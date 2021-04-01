Все, что случилось сегодня

фото: Столица на Онего

Стоимость проезда в маршрутках Петрозаводска поднимется до 37 рублей

Повышение стоимости проезда в маршрутных автобусах Петрозаводска произойдет 10 апреля, об этом сообщается на портале общественного транспорта города.

"С 10 апреля стоимость проезда в маршрутках Петрозаводска будет составлять 37 рублей, - сообщается на портале общественного транспорта Петрозаводска. - Изменение стоимости проезда произойдут в автобусах ООО "АТП", ООО "АТП- 2", ООО "АТП-3", ООО "Автосити" и ООО "Транспортная компания", то есть на маршрутах №№ 1, 2, 4, 5, 8, 10, 12, 14, 15, 19, 21, 22".

По маршрутам №№3, 9, 17, 25, 26, 27, 29 информации на сайте нет.

Напомним, сегодня стоимость проезда в маршрутных автобусах составляет 33 рубля.

Ранее поднятие стоимости проезда с 28 до 32 рублей автоперевозчики связывали с постоянным ростом цен на топливо и запасные части, необходимостью несения общепроизводственных издержек, ростом налогообложения фонда оплаты труда на 10 %, а также необходимостью вложений для оборудования автобусов контрольно-кассовой техникой.

фото: Столица на Онего

Пока власти Петрозаводска спят, родители будущих первоклассников дежурят в очереди у школ (ФОТО)

Несмотря на новые правила приема и электронную запись, в Петрозаводске родители будущих первоклассников заступили на ночное дежурство, чтобы записать своих детей в школу, так как никому и ни во что не верят.

В Петрозаводске 1 апреля начнется запись детей в первые классы. И проходить она будет по новым правилам: каждая школа города закреплена за определенной территорий. Чиновники постарались создать родителям комфортные условия и предоставили возможность выбора образовательного учреждения, но в пределах района.

А так как детей меньше не стало, а новых школ еще не построено, то проблема, как была, так и остается. Ажиотаж в лицеи и гимназии, как был, так и сохранился. Кто-то предусмотрительно приобрел жилье в нужном районе, кто-то банально купил прописку, а кто-то просто живет рядом и рассчитывает учиться близко к дому. В результате количество желающих попасть в образовательные учреждения практически везде превышает норму.

Так, дежурят родители будущих первоклассников у лицея №1, куда принимают в этом году 180 детей, а в списке ожидающих цифра превышает 200 человек, и это не подсчитаны льготники.

В 43-й школе родители также стоят в живой очереди, несмотря на то, что в этом образовательном учреждении есть электронная запись, то есть можно записаться через сайт Госуслуг. Но люди не верят в успех интернет-записи, так как в течение нескольких лет она давала сбои. В школу №43 принимают 100 человек, а в списке желающих, по признанию родителей, в два раза больше.

Самое большое количество людей стоит у школы №46. Здесь организовано две очереди! Первая непосредственно в школу №46, куда берут 120 человек в общеобразовательные классы и плюс 15 человек в коррекционный класс. В списках 250 желающих, но уже записаны и льготники.



А вторая очередь – в еще не построенную школу №55 в микрорайоне "Скандинавия". Два первых класса временно приписаны к 46-й школе. В них набирают 55 человек, а в списках 111.

Все родители стоят организованно, сохраняя порядковые номера, дежурят группами по 2 часа, потом меняются. Общий сбор у всех объявлен в разное время, на нем будут раздавать таблички с номерами под роспись. В некоторых школах заказали охрану, чтобы избежать скандальных ситуаций во время прохождения в образовательное учреждение для записи ребенка в первый класс.

Ночь сегодня теплая, поэтому костры нигде не жгут, максимум греются в машинах.

На вопрос корреспондента "Столицы на Онего": почему организовали и стоите ночью в живой очереди, когда власти вам создали все условия для записи? Все родители в один голос отвечали: мы не верим уже ни во что, просто хотим, чтобы наши дети учились рядом с домом, поэтому будем стоять – так надежнее.

Напомним, в этом году число новоиспечённых школьников составит около 3300 человек. Для них планируется открыть 115 общеобразовательных и 10 специальных (коррекционных) классов.

Также администрация Петрозаводска определила 12 школ, в которые можно подать электронное заявление.

Ранее заместитель главы Петрозаводска, председатель комитета социального развития Любовь Иконникова рассказала о новом порядке приема первоклассников.

Жительница Карелии поехала в Москву и рассказала Путину о проблемах Сегежи

Сегежанка в приемной президента в Москве подняла вопросы о жизни родного города.

В паблике "Сегежа слушает" опубликовано сообщение сегежанки Натальи Тойвонен, которая рассказала, что 30 марта побывала в Москве, где посетила приемную президента Путина.

По словам Натальи, в приемной президента она подняла вопросы о жизни города в общем: о больнице, о проблемах ЖКХ и экологии, о работе местных властей.

"Все мои доводы, отписки из министерств, обращения горожан приняты к рассмотрению! Также мною написаны обращения лично В.В. Путину по каждому пункту. Все собранные документы по личным делам горожан мною разосланы в разные ведомства: уполномоченный по делам президента помог мне правильно всё сделать, - рассказала Наталья Тойвонен. - Нашими проблемами заинтересовались! Надеюсь, что нам помогут".

Сегежанка заявила, что не остановится в поиске правды: если через месяц не будет никаких действий, то она снова намерена обращаться к президенту, "но немного по другой схеме".

фото: © пресс-служба Законодательного Собрания Карелии

Михаил Стоцкий покинул пост главврача поликлиники №1 Петрозаводска

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков поблагодарил за труд Михаила Стоцкого, для которого 31 марта стал последним рабочим днем на посту руководителя петрозаводской поликлиники №1.

Об уходе Михаила Стоцкого из крупнейшей поликлиники Петрозаводска сообщил министр здравоохранения на своей странице в соцсети.

"Я благодарен ему за плодотворную работу на такой ответственной должности, особенно, во время распространения новой коронавирусной инфекции. Он смог организовать работу поликлиники таким образом, что в этот сложный период медицинская помощь населению оказывалась на достойном уровне, а коллектив учреждения смог в кратчайшие сроки освоить новые методы лечения и диагностики ковидной инфекции", - пишет Михаил Охлопков.

По мнению главы Минздрава республики, знания и опыт Михаила Михайловича будут востребованы в здравоохранении Карелии.

"Мы всегда будем рады слышать его мнение. Спасибо Вам, Михаил Михайлович, за Ваш труд!" – написал Охлопков.

Напомним, в конце прошлого года известный реабилитолог Аркадий Рутгайзер покинул пост главврача петрозаводской поликлиники №2.

фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Налоговые льготы в Карелии начинают действовать с 50 лет для женщин и с 55 лет для мужчин

УФНС по Карелии подготовило разъяснения о налоговых льготах, которыми жители республики могут воспользоваться с наступлением "дореформенного" пенсионного возраста – 50 лет для женщин и 55 лет для мужчин.

Например, они имеют право на льготы по земельному налогу в виде налогового вычета на величину кадастровой стоимости шести соток земельного участка.

Кроме того, эти категори жителей Карелии освобождаются от уплаты имущественного налога по одному из выбранных объектов недвижимости – это может быть квартира, комната, доля в праве собственности на квартиру, жилой дом или часть жилого дома, гараж или машиноместо и другие объекты. Как получить эти льготы, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © shutterstock.com

Житель Карелии убил 17-летнюю девушку и спрятал тело в погребе под мусором

В Суоярви произошло убийство несовершеннолетней, сообщили в прокуратуре Карелии.

Сегодня, 1 апреля, Суоярвский районный суд признал жителя Суоярви виновным в совершении убийства и назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

В судебном заседании было установлено, что 22 мая 2020 года подсудимый, находясь в квартире в городе Суоярви, нанес несколько ударов ножом своей знакомой 17-летней девушке, которая скончалась от полученных телесных повреждений. После этого подсудимый прятал ее тело в погребе квартиры, закидав мусором.

В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признавал свою вину в совершении инкриминируемого преступления, вместе с тем, в судебном заседании подсудимый отказался от ранее данных им признательных показаний, сообщив суду, что убийство девушки было совершено другим лицом.

Указанная версия подсудимого была проверена в ходе судебного следствия и полностью опровергнута государственным обвинителем, предоставившим суду совокупность неопровержимых доказательств виновности подсудимого в совершенном убийстве.

С учетом обстоятельств совершения преступления и позиции государственного обвинения, суд также удовлетворил иски потерпевшего и прокурора о взыскании в пользу потерпевших - матери и младшей сестры убитой - компенсации морального вреда в размере 1,5 млн. рублей, а также взыскал с подсудимого расходы, понесенные потерпевшей в связи с похоронами дочери. Кроме того, суд дополнительно назначил подсудимому принудительную меру медицинского характера в виде принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях по месту отбывания наказания.

фото: © кадр из видео

Водитель в Петрозаводске спровоцировал жесткое ДТП (ВИДЕО)

В центре Петрозаводска иномарка, уходя от столкновения, попала в ДТП.

Сегодня на проспекте Александра Невского, в районе пересечения с улицей Машезерской, в 8.59 произошло ДТП с участием легковых автомобилей Ford Focus и Chevrolet Cruze, сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".

ДТП произошло на нерегулируемом перекрёстке неравнозначных дорог.

Chevrolet двигался по проспекту Александра Невского вверх. Судя по видео, на перекрёстке, уходя от столкновения с выехавшим со второстепенной дороги автомобилем, водитель Chevrolet предпринял маневр вправо, после чего выехал на угол перекрёстка и врезался в остановившийся на улице Машезерской Ford Focus.

От столкновения Ford Focus отбросило на тротуар.

ДТП попало в обективы камер наружного наблюдения компании "Сампо.ру" и "Ситилинк".

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

"Ездят как хотят и когда хотят, а мы должны им платить все больше и больше!"

Жители Петрозаводска вновь стали заложниками ситуации, когда маршрутчики резко поднимают цену на проезд в автобусах, а администрация города не может на это повлиять.

Жителей Петрозаводска поставили перед фактом: с 10 апреля стоимость проезда в маршрутках повысится до 37 рублей. Как сообщили "Столице на Онего" в администрации города, инициировали повышение цен на 15,6 процентов те же перевозчики, что и в 2019 году: компании "Авто Сити", "Транспортная компания", "АТП", "АТП 2", "АТП 3". При этом о своем намерении они заранее мэрию не предупреждали. Планов по повышению тарифа в администрации никто не обсуждал. Маршрутчики уведомили мэрию о предстоящем повышении цены на проезд письмами.

Перевозчики пытаются до переназначения главы Петрозаводска и выборов в Петросовет повысить стоимость проезда, чтобы потом не ссориться с новыми администрацией и депутатским корпусом. Новых штрафов от УФАС они, видимо, не боятся. Или нашли возможность избежать этой участи: "закон, что дышло, куда повернешь, туда и вышло." Власти Петрозаводска не могут справиться с транспортными проблемами. Ну а жители Петрозаводска опять остаются в заложниках этой ситуации.

"Слишком терпеливые петрозаводчане. Утром с проблемами добираются на работу, вечером мерзнут на остановках, в ожидании заветной маршрутки. После 21.00 можно рассчитывать только на троллейбус, который, к сожалению, за 25 рублей довезет далеко не в каждый район города. Разве это общественный транспорт? Для какого общества он работает? Маршрутчики трудятся явно не для людей. Они даже не пытаются делать вид, что стараются предоставить качественную услугу. Ездят, как хотят, нарушая правила, и когда хотят, не соблюдая графика. Автобусы – свинарники. А мы должны им платить все больше и больше! И никакой управы на этих бизнесменов нет", – негодует читатель "Столицы на Онего".

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фото: © кадр из видео

В Петрозаводске произошла авария с участием сразу пяти автомобилей (ВИДЕО)

На улице Мерецкова излишняя спешка одного из водителей привела к ДТП с несколькими автомобилями.

Сегодня в районе перекрестка улиц Мерецкова и Володарского произошло ДТП с участием сразу 5 автомобилей.

Видеокамера наружного наблюдения компании "Сампо" зафиксировала, как в ряд машин, собирающихся поворачивать на улицу Володарского, сзади врезается красный автомобиль. В результате принципа домино оказываются задеты три впередистоящих машины. Кроме того, вильнув на встречную полосу, виновник аварии задевает автомобиль, двигающийся в противоположном направлении.

В результате ДТП движение по улице Мерецкова оказалось затруднено.

Информация опубликована в паблике "Подслушано у водителей ПТЗ и Карелии".

фото: © postermonster.ru

Дворник в Петрозаводске побил женщину, у которой собака нагадила на газон

В Петрозаводском городском суде рассмотрели дело о побоях, которые дворник нанес петрозаводчанке, чья собака справила нужду на газоне в центре города.

В Петрозаводске осенью минувшего года на улице Кирова, недалеко от филармонии, женщина лет 60-ти вывела свою маленькую собачку погулять. Животное справило естественную нужду на газон около учреждения культуры, что привело в ярость мужчину-дворника, следящего за чистотой на вверенной территории.

Возмущенный страж чистоты с метлой накинулся на владелицу животинки. Когда очевидцы прибежали на выручку женщине, на земле уже лежала не только пострадавшая, но и сломанная метла.

Дело о побоях возбудили в МВД Карелии, а после передали на рассмотрение в Петрозаводский городской суд.

В результате 30 марта судья Петрозаводского городского суда Ирина Сааринен рассмотрела дело о побоях, выслушала свидетелей со стороны пострадавшей и обвиняемого и вынесла решение.

В ходе судебного разбирательства дворник объяснил свое поведение минутной вспышкой гнева из-за того, что работодатель часто ругает его за грязь от испражнения животных на обуви посетителей филармонии.

В качестве наказания несдержанному дворнику был назначен административный штраф в размере 5 тысяч рублей.

фото: © Илья Питалев/ТАСС

В Карелии, как во всей России, сократили чиновников

Всего численность госслужащих в Карелии сокращена на 25%, сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

О необходимости уменьшения числа государственных служащих заявил премьер-министр правительства РФ Михаил Мишустин в ноябре 2020 года. Он подчеркнул, что модель, по которой работал госаппарат, не менялась десятилетиями и перестала соответствовать современным требованиям и новым задачам.

"Также сокращена и штатная численность ведомств: в центральных аппаратах − на 213 единиц, а в территориальных органах − на 31 642 единицы, – заявил "Известиям" зампредседателя правительства России − Руководитель Аппарата кабмина Дмитрий Григоренко. − Таким образом, как правительство и анонсировало в самом начале реформы в ноябре прошлого года, численность госаппарата к 1 апреля уменьшилась в целом почти на 10% – это одно из самых масштабных сокращений за последние годы".

В Карелии оптимизация численности чиновников произошла раньше. С приходом нового главы республики Артура Парфенчикова прошли масштабные сокращения среди сотрудников госаппарата, министерств и ведомств. Всего численность госслужащих сокращена на 25%. Сейчас количество чиновников в органах власти ограничено нормативными актами Республики Карелия и не может быть увеличено.

Кроме того, в декабре 2020 года стало известно о слиянии Министерства образования и Министерства спорта. В результате одним министром в Карелии стало меньше, а все функции двух органов власти были переданы Министерству образования и спорта республики.

"Суть нынешней реформы не в корректировке количественных показателей, а в изменении структуры госаппарата. Мы сделаем ее более компактной. Это в свою очередь устранит дублирование функций, исключит лишнюю бюрократию и позволит госаппарату работать более эффективно", − отметил Дмитрий Григоренко.

Одновременно с реформой госаппарата расширяется использование цифровых решений, добавил заместитель председателя правительства России. Это упростит и ускорит получение гражданами государственных услуг в формате онлайн.

фото: ©Виталия Скопин

Многокилометровая пробка образовалась на федеральной трассе в Карелии из-за размытия дороги (ФОТО)

На трассе Медвежьегорск-Вологда в районе Повенца автомобили стоят более шести часов.

Как сообщили "Столице на Онего" водители, застрявшие в пробке, движение на федеральной трассе практически парализовано уже несколько часов. В районе Повенца идет ремонт дороги, дорожники сделали объезд данного участка. Но трассу размыло, проехать по дороге невозможно.

"Через шестЬ часов полной остановки ГИБДД решило пропускать только легковые автомобили. Но фурам здесь не развернуться. Образовалась многокилометровая пробка", - рассказал один из попавших в ловушку водителей.

фото: администрация Петрозаводска

Глава Карелии разрешил проводить праздники в школах и детсадах

В распоряжение главы республики Артура Парфенчикова по коронавирусным ограничениям внесены очередные изменения, сообщили в оперштабе Карелии.

Так, полностью снят запрет на проведение в школах мероприятий, напрямую не связанных с образовательной деятельностью. Напомним, ранее уже было снято ограничение на проведение родительских собраний для одного класса или группы, а также занятий в "Малышкиных школах".

Кроме того, при изменении эпидемиологической ситуации, в течение суток возобновят работу обсерваторы, которые сейчас находятся в состоянии готовности. Туда будут помещать пациентов с коронавирусом, которые не имеют возможности обеспечить самоизоляцию в домашних условиях.

фото: © Гавриил Григоров/ТАСС

Мужчина и женщина скончались от коронавируса в Карелии

Смерти еще двух ковидных больных зарегистрированы в Карелии, сообщили в оперштабе республики.

В Карелии подтверждены еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Республиканской инфекционной больнице скончалась 90-летняя жительница поселка Ильинский и 62-летний житель села Кончезеро. Оба пациента имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего в Карелии за время пандемии от коронавируса скончались 390 человек.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 82 человек. Из этого числа заболевших – 80 человек, из них 14 имеют симптомы средней тяжести, шесть человек в тяжелом состоянии.

Общее число инфицированных коронавирусом в Карелии на 1 апреля составило 44027 человкек.

Выздоровели – 41485, за сутки выписаны по выздоровлению 143 пациента.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 7142,4 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3097,2 случая, по Северо-Западу – 5476,4.

фото: © Петр Ковалев/ТАСС

За сутки число тяжелобольных коронавирусом увеличилось в Карелии

На сегодняшний день в ковид-центры Карелии госпитализированы 459 человек, инфицированных новой коронавирусной инфекцией, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

По данным на 1 апреля, в стационарах находятся 459 жителей республики, заболевшего COVID-19. Из них 408 - в состоянии средней тяжести, 45 тяжелобольных и 6 пациентов крайне тяжелых, они подключены к аппаратам ИВЛ, кроме того, 2 человека из них находятся на инвазивной ИВЛ - это означает, что аппарат полностью взял на себя функцию дыхания. Накануне число крайне тяжелых было таким же, но на инвазивной ИВЛ находились два пациента.

Напомним, коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 82 человек, подтверждены еще два летальных исхода. Всего с начала пандемии инфицировано 44027 жителей Карелии, умерли от коронавируса 390 человек. Выздоровели 41485 человек.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Что вы будете делать, когда проезд в маршрутке поднимется до 37 рублей? (ОПРОС)

С 10 апреля стоимость проезда в большинстве маршруток Петрозаводска поднимется до 37 рублей, об этом сообщается на портале общественного транспорта города.

Изменение стоимости проезда произойдут в автобусах ООО "АТП", ООО "АТП- 2", ООО "АТП-3", ООО "Автосити" и ООО "Транспортная компания", то есть на маршрутах №№ 1, 2, 4, 5, 8, 10, 12, 14, 15, 19, 21, 22.

Сегодня стоимость проезда в маршрутных автобусах составляет 32 рубля, а с 10 апреля цена за поездку возрастет и составит 37 рублей.

Что вы будете делать, когда проезд в маршрутке поднимется до 37 рублей?

Ответить на вопрос можно здесь.

фото: © Сергей Савостьянов/ТАСС

Статистика свидетельствует о падении доходов населения Карелии

Реальные располагаемые денежные доходы жителей республики уменьшились в 2020 году на 1,6%.

По данным Росстата, в четвертом квартале 2020 года денежные доходы населения Карелии составили 36 529,2 рубля на человека в месяц. В сравнении с аналогичным периодом 2019 года эта сумма выросла на 4,7%.

Однако реальные располагаемые денежные доходы жителей республики, т.е. доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен, в четвертом квартале прошлого года уменьшились на 2,1%. В целом же, спад реальных денежных доходов населения Карелии в 2020 году составил 1,6%.

фото: © паблик "Экомобиль Петрозаводск прием ртутных отходов"

Власти объяснили, почему собиравший ртутные отходы "Экомобиль" прекратил работу в Петрозаводске

Проект "Экомобиль" прекращает работу в Петрозаводске, а функции по сбору опасных отходов переданы управляющим организациям.

Власти Петрозаводска прекратили финансирование проекта "Экомобиль", который занимался сбором у населения ртутных отходов и использованных батареек. Проект осуществляла компания "Меркурий", с которой мэрия не заключила новый договор.

Как сообщили "Столице на Онего" в администрации Петрозаводска, с первого января 2021 года в России меняется порядок обращения с отходами первого класса опасности, к которым относятся содержащие ртуть изделия (отработанные люминесцентные лампы, трансформаторы, медицинские принадлежности, градусники). Согласно постановлениям российского правительства, обязанность по организации мест накопления ртутьсодержащих отходов и по передаче их лицам, имеющим лицензию на перевозку и переработку, ложится на собственников помещений: управляющие компании, ТСЖ и так далее.

"Так как полномочия возложены на управляющие организации, финансирование проекта "Экомобиль" на этот год не закладывалось", - пояснили в администрации Петрозаводска.

Также лампы и батарейки жители Петрозаводска могут сдавать в пунктах, установленных в магазинах электроники, строительных и торговых центрах, сообщили в мэрии города.

Содержащие ртуть отходы – вещества первого, наивысшего, класса опасности. Их нельзя выбрасывать с бытовым мусором, а также на общественных территориях, в лесу и любых других не предназначенных для этого местах.

фото: © pixabay.com

Житель Карелии ответит за мертвого лося

Охотник в Пряжинском районе без разрешения застрелил лося, сообщили в прокуратуре Карелии.

Житель Пряжинского района с многолетним стажем охотника предстанет перед судом. Выяснилось, что в феврале 2021 года в лесном массиве недалеко от поселка Сяпся в Пряжинском районе он без разрешения застрелил лося. Ущерб, нанесенный государству, был оценен в 80 тысяч рублей.

При задержании у него был изъят дорогостоящий карабин, из которого, вероятно, и было убито животное.

Карельский межрайонный природоохранный прокурор утвердил обвинительный акт по уголовному делу, которое направлено для рассмотрения по существу в мировой суд Пряжинского района.

фото: © "Столица на Онего"

В Карелии будут судить двух руководителей лесничества, которые за взятки закрывали глаза на незаконные рубки

В Калевальском районе два начальника лесничества пойдут под суд за взятки в 600 тысяч рублей от "черных лесорубов", сообщили в Следкоме Карелии.

В Карелии перед судом предстанут бывшие руководители Калевальского лесничества по обвинению в коррупционных преступлениях.

По версии следствия, в период с 2015 года по 2020 год двое руководителей лесничества в Калевальском районе, действуя в составе группы совместно с другими сотрудниками, неоднократно получали взятки деньгами от лиц, незаконно осуществляющих заготовку древесины, за сокрытие данных фактов и не привлечение виновных лиц к ответственности.

Общая сумма незаконно полученных денег составила более 600 тысяч рублей.

Преступления раскрыты в результате совместных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных следователями Следкома, сотрудниками Управления ФСБ по Карелии и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по республики.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем по делам утверждены обвинительные заключения. В настоящее время документы направлены в суд для рассмотрения по существу.

фото: Роман Голубев / ВК

Власти вложат 8,5 млн рублей в ремонт разрушающегося здания школы в Петрозаводске

Деньги на демонтаж аварийного спортивного зала, ремонт кровли и фасада петрозаводской школы № 14 будут направлены из республиканского и городского бюджетов.

Власти направят деньги на демонтаж аварийного спортзала, ремонт кровли и разрушающихся частей фасада школы № 14 в Петрозаводске. Об этом сообщил в соцсети министр образования и спорта Карелии Роман Голубев.

Как сообщили "Столице на Онего" в Минобразе региона, на демонтаж спортзала из муниципального бюджета будут выделены 3 млн 75 тыс. рублей. На ремонт кровли и фасада 5,5 млн рублей будут направлены из казны Карелии.

Как сообщил Роман Голубев, с 2015 года спортзал школы № 14 закрыт из-за угрозы обрушения: на стене под потолком образовалась трещина в несущей кирпичной кладке.

"Администрация города и школы в течение месяца представят в Минобразования и спорта Карелии проект будущего спортзала", - заключил Голубев.

Ранее сообщалось, что власти направят 23 млн рублей на ремонт ветхих спортзалов в районных школах Карелии.

фото: © pixabay.com

Верховный суд России отказался отменить в стране масочный режим

С коллективным иском к российским властям выступили почти полторы тысячи человек.

Верховный суд России отказал 1 апреля в удовлетворении коллективного иска об отмене масочного режима в стране, введенного в прошлом году из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Как сообщило РИА "Новости", истцами по этому делу выступили почти полторы тысячи человек, а ответчиком оказался Роспотребнадзор. В качестве независимой стороны в процессе участвовала Генпрокуратура РФ.

По словам представителя истцов Александра Саверского, защитные маски вредят здоровью людей, страдающих рядом заболеваний, например, астмой, негативно влияют на людей с когнитивными нарушениями и на переживших хирургическое вмешательство на лице. Кроме того, как отметил юрист, маски дают ложное чувство безопасности, из-за чего люди могут пренебрегать другими средствами профилактики.

В свою очередь представитель Роспотребнадзора заявила, что масочный режим введен в рамках полномочий главного санитарного врача и не нарушают прав граждан. Позицию ответчика поддержала и Генпрокуратура.

Примечательно, что многие истцы пришли в суд, но не все смогли попасть на заседание. Они отказались надеть маски, а в здание суда без них не пускают.

фото: © Василий Мельниченко/ТАСС

Незаконные рубки леса вывели Карелию в число "передовиков" Северо-Запада

Карелия в прошлом году потеряла из-за "черных лесорубов" 13 тысяч кубометров леса – больше, чем в любом другом регионе Северо-Западного федерального округа.

Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на данные Рослесхоза.

В общероссийском "антирейтинге" Карелия заняла 14 место по объемам незаконных рубок. "Как предсказывают эксперты, в будущем объем незаконных рубок будет снижаться благодаря модернизированной системе ЛесЕГАИС, которая обеспечит прозрачность движения древесины от делянки до места переработки. Архангельская и Вологодская области уже участвуют в этом процессе, а с 1 июля система перекроет кислород черным лесорубам по всей России", - говорится в публикации. Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что республика вошла в десятку лидеров по объемам лесовосстановления. Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © "Столица на Онего"

Двое бомжей избили и ограбили продавца в магазине Карелии

В Медвежьегорске двое бомжей – местный рецидивист и гостья из Ростова - ударили женщину-продавца бутылкой по голове и забрали все деньги из кассы, сообщили в МВД Карелии.

В минувший вторник, 30 марта, в отдел полиции по Медвежьегорскому району поступило сообщение о том, что в одном из небольших магазинов города сработала "тревожная кнопка". На место прибыли представители охранного предприятия, которые вызвали сотрудников полиции.

Выяснилось, что неизвестные нанесли продавцу – 50-летней местной жительнице – несколько ударов стеклянной бутылкой по голове, от которых сотрудница торговой точки потеряла сознание. Затем нападавшие похитили из кассы более 124 тысяч рублей, а также бутылку коньяка - и скрылись в неизвестном направлении.

В городе был объявлен план "Перехват". Причастных к преступлению сотрудники уголовного розыска задержали по горячим следам неподалёку от железнодорожного вокзала. Подозреваемые – лица без определённого места жительства: 31-летний ранее судимый уроженец республики и 35-летняя уроженка Ростовской области – приехали в Медвежьегорск из другого региона. В ходе личного досмотра у них были изъяты похищенные деньги – небольшую часть суммы они успели потратить на спиртное и продукты питания.

По факту происшествия возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава преступления. Фигуранты дали признательные показания. В настоящее время они задержаны.

Стражи порядка проверяют их причастность к другим имущественным преступлениям.

фото: "ЛахденпохьЯ - НАВСЕГДА!" / ВК / Александр Девишин

Ученый рассказал, стоит ли бояться вышедших из леса кабанов в Карелии

Эксперт заявил, что прибежавшие в населенные пункты кабаны не представляют опасности для человека, однако идти на контакт с дикими животными все равно не следует.

Старший научный сотрудник лаборатории зоологии Института биологии Карельского научного центра РАН Данила Панченко рассказал "Столице на Онего", что в Карелии не было зарегистрировано нападений на людей кабанов, вышедших в населенные пункты в поисках пищи. По словам ученого, бывали случаи нападения этих зверей на охотников, когда кабаны демонстрировали защитное поведение. В целом, данные дикие животные опасаются человека, указал эксперт.

При этом ученый посоветовал не идти на контакт с кабанами, которые покинули лес и выбрались к людям, поскольку поведение зверей нельзя назвать предсказуемым.

"Лучше в стороне остаться. Наблюдать. Не идти на контакт", - посоветовал Данила Панченко.

Он также порекомендовал отказаться от идеи накормить выбежавших из леса кабанов.

"Кормить диких животных вообще не стоит. Не за чем это делать. В отношении кабанов не будет никакого смысла их прикармливать. Когда охотники прикармливают, да – поддерживают их. Когда более-менее постоянное кормление идет, тогда это имеет смысл. А для разовой подкормки – не стоит лишний раз. Все-таки поведение непредсказуемо", - сказал эксперт.

При этом, по словам Данилы Панченко, организованные мероприятия по кормлению кабанов положительно влияют на численность зверя. В частности, высокая численность кабанов наблюдается в Лахденпохском районе, есть кабаны и в Прионежье. Ранее жители этих двух районов фиксировали на видео появление зверей в своих населенных пунктах. Ученый также отметил, что много кабанов наблюдается в Заонежье.

Эксперт пояснил, что в визитах диких животных в населенные пункты нет ничего необычного, указав на историческую связь в жизни людей и диких кабанов.

"В отношении кабана: можно сказать, что он в какой-то мере связан с человеком. Потому что в Карелии граница ареала проходит. И в значительной степени поддерживается выживание этих зверей за счет человека. В том смысле, что они используют сельскохозяйственные угодья для поиска пищи, на огороды людей выходят, картошку копают. Обычное явление для кабана", - сообщил ученый.

Ранее жители поселка Кетроваара в Лахденпохском районе сняли на видео визит в населенный пункт дикого кабана.

В поселке Ладва Прионежского района этот же зверь бегал по сугробам.

В поселке Куркиеки Лахденпохского района дикие кабаны семьями выходят к людям.

Также сообщалось, что жители поселка Кетроваара в Лахденпохском районе решили вступиться за кабана, который регулярно наведывается к ним в гости. Они считают зверя местной достопримечательностью и боятся, что он станет добычей охотников.

фото: © "Столица на Онего"

Власти Петрозаводска просят УФАС проверить обоснованность повышения стоимости проезда в маршрутках

Глава столицы Карелии Ирина Мирошник направила в Управление федеральной антимонопольной службы обращение с просьбой провести проверку обоснованности планируемого повышения стоимости проезда в автобусах до 37 рублей.

Напомним, повышение стоимости проезда в маршрутных автобусах Петрозаводска произойдет 10 апреля. Стоимость билета будет составлять 37 рублей в автобусах ООО "АТП", ООО "АТП- 2", ООО "АТП-3", ООО "Автосити" и ООО "Транспортная компания", то есть на маршрутах №№ 1, 2, 4, 5, 8, 10, 12, 14, 15, 19, 21, 22. Информация об этом появилась в минувшую среду, 31 марта, на портале общественного транспорта Петрозаводска.

Как сообщили в мэрии города, представители транспортных компаний, осуществляющих автобусные перевозки в Петрозаводске, уведомили администрацию о планируемом повышении стоимости проезда на 15,6 %.

"Так, согласно полученным письмам, на 5 рублей вырастет цена за одну поездку в автобусах №№ 1, 2, 5, 8, 10, 12, 14, 19, 21, 22, обслуживаемых компаниями ООО "Авто Сити", ООО "Транспортная компания", ООО "АТП", ООО "АТП 2", ООО "АТП 3". Произойдет это с 10 апреля 2021 года, несмотря на отсутствие улучшения качества обслуживания пассажиров. Отметим, что в Единую дежурно-диспетчерскую службу, в социальных сетях и иных ресурсах Администрации ежедневно поступают обращения горожан на срывы расписания, трудности с оплатой с помощью онлайн-терминалов, плохое состояние транспорта и неподобающее поведение водителей. Нарушения фиксируются также сотрудниками администрации и надзорных органов", - говорится в сообщении администрации города.

В связи с этим власти Петрозаводска обратились в Управление федеральной антимонопольной службы по Карелии с просьбой инициировать проверку обоснованности повышения тарифа и признаков наличия ценового сговора.

"Прошу в пределах полномочий провести соответствующую проверку на предмет обоснованности и законности поднятия ООО "АТП", ООО "АТП 2", ООО "АТП 3", ООО "АвтоСити", ООО "Транспортная компания" тарифа на перевозку по муниципальным маршрутам регулярного сообщения на территории Петрозаводского городского округа, а также соответствия действий перевозчиков антимонопольному законодательству, - говорится в обращении Ирины Мирошник. - В случае выявления нарушений по вышеуказанным фактам прошу воспользоваться одним из полномочий антимонопольного органа, предусмотренных ст. 23 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции", а также рассмотреть возможность привлечения перевозчиков к установленной законом ответственности".

Напомним, повышение цен на проезд в маршрутках Петрозаводска с 28 до 32 рублей в 2019 году стало поводом для судебных тяжб. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд Санкт-Петербурга подтвердил законность решения Арбитражного суда Карелии, признавшего наличие сговора в действиях владельцев "маршруток" при повышении цен на проезд. Транспортные предприятия получили миллионные штрафы.

фото: © кадр из видео

На севере Карелии водителя перевернувшегося авто эвакуировали через лобовое стекло (ВИДЕО)

Ночью 31 марта в Костомукше автомобиль занесло на обледенелой дороге, и он перевернулся.

Ночью 31 марта в 5 утра в Костомукше на пересечении улиц Интернациональной и Ленина произошло ДТП.

Видно, как автомобиль "ВАЗ" достаточно быстро едет по улице Интернациональной со стороны поселка Контокки. Перед перекрестком с улицей Ленина машина начинает оттормаживать, её заносит и разворачивает на 45 градусов, она боком пересекает дорогу, врезается в бордюр и от удара падает на бок.

Почти сразу к ней подъехал автомобиль ДПС, а затем и еще один автомобиль органов МВД. Инспекторы помогли водителю и пассажиру отечественной машины выбраться через разбитое лобовое стекло. Как нам уточнили в ГИБДД, в аварии никто не пострадал.

Информация опубликована в паблике "Подслушано у водителей ПТЗ и Карелии", видео снято камерой видеонаблюдения компании "Ситилинк".

фото: © "Столица на Онего"

Кандидаты в муниципальные депутаты Карелии не смогут изготовить копию паспорта в избирательной комиссии

Карельский Центризбирком внес в парламент республики проект поправок в региональный закон о муниципальных выборах.

Центральная избирательная комиссия Карелии направила в республиканский парламент проект поправок в региональный закон о муниципальных выборах. В карельском Центризбиркоме появление этого проекта объяснили необходимостью приведением республиканского выборного законодательства в соответствие с федеральным.

В частности, как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, он дополняет действующий в Карелии закон положением, устанавливающим сроки выдвижения кандидатов при использовании пропорциональной избирательной системы на муниципальных выборах. Законопроектом также исключается возможность двойного толкования вопроса о представлении кандидатом при выдвижении копии паспорта в избирательную комиссию. Предлагается исключить возможность изготовления копии паспорта кандидата непосредственно в избирательной комиссии и заверения ее членом комиссии при приеме документов о выдвижении.

Кроме того, проект поправок уточняет полномочия избирательных комиссий по реагированию на распространение незаконной предвыборной агитации и регламентирует распределение депутатских мандатов среди избирательных объединений в соответствии с федеральными нормами.

Незаконченные по "юбилейной" программе проекты в Карелии доведут до завершения: добавят денег

Правительство России согласилось продлить федеральную программу подготовки к 100-летию Карелии, которая должна была завершиться в прошлом году, до 2023 года.

Это следует из проекта постановления правительства, размещенного на официальном сайте для размещения проектов правовых актов.

Управление пресс-службы главы Карелии сообщило, что на реализацию программы запланировано выделить 6,4 миллиарда рублей. "Продление программы позволит завершить строительство ранее начатых объектов, а также создать новые объекты для развития дорожной, транспортной и социальной инфраструктуры республики", - говорится в сообщении. Что построят в республике, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Администрация Петрозаводского городского округа / ВК

Коммунальщики Петрозаводска круглосуточно прочищают ливневую канализацию

На петрозаводских сетях ливневой канализации коммунальщики ведут круглосуточные работы, сообщают в мэрии Петрозаводска.

Коммунальщики борятся с затоплением дорог и тротуаров талой водой, сообщает пресс-центр мэрии карельской столицы.

Работы ведет МКУ "Служба заказчика". Сотрудники учреждения в разных районах города очищают дождеприёмники от снега и льда, ведут мониторинг состояния труб под дорогами и размораживают их при необходимости.

По информации мэрии, совместно с МЧС Карелии были устранены затопления на улицах Щербакова и Мончегорской. На местах разморозили трубы и откачали скопившуюся воду. Такие же мероприятия провели на Вольной улице – там продолжается расчистка трубы дренажной системы. Кроме того, "Служба заказчика" произвела необходимые работы на улицах Германа Титова, Чехова, Балтийской, Сегежской, а также на пересечении Ветеринарного переулка и Пограничной улицы.

Ранее глава республики Артур Парфенчиков распорядился оказать содействие городским дорожным и коммунальным службам в борьбе с лужами.

"По моему поручению спецавтомобили Госкомитета по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения и спецавтомобили МЧС по республике приступили к откачиванию воды с городских магистралей и проездов", - сообщал Артур Парфенчиков.