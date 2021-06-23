Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

фото: © Сергей Юдин / "Столица на Онего"

Валентина Пивненко: «Благодаря прививке, переношу болезнь в легкой форме, никаких симптомов нет»

Заболевшая коронавирусом депутат Госдумы от Карелии Валентина Пивненко рассказала о своем самочувствии.

В интернете накануне появилась информация о том, что депутат Госдумы от Карелии Валентина Пивненко заболела COVID-19. Мы связались с Валентиной Николаевной, чтобы узнать о ее самочувствии.

Валентина Пивненко рассказала, что чувствует себя хорошо, и у нее нет никаких симптомов заболевания.

«15 июня я приехала из Петрозаводска в Москву, чтобы участвовать в работе Госдумы, и у нас, как обычно, взяли тесты. Оказалось, что у меня положительная проба на COVID-19, хотя я не чувствовала абсолютно никаких признаков болезни, — поделилась Валентина Пивненко. — Конечно, я сразу ушла на карантин. Ко мне пришла врач, посмотрела, сказала для профилактики пить арбидол и витамины. Повторный тест также показал, что у меня коронавирус».

Как пояснила Валентина Пивненко, у нее и сейчас нет никаких симптомов заболевания, и она уверена, что болезнь проходит легко, благодаря вакцинации.

«Прививку Спутником я сделала 25 января первым компонентом и 10 февраля — вторым. Поскольку у меня много контактов, я веду постоянный прием жителей, каждую неделю по две ночи провожу в поезде, — решила, что надо вакцинироваться, и ничуть не жалею. Думаю, что именно благодаря прививке, моя болезнь проходит в легкой форме, без симптомов. И я всем советую привиться. Да, это дело добровольное, но добровольность должна быть обдуманной. Потому что, посмотрите, сколько трагедий вокруг из-за этой болезни…».

Валентина Пивненко рассказала, что продолжает работать удаленно.

«Вчера было совещание по ВКС Баренц-региона, я тоже подключалась к нему дистанционно. Провожу консультации, с документами работаю. Вчера звонил Артур Олегович Парфенчиков, обсуждали газификацию Приладожья, Питкярантского района. Так что все, как обычно, только из дома».

По словам Валентины Пивненко, ей сейчас помогают родственники. Внук, который учится в Москве и недавно получил диплом, — приносит продукты и все необходимое.

«На 11 день заболевания, то есть 25 или 26 июня мне сделают анализы и КТ, снова возьмут пробу. Надеюсь, что после этого уже выпишут с карантина, и я смогу выходить из дома. Сразу же приеду в Петрозаводск, где запланированы встречи и прием граждан».

Главный терапевт Минздрава Карелии Наталья Везикова в разговоре с нашим корреспондентом пояснила, что Валентина Пивненко прошла вакцинацию, обезопасив себя от тяжелого течения болезни, и поэтому заболевание проходит в легкой форме.

«Валентина Николаевна находится под наблюдением врача. Состояние стабильное. Тревожных симптомов нет. Очень хорошо, что она сделала прививку. Мы всем советуем вакцинацию, так как это единственный способ остановить эпидемию и обезопасить себя, и других людей», — сказала Наталья Везикова.

фото: Николай Смирнов / Столица на Онего

Геннадий Боднарчук лишен должности председателя Петросовета

В столице Карелии депутаты городского совета лишили Геннадия Боднарчука должности председателя Петросовета.

Соответствующее решение городские парламентарии приняли в среду, 23 июня, на сессии Петросовета.

Депутат Дмитрий Романов заявил, что в Петрозаводский городской совет поступило обращение от главы Карелии Артура Парфечникова, в котором содержалась информация о том, что в декларациях Геннадия Боднарчука не было указано сведений о наличии у него недвижимого и движимого имущества на сумму 28 млн рублей. Этой информацией обусловлено принятие мер по освобождению Боднарчука от должности председателя горсовета, пояснил депутат.

Романов объяснил, что постонная контрольная комиссия рассмотрела проект решения о лишении должности спикера горсовета Геннадия Боднарчука. На состоявшейся комиссии присутствовали четверо членов из пяти. При этом голоса собравшихся разделились: двое проголосовали за и двое против — соответственно, решение о смещении Боднарчука не было принято. В итоге проект решения подписали парламентарии Дмитрий Романов и Павел Сандберг и вынесли его на голосование.

Сегодня 17 депутатов городского совета проголосовали за лишение Геннадия Боднарчука поста спикера. Пять парламентариев не голосовали. В итоге решение о лишении Геннадия Боднарчука поста председателя Петрозаводского городского совета было принято.

Напомним, ранее сообщалось, что управление по вопросам противодействия коррупции администрации главы Карелии Артура Парфенчикова обнаружило у Геннадия Боднарчука несоответствие расходов на 28 миллионов рублей.

В этой связи в Петросовете состоялось заседание постоянной контрольной комиссии, на рассмотрение которой был вынесен подготовленный аппаратом проект решения о лишении Геннадия Боднарчука должности председателя городского совета. Поводом стало официальное обращение на имя и. о. председателя Петросовета Александра Ханцевича, подписанное главой Карелии Артуром Парфенчиковым.

В письме сообщались результаты проверки, которую с использованием информации Следственного комитета Карелии провело управление по вопросам противодействия коррупции администрации главы республики.

«По результатам осуществленного контроля были выявлены обстоятельства, свидетельствующие о несоответствии расходов данного лица в период с 2015 по 2019 год его общим доходам в части не отражения сведений о приобретении:

— за отчетный 2015 год — двух объектов недвижимого имущества

— за отчетный 2016 год — двух транспортных средств

— за отчетный 2017 год — одного транспортного средства и одного объекта недвижимого имущества

— за отчетный 2018 год — пяти объектов недвижимого имущества

— за отчетный 2019 год — одного транспортного средства

Общая сумма по данным сделкам составила 28 056 400 рублей», — сообщил итоги проверки управления по вопросам противодействия коррупции глава Карелии Артур Парфенчиков и попросил применить к Боднарчуку Г.П. меры ответственности в соответствии с федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления». Этим было мотивировано решение снять Геннадия Боднарчука с должности председателя Петросовета.

фото: © РИА Новости / Илья Питалев

За сутки в Карелии 126 человек заразились коронавирусом, трое умерли

В Карелии с начала пандемии коронавирусная инфекция выявлена у 49 027 человек, сообщил глава карельского Минздрава Михаил Охлопков.

По данным на 23 июня, за сутки зарегистрировано три летальных исхода от COVID-19. Число жертв коронавируса увеличилось до 607. Об этом сообщает министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

Коронавирус за минувшие сутки выявлен у 126 жителей республики, из них 123 непривитых. Заболели — 118, средней тяжести — 61, тяжелых пациентов – 11, крайне тяжелых один.

В больницах с коронавирусом находятся 646 пациентов, включая трех крайне тяжелых, подключенных к ИВЛ.

Общее число инфицированных составляет 49027, в том числе 4580 дети.

За сутки выздоровели еще 76 пациентов. Всего выписанных по выздоровлению 46980 человек.

фото: © ГИМС ГУ МЧС России (г. Сегежа)

Его силы иссякли: стали известны подробности гибели подростка на реке в Карелии

В ГИМС рассказали, как утонул 16-летний подросток в Сегеже.

Трагедия оборвала жизнь 16-летнего подростка в Сегеже. Спасатели рассказали подробности его гибели.

Трое подростков 21 июня пошли купаться в реке Сегежа у железнодорожного моста возле старого вокзала. Во время купания одного из них подхватило течение, его силы иссякли, и он скрылся под водой.

В этот момент у воды находилось около 50 человек, по реке шли катера и лодки, но никто не заметил тонущего ребенка, кроме его друзей. Паника началась, когда он уже ушел под воду. Были вызваны экстренные службы, но драгоценное время было упущено — подросток находился под водой более 10 минут.

Благодаря неравнодушному человеку — Лунцеву Станиславу Николаевичу — тело ребенка было обнаружено и поднято со дна реки в кратчайшие сроки. В противном случае это заняло бы от нескольких дней до нескольких месяцев.

Купание в месте, где погиб подросток, было запрещено — об этом сигнализировали соответствующие знаки и аншлаги.

В ГИМС Сегежского района надеются, что районная администрация при поддержке правительства Карелии сможет создать хотя бы один официальный пляж, поскольку на сегодняшний день в районе, изобилующем озерами и реками, нет ни одного оборудованного места отдыха у воды.

Ранее Следком начал доследственную проверку по факту гибели подростка на воде.

фото: © читатель «Столицы на Онего»

Жители Карелии превратили пляж в Лососинном в Сочи (ФОТО)

Жара гонит жителей Карелии к водоемам, несмотря на аншлаги с запретами, пляжи усыпаны загорающими, а вода бурлит от купающихся.

В редакцию «Столицы на Онего» петрозаводчанка прислала фото с пляжа в Лососинном, где яблоку негде было упасть.

«Вчера (22 июня) вечером поехали в Лососинное купаться, — написала девушка. — Простояли в пробке почти час, а когда доехали до пляжа, то увидели, что там народу, как в Сочи, все побережье усыпано телами загорающих, вода в озере аж бурлит от того, что люди там плещутся. Все заставлено машинами. Все спасаются от жары за городом. Обратно в город ехали 1,5 часа, на дороге в Лососинное, которую ремонтируют, снова застряли в пробке».

Отметим, что в Петрозаводске — городе, стоящем на берегу Озера, нет ни одного официального пляжа. Во всех местах, где традиционно купаются горожане, чиновники установили аншлаги с запретом купания.

Но, несмотря на запреты, петрозаводчане идут к воде, купаются и отдыхают, потому что по-другому от жары не спастись.

Напомним, 22 июня несанкционированное купание устроили в жару жители Петрозаводска на пляже, где недавно утонули подростки.

фото: © «ДТП Петрозаводска и Карелии»

Появились фото с места смертельного ДТП в райцентре Карелии

Опубликованы фотографии с места трагического ДТП в Пряже, в котором погибли два человека.

Напомним, 22 июня в Пряже на 383 км. Федеральной автодороги «Кола» 38-летняя женщина за рулем автомобиля Hyundai, выезжая на перекресток со второстепенной дороги, совершила столкновение с грузовиком Renault, который двигался по главной дороге.

В результате ДТП погибла водитель легковушки и её 18-летняя пассажирка. Еще двое пассажиров Hyundai — 17-летний юноша и 37-летняя женщина — были госпитализированы.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» появились фотографии с места трагедии.

фото: © Столица на Онего

Грозы, ливни и град сегодня накроют всю Карелию

МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий 23 июня на всей территории республики.

По информации Карельского Гидрометцентра, с 10 до 13 часов 23 июня, с сохранением до конца дня, местами по Карелии ожидаются грозы, ливни, град при грозах усиление ветра до 15-17 м/с.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть все районы республики, включая Петрозаводск и Костомукшу.

В МЧС Карелии рекомендуют:

• не приближаться к проводам, провисшим низко над землей;

• не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередачи;

• ограничить поездки на личном автотранспорте;

• ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых;

• ограничить движение по пешеходным подвесным мостам;

• владельцам частных домов принять меры по подготовке ливневых канализаций, водоотводных канав;

• ограничить выход всех видов плавсредств (в том числе, самодельных) в акватории крупных водоёмов.

Ранее МЧС предупреждало о непогоде в пяти районах Карелии.

фото: Госавтоинспекция Карелии / ВК

Две женщины погибли после столкновения автомобиля с грузовиком на трассе в Карелии

В Карелии произошло ДТП, в котором разбились 38-летняя женщина и 18-летняя девушка.

Автокатастрофа произошла во вторник, 22 июня, в Пряжинском районе. Об этом сообщает Госавтоинспекция республики.

В 18:20 на 383 км. + 376 м. федеральной автодороги «Кола» 38-летняя женщина за рулем автомобиля «Hyundai», выезжая на перекресток со второстепенной дороги, совершила столкновение с грузовиком «Renault», который двигался по главной дороге.

В результате столкновения погибли два человека. Водитель «Hyundai» скончалась при транспортировке в лечебное учреждение, ее 18-летяняя пассажирка умерла по прибытии скорой помощи. Еще два пассажира «Hyundai» — 17-летний юноша и 37-летняя женщина — с полученными травмами были госитализированы. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства устанавливаются, сообщили в ГИБДД.

Фермер в Карелии вырастила 30 тонн клубники и 100 тысяч тюльпанов

Артур Парфенчиков в ходе рабочей поездки посетил фермерское хозяйство Юлии Шелемех в Пряжинском районе.

Ферма расположена в старинной карельской деревне Виданы Чалнинского сельского поселения, недалеко от автодороги «Петрозаводск – Суоярви». Всего для ведения фермерского хозяйства в собственности более 20 гектар земли, которая используется, в первую очередь, для выращивания клубники.

Кроме ягод в хозяйстве выращивают сортовые тюльпаны, которые пользуются большим спросом у петрозаводчан.

Глава фермерского хозяйства показала Артуру Парфенчикову ягодные поля, общая площадь которых составила 13 га, рассказала о насущных вопросах деятельности хозяйства.

Фермеры используют 7 единиц техники, из них 2 трактора. Благодаря этому с 13 гектаров, занятых под многолетние ягодные насаждения, в прошлом году был собран неплохой урожай – 32 тонны ягод. Кроме того, в теплицах хозяйства было выращено 100 тысяч тюльпанов, поставляются на рынок также картофель и овощи.

Юлия Шелемех подчеркнула, что эти результаты достигнуты, в том числе, и благодаря поддержке Министерства сельского хозяйства Карелии. В минувшем году общая сумма поддержки составила 900 тыс. рублей в виде субсидий, в 2019 году – 973 тыс. рублей. На эти средства была закуплена сельскохозяйственная техника и удобрения.

Вместе с председателем Заксобрания Карелии Элиссаном Шандаловичем, министрами сельского и рыбного хозяйства Владимиром Лабиновым и экономического развития и промышленности Олегом Ермолаевым глава республики обсудил вопросы развития производства клубники в крестьянских хозяйствах Карелии. В частности, чтобы увеличить урожайность ягодных культур в условиях Севера, между фермерами деревни Виданы и учёными Карельского научного центра Российской академии наук заключён договор о выполнении научно-исследовательских работ сроком до 2025 года на земельном участке площадью 100 гектар. Совместная работа фермеров и учёных направлена на подборку наиболее адаптированных к карельским условиям сортов ягод, овощей и внедрения инновационных технологий возделывания земли.

"Для нас это хозяйство опытное, это своеобразный индикатор тех проблем, которые возникают у фермеров Карелии по самым разным направлениям их работы. На его примере мы строим взаимодействие с другими хозяйствами, помогаем им решать возникающие вопросы. Таким развивающимся хозяйствам, как у Юлии Шелемех, мы и дальше будем помогать» - сказал Артур Парфенчиков.

Одним из препятствий на пути расширения сельхозпроизводства в республике является отсутствие достаточного количества земли. Такая проблема есть и у хозяйства Шелемех, которое развивает разные направления растениеводства. На месте, где ещё год назад была заросшая лесом пустошь, сегодня протянулись ровные грядки с поспевающей клубникой. А рядом участок другого собственника с пеньками от вырубленных деревьев и зарастающей землёй, которую не обрабатывали уже много лет.

Глава Карелии подчеркнул: «Мы будем и дальше работать, вместе с нашими законодателями над совершенствованием федеральных законов, чтобы земли сельхозназначения не простаивали, не зарастали лесом, а переходили тем собственникам, кто хочет работать на земле, расширять своё производство, поставляя на рынки республики и соседних регионов вкусную натуральную карельскую сельскохозпродукцию».

фото: © Столица на Онего

Суд потребовал от районной администрации в Карелии предоставить жилье собственнику дома без окон и дверей

В Медвежьегорском районе прокуратура встала на защиту мужчины, который остался без крыши над головой, так как его дом развалился от старости, сообщили в ведомстве Карелии.

Прокуратура Медвежьегорского района на основании поступившего обращения жителя поселка Пиндуши провела проверку соблюдения норм жилищного законодательства при расселении аварийного жилого фонда.

В ходе выездной проверки был осмотрен многоквартирный дом, и установлено, что проживать в указанном доме невозможно ввиду отсутствия какого-либо благоустройства: в доме отсутствуют двери, окна, печи, водопровод и канализация, электроснабжение. Перекрытия второго этажа частично обвалились. Дом не соответствует санитарным и техническим требованиям, предъявляемым к жилым домам.

Постановлением администрации Пиндушского городского поселения в 2015 году указанный многоквартирный дом был признан аварийным и подлежащим сносу. Срок расселения на момент проведения надзорных мероприятий истёк.

ГУП РК РГЦ «Недвижимость» было подготовлено техническое заключение по общему обследованию состояния конструктивных элементов здания и внутренних инженерных систем многоквартирного дома, согласно которому его износ дома составил 95,3%.

Собственник дома без окон и дверей какого-либо иного жилья не имеет, вынужден проживать у родственников, является получателем региональной доплаты к пенсии в связи с тем, что его пенсия ниже прожиточного минимума.

В целях защиты прав заявителя прокуратура Медвежьегорского района обратилась в суд с иском об обязании администрации Пиндушского городского поселения предоставить мужчине во внеочередном порядке по договору социального найма благоустроенное жилое помещение.

Исковые требования прокурора удовлетворены в полном объёме. Решение суда вступило в законную силу. Его исполнение находится на контроле в прокуратуре района.

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В Петрозаводске врачи спасли роженицу, находившуюся при смерти из-за коронавируса

Из Республиканской больницы выписалась женщина, которая заболела коронавирусом и чуть не умерла.

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков поделился на своей странице в соцсети хорошей новостью — Республиканскую Республиканской больницы им. В. А. Баранова выписалась пациентка, которая, беременной, приняла удар коронавируса, родила ребёнка, находилась при смерти на аппарате ЭКМО. Спасением женщины и ее ребенка занимались врачи Роддома им. Гуткина, Республиканского перинатального центра и Республиканской больницы.

По словам министра, заболела молодая женщина ковидом в начале мая, а уже 15 мая — на 26 неделе беременности — поступила в состоянии средней тяжести с поражением лёгких до 50% в отделение Роддома им. Гуткина на улице Луначарского. Врачи отделения боролись не только за жизнь будущей мамы, но и за жизнь ребёнка. За всё время нахождения в отделении ИТАР проводился полный комплекс мероприятий по предотвращению прогрессирования пневмонии. Но состояние пациентки быстро ухудшалось. В результате она была переведена на аппарат неинвазивной, а затем и инвазивной ИВЛ.

«Учитывая состояние пациентки, прогрессирование дыхательной недостаточности, гипоксию плода, было принято решение о досрочном родоразрешении путём операции „кесарево сечение“ в условиях Республиканской больницы. Для этого дополнительно в больницу прибыли анестезиологи-реаниматологи отделения реанимации новорожденных Республиканского перинатального центра. При сроке беременности 25 недель и 6 дней родилась девочка весом 800 грамм в тяжелом состоянии. Такие младенцы всегда рождаются в тяжелом состоянии, но в данном случае тяжесть была обусловлена не только крайней незрелостью, но и внутриутробным страданием ребёнка в связи с болезнью мамы. Сейчас девочка продолжает лечение в Республиканском перинатальном центре в отделении реанимации и интенсивной терапии новорождённых. Ей ещё требуется искусственная вентиляция легких, так как, к сожалению, самостоятельно без помощи аппарата малышка дышать пока не может. При этом она растёт, неплохо прибывает в весе (сегодня она весит 1300 гр.) открывает глазки и, по-настоящему, борется за жизнь. Благодаря современным коммуникационным возможностям мама и дочка общаются по видеосвязи и поддерживают друг друга», — пишет Михаил Охлопков.

Как отметил глава Минздрава республики, он привёл удачный пример. Не все такие случаи заканчиваются успешно. Одну беременную женщину, также находившуюся на ЭКМО, врачи Карелии потеряли.

«Сейчас Минздравом России разрабатываются вакцина, которой можно будет прививать беременных, и методика их вакцинации. Но до тех пор, пока вакцина не разработана, прошу беременных женщин избегать многолюдных мест, носить маски, пользоваться санитайзерами», — советует министр.

фото: © pixabay.com

Убийца-рыбак не смог в суде отстоять право свободно жить в лесу и заниматься рыболовством в Карелии

Мужчина, осужденный за убийство двух девушек, после освобождения попадет под административный надзор из-за плохого поведения в сегежской колонии.

Мужчина, осужденный за убийство двух девушек, за время отбывания наказания был злостным нарушителем порядка. Он 154 раза привлекался к дисциплинарной ответственности в колонии, на профилактические мероприятия не реагировал. В связи с этим исправительное учреждение обратилось в Сегежский городской суд с просьбой установить за мужчиной после освобождения, срок которого подходит, административный надзор. Об этом сообщает прокуратура Карелии.

В суде убийца с предъявленными требованиями не согласился, заявив, что он не имеет места жительства или пребывания на территории России. С его слов, он является потомственным рыбаком и после освобождения планирует жить в лесу и заниматься промысловым рыболовством. По его мнению, запрашиваемые для него административные ограничения будут ограничивать его право на труд, поскольку для успешной рыбной ловли ему требуется постоянно менять место пребывания. Регулярно отмечаться в полиции он не желает по этой же причине.

Принимавший участие в рассмотрении дела прокурор настаивал на вынесении решения об установлении административного надзора за осужденным. В итоге мужчине запретили выезжать за установленные судом пределы территории, кроме того, на него возложена обязанность три раза в месяц являться в полицию для регистрации.

Осужденный с решением Сегежского городского суда не согласился и обратился с апелляционной жалобой в Верховный суд Карелии.

Суд апелляционной инстанции с учетом возражений прокурора оставил решение суда без изменения, а жалобу осужденного – без удовлетворения.

Ранее сообщалось, в Карелии судят пенсионера, который незаконно поймал одну щуку и одного лосося.

фото: Валентина Певцова/ТАСС

Власти Петрозаводска объявили цену, по которой будут выкупать квартиры у жителей города

Администрация Петрозаводска объявила о проведении аукционов для покупки 45 квартир, в том числе, у жителей города.

Уведомление об этом размещено на официальном сайте мэрии.

Планируется приобрести 32 однокомнатных благоустроенных квартиры общей площадью не менее 28 кв. метров — их передадут детям-сиротам. Кроме того, объявлены 13 аукционов по приобретению квартир различной площади для переселенцев из аварийного жилья. «Цена контракта рассчитана исходя из стоимости 1 кв. метра жилого помещения — 44 208 рублей», — говорится в сообщении. Какие нужны квартиры, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: © Столица на Онего

Вакансия специалиста по благоустройству открылась в мэрии Петрозаводска

Администрация Петрозаводска сообщила о вакантной должности специалиста в области благоустройства.

Мэрия карельской столицы информирует о вакантной должности специалиста в области благоустройства для организации на территории Петрозаводска работ по ремонту общественных территорий и контролю за качеством этих мероприятий.

«Требуется сотрудник с высшим профильным образованием по направлениям „Строительство“ или „Садово-парковый ландшафтный дизайн“, либо в смежных областях. Приветствуется опыт работы в муниципальных, государственных органах или учреждениях в сфере закупок», — говорится в сообщении мэрии города.

Ранее сообщалось, что Анна Дудырина покинула пост начальника управления благоустройства и экологии мэрии Петрозаводска.

фото: © кадр из видео

Серьезная авария с участием мотоциклиста произошла ночью в Петрозаводске (ВИДЕО)

На Комсомольском проспекте мотоцикл врезался в легковой автомобиль, подробности ДТП уточняются.

Ночью 22 июня в 23.23 на перекрестке Комсомольского проспекта и набережной Ла-Рошель произошла авария с участием мотоциклиста. Происшествие попало на камеру наружного видеонаблюдения компании «Ситилинк».

На видео заметно, что легковой автомобиль поворачивал с проспекта на набережную Ла-Рошель, когда в него на полном ходу врезался мотоциклист, ехавший по Комсомольскому проспекту в сторону центра города. От удара мотоциклист вылетел из седла, мотоцикл упал и по инерции прокатился по улице дальше, выбивая снопы искр.

Спустя 20 минут на месте работала «скорая», оказывая помощь участникам ДТП.

Подробности аварии уточняются.

фото: © читатель «Столицы на Онего»

Посетители торгового центра в Петрозаводске выстроились в длинную очередь, чтобы сделать прививку от ковида

В торгово-развлекательном центре на Лесном проспекте, 47-а образовалась очередь из желающих пройти вакцинацию от COVID-19.

В редакцию «Столицы на Онего» горожанка прислала фото, на котором запечатлела очередь в прививочный кабинет в торгово-развлекательном центре «Лотос Плаза».

«Очень много людей сидят в очереди, хотят сделать прививку от коронавируса», — написала петрозаводчанка.

Ранее сообщалось, что в торговом центре на Лесном проспекте, 47 оборудовали специальное помещение, где теперь можно сделать прививку от COVID-19. В помещении соблюдаются все противоэпидемические меры, разведены потоки посетителей.

Сделать прививку может любой желающий старше 18 лет.

Чтобы пройти процедуру, вам нужно иметь при себе паспорт РФ, полис ОМС и СНИЛС.

Вакцинацию проводят специалисты Городской поликлиники № 1 вакциной «Спутник V» («Гам-Ковид-Вак»).

Режим работы пункта вакцинации ежедневно: с 13.00 до 19.00.

фото: © кадр из видео

Мотоциклист после жесткого столкновения в Петрозаводске встал и ушел в сторону церкви

В ГИБДД рассказали подробности ночной аварии с участием мотоциклиста.

В пресс-службе ГИБДД уточнили подробности аварии, произошедшей 22 июня в 23.23 на пересечении Комсомольского проспекта и набережной Ла-Рошель.

Водитель автомобиля Daewoo Nexia при повороте с Комсомольского проспекта на набережную Ла-Рошель не предоставил преимущества мотоциклу, двигавшемуся по проспекту во встречном направлении. Скорость мотоцикла уточняется.

Мотоциклист после столкновения смог самостоятельно покинуть место ДТП. По словам очевидцев, он ушел в сторону лютеранской церкви на другом берегу Лососинки. Личность мотоциклиста выясняется. Двухколесный транспорт был отправлен на штрафстоянку. Водитель легковушки — 53-летний мужчина — не пострадал.

Напомним, ночью 22 июня в 23.23 на перекрестке Комсомольского проспекта и набережной Ла-Рошель произошла авария с участием мотоциклиста. Происшествие попало на камеру наружного видеонаблюдения компании «Ситилинк».

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Арестованные приставами автомобили в Петрозаводске выставлены на продажу по цене ниже рыночной

Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелии опубликовало новый перечень автотранспорта, арестованного за долги и выставленного на продажу.

«В настоящее время посредством проведения публичных торгов ниже среднерыночной стоимости осуществляется реализация следующего имущества», — говорится в сообщении на официальном сайте УФССП.

В список включены 3 автомобиля и 2 полуприцепа. В их числе Тойота Corolla 2013 года выпуска стоимостью 482 тыс. рублей и Toyota Camry 2013 года выпуска — 582,2 тыс. рублей. Полный перечень смотрите в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

Турист с одним отрицательным тестом на коронавирус может путешествовать по Карелии

Глава Карелии уточнил требования к приему туристов, совершающих многодневные туры по республике.

В распоряжении, которое руководитель региона Артур Парфенчиков подписал в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Карелии, уточнены требования к размещению постояльцев в гостиницах, хостелах и на турбазах, которые вступают в силу с 15 июля.

«Напомню, что принимать гостей объекты размещения смогут только при наличии у них документа о вакцинации либо справки об отрицательном ПЦР-тесте, полученной не ранее чем за 2 дня до заселения. При этом гостям, которые останавливаются в разных отелях в течение многодневного тура, достаточно один раз предъявить необходимый документ — при первом заселении. В остальных гостиницах нужно будет лишь предоставить подтверждение о проживании в первом отеле и туристическую путевку», — сообщил глава Карелии.

Ранее глава Карелии назвал условия для проведения массовых мероприятий.

фото: pixabay

Уровень жизни населения Карелии падает вопреки прогнозам властей

Прогноз правительства Карелии о росте реальных доходов населения в 2021 году пока не оправдывается — официальная статистка показывает снижение уровня жизни.

Это следует из сравнения данных Карелиястата за первый квартал 2021 года и Основных параметров прогноза социально-экономического развития Карелии на 2021–2023 годы, составленного Минэкономразвития.

Согласно базовому сценарию, реальные денежные доходы жителей республики с учетом инфляции должны вырасти в 2021 году на 1%, а по целевому, более оптимистичному сценарию — на 1,5%. Самый пессимистичный, «консервативный» вариант прогноза предусматривает сокращение реальных доходов населения на 1%. Однако итоги первого квартала оказались еще хуже. Об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: Галина Васильева / ВК

Неизвестные завалили строительным мусором двор депутата в Петрозаводске (ФОТО)

Депутат Петрозаводского городского совета Галина Васильева подозревает, что к захламлению двора могли приложить руку соседи.

Галина Васильева сообщила в соцсети, что ее двор и окрестности завалены строительным мусором. Городской парламентарий подозревает, что к захламлению территорий могут быть причастны соседи, производящие ремонт.

«Я всегда с подозрением смотрю на людей, у которых есть средства на евроремонт в квартире, но нет денег на вывоз мусора после ремонта. У нас новый жилец, о котором я писала на днях, решил сэкономить: тяжелые мешки с отходами разбросал на территории домов 17 и 19 по ул. Ровио, в надежде, что ничего ему за это не будет. Наверняка, это только часть мусора. Покушение на чистоту и порядок — так называются подобные действия безответственного человека», — заявила Васильева.

Ранее Галина Васильева сообщала, как соседи-разрушители пробили потолок в одной из квартир ее дома.

фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

В Карелии за сутки 10 детей заразились коронавирусом

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал о ситуации с заболеваемостью коронавирусом у детей.

Как сообщил на своей странице глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков, на сегодняшний день, 23 июня, в Карелии зарегистрировано 4580 детей, заразившихся коронавирусом, в минувшие сутки, 22 июня, число несовершеннолетних, заболевших COVID-19, составляло 4570 человек. За сутки коронавирус выявлен у 10 детей.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что за последние дни число заболевших коронавирусом детей в Карелии увеличилось в шесть раз, основная группа заболевших - это несовершеннолетние от 15 -17 лет.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии от COVID-19 скончались три пациента и заразились коронавирусом 126 человек. Всего в республике за время пандемии инфицировано 49027 человека. Выздоровели – 46980. Умерли 607 пациентов.

фото: © Столица на Онего

Карелия вошла в топ-10 регионов с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала Карелию в числе десяти регионов, где превышен средний уровень заболеваемости COVID-19.

Сегодня, 23 июня, на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства Татьяна Голикова назвала десять регионов России, где превышен средний уровень заболеваемости коронавирусом по стране. Речь идет о Москве, Санкт-Петербурге, Бурятии, Подмосковье, Карелии, Сахалине, Хакасии, Крыме, Мурманской области и Горном Алтае, пишет Лента.ру.

Заместитель председателя правительства РФ напомнила, что в мае-апреле 2021 года эпидемиологическая ситуация в России характеризовалась как стабильная.

«За прошедшие три недели мы фиксируем рост заболеваемости, который стал особенно выраженным на прошедшей неделе», — цитирует Голикову Regnum..

По её словам, по итогам 14−20 мая заболеваемость COVID-19 составила 76,2 случая на 100 тыс. населения, что на 29,2% больше, на предыдущей недели. Среднесуточный показатель заболеваемости поднялся на 31,2%, сказал вице-премьер.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии 126 человек заразились коронавирусом, трое умерли.

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В полиции рассказали, как ребенок на пляже в Карелии получил ожоги

В Медвежьегорском районе 11-летний мальчик был госпитализирован с пляжа с ожогами 2-3 степени, сообщили в МВД Карелии.

Ранее сообщалось, что 21 июня в дежурную службу полиции Медвежьегорского района поступило сообщение из районной больницы, что к ним из поселка Повенец доставлен 11-летний мальчик с термическими ожогами. Врачи диагностировали у ребенка ожоги пламенем 2-3 степени на лице, груди и ноге, на площади 35% тела. На сегодняшний день мальчик переведен из Медвежьегорской ЦРБ в Детскую республиканскую больницу.

В МВД Карелии рассказали, что по факту случившегося проводится проверка. На данный момент установлено, что термические ожоги несовершеннолетний получил при переливании бензина. По каким причинам загорелся бензин, выясняется. На месте происшествия пострадавший ребенок находился один.

фото: © Официальный сайт администрации Кемского района/kemrk.ru

Глава администрации района Карелии показал атаку насекомых (ФОТО и ВИДЕО)

Глава администрации Кемского района Дмитрий Петров продемонстрировал, как его атакуют мухи.

Дмитрий Петров показал, как выглядит лето в Кеми. Он разместил об этом пост в соцсети.

«Куйпога — малая вода. Малая вода — большие мухи. Вот-вот гроза начнётся. Лето в Кеми. В брюках жарко, в шортах опасно. Такой сегодня день», — написал Петров.

Глава районной администрации также разместил видео, в котором показал, как на него нападают насекомые.

«Мухи атакуют», — прокомментировал он.

Ранее Дмитрий Петров сообщал, как воспитал в себе в европейскую привычку здороваться с незнакомыми гражданами.

фото: © ГИБДД Петрозаводска

Пассажир пострадал в лобовом столкновении в Петрозаводске (ФОТО и ВИДЕО)

Утром 23 июня на Сулажгоре два автомобиля столкнулись на перекрестке, один из участников аварии доставлен в БСМП.

Утром 23 июня в 9.42 произошло лобовое столкновение двух автомобилей в Сулажгоре.

На перекрестке улицы Новосулажгорская и Ветеринарного переулка столкнулись Renault Duster под управлением 30-летнего водителя и Ford Mondeo, за рулем которого находился 44-летний мужчина. Судя по видео, водитель Renault при повороте с Новосулажгорской на Ветеринарный переулок не пропустил «американца», двигавшегося прямо. От удара машины отбросило на угол перекрестка.

Видео появилось в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии», зафиксировала происшествие камера наружного видеонаблюдения компании «Сампо».

Как уточнили в ГИБДД Петрозаводска, пассажир автомобиля Ford Mondeo был доставлен в БСМП для осмотра. Другие участники ДТП не пострадали. Машины получили механические повреждения.

фото: © Валерий Поташов / "Столица на Онего"

Жители крупного микрорайона Петрозаводска останутся без электричества в пятницу

На Ключевой временно отключат электричество из-за сноса аварийных деревьев.

По сообщению администрации Петрозаводска, в пятницу, 25 июня, с 12.00 на Ключевой отключат электроснабжение. Временные неудобства связаны с необходимостью удаления в районе дома № 12 по улице Водников трёх аварийных деревьев, кроны которых прорастают через натянутые провода. Электроснабжение потребителей восстановят сразу по завершению работ.

По информации АО «ОРЭС-Петрозаводск», под отключение попадают дома:

- №№ 25, 27, 29, 31, 33, 35 на Ключевой улице;

- №№ 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20 на Индустриальной улице;

- №№ 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29 на Народной улице;

- №№ 3А, 5А, 10, 12, 14, 16, 18, 20 на улице Водников;

- №№ 5, 7, 9 на улице Сусанина.

Ранее власти Петрозаводска не стали вводить режим ЧС в отдаленном районе города из-за проблем со светом.

фото: © CC BY 2.0 / John Tann

Кубинцу, пойманному на границе в Карелии, потребовалась госпитализация из-за укусов насекомых

Пограничники задержали на территории Карелии шестерых жителей Острова Свободы, пытавшихся незаконно пересечь границу с Финляндией, одному понадобилась медицинская помощь.

По сообщению пресс-службы УФСБ России по Карелии, 20 июня, при попытке пересечения госграницы из России в Финляндию в Сортавальском и Суоярвском районах задержаны шестеро граждан Республики Куба. Одному из иностранцев оказана срочная медицинская помощь из-за сильной интоксикации от укусов насекомых и обезвоживания. Сейчас пострадавший в карельских лесах нарушитель находится в больнице.

Установлено, что кубинцы прибыли на территорию России в 2019 году и жили в Москве. Россиянин, помогавший кубинцам, в данный момент активно работает со следствием.

Жители Острова Свободы задержаны, решается вопрос о возбуждении в их отношении уголовных дел. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению всех обстоятельств совершенных правонарушений. Кроме того, предприняты дополнительные меры по усилению режима охраны госграницы.

Ранее жителей Марокко, которые пытались незаконно пересечь границу в Карелии, отпустили на волю.

фото: © скриншот трансляции/паблик Вконтакте Республика Карелия

Глава Карелии назвал условия для проведения массовых мероприятий

Руководитель республики Артур Парфенчиков внес уточнение в распоряжение об ограничении количества участников массовых мероприятий.

Накануне по решению оперативного штаба в Карелии был введен запрет на все массовые мероприятия на открытом воздухе с численностью свыше 100 человек. Глава Карелии подписал сегодня, 23 июня, распоряжение об ограничении количества участников массовых мероприятий, внеся уточнения.

«Карелии запрещено проводить массовые развлекательные мероприятия численностью свыше 30 человек в помещении и более 100 человек на открытом воздухе. Но есть исключения! Если все участники имеют справки об отрицательном анализе на коронавирусную инфекцию, полученные не ранее чем за 2 дня до начала мероприятия, или документ о вакцинации, такие мероприятия проводить можно», — сообщил руководитель региона на своей странице в соцсети.

Напомним, по данным оперштаба, увеличение числа заболевших коронавирусом зафиксировано в Петрозаводске, Прионежском, Пряжинском, Сортавальском, Кондопожском, Муезерском и Медвежьегорском районах. Наряду с обычным штаммом коронавируса встречаются британский и южноафриканский штаммы.

За минувшие сутки в Карелии зарегистрировано 126 новых случаев коронавируса.

фото: © Столица на Онего

Ребенок в Карелии госпитализирован с сильными ожогами

В Медвежьегорском районе 11-летний мальчик обгорел на берегу Онежского озера.

Как стало известно «Столице на Онего» из источника в оперативных службах, 21 июня в поселке Повенец Медвежьегорского района 11-летний мальчик получил ожоги пламенем на берегу озера.

Пострадавший ребенок был доставлен в Медвежьегорскую ЦРБ. Медики диагностировали ожоги пламенем 2-3 степени на лице, груди и ноге, на площади 35% тела.

На сегодняшний день ребенок переведен в Детскую республиканскую больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.