Что случилось в Петрозаводске и Карелии сегодня

фото: © vk.com/rki_2020

Ученый университета Петрозаводска сделал мировое открытие

В пресс-службе Петрозаводского университета назвали работу крупным научным прорывом в фундаментальной иммунологии.

Ученые впервые в мире расшифровали важное недостающее звено (белок cFLIP-L), выполняющее роль "переключателя", на уровне которого клетки принимают решение о своей дальнейшей судьбе. Об этом информирует пресс-служба ПетрГУ.

"Воспаление ─ важнейший способ защиты от инфекции, однако, если ее не удается устранить, инфицированные клетки запускают механизмы "суицида", убивая тем самым и патоген, и себя, что может повлечь развитие различных патологических состояний. Долгое время от исследователей ускользал ряд ключевых звеньев этих механизмов, было непонятно, как клетки выбирают между воспалением и гибелью", - рассказал заведующий лабораторией молекулярной генетики врожденного иммунитета Института высоких биомедицинских технологий ПетрГУ Александр Полторак.

В пресс-службе Петрозаводского университета назвали работу крупным научным прорывом в фундаментальной иммунологии. Исследование меняет представление об иммунном ответе организма и способствует разработке методов терапии при осложнениях во время инфекционных, аутоиммунных и онкологических заболеваний.

Ранее ПетрГУ стал федеральной инновационной площадкой для подготовки "учителей будущего".

фото: © "Столица на Онего"

ДАВАЙТЕ ВЫБИРАТЬ: КПРФ выдвинет на должность главы Петрозаводска того, кого выберут сами жители

Карельское отделение КПРФ выдвинет на конкурс по отбору кандидатов на должность главы Петрозаводска того, кого жители определят голосованием.

- В Петрозаводске истекают полномочия Ирины Мирошник, и депутаты Петросовета будут назначать нового мэра города (прямые выборы отменены). Власти попытаются тихо протащить на эту должность своего человека без учета мнения горожан. Мы считаем – жители Петрозаводска вправе выбрать и выдвинуть на конкурс своего кандидата, - говорится в заявлении республиканского комитета партии.

- Такую возможность предлагает КПРФ. Давайте вместе выберем достойного человека, который будет отстаивать интересы петрозаводчан, и выдвинем его на конкурс.

Пусть это будет тот, кого поддержит большинство жителей. КПРФ выдвинет на конкурс этого народного представителя. Главная наша цель – заставить власть услышать мнение горожан.

Предлагаем всем, кто готов участвовать в конкурсе на должность главы Петрозаводска, высылать свои анкеты на электронную почту КПРФ: npsr10@yandex.ru.

Необходимо указать ФИО, дату рождения, образование, место работы, контактные данные (телефон, адрес электронной почты), а также дополнительные сведения о себе. Фото – обязательно.

Анкеты принимаются с 29 марта по 7 апреля включительно (до 18.00).

Отбор кандидата будет происходить путем голосования на площадке интернет-издания "Столица на Онего".

Голосование на сайте "Столица на Онего" состоится с 08.04 по 16.04. (подведение итогов в 18.00). На первом этапе можно будет проголосовать за любого из претендентов, таким образом, определится тройка лидеров. На втором этапе будет выбран победитель народного голосования.

Для ознакомления: информация о конкурсе на должность главы города, размещена на сайте Петросовета petrosovet.info.

фото: pixabay

Минздрав Карелии узаконил народную медицину: целители получат официальное разрешение

Министерство здравоохранения Карелии будет выдавать официальные разрешения жителям республики на занятие народной медициной.

Это следует из приказа Минздрава №520 "О порядке занятия народной медициной и выдаче разрешения на занятие народной медициной на территории Республики Карелия" от 22 марта 2021 года.

"Настоящий порядок разработан в целях обеспечения прав граждан на занятие народной медициной…обеспечения безопасности и повышения качества предоставляемых услуг в области народной медицины", - говорится в документе.

Минздрав рассчитывает на "углубление интеграции современной и народной медицины, внедрение практических методов и средств народной медицины в практическое здравоохранение", поясняется в приказе.

Также в документе дано определение, что является народной медициной.

Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Столица на Онего

Приговор осужденному за смерть пациента бывшему врачу республиканской больницы Карелии вступил в законную силу

Однако сам осужденный врач Сергей Курапцев продолжает считать себя невиновным.

Апелляционная инстанция Верховного суда Карелии 23 марта оставила в силе обвинительный приговор теперь уже бывшему 55-летнему анестезиологу-реаниматологу республиканской больницы Сергею Курапцеву.

Напомним, что в октябре 2017 года в кардиохирургическом отделении была сделана плановая операция на сердце 19-летнему жителю Пудожа, студенту 3 курса петрозаводского медицинского колледжа Сергею Труфанову. Такие операции, по информации медиков, обычно заканчиваются положительным исходом. Однако на этот раз молодой человек, так и не приходя в сознание после введенного ему перед операцией наркоза, спустя 10 дней скончался в отделении анестезиологии и реанимации.

По версии расследовавшего это резонансное уголовное дело карельского Следкома, причиной смерти пациента стала ошибка врача Сергея Курапцева, работавшего с аппаратом искусственного кровообращения. Ему было предъявлено обвинение по ст.109 ч.2 УК РФ: "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

11 ноября 2020 года судья петрозаводского городского суда Екатерина Хомякова признала Сергея Курапцева виновным в совершении этого преступления небольшой тяжести и приговорила к 1 году ограничения свободы. При этом суд освободил его от назначенного наказания в связи с истечением двухлетнего срока давности уголовного преследования по названной статье. Тем не менее, Сергей Курапцев обжаловал обвинительный приговор в Верховный суд Карелии, который оставил его в силе.

Как сообщил "Столице на Онего" адвокат матери погибшего юноши Павел Гравченков, во время рассмотрения апелляционной жалобы Сергея Курапцева, он по-прежнему не согласился с тем, что смерть пациента произошла по его вине и говорил, что это могло произойти в результате ненадлежащих действий хирургов, участвовавших в проведении операции.

Однако следствие установило, что в их действиях отсутствует состав преступления, после чего было вынесено постановление об отказе в возбуждении против них уголовного дела.

Ранее мы рассказывали, что несколько лет назад за нахождение на работе в нетрезвом состоянии Сергей Курапцев получил дисциплинарное взыскание. Кроме того, вскоре после смерти Сергея Труфанова, приказом главного врача республиканской больницы ему был объявлен выговор за "несоблюдение порядка оказания медицинской помощи по профилю "анестезиология и реаниматология", ненадлежащее исполнение должностных обязанностей". Оба этих приказа Курапцевым обжалованы не были.

фото: © Сергей Карпухин/ТАСС

Три женщины в Карелии заразились коронавирусом и умерли

За сутки подтверждено еще три смертельных исхода от коронавируса и зарегистрировано 86 инфицированных COVID-19, сообщили в оперштабе Карелии.

В Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Республиканской инфекционной больнице скончались 66-летняя и 61-летняя женщины, в Олонецкой ЦРБ умерла 84-летняя петрозаводчанка. Все три пациентки были жительницами Петрозаводска, имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего в Карелии от коронавируса умерли 374 человека.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 86 человек. Из этого числа заболевших – 85 человек, из них 11 имеют симптомы средней тяжести, пять человек в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии.

Общее число инфицированных коронавирусом на 26 марта в Карелии составляет 43505 человек.

Выздоровели 40570 человек, за сутки выписаны по выздоровлению 200 пациентов.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 7056,9 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3061,5 случая, по Северо-Западу – 5417,2.

фото: ДТП Петрозаводска и Карелии / скриншот видео

Регистратор автомобилиста запечатлел место лобового столкновения грузовиков в Карелии (ВИДЕО)

В Сети опубликован ролик с места жесткого ДТП, произошедшего 24 марта.

Ролик, снятый видеорегистратором автомобилиста на месте столкновения двух грузовиков в Пряжинском районе, размещен в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Напомним, поздним вечером 24 марта на трассе "Кола" 39-летний водитель грузового автомобиля "Scania" выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с грузовым автомобилем "Volvo". Водитель "Scania" с полученными травмами был госпитализирован.

фото: © Минтранс Карелии

В Карелии летом приведут в порядок две дороги

Всего в этом году планируется привести в нормативное состояние 200 километров региональных дорог, напомнили в правительстве Карелии.

Управтодор Карелии заключил два госконтракта на ремонт десятков километров дорожного покрытия в Деревянное и Кондопогу. В порядок приведут две дороги: "Деревянное – Деревянка – Пяжиева Сельга – Пухта" и "Кондопога – Викшезеро".

Контракт по Деревянному заключён с питерской компанией "Технострой". Работы финансируются из бюджета республики. Подрядчик должен приступить к работам с 1 мая 2021 года и закончить их 15 октября 2021 года.

Ремонтом дороги "Кондопога – Викшезеро" займётся Кондопожское ДРСУ, а оплатит его также республиканский бюджет. Начало работ запланировано на 10 апреля 2021 года, а завершение – на 15 октября 2021 года.

Напомним, всего в этом году планируется привести в нормативное состояние 200 км региональных дорог.

фото: страница А. Рогалевича в ВК / https://vk.com/id50911023

Депутат Заксобрания Карелии Андрей Рогалевич стал охотоведом

Депутат Заксобрания Карелии Андрей Рогалвич выучился на охотоведа и сможет заниматься этим профессионально.

О своей новой профессии Рогалевич рассказал в соцсетях.

Полученный им диплом охотоведа позволяет заниматься охотоведением профессионально.

Рогалевич рассказал, что еще собирается "рвануть" в политологи.

Напомним, сейчас депутат Заксобрания, избранный от партии "Яблоко" по одномандатному округу в Сегежском районе, работает в одной из муниципальных организаций Петрозаводска.

фото: ДТП Петрозаводска и Карелии / ВК

Фура не смогла форсировать затопленную улицу в Петрозаводске и застряла (ФОТО)

Грузовой автомобиль застрял на одной из затопленных и заваленных снегом улиц карельской столицы.

Инцидент произошел на улице Линевского в Петрозаводске, сообщают читатели паблика "ДТП Петрозаводска и Карелии"

Застрявший посреди дороги грузовой автомобиль пришлось вызволять при помощи лопаты.

Ранее жители Соломенного опасались, что из-за заваленных грязью и снегом дорог к ним не приедет водовозка.

фото: "ЛахденпохьЯ - Навсегда!" / ВК

Водитель в тяжелом состоянии госпитализирован после жесткого ДТП в районе Карелии (ФОТО)

В Лахденпохском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал водитель легкового автомобиля.

Авария произошла в поселке Мийнала в Лахденпохском районе. Как сообщили "Столице на Онего" в Госавтоинспекции, водитель 1974 года рождения, управляя автомобилем "Ford", допустил съезд с дороги.

Читатели паблика "Лахденпохья - Навсегда!" опубликовали снимки с места происшествия. На них виден серьезно поврежденный автомобиль, рядом с машиной находится деформированный столб.

В Госавтоинспекции заявили, что водитель был доставлен в Сортавальскую ЦРБ в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что в Костомукше перевернулся автомобиль.

фото: © Столица на Онего

Ахеджакова предложила поставить на Лубянке памятник осужденному за педофилию поисковику Дмитриеву из Карелии

Российская актриса Лия Ахеджакова заявила, что предпочла бы видеть на Лубянской площади в Москве памятник карельскому историку Юрию Дмитриеву, осужденному за действия сексуального характера в отношении своей несовершеннолетней приемной дочери.

Как сообщает деловая газета "Взгляд", Лия Ахеджакова высказала свои предпочтения, кому следует поставить памятник на Лубянской площади в Москве.

По ее словам, там необходимо установить монумент карельскому историку Юрию Дмитриеву, осужденному на 13 лет заключения за насильственные действия сексуального характера в отношении своей несовершеннолетней приемной дочери. Ахеджакова считает Дмитриева "героем России".

"Когда речь шла о том, что на Лубянке ставят памятник Дзержинскому или Невскому, я всем говорила своим друзьям, что Юрию Алексеевичу Дмитриеву там будет стоять памятник, и никуда не денетесь! Это будет", – заявила Ахеджакова.

Напомним, что обвинения против Юрия Дмитриева были выдвинуты в 2017 году по статьям о развратных действиях и изготовлении детской порнографии. Позже его обвинили также в насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери. Два уголовных дела были объединены в одно. Сам Дмитриев себя виновным не признавал.

В июле 2020 года Дмитриева признали виновным в насильственных действиях сексуального характера и назначили 3,5 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Верховный суд Карелии ужесточил Дмитриеву наказание с 3,5 до 13 лет колонии строгого режима. Его признали виновным в сексуальном насилии над приемной дочерью, которой на тот момент было меньше 14 лет.

фото: © "Столица на Онего"

Тяжелобольные коронавирусом продолжают поступать в больницы Карелии

В ковид-центрах республики к аппаратам ИВЛ подключены 6 пациентов, сообщил глава Минздрава Карелии.

По данным на 26 марта, в стационарах находятся 454 жителя республики, заболевших COVID-19. Из них 408 - в состоянии средней тяжести, 40 тяжелобольных и 6 пациентов крайне тяжелых, они подключены к аппаратам ИВЛ, кроме того, 3 человека из них находятся на инвазивной ИВЛ - это означает, что аппарат полностью взял на себя функцию дыхания.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии от коронавируса скончались три человека и заразились COVID-19 86. Всего в республике за время пандемии инфицирован 43505 человек. Выздоровели – 40570. Умерли 374 пациента.

фото: © ГИБДД Карелии

Пожилой водитель иномарки в Карелии выехал на "встречку" и столкнулся сразу с двумя автомобилями

Прионежском районе 71-летний водитель устроил массовое ДТП с пострадавшими, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувший четверг, 25 марта, в 20.50 в Прионежском районе, на 435 км федеральной автодороги "Кола", 71-летний водитель автомобиля Kia выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с грузовиком "МАЗ" и легковым Mitsubishi.

В результате ДТП травмы получила 74-летняя пассажирка Kia, ей оказана медицинская помощь. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

"Мы хотим всколыхнуть карельских пенсионеров"

В Карелии планируется создание более 30 клубов путешественников для людей старшего поколения.

"Хватит смотреть на мир глазами Сенкевича!", – с этим знаменитым афоризмом Жванецкого к пенсионерам карельского города Суоярви 25 марта приехали руководители Центра развития социального туризма из Петрозаводска. Ведущего популярной советской передачи "Клуб путешественников" они вспомнили неслучайно: в прошлом году автономная некоммерческая организация приступила к созданию в городах и районах республики таких клубов для представителей старшего поколения – но не для того, чтобы смотреть на мир чужими глазами, а для того, чтобы путешествовать самим.

Всего в Карелии планируется создать более 30 клубов путешественников, которые объединят свыше 900 пенсионеров, готовых открывать для себя туристические достопримечательности республики. Средства на эти цели Центр развития социального туризма получил из Фонда президентских грантов.

"Мы хотим всколыхнуть карельских пенсионеров, заинтересовать их путешествиями по родному краю, потому что Карелия, действительно, очень сильно изменилась, и многие даже не представляют, как живут люди в других уголках республики, – рассказал "Столице на Онего" руководитель проектов центра Дмитрий Бобров. – Простой пример: когда мы недавно встречались с жителями села Ладва в Прионежском районе, оказалось, что почти никто из них не был в вепсском этнографическом музее в другом прионежском селе Шелтозеро. А причина тому – отсутствие логистики, которая позволяла бы преодолеть 70 километров между Ладвой и Шелтозером".

"Я считаю, что от этого страдает качество жизни людей, – добавил Бобров. – Причем, многие даже не задумываются, что такие путешествия для них доступны, несмотря на возраст и финансовое положение. Так вот эти клубы нужны для того, чтобы пожилой человек для начала задумался, куда бы ему хотелось отправиться и что увидеть, чтобы не проводить свою жизнь в четырех стенах".

Читайте полностью в статье "Пенсионерам предлагают путешествовать клубами".

фото: © ИА "Республика" / Сергей Юдин

Стало известно, когда начнут судить бывшего главу Минтранса Карелии Алексея Кайдалова

Рассмотрение уголовного дела экс-главы Минтранса Карелии Алексея Кайдалова должно начаться в Петрозаводском городском суде 14 апреля.

На 14 апреля запланировано начало рассмотрения Петрозаводским городским судом резонансного уголовного дела бывшего министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики Алексея Кайдалова. Судьей по этому делу назначен зампредседателя городского суда Александр Мерков, гособвинителем - Юлия Железова.

Напомним, экс-глава Минтранса республики Алексей Кайдалов и бывший замгендиректора аэропорта "Петрозаводск" по строительству Игорь Волчек Следкомом Карелии обвиняются по ст.290 ч.6 Уголовного кодекса: "Получение взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере".

По версии следствия, в конце 2019 года тогда еще глава Минтранса Кайдалов и замгендиректора аэропорта по строительству Игорь Волчек получили от одного из питерских подрядчиков по реконструкции аэропорта взятку в 800 тысяч рублей (это была первая часть от оговоренной суммы в размере 1,5 миллиона рублей). Почти 300 тысяч из них во время обыска обнаружили в кармане дубленки Кайдалова. При этом на денежных купюрах имелось ранее нанесенное на них оперативниками слово "взятка".

Помимо этого, считает следствие, практически в то же время другой подрядчик из города на Неве передал Кайдалову и Волчеку миллион рублей. В явке с повинной этот подрядчик рассказал, что из планируемых к передаче Кайдалову и Волчеку трех миллионов рублей, он отдал последнему миллион. Деньги, по имеющейся у нас информации, они поделили пополам. По данным следствия, взятки Кайдалов и Волчек получили за оказание подрядчикам содействия в заключении договора подряда на выполнение работ по реконструкции аэропорта и беспрепятственную их приемку.

Как мы сообщали, в феврале судья петрозаводского суда Наталья Федичева приговорила заключившего досудебное соглашение со следствием и признавшего свою вину Волчека к 4 годам колонии строгого режима и штрафу в 7 миллионов рублей. Приговор вступил в законную силу.

Что касается Алексея Кайдалова, то, по имеющейся информации, свою вину он не признает. Как ранее мы сообщали, 3 февраля судья Верховного суда Карелии Дмитрий Михайлов продлил арест Кайдалова до 5 мая. Второй апелляционный суд в Санкт-Петербурге 11 марта оставил это решение в силе.

В настоящее время у Алексея Кайдалова два защитника из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Это член президиума Международной коллегии адвокатов Зограб Габриелян и адвокат Сергей Веретенников.

Алексею Кайдалову, задержание которого глава Карелии Артур Парфенчиков назвал "настоящим ЧП, которое отразится на репутации республики", грозит до 15 лет лишения свободы.

фото: © shutterstock.com

Подросток из деревни Карелии купил долгожданный телефон и стал фигурантом уголовного дела

В Беломорске подросток завершил чужую операцию в банкомате и стал обладателем 30 тысяч, которые подвели его под статью, сообщили в МВД Карелии.

В середине февраля юный житель одного из поселков приехал в райцентр, чтобы купить новый телефон. По дороге он зашел в отделение банка, подошел к терминалу и увидел на экране информационное сообщение: предлагалось либо завершить, либо отменить операцию. Выбор пал на второй вариант, тут же открылся купюроприемник, в котором находилось более 30 тысяч рублей. Молодой человек забрал деньги и поспешно вышел – в тот же день он потратил все средства на долгожданную покупку.

Через некоторое время подростка разыскали сотрудники полиции. Наличные принадлежали 50-летней беломорчанке.

Обратившись в правоохранительные органы, женщина рассказала, что собиралась внести деньги на свой банковский счет, однако терминал настойчиво не принимал последнюю купюру. Тщательно ее расправив, она совладала с техникой и ушла, посчитав операцию завершенной. При этом на табло устройства даже не посмотрела. Спустя время заявительница обнаружила, что деньги на счет не поступили, и стала выяснять, куда они делись. В первую очередь, обратилась в банк, но там ей помочь не смогли.

В настоящее время подозреваемый дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье "кража".

фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия

Пограничники из Карелии приняли участие в задержании сирийцев в Мурманской области

Сотрудники пограничных управлений ФСБ России по Карелии и Западному арктическому району задержали сирийцев в Мурманской области.

Четверо граждан Сирийской Арабской Республики были выявлены и задержаны в Печенгском районе Мурманской области в ходе проведения совместных оперативно-разыскных мероприятий пограничников, сообщили в пресс-службе карельского ФСБ.

"Иностранные граждане преодолели рубеж инженерно-технических сооружений и устремились в направлении государственной границы РФ. Однако до границы иностранцам добраться не удалось. Они были задержаны пограничным нарядом с применением служебной собаки", - говорится в сообщении.

Мурманское издание "Би-порт" сообщает, что сирийцы направлялись в Норвегию.

Печенгский районный суд привлек сирийцев к административной ответственности за нарушение правил въезда в пограничную зону, временного пребывания и передвижения в пограничной зоне. Им назначены штрафы. Иностранцев ждет принудительное выдворение из России.

До выдворения за пределы России граждане Сирийской Арабской Республики помещены в Центр временного содержания иностранных граждан ОМВД России по Кольскому району.

Ранее сообщалось, что на границе задержали представительницу Центральной Азии, которая хотела убежать из Карелии в Финляндию.

фото: © pixabay.com

Бойцы Росгвардии Карелии задержали мужчину за то, что залил алкоголем печь в сауне

В Петрозаводске молодой человек испортил печь в сауне, залив ее спиртным, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

Группа задержания Петрозаводского отдела вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования, утром 23 марта получила вызов от дежурного с сообщением о правонарушении в одной из городских саун.

На месте сотрудники Росгвардии выяснили, что гражданин, 35-летний житель поселка Ладва, во время распития спиртных напитков залил алкоголем печь, в результате чего испортил имущество и нанес материальный ущерб администрации заведения.

Нарушителя задержали и передали участковому уполномоченному полиции.

фото: © 2 пожарно-спасательный отряд ФПС по РК

В городе горняков в Карелии на крышу лег второй автомобиль (ФОТО)

В Костомукше средь бела дня перевернулся автомобиль, сообщили в МЧС Карелии.

Паблик пожарно-спасательного отряда Костомукши сообщает, что сегодня в 11.

07 в городе горняков на улице Антикайнена возле дома 25А произошло ДТП – перевернулся автомобиль, получивший в результате аварии механические повреждения.

Как уточнили в ГИБДД Карелии, молодой человек 2000 года рождения не справился с управлением. В аварии никто не пострадал.

В ликвидации происшествия принимали участие восемь спасателей и с участием двух единиц техники.

Ранее сообщалось, что в Костомукше автомобиль съехал в кювет и перевернулся.

фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Газовое моторное топливо в Карелии дорожает в 3 раза быстрее бензина

Газовое моторное топливо в Карелии за два месяца подорожало на 6,6% - это в 3 раза выше темпов роста цен на бензин.

С начала года средняя цена на бензин выросла на 2,4%.

Такой вывод следует из данных Карелиястата об изменении цен на моторное топливо.

В прошлом году министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии объявило о планах строительства АЗС для автомобилей, работающих на газе, в рамках государственной программы развития рынка газомоторного топлива. Увеличились и компенсации автовладельцам за установку газового оборудования.

Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © 2 Пожарно-спасательный отряд ФПС по РК

Автомобиль упал с дороги на крышу в городе горняков в Карелии (ФОТО)

В Костомукше перевернулся автомобиль – потребовалась помощь спасателей, сообщили в МЧС Карелии.

В паблике пожарно-спасательного отряда Костомукши сообщается, что 25 марта в 21.12 на автодороге "Кочкома-Госграница" автомобиль съехал с дороги и перевернулся в кювет.

Четверо спасателей с привлечением двух единиц техники прибыли на место вызова и оказали помощь.

"Водитель в ДТП не пострадал, спасатели помогли поставить автомобиль на колеса и вернуть его на дорогу", - рассказали в МЧС.

фото: © anzub.ru

Житель Карелии сломал челюсть приятелю, проявившему неуважение к любимой собутыльнице

В Олонце пьянка закончилась сломанной челюстью и уголовным делом, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции Олонецкого района поступило сообщение об инциденте в одной из квартир, полицейские выехали на место происшествия и установили детали произошедшего.

Вечером двое приятелей и девушка одного из них распивали спиртные напитки. В ходе застолья потерпевший – 39-летний житель Олонца – оскорбил свою возлюбленную. Товарищ – 34-летний горожанин – вступился за неё. Мужчины поругались и в ход пошли кулаки.

По версии дознания, в результате потасовки "заступник" нанёс своему оппоненту множественные удары в голову. В дальнейшем медики диагностировали у пострадавшего перелом челюсти.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.

фото: Артур Парфенчиков / ВК

Власти направят 23 млн рублей на ремонт ветхих спортзалов в районных школах Карелии

Глава республики Артур Парфенчиков заявил, что в нынешнем году федеральные и региональные власти намерены улучшить условия для занятий спортом в школах.

Ремонт предполагается выполнить в 17 учебных заведениях. Об этом сообщил Артур Парфенчиков в соцсети.

"В этом году по нацпроекту "Образование" работы по созданию нормальных условий для занятий физкультурой и спортом будут проведены в 17 образовательных учреждениях, расположенных в сельской местности и малых городах Карелии. На эти цели предусмотрено более 23 млн рублей из федерального и республиканского бюджетов", - заявил он.

Сообщается, что в семи школах отремонтируют спортзалы, в пяти закупят новый инвентарь и обновят уличную спортивную инфраструктуру, еще в пяти учреждениях будут развивать школьные спортивные клубы.

В прошлом году на ремонт и оснащение спортзалов в школах по нацпроекту "Образование" было направлено более 22 млн рублей, сообщил глава региона.

Ранее сообщалось, что Парфенчикову понравился ремонт актового зала в петрозаводском Лесотехникуме.

фото: © пресс-служба Администрации Петрозаводска

Глава Петрозаводска рассказала о главных итогах 2020 года и новых задачах, поставленных перед городом

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник в большом интервью "Столице на Онего" рассказала о своей работе в 2020 году.

Несмотря на пандемию, которая повлияла на все аспекты городской жизни, в столице Карелии за последний год было реализовано много различных федеральных и национальных проектов, мероприятий по подготовке к 100-летию республики и 75-летию Победы. И подготовленный для депутатов отчетный доклад оказался довольно объемным. Но как Ирина Мирошник сама оценивает свою работу в 2020 году? Какие, на ее взгляд, события стали самыми важными в жизни Петрозаводска? И все ли планы удалось реализовать? Об этом мы поговорили с главой города после отчета перед депутатами горсовета.

Большое интервью с Ириной Мирошник читайте здесь.

фото: Виталий Невар/ТАСС

Резкий рост жилищного строительства зафиксирован в Карелии

Объем введенного в эксплуатацию жилья в Карелии в январе-феврале 2021 года составил 26,3 тыс. кв. метров, что на 19,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом говорится в докладе Карелиястата "Социально-экономическое положение Республики Карелия".

Основная доля жилищного строительства за этот период – более 71% - была обеспечена за счет ИЖС. Населением за свой счёт и с помощью кредитов в январе-феврале было построено 193 дома общей площадью 18,7 тыс. кв. метров, что на 2,5% больше, чем за соответствующий период 2020 года. Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков говорил о планах правительства добиться увеличения доли ИЖС. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Приставы в Карелии арестовали имущество должников в 2020 году на полмиллиарда рублей

Судебные приставы-исполнители в 2020 году наложили аресты на имущество должников на сумму более 450 млн рублей.

Об этом говорится в отчете УФССП по Карелии об итогах работы за прошлый год.

Почти все арестованное имущество было выставлено на продажу, но вырученная от реализации сумма составила всего 53 млн рублей. В целом за 2020 год сотрудники УФССП по Карелии окончили 273 тысячи исполнительных производств на сумму 6,4 млрд рублей, но взыскана была только половина этой суммы - 3,2 млрд рублей - алиментные платежи, штрафы, налоги, долги по зарплате и иные обязательства. Кроме ареста имущества к должникам применялись другие меры принуждения. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Сайт АО «Карельский окатыш»

Бизнес прогнозирует стабилизацию ситуации в промышленности Карелии

Большинство предприятий Карелии прогнозирует сохранение на стабильном уровне своих объемов производства в ближайшие два месяца.

Об этом говорят результаты проведенного Карелиястатом опроса руководителей организаций.

В обрабатывающих производствах 92% предприятий ожидают сохранения объемов выпуска продукции и 8% прогнозируют увеличение. В сфере добычи полезных ископаемых о планируемом росте производства сообщили 22% респондентов, а 78% ожидают сохранения достигнутых показателей. Сокращение производства ожидается только в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха – обо этом сообщил каждый третий представитель отрасли. Подробнее о ситуации в промышленности республики читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ДЕЛО ЩЕПИНА, ЧЕТЫРЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ БОДНАРЧУКА И ОТЧЕТ МИРОШНИК

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости недели

Глава Минприроды Карелии предстанет перед судом по делу 10-летней давности в Бурятии

Министр природных ресурсов и экологии Карелии Алексей Щепин попал под уголовное преследование по обвинению в преступлении, совершенном более 10 лет назад, когда он возглавлял Республиканское агентство лесного хозяйства Бурятии.

Дело высокопоставленного чиновника из Карелии рассмотрит Октябрьский районный суд Улан-Удэ.

Как сообщил Щепин, в суде он будет доказывать свою невиновность.

Председателю Петросовета Геннадию Боднарчуку предъявили окончательное обвинение в четырех преступлениях

Следственные органы Карелии предъявили председателю Петросовета Геннадию Боднарчуку окончательное обвинение в совершении четырех преступлений.

Депутаты признали деятельность главы Петрозаводска удовлетворительной

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник в последний раз отчиталась перед депутатами о своей деятельности и работе администрации города.

Тем не менее, депутат Васильева раскритиковала главу Петрозаводска за неумение вести диалог с горожанами.

Уже стала известна новая дата избрания сити-менеджера Петрозаводска.

Дела судебные

Руководитель управляющей компании, обвиняемый в гибели прохожего под глыбой льда, останется за решеткой до мая

В отношении директора управляющей компании, задержанного по делу о гибели прохожего под глыбой льда, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, сообщили в Петрозаводском городском суде.

Арестованный хозяин торгового центра "Ягуар" в Петрозаводске написал явку с повинной

Предприниматель Гусейн Мамедов, обвиняемый в даче взятки в размере 200 тысяч рублей заместителю мэра Петрозаводска Евгению Перову, который деньги не взял, написал явку с повинной.

Власти Беларуси арестовали свинокомплекс в Карелии

Заместитель генпрокурора Республики Беларусь наложил арест на свинокомплекс "Кондопожский" в Карелии и направил постановление для исполнения в Российскую Федерацию в порядке оказания международной правовой помощи.

Экс-глава Карелии Андрей Нелидов выйдет на свободу в конце марта

Прокуратура не стала обжаловать решение Медвежьегорского суда за 12 марта об условно-досрочном освобождении Андрея Нелидова.

Без политики

Депутат Заксобрания Карелии Андрей Рогалевич стал охотоведом

Депутат Заксобрания Карелии Андрей Рогалевич выучился на охотоведа и сможет заниматься этим профессионально.

Парфенчиков пообещал не истреблять популяцию комаров в Карелии

Глава республики Артур Парфенчиков не пошел на поводу туристов, которых утомляют карельские комары.

Ну, поплыли!

Новая детская площадка в Петрозаводске превратилась в аквапарк (ФОТО)

Жители Зареки пожаловались на огромные лужи на новой детской площадке.

Фура не смогла форсировать затопленную улицу в Петрозаводске и застряла (ФОТО)

Грузовой автомобиль застрял на одной из затопленных и заваленных снегом улиц карельской столицы.

Жители отдаленного района Петрозаводска могут остаться без воды из-за распутицы на дорогах (ФОТО)

Жители Соломенного обеспокоены тем, что из-за заваленных грязью и снегом дорог к ним не приедет водовозка.

Водители форсируют реки на дорогах Петрозаводска (ВИДЕО)

На улице Онежской флотилии водители на автомобилях не едут, а плывут.

фото: Столица на Онего

Главврач ковид-центра Карелии рассказал о единственном способе предотвратить тяжелые формы COVID-19

Медики Карелии подвели итоги "года пандемии" и поделились навыками борьбы с коронавирусом.

Ковид остаётся коварным заболеванием, от которого на сегодняшний день нет этиотропного лечения. Вакцинация - вот, пожалуй, единственный способ предотвратить тяжелые формы заболевания, считает Олег Сухарев, главный врач Госпиталя для ветеранов войн.



В течение года ковидная инфекция также изменилась. Как рассказал Олег Сухарев, специалисты стали чаще сталкиваться с более тяжёлыми формами и осложнениями этого заболевания.



- Научным сообществом даже введено понятие «долгий ковид», когда инфекция пребывает в организме до полугода и более, особенно у пациентов с хроническими заболеваниями. И летальных исходов среди этой категории в разы больше, - говорит Олег Сухарев.



По мнению специалистов, COVID-19 останется в популяции, как когда-то остался грипп. И как другие респираторные вирусы, новый коронавирус станет сезонным. Как отметила главный врач Республиканской инфекционной больницы Юлия Кононенко, причина этого - высокая влажность воздуха и температура до плюс 10 градусов.



- Во избежание сезонного подъёма необходимо соблюдать простые правила: масочный режим в закрытых помещениях и социальное дистанцирование. Эти меры в совокупности с активной вакцинацией населения приведут к тому, что новая коронавирусная инфекция, несмотря на свое коварство, станет управляемой, - добавила Юлия Кононенко.

фото: pixabay

Началась подготовка к сбору монет у населения

Банк России запланировал провести эксперимент со сбором монет у граждан через специальные автоматы.

Комиссии за прием монеты не будет или она будет минимальной, сообщили "Российской газете" в Банке России.

Ежегодно ЦБ заказывает изготовление огромного числа монет, хотя их реальное использование в расчетах сокращается: львиная доля монеты вскоре после выпуска в обращение оседает в копилках у граждан, которые потом не знают, что с ней делать. "Все больше торговых предприятий, заказывающих и получающих монету для выдачи сдачи, в то же время отказываются принимать монету от населения, чтобы уменьшить свои расходы на ее пересчет и инкассацию", - отмечает Банк России в опубликованных "Основных направлениях развития наличного денежного обращения". Как будет организован сбор монет, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".