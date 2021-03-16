Самое важное за сегодня

фото: © Столица на Онего

Петросовет запустил процедуру назначения нового главы Петрозаводска

Петрозаводский городской совет опубликовал проект решения, который предлагает четыре кандидатуры членов конкурсной комиссии для назначения нового сити-менеджера.

Проект решения "О назначении членов конкурсной комиссии Петрозаводским городским Советом" опубликован на сайте горсовета. Документ будет рассмотрен на следующей сессии городского парламента.

Авторы проекта предлагают назначить членами конкурсной комиссии при проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы Петрозаводского городского округа депутата Галину Васильеву, депутата Дмитрия Кузнецова, депутата Павла Петрова и почетного гражданина Петрозаводска Николая Черненко.

В пояснительной записке авторы документа заявляют, что половину членов комиссии по выбору нового сити-менеджера выбирает городской совет, оставшуюся половину назначает глава региона. Всего в комиссии должно быть восемь человек.

Так, 20 апреля заканчиваются полномочия Ирины Мирошник в должности сити-менеджера Петрозаводска, а на 21 апреля назначена сессия, на которой депутаты Петросовета должны будут утвердить в должности нового главу города.

Напомним, 29 декабря 2015 года 18 депутатов горсовета Петрозаводска проголосовали за назначение Ирины Мирошник, ранее занимавшей должность заместителя руководителя аппарата горсовета, на пост исполняющего обязанности главы города, а 20 апреля 2016 года Мирошник официально вступила в должность.

фото: Роскосмос / ВК

Командир МКС показал, как выглядит из космоса Онежское озеро в Карелии (ФОТО)

В соцсети Роскосмоса опубликовано уникальное фото покрытого льдом Онего.

Командир МКС, космонавт Сергей Рыжиков, сделал снимок Онежского озера из космоса. Фотография размещена в паблике Роскосмоса.

"Чем могут гордиться жители Карелии, так это по-настоящему таинственной и первозданной красотой природы. Бескрайние озера, сосновые боры, старинные деревни и богатый животный мир. На фотографии командира МКС, космонавта Роскосмоса Сергея Рыжикова – Онежское озеро, покрытое льдом, второй по величине пресноводный водоём в Европе. Неземная красота!", - гласит текст поста.

Ранее космонавт Иван Вагнер присылал к 100-летию Карелии фото Петрозаводска из космоса.

фото: © паблик Вконтакте "ДТП Петрозаводска и Карелии"

Еще одна машина разбита глыбой льда в центре Петрозаводска

Автомобиль пострадал после схода льда с крыши дома на улице Свердлова.

Автомобиль, припаркованный возле дома по улице Свердлова, 3, оказался на пути снега и льда с крыши. Как пишут в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии", лед повредил стекло и люк машины.

Инцидент произошел совсем недалеко от места трагедии, где 14 марта под сорвавшейся с крыши глыбой льда погиб мужчина.

Напомним, сегодня 16 марта, ночью обледеневший снег, упавший с крыши, разбил автомобиль на проспекте Ленина.

фото: © паблик Вконтакте "Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск"

Обледеневший снег упал с крыши и повредил машину в центре Петрозаводска

Очередное ЧП произошло в центре Петрозаводска, на этот раз пострадал автомобиль.

В минувший понедельник, 15 марта, около полуночи на проспекте Ленина, 4 с крыши сошел снег и прямо на автомобиль, сообщается в паблике "Подслушано в ПТЗ".

"В результате вмятина на крыше, разбито заднее стекло! В доме рыбный магазин, во дворе зона выгрузки товара, случись это днем - беды не избежать было бы!" – отмечается в паблитке соцсети.

Напомним, ЧП на Ленина произошло на следующий день после трагедии на улице Куйбышева, когда сорвавшаяся с крыши глыба льда убила мужчину.

По факту гибели мужчины Следком возбудил уголовное дело.

фото: источник - Петросовет

В Петросовете ведется подготовка к конкурсу по отбору кандидатур на должность главы Петрозаводска

Об особенностях процедуры проведения конкурса и избрания нового главы Петрозаводского городского округа рассказал исполняющий обязанности председателя Петрозаводского городского Совета Александр Ханцевич.

Как рассказал Ханцевич, в апреле истекает срок полномочий действующего главы Петрозаводского городского округа. В связи с этим в Петросовете начата подготовка к избранию нового руководителя карельской столицы. Напомним, что выборы главы осуществляются в рамках двух процедур – проведение конкурса и принятие решения депутатами Петросовета.

На ближайшей сессии 24 марта депутатам предстоит принять решение о проведении конкурса на должность главы Петрозаводска, в котором будет указаны срок приема документов от кандидатов, дата конкурса, порядок и условия его проведения, а также определить общее количество членов конкурсной комиссии, половина из которых утверждается городским Советом, а другая – главой Карелии.

Отмечу, что среди членов конкурсной комиссии от Петросовета могут быть как депутаты, так и представители общественности. Например, в состав нынешней комиссии от городского Совета предложена кандидатура Почетного гражданина города Петрозаводска, председателя Совета ветеранов Республики Карелия Николая Павловича Черненко. Соответствующий проект решения о назначении членов конкурсной комиссии размещен на сайте Петросовета.

Комиссия должна определить и проанализировать поданные соискателями документы, провести собеседования с кандидатами и в дату конкурса в ходе итогового заседания отобрать из состава участников конкурса не менее двух претендентов на избрание Главой Петрозаводского городского округа.

На ближайшей после конкурса сессии Петросовета состоится избрание главы Петрозаводского городского округа из числа кандидатур, представленных комиссией. Согласно Уставу Петрозаводского городского округа, решение об избрании главы принимается тайным голосованием большинством от установленной численности депутатов.

фото: Минздрав Карелии

Суд объяснил, чем грозит остановка строительства пристройки к БСМП Петрозаводска

Судебные инстанции отказались удовлетворить иск компании "Строительный трест № 4", которая потребовала прекратить возведение пристройки к Больнице скорой медицинской помощи в Петрозаводске.

Это следует из решений Арбитражного суда Карелии и апелляционного суда в Санкт-Петербурге.

"Строительный трест № 4" добивается отмены результатов аукциона по выбору подрядчика строительства пристройки приёмного отделения БСМП. Им стала "Ремонтно - строительная компания "Агат". Пока длится судебное разбирательство по этом иску, "Строительный трест № 4" хочет, чтобы Управление капитального строительства приостановило исполнение контракта, что приведет к прекращению работ. Суды отказались это сделать. "Больница скорой медицинской помощи является социально значимым объектом Республики Карелия, её реконструкция связана с необходимостью обеспечения людей дополнительной медицинской помощью в условиях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", - говорится в судебном решении. О других возможных последствиях консервации стройки читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: ДТП Петрозаводска и Карелии / ВК / скриншот видео

Человек с шестом показал необычный способ борьбы с сосульками в Петрозаводске (ВИДЕО)

Мужчина, вооружившись длинным шестом, взобрался на автомобиль и приступил к борьбе с сосульками.

Мужчина с длинной палкой сбивал сосульки с кровли трехэтажного здания, взобравшись на припаркованный там же автомобиль. При этом борец с наледью был без каски и находился в опасной зоне в случае схода льда и снега.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" опубликовано видео с места событий.

"Это безопасно? Или пока его самого же и не прибьет?!", - удивился один из читателей поста.

"Он же в кепке, конечно, безопасно", - успокоил его другой комментатор.

Напомним, 14 марта ледяная глыба убила мужчину в центре Петрозаводска.

фото: Галина Васильева / ВК

Сосульки в центре Петрозаводска обещают увеличить число своих жертв (ФОТО)

Депутат Петрозаводского городского совета Галина Васильева сообщила, что кровли городских домов представляют большую опасность для пешеходов из-за огромных сосулек.

Депутат Галина Васильева разместила на своей странице в соцсети несколько снимков, сделанных на улице Свердлова в Петрозаводске. На фотографиях видно, что с крыши здания свисает глыба льда, при этом ограждение рядом установлено лишь формально. Парламентарий уверена, что сосульки представляют опасность для горожан.

"Халатность? Сегодня на улице Свердлова, 6 в 10.00 часов. Ограждение-лента не спасёт, так как установлено не по правилам. Рядом тропинка для пешеходов", - написала Галина Васильева.

Напомним, 14 марта около полудня упавшая с крыши глыба льда убила мужчину, находившегося на крыльце у дома в Петрозаводске. Следком Карелии возбудил уголовное дело по факту гибели мужчины.

фото: © Гавриил Григоров/ТАСС

За последние сутки мужчина и женщина умерли от коронавируса в Карелии

Число жертв коронавируса в Карелии увеличилось до 347.

В Карелии подтверждены еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции. Так, в Республиканской инфекционной больнице скончался 71-летний житель деревни Сяргилахта, в роддоме им. Гуткина умерла 70-летняя жительница посёлка Лоймола. Оба пациента имели сопутствующие хронические заболевания. Об этом 16 марта сообщает оперштаб по борьбе с коронавиусом.

Всего с начала пандемии коронавирус унес жизни 347 жителей республики.

За минувшие сутки коронавирусная инфекция в Карелии выявлена у 102 человек. Из этого числа заболевших – 93 человека, из них 17 имеют симптомы средней тяжести, три человека в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии.

Всего заразились коронавирусной инфекцией в республике 42592 человека.

За сутки выздоровел еще 161 пациент. Всего выписано по выздоровлению 38932 человека.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 6902,5 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2998,4 случая, по Северо-Западу – 5302,8.

Накануне жертвами коронавируса в Карелии вновь стали три пожилых человека.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Набор в первые классы в Петрозаводске пройдет по новым правилам

Заместитель главы Петрозаводска, председатель комитета социального развития Любовь Иконникова рассказала о новом порядке приема первоклассников.

Совсем немного времени осталось до старта приемной кампании в первые классы. В этом году она пройдет по новым правилам: чтобы попасть в школу первоклассник должен проживать на территории, которая закреплена за образовательным учреждением. Несмотря на то, что в администрации Петрозаводска для родителей будущих первоклассников уже несколько недель работает горячая линия, вопросы у мам и пап остаются.

Как рассказала заместитель главы Петрозаводска Любовь Иконникова, в этом году приемная кампания пройдет в рамках исполнения новых требований законодательства в части организации приема детей на обучение. Новый порядок, утвержденный приказом Минпросвещения России в сентябре 2020 года, определил новые сроки начала приема заявлений о зачислении детей в 1 классы, сроки издания распорядительных актов (приказов) о зачислении детей в школу. Кроме того, данный порядок устанавливает четкие требования к пакету документов, которые родителю необходимо представить в школу при подаче заявления.

"Еще одно нововведение этого года – это новый порядок закрепления школ города за конкретными его территориями. Мы постарались сохранить возможность выбора родителями образовательных организаций в пределах одного района проживания, где есть, например, несколько школ разных по статусу, реализующих разные программы. При этом родители при подаче заявления на зачисление в образовательную организацию обязаны предоставлять в соответствии с порядком приема в школу копию свидетельства о регистрации по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории, или справку о приеме документов для оформления регистрации по месту жительства", - пояснила Любовь Иконникова.

Подробнее о новом порядке зачисления в первые классы читайте в интервью с председателем комитета социального развития Любовью Иконниковой.

фото: "Столица на Онего"

Автовокзал Петрозаводска закрывается на ремонт до конца года

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о ремонтных работах, которые пройдут на территории автовокзала.

Реконструкция автовокзала в Петрозаводске начнется 17 марта. Работы должны быть завершены к концу года. Об этом сообщил Артур Парфенчиков в соцсети.

"С 17 марта здание закрывается на ремонт. Вокзал станет просторнее за счет пристройки, появятся новые входные зоны с пандусами для маломобильных граждан, контрольно-пропускной пункт и новый перрон. Завершить работы подрядчик планирует до 31 декабря 2021 года", - заявил он.

Работы по реконструкции объекта повлекут изменения в работе автовокзала.

"Междугородние и межмуниципальные автобусы будут отправляться от центрального входа железнодорожного вокзала. А прибывать - по-прежнему к зданию автовокзала на улице Чапаева. Билеты можно будет купить как непосредственно в автобусе, так и в пригородных железнодорожных кассах", - сообщил губернатор.

По оценке Парфенчикова, после ремонта автовокзал увеличит пропускную способность.

Глава Карелии также сообщил, что продолжаются работы по строительству новой автостанции в Пряже. Планируется завершить их в декабре. Новое здание автовокзала к концу этого года появится и в Пудоже, заявил Парфенчиков.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске изменилось место отправления для междугородных и пригородных автобусов.

фото: © freepik

Шесть туркомпаний из Карелии представили нашу республику на международной выставке ITB Berlin

Центр поддержки экспорта РК оказал финансовую помощь карельским туркомпаниям, принимавшим участие в международной выставке в Берлине.

В этом году международная туристическая выставка ITB Berlin проходила с 9 по 12 марта в виртуальном формате, главный форум отрасли охватил весь мир.

В выставке приняли участие более 180 стран и регионов, более 10 тысяч участников, среди которых туристические компании из Карелии – "Нордик Тревэл", "Сааристо Тур", "Скантур Регион", "Острова", "Гет Карелия", "Калева Тур" – презентовали свои услуги.

Международные федерации туризма, национальные и региональные туристические организации, туристические и транспортные агентства и туроператоры, отели, страховые компании представили свои экспозиции, приняли участие в семинарах, круглых столах, встретились с экспертами.

В свою очередь, посетители выставки, которых в этом году было более 160 тысяч, включая 113 500 специалистов в 26 выставочных залах, также представили собой все многообразие бизнеса, связанного с путешествиями и отдыхом.

В рамках выставки ITB Berlin-2021 карельские туристические компании при поддержке Центра поддержки экспорта открыли виртуальные кабинеты, которые будут активны до 31 мая. До лета участники туристической выставки от Карелии на электронной площадке ITB Berlin могут искать бизнес-партнеров со всего мира.

Как отметили в Центре поддержки экспорта Карелии, туркомпании - участники выставки ITB Berlin-2021 презентовали не только себя, но и в целом регион: рассказали, что интересного можно посмотреть в нашей республике.

За поддержкой и консультациями обращайтесь в Фонд "Центр поддержки экспорта Республики Карелия" по адресу: г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, дом 11, каб. 2

Телефон: 8 (8142) 672064, 445400 (доб. 444, 134, 136)

E-mail: export@kr-rk.ru

фото: © Столица на Онего

Замгендиректора аэропорта "Петрозаводск", осужденный за взятку на 4 года лишения свободы, будет отбывать наказание в столице Карелии

Приговор бывшему замгендиректора аэропорта "Петрозаводск" Игорю Волчеку вступил в законную силу.

Получивший 4 года колонии строгого режима и 7 миллионов рублей штрафа осужденный Игорь Волчек будет отбывать наказание в петрозаводской исправительной колонии № 9.

Приговор экс-замгендиректора аэропорта "Петрозаводск" Игорю Волчеку вступил в законную силу. Об этом "Столице на Онего" сообщил его адвокат Олег Нескоромный. Со слов защитника, ни он, адвокат, ни осужденный Волчек, а также поддерживавшая обвинение республиканская прокуратура не обжаловали приговор.

Напомним, что, по версии карельского Следкома – и это подтвердилось в суде, в конце 2019 года бывший тогда министром транспорта РК Алексей Кайдалов и замгендиректора аэропорта "Петрозаводск" по строительству Игорь Волчек получили от двух питерских подрядчиков по реконструкции аэропорта взятки в сумме не менее 800 тысяч рублей и миллион. При этом во втором случае подрядчик в сделанной им явке с повинной подтвердил, что из планируемых к передаче Кайдалову и Волчеку 3 миллионов рублей он отдал замгендиректора аэропорта миллион. Деньги, по имеющейся у нашего издания информации, подельники поделили пополам.

В минувшем феврале судья петрозаводского суда Наталья Федичева приговорила Игоря Волчека к 4 годам колонии строгого режима и 7 миллионам рублей штрафа, с лишением права заниматься административно-хозяйственной деятельностью в течение 6 лет после отбытия срока. По имеющейся информации, Игорь Волчек будет отбывать наказание в петрозаводской ИК № 9 строгого режима.

Что касается бывшего члена карельского правительства Алексея Кайдалова, то, как мы ранее сообщали, его, уже поступившее в петрозаводский суд уголовное дело будет рассматривать зампредседателя суда Александр Мерков. Дата начала рассмотрения дела пока не назначена, поскольку Александр Мерков до 22 марта вышел в отпуск.

фото: © Администрация Петрозаводск

Суд решил, кто на самом деле виноват в срыве благоустройства парков Петрозаводска

Арбитражный суд Карелии отказался поддержать версию администрации Петрозаводска о вине подрядной организации в срыве контракта по благоустройству трех городских парков – ответственность за это возложена на чиновников.

Такой вывод следует из материалов судебного разбирательства между мэрией Петрозаводска и УФАС.

В конце прошлого года администрация столицы Карелии направила в УФАС заявление с просьбой включить в реестр недобросовестных поставщиков компанию "ЕвроМодуль", которая занималась благоустройством парка Сулажгорского кирпичного завода, Соломенского и Приозерного парков. Власти города разорвали контракт с подрядчиком, обвинив его в срыве сроков благоустройства. По мнению суда, к срыву контракта "привело, в том числе, и бездействие заказчика (администрации - прим. ред.)", говорится в документе. Когда "ЕвроМодуль" приступил к выполнению контракта, оказалось, что проектная документация, согласованная мэрией, не соответствует фактическим условиям, поэтому требуется проводить дополнительные работы, не предусмотренные сметой. "ЕвроМодуль" сообщил об этом в мэрию и попросил продлить сроки. Что на это ответили чиновники, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Лариса-Дмитриевна Бойченко / ВК

Омбудсмен Бойченко решила "усыновить картину" в Карелии

Уполномоченный по защите прав человека в Карелии Лариса Бойченко планирует принять участие в музейной акции "Усынови картину".

Об этом Лариса Бойченко сообщила на своей странице в соцсети.

"Планирую в марте 2021 года принять участие в благотворительной акции, организованной Музеем ИЗО г. Петрозаводска - "усынови картину"", - гласит текст ее поста.

Бойченко опубликовала снимок с картиной, о которой, вероятно, идет речь в ее сообщении. Внимание омбудсмена привлекла работа Константина Крыжицкого "Осенний пейзаж с рекой".

"Усынови картину" - акция музея изобразительных искусств Карелии. Ее участники могут помочь сохранить произведения искусства из фондов музея, а также поспособствовать их широкому показу. Для этого необходимо внести свой вклад, оплатив стоимость оформления выбранной работы в раму. При размещении картин на выставке будет размещена персональная этикетка с указанием имени "усыновителя".

Так, стоимость багета или рамы для выбранной Бойченко картины стоит 15 тысяч рублей, указано на сайте музея.

Ранее сообщалось, что омбудсмен Бойченко провела встречу с медведем.

фото: © shutterstock.com/Peefay

В Карелии пьяная женщина зарезала брата

Суд арестовал женщину, которую подозревают в убийстве собственного брата.

Следователи Костомукши расследуют уголовное дело в отношении 48-летней женщины, обвиняемой в совершении убийства. Об этом сообщает Следком Карелии.

По версии следствия, пятого марта обвиняемая в состоянии алкогольного опьянения дома в поселке Волома Муезерского района поссорилась со своим 49-летним братом и напала на него с ножом, причинив множественные колото-резаные ранения. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

Суд заключил женщину под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Обвиняемой грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в районе Карелии арестовали мужчину, зарезавшего свою гостью.

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Власти рассказали, как Карелия отпразднует присоединение Крыма

Карелия присоединяется к фестивалю "Крымская весна", сообщает паблик республиканского правительства.

С 17 по 21 марта в республике состоятся культурные и образовательные мероприятия, приуроченные к 7-й годовщине присоединения Крыма к России. Об этом информирует паблик "Республика Карелия", принадлежащий региональному правительству. Сообщество подготовило карточки с анонсами событий.

"Ключевое событие праздника состоится 18 марта в Петрозаводске на Студенческом бульваре у фонтана Молекула в 13.00. Гостей ждет концерт-поздравление. Также в это время будут подведены итоги конкурса "Хочу в Крым!", - гласит текст поста.

Ранее сообщалось, что "крымская весна" придет в школы Петрозаводска.

фото: ©Столица на Онего

Заготовка древесины на территории проживания вепсов в Карелии грозит арендатору лесов затяжным конфликтом

Руководитель Лесного отдела Гринпис России прокомментировал протесты жителей Шелтозерского вепсского сельского поселения против рубок леса ДОК "Калевала".

Планы лесопромышленной компании ДОК "Калевала" начать лесозаготовку на территории Шелтозерского вепсского сельского поселения в Прионежском районе Карелии встретили протест со стороны местных жителей, а попытки республиканских властей погасить разгоревшийся конфликт пока только подлили масла в огонь. Глава поселения Ирина Сафонова и вепсские активисты пообещали обратиться за помощью в ООН, поскольку, по их мнению, речь идет об ущемлении прав коренного малочисленного народа.

Как считает руководитель Лесного отдела Гринпис России Алексей Ярошенко, заготовка древесины на территории проживания вепсов грозит арендатору лесов затяжным конфликтом.

"Конфликт этот заложен в нашем лесном законодательстве. Я бы сказал, что виновники этого конфликта – не ДОК "Калевала" и, тем более, не местные жители, а те, кто разрабатывал и принимал наши лесные законы. Бывшая Вепсская волость – это зона исторически давнего освоения лесов, т.е. леса там давно использовались человеком, в том числе для заготовки древесины. Да, в последнее время больших рубок там не было, но эти леса уже сильно освоены и преобразованы человеком. На этой территории можно вести нормальное качественное лесное хозяйство без ущерба для людей и природы, и, в общем-то, если там его не вести, то проблемы будут только нарастать, в том числе и вокруг вепсских деревень. Однако наше законодательство не предусматривает нормального лесного хозяйства в принципе – в Лесном кодексе для этого основ нет. По большому счету, лес используется только как месторождение древесины, т.е. пришли, выбрали лучшее, чаще всего – сплошными рубками, провели какие-то имитационные мероприятия, символизирующие лесовосстановление, которое обычно не дает никаких результатов, и ушли. Эта система напоминает выковыривание изюма из булки – берется лучшее, а потом сильно порушенная, опустошенная территория оставляется, и живите, как хотите. Конечно, люди себе такого не хотят, они прекрасно понимают, что так в итоге и будет".

Читайте подробнее в статье "Выковыривание изюма из булки".

фото: Артем Геодакян/ТАСС

Поставлена точка в судебной тяжбе из-за финансирования строительства объекта ФЦП в Карелии

Арбитражный суд Карелии завершил рассмотрение очередного иска, связанного с финансированием строительства промышленного парка «Надвоицы» – одного из объектов федеральной программы подготовки к 100-летию республики.

Это следует из решения суда по второму иску ООО "Инвестстрой", которое строило промпарк, к Управлению капитального строительства Карелии – заказчику работ.

Как следует из материалов дела, разбирательства между подрядчиком и заказчиком возникли из-за дополнительных работ, которые "Инвестстрой" выполнил помимо государственного контракта. Суд установил, что эти работы были необходимы по действующему законодательству, и без них объект не смог бы пройти процедуру приемки в эксплуатацию. Почему УКС не хотел платить , и что решил суд, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: pixabay

Изменился топ-50 предприятий, от которых больше всего зависит бюджет Карелии

Минфин Карелии обновил список организаций - крупнейших налогоплательщиков республики по итогам 2020 года.

Об этом сообщила пресс-служба министерства.

"По результатам анализа поступлений 11 организаций, перечисления которых в республиканский бюджет значительно выросли по сравнению с 2019 годом, перешли из числа налогоплательщиков списка ТОП-150 в список ТОП-50", - говорится в сообщении. Список лидеров пополнили ООО ДОК "Калевала", ЗАО "Норд Интер Хауз" ООО "Стройиндустрия КСМ" ООО "ЕвроСибЭнерго-тепловая энергия" АО "Карельские морепродукты" Санкт-Петербургский региональный филиал АО "Россельхозбанк" ООО "Сигма РЦ" ООО "Лабиринт-М" ООО "Леруа Мерлен Восток" АО "ОССЗ" ООО "ДНС Ритейл" АО "Почта России" ООО "Пелагика". Минфин также назвал десятку организаций, чьи налоговые платежи формируют основную часть консолидированного бюджета республики - об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Александр Гнетнев / "Столица на Онего"

В Карелии врачи борются за жизнь семи крайне тяжелых больных коронавирусом

В ковид-центрах республики на лечении от COVID-19 находятся 515 человек, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

По данным на 16 марта, в стационарах находятся 515 жителей республики, заболевших COVID-19. Из них 449 - в состоянии средней тяжести, 59 тяжелобольных и 7 пациентов крайне тяжелых, они подключены к аппаратам ИВЛ, 2 человека из них находятся на инвазивной ИВЛ, когда аппарат полностью взял на себя функцию дыхания. Об этом пишет министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

Доля свободных коек для лечения больных с коронавирусом составляет 16,2 процента.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии от коронавируса скончались два человека и заразились COVID-19 102. Всего в республике за время пандемии инфицировано 42592 человека. Выздоровели – 38932. Умерли 347 пациентов.

фото: Техническое задание в документации закупки

Плавающий фонтан за полтора миллиона рублей украсит северный поселок в Карелии

Администрация Чупинского городского поселения решила заказать плавающий фонтан, о чем сообщает сайт госзакупок.

Максимальная цена контракта на поставку и установку плавающего фонтана в карельском поселке составляет 1 млн 442 тыс. рублей. Заказчиком электронного аукциона выступает администрация Чупинского городского поселения. На приобретение фонтана будут потрачены средства бюджета поселения.

"Фонтан представляет собой плавающее гидротехническое сооружение… Все струи подсвечиваются в вечернее и ночное время светодиодной разноцветной подсветкой", - говорится в техническом задании.

Там же указано, что центральная струя фонтана должна бить на высоту до 12 метров.

Местом поставки фонтана указан поселок Чупа в Лоухском районе. Установить его исполнителю предстоит в течение июня.

Ранее сообщалось, как автомобилист снял мощную коммунальную аварию: фонтан из-под земли.

фото: © "ТехРент"

Снега на улицах Петрозаводска оказалось больше, чем ожидали, поэтому власти добавят денег

Администрация столицы Карелии увеличит объем бюджетных средств на вывоз снега с улиц города – его оказалось больше, чем планировалось при заключении муниципального контракта.

Это следует из проекта изменений в бюджете города, который администрация внесла в Петросовет.

Согласно документу, планируется выделить дополнительно 4,5 млн рублей на "текущее содержание объектов дорожно-мостового хозяйства в связи с увеличением количества вывезенного снега в рамках заключенного муниципального контракта исходя из погодных условий января-марта 2021 года". Сколько снега уже вывезли, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © ПКС

Кто на самом деле ответственен за очистные в Шелтозеро

Глава вепсского села Шелтозеро Ирина Сафонова публично раскритиковала республиканские власти за неработающие канализационные очистные сооружения.

"Досталось" от Ирины Сафоновой и "Петрозаводским коммунальным системам", которым шелтозерцы платят за водоотведение. При этом критика главы поселения в адрес коммунальщиков "ПКС", на наш взгляд, неправомочна. Скорее, с этими претензиями Ирина Сафонова должна была обратиться к самой себе или к администрации Прионежья. И вот почему.

"Пыль в глаза. В 2013 году профильные министерства и ведомства отчитались о запуске новых канализационных очистных сооружений в селе Шелтозеро. Потрачено более 24 млн руб. Прошло почти восемь лет. Фекалии как текли напрямую в Онежское озеро, так и продолжают течь. Жители оплачивают за водоотведение 89 руб за куб. м, сточные воды без какого-либо участия АО "ПКС-Водоканал" стекаются в Онежское озеро", - цитирует Ирину Сафонову одно из региональных СМИ.

В этом эмоциональном высказывании Ирины Сафоновой есть факты. И есть, как нам кажется, непонимание ситуации, странное для главы поселения.

Подробнее читайте здесь.

фото: © паблик Вконтакте "Костомукшский городской округ"

Вандалы ночью расписали здание в городе горняков в Карелии (ФОТО)

В Костомукше ищут вандалов, испортивших здание одного из сетевых магазинов.

Об акте вандализма, совершенного минувшей ночью в Костомукше, сообщили в официальном паблике администрации Костомукшского городского округа. Вандалы расписали здание сетевого магазина на улице Ленина.

"Вот таким предстало взору горожан здание магазина "Магнит" по улице Ленина сегодня утром. Заявление уже направлено в полицию. Идет разбирательство", - пишут в паблике, где разметили фото испорченного здания.

Ранее росгвардейцы поймали вандалов, разрисовавших стены на стадионе в центре Петрозаводска.

фото: © Минспорта Карелии

Спортсмены-туристы дошли до финиша "Нетающей лыжни" в Карелии

Участники фестиваля "Нетающая лыжня" за 11 дней преодолели 420 километров по карельской тайге.

Как сообщается на сайте правительства республики, сегодня, 16 марта, в деревне Кимасозеро Муезерского района финишировали участники гонки-похода в рамках первого Фестиваля лыжного туризма "Нетающая лыжня".

Напомним, команда в составе Тимура Зорнякова и Сергея Мелехова стартовала на станции Масельгская 6 марта и за 11 дней преодолела путь в 420 км. Изначально планировалось, что участники пройдут 550 км, однако в связи с достаточным ледовым покровом на карельских озерах дистанцию удалось сократить.

В день участники шли на лыжах порядка 10-12 часов до темноты. Переменчивая погода с метелью, штормовым ветром, морозами до -32 и дождем стала настоящим испытанием даже для опытных туристов. За безопасностью лыжников следила группа сопровождения на снегоходах, которая также вносила корректировки в маршрут.

Уже на финише Тимур Зорняков и Сергей Мелехов отметили, что это путешествие стало своего рода погружением в карельскую природу, отдыхом от гаджетов и городской суеты. Организатор Фестиваля Сергей Мелехов заявил, что "Нетающая лыжня", несомненно, станет традиционной и в скором времени сможет претендовать на место визитной карточки Карелии. В следующем году маршрут гонки-похода будет немного изменен, он охватит большее количество историко-культурных мест и населенных пунктов.

В правительстве республики напомнили, что 11 марта в селе Реболы финишировала команда Республиканской спортшколы олимпийского резерва в составе Людмилы Елесовой, Тимофея Бондаря, Александра Сивицкого и Станислава Максимова. Спортсмены первыми преодолели 225 километров.

фото: © РИА Новости / Татьяна Макеева

В Карелии 70-летний мужчина заболел пневмонией и умер

Всего в республике за время пандемии от пневмонии скончались 124 человека, сообщили в оперштабе Карелии.

За сутки в Карелии с внебольничной пневмонией госпитализированы 18 человек, один больной скончался: умер 70-летний мужчина с сопутствующей соматической патологией. Тест на COVID-19 у с скончавшегося больного был отрицательный.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 5284 пациента, 124 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

фото: © МВД Карелии

В Петрозаводске 43-летний мужчина скрылся от органов дознания - теперь его ищут (ФОТО)

Полиция просит помочь в розыске подозреваемого в преступлении, сообщает МВД Карелии.

Сотрудники полиции Петрозаводска разыскивают скрывшегося от органов дознания Романа Ф. 1977 года рождения, подозреваемого в имущественном преступлении.

Всех граждан, располагающих значимыми сведениями о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить информацию по номеру телефона: +7-981-4020614 или 02.

Конфиденциальность гарантируется.

фото: © ИТАР-ТАСС/ Антон Новодережкин

Паленой водкой торговали в гаражах в городе бумажников в Карелии

В Кондопоге семейная пара торговала нелегальным алкоголем и сигаретами в гаражах.

Сотрудникам Отделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Кондопожскому району поступила оперативная информация о продаже немаркированной алкогольной и табачной продукции. Оперативники выяснили, что к незаконной деятельности причастна группа из 4 человек, сообщили в МВД Карелии.

Полицейские установили, что поставки производились из Санкт-Петербурга. Незаконный бизнес организовала семейная пара, которая в собственных гаражах обустроила торговые точки. Перевозкой занимался их знакомый, 38-летний местный житель, поставщиком выступил житель северной столицы.

Правоохранители выяснили, что с целью конспирации пункты продажи открывались лишь в определенные часы. Проверенным клиентам нелегальные товары доставлялись до дома.

Сотрудники полиции вместе с Росгвардией провели обыски гаражных боксов. В результате было изъято 47 тысяч пачек сигарет различных марок, 700 литров бутилированной алкогольной продукции и 1 300 литров спирта.

В настоящее время проводится криминалистическое исследование изъятого, решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

фото: © freepik.com

Жительницу Карелии наказали работами за угрозу убийством девочке-подростку

В Кемском районе суд приговорил женщину к обязательным работам за угрозу убийством, сообщили в прокуратуре Карелии.

Инцидент произошел в начале февраля 2020 года в Кеми. Женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, встретила на улице двух подростков, с одним из которых – 14-летней девочкой – у нее ранее произошел конфликт. Раздраженная 53-летняя кемлянка достала из кармана пальто нож и пообещала зарезать потерпевшую. Испугавшийся агрессивной женщины подросток восприняла угрозу убийством реально.

Суд признал разгуливающую с ножом жительницу Кеми виновной. Учитывая, что осужденная ранее к уголовной ответственности не привлекалась, ей назначено наказание в виде обязательных работ на срок 340 часов.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Ранее жтеля Карелии отправили в колонию за угрозы в адрес возлюбленной.