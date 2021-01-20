Самое важное за сегодня

фото: © instagram.com/kirill.tl

Приговором по громкому делу о смертельном ДТП в Петрозаводске остались недовольны все

Приговор виновному в смертельном ДТП в Петрозаводске Кириллу Сортланду обжаловал не только подсудимый – пересмотра требуют родственники погибшего и прокуратура.

В конце декабря прошлого года Петрозаводский городский суд приговорил Сортланда к 3 годам 2 месяцам колонии общего режима за ДТП, совершенное в июне прошлого года. BMW под управлением Сортланда протаранил автомобиль Daewoo Matiz, его водитель погиб. Суд постановил выплатить компенсации родственникам погибшего: 1,8 миллиона рублей в польщу его матери, и по 900 тыс. рублей двум братьям.

Как сообщили "Столице на Онего" в Петрозаводском городском суде, Сортланд и его защитник посчитали приговор слишком суровым и обжаловали его в Верховном суде Карелии. Мать погибшего и один из его братьев, решили, что виновный заслуживает более строгого наказания и подали апелляционную жалобу.

С апелляционным представлением в Верховный суд Карелии обратилась и петрозаводская прокуратура. Надзорное ведомство не просит изменить меру наказания, но считает, что при принятии решения суд допустил нарушения Уголовно-процессуального кодекса.

Светлана ЛЫСЕНКО

фото: © "Столица на Онего"

"Верните прямые выборы мэра": участники опроса считают, что глава Петрозаводска должен избираться всенародно

По итогам опроса "Столицы на Онего" большинство участников – 57%, проголосовало за возвращение прямых выборов главы Петрозаводска.

Напомним, 20 апреля заканчиваются полномочия Ирины Мирошник в должности сити-менеджера Петрозаводска, а на 21 апреля назначена сессия, на которой депутаты Петросовета должны будут утвердить в должности нового главу города.

В связи с этим мы решили провести опрос, нужен ли Петрозаводску новый глава города? А, может, пора вернуть прямые выборы мэра?

В опросе приняли участие 3 168 человек.

Подавляющее большинство – 1816 (57%) выбрало ответ "Верните прямые выборы мэра".

Еще 692 человека (21%) считает, что Петрозаводску просто нужен новый глава города.

При этом 579 (18%) участников опроса уверены, что новый глава не нужен, и Ирина Мирошник должна идти на второй срок.

И, наконец, 81 человек (2%) сказал, что политикой не интересуется, и поэтому ему все равно.

фото: © Сергей Карпухин/ТАСС

"Болезнь ведет себя неконтролируемо": в Петрозаводске от коронавируса умер 30-летний мужчина

Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что 19 января в Петрозаводске впервые от коронавируса умер 30-летний молодой человек, не имевший хронических заболеваний.

Сегодня заседание правительства Карелии глава республики Артур Парфенчиков начал с сообщения о том, что в минувший вторник, 19 января, в Петрозаводске впервые была зарегистрирована смерть от коронавируса молодого человека, которому было всего 30 лет.

По словам Парфенчикова, молодой человек не имел никаких хронических заболеваний, коронавирус у него был выявлен на ранней стадии, с незначительным поражением легких он был доставлен в больницу, где ему была вовремя оказана профессиональная помощь.

Тем не менее мужчина умер: ни препараты, ни методики, успешно применяемые при лечении ковидных больных не помогли.



"Мы видим здесь, что болезнь ведет себя неконтролируемо", – сказал Артур Парфенчиков.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии от коронавируса умерли два человека и 279 заразились COVID-19. Всего в республике за время пандемии инфицированы 33402 человека. Выздоровели – 27701. Умерли 204 пациента.

фото: © "Столица на Онего"

Депутата Заксобрания Карелии и бизнесмена мошенники "развели" почти на 700 тысяч рублей

Депутат Законодательного собрания Карелии Андрей Мазуровский перевел мошенникам 692 тысячи рублей на 22 неизвестных номера.

Как стало известно "Столице на Онего" из источника в МВД Карелии, 19 января в дежурную часть петрозаводской полиции обратился Андрей Мазуровский, представившийся главным редактором ООО "Телекомпания НКМ". Он поведал о произошедшей с ним истории.

По словам Андрея Афанасьевича, 18 января около 17.00 ему позвонили с четырех номеров московского региона. Неизвестные представились сотрудниками службы безопасности одного из банков. После чего сообщили, что с целью предотвращения оформления на него несанкционированного кредита, ему необходимо обналичить все имеющиеся на его счете в банке 692 тысячи рублей. А затем перевести деньги на расчетные счета банка, привязанные к 22 номерам сотовых телефонов, которые мошенники продиктовали Мазуровскому.

Депутат ЗС Карелии так и поступил, и вскоре после разговора с "сотрудниками службы безопасности банка", в торговом центре на Комсомольском проспекте совершил предложенные ему мошенниками манипуляции. В результате все деньги Андрея Мазуровского исчезли.

По словам нашего собеседника-полицейского, Андрей Мазуровский сообщил полиции, что знал о подобных способах мошенничества. Но почему он сам на это папался, объяснить не смог.

фото: скриншот трансляции/паблик Вконтакте "Республика Карелия

Глава Карелии пристыдил администрацию Питкярантского района за голодающих рабочих

Артур Парфенчиков возмущен тем, что бригады, приехавшие на помощь в устранении аварии на сетях в Питкяранте, не кормили.

В ходе заседания правительства руководитель республики сегодня вернулся к вопросу с водоснабжением Питкяранты, где был введен режим ЧС из-за аварии на сетях. 20 января холодное водоснабжение в Питкяранте было восстановлено после введения в строй нового участка водопровода. По информации главы Минстроя Виктора Россыпнова, без воды на сегодняшний день остаются жители пяти домов, где возникли проблемы на внутренних сетях.

"Чтобы сократить срок устранения неполадок по пяти домам, отработал с сортавальским водоканалом, попросил выделить две бригады, - сказал на заседании правительства Виктор Россыпнов. - Если у кого-то из жителей нет воды, значит проблема на внутренних сетях, за которые отвечают управляющие компании. Но при этом мы не дистанцируемся, не занимаем позицию, что это не наша зона ответственности. Наоборот и местный водоканал, и коллеги из других районов готовы оказать максимальную помощь управляющим компаниям для того, чтобы окончательно вопрос был решен".

Глава Карелии при этом упрекнул местную администрацию, которая в ходе ликвидации аварии не проявляла заботу о приезжающих на помощь людях.

"Стыдно читать информацию о том, что люди, работающие сутками, голодают, не могут нормально питаться. Ваша задача, по крайней мере, - обогреть и накормить. Россыпнову не до этого – его задача решать технические проблемы. Но это тоже в каком-то смысле оценка эффективности муниципальной власти. Накормить не можете тех, кто приезжает к вам на помощь. Не можете сами – попросите помощи. Надо будет – солдатскую кухню привезем. Главный принцип у командира – солдат должен быть накормлен и обеспечен всем необходимым. Когда этого не происходит, командир никуда не годится", - заявил Артур Парфенчиков.

Ранее сообщалось, что оставшихся без воды жителей Питкяранты спасают волонтеры и соседи.

фото: © Леонид Попов

Массовое ИЖС планируется на месте снесенных аварийных домов в Петрозаводске

Глава Карелии Артур Парфенчиков распорядился провести инвентаризацию земельных участков под аварийными домами, чтобы после их сноса запланировать там ИЖС.

Об этом он заявил сегодня на заседании правительства республики.

"Возникнут громаднейшие пустующие площади в уже обжитых населенных пунктах, даже в Петрозаводске… Я бы не хотел, чтобы мы этот миллион квадратных метров заместили опять многоквартирными коробками…", - сказал глава республики. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Александр Гнетнев / Столица на Онего

Строительная компания прокомментировала гибель рабочего на стройке в Петрозаводске

Компания "Nova", которая ведет строительство многоэтажки, на территории которой разбился рабочий, заявила, что погибший не являлся ее сотрудником.

Мужчина, разбившийся насмерть после падения с восьмого этажа на стройплощадке многоэтажки на улице Лыжной в Петрозаводске, занимался утеплением фасадов. Строительная компания "Nova" заявила, что погибший не являлся ее сотрудником, а представлял фирму-подрядчика. Об этом сообщается в пресс-релизе компании "Nova".

"В связи с появлением информации о гибели на стройплощадке на улице Лыжной в Петрозаводске работника, компания "Nova" сообщает следующее: погибший в результате несчастного случая не являлся сотрудником группы компаний "Nova", он трудился в фирме-подрядчике, занимающейся утеплением фасадов, которая также не входит в группу компаний. "Nova" выражает соболезнования близким погибшего", - говорится в сообщении строительной компании.

Во вторник, 19 января, на стройплощадке у дома №27 по улице Лыжной в Петрозаводске было обнаружено тело мужчины. Как выяснилось, рабочий погиб, сорвавшись с 8 этажа.

Напомним, строительство высоток на Старой Кукковке сопровождается скандалами. Жители частного сектора выступают против уплотнительной застройкой.

фото: © ИТАР-ТАСС/ Валерий Матыцин

Воспитатели требуют остановить варварскую оптимизацию дошкольного образования в районе Карелии

Работники детских садов Кондопоги собирают подписи под обращением к властям Карелии с просьбой остановить уничтожение дошкольного образования.

Группа воспитателей в Кондопожском районе подготовило обращение, в котором вновь поднимает проблему оптимизации и нехватку средств на выплату зарплат работникам учреждений дошкольного образования.

"В городе Кондопога Республики Карелия в течение нескольких лет происходит планомерное уничтожение дошкольного образования под личиной оптимизации. В районе катастрофически не хватает денег для выплаты зарплат педагогам. Первым этапом был перевод воспитателей на 0,8 ставки (если 2 педагога на группу) или как вариант 3 воспитателя на 2 группы с сохранением ставки, что никоим образом не улучшает качество воспитательно-образовательной работы. Сейчас в городе грядут масштабные сокращения воспитателей и прочего персонала. 139 сотрудников предполагается сократить с 1 февраля и 1 апреля, и это в городе с населением чуть более 20000. Все это работодатель вынужден проводить по инициативе и под нажимом районной администрации", – говорится в обращении.

По мнению воспитателей, нормативы финансирования в сфере дошкольного образования в районе незаконно занижены. По информации авторов обращения, на группе будет 1,46 ставки, то есть 0,73 на воспитателя.

"Кондопожский район относится к районам, приравненным к районам Крайнего Севера. При переводе на 0,8 мы потеряли право на педпенсию, так как при такой ставке не учитывается педагогический стаж. При 0,73 нарушается наше право на получение звания Ветеран труда и льготного выхода на пенсию, так как при такой ставке не учитывается северный стаж", - пишут воспитатели.

Воспитатели считают, что администрация района принимает решения не в пользу жителей, не считается с мнением педагогов. Они просят "изменить ситуацию в Кондопоге с детскими садами и остановить варварскую бесконечную оптимизацию дошкольного образования, так как это нарушает наши права на труд, пенсию, ухудшает условия труда и подчас создаёт угрозу безопасности жизни детей".

Напомним, в конце прошлого года Контрольно-счетная палата республики провела проверку в связи с тем, что в Кондопожском районе создалась угроза невыплаты заработной платы работникам образования, тогда как район субвенцию на образование из бюджета Карелии получил в полном объеме. По результатам проведенной работы КСП, в частности, рекомендовала министерству образования совместно с Минфином Карелии провести детальную комплекснуюпроверку целевого использования субвенции на образование органами местного самоуправления Кондопожского района.

фото: © ГИБДД Карелии

Автомобиль упал в вырытый на дороге в Карелии котлован: под суд пойдет сотрудник дорожной фирмы

Медвежьегорский районный суд рассмотрит уголовное дело о падении автомобиля в котлован, вырытый дорожными строителями - в этом обвиняется сотрудник, отвечавший за безопасность стройки.

Подробности уголовного дела сообщила пресс-служба карельского Следственного управления Следкома России.

ЧП произошло в феврале 2020 года на автодороге Великая Губа - Оятевщина в Медвежьегорском районе. Двигавшийся по трассе в темное время суток автомобиль рухнул в котлован, вырытый посреди дорожного полотна. Водитель получил тяжелые травмы.

Следствие считает виновным сотрудника строительной организации, который руководил производственным участком по строительству дороги. В ходе работ по устройству котлована для водопропускной трубы были нарушены правила безопасности.

По версии следствия, обвиняемый не обеспечил заграждение участка местности, где производились работы, необходимыми предупреждающими и запрещающими знаками.

Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).





"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет", - сообщили в Следкоме Карелии.

фото: Игорь Пальцев

В Карелии жители поселка пожаловались Путину на перебои со светом и отписки чиновников

Владельцы домов в коттеджном поселке "Северные просторы" написали очередное обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором сообщили о проблемах с обеспечением электроэнергией населенного пункта.

Жители "Северных просторов" сообщили Владимиру Путину о ненадлежащем обеспечении 90 домашних хозяйств поселка электроэнергией в зимнее время. Авторы документа заявляют о слабом напряжении сети и вызванных этим многочисленных проблемах. Копия обращения есть у "Столицы на Онего".

Это письмо является очередным. Предыдущее обращение обитателей коттеджного поселка федеральные власти спустили обратно в Карелию для решения вопросов на местах.

Авторы нового обращения заявили, что ситуация усложнилась в течение зимы.

"Действенных мер к разрешению сложной ситуации компетентными органами предпринято не было, а сильные январские морозы усугубили проблемы слабого напряжения сети в 15 коттеджных поселках в районе деревни Бесовец Прионежского района РК, рассчитанных на постоянное проживание в них более 2000-2500 человек", - говорится в тексте письма.

При этом обратившиеся к Путину горожане критично оценили полученные от карельских чиновников ответы по беспокоящей их проблеме.

"Полученные от органов государственности власти субъекта ответы на обращение расцениваем как формальные, написанные "как под копирку", которыми продемонстрировано бездействие и явное невнимание к сложившейся проблеме", - сообщается в письме.

Авторы обращения рассказывают, что, согласно ответу карельского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада", отклонений напряжений за допустимые пределы от норм не зафиксировано. Однако жители поселка утверждают, что перебои с электричеством есть и приводят к поломкам оборудования.

"Недостаточное электроснабжение при температуре воздуха ниже 20-30 градусов приводит к падению напряжения в сети до уровня ниже 160 Вольт и, как следствие, к сбоям в работе отопительного оборудования, перегоранию вводных автоматов, поломке циркуляционных насосов, подающих воду из скважин и распределяющих теплоноситель по дому, обогревающих кабелей водяных скважин; а также к промерзанию домов, не имеющих альтернативных систем обогрева; систем водоснабжения. В конце 2020 года в соседних кооперативах "Сфера", "Астра" произошли случаи возгорания подстанций из-за превышения предельных нагрузок", - говорится в письме.

Авторы обращения получили ответ от карельских властей и компании "Газпром", в котором сообщается о вероятности строительства газопровода в 2022-2025 г.г. Обитателям поселка также сообщили о планах по реконструкции объектов электросетевого хозяйства для улучшения качества подаваемой электроэнергии.

В то же время авторы обращения указывают, что сейчас государственные органы не принимают экстренных мер для помощи гражданам.

"Мы продолжаем замерзать в своих домах, а обещания сделать жизнь комфортнее к 2025 году точно не улучшат качества электроснабжения еще в ближайшие 4 года", - говорится в письме, в котором жители "Северных просторов" также жалуются и на рост тарифов.

"Люди перестали верить обещаниям. В 2016-м году нам говорили, что исправят ситуацию к 2020-21 годам. Дескать, построим ПС "Прионежскую" и заживем. Но ничего не построено, лучше не стало. Сейчас обещают 2025-й год. Доживем до 2025-го, отмучаемся еще 4 года, будут говорить про 2030-ый. Ответы ведомств, по факту, - отписки", - заявил "Столице на Онего" председатель ТСН "Северные просторы" Игорь Пальцев.

"Таким образом, просим оказать помощь и содействие в решении проблемы надлежащего уровня электроснабжения наших поселков, ускорения их газификации, справедливого ценообразования указанной услуги во избежание оставления более 2000 человек без света, воды и тепла в зимний период", - резюмируют жители карельского коттеджного поселка, обращаясь к президенту страны.

Обеспечением электроэнергией коттеджного поселка занимается АО "Прионежская сетевая компания".

"Мощности, которые обеспечивает Карельский филиал "Россети Северо-Запад" полностью покрывают потребности "Прионежской сетевой компании". Фактически у ПСК имеется резерв в этом энергорайоне. К примеру, мы выдаем более 4 МВт, а используется меньше 3 МВт. То есть мощность у "ПСК" по сути простаивает. Тем не менее, у нас заключен договор, по которому в 2021 году мы будем развивать сети и обеспечим дальнейшее увеличение мощности. Также отмечу, что сети Карельского филиала полностью справляются с текущим уровнем нагрузки", - заявил "Столице на Онего" главный инженер Карельского филиала "Россети Северо-Запад" Сергей Пешнин.

Пресс-служба Прионежской сетевой компании также предоставила комментарий.

"Величина мощности, выдаваемая Карельским филиалом "Россети Северо-Запад" в сети АО "ПСК" с ПС-21 распределена между несколькими фидерами 6 кВ и не может быть использована в полном объеме для обеспечения нужд потребителей, присоединенных к фидеру 21-12. Фактические нагрузки на фидере 21-12 составляют более 3,7 МВт, в то время как согласованная присоединенная мощность составляет 2,154 МВт. В настоящее время АО "ПСК" совместно Карельским филиалом "Россети Северо-Запад" разрабатываются мероприятия по перераспределению мощности и осуществлению переключений между линиями 6 кВ для обеспечения бесперерывного энергоснабжения проблемного энергорайона", - говорится в сообщении Прионежской сетевой компании.

Напомним, в декабре 2020 года обитатели "Северных просторов" уже обращались к Путину, описывая проблему с электроснабжением своего населенного пункта.

фото: © паблик Вконтакте "Петербург Трамвай Троллейбус. 100лько лет вместе"

Подаренные Санкт-Петербургом троллейбусы, как заснеженные сараи, стоят в Петрозаводске (ФОТО)

В троллейбусном парке Петрозаводска рядом с рабочими машинами стоят заснеженные "сараи", которые уже давно не выходили на линию.

В паблике "Петербург Трамвай Троллейбус. 100лько лет вместе" появилась публикация о том, что троллейбусный парк Петрозаводска выглядит весьма странно: "рядом с вполне рабочими машинами стоят заснеженные "сараи", которые уже давненько не выходили на линию".

"Интересно, что часть этих машин на фото - "подарки" прошлых лет из Санкт-Петербурга - 379 (экс-1921), 380 (экс-1797), 382 (экс-1908)", - отмечается в паблике.

Авторы поста интересуются: постигнет ли схожая участь прибывающие сейчас машины?

Ранее сообщалось, что Петрозаводск ожидает очередную партию троллейбусов из Санкт-Петербурга, которые там оказались ненужными.

фото: © кадр из видео

Рыбак в Карелии, отогревший неизвестную птицу, пустил ее в ванну (ВИДЕО)

Накануне рыбак в Медвежьегорске спас замерзшую неизвестную птицу, а сегодня он поделился видео с водоплавающей.

Ранее сообщалось, что в Медвежьегорском районе на Лесном озере рыбаки заметили птицу, которая, судя по всему, замерзла. Сергей, житель Медвежьегорска, забрал птицу домой и отогрел.

"Встретилась птица, видно, подморожена, отогрели. Что за создание, не знаю. Что дальше делать"? Бросить жалко было", – процитировал паблик "Медвежьегорск Типичный" слова рыбака.

Сегодня выяснилось, что спасенная птица – это гагара. Рыбак запустил ее в ванну и опубликовал видео, как пернатая наслаждается заплывом.

"Гагара, это её стихия, сколько радости", – написал рыбак из Медвежьегорска в паблике.

фото: © РИА Новости / Илья Питалев

За сутки в Карелии два человека скончались от коронавируса и 279 заразились COVID-19

О ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Карелии рассказали в оперштабе республики.

В Карелии подтверждены еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Питкярантской ЦРБ скончался 80-летний житель Олонца, в Республиканской инфекционной больнице скончалась 50-летняя петрозаводчанка. Оба пациента имели сопутствующие хронические заболевания.

Общее количество умерших от коронавируса в Карелии составляет 204 человека.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 279 человек. Из этого числа заболевших – 268 человек, из них 48 имеют симптомы средней тяжести, 7 – в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии.

На сегодняшний день, 20 января, в Карелии зарегистрировано 33402 случая заражения коронавирусом.

Выздоровел 27701 пациент, за сутки выписаны по выздоровлению 295 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 5348,5 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2461,9 случая, по Северо-Западу – 4219,1.

фото: © Алексей Щукин/ТАСС

Волки в Карелии ушли от охотников по тонкому льду

В Лоухском районе открыли охоту на волков, терроризирующих жителей поселка Чупа, сообщили в Минприроды Карелии.

В поселке Чупа Лоухского района волки выходят к населенному пункту. В Минприроды Карелии стали поступать обращения от местных жителей о том, что хищники терроризируют собак, жители поселка попросили помощи у охотинспекторов.

В Минприроды Карелии оперативно отреагировали на поступившие обращения.

Команда охотников под руководством старшего инспектора по Лоухскому району объехала на снегоходе окрестности Чупы и выяснила, что два волка ушли через залив, откуда они и пришли к населенному пункту. Поскольку лёд залива еще слабый и не держит снегоход, преследовать хищников по следу сейчас невозможно. Охотники выложили приваду на берегу залива для привлечения волков и дальнейшей охоты на волков.

В Минприроды Карелии убедительно просят местных жителей соблюдать правила при встрече с дикими животными. В случае появления хищников незамедлительно звонить по телефону оперативного дежурного 8-921-222-05-25.

фото: © "Столица на Онего"

Мужчина, попавший в Петрозаводске под экскаватор, до сих пор находится без сознания

ГИБДД Петрозаводска продолжает устанавливать личность пешехода, которого 14 января сбил экскаватор на проспекте Александра Невского.

В ДТП мужчина получил травму головы, упал, потерял сознание и был доставлен машиной скорой помощи в нейрохирургическое отделение БСМП Петрозаводска.

По информации ГИБДД Петрозаводска, пострадавший пешеход до сих пор находится в бессознательном состоянии. Личность его неизвестна.

"В настоящее время личность мужчины, пострадавшего в ДТП на проспекте Александра Невского, устанавливается. Если вы владеете информацией о потерпевшем, звоните в дежурную группу ГИБДД по телефонам 715-900, 78-44-44", – говорится в сообщении ГИБДД Петрозаводска.

Напомним, 14 января в 16.05 в районе дома № 46 по проспекту Александра Невского 49-летний водитель, управляя колесным экскаватором Hitachi, совершил наезд на мужчину, переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил травмы и был госпитализирован.

ДТП попало в объектив камеры наружного наблюдения компании "Ситилинк".

фото: © Игорь Онучин/ТАСС

Жители района Карелии не проявили интереса к вакцинации от COVID-19

Глава администрации Кемского района Дмитрий Петров предложил лично привиться, чтобы показать пример согражданам, которых слабо интересует перспектива вакцинации от коронавируса.

Дмитрий Петров сообщил в соцсети, что в ближайшее время в Кемский район прибудет вакцина от коронавируса, но при этом местные жители демонстируют отсутствие интереса к вакцинации.

"Предварительный сбор анкет желающих привиться показывает невысокий интерес к процедуре", - заявил он.

Петров сказал, что готов привиться сам, если такой шаг подтолкнет местное население к принятию решения о вакцинации.

"Ответственно заявляю, если будет вялый интерес и мало желающих, готов лично привиться (хоть и уже переболел). Готов для науки и чтобы собственным примером, так сказать, привиться под протокол и видеофиксацию. Чтобы снять вопросы, недомолвки, кривотолки и подозрения", - написал Дмитрий Петров.

Ранее глава администрации Кемского района Дмитрий Петров планировал искупаться в районе аварии на Белопорожских ГЭС, однако сотрудники МЧС пообещали его не спасать.

фото: Виктор Клюшкин/ ТАСС

"Зачем нам многоэтажки?": Парфенчиков распорядился сделать ставку на ИЖС

Власти Карелии будут добиваться изменения приоритетов жилищного строительства с многоквартирных домов на ИЖС – его доля должна вырасти с нынешних 45% до 80%.

Об этом заявил сегодня на заседании правительства глава республики Артур Парфенчиков.

"Наша задача с вами, чтобы это соотношение выросло хотя бы до 70%, а в идеале – до 80%... У нас достаточно небольшое население, небольшая плотность населения, масса красивых мест. И, наверное, одним из преимуществ жизни в Карелии должна стать возможность проживания в собственном доме в удобных условиях… Зачем нам наши небольшие населенные пункты вновь застраивать многоэтажками? Конечно, есть люди, которые по разным причинам, даже социальным, нуждаются в предоставлении муниципального жилья и поэтому, конечно, мы строительство МКД (многоквартирных домов – прим. ред.) никогда не прекратим, но надо понимать, что все равно приоритет должен быть в пользу ИЖС", - сказал Парфенчиков. По его словам, власти будут создавать условия для граждан, желающих строить индивидуальные жилые дома. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Союз журналистов Карелии

Умер писатель и "главный лесной журналист" Карелии

Главный редактор газеты "Лесная Карелия" Николай Иванович Сабуров умер на 70-ом году жизни.

Как сообщает Союз журналистов Карелии, долгие годы он был главным редактором газеты "Лесная Карелия", работал собственным корреспондентом федеральной "Лесной газеты".

Писал об отрасли и ее проблемах, о работавших в ЛПК людях, об экологической безопасности. Его называли "главный лесной журналист" республики.

Почетное звание Заслуженного журналиста Республики Карелия получил за многолетний плодотворный труд в средствах массовой информации и большой вклад в развитие журналистики.

Был автором и соавтором книг, иронических рассказов и стихов.

Союз журналистов Карелии выражает семье Николая Ивановича Сабурова соболезнования.

фото: страница Вадима Сухарева Вконтакте

Глава Прионежья опубликовал видео, как сносят школу в Деревянке (ВИДЕО, ФОТО)

Старая школа в поселке Деревянка в Карелии пошла под снос - на ее месте обещают построить новую.

Об этом написал на своей странице Вконтакте глава Прионежского района Вадим Сухарев.

Он напомнил, что деревянное здание школы было возведено в середине прошлого века, и разместил видеозапись, как экскаватор рушит постройку.

По словам Сухарева, новая школа на 200 учеников будет построена в рамках национального проекта "Образование". Проектом предусмотрен отдельный блок для начальной школы, помещения для старших и средних классов, три спортивных зала, пищеблок со столовой, библиотека, студия для занятий хореографией, кабинеты для специалистов, оказывающих психолого-педагогическую помощь. Для детей с ограниченными возможностями здоровья будет создана безбарьерная среда и кабинет для индивидуальной работы.



"Мы будем следить за всеми этапами строительства и сообщать вам все подробности", - добавил Сухарев.

фото: © кадр из видео

Двое подростков в Петрозаводске устроили опасные покатушки, зацепившись за троллейбус (ВИДЕО)

Зацеперы попали в объектив камеры видеорегистратора на автомобиле петрозаводчанина.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" 19 января появилась видеозапись, на которое авторегистратор запечатлел, как на улице Луначарского в Петрозаводске двое подростков едут, зацепившись за лестницу на троллейбусе.

В момент торможения зацеперы спрыгнули с подножки троллейбуса на проезжую часть перед двигавшимися машинами и убежали.

фото: Столица на Онего

Депутат Васильева выступила против продажи заброшенного здания школы в Петрозаводске

Депутат Петрозаводского городского совета Галина Васильева считает нецелесообразной приватизацию здания бывшей школы на улице Волховской в Петрозаводске.

Парламентарий Галина Васильева обратилась к главе Петрозаводска Ирине Мирошник с предложением внести изменения в программу приватизации имущества города, исключив из нее объект на Волховской, 10. Васильева считает, что продавать здание бывшего учебного заведения не следует. Об этом депутат сообщила в соцсети.

"Предлагаю Вам внести на рассмотрение ближайших сессий Петросовета проект решения о внесении изменений в Программу приватизации муниципального имущества, предусматривающие исключение из перечня муниципальных объектов нежилого фонда, планируемых к приватизации, здания по адресу ул. Волховская, д.10, поскольку полагаю приватизацию (продажу) указанного здания нецелесообразной ни с экономической, ни с политической, ни с моральной точек зрения", - заявила Галина Васильева, прежде возглавлявшая лицей №13 в Петрозаводске.

Разрушающеейся здание бывшей школы 1939 года постройки Галина Васильева назала "брошенным на произвол судьбы".

В декабре 2020 года появилась информация, что городские власти планируют снова включить в программу приватизации объект на Волховской. Ранее власти города неоднократно выставляли здание на торги с начальной ценой более 32 млн рублей, но аукционы не состоялись из-за отсутствия заявок.

В соцсети "Вконтакте" появилось сообщество горожан, выступающих в защиту здания заброшенной школы на Волховской.

фото: © "Столица на Онего"

Новый детский сад откроется рядом с бассейном в Петрозаводске в сентябре

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник проконтролировала ход строительства дошкольного учреждения на улице Хейкконена на Древлянке.

Новый детский сад на 300 мест, где как минимум шесть ясельных групп примут малышей от 1,5 лет, откроется на Древлянке 1 сентября. Направления в дошкольное учреждение на улице Хейкконена будут выдаваться родителям маленьких петрозаводчан уже весной, когда будет проходить комплектация детсадов на новый учебный год. Об этом сегодня сообщила глава столицы Карелии Ирина Мирошник, которая провела выездное совещание на месте строительства детского сада.

По словам представителя подрядчика, работы по строительству объекта ведутся уже с прошлого года. Нулевой цикл закончен, строители приступили к монтажу первого этажа здания. В июле строители планируют сдать объект, который возводится по типовому проекту. Подобные современные садики уже введены в эксплуатацию на улицах Попова и Скандинавском проезде на Древлянке.

"По срокам сдачи садика мы не сомневаемся, поскольку дошкольное учреждение строит компания "КСМ". За летний период мы успеваем пройти лицензирование и аккредитацию. 1 сентября садик откроется и примет детей. Хорошо, что рядом располагается бассейн H2O. Это означает, что ребята будут ходить на занятия в бассейн, который сотрудничает с близлежащими образовательными учреждениями. Дети в раннего возраста смогут учиться плавать", - сказала Ирина Мирошник.

Глава Петрозаводска отметила, что в районе Древлянки детские сады востребованы. Район застраивается, а после корректировки Генеральной плана города здесь будет еще больше перспектив для застройки. При этом власти Петрозаводска походят к развитию микрорайона комплексно.

"На улице Хейкконена, где проживают большое количество горожан, располагаются два садика, бассейн, есть школа, будет построена дорога. Сейчас проект находится на стадии проектирования. Здесь будут сделаны нормальные подъезды к учреждениям, светофорные объекты, будут предприняты все меры безопасности", - отметила градоначальница.

Детский сад на Хейкконена – один из трех садиков, которые в мэрии планируют построить в 2021 году. Дошкольные учреждения на 300 мест каждое появятся также на улице Чехова на Старой Кукковке и улице Репникова на Ключевой.

"Петрозаводску с его прирастающим населением необходимо строить новые детские сады. В 2020 году мы завершили строительством двух объектов по улицах Энтузиастов и Судакова. Приобрели в собственность садик в Чистом городе. На Ленинградской садик отремонтирован, сейчас проходит согласование надзорных органов. В ближайшее время мы его откроем. Но для решения проблемы с метами нам необходимо построить еще 3-4 садика. Мы подыскиваем новые участки, работаем вместе с Минобразования Карелии, Минпросвещения РФ. Поэтому садики будут строиться в будущем с учетом развития Петрозаводска", - рассказала Ирина Мирошник.

Заместитель главы Петрозаводска по социальным вопросам Любовь Иконникова отметила, что сейчас в городской очереди на места в дошкольные учреждения стоит 5353 ребенка. Три года очередь в столице Карелии составляла 12 тысяч детей.

"С вводом новых дошкольных учреждений уменьшается очередь для детей от 3-х лет. Но мы стараемся открывать группы и для совсем маленьких детей – малышей от 1 до 3 лет. Потребность в местах у ребят от 1,5 лет сегодня составляет порядка 2 тысяч", - уточнила Иконникова.

фото: pixabay

Когда многодетные начнут получать деньги вместо земельных участков: разъяснения Минимущества Карелии

Власти Карелии смогут заменить предоставление земельных участков многодетным семьям и другим льготникам выплатой денежных компенсаций при определенных условиях.

Об этом сообщила сегодня на заседании правительства Карелии министр имущественных и земельных отношений Янина Свидская.

"Часто в соцсетях обращаются граждане, можно ли заменить предоставление земельного участка какой-то компенсацией. В Республике Карелия рассматривался этот вопрос, но…нет единой какой-то суммы расчета, которая бы применялась как компенсация за земельный участок, и стоимость земельных участков везде разная в зависимости от района…", - сообщила Свидская. Как планируется решить эту проблему, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Александр Гнетнев / Столица на Онего

Следственный комитет начал проверку по факту гибели рабочего на стройке в Петрозаводске

В Петрозаводске проводится доследственная проверка по факту падения мужчины с 7 этажа, сообщили в Следкоме Карелии.

Во вторник, 19 января, у строящегося дома на улице Лыжная, 27 в Петрозаводске было обнаружено тело 41-летнего мужчины. По данному факту следственными органами Следкома Карелии проводится доследственная проверка.

Установлено, что до падения мужчина выполнял работы на 7 этаже строящегося жилого дома. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

Следователи выясняют все обстоятельства происшедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, строительство высоток на Старой Кукковке сопровождается скандалами. Жители частного сектора выступают против уплотнительной застройки.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

В Карелии отклонили все заявки на участие в концессионном соглашении о строительстве мусороперерабатывающего комплекса

Республиканские власти заключат соглашение с дочерней фирмой чешской компании, которая инициировала проект.

В канун Старого Нового года в республиканском министерстве природных ресурсов и экологии рассмотрели заявки инвесторов на участие в концессионном соглашении о создании и эксплуатации в Карелии объектов, где осуществляется сбор, обработка и захоронение твердых коммунальных отходов. Напомним, с предложением заключить такое соглашение к главе республики Артуру Парфенчикову в конце прошлого года обратился генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "МЦЕ Инвест Рус" Владимир Кванин, и по действующему законодательству республиканским властям пришлось объявить о приеме заявок от желающих вложить средства в строительство и эксплуатацию объектов, предусмотренных проектом.

В случае появления таких желающих Минприроды Карелии было бы вынуждено определять концессионера с помощью конкурса, однако он республиканским чиновникам, судя по всему, не понадобится. И дело не в том, что проект концессионного соглашения стоимостью около 1,5 миллиарда рублей никого, кроме ООО "МЦЕ Инвест Рус", не заинтересовал. А в том, что ни одна из поступивших в министерство заявок от потенциальных инвесторов комиссию под председательством первого заместителя главы карельского Минприроды Алексея Павлова не устроила.

Читайте подробнее в статье "Чешского инвестора оставили без конкурентов".

фото: © Александр Гнетнев / "Столица на Онего"

Госпитализация зараженных коронавирусом продолжается – в больницах Карелии уже 724 ковид-пациента

Медики борются за жизни 8 крайне тяжелых больных коронавирусной инфекцией, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

По данным министра здравоохранения Карелии Михаила Охлопкова, на сегодняшний день в ковид-центрах находятся 724 человека.

Из них 596 – в состоянии средней тяжести, 120 – тяжелых больных. И еще у 8 человек состояние фиксируется как крайне тяжелое, они подключены к аппаратам ИВЛ.

На сегодняшний день, 20 января, в больницах Карелии остается 19.2% свободных коек.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии от коронавируса умерли два человека и 279 заразились COVID-19. Всего в республике за время пандемии инфицированы 33402 человека. Выздоровели – 27701. Умерли 204 пациента.

фото: © Водлозерский парк

Стало известно, сколько Серых шеек зимуют в Петрозаводске на Лососинке (ФОТО)

Более 20 человек пришли в мороз на берег Лососинки, чтобы принять участие в акции "Серая шейка" и посчитать птиц, сообщили в пресс-службе Водлозерского парка.

Национальный парк "Водлозерский" принял участие во Всероссийской акции "Серая шейка".

Водоплавающие птицы все чаще остаются зимовать в средней полосе Европейской части России, Поволжье и южной Сибири.

Для того чтобы выяснить, насколько важны для птиц подобные "холодные зимовки", какие виды зимуют здесь и в каком количестве, Союз охраны птиц России проводит ежегодный среднезимний учет водоплавающих птиц, который с 2015 года стал Всероссийской акцией "Серая шейка".

Точкой наблюдения была выбрана Нижняя аллея у Заводского моста (парк "Ямка" у реки Лососинка. В этом году 16 января погода была по-настоящему зимней - минус 23°С, но, несмотря на мороз, на акцию собралось больше 20 человек. Общими усилиями насчитали 169 птиц на реке Лососинка. После подсчета птиц участники акции покормили их.

По результатам акции все участники получили памятные сувениры от Национального парка "Водлозерский".

фото: pixabay

"Они как бессмертные пони": оставшихся без воды жителей Питкяранты спасают волонтеры и соседи

Инициативная группа жителей Питкяранты, где из-за коммунальной аварии население осталось без водопроводной воды, обратилась к горожанам с призывом помогать друг другу.

Накануне в группе "Нетипичная Питкяранта" Вконтакте появилось сообщение о том, что многие жители не смогли набрать воду из автоцистерны, которая ежедневно курсирует по городу.

"В Питкяранте до сих пор в некоторых домах жители так и не дождались воды в трубах. И пропустили водовозку, потому что она приехала раньше графика. Так произошло с водовозкой, потому что днем, когда многие на работе, очередей за водой не возникало, плюс во многих домах все-таки пошла вода. В итоге водитель отработал все точки раньше времени и освободился", - говорится в сообщении.



Жители города звонили в ЕДДС, где им сказали, что автоцистерна теперь приедет только на следующее утро, и посоветовали обратиться к волонтерам.

"Волонтеры тоже сегодня днем работали на своих основных работах, а вечером, оказывается, должны исправлять чьи-то просчеты. Они, конечно, выручат, мы все уверены, что они как бессмертные пони", - пишет "Нетипичная Питкяранта".

Инициативная группа обратилась к жильцам домов, где восстановлено водоснабжение, с призывом помочь своим соседям.

"Мы все верим в народную смекалку, доброту и координацию!", - добавили организаторы.



Напомним, 14 января в результате аномально низких температур в Питкяранте произошло аварийное отключение холодного водоснабжения. Причина аварии – замерзание участка центрального трубопровода.

фото: © кадр из видео

Видеокамера в Петрозаводске показывает мир сквозь сосульки (ВИДЕО)

Необычный вид на перекресток в Петрозаводске открывается с видеокамеры наружного наблюдения.

Фотограф "Столицы на Онего" показал, как перекресток Лососинского шоссе и улицы Черняховского выглядит на рассвете сквозь сосульки на камере наружного наблюдения.

Также фотограф запечатлел, как рабочие убирают снег и сбивают опасные сосульки с крыш домов на площади Гагарина.

Ранее сообщалось, что сход снега и падение сосулек с крыш угрожает безопасности жителей Петрозаводска на улице Пограничной.

фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов

Еще в трех районах Карелии началась вакцинация от коронавируса

К иммунизации населения 19 января приступили в Калевальском, Прионежском и Сегежском районах, также продолжается вакцинация в Петрозаводске, сообщил оперштаб.

На настоящий момент в Карелию поступили в общей сложности 3442 дозы вакцины, они распределены по медицинским организациям.

В частности, в Петрозаводске вакцину получили:

- поликлиника № 1 – 620 доз,

- поликлиника № 2 – 437 доз,

- поликлиника № 3 – 345 доз,

- поликлиника № 4 630 доз.

- железнодорожная поликлиника – 70 доз.

"Карелфарм" также доставляет вакцину из очередной партии (2 200 доз) в центральные районные больницы: в объеме от 20 до 260 доз в зависимости от численности населения, уровня заболеваемости коронавирусом и количества записавшихся на вакцинацию.

На 19 января уже привиты первым компонентом вакцины 1503 человека, вторым — 403. Очередные партии вакцины, поступление которых ожидается в ближайшее время, будут незамедлительно доставлены в медицинские организации. Всего планируется привить около 300 тысяч жителей республики.