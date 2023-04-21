Современные строительные материалы, о которых нужно знать

Строительные материалы под заказ по вашим размерам от магазина «Формула строительства».

Главное преимущество магазина строительных материалов "Формула строительства": Вы не ограничены товарами из наличия (т.е. не придется выбирать из нескольких вариантов) - под заказ доступны любые материалы в широкой цветовой гамме и со всеми необходимыми комплектующими. Хотим отметить некоторые из них.

Фальцевая кровля – кровля из металлических листов, скрепленных между собой специальным соединением – фальцем. Замок бывает разной конфигурации, у кликфальца он самозащелкивающийся.

Актуальный, стильный, надежный – это про кликфальц.

Кликфальц – современный материал, который быстро и легко монтируется не только на кровлю, но и на фасад.

В магазине «Формула строительства» представлены образцы, а также опытные продавцы дадут консультацию по выбору и размерам.

Забор-жалюзи - современный и красивый

Это секционное ограждение с необычным дизайном. Элементы из оцинкованной стали с полимерным покрытием.

Это секционное ограждение с необычным дизайном. Элементы из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Устойчивы к ветровым нагрузкам

Пропускают свет и воздух

Простой монтаж без сварки

Удобная транспортировка

Террасная доска - используют на террасах, беседках, балконах, в оформлении открытых площадок и т.д. Террасная доска MasterDeck изготавливается из древесно-полимерного композита и сочетает в себе лучшие качества древесины и пластика.

Заказать расчет материала очень просто: отправьте замеры или чертежи объектов на электронную почту form-mag.str@mail.ru с указанием какой материал необходимо рассчитать.

Также Вы можете связаться по тел. 220-230 с нашими менеджерами и получить подробную консультацию.

Магазин «Формула строительства»

телефон: 220-230

г. Петрозаводск, ул. Ригачина, 33

пн-пт 9.00-19.00, сб-вс 10.00-17.00

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