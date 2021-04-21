Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

фото: пресс-служба Петросовета

Утвержден окончательный список кандидатов на должность главы Петрозаводска

Сегодня на заседании конкурсной комиссии по отбору претендентов на должность главы Петрозаводска рассмотрены заявления и документы от кандидатов и утвержден окончательный список участников конкурса.

Напомним, что в конкурсную комиссию под председательством Заместителя Главы РК – Руководителя Администрации Главы РК Татьяны Игнатьевой входят Первый заместитель Главы РК Александр Чепик, депутат Законодательного Собрания РК Анна Лопаткина, депутаты Петросовета Дмитрий Кузнецов, Павел Петров, Галина Васильева, Почетный гражданин города Петрозаводска, председатель Совета ветеранов Республики Карелия Николай Черненко, член Общественной Палаты РФ, Член Общественной палаты РК Илья Герасев.



Как сообщили в Петрозаводском городском совете, в рамках повестки очередного заседания члены комиссии рассмотрели и приняли к сведению заявление Михаила Сергеевича Бокши о снятии своей кандидатуры с участия в конкурсе.

Комиссия ознакомилась и проанализировала документы, представленные кандидатами для участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы Петрозаводского городского округа в период с 29 марта по 20 апреля, на предмет их соответствия всем установленным требованиям.

Рассмотрев документы, поданные на конкурс Таборовым Валерием Валерьевичем, члены комиссии установили, что заявление кандидата и анкета не соответствуют требованиям, установленным п.3.1 Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Петрозаводского округа.

По итогам рассмотрения всех документов члены Комиссии единогласно утвердили окончательный список кандидатур, допущенных к участию в конкурсе, в составе:



1. Белянинов Алексей Иванович.

2. Ганюченко Екатерина Михайловна.

3. Гущин Андрей Иванович.

4. Корсаков Игорь Юрьевич.

5. Кочакова Екатерина Геннадьевна.

6. Любарский Владимир Константинович.

7. Прокопчик Яков Михайлович.

8. Рогалевич Андрей Сергеевич.

9. Стальцов Павел Александрович.

10. Талбонен Виктор Игоревич.

11. Таранов Алексей Александрович.

12. Тимошенко Артем Иванович.

13. Тимошин Лев Сергеевич.



Также на сегодняшнем заседании утвержден график проведения индивидуальных собеседований с кандидатами. В период до 30 апреля члены конкурсной комиссии смогут лично встретиться с каждым из них, ознакомиться с видением текущей ситуации и мнением о дальнейших перспективах развития города, задать все интересующие вопросы и оценить профессиональные и личностные качества потенциальных претендентов на пост главы Петрозаводска.

Отметим также, что на заседании 30 апреля по итогам собеседований членам конкурсной комиссии предстоит отобрать не менее двух кандидатур на должность главы города. После чего на очередной сессии Петрозаводского городского Совета 12 мая депутаты путем тайного голосования изберут нового главу Петрозаводского городского округа из кандидатов, предложенных конкурсной комиссией.

фото: источник - паблик «Сегежа online...»

В Карелии разваливается мост, соединяющий две части города

В Сегеже мост, построенный 50 лет назад, пришел в аварийное состояние и стал опасен для езды.

Как сообщается в паблике «Сегежа online...», совсем разваливается мост, который соединяет две части города – старую, где расположены администрация, больница, центр культуры, и новую с жилыми микрорайонами.

"Опоры уже под углом. А сегодня посередине моста металлическая конструкция вылезла под углом 90 градусов, ее заправили, там дыра зияет, насквозь видно. А рядом ещё две полосы тоже с дырами. По нему не то что ездить ходить опасно, он может и не достоять до лета", - написала местная жительница.

Глава администрации Сегежского района Гусева Марина на своей странице в соцсети успокаивает жителей обещаниями.

«Понимаю, что беспокойство и напряжение по нашему мосту нарастает. Информирую вас, что закупочная процедура на выполнение работ по ремонту путепровода объявлена. Очень надеемся, что подрядчик найдется и все у нас получится», - написала на своей странице Марина Гусева.

Ранее, 1 апреля, глава Сегежского района устроила в сети голосование по поводу моста, поинтересовавшись: закрыть путепровод до начала проведения ремонта или все же ездить по нему на свой страх и риск. Люди разумно проголосовали за первый вариант: закрыть.

Сегодня 21 апреля, а мост все еще функционирует.

«Уважаемые жители Сегежи! Мы приносим свои извинения за те сложности, которые возникают у вас ежедневно при проезде по нашим дорогам и, конечно, путепроводу. На протяжении двух лет средства на содержание дорог району не выделялись вообще. Все, что ремонтировалось в этот период, финансировалось исключительно из бюджета города (Сегежского городского поселения). Понимаю, что имя мое не сходит с уст граждан, но мы пытаемся найти решение сложившейся ситуации. Видим, что снег сошел вместе с асфальтом, видим, что дороги, как фронтовые. Как только просохнет поверхность дорожного полотна, подрядчик незамедлительно приступит к работам. В 2021 году из бюджета Карелии выделены 58 млн руб. на содержание дорог, из которых 54 млн руб. на ремонт путепровода в Сегеже и 4 млн руб. на ремонт подъездной дороги Надвоицам. В этом году будет выполнен ремонт опор, пролетных строений, подпорной стенки подхода №2 нашего путепровода. Полный ремонт мостового полотна путепровода и ремонт подходов будут выполнены в 2022 году. Стоимость работ по замене полотна путепровода - 102 млн рублей», - рассказала Гусева.

фото: © Валерий Поташов / "Столица на Онего"

Следком возбудил уголовное дело по факту отравления детей в школе Карелии

По результатам доследственной проверки в школе №1 Олонца, где была зафиксирована вспышка кишечной инфекции, возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, с 7 по 9 апреля в результате допущенных организацией, оказывающей услуги по организации питания в средней общеобразовательной школе в Олонце, нарушений санитарно-эпидемиологических правил произошли множественные случаи пищевых отравлений среди учащихся и работников учебного учреждения.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. В ходе расследования уголовного дела следователями будет дана правовая оценка действиям должностных лиц и контролирующих органов, на которых возложены обязанности по обеспечению безопасности и контролю за качеством питания в учреждении.

Ранее сообщалось, прокуратура нашла нарушения в работе школы, где отравились дети.

Напомним, информация о вспышке кишечной инфекции в школе Олонца появилась в четверг, 8 апреля. За медицинской помощью в связи с отравлением обратились 22 ученика младших классов и сотрудник школьного пищеблока.

Глава Минобразования республики Роман Голубев рассказал, что питание в школе №1 Олонца будет осуществляться МУП "Олонецобщепит". Решением суда в отношении ООО „ПК Прибой“, ранее кормившей детей, вынесено административное наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.

фото: © AP Photo / Hannah McKay

В Карелии трое пациентов с хроническими заболеваниями скончались от коронавируса

Всего в республике за время пандемии от коронавирусной инфекции умерли 445 человек, сообщили в оперштабе Карелии.

За минувшие сутки в Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Госпитале для ветеранов войн скончались 74-летний житель Пряжи и 61-летняя кондопожанка, в Республиканской инфекционной больнице умерла 70-летняя жительница Петрозаводска. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего в республике за время пандемии от коронавирусной инфекции умерли 445 человек.

Коронавирус в Карелии за минувшие сутки выявлен у 62 человек. Из этого числа заболевших – 56 человек, из них 22 имеют симптомы средней тяжести, один человек в тяжелом состоянии.

Общее число инфицированных коронавиркуосм в Карелии на 21 апреля составляет 45348 человек.

Выздоровели 43313, за сутки выписаны по выздоровлению 72 пациента.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 7384,9 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3215,7 случая, по Северо-Западу – 5661,5.

фото: © pixabay.com

Девушка съела котлету в ресторане Карелии и попала в больницу

Визит в ресторан едва не стоил жизни жительнице Карелии.

Как сообщает газета "Известия", клиентка ресторана заказала мясную котлету, предупредив, что не переносит куриный белок. Девушке подали заказанное блюдо, но в нем присутствовали следы опасного для нее продукта. Итог — отек Квинке и госпитализация.

Проверка Роспотребнадзора выявила нарушение правил хранения продуктов — мясо и курятина находились в одном холодильнике, что категорически запрещено. Суд встал на сторону истицы, она получила 100 тыс. рублей в качестве компенсации.

фото: источник - паблик Доброспас

Мужчина в камуфляже выехал из деревни в Карелии и пропал – его внедорожник найден в карьере

Полиция в Карелии просит помочь найти мужчину, который выехал из деревни на внедорожнике 18 апреля и пропал.

Как сообщается в паблике «Доброспас», сотрудники полиции Прионежского района разыскивают без вести пропавший Сергея Романова 1958 года рождения, который рано утром 18.04.2021 года выехал на а/м Нива из дома в деревне Половина и с того момента его местонахождение неизвестно.

Был одет: камуфляжный костюм, сапоги болотники зеленого цвета.

Автомобиль был обнаружен 19 апреля в старом карьере в 1,2 км от деревни Половина в сторону Петрозаводска.

Всех, кто обладает значимой информацией о разыскиваемом или видел его после 6 утра 18.04.2021 г., полиция просит незамедлительно сообщать по номерам телефону: +7-911-403-62-66.

фото: ВОДОЛАЗ -10. КАРЕЛИЯ. ПОДВОДНЫЕ РАБОТЫ / ВК

В Петрозаводске дайверы искали утопленный айфон, а нашли уникальные монеты (ФОТО)

Дайверы из петрозаводского клуба «Норд Дайв» обнаружили старинные монеты в районе моста в Соломенном.

В Петрозаводске, в районе Соломенного, дайверы из клуба «Норд Дайв» обнаружили редкие монеты, пытаясь найти под водой утонувший телефон. Об этом информирует паблик «Водолаз -10. Карелия. Подводные работы».

По мнению дайверов, монеты могли пролежать более двух веков под водой.

«Дайверы из петрозаводского клуба „Норд Дайв“ нашли старинные монеты времён Екатерины Великой прямо около Соломенского моста! Во время очередного погружения с целью поиска утопленного айфона случайно были найдены три монеты, пролежавшие под водой более 200 лет! На монетах обозначены годы 1790 и 1764. Кто знает, что ещё таят тёмные карельские воды…», — гласит сообщение дайверов.

Ранее сообщалось, что в Карелии дайвер нырнул 45 раз и провел больше суток под морским льдом.

фото: Госавтоинспекция Петрозаводска

Велосипедиста в Петрозаводске посадили за решетку за неповиновение сотрудникам ГИБДД

В Петрозаводске велосипедист нарушил ПДД, обматерил полицейских, выломал ручку служебного автомобиля – и попал за решетку, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Как рассказали в ГИБДД Петрозаводска, 15 апреля в 15.35 в районе дома № 31 по Березовой аллее автоинспекторы зафиксировали факт нарушения ПДД велосипедистом: он пересекал проезжей части по нерегулируемому пешеходному переходу на велосипеде.

Молодой человек отказался предъявлять документы, удостоверяющие личность, попытался уехать от сотрудников ДПС.

При общении с инспекторами вел себя агрессивно, выражался нецензурной бранью. В результате инспекторы надели на него наручники. Находясь в салоне патрульного автомобиля, нарушитель пытался его покинуть, дергал за ручку и сломал ее.

В результате в отношении 35-летнего велосипедиста-нарушителя вынесено постановление об административном правонарушении за проезд по пешеходному переходу на двухколесном транспорте и за неповиновение законному требованию сотрудника полиции.

За оказанное неповиновение нарушителю судом назначено наказание в виде административного ареста на одни сутки.

Госавтоинспекция Петрозаводска напоминает велосипедистам, что они являются участниками дорожного движения и должны знать и соблюдать правила дорожного движения.

фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

Семьи со школьниками получат единовременную выплату в 10 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин предложил ввести новую выплату для семей школьников и будущих первоклассников.

Глава государства сегодня, 21 апреля, в своем ежегодном послании Федеральному собранию заявил о новой мере господдержки семей, воспитывающих детей школьного возраста. Все школьники, включая будущих первоклассников, получат по 10 тысяч рублей.

"Выплату проведем в середине августа, чтобы у родителей была возможность собрать ребенка в школу», — сказал Путин.

Ранее Владимир Путин пообещал поддержку неполным семьям.

фото: © 10.mchs.gov.ru

Экс-начальник Управления МЧС Карелии задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в махинациях

Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга 20 апреля задержали экс-начальника Управления МЧС Карелии Алексея Елисеева.

По неофициальной информации, Алексей Елисеев подозревается в махинациях с премиями и материальной помощью сотрудникам Санкт-Петербургского ФГКУ "Специальное управление ФПС № 50 МЧС России", возглавляемого им до назначения в Петрозаводск.

Как стало известно "Столице на Онего", 20 апреля сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга задержали 43-летнего Алексея Елисеева, руководившего ГУ МЧС по Республике Карелия с июня 2020 до 12 апреля нынешнего года.

В этот день, напомним, Алексей Елисеев был освобожден от должности указом президента Владимира Путина за № 206.

По неофициальной информации, Алексей Елисеев стал подозреваемым по скандальному уголовному делу, которое в настоящее время расследуют следственные органы Санкт-Петербурга. Оно связано с мошенничеством либо превышением должностных полномочий ответственными сотрудниками названного выше спецуправления ФПС № 50. По версии следствия, они выписывали премии и материальную помощь подчиненным, а деньги, в основном, забирали себе.

Некоторые из таких подчиненных, по нашим данным, написали жалобу главе МЧС России Евгению Зиничеву, который результаты проверки направил в следственные органы. И если до недавних пор теперь уже бывший начальник карельского Управления МЧС Алексей Елисеев проходил по этому делу свидетелем, то сейчас стал подозреваемым.

И в настоящее время, по имеющимся у нас сведениям, решается вопрос об избрании для него меры пресечения, возможно, даже аресте. Информацию о задержании Елисеева косвенно подтверждает и то, что абонент на звонки не отвечает - "не доступен".

Напомним также, что 30 января этого года покончил жизнь самоубийством 40-летний начальник ранее названного Санкт-Петербургского спецуправления ФПС № 50 Евгений Петров, заменивший в этой должности Алексея Елисеева, при котором он был заместителем. Почему находившийся в расцвете жизненных сил Евгений Петров решил свести счеты с жизнью, остается только предполагать. Кстати, новый начальник этого спецуправления до сих пор не назначен.

В самом спецуправлении ФПС № 50 МЧС России и в карельском Управлении МЧС ситуацию с Алексеем Елисеевым комментировать "Столице на Онего" не стали.

Ранее, 12 апреля, начальник Управления МЧС Карелии Алексей Елисеев был освобожден от должности указом президента Владимира Путина.

фото: © Валерий Поташов / «Столица на Онего»

В Карелии полиция задержала 9 активистов за призывы к несанкционированному митингу за Навального

Одному из правонарушителей суд уже назначил штраф в 10 тысяч рублей, сообщили в правоохранительных органах Карелии.

В минувший вторник, 20 апреля, в полицию были доставлены 9 человек: 7 - в Петрозаводске, 1 - в Прионежье, 1 - в Пудоже - за совершение административного правонарушения.

Активисты призывали к участию в несанкционированном митинге в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального.

Утром в среду, 21 апреля, Прионежский районный суд рассмотрел административный материал и вынес решение по одному из правонарушителей, назначив штраф в размере 10 тысяч рублей.

Отметим, что заявку на проведение акции в Петрозаводске, которую рекламировали попавшие под административные дела жители Карелии, подавал человек, проживающий в Москве.

фото: читатель Столицы на Онего

В Минтрансе Карелии объяснили, почему подрядчики не достроили три моста

На дороге в Карелии стоят недостроенными три моста, подрядчики должны были сдать их еще в июле 2020 года, но работы не завершили, в Минтрансе республики рассказали, почему.

Оказывается, строительство трех мостовых переходов через реки Тереонкоски, Семча и Журавлева на автомобильной дороге «Суоярви-Юстозеро - (через Поросозеро) – Медвежьегорск» осуществляется в рамках федеральной целевой программы «Развитие Республики Карелия».

Минтранс сообщил, что в настоящее время работы на объекте «Строительство мостового перехода через р. Тереонкоски на км 105+250 автомобильной дороги Суоярви – Юстозеро (через Поросозеро) – Медвежьегорск» не ведутся в связи с погодными условиями. Приступить в завершающей стадии строительно-монтажных работ планируется в мае 2021 года, а сдать объект «под ключ» в сентябре 2021 года.

В связи с нарушением подрядчиком условий исполнения контракта государственные контракты на строительство мостовых переходов через р. Семча на км 132+910 и через р. Журавлева км 127+470 автомобильной дороги Суоярви-Юстозеро - (через Поросозеро) – Медвежьегорск были расторгнуты в одностороннем порядке в январе 2021 года. К подрядной организации были применены штрафные санкции.

В июне текущего года планируется провести конкурсные процедуры в целях заключения новых государственных контрактов на завершение строительно-монтажных работ по данным объектам. Работы планируется начать в июле текущего года с их завершением в октябре.

Напомним, ранее сообщалось, что подрядчики забыли достроить три моста в Карелии. Фото недостроенных мостов в редакцию "Столицы на Онего" прислала жительница Карелии, которая приехала в родной поселок в гости и увидела заброшенные строительные объекты.

фото: © Столица на Онего

Двоих жителей Карелии арестовали за призывы к несанкционированному митингу в поддержку Навального

В Карелии задержаны 9 активистов за призывы к несанкционированному митингу за Навального, сообщили в правоохранительных органах.

В среду, 21 апреля, Петрозаводский городской суд рассмотрел административный материал и вынес решение по одному из правонарушителей о назначении административного ареста на 7 суток.

Также горсудом были рассмотрены административные материалы еще по одному задержанному и вынесено решение о назначении ареста на 1 сутки.

Напомним, что 20 апреля были задержаны 9 активистов, которые призывали к несанкционированному митингу в поддержку Навального. Одному из правонарушителей Прионежский районный суд назначил штраф в размере 10 тысяч рублей.

Отметим, что заявку на проведение акции в Петрозаводске, которую рекламировали попавшие под административные дела жители Карелии, подавал человек, проживающий в Москве.

фото: Артур Парфенчиков / ВК

Парфенчиков поздравил экс-главу Карелии Катанандова с днем рождения

Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков выступил с поздравлением, адресованным бывшему губернатору Сергею Катанандову.

Бывшему главе Карелии Сергею Катанандову исполнилось 66 лет. С днем рождения экс-губернатора поздравил нынешний глава Карелии Артур Парфенчиков. Текст поздравления опубликован в соцсети.

«Сегодня День рождения у человека, который очень многое сделал для Карелии. 66 лет исполняется Сергею Леонидовичу Катанандову. Это имя хорошо знакомо каждому жителю Карелии: он был мэром Петрозаводска, с 1998 по 2010 год руководил республикой, затем представлял ее в Совете Федерации. И даже уехав из Карелии, он не забывает свой родной край, оказывает поддержку. Уважаемый Сергей Леонидович, примите мои искренние поздравления. Желаю вам здоровья, энергии и благополучия!», — гласит поздравление.

фото: Валерий Поташов/Столица на Онего

Полиция пресекла митинг солидарности с Навальным в Петрозаводске (ФОТО, ВИДЕО)

Сотрудники полиции прекратили несанкционированную акцию солидарности с Навальным в Петрозаводске после того, как она переросла в митинг.

Как сообщает корреспондент «Столицы на Онего», в начале акции несколько десятков человек молча стояли у памятника Кирову, но вскоре некоторые из них начали выступать перед собравшимися.



На митинге солидарности с Алексеем Навальным. Фото: Валерий Поташов



Участники акции читали стихи Пушкина и пели песни Виктора Цоя. Фото: Валерий Поташов

После этого заместитель начальника УМВД России по Петрозаводску Андрей Либидка предупредил участников, что акция незаконна, а сотрудники правоохранительных органов окружили тех, кто стоял непосредственно рядом с памятником.

Они стали читать стихи Александра Пушкина и петь песни Виктора Цоя.



Фото Валерия Поташова/Столица на Онего

Сотрудники правоохранительных органов задержали нескольких участников, остальных выдавили с места проведения акции, после чего все разошлись.

фото: © «Столица на Онего»

Автовокзал Петрозаводска опубликовал летнее расписание

Летнее расписание пригородного сообщения с петрозаводского автовокзала вводится с 26 апреля.

В официальном паблике автовокзала разметили новое расписание автобусов пригородного сообщения. Оно начнет действовать с 26 апреля.

Напомним, в связи с реконструкцией автовокзала, отправления автобусов производится с железнодорожного вокзала (пл. Гагарина, д. 3, площадка у центрального входа). Кассы расположены в пригородных кассах ж/д вокзала. Пассажиры автовокзала могут пользоваться инфраструктурой железнодорожного вокзала.

фото: источник - ИА "Республика"/Максим Алиев

В автомастерской Петрозаводска произошел взрыв – пострадал один человек

На улице Ригачина в Петрозаводске в автосервисе взорвалась пневмоподушка амортизатора в автомобиле, сообщили в МЧС Карелии.

Сегодня в автомастерской на улице Ригачина в Петрозаводске произошел взрыв.

Как рассказали в МЧС, взорвалась пневматическая подушка амортизатора на одном из автомобилей. Пострадал один сотрудник автосервиса, его увезли на "скорой".

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, также выясняется состояние пострадавшего.

фото: Камера наблюдения компании «Ситилинк» / скриншот видео

В Карелии задавивший ребенка водитель погрузчика получил условный срок

В Костомукше водитель погрузчика, который задавил 8-летнюю девочку, был признан виновным и получил условный срок.

Водитель погрузчика, который насмерть сбил ребенка в Костомукше, признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщает Следком Карелии.

Следствие и суд установили, что днем 17 декабря 2020 года в Костомукше мужчина управлял погрузчиком во время проведения работ по расчистке улиц от снега. При движении задним ходом он не убедился в безопасности маневра и наехал на 8-летнюю девочку. Пострадавшая скончалась на месте происшествия от полученных травм.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно.

Ранее сообщалось, что 55-летний водитель погрузчика ООО «Инкод» в ходе предварительного расследования признал вину. При этом трактор компании, которым управлял мужчина в день трагедии, был неисправным.

Проверка костомукшской прокуратуры показала, что водитель нарушил инструкцию, согласно которой, прежде чем начать движение или включить обратный ход, необходимо подать сигнал и убедиться в отсутствии людей в зоне работы погрузчика.

Помимо этого, у погрузчика не работал звуковой сигнал, включающийся при движении задним ходом, что свидетельствует об отсутствии надлежащей проверки техники перед допуском к производству работ.

Момент трагедии в Костомукше был зафиксирован камерой наблюдения компании «Ситилинк».

фото: © Управление пресс-службы Главы Карелии

Александр Чепик: "Чтобы не случилось беды, предостерегите от участия в митингах своих родных и близких"

Премьер-министр правительства Карелии призвал жителей республики не участвовать в несанкционированных митингах.

Сегодня на некоторых интернет-ресурсах, в соцсетях и мессенджерах появилась информация о запланированных несогласованных публичных мероприятиях в регионах России.

В связи с этим премьер-министр правительства Карелии Александр Чепик предостерег жителей Карелии от участия в митингах.

"Сегодня по-прежнему сохраняется возможность заражения коронавирусом в местах массового скопления людей. Вирус пока не побежден окончательно, он продолжает забирать жизни. Чтобы не случилось беды, предостерегите от участия в митингах своих родных и близких. Особенно хочу обратиться к родителям несовершеннолетних. Несогласованные публичные мероприятия могут быть сопряжены с нарушением общественного порядка, в ходе которых могут пострадать и ваши дети. Напоминаю родителям о необходимости контроля и об административной ответственности за противоправные действия несовершеннолетних", - сказал Чепик.

Напоминаем, что в Карелии продолжают действовать ограничительные меры, направленные на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19, установленные распоряжением главы республики от 12.03.2020 №127-р.

Порядок организации и проведения публичных мероприятий утвержден Федеральным законом от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».

фото: © AP Photo/Noah Berger

Мужчина с женщиной сгорели в своем доме в поселке Карелии

В Пряжинском районе пожар унес жизни 44-летнего мужчины и 46-летней женщины, сообщили в Следкоме Карелии.

В ночь на 21 апреля в одном из частных деревянных домов в деревне Савиново Пряжинского района произошел пожар. При тушении были обнаружены тела 44-летнего мужчины и 46-летней женщины, проживавших в сгоревшем доме.

Причины возгорания и смерти потерпевших устанавливаются.

В настоящее время проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.

фото: © pixabay

Неполные семьи получат пособия, пообещал Путин

Путин поручил выплачивать на детей от 8 до 16 лет из неполных семей по 5 650 рублей.

Сегодня, выступая в Федеральном собрании, Путин поручил с 1 июля выплачивать на детей от 8 до 16 лет, воспитывающихся в неполных семьях, по 5 650 рублей, пишет ТАСС.

Больничные по уходу за ребенком до 7 лет включительно должны оплачиваться до 100% от заработка.

фото: © Столица на Онего

Один кандидат выбыл из гонки за кресло сити-менеджера Петрозаводска

Комиссия по отбору желающих занять пост главы Петрозаводска сняла одну из кандидатур из-за ошибки, допущенной претендентом при оформлении документации.

Комиссия сняла кандидатуру руководителя исполкома общероссийской общественной организации «Офицеры России» в Карелии Валерия Таборова из списка персон, претендующих на пост сити-менеджера Петрозаводска. Это решение было принято сегодня, 21 апреля, на заседании комиссии, которая занимается рассмотрением претендентов на кресло городского мэра. Об этом "Столице на Онего" сообщила депутат Петросовета от КПРФ Галина Васильева, состоящая в указанной комиссии.

По словам Галины Васильевой, один из документов Валерия Таборова не был оформлен по требованиям порядка проведения конкурса.

Сегодня комиссия определила дни, когда оставшиеся претенденты будут проходить собеседования. Мероприятия состоятся 23, 27, 28 апреля, также резервной датой назначено 29 апреля. Ежеденевно на собеседованиях члены комиссии будут выслушивать по несколько кандидатов.

30 апреля члены комиссии вынесут окончательное решение и назовут кандидатуры претендентов на должность сити-менеджера Петрозаводска, которые будут вынесены на сессию Петросовета. Депутаты горсовета определят нового городского главу.

На сегодняшний день за кресло, занимаемое Ириной Мирошник, ведут борьбу депутат Заксобрания Карелии Андрей Рогалевич, представляющий КПРФ ветеран МВД Андрей Гущин, автоюрист от Партии РОСТА Лев Тимошин, директор ООО «Партнер» Виктор Талбонен, главный специалист молодежного центра «Смена» Алексей Белянинов, учитель английского языка из МОУ Сунское, представитель партии Социальной защиты 35-летняя Екатерина Ганюченко, президента ООО «Святые Карелии» 41-летний Алексей Таранов, депутат Лендерского сельского поселения от «Единой России» 29-летняя Екатерина Кочакова, начальник аварийно-диспетчерской службы компании «ПКС-Водоканал» Яков Прокопчик и представитель организации «Евро Модуль» Павел Стальцов. Кроме этого, документы на конкурс подали Владимир Любарский, который занимает пост заместителя главы Карелии по внутренней политике, и Игорь Корсаков — заместитель премьер-министра по вопросам здравоохранения и социальной защиты Карелии.

Ранее руководитель аппарата КРОО «Ассоциация юристов России» Михаил Бокша, включившийся в гонку за пост городского главы, снял свою кандидатуру.

Напомним, полномочия Ирины Мирошник в должности главы Петрозаводска истекли 20 апреля. Депутаты Петросовета должны утвердить в должности нового городского главу.

Очередной сити-менеджер столицы Карелии будет выбран методом тайного голосования на сессии Петросовета 12 мая.

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

В Петрозаводске женщина-инвалид осталась без сиделки, которую арестовали за поддержку несанкционированной акции Навального

Петрозаводчанка Галина Широкорад, прикованная к инвалидному креслу, лишилась сиделки, которую задержали правоохранительные органы за поддержку несанкционированной акции.

Тяжело больная жительница Петрозаводска Галина Широкорад, осталась без сиделки. Елена Щелупанова, присматривающая за Широкорад, была задержана и затем арестована судом на пять суток. Об этом корреспонденту «Столицы на Онего» сообщила Галина Широкорад.

Сиделку Елену Щелупанову арестовали по обвинению в организации несогласованного публичного мероприятия. Речь идет о запланированной несанкционированной протестной акции в поддержку Алексея Навального. По имеющейся информации, она была задержана за репост видеозаписи в соцсети «ВКонтакте».

«Они приехали вчера в 12 ко мне и забрали Елену. Я предупредила, что могу находиться только 3 часа одна без помощи, но толку ноль», - заявила Галина Широкорад.

По словам горожанки, сейчас помощью ей занимается дочка арестованной сиделки.

«Дочка сиделки ищет новую сиделку мне на этот срок», — заявила она, добавив, что услуги по присмотру за инвалидами сейчас очень дорогие.

Галина Широкорад - инвалид первой группы с детства. Она не владеет руками. На компьютере женщина печатает ногой. Родни у горожанки нет. О своей жизни Галина Широкорад ранее рассказывала «Столице на Онего».

Ранее сообщалось, что в Карелии были задержаны активисты за призывы к несанкционированному митингу за Навального.

фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Досрочную пенсию можно получить раньше, чем планировалось: разъяснения Пенсионного фонда Карелии

Отделение Пенсионного фонда РФ по Карелии подготовило разъяснения об изменении порядка расчета трудового стажа – в него теперь включаются периоды повышения квалификации с отрывом от производства.

Изменения вступили в силу с 18 марта 2021 года и касаются всех категорий граждан, имеющих право на досрочное пенсионное обеспечение.

«Начиная с указанной даты, в стаж работы, дающей право на досрочную страховую пенсию, засчитываются периоды профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников (периоды повышения квалификации с отрывом от работы), которые являются условием выполнения работниками определенных видов деятельности и обязанность проведения которых возложена на работодателя в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации», - пояснили в ОПФР. На какие категории работников распространяется новый порядок, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © МВД Карелии

Мужчина пропал без вести в Петрозаводске (ФОТО)

Полиция просит помочь в розыске жителя города, который не выходит на связь с родственниками, сообщили в МВД Карелии.

Полиция Петрозаводска устанавливает местонахождение Валерия П. 1980 года рождения, который не выходит на связь с родственниками.

Всех, кто располагает значимыми сведениями о разыскиваемом, просят позвонить по телефонам: 8(8142)739-240, +7987-240-03-41 или 02.

Конфиденциальность гарантируется.

фото: дорога Беломорск-Сумпосад-Нюхча/паблик в ВК

Карелия оказалась на задворках российской Арктики

Федеральный центр не видит в республике локомотива развития арктических территорий.

В середине апреля премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил План реализации Стратегии развития Арктической зоны и основ государственной политики в Арктике, который имеет непосредственное отношение к Карелии, где почти все северные районы получили арктический статус. Но если взглянуть на те мероприятия, которые напрямую адресованы в утвержденном плане республике, станет очевидно, что федеральный центр отнюдь не считает ее локомотивом развития российской Арктики.

Читайте подробнее в статье «На задворках Арктики».

фото: © кадр из видео/МВД Карелии

Полиция Петрозаводска разыскивает лысого мужчину, подозреваемого в краже спорттоваров (ВИДЕО)

Петрозаводские полицейские просят помочь в розыске мужчины, подозреваемого в краже товара в одном из торговых центров города, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники полиции Петрозаводска устанавливают личность мужчины, запечатленного камерой видеонаблюдения. Он подозревается в краже товара из магазина на сумму более 3 тысяч рублей.

Всех, кто располагает значимой информацией о разыскиваемом, просят позвонить в полицию по телефону: +7 953-545-37-48.

Конфиденциальность гарантируется.

фото: © freepik.com/prostooleh

Путин предложил выплачивать по 6 350 рублей в месяц нуждающимся беременным женщинам

Президент России Владимир Путин предложил ввести выплату беременным женщинам с низкими доходами в размере в среднем в 6 350 руб. в месяц.

Об этом он сообщил в среду в послании Федеральному собранию.

"Очень важно, чтобы будущая мама получали поддержку со стороны государства, общества, чтобы она сохранила ребенка и была уверена, что ей помогут вырастить малыша, поставить его на ноги. Предлагаю предусмотреть для женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности, находящихся в трудной материальной ситуации, ежемесячную выплату в размере среднем по стране 6 350 рублей", - цитирует Путина ТАСС.

В настоящее время в качестве меры поддержки беременной женщины существует пособие по беременности и родам, максимальный размер которого в 2021 году составляет 340 795 рублей за 140 дней отпуска, минимальный размер - 58 878 рублей.

В случае осложненных родов (отпуск - 156 дней) размер максимального и минимального пособий составит 379 743 рубля и 65 607 рублей соответственно. Также существует ежемесячное пособие по уходу за ребенком, его максимальный размер составляет 29 600 рублей, минимальный - 6 752 рубля. Размер единовременного пособия при рождении ребенка составит 18 004 рубля.

фото: Госавтоинспекция Карелии / ВК

В Карелии два водителя иномарок сбили двух старушек, двигаясь задним ходом

Два похожих ДТП произошли в Карелии за сутки: двигавшиеся задним ходом водители не замечали пенсионерок, которые в итоге оказывались у них под колесами.

Оба происшествия случились во вторник, 20 апреля, сообщают в ГИБДД.

В 14:30 в поселке Заозерный 27-летний водитель автомобиля «Mitsubishi» при движении задним ходом наехал на 78-летнюю женщину. Пенсионерка в тот момент переходила проезжую часть в неположенном месте, в зоне видимости пешеходного перехода. В результате ДТП женщина получил травмы, ей была оказана медицинская помощь. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В Сортавале в 17:05 в районе дома № 6 по ул. Ленина 60-летний водитель автомобиля «KIA Rio» также при движении задним ходом совершил наезд на 70-летнюю женщину. Пожилая дама в нарушение правил дорожного движения двигалась по проезжей части при наличии свободного тротуара. В результате ДТП она получила травмы, ей была оказана медицинская помощь.

Ранее камеры наружного наблюдения зафиксировали, как автомобилист сбил пешехода в Кондопоге.

фото: © страница Вконтакте Романа Голубева

В Карелии прокуратура нашла нарушения в работе школы, где отравились дети

Сотрудники прокуратуры зафиксировали нарушения в деятельности школы №1 Олонца, где ранее произошла вспышка норовирусной инфекции.

Прокуратура Олонецкого района проверила организацию питания в средней школе № 1 Олонца, где в апреле произошла вспышка заболевания среди учащихся начальных классов из-за инфицирования норовирусом. Об этом сообщает сайт надзорного органа.

В деятельности организации ООО «ПК Прибой», оказывающей услуги питания в школе, были выявлены нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства. Сотрудники прокуратуры обнаружили отсутствие маркировки на отдельных продуктах питания и маркировки столового инвентаря, зафиксировали совместное хранение сырой и приготовленной продукции, наличие посторонних вещей в местах обработки посуды.

Прокуратура района внесла в адрес организации представление, которое находится на рассмотрении.

19 апреля договор с компанией «ПК Прибой» на осуществление питания учащихся был расторгнут.

Прокуратура района выявила нарушения и в деятельности самой школы. На момент проверки на пищеблоке учебного заведения отсутствовали индивидуальные шкафчики и специальные места для хранения личных вещей и рабочей одежды персонала, не был оборудован отдельный туалет с раковиной для мытья рук персонала; стол для сырых овощей не имел гигиенического покрытия; поверхности производственных столов для выпечки были выполнены из фанеры, а не из дерева твердых лиственных пород.

Также сотрудники прокуратуры установили, что ежедневные медицинские осмотры работников пищеблока медработником не проводились, подписи о его проведении в журналах отсутствовали, в том числе и в период, когда была зафиксирована вспышка заболевания.

Выявленные нарушения послужили основанием для внесения прокуратурой района представления главе администрации Олонецкого района, которое находится на рассмотрении.

Как сообщили в прокуратуре, в представлениях поставлен вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности. Проверка, направленная на установление причин вспышки заболевания, продолжается.

Напомним, информация о вспышке кишечной инфекции в школе Олонца появилась в четверг, 8 апреля. За медицинской помощью в связи с отравлением обратились 22 ученика младших классов и сотрудник школьного пищеблока. Проверкой инцидента занялись Следком и прокуратура республики.

По данным на понедельник, 12 апреля, число отравившихся увеличилось до 77 человек. Болели 76 учащихся начальной школы и школьная буфетчица.