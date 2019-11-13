Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

фото: Сергей Юдин/ИА Республика

Ославленный на всю страну словами о расстреле чиновник из Карелии подал в суд за клевету (ВИДЕО)

Глава администрации Олонецкого района Карелии Сергей Прокопьев написал исковое заявление в мировой суд и потребовал возбудить уголовное дело против депутата горсовета Нины Щербаковой, которая, по его мнению, оклеветала его в СМИ и Интернете.

Таким образом, оскандалившийся на всю страну Прокопьев исполнил свое обещание в правовом поле разобраться с "грязной провокацией", которую, как он уверяет, развернули против него "для дестабилизации обстановки в районе".

Между тем, в прямом эфире федерального телеканала Россия 1 Нина Щербакова еще раз подтвердила, что Сергей Прокопьев на заседании депутатской комиссии произнес те самые фразы в адрес недовольных граждан, назвав их "социальными паразитами" и предложил "человека четыре расстрелять, тогда остальные успокоятся".

"Понятно, что это, конечно, не буквально, но это хамство, это грубость, - сказала Щербакова на ток-шоу "60 минут".

Она также рассказала телезрителям, что действительно отправила обращение главе Карелии Артуру Парфенчикову, чтобы тот "как-то урезонил" Сергея Прокопьева. Произошло это после того, как ей стало понятно – извиняться ни перед кем глава администрации не собирается.

Нина Щербакова также выразила готовность отстаивать свою позицию в суде. Это значит, что разразившийся на всю страну скандал будет иметь продолжение.

Как к ситуации отнеслись однопартийцы-"единоросы" Прокопьева и Щербаковой, кто защищает оскандалившегося чиновника, а кто выступает против, чем может завершиться история, читайте здесь.

фото: Сергей Юдин / ИА Республика

Одноклассникам погибшей в Карелии школьницы окажут психологическую помощь

Психологическая помощь будет оказана семье и одноклассникам 17-летней жительницы Медвежьегорска, которая погибла на железной дороге, сообщил детский омбудсмен Карелии Геннадий Сараев.

Ранее СМИ связали гибель школьницы под поездом в Медвежьегорске с игрой "Синий кит".

По словам Геннадия Сараева, "пока эта информация не подтверждается".

"У нас информация пока не подтверждена, - сказал Сараев. – Какие-то выводы можно будет сделать только после проведения всех следственных мероприятий, когда установят причины и мотивы смерти. На данный момент информации о том, что девушка состояла в сообществе "Синий кит", у нас нет".

Как рассказал детский омбудсмен Карелии, специалисты выехали в Медвежьегорск, чтобы оказать психологическую помощь семье погибшей девушки и ее одноклассникам.

"Сейчас должны организовать психологическую помощь и для учеников класса, и для семьи, - объяснил Геннадий Сараев. – Проведут дебрифинг, чтобы снизить тревожность, помочь преодолеть тревоги, которые возникают в ситуации при столкновении со смертью".

Напомним, 11 ноября в 20.05 в Медвежьегорске грузовой поезд совершил смертельный наезд на 17-летнюю школьницу, находившуюся на путях.

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Бывшего директора управляющей компании в Петрозаводске осудили за кражу 43 млн рублей

Подсудимый с сообщниками украл деньги, поступившие от потребителей коммунальных услуг многоквартирных жилых домов, сообщили в прокуратуре Карелии.

Жителям многоквартирных домов, находившихся под управлением ООО "Стандарт", приходили двойные квитанции на оплату коммунальных услуг.

Исполнительный директор ООО "Управляющая компания "Стандарт" в 2014-2015 годах с совместно с генеральным директором данной компании и другими лицами похитил более 42,9 млн рублей, поступившие от потребителей коммунальных услуг

Деньги выводились из делового оборота через подконтрольные сообщникам организации и фирмы-однодневки, а также перечислялись на их личные счета.

Суд назначил подсудимому наказание в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 200 тысяч рублей. Осужденный взят под стражу в зале суда.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее экс-директор управляющей компании в Карелии купил две квартиры за счет денег населения.

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Теплая погода простоит в Карелии до декабря

Дождливая и теплая погода сохранится на территории Карелии до конца ноября, сообщили в карельском Гидрометцентре.

Как рассказали карельские синоптики "Столице на Онего", плюсовые температуры сохранятся в Карелии и в третьей декаде ноября.

"Вторая декада ноября проходит по температурному режиму выше нормы, - сказали в Гидрометцентре. – Третья декада тоже ожидается теплой: норма -4…-5, но температуры будут выше".

По словам специалиста карельского Гидрометцентра, плюсовые температуры будут как днем, так и ночью.

"Например, 15 ноября, ночью ожидается +7", - сказали синоптики.

Помимо теплой погоды, по информации Гидрометцентра, в Карелии пройдут дожди: в Петрозаводске и на юге республики умеренные, на севере с мокрым снегом.

Ранее сообщалось, что тепло вернулось в Карелию и надолго.

фото: pixabay

Через руки подпольных "банкиров" в Карелии прошли полтора миллиарда рублей?

Пятерых жителей Петрозаводска арестовали по обвинению в незаконной банковской деятельности и организации преступного сообщества.

Петрозаводский городской суд по ходатайству следствия УФСБ Карелии арестовал пятерых жителей города, которые обвиняются в незаконной (без лицензии) банковской деятельности и организации преступного сообщества.

По неофициальной информации, в уголовном деле фигурируют полтора миллиарда рублей. Такая внушительная сумма денег, по версии следствия УФСБ, прошла через руки теневых "банкиров" в течение 2015-2018 годов.

Любопытно, что один из пятерых арестованных - 52-летний мастер спорта по вольной борьбе, до задержания работал тренером в одной из детско-юношеских спортивных школ Петрозаводска.

Как нам удалось узнать, услугами обвиняемых, получающих за свою деятельность, как правило, 4-процентный дисконт от суммы сделки, пользовались представители коммерческих организаций, физические лица и другие контрагенты. Все они в таких случаях преследовали свою корыстную цель. Например, уклониться от уплаты налогов, незаконно получить возмещение НДС, либо другие материальные преференции.

Защищают обвиняемых известные адвокаты - Александр Яковлев, Алексей Соловьев, Дмитрий Ильин и другие.

Один из них сказал, что обвинять арестованных в организации преступного сообщества нет достаточных оснований и добавил, что это уголовное дело – "очень непростое".

По имеющейся у нас информации, лица, которые пользовались услугами арестованных, сами могут стать фигурантами уголовных дел, например, по уклонению от уплаты налогов.

Когда этот материал готовился к печати, редакции стало известно, что Верховный суд Карелии, рассмотрев апелляционные жалобы обвиняемых на их заключение под стражу, оставил решение Петрозаводского суда об аресте в силе.

фото: vk.com/kodiptz

Под процедуру банкротства попал бывший крупный гипермаркет Петрозаводска

Арбитражный суд Карелии ввел процедуру наблюдения в отношении общества с ограниченной ответственностью "Коди-маркет", сообщается в банке судебных решений.

Арбитражный суд признал обоснованным заявление общества с ограниченной ответственностью "ИнтерФлейм" о признании общества с ограниченной ответственностью "Коди-маркет" банкротом. Суд ввел в отношении "Коди-маркет" процедуру, применяемую в деле о банкротстве, - наблюдение.

Судом были установлены требования компании "ИнтерФлейм" к должнику в размере в размере 497 908 руб. основного долга, 55 178 руб. пени.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

В Петрозаводске машина в момент ДТП едва не снесла пешеходов (ВИДЕО)

В столице Карелии пешеходы чуть не угодили под колеса автомобиля, который вынесло на переход после столкновения с другим авто.

В сообществе "ДТП Петрозаводска и Карелии" опубликовано видео, запечатленное камерой наружного наблюдения компании "Sampo.ru".

На кадрах видно, как отечественный автомобиль притормаживает перед пешеходным переходом. В этот момент его сзади догоняет другая машина; происходит столкновение. После удара отечественное авто выкатывается на "зебру", по которой идут люди. Пешеходы не пострадали.

Ранее сообщалось о том, что пожилой водитель сбил подростка на пешеходном переходе в Петрозаводске.

фото: Валерий Поташов

"Решение Конституционного суда говорит о том, что карельский законодатель не разработал механизм индексации ЕДВ"

Индексацию ежемесячных выплат ветеранам труда ускорят выборы.

Такое мнение в интервью "Столице на Онего" высказала член республиканской организации защиты прав граждан "Согласие" Светлана Соловьева, которая выступила одним из заявителей иска в Конституционный суд Карелии о проверке конституционности положения регионального закона о монетизации ветеранских льгот, касавшегося индексации ежемесячной денежной выплаты. Суд признал это положение не соответствующим Основному закону республики, поскольку оно "не позволяет однозначно определить, в каком порядке производится индексация ЕДВ".

Как отметила Соловьева, вынесенное решение еще не означает, что ветеранам труда республики индексируют единовременные денежные выплаты сразу после оглашения вердикта.

"Приняв такое решение, Конституционный суд объявил о том, что часть 3 статьи 4 республиканского закона N 827 "О социальной поддержке отдельных категорий граждан" не соответствует Конституции Карелии "в той мере, в какой он не позволяют однозначно определить, в каком порядке производится индексация ЕДВ", а все законы, которые принимаются на территории республики, должны соответствовать ее Основному закону, – пояснила Светлана Соловьева. – Решение Конституционного суда говорит о том, что карельский законодатель не разработал механизм индексации ежемесячной денежной выплаты, поэтому Законодательное собрание республики должно устранить этот пробел".

Читайте подробнее в статье "Индексацию ежемесячных выплат ветеранам труда ускорят выборы".

фото: © petrozavodsk-mo.ru

Открыта вакансия директора средней школы №26 в Петрозаводске

Документы соискателей принимаются до 13 декабря, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Школе № 26 на ул. Балтийская, 4 требуется директор.

Документы для участия в конкурсе принимаются с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 с 13 ноября по 13 декабря на пр. Ленина, 2.

Заседание конкурсной комиссии состоится 18 декабря в администрации города. Победителем конкурса будет признан участник, который наберет максимальное количество баллов в соответствии с рейтингом, определенным конкурсной комиссией.

фото: © Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Показатели по двум нацпроектам в Карелии оказались под угрозой срыва

Власти Карелии попросили правительство России скорректировать ряд целевых показателей по двум национальным проектам из-за риска недостижения плановых значений по ним.

Власти Карелии направили обращение в правительство страны с просьбой откорректировать плановые значения нескольких показателей по национальным проектам "Демография" и "Международная кооперация и экспорт". Об этом сообщил на совещании с участием депутатов Заксобрания и членов правительства республики представитель главы Карелии в республиканском парламенте Юрий Шабанов.

"Ряд показателей имеет риск недостижения плановых значений по объективным причинам. Направлено обращение в правительство РФ и федеральные органы исполнительной власти о корректировке плановых значений...", - заявил Шабанов.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

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