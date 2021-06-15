Что случилось в Петрозаводске и Карелии 15 июня

фото: Николай Смирнов/Столица на Онего

Пока следствие в Петрозаводске ищет виновных в гибели подростков, в том же месте снова купаются (ФОТО, ВИДЕО)

Спустя три дня после трагедии в Петрозаводске, где в Онежском озере утонули трое подростков, в том же месте продолжают купаться дети.

Об этом говорят кадры, сделанные в понедельник фотокорреспондентом «Столицы на Онего».

Установленный на берегу аншлаг с надписью «Купание запрещено» детей не останавливает.

Как сообщалось ранее, в минувшую пятницу трое 15-летних подростков купались в районе набережной Варкауса в Петрозаводске. Тела несовершеннолетних были обнаружены примерно в пятидесяти метрах от берега.

В Государственном комитете Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения сообщили, что сначала начал тонуть один из ребят. Двое друзей стали ему помогать и тоже ушли под воду. Четвертый из компании попытался их спасти. Когда у ребенка закончились силы, он поплыл к берегу. Трое мальчиков утонули.

Следственные органы Петрозаводска возбудили уголовное дело в отношении должностных лиц администрации города после гибели троих подростков, утонувших в Онежском озере. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

«В ходе расследования уголовного дела будет дана оценка действиям должностных лиц администрации города Петрозаводска, не обеспечивших безопасность граждан от несчастных случаев на воде», - сообщили в Следкоме.

Установленный на берегу аншлаг с надписью «Купание запрещено» детей не останавливает.

фото: © читатель «Столицы на Онего»

«Проект проблемный»: мэр Петрозаводска прокомментировал вырубку деревьев на улице Куйбышева

Владимир Любарский прокомментировал ситуацию с вырубкой деревьев в центре Петрозаводска, на которую пожаловались горожане.

«Много пришло обращений по рубке деревьев при строительстве дороги по улице Куйбышева. Работы ведёт „Технострой“ — отправил работников мэрии с проверкой. Сам объект и проект, конечно, проблемные. Хотя впервые вопрос продления улицы рассматривался ещё до революции — аж в 1913 году. Энтузиасты наши нашли данные в архивах», — написал мэр Петрозаводска Владимир Любарский на своей странице в соцсети в ответ подписчикам, которые пожаловались на вырубку деревьев в центре Петрозаводска.

Напомним, горожанка прислала в редакцию фото срубленных деревьев на улице Куйбышева и пожаловалась, что в Петрозаводске бездумно уничтожают зеленые насаждения.

Также ранее сообщалось, что целый сквер был уничтожен в рамках проекта реконструкции существующей части автодороги от пр. Ленина до ул. Малой Слободской, а также ее продления до наб. Варкауса.

фото: © официальная страница правительства РК Вконтакте

«Это не дискриминация»: учреждениям и организациям в Карелии будут выдавать паспорта коллективного иммунитета

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение о выдаче паспортов коллективного иммунитета организациям, где вакцинированы более 60% сотрудников.

Об этом глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил в ходе горячей линии, посвященной росту заболеваемости коронавирусом в республике.

Как пояснил Парфенчиков, 15 июня он подписал распоряжение, согласно которому учреждениям и организациям, где вакцинацию от коронавируса прошли более 60% сотрудников, будут выдавать так называемые «зеленые паспорта».

По словам главы Карелии, организации с паспортами коллективного иммунитета получат преференции в случае введения дополнительных ограничительных мер.

«Это не дискриминация, это объективный подход. К таким организациям будет другое отношение. Мы считаем, это справедливо», - сказал Парфенчиков.

Глава Карелии привел несколько примеров. Он сказал, что кафе и рестораны с «зелеными паспортами» смогут работать в случае введения ограничительных мер. Кроме этого, школы, где привиты более 60% сотрудников, с большей долей вероятности смогут работать в очном режиме, не переходя на дистант.

фото: САМПО ТВ 360º / скриншот видео

«Что? Я должна выглядеть, как чурка какая-то неумытая?»

В Карелии Валентина Пивненко объяснила, почему депутату необходимо выбирать красивую одежду.

Валентина Пивненко во время интервью телеканалу «Сампо.ТВ 360º» заявила, что вынуждена часто менять наряды. Депутат Госдумы пояснила, что там, где она работает, «по одежке принимают».

«Извините, может быть, за некоторую эмоциональность. Но, вы знаете, вот когда оценивают твою работу, что ты там сидишь, меняешь наряды. А что я там должна выглядеть, как чурка какая-то неумытая? Там ведь по одежке принимают! А потом уже по уму! Наверно, башка-то работает чего-то, раз в правительственную комиссию по Арктике ввели!», — заявила Валентина Пивненко.

Валентина Пивненко представляет Карелию в Государственной Думе РФ. Она — член фракции «Единая Россия». Пивненко — первый заместитель председателя думского комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока. Также она включена в состав Госкомиссии по вопросам развития Арктики.

фото: Александр Гнетнев / Столица на Онего

Жители Петрозаводска просят Любарского спасти Старую Кукковку от застройщиков

Обитатели Старой Кукковки обратились к мэру Петрозаводска Владимиру Любарскому с просьбой решить их конфликт со строительной компанией, возводящей там многоэтажные дома.

Авторы письма, копия котрого есть у «Столицы на Онего», просят главу города помочь урегулировать конфликт с компанией «Специализированный застройщик „Нова-Инвест“», которая занята застройкой территории района. Люди утверждают, что застройщик возводит многоэтажные объекты вблизи от их частных домов, тем самым нарушая права горожан.

„Уважаемый Владимир Константинович! Обращаются к Вам жители микрорайона ‚Старая Кукковка‘ с убедительной просьбой оказать помощь в решении сложившейся ситуации, связанной со строительством ООО ‚Специализированный застройщик ‚Нова-Инвест‘ многоквартирного высотного жилого дома в непосредственной близости к нашим индивидуальным жилым домам, поскольку мы убеждены, что наши права как собственников/долевых собственников земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 10:01:140135, нарушаются“, — говорится в обращении к мэру.

Люди обеспокоены тем, что строители будут использовать тяжелую технику, установят кран вблизи их построек.

„У нас нет возможности покинуть свои дома на время строительных работ, в связи с чем наши жизни, жизни наших детей будут в опасности“, — заявлено в письме.

Обратившиеся к мэру также указывают на то, что их дома находятся на скале. Люди опасаются, что постройкам может быть причинен ущерб, если рядом будут производиться строительные работы.

Авторы письма выступают против многоэтажной застройки Старой Кукковки и требуют вернуть микрорайон в территориальную и функциональную зону индивидуального жилищного строительства.

Напомним, жители Старой Кукковки в Петрозаводске ведут борьбу с застройщиками, возводящими на территории микрорайона высотные здания. Люди считают, что строители нарушают их права: высотки строят в непосредственной близости от частных огородов и домов.

фото: Александр Гнетнев / Столица на Онего

В Петрозаводске компания «Nova» ответила противникам уплотнительной застройки Старой Кукковки

Строительная компания «Nova» заявила, что ведет работы на Старой Кукковке, соблюдая все необходимые правила.

Представители компании «Nova» утверждают, что строительство многоэтажек на Старой Кукковке в Петрозаводске не представляет опасности для жителей микрорайона.

«Строительство многоквартирных домов ведется в полном соответствии с требованиями и нормами, установленными в отношении соответствующих объектов. Проекты застройки соответствуют существующему Генплану Петрозаводска. Проекты также прошли все необходимые госэкспертизы и получили положительное заключение. Это значит, что строительство домов не представляет опасности для соседствующих домов и людей, живущих в них», — говорится в заявлении компании, направленном «Столице на Онего».

Представители «Nova» утверждают, что готовы идти на контакт с местными жителями.

«Строительство ведется в отведенные законодательством часы. На каждой стройплощадке, относящейся к ведению группы компаний, установлены паспорта объектов. На них есть и контактные данные. Прорабы на стройках всегда идут навстречу жильцам соседствующих домов. Кроме того, строители уже не раз помогали хозяевам частных домов: расчищали дорожки, укрепляли заборы, заливали бетоном лестницы на входах на участки», — сообщают авторы заявления.

Представители «Nova» также поясняют, что строительные работы ведутся в рамках закона.

«Группа компаний Nova в судах доказала, что строительные требования на объектах соблюдаются, работы ведутся согласно всем строительным нормам. В том числе, по строительству дома № 18 на улице Мончегорской было вынесено несколько судебных решений, доказавших соблюдение всех строительных и пожарных норм. Эти решения также подтверждают законность выдачи разрешения на строительство. Кроме того, далеко не все жители частного сектора выступают против застройки. Большинство готово продать свои участки застройщикам, поскольку для петрозаводчан это — единственный способ переехать в комфортные условия благоустроенного жилья. По состоянию на конец мая 2021 года, усилиями застройщика было расселено более 40 ветхих домов „без удобств“», — говорится в сообщении компании.

Ранее сообщалось, что жители Старой Кукковки обратились к мэру Петрозаводска Владимиру Любарскому с просьбой решить их конфликт со строительной компанией «Nova», возводящей там многоэтажные дома. Люди утверждают, что застройщик возводит многоэтажные объекты вблизи от их частных домов, тем самым нарушая права горожан.

Напомним, жители Старой Кукковки в Петрозаводске ведут борьбу с застройщиками, возводящими на территории микрорайона высотные здания. Люди возмущены тем, что высотки строят в непосредственной близости от частных огородов и домов.

фото: Анатолий Цыганков / ВК

«Мудаку, который перепугал моих близких, я бы хотел набить рожу»

В Карелии заразившийся коронавирусом политолог Анатолий Цыганков возмутился ложной информацией о своей смерти.

Информация о смерти Анатолия Цыганкова появилась в одном из Telegram-каналов, в котором на момент публикации поста было около сорока подписчиков.

Далее канал приводит цитату Анатолия Цыганкова из его поста в соцсети. Там он рассказывает, что заболел коронавирусом и оказался в клинике вместе с супругой. При этом Цыганков подчеркнул, что был привит от COVID-19. В этом же посте политолог предположил, что мог заразиться на местной партийной конференции.

«Понятно, думаю, где мог подхватить заразу. И грешу на единственное место куда я пошёл без маски — это была партийная республиканская конференция», — написал он.

Информация о смерти Анатолия Цыганкова вынудила представителей прессы провести проверку фактов. Оказалось, Цыганков жив и находится в больнице. Политолог, в свою очередь, был вынужден выступить с очередным заявлением, в котором он сообщил, что продолжает жить.

«Кто знает меня, уважает меня, кто работает со мной, и дружит со мной, всем сообщаю — я жив. Здоров не очень, но совершенно жизнерадостен и бодр. Мудаку, который перепугал моих близких, я бы хотел набить рожу. До скорой встречи», — резюмировал Анатолий Цыганков.

Ранее Анатолий Цыганков возмущался тем, что «граждане не хотят плодиться».

фото: © ТАСC/Сергей Бобылев

Что станет с пенсией при переезде из Карелии в другой регион, разъяснили в Пенсионном фонде

Отделение Пенсионного фонда в Карелии ответило на обращения жителей республики, которых волнует, изменится ли их «северная» пенсия при переезде в другой регион.

Как сообщили в ОПФР, жители республики нередко принимают решение сменить место жительства. Например, переезжают жить в более благоприятные климатические условия или к родственникам.

В Пенсионном фонде заверили, что при переезде граждан за пределы районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей при наличии требуемого страхового и «северного» стажа повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии по старости будет выплачиваться независимо от места жительства.

При отсутствии требуемого «северного» стажа работы фиксированная выплата к страховой пенсии увеличивается на соответствующий районный коэффициент в зависимости от района проживания. При выезде таких граждан за пределы этих северных районов на новое место жительства фиксированная выплата устанавливается без районного коэффициента.

При изменении места жительства пенсионеру необходимо обратиться в территориальный орган ПФР по новому месту проживания с заявлением о переводе выплатного дела. Такое заявление можно оформить в электронном виде через Личный кабинет на сайте ПФР.

Ночью в Петрозаводске неизвестный разбил пять автомобилей (ФОТО и ВИДЕО)

В микрорайоне Древлянка пьяный мужчина повредил пять припаркованных автомобилей.

Как сообщили «Столице на Онего», в ночь на 15 июня водители припаркованных на бульваре Интернационалистов автомобилей обнаружили выломанные зеркала.

Как сообщили очевидцы водителям пострадавших авто, около 23.00 14 июня пьяный мужчина шел по дороге и ломал зеркала машин.

Видеокамеры запечатлели хулигана.

Заявления в полицию были написаны сегодня утром.

Правоохранительные органы заверили, что будет проведено расследование произошедшего.

фото: © ВОДОЛАЗ -10. КАРЕЛИЯ. ПОДВОДНЫЕ РАБОТЫ / ВК

Тела супругов, утонувших на озере в Карелии, до сих пор не могут найти

В Медвежьегорском районе Карелии на озере Кумчезеро продолжаются поиски тел мужчины и женщины.

Как сообщили «Столице на Онего» в Карельской поисково-спасательной службе, сегодня, 15 июня, продолжатся поиски тел утонувших на озере Кумчезеро в Медвежьегорском районе.

«Сегодня наши спасатели-водолазы выехали в Медвежьегорский район на поиски мужчины и женщины, их тела еще не найдены, поиски продолжаются», — сообщили в поисково-спасательной службе.

Напомним, в акватории озера Кумчезеро недалеко от деревни Покровское в Медвежьегорском районе 12 июня перевернулась лодка, в который находились родители 1990 года рождения и их дети — две девочки трех и шести лет. Вся семья утонула. Тела детей были извлечены спасателями в тот же день.

По факту гибели семьи из четырех человек на озере Кучмозеро в Медвежьегорском районе следственный комитет Карелии возбудил уголовное дело.

Сегодня родные погибшей на озере семьи с детьми просят волонтеров и группы водолазов помочь в поисках тел супругов.

фото: © Российские железные дороги

В Карелии ретропоезд «Рускеальский экспресс» воспламеняет леса

В министерстве природных ресурсов и экологии Республики Карелия заявили, что ретропоезд «Рускеальский экспресс» распространяет искры, из-за которых образуются очаги возгорания леса.

По пути следования ретропоезда «Рускеальский экспресс» образуются участки возгорания лесов, поскольку паровоз распространяет искры. Об этом рассказал журналистам заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Карелия Сергей Шарлаев на мероприятии, посвященном тренировке сотрудников авиалесохраны.

«Как проходит экспресс, так сразу появляются очаги возгораний. Потому что все-таки эта техника старая, она не оборудована в полной мере искрогасителями, которые сегодня уже имеются на современных тепловозах. А в этих паровозах их просто нет», — рассказал Шарлаев.

«Рускеальский экспресс» — туристический ретропоезд на паровозной тяге, курсирующий по маршруту Сортавала — Горный парк «Рускеала» — Сортавала.

Ранее сообщалось, как глава Карелии доехал до Рускеалы, кидая уголь в топку паровоза

фото: © Администрация Петрозаводска

В Карелии умерла известный педагог

Ушла из жизни ветеран труда, заслуженный петрозаводский педагог Людмила Антоновна Кулакова, сообщили в администрации Петрозаводска.

В субботу, 12 июня, ушла из жизни ветеран труда, заслуженный педагог, 40 лет возглавлявший петрозаводский Дом творчества детей и юношества № 2, Людмила Антоновна Кулакова.

Как отмечают коллеги, она была не просто руководителем образовательного учреждения и грамотным специалистом, но и стояла у истоков создания дома творчества. Подвижнический труд педагога неоднократно отмечался наградами. Людмила Антоновна — отличник народного просвещения, заслуженный учитель Российской Федерации и заслуженный работник образования Республики Карелия.

«Вся ее жизнь — бесконечная преданность выбранному делу и служению людям. Людмила Антоновна проявляла не только высокие управленческие навыки, но и простые, истинные человеческие качества, была отзывчивым, чутким и неравнодушным к чужим проблемам человеком. Такой она останется в памяти и сердцах родных, друзей, выпускников и коллег», — отмечает коллектив образовательного учреждения.

Администрация Петрозаводска приносит искренние соболезнования родным и близким заслуженного педагога.

Прощание с Людмилой Антоновной состоится 16 июня с 12 до 13 часов в траурном зале № 2 (ул. Вольная, д. 4).

фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС, архив

Еще три смерти от коронавируса зарегистрированы в Карелии

Всего с начала пандемии от коронавируса умерли 587 человек, сообщил глава Минздрава Карелии.

По данным на 11 июня, за сутки зарегистрировано три летальных исхода от COVID-19. Число жертв коронавируса увеличилось до 587. Об этом сообщает министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

Коронавирус за минувшие сутки выявлен у 67 жителей республики. Из них заболевших — 62, средней тяжести — 19, тяжелых пациентов — 1, крайне тяжелых нет.

В больницах с коронавирусом находятся 424 пациента, включая 7 крайне тяжелых пациентов, подключенных к ИВЛ.

Общее число инфицированных составляет 48249, в том числе 4490 детей.

За сутки выздоровел еще 61 пациент. Всего выписанных по выздоровлению 46459 человек.

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Соседний с Карелией регион ввел ограничения из-за коронавируса

Власти Мурманской области ввели ограничения на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщает Информационное агентство «Би-порт»

В Мурманской области с 18 июня меняется режим работ заведений общественного питания. Кафе, рестораны, бары и клубы будут работать с 6 до 23 часов.

«Как показали наблюдения, эти организации, особенно клубы, несут большие угрозы, поскольку масочный режим в них практически не соблюдается», — говорится в сообщении издания.

С 21 июня работники бюджетной сферы, государственные и муниципальные службы перейдут на дистанционный режим в части 30% от штата. Такой же подход рекомендован всем остальным работодателям.

«Мы рекомендуем установить дифференцированное начало рабочего дня, чтобы минимизировать скопление в общественном транспорте. Общественный транспорт и такси работают в режим загрузке не более 2/3», — рассказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Сообщается, что в соседнем с Карелией регионе муниципальные штабы переходят в режим мобилизации. Также поручено усилить профилактическую работу по соблюдению масочного режима в транспорте и торговых центрах.

В последние дни в Мурманской области ежедневно заболевают около 70 человек.

фото: © паблик Вконтакте «ДТП Петрозаводска и Карелии»

В Петрозаводске деревья обрушились на жилой дом и перегородили дорогу (ФОТО)

Из-за сильного ветра на Зареке береза рухнула на жилой дом, а на Перевалке упавшее дерево перегородило часть дороги.

На Петрозаводск сегодня, 15 июня, обрушился сильный порывистый ветер. Из разных районов города приходят сообщения об упавших деревьях.

Так, на Муезерской, 15, сломанная пополам береза упала на проезжую часть, частично перегородив её. Судя по фото, дерево стояло во дворе жилого дома. Фотография появилась в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» около 3 часов дня.

Кроме того, в Единой дежурно-диспетчерской службе города передали информацию об упавшей на жилой дом березе. Происшествие случилось по адресу: улица Луначарского, 53. Инцидент случился около 11.40 утра.

Напомним, вчера МЧС предупредило о резком усилении ветра и ливнях на территории Карелии.

фото: Илона Радкевич

Начало работ на главном советском долгострое Петрозаводска планируется в этом году

Реконструкцию двух заброшенных зданий медицинского назначения в Петрозаводске в рамках федеральной целевой программы планируется начать в 2021 году.

Об этом сообщил в эфире телеканала «Сампо ТВ. 360» министр строительства республики Виктор Россыпнов.

«Блок Б получил положительное заключение Центра гигиены. Блок А сейчас рассматривается. Серьезный глобальный проект. Конечно, в 2021 году мы его не успеем закончить. Сейчас ближайшая цель пройти экспертизу и в этом году начать стройку», — сообщил министр. Подробнее об этом проекте читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: страница «Валаамский монастырь» Вконтакте

В Карелии Валаамский монастырь сообщил о самочувствии игумена, заболевшего COVID-19 после прививки

В Валаамском монастыре рассказали о состоянии здоровья Игумена епископа Валаамского мужского монастыря Панкратия.

«Дорогие друзья, Владыка ещё в больнице, но уже готовится к выписке», — говорится в сообщении в группе Валаамского монастыря в соцсети.

Там же приведены слова игумена Панкратия. Он сообщает, что госпитализирован в Москве. По словам игумена, он был привит от коронавируса до болезни.

«Практически здоров, но болел крепко, особенно пока в больницу не попал. Неделю от 38 до 39 температура была, не сбивалась, головная боль адская, тревога, давление 160, пульс 120. Врагу не пожелаешь. Слава Богу что был в Москве, положили в больницу. Но уже третья неделя пошла — выкинута из жизни и ещё 2 недели карантина. Но легко отделался — благодаря осенней прививке. А непривитые люди тут с трубками лежат без движения — вообще не шевелятся или кашляют так, что через стены слышно. Возят их на КТ прямо с кислородными баллонами. Злой штамм — очень заразный и опасный. У нас так никто зимой не в монастыре не болел. Вокруг меня сейчас все заболели, но кто прививался — в лёгкой форме. Благодарю врачей и всех кто молился обо мне. Дорогие мои, надо обязательно прививаться! Берегите себя и близких!», — говорится в сообщении.

Ранее Валаамский монастырь просил молиться за игумена, заболевшего коронавирусом.

фото: © Николай Смирнов / Столица на Онего

Александр Калько: Кто будет убирать Петрозаводск в случае расторжения контракта с «ТехРентом»?

Проблемы уборки улиц Петрозаводска и вывоза мусора обсудили на площадке «Деловой России».

Регулярные жалобы на некачественную уборку улиц стали основной темой диалога — на площадке «Деловой России» лицом к лицу встретились руководители администрации Петрозаводска, как заказчик услуг, и подрядная организация «ТехРент», отвечающая за содержание дорог и тротуаров города. Кроме этого, смогли высказать свою точку зрения депутат Госдумы от Карелии Валентина Пивненко, представители карельского правительства, а также депутат Заксобрания Карелии, лидер КПРФ в Карелии Евгений Ульянов. Руководитель карельских делороссов Александр Калько предоставил возможность для дискуссии всем заинтересованным сторонам.

Как отметил Александр Калько, вопросы уборки города актуализировались после назначения нового главы Петрозаводска Владимира Любарского, который в одном из интервью заявил, что считает ошибкой отдавать эту функцию на исполнение одному подрядчику. Намерение администрации пересмотреть контракт на круглом столе подтвердил начальник управления дорожного хозяйства и транспорта Андрей Масляков.

«Не получится ли так, что администрация Петрозаводска расторгнет контракт с „ТехРентом“, заключит по более высокой цене с другим юридическим лицом, а оно, в свою очередь, возьмет на субподряд все тот же „ТехРент“? Просто кто-то на этом наживется…», — выразил опасения Александр Калько.

Что ответили на это представители мэрии и «ТехРента», читайте здесь.

фото: © Егор Алеев/ТАСС

В Карелии арестовали членов преступной группы, выдававших липовые документы мигрантам

В Карелии пресечена деятельность лиц, подозреваемых в организации незаконной миграции на территории России, сообщили в Управлении ФСБ республики.

Фигуранты дела помогали выходцам из стран Азии незаконно перебраться в Россию, фиктивно принимая у них экзамены на знание русского языка, а также оформляли поддельные медицинских справки и сертификаты, необходимые иностранным гражданам для получения разрешений на временное проживание, патентов, вида на жительство и гражданства РФ.

В настоящее время по факту преступной деятельности возбуждено уголовное дело. На рабочих местах и дома у подозреваемых проведены обыски. Все участники уголовного дела задержаны, в отношении них избрана мера пресечения в виде ареста.

Уголовным кодексом Российской Федерации за данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по делу продолжаются.

фото: © читатель «Столицы на Онего»

«Больно смотреть»: В центре Петрозаводска продолжают рубить деревья (ФОТО)

На улице Куйбышева в Петрозаводске рабочие срубили деревья вдоль дороги.

В редакцию «Столицы на Онего» петрозаводчанка прислала фото, как вырубают деревья в центре города на улице Куйбышева.

«Сегодня, 13 июня, на улице Куйбышева рубили деревья вдоль дороги. Живые, нисколько не аварийные. Как минимум трех деревьев точно нет! Рабочие сказали, вроде для опор уличной сети. Это чтобы появился фонарь, который светит не сильнее светлячка? А на что нашим легким опираться? Дышать и так нечем, движение по Куйбышева сумасшедшее, загазованность и пылища. Ну низкий поклон тем, кто подмахнул это разрешение. Почему у нас с такой легкостью расстаются с растительностью, словно это то, что легко и быстро восполнить? Сами-то много насажали? Валяется дерево срубленное, больно смотреть», — написала горожанка комментарий к фото, где выразила всю боль по отношению к происходящему.

Ранее сообщалось, что на набережной Петрозаводска вырубили сирень, за которой много лет ухаживала художница.

А также стало известно, что Анна Дудырина покинула пост начальника управления благоустройства и экологии мэрии Петрозаводска.

фото: pixabay

После череды трагедий на воде в Карелии министр призвал бизнес повсеместно продавать спасжилеты

Трагические случаи гибели людей на воде, произошедшие в последние дни в Карелии, побудили министра экономического развития Олега Ермолаева обратиться в бизнесу с призывом включить в обязательный ассортимент товаров спасательные жилеты.

Его обращение опубликовано на официальной странице министерства Вконтакте.

«Обращаюсь ко всем руководителям торговых организаций, индивидуальным предпринимателям о рассмотрении возможности по включению спасательных жилетов всех размеров, в том числе детских, в ассортимент реализуемых товаров и обеспечения их наличия с небольшой торговой наценкой в торговых объектах республики в местах повышенного потока покупателей (входные, кассовые зоны и т. д.). Полагаю, что принимаемые меры будут способствовать повышению безопасности жителей и гостей республики на водных объектах», — написал Ермолаев. Он сослался на опыт зарубежных стран — об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: © pixabay

Сильный ветер обрушится на север Карелии

МЧС Карелии предупреждает об усилении ветра в четырех районах республики 16 июня.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Костомукша, Калевальский, Кемский, Лоухский му районы.

В МЧС рекомендуют не приближаться к проводам, провисшим низко над землей; не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередач; не оставлять транспортные средства, не находиться вблизи слабо укрепленных конструкций, элементов кровли и больших деревьев, которые могут сломаться под напором ветра; ограничить поездки на личном автотранспорте; ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых; ограничить движение по пешеходным подвесным мостам; ограничить выход всех видов плавсредств (в том числе самодельных) в акватории крупных водоёмов.

фото: Из фотоархива Бориса Семенова.

За 20 копеек - на Зимник и Бараний Берег

Автор проекта «Как это было» Армас Машин рассказал, как в советские времена Онежское озеро в Карелии дарило красоту и гордость за родной край, давало многим работу и достаток, возможности досуга и путешествий.

— На Зимник и Бараний Берег ходили колоритные небольшие теплоходы с необычными названиями «Ом-344» и «Днепро-Буг», а родители, бабушки и дедушки вспоминали «Джамбул». Его мы никогда не видели. Со временем на линию вышли «Беломорье» и «Московский-2» нового поколения судо, — рассказывает Армас Машин.

Билет до Зимника или Бараньего Берега стоил недорого. Взрослый, помнится, 20 копеек, детский дешевле. Однажды, путешествуя по детскому билету, я загляделся на палубе на добродушного песика, тоже пассажира, а тот взял и сжевал мой билет. Меня это сильно напугало: как же теперь без билета?! Билеты проверяли на выходе из теплохода. Родители меня успокоили, и я продолжил путешествие с новым билетом. А представьте, если сейчас пропадут билеты в Кижи? Песик съест или унесет ветром? Страшно представить…

Более подробные воспоминания о БОПе, туризме, о поездках на Кижи на «Кометах», читайте здесь.

фото: © АО «ПСК»

Прионежская сетевая компания предупреждает потребителей электроэнергии о временных отключениях

АО «ПСК» продолжает неотложные ремонты в электрических сетях в целях повышения надежности энергоснабжения.

В районах Карелии энергетики проводят работы по ремонту и модернизации энергообъектов. В Прионежской сетевой компании напоминают, что эти работы не могут производиться без временных отключений потребителей и просят отнестись к этому с пониманием.

С 14 по 20 июня временные отключения возможны:

Кемский муниципальный район:

— 15 июня с 9.30 до 11.30 и с 13.30 до 15.30. Поселок Рабочеостровск: улицы Юбилейная (дома 2, 2-А, 4-А, 5-27), Октябрьская, Заводская, Железнодорожная, Кедроручьевая, Южная.

— 15 июня с 13.00 до 17.00. Город Кемь: улицы Полярная, Кирова (дома 16, 19).

— С 15 по 18 июня с 10.00 до 17.00. Поселок Панозеро.

— с 16 по 18 июня с 8.30 до 17.00. Поселок Кривой Порог: улицы Лесная, Кольцевая, Подужемская, Белопорожская (дома 6-7), здания бани и пожарной части.

— 16 июня с 9.30 до 11.30 и с 13.30 до 15.30. Поселок Рабочеостровск: улицы Ручьевая, Строителей, Юбилейная, здания детского дома и школы.

— 17 июня с 9.30 до 11.30. Поселок Рабочеостровск: улица Юбилейная (дома 19, 28-33), переулок Юбилейный (дома 2-6).

— 17 июня с 8.30 до 17.00. Поселок Кривой Порог: здания фильтровальной станции, водозабора, телевышка.

— 18 июня с 9.30 до 11.30. Поселок Рабочеостровск: улицы Пионерская, Северная, Железнодорожная (дома 9-18, 21-23, 54-58), Юбилейная (дома 1-А, 3-А), Комсомольская (дома 44-52), Молодежная (дома 2-8), Лесная (дома 1-13, 16), Новая, здания бани, «Почты России».

— 18 июня с 13.30 до 16.30. Город Кемь: улица Мосорина (дом 1).

Кондопожский муниципальный район:

— С 15 по 18 июня с 10.00 до 15.00. Деревня Койкары.

— 15 июня с 9.00 до 15.00. Поселок Гирвас: улицы Советская, Школьная, Пионерская, Русова.

Костомукшский городской округ:

— С 14 по 19 июня с 9.00 до 16.00. Город Костомукша: здания мастерской ИП Козырев, АЗС «Альпи», ООО «ФОРКОС», автомойки «Люкс».

— С 14 по 20 июня с 9.00 до 16.00. Город Костомукша: СНТ «Стан», СНТ «Инфра-1», СНТ «Поляна-2», ФКРС.

Лоухский муниципальный район:

— 14 июня с 10.00 до 15.00. Поселок Амбарный: улица Железнодорожная.

— 15 июня с 17.00 до 18.00. Поселок Лоухи (частично), здание пожарной части.

— С 17 июня с 20.00 до 18 июня до 6.00. Поселок Лоухи (частично), здание пожарной части.

Медвежьегорский муниципальный район:

— С 14 по 20 июня с 9.00 до 10.00 и с 16.00 до 17.00. Поселок Паданы: улицы Григорьева, Пионерская, Подгорная, Меккелева, Первомайская, Садовая, Ленина, Каменистая, Свердлова, Лесная, Студенческая, Советская, Северная, Комсомольская, Коммунистов, Колхозная, Молодежная, Набережная, Гористая (дома 1, 4), здания АТС, ретранслятора, дома культуры, ГБСУ СО «Медвежьегорский психоневрологический интернат», библиотеки, пожарной части, турбазы «Навигатор», «Почты России», поселковой администрации.

— 15 июня с 10.00 до 16.00. Поселок Пиндуши (частично).

— 16 июня с 9.00 до 16.00. Город Медвежьегорск: улицы Куйбышева, Первомайская.

— 16 июня с 9.00 до 10.00 и с 15.00 до 16.00. Город Медвежьегорск: улицы Санаторная, Пионерская (дом 24-А), Кольцевая, Крупской, Пушкина, Загородная, Гоголя, Островского, Лермонтова, Куйбышева, Первомайская, Красноармейская, Комсомольская.

— 18 июня с 9.00 до 14.00. Поселок Пиндуши: улицы Повенецкая, Ленина, здания детского сада «Родничок», «Почты России», дома культуры, Сбербанка, АТС, детской библиотеки, поселковой администрации.

Муезерский муниципальный район:

— 17 июня с 11.00 до 19.00. Поселок Муезерский (частично).

Прионежский муниципальный район:

— С 15 по 17 июня с 10.00 до 17.00. Деревня Ужесельга: улица Янтарная, ООО «НордКапитал», СНТ «Нелукса».

— С 15 по 18 июня с 10.00 до 17.00. Село Деревянное: улицы Набережная, Молодежная, Новоселов, Пудожская, Лесная, Березовая, Кикинова.

— С 16 по 18 июня с 10.00 до 16.00. Поселок Мелиоративный: улица Лесная.

— С 16 по 20 июня с 9.00 до 17.00. Поселок Пай: улицы Ладвинская, Станционная, Некрасова, Крылова, Диспетчерская, Строительная, Гористая (частично).

Пряжинский национальный район:

— 18 июня с 10.00 до 14.00. Поселок Чална: улица Новореченская (частично), переулки Виданский и Зеленый.

Сегежский муниципальный район:

— 16 и 17 июня с 10.00 до 15.00. Поселок Черный Порог.

Сортавальский муниципальный район:

— 16 июня с 9.00 до 17.00. Поселок Рускеала.

— С 14 по 20 июня с 9.00 до 17.00. Город Сортавала: улицы Плодопитомник, Холмистая (частично).

Лахденпохский муниципальный район:

— С 14 по 19 июня с 9.00 до 17.00. Город Лахденпохья: улицы Карельская, Заречная, Строительная (частично), Бусалова, Северная, Ленина, Речная, Мельничная, Лесная, Каменистая, Северная, Советская, переулок Речной.

фото: Минздрав Карелии

Глава Минстроя подтвердил сроки открытия пристройки БСМП Петрозаводска

Строительство пристройки Больницы скорой медицинской помощи Петрозаводска, где разместится приемное отделение, почти завершено, ее открытие запланировано на июль.

Об этом сообщил в эфире телеканала «Сампо ТВ. 360» министр строительства Карелии Виктор Россыпнов.

«Сейчас этот объект на завершающей стадии. Остался последний элемент — это ламинарные потолки из Германии. Их должны доставить до конца июня… Планируем в июле его ввести», — сказал министр. Подробнее об этом проекте читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: © паблик Вконтакте «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск»

Безнадзорные лошади носятся по району Петрозаводска, пугая людей (ФОТО)

На Старой Кукковке две бродящие по району лошади попали в объектив фотокамеры.

В паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск» появились фото лошадей, бродящих по одному из микрорайонов карельской столицы. Две лошади, по словам автора фотографий, носятся по Старой Кукковке, пугая людей.

«Ужас! По Старой Кукковке носятся безпризорные лошади, пугают людей! Огромный белый конь и маленький жеребенок… Хозяев никогда нет! Там гуляют маленькие дети! Люди в шоке!», — комментирует фото автор поста.

Напомним, весной власти Петрозаводска отчитались о результатах отлова бездомных животных и призвали владельцев домашних питомцев не выпускать их на улицу, поскольку там регулярно ведется отлов.

фото: © кадр из видео

Лось пробежал днем по городу в Карелии (ВИДЕО)

Камера видеонаблюдения в Сортавале запечатлела животное, прибежавшее в город в середине дня.

В паблике «Подслушано в Сортавала» появилось видео, на котором запечатлен оказавшийся в городе лось. Лесной гость был заснят на камеру видеонаблюдения на окраине города, в районе улицы Фабричная, как было подписано на видео. Ролик датирован 12 июня.

Интересно, что животное пришло в город около 2 часов дня. Куда затем проследовал лось, осталось неизвестным.

Ранее Минприроды Карелии сообщало, что в Карелии автомобилисты стали чаще сбивать лосей на дорога республики.

фото: официальный сайт ПетрГУ

Специалистов по производству продуктов питания будут обучать в ПетрГУ

Институт биологии, экологии и агротехнологий ПетрГУ открывает новое направление подготовки «Продукты питания животного происхождения», профиль «Технология производства продукции животного происхождения».

Как сообщили в пресс-службе вуза, на этом направлении будут готовить технологов для предприятий пищевой промышленности.

Обучение будет проходить в заочной форме 4,5 года на платной основе. Основное требование к абитуриентам: наличие диплома о среднем или высшем профессиональном образовании. На кого рассчитано новое направление подготовки, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: © Заксобрание Карелии

Парфенчиков рассказал о росте доходов Карелии

Глава республики сообщил, что доходы Карелии выросли почти на 9 миллиардов рублей.

Об этом Артур Парфенчиков заявил в соцсети.

«Доходы Карелии выросли почти на 9 миллиардов рублей. Увеличение поступлений связано как с ростом собственных налоговых и неналоговых доходов, так и с перечислением средств из федерального бюджета», — рассказал он.

Парфенчиков рассказал о распределении средств.

«На что пойдут средства? 816 млн руб. выделяем на переселение граждан из аварийного жилья. 508,7 млн руб. — на реализацию национальных проектов в Карелии. В частности, строительство школ и детских садов, организацию центров амбулаторной онкологической помощи, завершение строительства Дома культуры в Олонецком районе, строительство водопроводной станции в Сортавале. 222,5 млн — на поддержку сельского хозяйства; 123,3 млн — на поддержку местных инициатив и развитие территорий общественного самоуправления (ТОС)», — заявил губернатор.

Глава республики заявил, что Петрозаводск получит субсидию в размере 100 млн рублей.

«Часть этих средств город планирует потратить на ремонты школ, открытие и оснащение новых детских садов (на ул. Хейкконена и Ленинградской, Облачном проезде), а также школы в Скандинавии. Кроме того, будут закуплены более 20 новых остановочных комплексов», — пояснил он.

Также, по словам Артура Парфенчикова, денежные вливания будут распределены еще по нескольким направлениям.

«Благодаря выросшим доходам, появилась возможность организовать социальные рейсы „комет“ в Заонежье — на субсидирование водных перевозок направим 10 млн руб. 80 млн руб. получат школы на подготовку к новому учебному году; 90 млн направляем на спорт: увеличение зарплаты тренеров, закупку оборудования и инвентаря; 10 млн — на укладку футбольного поля в Кондопоге; 40 млн — на путевки в летние оздоровительные лагеря для детей», — говорится в сообщении Парфенчикова.

Ранее Парфенчиков пообещал не рубить леса рядом с населенными пунктами

фото: pixabay

Благосостояние семей в Карелии вдвое ниже среднероссийского уровня

Рейтинг регионов по благосостоянию семей показал, что жители Карелии живут намного беднее среднестатистического населения.

Исследование проводило агентство РИА Новости. Эксперты подсчитали, сколько денег остается в семье с двумя детьми после минимальных расходов (в объеме прожиточных минимумов взрослых и детей), если работают оба родителя и получают среднюю зарплату по региону.

В Карелии эта сумма составила 21,4 тыс. рублей. У среднестатистической российской семьи свободных денег остается больше — 41,9 тыс. рублей. Если в семье один ребенок, прожить легче — после минимальных расходов на руках у жителей Карелии остается 34,2 тыс. рублей, а в среднем по России — 53,1 тыс. рублей. Подробнее критериях рейтинга читайте в интернет-газете «Вести Карелии».