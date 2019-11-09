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Новости. Хроника дня
22:20, 09 Ноября 2019

Самые читаемые новости за 9 ноября

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"Ждем из Питера вертолет МЧС" - министр здравоохранения Карелии рассказал о состоянии ребенка, упавшего с 5 этажа

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал о состоянии мальчика из Костомукши, который получил тяжелые травмы, упав с 5 этажа.

"Состояние 12-летнего ребенка из Костомукши, получившего тяжелые травмы при падении с 5 этажа, стабилизировано, - написал министр на своей странице в соцсети. - ребенок транспортабелен. Ждем из Питера вертолет МЧС, который доставит мальчика в Детскую республиканскую больницу".

Напомним, накануне вечером стало известно, что 12-летний мальчик получил тяжелые травмы, упав с 5 этажа.

"Выяснилось, что наш вертолет санитарной авиации в ремонте, и единственная возможность спасти ребенка – доставить его в Детскую республиканскую больницу бортом МЧС России, - сообщил министр вечером 8 ноября. - Достигнута предварительная договоренность о том, что борт МЧС вылетит в Костомукшу из аэропорта "Пески".

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фото: © Cергей Савостьянов/ТАСС
Профессора вытащили из реки и нашли в его рюкзаке отрезанные женские руки

В Петербурге из Мойки спасли замерзшего пенсионера и обнаружили у него в рюкзаке части тела женщины.

Как сообщает портал Фонтанка.ру, мужчину с переохлаждением доставили в одну из больниц Петербурга утром 9 ноября. Плавал он с отрубленными женскими руками. 

Как сообщает городское управление Следственного комитета, после того как 63-летнего мужчину вытащили из реки, на место пришлось ехать не только врачам и спасателям, но и следователям. Из рюкзака вытащили две руки и травматический пистолет. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Владелец жуткого груза находится в больнице с переохлаждением.

По данным издания "Невские новости", подозреваемый является преподавателем одного из петербургских вузов, 47news называет профессора Санкт-Петербургского государственного университета участником происшествия.

Отмечается, что преподаватель был задержан при попытке утопить пакет с человеческими конечностями. Поскольку пакет не тонул, мужчина прыгнул в воду.


По данным издания «Невские новости», подозреваемый является преподавателем одного из петербургских вузов, 47news называет профессора Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова участником происшествия.

Отмечается, что преподаватель был задержан при попытке утопить пакет с человеческими конечностями. Поскольку пакет не тонул, мужчина прыгнул в воду.

27 октября в Петербурге на улице Стасовой была обнаружена женщина с колото-резаными ранениями. Главным подозреваемым в убийстве стал ее 12-летний сын. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5dc693379a79471972883fd0?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
По данным издания «Невские новости», подозреваемый является преподавателем одного из петербургских вузов, 47news называет профессора Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова участником происшествия.

Отмечается, что преподаватель был задержан при попытке утопить пакет с человеческими конечностями. Поскольку пакет не тонул, мужчина прыгнул в воду.

27 октября в Петербурге на улице Стасовой была обнаружена женщина с колото-резаными ранениями. Главным подозреваемым в убийстве стал ее 12-летний сын. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5dc693379a79471972883fd0?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
По данным издания «Невские новости», подозреваемый является преподавателем одного из петербургских вузов, 47news называет профессора Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова участником происшествия.

Отмечается, что преподаватель был задержан при попытке утопить пакет с человеческими конечностями. Поскольку пакет не тонул, мужчина прыгнул в воду.

27 октября в Петербурге на улице Стасовой была обнаружена женщина с колото-резаными ранениями. Главным подозреваемым в убийстве стал ее 12-летний сын. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5dc693379a79471972883fd0?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
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фото: Столица на Онего
На опасном переходе в Петрозаводске устанавливают светофор (ФОТОФАКТ)

На Лососинском шоссе возле дома № 30 в Петрозаводске в субботу утром начали установку светофора.

В данный момент в Петрозаводске на одном из самых опасных переходов, где происходит много ДТП с участием пешеходов, устанавливают светофор.

Корреспондент "Столицы на Онего" зафиксировал работу подрядчика по установке дорожного объекта.

Напомним, согласно статистике, данный пешеходный переход стал одним из самых аварийных в городе в этом году. Последний наезд на пешехода произошел там 22 октября. 

С целью предотвратить наезды на людей, осенью там установили камеры, фиксирующие непропуск пешеходов водителями. Нанесли новую разметку.

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фото: "Республика" / Сергей Юдин
Глава района в Карелии заявил, что не предлагал расстреливать недовольных граждан

Глава администрации Олонецкого района Карелии Сергей Прокопьев назвал ложью и провокацией сообщения СМИ о том, что он предложил расстреливать недовольных граждан.

Оказавшийся в центре скандала, который вылился на федеральный уровень, Сергей Прокопьев опроверг сообщения СМИ о том, что на заседании депутатской комиссии Олонецкого городского совета он якобы назвал своих земляков "социальными паразитами" и предложил расстреливать особо недовольных.  

Напомним, как сообщили некоторые СМИ, некорректные высказывания Сергей Прокопьев допустил в ответ на недовольство местных жителей неработающей общественной баней, нарушенным дренажем в городе и другими условиями жизни, а также состоянием захоронений.

При этом, когда скандал начал выходить на федеральный уровень, ряд олонецких депутатов заявили, что все это фейк и Прокопьев ничего подобного не говорил.

"Тиражирование в последние дни якобы сделанных мной высказываний об олончанах – бессовестная, лживая и обреченная на провал провокация, - написал Прокопьев на своей странице в соцсети. - Не случайно, что с этой ложью и дезинформацией клеветники побежали сразу в федеральные издания. Каждый, кто знаком со мной – знает, что ни при каких обстоятельствах я бы не позволил себе хамские, некорректные высказывания в отношении земляков, которым я обязан всем".

Сергей Прокопьев также пообещал, что совместно с юристами призовет к ответу клеветников через суд и правоохранительные органы.

"Ведь они нанесли ущерб не столько мне, сколько всем жителям Олонецкого района. И дезинформировали всю российскую общественность".

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фото: © Михаил Почуев/ТАСС
Сына федерального судьи начали судить в Карелии за избиение сотрудника Росгвардии

В суде Сортавалы начался процесс по уголовному делу сына федерального судьи Карелии.

Судья сортавальского суда Андрей Михеев приступил к рассмотрению уголовного дела 25-летнего Дмитрия Каменева – сына до недавних пор федерального судьи лахденпохского суда Анатолия Каменева.

Напомним, что Дмитрия Каменева и его приятеля обвиняют в том, что в ночь на 1 июля этого года они пьяными избили сотрудника Росгвардии. Потерпевшему были нанесены сильные удары в лицо, голову и живот. После произошедшего Дмитрий Каменев скрылся и дома больше не появлялся, его задержали спустя четыре дня, когда он, находясь за рулем автомобиля своего отца, тогда работавшего федеральным судьей в лахденпохском суде, отъезжал от здания суда.

Ранее мы сообщали, что Дмитрий Каменев уже привлекался к уголовной ответственности. В 2015 году он был судим за побои, а тремя годами позже – за избиение полицейского, местного участкового. За последнее преступление Каменев-младший получил 2 года условно, с аналогичным испытательным сроком. Поскольку на момент нового избиения стража правопорядка этот срок для него еще не закончился, сортавальский суд отправил Дмитрия Каменева под арест вначале на два месяца, а затем продлил его еще на шесть месяцев.

По имеющейся у нашего издания информации, в судебном заседании Дмитрий Каменев свою вину не признал. Сейчас он содержится в сегежском СИЗО. Что касается его отца, то напомним, что после произошедшего с его сыном председатель Верховного суда Карелии Анатолий Наквас издал приказ об отстранении Анатолия Каменева от исполнения обязанностей судьи. Сейчас Каменев-старший является судьей в отставке.

Ранее сообщалось, что уголовное дело в отношении Дмитрия Каменева было возбуждено Следкомом Карелии по статье 318 ч.2 УК Росси: применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти (статью переквалифицировали – ч.1 ст. 318 УК РФ – применение насилия в отношении представителя власти). Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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фото: ГКУ РК "ОПС по Олонецкому району"
Пять автомобилей столкнулись на трассе "Кола" в Карелии (ФОТО)

В Олонецком районе Карелии из-за крупного ДТП было приостановлено движение по федеральной автодороге.

Сразу пять автомобилей столкнулись в субботу, 9 ноября на 297 километре федеральной трассы "Кола" в Карелии.

Как сообщили в пожарной охране Олонецкого района, сообщение о ДТП поступило на пульт ЕСС-01 в 10 часов 36 минут. На место аварии выехал личный состав пожарной части 35 по охране г. Олонец в составе 6 человек.

Спасателям и сотрудникам ГИБДД пришлось отключать АКБ и ликвидировать затор на федеральной трассе, организуя пропуск движения автомобилей по объездной дороге через деревню Новинка.

В результате ДТП было приостановлено движение по федеральной трассе Р-21.

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фото: главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу
Вертолет МЧС не вылетел за мальчиком, упавшим с 5 этажа, из-за неблагоприятных погодных условий в Карелии

В настоящее время ребенок остается в больнице Костомукши.

Как сообщил корреспонденту "Столицы на Онего" дежурный регионального Управления МЧС, вертолет до сих пор не вылетел за мальчиком, который получил серьезные травмы при падении с 5 этажа в Костомукше, и ждет транспортировки в Детскую Республиканскую больницу в Петрозаводске. Причиной невылета стали неблагоприятные погодные условия на пути рейса.

"Идет атмосферный фронт. Как только погодные условия позволят, вертолет сразу вылетит", - сообщили в МЧС Карелии.

Напомним, накануне вечером стало известно, что 12-летний мальчик получил тяжелые травмы, упав с 5 этажа.

"Выяснилось, что наш вертолет санитарной авиации в ремонте, и единственная возможность спасти ребенка – доставить его в Детскую республиканскую больницу бортом МЧС России, - сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков вечером 8 ноября. - Достигнута предварительная договоренность о том, что борт МЧС вылетит в Костомукшу из аэропорта "Пески".

По словам министра, состояние 12-летнего ребенка стабилизировано, мальчик транспортабелен.

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фото: Скриншот страницы сайта vk.com
Профессор СПбГУ убил и расчленил аспирантку – все подробности ужасного преступления

В Санкт-Петербурге сегодня задержан доцент СПбГУ Олег Соколов, его поймали при попытке утопить пакет с женскими руками.

Как сообщает lenta.ru днем в субботу, 9 ноября, стало известно, что в Санкт-Петербурге около дома на набережной реки Мойки задержали мужчину, который пытался утопить в реке пакет с отрубленными женскими руками. Мужчина привлек внимание полицейских после того, как нырнул в реку, чтобы утопить пакет, в который попал воздух.

Задержанным оказался 63-летний доцент Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), кандидат исторических наук Олег Соколов. Преподаватель находился в неадекватном состоянии, его отвезли в больницу с сильным переохлаждением. По предварительным данным, в рюкзаке Соколова нашли травматический пистолет.


фото 360tv.ru

Вскоре после задержания Олег Соколов признался в убийстве. Он рассказал, что встречался с девушкой и вечером 8 ноября они сильно поругались, после чего он убил возлюбленную в состоянии аффекта. Соколов добавил, что, придя в себя, решил избавиться от тела.

Следователи обнаружили в квартире доцента Соколова тело женщины, личность которой официально еще не установлена. Однако, по первоначальным данным, речь шла о 24-летней студентке преподавателя, которая работала вместе с ним над научным трудом о личности Наполеона.

По словам студентов вуза, погибшую и подозреваемого связывали романтические отношения. «Хороший рассказчик, довольно экспрессивный мужик, горел своим делом. Жестко принимал экзамены, был очень требовательным. Эксцентричный, не всегда этичный», - приводит Mash слова студентов.

Позже появилась информация, что погибшая - Анастасия Ещенко. Девушка с отличием окончила исторический факультет СПбГУ. Она изучала историю нового и новейшего времени, была аспирантом и три года занималась репетиторством. Тем не менее подтвердить личность убитой удастся лишь после экспертизы.

Как отмечает радиостанция "Говорит Москва", в 2008 году одна из студенток СПбГУ жаловалась в полицию на жестокое избиение Соколовым. Тогда потерпевшая заявила, что преподаватель угрожал ее изуродовать. Между тем в университете уже отреагировали на убийство, которое, предположительно, совершил доцент. "В университете шокированы этим известием. Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибшей", - заявили в пресс-службе СПбГУ.

Олег Соколов считается крупнейшим специалистом по наполеоновской Франции в России. Он является кавалером престижного французского ордена Почетного легиона и родоначальником военно-исторической реконструкции в России.

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Вертолет МЧС вылетел из Петербурга за мальчиком, получившим тяжелые травмы при падении с 5 этажа

Об этом сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

"В 12.50 вертолет МЧС вылетел из Питера. Он совершит посадку в Песках для дозаправки, возьмет на борт специалистов Детской республиканской больницы - травматолога и хирурга и отправится в Костомукшу. Состояние мальчика стабильно тяжелое, ребенок находится на искусственной вентиляции легких", - написал Охлопков на своей странице в соцсети.

Напомним, накануне вечером стало известно, что 12-летний мальчик получил тяжелые травмы, упав с 5 этажа в Костомукше. Бортом МЧС его должны доставить из Костомукши в Петрозаводск, в Детскую Республиканскую больницу.  Ожидается, что ребенок будет доставлен в столицу Карелии около 15 часов.

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фото: Минспорта Карелии
Смотрим, как на площади Кирова устанавливают каток (ВИДЕО)

Министерство спорта Карелии подготовило ролик о том, как на площади Кирова в Петрозаводске устанавливают мобильный каток с искусственным льдом

Вот как проводятся монтажные работы - песок, пеноплекс, гидроизоляционная пленка и айсматы. Следующий этап – заливка и наращивание льда до 10 см.

Напомним, стоимость мобильного катка с ледовой площадкой, ледозаливочной машиной, станками для заточки коньков и подрезки льда вдоль бортов составит около 18 млн рублей.

"Мобильный каток позволит не зависеть от погодных условий: начать сезон в начале декабря и закончить в конце марта. Площадь катка - 800 квадратных метров, одновременно на нем смогут кататься более 100 жителей и гостей города. Будет организован прокат коньков и питания", - рассказали в Минспорта.

Открытие катка запланировано на декабрь.

 

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