Современные строительные материалы, о которых нужно знать

Строительные материалы под заказ по вашим размерам от магазина «Формула строительства».
Главное преимущество магазина строительных материалов "Формула строительства": Вы не ограничены товарами из наличия (т.е. не придется выбирать из нескольких вариантов) - под заказ доступны любые материалы в широкой цветовой гамме и со всеми необходимыми комплектующими. Хотим отметить некоторые из них.
Актуальный, стильный, надежный – это про кликфальц.
Кликфальц – современный материал, который быстро и легко монтируется не только на кровлю, но и на фасад.
В магазине «Формула строительства» представлены образцы, а также опытные продавцы дадут консультацию по выбору и размерам.
Заказать расчет материала очень просто: отправьте замеры или чертежи объектов на электронную почту form-mag.str@mail.ru с указанием какой материал необходимо рассчитать.
Также Вы можете связаться по тел. 220-230 с нашими менеджерами и получить подробную консультацию.
Магазин «Формула строительства»
телефон: 220-230
г. Петрозаводск, ул. Ригачина, 33
пн-пт 9.00-19.00, сб-вс 10.00-17.00
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