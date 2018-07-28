Что случилось в Петрозаводске и Карелии сегодня

В Петрозаводске задержан предполагаемый убийца прохожего на Древлянке

Следователи сообщают о раскрытии особо тяжкого преступления, произошедшего в Петрозаводске и зафиксированного камерами наружного наблюдения.

27-летний мужчина, обвиняемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, был задержан в течение суток после совершения преступления. В отношении него расследуется уголовное дело.

Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета РФ по Карелии.

По версии следствия, в ночь на 26 июля обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт с ранее незнакомым мужчиной. Обвиняемый нанес ему множественные удары руками и ногами. В результате потерпевший скончался на месте происшествия, а обвиняемый скрылся.

Преступление произошло на Древлянском кольце и было зафиксировано камерами наружного наблюдения. Примечательно, что конфликт произошел в поле видимости прохожих и наряда ДПС.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

ФОТО: Митинг КПРФ в Петрозаводске против пенсионной реформы собрал порядка 500 человек

Около 500 участников собрались на протестной акции регионального отделения КПРФ против повышения пенсионного возраста.

Участники собрались на площади Кирова, после чего перешли в местный гайд-парк в пойме реки Лососинка у набережной Онежского озера. Ранее администрация Петрозаводска отказалась согласовывать площадь Кирова в качестве территории для проведения митинга, аргументировав это тем, что там будут проводиться ремонтные работы. Однако к 12.00 субботы никаких работ не проводилось, а по площади ездила только поливальная машина.



"Люди видят, что народ может собираться. Мы видим, что нас загнали в болото, что по надуманным основаниям нам отказали в проведении на площади Кирова. Мы видели, какие ремонтные работы там ведутся. По кругу ездит поливальная машина. Отмывая – во всех смыслах – деньги. Это – показатель отношения власти к своему народу. Это прямое указание людям – где им самое место. Им самое место в этом болоте, в том болоте, в котором мы живем с вами", - заявил депутат Законодательного собрания Карелии Евгений Ульянов.



"Сегодня по всей стране проходит массовая акция против пенсионной реформы. Сегодня в Москве вышло порядка 30 тысяч человек. Власть должна понять, что терпение народа не бесконечно. Народ к власти терпеливый, но если власть не готова защищать своих людей, кормить своих людей, обеспечивать достойными образованием и медициной, давать достойную пенсию, то народу такая власть не нужна! Скажем нет этой реформе, скажем нет этой власти!" – сказал Ульянов на митинге.



"Молодежь еще не понимает, что у них отобрали будущее", - добавила одна из выступающих, комментируя повышение пенсионного возраста.



Акция собрала около 500 человек и прошла без нарушений общественного порядка.

На плакатах участников акции бфли следующие лозунги: "Я не хочу умереть на работе!", "Когда несправедливость становится законом, сопротивление становится долгом", "Пенсия в гробу не нужна никому", "Мы против пенсионной реформы".

КПРФ выступает против повышения пенсионного возраста, которое фактически обернется тем, что многие жители России до пенсии не доживут. По сути, речь идет об отмене пенсий для миллионов граждан.

Коммунисты объявили 28 июля днем Всероссийской акции протеста против готовящейся реформы и стали инициаторами проведения всероссийского референдума по вопросу повышения пенсионного возраста.

В Карелии идет сбор подписей под обращением к федеральным властям о недопустимости принятия "людоедского закона" и в поддержку всенародного референдума.

Митинги против пенсионной реформы проходят сейчас по всей стране и собирают тысячи участников. По данным социологов, 90% граждан России не поддерживают повышение пенсионного возраста.

Госдума 19 июля в первом чтении одобрила законопроект о пенсионной реформе. За инициативу кабинета министров проголосовала фракция "Единой России" за исключением одного депутата. Остальные партии выступили против.

ВИДЕО: Мужчина и женщина устроили скандал в центре Петрозаводска

Очевидец снял потасовку на камеру и назвал случившееся беспределом.

На улице Антикайнена молодой человек схватил на руки кричащую даму и унес ее в неизвестном направлении. Скандал произошел прямо на проезжей части в самом центре города.

Очевидец снял произошедшее на видео. Ролик под названием "Беспредел на Антикайнена" опубликован в сообществе "ДТП Петрозаводска и Карелии".

ФОТО: В Петрозаводске из-за жары высохла река

Русло реки Неглинка в районе Древлянки практически полностью высохло.

"На Древлянке жара "отключила" Неглинку. Река полностью высохла",- сообщил в редакцию "Столицы на Онего" читатель Станислав Гайдук.

"В центре река немного присутствует, видимо, вода идёт из каких-то городских стоков, расположенных ниже Древлянки»",- рассказал очевидец.

ВИДЕО: Неуклюжая велосипедистка протаранила автомобиль в Петрозаводске

Курьезное столкновение любительницы велосипедных прогулок с припаркованным автомобилем произошло в карельской столице.

В одном из дворов Петрозаводска девушка на велосипеде не справилась с управлением и врезалась в припаркованную иномарку. Видео опубликовано в сообществе "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Девушка вместе с компаньоном попыталась проехать мимо стоящего во дворе авто. Машина была припаркована на узком участке между шлагбаумом и забором. Велосипедистка не справилась с управлением и врезалась в автомобиль, после чего вместе со своим компаньоном поспешила скрыться.

Владелец машины сообщил о том, что написал заявление в полицию. Автомобилист приложил фото повреждения, которое, по его мнению, нанесла транспортному средству девушка на велосипеде.

Спасатели три часа тушили горящую дачу в Петрозаводске

Пожарные в течение трех часов боролись с огнем, который охватил дачный дом.

27 июля в 20:28 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска и Прионежского района привлекались для ликвидации пожара в дачном доме по адресу: Петрозаводск, м. Бараний берег, Немецкий наволок. Об этом сообщает МЧС по Карелии.

Для тушения возгорания привлекались 18 человек и 4 единицы техники.

В 23:23 пожар был ликвидирован.

Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания выясняются.

ФОТО: Жители Беломорска увидели самое длительное солнечное затмение века

В Карелии жители Беломорского района смогли зафиксировать уникальное явление.

Снимки лунного затмения, сделанные на севере Карелии, опубликованы в сообществе "Центр поморской культуры города Беломорска".

"Лунное затмение. Смотрим в бинокль. Очень красивое явление!!!",- написала автор фотографий Татьяна Каньшиева.

Снимки были сделаны в ночь на субботу, в 00-30.

Затмение, которое можно было наблюдать в ночь с пятницы на субботу, являлось самым длинным в этом столетии. Оно длилось 6 часов и 14 минут. Затмение совпало с Великим противостоянием Марса. Такое происходит один раз в 25 тыс. лет.

Глава Минтранса узнал о дорогом и недоступном бензине в одном из районов Карелии

Министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики Алексей Кайдалов узнал о подорожании топлива в Суорявском районе.

Кайдалов сообщил, что бензин в Суяорви поступает с перебоями и стоит на пять рублей дороже, чем в Петрозаводске. Об этом глава Минтранса написал на своей странице "Вконтакте".

«Роман Петров (ред. - и.о главы администрации) обозначил еще одну актуальную для района проблему – перебои с топливом и его дороговизна на местных АЗС. Бензин в районе почти на 5 рублей выше, чем в Петрозаводске. О таких фактах администрация района проинформирует надзорные органы»,- написал Алексей Кайдалов после посещения с рабочим визитом Суорявского района.

В Петрозаводске управляющая компания выставляет счета жителям сгоревшего дома

Погорельцы уже четыре месяца получают счета за квартиру, которая сгорела.

В Петрозаводске на Перевалке четыре месяца назад в двухэтажном деревянном доме произошел пожар. В результате два человека погибли, семья с маленьким ребенком осталась без жилья.

Администрация города предоставила погорельцам крышу над головой – комнату в общежитии на ул. Архипова, 20. Платить им за комнату не надо, зато управляющая компания регулярно выставляет счета за сгоревшую квартиру в аварийном доме. Вот и сейчас, вроде, они и погорельцы, в помощи как никогда нуждаются, но даже при этих обстоятельствах на них пытаются нажиться.

По признанию Веры Евгеньевны, ей уже полгода приходят счета на сгоревшую квартиру, где прописано шесть человек. Деньги берут за вывоз мусора, воду, которую люди набирают из колонки, и самое главное – за капитальный ремонт (200 рублей)!

Как заверил руководитель управления жилищного хозяйства городской администрации Евгений Перов, он сразу после пожара отправил документы в управляющую компанию, чтобы счета не выставляли. Но, видимо, что-то пошло не так.

А погорельцы платят за все, боясь, что последнего жилья лишатся, и никуда жаловаться не идут.

Подробнее о том, как выживают погорельцы в Петрозаводске, читайте здесь.

фото: Илья Питалев/РИА Новости

Умер Владимир Войнович

Писатель Владимир Войнович скончался на 86-м году жизни.

Об этом сообщает Газета. ру.

"Два часа назад умер Владимир Войнович. Сердечный приступ»", — написал в в Facebook журналист Виктор Давыдов.

Писатель Виктор Шендерович, подтвердил, что данная информация — не ошибка.

Владимир Войнович — прозаик, драматург и поэт. Написал такие романы, как "Трилогия о солдате Иване Чонкине", "Москва 2042" и "Портрет на фоне мира". Лауреат премии "Триумф" и госпремии России за книгу "Монументальная пропаганда".

В 1960-х годах Войнович начал принимать участие в движении за права человека, за что подвергался преследованиям. Его исключили из Союза писателей СССР. В декабре 1980 года он эмигрировал и через год был лишен гражданства. Ему вернули паспорт в 1990 году, после чего он вернулся на родину.

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