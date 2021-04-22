Важные новости, которые вы могли пропустить

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Танки вновь проедут по Петрозаводску в День Победы

Военный парад в честь Дня Победы пройдет на площади Кирова в столице Карелии.

Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что в карельской столице в День Победы запланированы праздничные мероприятия, в их числе — парад на площади Кирова. В то же время в городе не будет шествия «Бессмертного полка». Об этом Парфенчиков заявил на своей странице в соцсети.

«В этот раз большинство памятных акций вновь пройдут в привычном формате. В Петрозаводске 9 мая мы сможем почтить память павших минутой молчания и преклонить колено у Могилы неизвестного солдата, возложить цветы к Вечному огню, памятнику морякам Онежской флотилии и стеле „Город воинской славы“. В честь 76-й годовщины Великой Победы на площади Кирова вновь состоится военный парад» — сообщается на странице губернатора.

При этом шествия «Бессмертного полка» в привычном виде не будет. Оно пройдет в режиме онлайн. Парфенчиков объяснил такое решение ситуацией с коронавирусом, который «еще не побежден».

«Однако, как бы ни хотелось нам пройти в строю „Бессмертного полка“, в этом году мы вынуждены снова провести акцию в онлайн-формате. Такое решение было принято по всей стране. Многие представители старшего поколения считают своей святой обязанностью принять участие в шествии, но мы не можем подвергать их риску. Коронавирус еще не побежден, не сформирован коллективный иммунитет. А наши ветераны, пожилые люди наиболее уязвимы перед инфекцией», — говорится на странице губернатора.

В прошлом году торжественные мероприятия не проводились из-за пандемии.

Напомним, в 2019 году танки разрушили асфальт в центре Петрозаводска. Гусеничная техника повредила дорожное покрытие на пересечении улиц Карла Маркса и Пушкинской около Музыкального театра Карелии, а также около Национального театра. Адмнистрации города пришлось искать спонсора, чтобы отремонтировать асфальт после парада.

фото: © ГКУ РК ОПС по Лахденпохскому району

На трассе в Карелии в страшной аварии погибли три человека (ФОТО)

В Лахденпохском районе в ДТП погибли три человека и трое получили травмы.

Как сообщается в паблике пожарно-спасательной службы Лахденпохского района, сегодня днем, 22 апреля, на пульт дежурной службы поступило сообщение о ДТП.

Авария произошла по трассе "Санкт Петербург Сортавала", 166 км. В результате аварии три человека погибли, трое получили травмы.

В ликвидации аварии принимали участие сотрудники пожарной части поселка Куркиёки, ГИБДД, две кареты скорой помощи из Лахденпохья и одна из Приозерска.

Подробности ДТП устанавливаются. На месте работают сотрудники ГИБДД Карелии, медики и спасатели.

фото: © М.Галагуцкий (из личного дела А.К.Штогрина)

Умер экс-мэр Сегежи, чей сын арестован за смертельное падение льдины в Петрозаводске

В столице Карелии состоится прощание с бывшим главой Сегежского района Александром Штогриным, сын которого арестован по делу о гибели прохожего под глыбой льда.

Ушел из жизни Александр Штогрин, который в 2006 году сложил полномочия мэра Сегежи. Прощание с Александром Константиновичем состоится 23 апреля с 11.00 до 12.00 в траурном зале на улице Вольная, 4 (зал № 1).

С 1990 по 1994 год Александр Штогрин трудился в Верховном Совете Карелии, в 1994-м был депутатом городского совета, а затем и заместитель главы местного самоуправления города и района по работе Совета. С осени 1997 года Штогрин занимал пост глава местной администрации.

Как отметила нынешняя глава администрации Сегежского о района Марина Гусева, Александр Константинович руководил районом муниципалитетом в непростое время — с 1997 по 2006-й.

«Непростыми были эти годы для первого руководителя района, но, не сдаваясь, с ноября 1997 года по декабрь 2005 года Александр Константинович проводил целенаправленную политику по стабилизации положения дел в экономике и социальной сфере нашего района. Многое удалось: введение в эксплуатацию в 2000 году поворотного моста в районе 10 шлюза Беломоро-Балтийского канала, введен в эксплуатацию акушерский корпус в Сегеже (2001), приобретены два дизель генератора для обеспечения надежного электроснабжения поселков Валдай и Вожмогора, что позволило снизить затраты на дорогостоящее дизельное топливо и тарифы. Благодаря личной инициативе Александра Константиновича в Сегеже был построен железнодорожный вокзал», — пишет Марина Гусева на своей странице в соцсети.

Коллектив администрации Сегежского муниципального района, бывшие служащие органов местного самоуправления и все сослуживцы выражают глубокие соболезнования родным и близким в связи с уходом из жизни Александра Штогрина. Александр Константинович всегда пользовался заслуженным авторитетом, большим уважением и доверием коллег по работе и населения.

Как пишутт читатели «Столицы на Онего», Александр Константинович очень сильно переживал за сына, гендиректора управляющей компании, которая не убрала ледяную глыбу с крыши дома в Петрозаводске, в результате чего погиб прохожий. Трагедия произошла 14 марта 2021 года у дома №10 по улице Куйбышева. Руководитель управляющей компании был арестован.

фото: © кадр из видео

Электромонтажник упал с высоты вниз головой на площади в Петрозаводске (ШОК-ВИДЕО 18+)

На площади Кирова рабочий упал с 5-метровой высоты, с травмами его госпитализировали.

Как стало известно "Столице на Онего", сегодня утром, 22 апреля в 8.22, в Петрозаводске на площади Кирова во время демонтажа воздушных линий рабочий упал с 5-метровой высоты.

В результате падения электромонтажник получил серьезные травмы и был госпитализирован.

Как отметили очевидцы, рабочий, несмотря на правила техбезопасности, работал на высоте не с люльки, а с лестницы.

После падения одного рабочего, второй продолжил выполнять работы опять с нарушением техбезопасности - с лестницы.

Момент падения рабочего попал в объектив камеры наружного наблюдения камеры "Сампо.ру".

фото: © паблик Вконтакте «ДТП Петрозаводска и Карелии»

В Петрозаводске ночью автомобиль влетел в жилой дом (ФОТО и ВИДЕО)

Иномарка не удержалась на трассе и оказалась во дворе частного дома по улице Гвардейская в Петрозаводске.

Ночью 22 апреля в 5.09 на улице Гвардейская, возле дома №57, произошло ДТП с участием легкового автомобиля Toyota Corolla.

Машина, вероятнее всего, двигалась по улице Гвардейской в сторону центра города. В какой-то момент автомобиль занесло, он вылетел с проезжей части, въехал во двор частного жилого дома и там перевернулся на бок. Информация об этом появилась в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

В аварии оказались повреждены автомобиль, жилой дом и придомовая территория. К счастью, обошлось без жертв.

Во дворе пострадавшего дома по улице Гвардейской уже не первый раз оказываются вылетевшие с дороги машины. Двор расположен как раз возле поворота, и не рассчитавшие скорость водители залетают на чужую придомовую территорию.

фото: © МЧС России

В Карелии спасатели вытащили из озера тело мужчины, который пропал в прошлом году

Спасатели обнаружили труп на озере Верхнее Падозеро в Пряжинском районе.

По информации Карельской республиканской поисково-спасательной службы, спасатели достали из воды тело неизвестного мужчины, который, предположительно, пропал в прошлом году. Труп был обнаружен на озере Верхнее Падозеро 20 апреля.

Петрозаводский поисково-спасательным отряд передал тело полиции.

Ранее сообщалось, что в Калевальском районе спасатели на озере Нижнее Куйто нашли тело мужчины, пропавшего 20 апреля.

фото: © Артем Коротаев/ТАСС

Пропавший два дня назад рыбак на озере в Карелии найден мертвым

В Калевальском районе спасатели на озере Нижнее Куйто нашли тело мужчины, пропавшего 20 апреля.

Как пишут в паблике Карельской республиканской поисково-спасательной службы, мужчина 1969 года рождения пропал на рыбалке на озере Нижнее Куйто 20 апреля. На следующий Кемский поисково-спасательный отряд обнаружил тело рыбака и передал его полиции.

Ранее сообщалось, что двое рыбаков на снегоходе провалились под лед на севере Карелии.

фото: © ГКУ РК ОПС по Лахденпохскому району

ГИБДД Карелии рассказали подробности страшной аварии, унесшей жизни трех человек (ФОТО)

В Лахденпохском районе при столкновении двух автомобилей погибли три человека и трое госпитализированы, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

По предварительным данным, 22 апреля в 9.55 в Лахденпохском районе на 166 км автодороги "А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург - Сортавала – «Кола») произошло столкновение автомобилей Fiat Ducato и «Газель».

В результате происшествия до приезда скорой медицинской помощи погибли три пассажира автомашины «Газель», водитель госпитализирован. Водитель и пассажир автомобиля «Фиат» с места ДТП госпитализированы.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа и наряд ДПС. Обстоятельства ДТП устанавливаются. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее в паблике пожарно-спасательной службы Лахденпохского района были опубликовано фото с места аварии и дана первая информация о происшествии.

фото: © Александр Щербак/ТАСС

Спасатели рассказали, как погиб пропавший мужчина в камуфляже

Поиски мужчины, пропавшего 18 апреля, были завершены 20 апреля – родным и близким выражают соболезнования.

В паблике Карельской поисково-спасательной службы сообщили, что 21 апреля была проведена операция по поднятию тела из водоема.

"По заявке Прионежской полиции от 19 апреля проводились поисково-спасательные работы мужчины, пропавшего 18 апреля на рыбалке на лесной ламбе рядом с поселком Половина. Петрозаводским поисково-спасательным отрядом тело было найдено и передано полиции", - сообщается паблике поисковиков.

Пропавший рыбак утонул.

Ранее сообщалось, что 18 апреля мужчина в камуфляже выехал на автомобиле "Нива" из деревни Половина и пропал. В старом карьере была обнаружена только машина. Позже тело было найдено. Родным и близким выразили соболезнования.

фото: © Валерий Поташов/Столица на Онего

Прокуратура проводит проверку из-за упавшего вниз головой рабочего в центре Петрозаводска

Прокуратура Карелии организовала проверку по информации СМИ о получении мужчиной травм при проведении монтажных работ на площади Кирова в Петрозаводске.

Предварительно установлено, что сегодня, 22 апреля, в ходе проведения работ с лестницы без надлежащей страховки 31-летний мужчина упал с высоты, получив серьезные травмы. В настоящее время он госпитализирован в БСМП, где прооперирован, сообщили в ведомстве.

В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка соблюдению требований охраны труда при производстве работ.

По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, сегодня утром, 22 апреля в 8.22, в Петрозаводске на площади Кирова во время демонтажа воздушных линий рабочий упал с 5-метровой высоты. Как отметили очевидцы, рабочий, несмотря на правила техбезопасности, работал на высоте не с люльки, а с лестницы.

После падения одного рабочего, второй продолжил выполнять работы опять с нарушением техбезопасности — с лестницы.

Момент падения рабочего попал в объектив камеры наружного наблюдения камеры «Сампо.ру».

фото: pixabay

Фитнес-инструктор, обвиняемый в сексуальном насилии, предстал перед судом в Карелии

Петрозаводский городской суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении обвиняемого в сексуальном насилии и других преступлениях выходца из Армении.

Подрабатывавший фитнес-инструктором мужчина познакомился в ночном клубе с 25-летней петрозаводчанкой и напросился к ней в гости. Оказавшись в квартире своей избранницы, обвиняемый, по версии следствия, стал склонять ее к сексу.

Когда она отказалась и стала сопротивляться, ухажер несколько раз ее ударил и совершил, как сказано в материалах дела, "насильственные действия сексуального характера". Жертва насилия написала заявление в правоохранительные органы.

В ходе следствия ему также было предъявлено обвинение в краже у отвергнувшей его девушки планшета и других вещей на сумму более 7 тыс. рублей, а также в краже 2 тыс. рублей с мобильного телефона его знакомого.

Кроме того, во время обыска в карманах одежды фитнес-инструктора были обнаружены наркотики.

Подсудимый находится под арестом.

По совокупности преступлений ему грозит до шести лет лишения свободы.

Следующее судебное заседание по этому делу запланировано на 5 мая.

фото: администрация Петрозаводска

Администрация Петрозаводска объяснила, за что Путин наградил главного финансиста города

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении заместителя главы администрации Петрозаводска – председателя комитета финансов Елены Логиновой.

Она удостоена почетного звания «Заслуженный экономист Российской Федерации».

Как пояснили в пресс-службе мэрии, эту награду главный финансист города получила «за многолетний добросовестный труд и успешную реализацию значимых для города проектов».

«Получение почетного звания «Заслуженный экономист Российской Федерации» - это итог работы созданного коллектива. Рядом со мной трудятся настоящие профессионалы, которые подхватывают все инициативы и грамотно их претворяют в жизнь. Благодаря команде единомышленников на протяжении многих лет нам удается достигать значимых финансовых результатов», - цитирует пресс-служба слова Логиновой.

На официальном сайте администрации опубликован послужной список заместителя мэра и перечень ее заслуг.

Высшее профильное образование она получила в 1993 году, в администрации Петрозаводска работает с 1998 года. За 21 год муниципальной службы Логинова прошла путь от специалиста финансового управления до председателя комитета и заместителя главы города.

«В числе ее заслуг - реформирование системы управления муниципальными финансами, благодаря которому администрация не раз по итогам оценки Министерства финансов Республики Карелия становилась лучшей, разработка и внедрение нормативно-правовой базы финансовой системы, позволившей эффективно реализовать 14 муниципальных программ в сферах ЖКХ, охраны окружающей среды, культуры, образования, молодежной политики, спорта, обеспечения безопасности населения и других областей. На протяжении последних двух лет Петрозаводск побеждал в региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами», - пояснили в администрации Петрозаводска.

фото: © Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

В Петербурге арестовали обвиняемого в мошенничестве экс-начальника Управления МЧС Карелии

Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга 20 апреля задержали экс-начальника Управления МЧС Карелии Алексея Елисеева.

Бывший начальник Управления МЧС Карелии Алексей Елисеев, ранее занимавший пост руководителя ФГКУ «Специальное управление федеральной противопожарной службы № 50 МЧС России» в Санкт-Петербурге, обвиняется в двух эпизодах мошенничества. Об этом 21 апреля сообщила "Фонтанка.ру" со ссылкой на объединённую пресс-службу судов Северной столицы.

Елисеев вину не признал. Невский районный суд вынес решение заключить его под стражу до 19 июня. Адвокат просил для своего подзащитного домашний арест.

Как накануне со ссылкой на данные следствия писала «Фонтанка», бывший руководитель спецуправления требовал от подчинённых сотрудников писать рапорты об оказании дополнительной материальной помощи, сообщая в них ложные сведения о перенесённых заболеваниях или понесённых убытках, а после получения соответствующих выплат возвращать ему половину от выплаченных денег.

Напомним, 43-летний Алексей Елисеев руководил ГУ МЧС по Республике Карелия с июня 2020 до апреля нынешнего года. 12 апреля 2021 года Елисеев был освобожден от должности начальника ГУ МЧС по Республике Карелия указом президента Владимира Путина.

фото: Segezha Group

Владелец Сегежского ЦБК собирается продать акции на 30 млрд рублей

Компания Segezha Group, владеющая Сегежским ЦБК в Карелии, объявила о планах размещения акций на бирже.

Об этом говорится в сообщении компании, которое цитирует ТАСС.

"Segezha Group...сегодня объявляет предварительный ценовой диапазон первичного публичного предложения и планируемый листинг обыкновенных акций на Московской бирже, а также сообщает о публикации информационного меморандума в отношении предложения. Предварительный ценовой диапазон предложения установлен на уровне от 7,75 руб. до 10,25 руб. за одну акцию. В ходе предложения компания намерена разместить новые акции, в объеме до 32,4% от ранее размещенных акций, и привлечь не менее 30 млрд руб. ", - сообщает Segezha Group. Зачем компания продает акции, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © AP Photo/Craig Ruttle

Коронавирус унес жизни еще двух жителей Карелии

Оперативный штаб карельского правительства сообщил еще о двух подтвержденных случаях смерти от COVID-19.

В Карелии подтверждены еще две смерти от коронавирусной инфекции, информирует оперштаб. В Питкярантской ЦРБ скончалась жительница поселка Харлу 1936 года рождения, в Республиканской инфекционной больнице скончался житель Суоярви 1952 года рождения. Оба пациента имели сопутствующие хронические заболевания.



Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 69 человек. Из этого числа заболевших — 68 человек, из них 27 имеют симптомы средней тяжести, один человек в тяжелом состоянии.



Выздоровели еще 68 человек.

Согласно официальным данным, с начала пандемии в Карелии от коронавируса скончались 447 человек. Выздоровел после заражения 43381 человек. Эти цифры опубликованы на странице главы Минздрава республики Михаила Охлопкова.



Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии — 7396,1 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3221,3 случая, по Северо-Западу — 5669,8.

фото: © паблик Вконтакте «Живой Петрозаводск»

В автобусе Петрозаводска, где проезд стоит 37 рублей, «развозюкана грязь и пахнет хлором» (ФОТО)

Пассажиры маршруток Петрозаводска возмущены состоянием общественного транспорта.

В паблике «Живой Петрозаводск» опубликовано сообщение от горожанина, который возмущен состоянием автобуса № 21, где, несмотря ни на что, подняли плату за проезд.

«Автобус маршрута № 21 утром выглядел так: в салоне разлита жидкость (вода?), пахнет хлором. Грязь развозюкана. Так и не понятно, что это было: влажная уборка или генеральная „по полной“? Сиденья вообще все рваные и исписанные», — написал пассажир.

Горожанин интересуется: Когда нас избавят от такого обслуживания за 37 руб.? Есть в этом городе транспортная инспекция? Кто выдаёт лицензию на обслуживание? Почему прокурор молчит? Всё же очевидно, а меры никакие не принимают.

фото: © Столица на Онего

Одного из бывших руководящих сотрудников МЧС Карелии приговорили к 5 годам лишения свободы за взятки

Суд приговорил бывшего сотрудника Главного управления МЧС Карелии к 5 годам колонии строгого режима и штрафу в 650 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре Карелии.

Верховный Суд Республики Карелия оставил без изменения приговор Костомукшского городского суда по уголовному делу в отношении 34-летнего бывшего замначальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Костомукша, Калевальскому и Муезерскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС Карелии.

Он признан виновным в получении взятки в значительном размере, совершенной вымогательством.

Установлено, что в марте 2020 года осужденный провёл плановую выездную проверку соблюдения требований пожарной безопасности в баре, Костомукши, в ходе которой выявил ряд нарушений. После проведения проверки он получил от собственника заведения 35 тысяч рублей за укрытие факта несоблюдения требований пожарной безопасности.

Кроме того, в сентябре-октябре 2020 года он потребовал от собственника магазина автозапчастей в Костомукше передать ему 150 тысяч рублей за невключение магазина в план проведения проверок на 2021 год, о чём предприниматель сообщил в правоохранительные органы. В результате 9 октября 2020 года около здания магазина сотрудник МЧС был задержан после получения первой части взятки в сумме 50 тысяч рублей.

Судом первой инстанции мужчине было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, в государственных органах и органах местного самоуправления, на срок 5 лет и со штрафом в размере 650 тысяч рублей.

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Республики Карелия, рассмотрев жалобу стороны защиты на приговор Костомукшского городского суда, с учетом возражений государственного обвинителя, а также мнения прокурора, участвующего в заседании суда апелляционной инстанции, полагавшего вынесенный приговор законным и обоснованным, согласилась с квалификацией действий осужденного и назначенным ему наказанием.

Ранее сообщалось, что взяточнику из МЧС грозит 15 лет лишения свободы.

фото: © "Столица на Онего"

На строительство школы в Медвежьегорске выделено более 1,6 миллиарда рублей

Школу в районном центре Карелии планируется построить в рамках национального проекта «Образование».

В Карелии объявлен конкурс на строительство здания образовательного учреждения в Медвежьегорске, рассчитанного на 1100 учащихся. На эти цели выделено более 1,6 миллиарда рублей в рамках национального проекта «Образование». Заказчиком работ выступило республиканское управление капитального строительства.

Напомним, власти Карелии обещали построить в Медвежьегорске новую школу еще в 2017 году, а открыть ее планировалось в 2020-м – к 100-летию республики. Однако сроки строительства постоянно переносились, поскольку долгое время карельские чиновники не могли определиться даже с местом размещения общеобразовательного учреждения.

фото: © Столица на Онего

Власти Карелии запретили проведение Первомайской демонстрации в Петрозаводске

Отказ в проведении демонстрации 1 мая получили профсоюзы Карелии и региональное отделение КПРФ — традиционные организаторы праздничного шествия.

Как сообщил лидер КПРФ в Карелии Евгений Ульянов, власти республики отказали всем, кто подавал заявки на проведение Первомайской демонстрации в Петрозаводске, в том числе — профсоюзам и коммунистам, которые на протяжении многих лет являются организаторами праздничных шествий в День солидарности трудящихся.

Формальные причины указывались разные, однако на словах ответственные лица карельского правительства пояснили, что рекомендация отказать в проведении демонстрации якобы поступила им с федерального уровня.

По мнению лидера коммунистов Карелии, реальная причина отказа — боязнь со стороны властей любой общественной активности.

«Просто они боятся любой общественной активности. Даже 1 мая — любимый всеми праздник Весны и Труда, на чиновников наводит страх».

Напомним, что в прошлом году Первомайская демонстрация в Петрозаводске не состоялась из-за введенного режима самоизоляции с началом эпидемии коронавируса. Ранее праздничные шествия на 1 мая в столице Карелии собирали тысячи участников — люди шли по улицам города с флагами, шариками и цветами под звуки песен. Случаев нарушения общественного порядка никогда при этом не было.

фото: Столица на Онего

Еще три маршрута в Петрозаводске повысят цену за проезд

Перевозчик предупредил о повышении цены за проезд на автобусах номер 17, 27 и 29, рассказали в администрации Петрозаводска.

Представители транспортной компании «ТосноАвто», осуществляющей автобусные перевозки в Петрозаводске, уведомили о планируемом повышении стоимости проезда.

Сразу на четыре рубля вырастет цена за одну поездку в автобусах № 17, 27 и 29. Произойдет это с 26 апреля. Таким образом, стоимость проезда по указанным маршрутам составит 37 рублей.

Напомним, с 10 апреля одна поездка на автобусах №№ 1, 2, 5, 8, 10, 12, 14, 15, 19, 21, 22 выросла до 37 рублей. При этом никаких обсуждений планов транспортных компаний по повышению тарифа нигде не было.

Сегодня администрация города пытается разрешить ситуацию с помощью ФАС.

фото: © из архива Б.Семенова

«Как это было»: во дворе — дворник, в подъезде — уборщица

В советские годы Петрозаводск был чистым, зеленым и красивым — вспоминаем «Как это было».

Рубрика «Как это было» — новый проект «Столицы на Онего». Мы будем вспоминать, как жили в советские годы, — когда Петрозаводск был самым зеленым и чистым городом на Северо-Западе; когда медицина и образование были бесплатными, а квартплата — копеечной; когда не было безработицы, и после окончания вуза открывались вполне реальные перспективы.







фото: © из архива Б.Семенова

Чем жили, чему радовались и огорчались советские люди в советской Карелии и социалистической стране — об этом и поговорим.

Автор рубрики «Как это было» Армас Машин — представитель именно этого поколения:

— Людям свойственно вспоминать и сравнивать: как было раньше, как сейчас. Кто-то ностальгирует, с восхищением вглядываясь в прошлое сквозь розовые очки. Кто-то смотрит через них на день сегодняшний. Главное, быть честным с самим собой, вспоминая и сравнивая. А помня и сравнивая, взять все лучшее с собой в будущее.

Детство и юность нашего поколения пришлись на конец 60-х — начало 80-х годов. Это время до перестройки, и именно этот период советского социализма — тема этих записок.

Как в советские годы удавалось содержать в чистоте Петрозаводск? В чем секрет успешной работы системы коммунального хозяйства в то время? И почему люди раньше массово выходили на субботники, а теперь — ленятся и стесняются?

Вот что рассказывает Армас Машин:

— Тогдашний Петрозаводск был поменьше, потише, поскромнее нынешнего. С тех пор у нас появилось много нового (качество новинок и материалов — отдельная тема). Старый добрый Петрозаводск был, как мне кажется, чище и ухоженнее нынешнего. «По газонам не ходить!» — слоган того времени. И в большинстве не ходили, а тех, кто ходил, порицали и наказывали. Кто бы сейчас расставил в Петрозаводске таблички: «На газонах не парковаться!» и добился, чтобы не парковались.

Снег ли, листопад ли — дворник с раннего утра был во дворе: подметает листву или сгребает снег. Во дворе дворник, в подъезде уборщица. Скромно, но конкретно.

Подробнее читайте в рубрике «Как это было».

фото: © ГИБДД Карелии

Водитель потерял сознание за рулем и улетел в кювет на трассе в Карелии

Житель Североморска стал виновником ДТП, в которой пострадала 71-летняя пассажирка, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

В минувшую среду, 21 апреля, в 20:20 на 467км федеральной автодороги «Кола» 35-летний водитель автомобиля Suzuki из Североморска во время движения потерял сознание и съехал в кювет.

В результате ДТП травмы получила его 71-летняя пассажирка - жительница Мурманской области. Пенсионерка была доставлена в больницу.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее водитель улетел в кювет и перевернулся на шоссе в Петрозаводске.

фото: © страница Вконтакте Дмитрия Беленихина

Росгвардейцы с пистолетами в руках провели учения в Петрозаводске (ФОТОФАКТ)

Житель Петрозаводска запечатлел бойцов Росгвардии, которые средь бела дня с пистолетами в руках прятались за машиной в центре города.

На своей странице в соцсети Дмитрий Беленихин разместил занимательный пост о бойцах Росгвардии.

«Не перестаю удивляться будничной жизни Петрозаводска: только что запарковался у бассейна „Акватика“, высадил ребёнка, рядом две росгвардейских машины, за которыми не сразу заметил прячущихся бойцов с обнаженным оружием. Никакого оцепления, мимо едут машины, на тренировки идут дети. Эка невидаль, перестрелка в центре города, проходим, не задерживаемся…»

фото: © кадр из видео/МВД Карелии

В Петрозаводске разыскивают подростков, разбивших окно в одном из жилых домов (ВИДЕО)

Вандалы повредили стеклопакет в жилом доме по Октябрьскому проспекту, сообщили в МВД Карелии.

Инцидент произошел в начале апреля. Вечером в жилом доме по Октябрьскому проспекту был поврежден стеклопакет.

Сотрудники полиции Петрозаводска устанавливают личность того, кто может быть причастен к совершению правонарушения.

Всех, кто располагает информацией о разыскиваемом, просят позвонить в полицию по телефону: +7911-403-23-10.

Конфиденциальность гарантируется.

Ранее полиция Петрозаводска просила помочь в розыске подозреваемого в краже.

фото: Столица на Онего

Профсоюзы Карелии получили предложение о продаже их доли в санатории «Марциальные воды»

Правительство Карелии рассматривает вопрос о выкупе 49% доли Союза организаций профсоюзов в уставном капитале ООО «Санаторий «Марциальные воды».

Об этом сообщил руководитель профсоюзной организации Илья Косенков.

По его словам, профсоюзы получили такое предложение от правительства, которому принадлежит 51% доли в уставном капитале. Руководство санатория заказало оценку рыночной стоимости доли профсоюзов. По словам Косенкова, от результатов оценки будет зависеть позиция профсоюзов о целесообразности продажи их доли. Подробности читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

Суд оштрафовал жителя Карелии за призывы к несанкционированному митингу в поддержку Навального

Пудожанин, разместивший в открытом доступе ролик в поддержку Алексея Навального, оштрафован на 20 тысяч рублей, сообщили на сайте Пудожского районного суда.

Суд рассмотрел дело жителя Пудожа, задержанного за размещение на своей странице в соцсети в открытом доступе видео, где содержались публичные призывы к проведению несанкционированного митинга в поддержку Алексея Навального.

Как постановил суд, мужчина таким образом осуществлял организацию публичного мероприятия без подачи уведомления о проведении этого мероприятия и нарушил тем самым ряд статей Федерального закона о митингах.

Пудожанин свою вину признал лишь частично, заявив, что разместил у себя на странице Вконтакте понравившийся видеоролик, но организацией публичного мероприятия не занимался.

Тем не менее, на основе исследованных доказательств суд признал мужчину виновным в совершении правонарушения и назначил ему административный штраф в размере 20 тысяч рублей.

Напомним, во вторник, 20 апреля, полицейские в Карелии задержали 9 человек за призывы к участию в несанкционированном митинге в поддержку Алексея Навального.

В среду, 21 апреля, двоим из них суд вынес постановление об аресте на 1 сутки и 7 суток, а жителя Прионежского района обязали выплатить штраф в размере 10 тысяч рублей.

фото: © «Деловая россия»

«Деловая Россия» позавтракала с послом Финляндии

В Москве состоялся бизнес-завтрак с участием посла Финляндии в РФ Антти Хелантеря и представителей Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

Предприниматели обсудили возможности двустороннего сотрудничества с Финляндией, выявили перспективные отрасли и проекты для совместной реализации. В завтраке принял активное участие председатель Карельского регионального отделения «Деловой России» Александр Калько.

Антти Хелантеря в своем выступлении обратил внимание на то, что Россия всегда в первой тройке внешнеэкономических партнеров Финляндии, а объем инвестиций финских компаний в российскую экономику составляет 14 млрд евро. Он добавил, что в Финляндии работает 100 тысяч частных компаний, около четверти из которых занимаются внешнеэкономической деятельностью. Многим из них было бы интересно делать бизнес с Россией.

«Учитывая близость Карелии и Финляндии, как территориальную, так и культурную, особое внимание на встрече с послом было уделено сотрудничеству с предпринимателями, работающими в нашей республике. Мы обсудили возможности поставок промышленных товаров из Карелии, а также продукции, изготовленной из шунгита и переработанной древесины. Договорились об отдельных переговорах с консулом Финляндии уже здесь, в Петрозаводске. Будем развивать экономическое и культурное сотрудничество. Важно делать это не только по линии органов власти, но и снизу — чтобы предприниматели, деятели науки и культуры могли находить взаимовыгодные контакты, работать совместно в интересах населения обеих стран», — сказал лидер карельских «делороссов» Александр Калько.

фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Пожилой житель Карелии с больным сердцем скончался от пневмонии

Всего за год в Карелии от пневмонии умерли 134 человека, сообщили в оперштабе республики.

За сутки в республике 19 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией, один пациент умер — скончался 74-летний мужчина с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы, тест на COVID-19 отрицательный.

Начиная с первого апреля минувшего года с внебольничной пневмонией госпитализированы 5765 пациентов, 134 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19, сообщили в оперштабе.

Жители Петрозаводска принесли цветы к памятнику Ленину (ФОТО)

Коммунисты, сторонники КПРФ и обычные горожане пришли сегодня к памятнику Владимиру Ленину в Петрозаводске и возложили цветы в честь 151-й годовщины со дня рождения вождя революции.

Пришедшие с цветами к памятнику Ленину жители Петрозаводска отметили, что Владимир Ильич был человеком, сумевшим изменить мир, гениальный мыслитель и практик, он стал основателем первого в мире социалистического государства.



Ленин оставил после себя великое наследие, которое, по мнению многих, и сегодня эффективно работает. По сути дела, даже нынешние успехи в области медицины, науки, образования зиждутся на заложенном им фундаменте, говорилось на встрече.

Недаром согласно социологическому опросу Фонда общественного мнения, 56% граждан России считают роль Ленина в истории страны положительной.

фото: ©Законодательное собрание Карелии

Глава Карелии предложил внести поправку в федеральный закон о недрах

Карельский губернатор предложил включить арктические районы республики в перечень субъектов федерации, где участки недр могут передаваться в пользование на срок до семи лет для геологического изучения.

Глава Карелии Артур Парфенчиков внес на рассмотрение республиканского парламента проект поправки в федеральный закон о недрах, которая предусматривает включение арктических территорий региона в перечень субъектов федерации, где участки недр могут передаваться в пользование на срок до семи лет для геологического изучения. Как считает руководство республики, это позволит более эффективно проводить геологическое изучение тех районов Карелии, которые входят в Арктическую зону РФ, и повысят их инвестиционную привлекательность.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, в настоящее время в Сегежском, Калевальском и Кемском районах Карелии, относящихся к арктическим территориям, нет месторождений твердых полезных ископаемых, учтенных государственным балансом запасов полезных ископаемых. В 2019-2020 году получены три лицензии на геологическое изучение с целью поисков и оценки месторождений благородных металлов в Сегежском районе. Калевальский и Кемский районы так и остаются невостребованными для инвесторов, в том числе и в части изучения общераспространенных полезных ископаемых.

«На 1 января 2021 года на территории Республики Карелия предоставлено 22 лицензии на геологическое изучение с целью поисков и оценки месторождений общераспространенных полезных ископаемых, при этом по большинству лицензий отмечается отставание по срокам выполнения работ, установленных в лицензиях.

Низкая экономическая освоенность части территорий Республики Карелия, входящих в Арктическую зону Российской Федерации, удаленность указанных территорий для геологического изучения, необходимость дополнительных расходов на транспортировку грузов и персонала, разработка и применение технических и технологических решений, позволяющих выполнять работы в суровых природно-климатических условиях, ограничивают в установленный Законом Российской Федерации «О недрах» пятилетний срок выполнить весь объем геологоразведочных работ, что является причиной снижения инвестиционной привлекательности геологоразведочных работ на указанных территориях Республики Карелия», – говорится в пояснительной записке.

Напомним, в середине апреля премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил План реализации Стратегии развития Арктической зоны и основ государственной политики в Арктике. Судя по этому документу, федеральный центр видит в арктических районах Карелии преимущественно сырьевой потенциал. Так, утвержденный Мишустиным план предполагает оказание государственной поддержки развитию промышленности строительных материалов на базе месторождений строительного камня и освоению Восточно-Карельской медно-золото-молибденоворудной зоны.

Читайте подробнее в статье «На задворках Арктики».