыскиваемой, полиция просит незамедлительно сообщить в правоохранительные органы.

фото: © instagram.com/sezhukov

Лидер группы "Руки вверх" о Карелии: "О лучших рождественских каникулах и мечтать нельзя было"

Певец и музыкант Сергей Жуков вместе с семьей вновь отдыхает в карельских лесах.

Лидер группы "Руки вверх", побывав в Карелии летом, тогда же запланировал и зимний отдых в нашей республике. И как он признался на своей странице в Instagram, он нисколько не пожалел, что выбрал именно это направление.

"Большая компания, в составе которой не только вся наша семья, но и семьи крёстных, суровые погодные условия, бесконечные белоснежные зимние покрывала, снегоходы и счастливые дети, что может быть лучше? Мы наслаждаемся каждым мгновением! Мы почти все время проводим на улице, в морозные ясные дни солнце светит очень ярко, все вокруг блестит и сияет, а прозрачный морозный воздух затрудняет дыхание и щиплет за нос", - пишет певец.

Сергей вместе с сыном Энджелом ездили на рыбалку на снегоходах по замёрзшему озеру.

"Возвращались уже ночью, в полной темноте, освещая лёд фарами. Это было потрясающе! Впервые я был в таких экстремальных условиях с сыном! Эх, друзья, о лучших Рождественских каникулах и мечтать нельзя было!" - восхищается Карелией музыкант.

Напомним, прошлым летом Сергей Жуков рассказывал о своем путешествии по Карелии в Instagram. Он собирал грибы, ездил на рыбалку, посетил многие достопримечательности республики.

фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Оперштаб сообщил, сколько жителей Карелии сделали прививку от COVID-19

Оперативный штаб карельского правительства по борьбе с коронавирусом сообщил о числе вакцинированных от COVID-19 граждан.

Первым компонентом вакцины в Карелии привито 553 человека, полностью вакцинацию прошли 128 человек. Об этом сообщает оперштаб.

В приоритетном порядке иммунизацию проходят медработники, работники образования и социальных служб. Обсуждается вопрос о приоритетной вакцинации работников крупных промышленных предприятий.

По состоянию на 30 декабря прошлого года в республику поступило 1242 дозы вакцины "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V"). В конце января-начале февраля ожидается поступление очередной партии вакцины.

"Вакцинация для всех категорий проводится на добровольной основе. Также необходимо, чтобы у человека не было противопоказаний к иммунизации. Кроме того, учитывается, переболел ли уже человек COVID-19: при наличии антител к коронавирусу вакцинация не требуется", - говорится в заявлении оперативного штаба.

Ранее сообщалось, что на сайте госуслуг начали выдавать паспорта о вакцинации от COVID-19.

фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

Коронавирус унес еще две жизни в Карелии

За сутки выросло число заразившихся коронавирусом, а общее количество умерших увеличилось на два, сообщили в оперштабе республики.

В Карелии подтверждены еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Сегежской ЦРБ скончался 67-летний житель Сегежи, в Республиканской инфекционной больнице умер 71-летнй петрозаводчанин. Оба пациента имели сопутствующие хронические заболевания.

Общее число умерших в Карелии от коронавируса составило 188 человек.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 243 человек. Из этого числа заболевших – 240 человек, из них 50 имеют симптомы средней тяжести, 7 – в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии.

Всего за время пандемии COVID-19 в Карелии инфицированы 31122 человека.

Выздоровели 25284, за минувшие сутки выписаны по выздоровлению 310 пациентов.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 4999,9 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2334,1 случая, по Северо-Западу – 3919,1.

фото: © "Столица на Онего"

Аномально холодная погода придет в Карелию

МЧС предупреждает, что в ближайшие дни в Карелию придут аномальные холода, температура снизится на 10-16 градусов ниже нормы.

По информации карельского Гидрометцентра, с 12 по 16 января местами, преимущественно по восточным районам Карелии и в Петрозаводске, ожидается аномально холодная погода.

Среднесуточная температура воздуха составит на 10-16 градусов ниже климатической нормы, которая составляет -11,2 до -13,7 градусов.

Под действие опасного явления могут попасть 9 муниципальных округов: Петрозаводск, Беломорский, Кемский, Кондопожский, Лоухский, Медвежьегорский, Прионежский, Сегежский, Пудожский муниципальные районы.

Ранее сообщалось, что крещенские морозы идут в Карелию.

Водитель иномарки пропал в Карелии в Рождество (ФОТО)

Полиция Прионежского района разыскивает 26-летнего мужчину, пропавшего 7 января, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники полиции Прионежского района разыскивают без вести пропавшего 26-летнего Евгения С. Он не выходит на связь с родственниками с 7 января. Может передвигаться на автомобиле Renault Logan синего цвета госномер "А046СН 51".

Всех, кто обладает значимой информацией о разыскиваемом, полиция просит незамедлительно сообщать по номерам телефонов: +7(814-2) 57-96-16, 739-638 или +7-911-403-62-66.

фото: © РИА Новости / Анна Скудаева

"Время выдалось непростым": в Карелии ритуальная компания разыгрывает сертификаты на похоронные услуги

В соцсети появилась информация о новогоднем розыгрыше бессрочных сертификатов на услуги похоронного бюро.

Одна из карельских похоронных фирм опубликовала рекламный пост на своей странице в соцсети с информацией о проведении розыгрыша сертификатов на свои услуги.

"Друзья, всех с наступившим Новым годом. Последнее время выдалось непростым для всех. В связи с этим мы решили провести небольшой зимний розыгрыш", - гласит текст поста.

Как сообщается в объявлении, компания готова разыграть несколько сертификатов.

Весной минувшего года эта же компания презентовала вариант изготовления надгробия с изображением актрисы Любови Орловой и комментарием: "Ну вот, потихоньку набираем обороты".

Ранее сообщалось, как похоронщики в Карелии не докопали могилу и попросили забрать тело обратно.

фото: коллаж © карты 2ГИС, © схема Баренц Групп

Земельный участок под школу в районе жилой застройки "Город у воды" предоставят бесплатно

Землю под новую школу в районе жилой застройки на промплощадке бывшего ДСК компания "Баренц Групп" решила предоставить бесплатно.

В середине декабря на общественных слушаниях в Петрозаводске участники одобрили внесение изменений в Генплан, согласно которым на побережье Онежского озера в районе улицы Заводской, там, где находится промзона бывшего советского Домостроительного комбината, появится новый жилой район комплексной застройки. Соответствующее решение приняли на сессии и депутаты Петросовета.

Это строительство станет вторым этапом реализации в столице Карелии крупного международного проекта "Город у воды", включающего в себя особую архитектурную концепцию развития прибрежных территорий города – создание новой культурной, общественной, социально ориентированной среды, непосредственно связанной с акваторией Онежского озера.

В настоящее время прибрежные участки Петрозаводска, застроенные в советские годы промышленными объектами, пришли в запустение: развалины производственных корпусов, ржавые остовы машин и механизмов, свалки мусора. Все это мы можем наблюдать сегодня и на промплощадке бывшего ДСК, который не работает уже много лет.

Освоение этого земельного участка, который принадлежит известной в Карелии строительной компании "Баренц Групп", должно начаться в ближайшее время со строительства школы: учреждение образования будет возводиться одновременно с жилыми домами.

Как нам стало известно, компания "Баренц Групп" обратилась в правительство Карелии и официально предложила выделить под школу земельный участок на безвозмездной основе. Кроме этого, выразила готовность бесплатно подвести к ней все коммуникации. Об этом говорится в письме, направленном в адрес министра строительства Карелии Виктора Россыпнова в конце прошлого года.

В правительстве инициатива "Баренц Групп" нашла одобрение – к сегодняшнему дню уже составлена дорожная карта - как земельный участок под школу будет передаваться государству, чтобы можно было проводить аукцион и начинать строительство.

Какой будет школа в новом районе "Город у воды" – читайте здесь.

фото: © Петросовет

Осужденный за взятку зампредседателя Петросовета Валерий Матвеев не стал обжаловать приговор

Получивший 3,5 года колонии строгого режима и 20-миллионный штраф зампредседателя Петросовета Валерий Матвеев приговор не обжаловал.

Апелляцинное представление не стала подавать и республиканская прокуратура.

В результате приговор Валерию Матвееву вступил в законную силу

Напомним, что 23 декабря судья петрозаводского городского суда Роман Парамонов признал заместителя председателя Петросовета Валерия Матвеева виновным в получении четырехмиллионной взятки от строителей и приговорил к 3,5 годам колонии строгого режима и 20 миллионам рублей штрафа. Осужденного взяли под стражу в зале суда.

Отметим, что за подобное коррупционное преступление законом предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы и штраф в размере до 60-кратной суммы взятки. Матвеев получил мягкий приговор, потому что заключил досудебное соглашение со следствием, которое предполагает не только признание обвиняемым своей вины, но и предоставление следствию информации об участии другого лица в совершении данного преступления. Либо, что особенно интересно, дачу показаний в отношении другого лица, совершившего преступление, о котором ранее было неизвестно, либо мало что известно правоохранительным органам.

В этой связи напомним, что вскоре после заключенного Валерием Матвеевым досудебного соглашения был задержан и арестован председатель Петросовета и его близкий друг Геннадий Боднарчук. Карельский Следком обвиняет его в получении 1,5-миллионной взятки все от того же Матвеева.

По имеющейся информации, надеявшийся на условный срок Матвеев очень тяжело переживает приговор с реальным лишением свободы. Однако ни он, ни его адвокат Александр Яковлев обжаловать его в Верховный суд Карелии, в отведенный для этого законом 10-дневный срок с момента получения приговора, не стали. Апелляционное представление не подала и республиканская прокуратура, представитель которой – начальник отдела по надзору за соблюдением антикоррупционного законодательства Дмитрий Егоров был обвинителем по делу Валерия Матвеева.

В результате 12 января приговор Матвееву вступил в законную силу. И сейчас, по закону в течение месяца, его должны перевести из ПФРСИ (помещения, функционирующего в режиме следственного изолятора) ИК-9, где сейчас содержится Матвеев, непосредственно в эту колонию. То, что Матвеев будет отбывать наказание, скорее всего, в петрозаводской "девятке", нам неофициально сообщили в республиканском УФСИН. Впрочем, уточнили представители правоохранительных органов, поскольку Матвеев является свидетелем по делу Боднарчука, его на какое-то время могут оставить и в ПФРСИ.

Также, как стало известно "Столице на Онего", учитывая, что практически полгода в отношении Матвеева действовала мера пресечения в виде ЗОД (запрет определенных действий), и около двух месяцев он находился под арестом, Матвееву предстоит провести в колонии строгого режима не 3,5 года, как решил суд, а около трех лет. Поскольку, разъяснили юристы, действующий Уголовно-процессуальный кодекс расценивает два дня нахождения под ЗОД как один день реального лишения свободы, а день под арестом аналогичен дню лишения свободы. Для того же, чтобы попытаться освободиться условно-досрочно, Матвееву необходимо отбыть две трети уголовного срока.

фото: © паблик Вконтакте "Лахденпохья - Навсегда"

Большегруз не удержался на заснеженной трассе в Карелии и упал в кювет, пробив ограждение (ФОТО)

В Сортавальском районе Карелии произошло ДТП – грузовик перевернулся в кювет.

Как сообщается в паблике "Лахденпохья - Навсегда", сегодня днем в районе поселка Реускула произошла авария с участием грузовика.

Большегруз во время прохождения поворота съехал с заснеженной трассы, пробил ограждение и упал в кювет.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД.

Подробности аварии устанавливаются.

фото: © Архив ИТАР-ТАСС/Александр Рюмин

Следователи выясняют обстоятельства гибели женщины на пожаре в Карелии

Карельские следователи выясняют обстоятельства гибели женщины во время пожара, произошедшего в Петрозаводске.

В Петрозаводске следователи проводят доследственную проверку по факту гибели женщины при пожаре, сообщает региональный Следком.

По версии следствия, 11 января этого года в деревянном доме в Петрозаводске произошел пожар. В одной из квартир было обнаружено тело женщины, которая там проживала. Причины возгорания и смерти потерпевшей устанавливаются.

Сейчас проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение, сообщили в Следкоме.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и двое обгорели на пожаре в Петрозаводске в новогоднюю ночь.

фото: © Станислав Красильников/ТАСС

Профильный комитет парламента Карелии высказался против единовременных выплат пожилым гражданам

Депутаты от оппозиции предложили поддержать жителей республики старше 65 лет единовременными денежными выплатами.

На первом после новогодних каникул заседании комитета по здравоохранению и социальной политике парламента Карелии депутаты обсудили инициативу их коллег из фракций "Справедливая Россия " и ЛДПР о единовременной денежной выплате жителям республики старше 65 лет, которых особенно затронули ограничительные меры карельских властей в период эпидемии коронавирусной инфекции. Представители "Справедливой Россия" Александр Федичев и Виктор Степанов предложили поддержать пожилых граждан десятью тысячами рублей, а либерал-демократ Евгений Беседный посчитал, что сумма выплаты должна быть вдвое больше. Однако профильный комитет карельского парламента не поддержал ни одно из этих предложений.

Читайте подробнее в статье "Депутаты предпочли обойтись без пертурбаций с бюджетом".

фото: © Валерий Поташов/Столица на Онего

Правительство Карелии передало в собственность Медвежьегорского района две подержанные иномарки

Районные власти получат машины с запчастями.

После новогодних каникул глава Карелии Артур Парфенчиков распорядился передать в собственность Медвежьегорского муниципального района две подержанные иномарки, которые до сих пор находились в республиканской собственности. Речь идет о легковых автомобилях Chevrolet Klau U100/Chevrolet Rezzo и Ford Focus 2007 года выпуска.

Обе машины были в пользовании Управления делами правительства Республики Карелия. Согласно губернаторскому распоряжению, подержанные иномарки передаются районным властям вместе с запчастями.

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Следком Карелии просит суд продлить арест председателя Петросовета Боднарчука еще на два месяца

В среду, 13 января, петрозаводский суд рассмотрит ходатайство Следкома о продлении ареста председателя Петросовета Геннадия Боднарчука.

Судья петрозаводского городского суда Татьяна Петина 13 января планирует рассмотреть ходатайство старшего следователя по особо важным делам карельского Следкома Александра Брюханова, который расследует резонансное уголовное дело председателя Петросовета Геннадия Боднарчука.

Следствие просит суд продлить срок его ареста, который заканчивается 16 января, еще на два месяца.

Напомним, 49-летний спикер Петросовет Боднарчук был задержан 17 июля 2020 года, и уже на следующий день судья Марина Носова арестовала его на два месяца, до 16 сентября. После этого арест на аналогичный срок продлевался еще два раза.

Геннадий Боднарчук обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ст. 290 ч.6 Уголовного кодекса РФ). Деньги в сумме 1,5 миллиона рублей Боднарчуку, по версии следствия, передал его заместитель в Петросовете и близкий друг Валерий Матвеев, которого 23 декабря прошлого года приговорили к 3,5 года колонии строгого режима и штрафу в 20 миллионов рублей. Такой небольшой за это серьезное коррупционное преступление срок Матвеев получил благодаря заключенному им досудебному соглашению со следствием и признанию вины.

В отличие от Матвеева Боднарчук, по имеющимся у "Столицы на Онего" данным, вину в получении полуторамиллионной взятки не признает.

На сегодняшний день новые эпизоды нарушения им уголовного закона, по полученной нами в правоохранительных органах неофициальной информации, в деле Боднарчука, отсутствуют.

фото: admeclub.ru

Компания из Петербурга отремонтирует ледовый дворец в Карелии

Определен подрядчик, который произведет ремонт первого этажа в ледовом дворце в Карелии.

Компания "Масштаб" из Петербурга проведет выполнение работ по капитальному ремонту полов и помещений первого этажа в ледовом дворце Кондопоги за 39,5 млн рублей.

Максимальная цена контракта изначально превышала 44 млн рублей, но была снижена в ходе конкурса.

Подробнее - на сайте "Вести Карелии".

фото: ИТАР-ТАСС/ Александра Мудрац

Власти заявили о повышении МРОТ в Петрозаводске

Минимальный размер оплаты труда повышен для жителей Петрозаводска, заявили в мэрии карельской столицы.

Минимальный размер оплаты труда в карельской столице с 1 января этого года составляет 21 106,80 рублей в месяц. Об этом информирует пресс-центр мэрии Петрозаводска.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

фото: Национальный парк "Водлозерский"

В Карелии состоится конкурс на "самое большое количество утиных попок"

Национальный парк "Водлозерский" приглашает принять участие во Всероссийской акции "Серая шейка", в рамках которой пройдет занимательный фотоконкурс.

Национальный парк "Водлозерский" приглашает горожан принять участие в общероссийском учёте зимующих водоплавающих птиц. Об этом говорится в пресс-релизе парка.

Акция пройдет 16 января в Петрозаводске в парке 50-летия пионерской организации (ул. Красная, спуск от Студенческого бульвара). Встреча состоится у скульптуры медведя в 14.00.

"С собой можно будет взять лакомство для уток и порадовать пернатых. Подойдут крупа и зерновые (слегка отваренные), овощи (любые отварные, порезанные на мелкие кусочки, в том числе картошка), творог, варёное яйцо", - заявляют представители нацпарка.

В рамках акции Союз охраны птиц России проводит фотоконкурс "Утиное селфи". Фото будут приниматься в мероприятиях союза в социальных сетях ВКонтакте и Facebook с 16 января по 1 февраля 2021 года.

Объявлены следующие номинации фотоконкурса: "Самое большое скопление уток"; "Самое большое скопление уток и людей"; "Самое большое количество утиных попок"; "Самый оригинальный кадр".

Ранее сообщалось, как птенцы родились у чаек, свивших гнездо в цветочной клумбе Петрозаводска.

фото: © Fotolia / Tobilander

Смертность впервые превысила рождаемость в городе горняков Карелии

В Костомукше в 2020-м родились 284 ребенка, а умерли 320 человек.

Впервые в истории города горняков смертность значительно превысила рождаемость. 284 родившихся костомукшан в прошлом году — это самый низкий показатель рождаемости с 2014 года. Показатель смертности (320 человек в 2020 году умерли в Костомукше) — самый высокий за тот же период. Об этом пишут "Новости Костомукши" со ссылкой на данные костомукшского отдела ЗАГС.

Как пояснила начальник отдела ЗАГС Костомукши Оксана Баринова, в основе такой статистики естественные и объяснимые причины.

"Сейчас родителями становятся дети, рождённые в 90-е годы. Граждан этого возраста объективно мало, в то время был демографический спад. Кроме того, сами становиться родителями они не торопятся – учатся, работают, не спешат ни с созданием семьи, ни с рождением детей. В прошедшем году первенцы родились в 89 семьях, тогда как годом ранее – в 139, а в 2015-м – в 166 парах. Разница почти в два раза. Та же картина в статистике заключённых браков: 189 в прошедшем году, 272 бракосочетания – в 2014-м", – цитируют "Новости Костомукши" Баринову.

Смертность, по словам начальник отдела ЗАГС Костомукши, тоже обусловлена естественными причинами.

"Сейчас уходят из жизни самые старшие из первых поселенцев нашего города. Многие ведь уже в почтенном возрасте. Кто-то перевозил к себе своих родителей, которые здесь состарились и теперь уходят. Население города стареет, а молодёжь обновлять его не спешит, отсюда и такие показатели", – отметила Оксана Баринова.

Ранее Минздрав Карелии сообщал, что в республике наблюдается положительная динамика снижения показателей смертности населения от основных причин.

фото: © eparhia.karelia.ru

Митрополит Константин поблагодарил "его превосходительство" главу Карелии за награждение почетным знаком

Иерарх Русской православной церкви верит в "продолжение совместного труда по духовному возрождению Карельской земли".

Митрополит Петрозаводский и Карельский Константин поблагодарил главу Карелии Артура Парфенчикова за награждение почетным знаком "За вклад в развитие Республики Карелия". Как признался иерарх Русской православной церкви, ему особенно приятно, что эта награда была вручена ему на Рождество Христово.

"Считаю, что эта высокая форма поощрения за заслуги перед Республикой Карелия и ее жителями является достойным плодом трудов всего духовенства Петрозаводской епархии в прошедшем нелегком году, - написал митрополит Константин. - Верю, что и в наступившем новом 2021 году мы также сможем продолжить совместный труд по духовному возрождению Карельской земли и укреплению института семьи и брака, улучшению патриотического воспитания подрастающего поколения, деятельному проявлению милосердия, возрождению поруганных святынь, а также духовному и нравственному воспитанию граждан республики".

Примечательно, что, обращаясь к губернатору, глава Карельской митрополии РПЦ назвал его "Ваше превосходительство".

фото: © Гавриил Григоров/ТАСС

Рост смертей от COVID-19 зафиксирован в России за сутки

За минувшие 24 часа в России зарегистрирована 531 смерть пациентов с COVID-19, сообщает портал "Стопкоронавирус.РФ".

За последние сутки в России выявлено 22 934 случая COVID-19 в 85 регионах. В итоге за время эпидемии зарегистрировано 3 448 203 случая коронавирусной инфекции.

За время пандемии в России выздоровели 2 825 430 человек, за прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 24 755 пациентов.

За минувшие сутки в России подтвержден 531 летальный исход жителей с коронавирусом, при этом за все время в стране зарегистрировано 62 804 смерти пациентов с COVID-19.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 94,2 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, за последние сутки сделано 326 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 12 января остаются 618 114 человек.

фото: © Администрация Сортавальского поселения

В Сортавале засыпали опасную горку, где при катании на "ватрушке" пострадали двое детей

Администрация Сортавальского поселения Карелии ликвидировала опасную горку в парке Ваккосалми.

В паблике Сортавальского поселения сообщается, что власти обеспокоены произошедшим 7 января несчастным случаем, когда при катании на "ватрушке" двое детей получили травмы. В связи с ЧП было принято решение засыпать горку противогололедными материалами.

"В новогодние праздники в городе Сортавала несколько человек получили травмы при спуске с различных гор и возвышений. Сообщаем, что на территории Сортавальского городского поселения нет оборудованных тюбинговых трасс. Администрация Сортавальского городского поселения обеспокоена произошедшими событиями. Предприняты меры по недопущению повторения происшествий путём подсыпки противогололёдными средствами пожарного проезда в городской парк", - написано в паблике.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что 6 и 7 января в парке Ваккосалми на горке рядом с трамплином три человека получили травмы - 2 ребенка и 1 взрослый.

В пресс-службе Минздрава Карелии подтвердили информацию о госпитализации двоих детей, сообщив, что возраст пострадавших 4 и 6 лет.

В ситуации разбирается прокуратура Карелии.

фото: © Илья Тимин

Число коек для больных коронавирусом в Карелии начало сокращаться

В ковид-центрах Карелии осталось всего 19,9% свободных коек для лечения больных COVID-19.

Доля свободных коек для лечения больных COVID-19 в специализированных стационарах Карелии сократилась на 12 января до 19,9%, сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков на своей странице в соцсети. Сутками ранее этот показатель составлял 20,9%.

По данным на 12 января, в стационарах находятся 683 жителя республики, заболевших COVID-19. Из них 534 - в состоянии средней тяжести, 142 тяжелобольных и 7 пациентов крайне тяжелых, они подключены к аппаратам ИВЛ.

Напомним, коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 243 человек, 2 пациента умерли.

фото: © Столица на Онего

Следком Карелии начал проверку по факту публикации СМИ о госпитализации двух детей после катания на "ватрушках"

В Карелии по размещенной в СМИ информации о получении травм детьми при катании на тюбингах организована доследственная проверка, сообщили в карельском Следкоме.

По предварительным данным, в январе дети получили травмы при катании на тюбингах на спуске с пешеходной дороги, расположенной в парке Ваккосалми в Сортавале.

Для выяснения всех обстоятельств произошедшего следователи проводят проверочные мероприятия, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

Напомним, 7 января в парке Ваккосалми в Сортавале при катании на "втарушке" с горки произошло ЧП - двое детей, 4 и 6 лет, получили серьезные травмы и были госпитализированы.

Прокуратура Карелии начала проверку по факту публикации.

Местные власти засыпали горку противогололедными материалами, чтобы избежать в последствии похожих ЧП.

фото: © РИА Новости / Виталий Аньков

Две аварии устроили пьяные водители на новогодних каникулах в Карелии

Госавтоинспекция республики сообщила о дорожных происшествиях, произошедших по вине пьяных автомобилистов.

По данным ГИБДД по Карелии, в период праздников по вине пьяных водителей произошли две дорожные аварии.

4 января в Медвежьегорском районе 22-летний нетрезвый водитель автомобиля ВАЗ-2107 совершил столкновение с автомобилем "KIA Cerato". В ДТП пострадал водитель ВАЗа.

9 января в Петрозаводске 49-летний водитель автомобиля "Nissan Murano", находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил столкновение с автомобилем "KIA Sportage". В результате происшествия пострадал 38-летний водитель KIA и его 38-летняя пассажирка.

За 10 праздничных дней было пресечено 94 нарушения нетрезвыми водителями, 35 из которых - в Петрозаводске.

В числе нарушителей 11 водителей, среди которых одна женщина, понесут уголовную ответственность за повторное управление автомобилем в пьяном состоянии. Всего за праздничные дни среди нетрезвых нарушителей было 8 женщин.

19 водителей, имевших признаки алкогольного опьянения, отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Все они были отстранены от управления, а материалы переданы в суд. Им грозит штраф в размере 30 тыс. рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.

Ранее сообщалось, что в новогодние праздники пять пьяных водителей катались по Прионежскому району Карелии.

фото: © EPA-EFE/LUCA ZENNARO

За сутки число детей, заразившихся коронавирусом в Карелии, выросло на 13 человек

За прошедшие 24 часа в Карелии 14 детей заразились коронавирусом, сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков сообщил, что на 11 января по статистике в Карелии было 30879 инфицированных коронавирусом, из общего числа 2958 – это дети.

По состоянию на сегодняшний день, 12 января, – уже 31122 ковидных больных, из них 2972 – это дети, то есть за сутки в Карелии 14 детей заразились коронавирусом.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии от коронавируса умерли два человека и 243 заразились COVID-19. Всего в республике за время пандемии инфицированы 31122 человека. Выздоровели – 25284. Умерли 188 пациента.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

В Карелии появится Общественный штаб по наблюдению за выборами

В сентябре в республике изберут новый депутатский корпус Законодательного собрания.

В Карелии появится Общественный штаб по наблюдению за выборами. Такое предложение было высказано на встрече общественных наблюдателей, которая состоялась в минувшие новогодние каникулы в Петрозаводске.

Как было отмечено на встрече, впервые Общественный штаб по наблюдению за выборами был создан в Карелии во время президентской кампании 2018 года. Его целью была фиксация нарушений накануне и во время голосования.

В сентябре нынешнего года Карелию ждут три крупные избирательные кампании – выборы в Государственную думу России, Законодательное собрание республики и городской совет Петрозаводска. Все они пройдут по смешанной системе – половину депутатов в федеральном и региональном парламентах, а также в представительном органе местного самоуправления карельской столицы изберут по партийным спискам и половину по одномандатным избирательным округам.

Читайте подробнее в статье "Общественному оку закрывают веки".

фото: © AP Photo/Vincent Yu

Еще 30 человек госпитализированы с пневмонией в Карелии

Общее число заболевших внебольничной пневмонией в Карелии увеличилось до 4008.

По данным регионального штаба по борьбе с коронавирусом, за минувшие сутки в больницы республики попали еще 30 человек с внебольничной пневмонией.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы уже 4008 пациентов.

За минувшие сутки летальных исходов от пневмонии не зарегистрировано. Всего с начала пандемии умерли от этого недуга 104 человека.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Ранее сообщалось, что жителя Сегежи, заболевшего пневмонией, в тяжелом состоянии на вертолете доставили в госпиталь Петрозаводска.

фото: © Александр Щербак/ТАСС

Найден мужчина, пропавший в Петрозаводске в новогодние праздники

Пропавший 5 января мужчина найден, сообщили в МВД Карелии.

Полиция Карелии сообщила, что мужчина найден живым, и поблагодарила всех за помощь в поиске.

Ранее сообщалось, что 52-летний мужчина пропал в Петрозаводске 5 января и его местонахождение неизвестно.