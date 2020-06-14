Главные новости сегодняшнего дня

фото: ГБУЗ "Сортавальская ЦРБ"

Вспышка коронавируса в вахтовом городке в Карелии: Никто из рабочих не скрывался от врачей

Так, 11 июня в Карелии был обнаружен новый очаг коронавирусной инфекции.

COVID-19 выявили у 50 сотрудников компании «ВАД», работавших недалеко от деревни Пуйккола Сортавальского района. Благодаря оперативной работе медиков в первые часы после получения результатов 29 заболевшим сделали компьютерную томографию и направили на лечение, сообщается в паблике правительства Карелии.

Как сообщает "ВАД", никто из рабочих не скрывался от врачей. Один из водителей уехал домой по семейным обстоятельствам до получения ответов на коронавирус. Позднее с ним связался санитарный врач, сейчас мужчина находится на самоизоляции без признаков заболевания.

С середины апреля всех сотрудников компании, приезжающих в Карелию, тестируют на инфекцию до начала и во время работы. Одна из таких плановых проверок позволила выявить первые случаи бессимптомного заражения среди рабочих стройгородка.

Сейчас заболевшие "вадовцы" госпитализированы в ковид-отделения республики. Остальные 134 работника находятся на обсервации в стройгородке, за их состоянием наблюдают медики. На объекте проводят регулярную дезинфекцию, а также доставили дополнительный запас лекарств, продуктов, дезинфицирующих средств и предметов первой необходимости.

Напомним, а вахтового городка рядом с деревней Пуйккола Сортавальского района развернули мобильные ФАПы.

фото: ГИБДД Карелии

Лобовое столкновение с пострадавшими устроили женщины в Карелии на ремонтируемом участке трассы

В Пряжинском районе произошло серьезное ДТП с пострадавшими, сообщили в ГИБДД Карелии.

Так, в минувшую субботу 13 июня в 18.25 в Пряжинском районе, на автодороге Петрозаводск – Суоярви, произошло лобовое столкновение между автомобилем Opel Astra, за рулём которого находилась 36-летняя петрозаводчанка, и автомобилем Skoda Octavia под управлением 32-летней жительницы Петрозаводска. В результате ДТП пострадали три человека – водители иномарок и 21-летняя пассажирка Opel Astra.

Женщины госпитализированы, находятся в тяжелом состоянии. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.

фото: Столица на Онего

Почему горожане не спешат в кафе – мнение ресторатора из Петрозаводска

Ресторатор из Петрозаводска Роман Ли рассказал "Столице на Онего", почему горожане не спешат в кафе и что ждет карельский общепит.

В начале июня правительство Карелии сняло ограничения с деятельности предприятий общественного питания, введенные республиканскими властями более двух месяцев назад из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. В Петрозаводске открылись многие популярные кафе и рестораны, однако наплыва публики в них пока не наблюдается.

"Столица на Онего" встретилась с одним из известных карельских рестораторов Романом Ли и попросила его поделиться своими мыслями о том, почему горожане не спешат в кафе.

– Почему горожане не спешат занимать столики? Это страх заразиться коронавирусом или у людей просто нет денег на кафе?

– Думаю, и то, и другое. Но в значительной мере, это все-таки вопрос материальный, я думаю. Все уже очень устали от соблюдения мер безопасности – я не комментирую, хорошо это ли плохо, нужны ли такие строгие меры или нет. Поэтому если оценивать в процентах влияние на то, что мы видим сейчас, то я бы сказал, что 60 % – это ухудшившееся материальное положение людей, а 40 % – их самоконтроль и нежелание посещать общественные места. Люди вынуждены экономить.

Оживет ли ресторанный бизнес после нынешнего кризиса? Что по этому поводу думает ресторатор Роман Ли, читайте здесь.

Аткже в статье: об увольнении персонала, о господдержке малого бизнеса и много другое.

фото: ГБУЗ "Сортавальская ЦРБ"

Число заразившихся коронавирусом вахтовиков в Карелии продолжает увеличиваться

Так, 18 новых случаев коронавируса подтверждено в Карелии за минувшие сутки, сообщили в оперштабе.

Из 18 заболевших COVID-19: в Петрозаводске – 6 человек, в Прионежском районе (село Деревянное) – 1 человек, в Беломорске – 2 человека, в Кемском районе (Кемь и поселок Кривой Порог) – 2 человека, в поселке Муезерский – 1 человек, в Сегеже – 1 человек, в Лахденпохье – 2 человека.

Кроме того, коронавирусная инфекция подтверждена еще у 3 работников АО "ВАД".

Общее число заразившихся в Карелии коронавирусной инфекцией составило 824 человека, выздоровели 300 человек - 8 поправились на минувшие сутки, это рабочие со стройплощадки Белопорожской ГЭС.

Всего в Карелии проведено 56676 тысяч исследований на коронавирус (+1136 за сутки).

На самокарантине находятся 3005 человек (-205 за сутки).

В местах обсервации пребывают 206 человек (-5 за сутки).

фото: Скрин с видео: 5-tv.ru

В Пулково столкнулись два самолета

Два пассажирских самолета столкнулись при рулении на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге.

Люди при столкновении воздушных судов не пострадали, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

"Во время руления на полосе произошло касательное столкновение самолетов авиакомпаний S7 сообщением Санкт-Петербург — Иркутск и "Уральских авиалиний" рейсом Санкт-Петербург — Калининград", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в результате инцидента люди не пострадали.

Аэропорт продолжает работать в штатном режиме. Обстоятельства происшествия выясняются.

Видео очевидцев опубликовано на Пятом канале.

фото: Столица на Онего

Артур Парфенчиков поздравил с днем рождения сразу трех известных и уважаемых жителей Карелии

Сегодня Валентина Николаевна Пивненко, Аркадий Леонидович Рутгайзер и Сергей Александрович Шугаев отмечают день рождения.

- Сегодня сразу три известных и уважаемых человека в Карелии отмечают день рождения. Это Валентина Николаевна Пивненко, Аркадий Леонидович Рутгайзер и Сергей Александрович Шугаев. Каждый из них вносит свой вклад в развитие республики – написал на своей старнице в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков.

Валентина Николаевна Пивненко – опытный политик, вот уже практически два десятилетия защищает интересы Карелии в Государственной Думе, душой болея за родную республику. Ее отличают принципиальность, умение честно и открыто говорить о проблемах.

Аркадий Леонидович Рутгайзер - депутат ЗС РК, заслуженный врач России, главный реабилитолог Карелии, много лет возглавляет Петрозаводскую городскую поликлинику № 2. Человек, искренне переживающий и за здоровье каждого своего пациента, и за благополучие всего нашего прекрасного края.

А у начальника Главного управления МЧС России по Республике Карелия, генерал-майора внутренней службы Сергея Александровича Шугаева сегодня – юбилей, ему исполняется 60 лет! Смелость, личная ответственность за порученное дело, требовательность прежде всего к себе, а потом уже к своим подчиненным, - все эти качества важны как для кадрового офицера, так и для руководителя федерального органа власти.

Уважаемые земляки! Примите искренние поздравления и пожелания здоровья, успехов в работе на благо нашего региона и семейного тепла!

фото: Администрация Петрозаводского городского округа

День города Петрозаводск проведет в новом формате

Власти Петрозаводска рассказали о новом формате проведения Дня города.

Как сообщили в пресс-службе администрации Петрозаводска, 27 июня Петрозаводск отметит 317-й День рождения. К этой дате будет создан фильм "День города на БИС!", основой которого станут видеоролики, сохранившие всю историю проведения праздника. Будут представлены фрагменты концертов, фестивалей, различных конкурсов и соревнований, выступлений звёзд российской эстрады, парадов и шествий, инициатив горожан.

Также в праздничный день, 27 июня, будет дан старт новому проекту "Прогулки с Марьяне", который направлен на развитие туристической привлекательности Петрозаводска. В формате видеоблога красавица Марьяне, ставшая брендом города, расскажет об одном веке истории карельской столицы, проведёт по популярным местам и малоизвестным уголкам Петрозаводска. Планируется выпуск трёх частей, первая, посвящённая 20-30 годам двадцатого столетия, будет размещена в День города на YouTube-канале, а также в сетях Instagram и "ВКонтакте".

Гостей и жителей столицы республики ждёт фотовыставка "Петрозаводск – сердце Карелии". Экспозиция, представленная в свободном доступе на Советской площади, показывает, как развивался и рос Петрозаводск с 1920 по 2020 годы, превращаясь в важный административный, промышленный, транспортный, культурно-образовательный, туристический центр на Северо-Западе России.

Городской выставочный зал приглашает индивидуальных посетителей и организованные группы (7-10 человек) посетить выставку "Литораль" (Великий Новгород, Петрозаводск, Альта, Норвегия).

Священник в Петрозаводске просит помочь полить цветы у храма (ВИДЕО)

Священник Константин Савандер просит помощи в поливке цветов и саженцев в теплице, что находится у храма на Ключевой.

"Нужна помощь в поливе цветов и того, что посажено в теплице", - написал Савандер.

Желающим оказать помощь в поливке священник дал краткую инструкцию: "у колодца есть бутыли с водой (нагретой) - берешь бутыль, поливаешь, потом наполняешь бутыль водой из колодца (красная кнопка) и оставляешь для других желающих помочь".

Напомним, Константин Савандер – это священник, который пытается восстановить часовню Фаддея на площади Кирова (котлован уже выкопан), а также мастерит маски-экраны от коронавируса, стулья и скамейки для получения средств на строительство храма на Ключевой.

фото: © страница вконтакте Ольга Мешкова/vk.com/id2222410

Жители Кондопоги выступили против превращения набережной Онежского озера в "Музей скорби"

История вокруг строительства в Карелии бутафорского концлагеря для "исторической реконструкции жизни и быта узников финских переселенческих лагерей 1941-1944 годов" грозит обернуться громким скандалом.

Детский благотворительный фонд "Открытые возможности" в Карелии выиграл президентский грант для реализации проект по строительству бутафорского финского концлагеря.

Против проекта, нацеленного, по утверждению его заявителей, на "запуск механизма восстановления исторической памяти", выступили известные общественники Кондопожского района, где планируется воссоздать переселенческий лагерь времен финской оккупации Карелии. В их числе оказались и бывшие узники финских и германских лагерей.

Поначалу "историческую реконструкцию" предполагалось устроить в дачной деревне Шайдома. Причем, для "восстановления внешнего вида и конструкций объекта" авторы проекта решили использовать декорации художественного фильма "Весури", посвященного малолетним узникам, который снимали в Карелии в прошлом году.

Почему благотворительный фонд "Открытые возможности" не захотел воспользоваться сохранившимися историческими зданиями в Петрозаводске или Заонежье, где во времена финской оккупации, действительно, содержались мирные советские граждане, для многих в Карелии так и осталось загадкой, но идею создания "музея памяти" из киношных декораций поддержал глава республики Артур Парфенчиков, который написал в социальных сетях, что школьные экскурсии в Шайдому планируется проводить уже нынешним летом.

Что произошло дальше и почему вся эта история с созданием бутафорского финского концлагеря грозит обернуться скандалом, читайте в статье Влаерия Поташова.

фото: администрация Петрозаводска

Глава Петрозаводска пообещала отремонтировать Высотный проезд, связывающий детскую и взрослую республиканские больницы

Благоустройство прилегающих к больницам территорий и ремонт подходных путей к объектам здравоохранения глава Петрозаводска обсудила с главой республики и главврачом Республиканской больницы им.В.А.Баранова, сообщили в пресс-службе администрации города.

Глава Карелии Артур Парфенчиков и глава Петрозаводска Ирина Мирошник 11 июня посетили два объекта здравоохранения, строящиеся в карельской столице в рамках федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года".

В Больнице скорой медицинской помощи идет реконструкция здания стационара – пристройки приемного отделения. И.о. главного врача Наталья Алонцева рассказала о маршрутизации пациентов, нуждающихся в экстренной лечебно-диагностической помощи, о службах, которые планируется разместить в пристройке. Здесь будут экстренная рентгеноперационная, кабинет эндоскопии, перевязочная, гипсовая и кабинеты врачей-специалистов, предусмотрен изолятор для исключения возможности помещения пациента с признаками инфекционного заболевания в палатные отделения общего профиля.

Еще один объект здравоохранения, включенный в ФЦП, – реконструкция терапевтического корпуса Республиканской больницы им. В.А. Баранова с надстройкой над приемным отделением сосудистого центра. Дополнительные помещения предназначены для размещения ангиографического отделения с новой ангиографической установкой и полноценной операционной, отвечающей современным требованиям.

В ходе осмотра глава Петрозаводска обсудила с главным врачом Республиканской больницы имени В.А. Баранова Тамази Карапетяном вопросы, связанные с благоустройством соседних территорий и транспортной доступностью медицинских учреждений, находящихся на Перевалке. В 2018 году возле больницы была оборудована парковка для пациентов и их близких, которую спустя год расширили вдвое. В 2020 году будет отремонтирован Высотный проезд, связывающий Республиканскую больницу и Детскую республиканскую больницу.

фото: © Игорь Онучин/ТАСС

В Карелии освоили новый метод диагности коронавируса

Медики Беломорской ЦРБ первыми в республике освоили диагностику ковида методом иммуноферментного анализа (ИФА), сообщил в правительствк Карелии.

В остальных лабораториях Карелии применяется метод полимеразной цепной реакции (ПЦР), для которого у пациента берут мазок со слизистой.

Исследование методом иммуноферментного анализа (ИФА) проводится по крови. С его помощью выявляют иммунный ответ к вирусу и количество антител IgM и IgG, которое говорит о том, что человек болен коронавирусом или уже переболел им и имеет иммунитет.

Новым методом с 5 июня тестируют работников Беломорской ЦРБ. У двух сотрудников анализ показал наличие антител, их отстранили от работы, а в больнице провели дезинфекцию.

Напомним, в Карелии за время пандемии проведено 56676 тысяч исследований на коронавирус, только за сутки было сделано 1136 тестов.

фото: © Архив ИТАР-ТАСС/Валерий Матыцин

За 24 часа в России умерло 119 человек с подтвержденным коронавирусом

За последние сутки в России выявлено заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 – 8 835 в 84 регионах, сообщили в оперштабе.

В Российской Федерации нарастающим зарегистрировано 528 964 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 280 050 - за прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 5 409 человек.

Летальных случаев за все время: 6 948, за последние 24 часа подтверждено 119 летальных случаев.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 14,8 млн тестирований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 306 тыс. – за последние сутки.

Под медицинским наблюдением остается 316 тыс. человек.

фото: Столица на Онего

Семь человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано, сообщили в оперштабе.

Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 613 пациентов, 55 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

фото: ГБУЗ "Сортавальская ЦРБ"

Мобильный ФАП развернули в вахтовом городке в Карелии, где произошла вспышка коронавируса

Более 50 дорожных рабочих компании АО "ВАД" заразились коронавирусной инфекцией в вахтовом городке вблизи поселка Пуйккола Сортавальского района, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

Как сообщил главный врач Соравальской больницы Александр Романов, медики работают во временном рабочем городке возле деревни Пуйккола в предоставленном Министерством здравоохранения Карелии мобильном ФАПе.



ГБУЗ "Сортавальская ЦРБ"

"В настоящее время проведен медосмотр всех оставшихся в изоляции сотрудников ЗАО "ВАД", а также выполнен забор биоматериала для выполнения тестов на коронавирус", - сообщил Романов.



ГБУЗ "Сортавальская ЦРБ"

На сегодняшний день, по информации главврача Сортавальской ЦРБ Александра Романова, в больнице получают лечение 30 человек с коронавирусной инфекцией.

"Состояние всех пациентов расценивается как удовлетворительное, тяжёлых нет, - сообщил Романов. - Мы по-прежнему готовы проводить все необходимые диагностические мероприятия в круглосуточном режиме".

Напомним, в Карелии общее число заболевших коронавирусной инфекцией на 13 июня составило 806 человек.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ВСПЫШКА КОРОНАВИРУСА, ОТКРЫТИЕ ТУРИСТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ И НАШЕСТВИЕ МЕДВЕДЕЙ В КАРЕЛИИ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Коронавирус не отступает



со страницы главы Минздрава Карелии Михаила Охлопкова

Вспышка коронавируса зафиксирована в вахтовом городке в Карелии

За сутки в Карелии выявили рекордное количество заражений коронавирусом - 81 случай. Из-за вспышки COVID-19 в вахтовом поселке АО "ВАД" в Сортавальском районе число заболевших коронавирусом в Карелии увеличилось до 783. Накануне вечером глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков сообщил об эвакуации ковид-положительных работников АО "ВАД" из городка дорожников в поселке Пуйккола. Медики в течение двух дней будут проводить забор биоматериала у жителей поселка Пуйккола, рядом с которым зафиксирована вспышка COVID-19 в вахтовом городке дорожников.

Также разрастается очаг коронавирусной инфекции в Муезерском районе: в поселке Реболы, где ранее зарегистрированы 4 случая заболевания, выявлено еще 7 заболевших.

Помимо коронавируса, в Карелии продолжает обострятся ситуация с заболеванием пневмонией. Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 598 пациентов, 55 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Несмотря ни на что



© Авиапредприятие "Северсталь"

Открыт въезд в бывшую зону очага заражения коронавирусом в Олонецком районе Карелии

Контрольно-пропускной пункт на въезде в Видлицу и Ильинское прекращает свою работу, сообщили в правительстве Карелии.

Глава Карелии разрешил открыться паркам культуры и отдыха

Артур Парфенчиков разрешил принимать посетителей на открытом воздухе.

В Карелии открыли для туристов все объекты туристического показа

С 9 июня все туробъекты, в том числе расположенные в помещениях, смогут принимать группы до 10 человек, сообщил глава республики.

Улететь на юг из Петрозаводска можно за полцены

Уже с июня можно улететь отдыхать в Симферополь, Сочи и Анапу, сообщили на сайте аэропорта "Петрозаводск".

В мире животных



© паблик "ДТП Петрозаводска и Карелии"

Медведица с тремя медвежатами устроила ночную прогулку по комбинату в Карелии

Так, 11 июня в 3.00 на западном борту Центрального карьера "Карельского окатыша" замечена медведица с тремя медвежатами.

В Карелии убили медведя, зараженного опасной болезнью

Косолапого добыли в охотничьих угодьях Войницкого лесничества.

Медведь вышел из леса и лег на трассу в Карелии (ФОТОФАКТ)

Водители сфотографировали лежавшего на дороге большого медведя.

В поисках правды



Столица на Онего

Прокуратура Карелии обжаловала оправдательный приговор полицейским, обвиняемым в халатности при розыске Ипатова

Республиканская прокуратура подала апелляционное представление на оправдательный приговор, который был ранее вынесен по делу сотрудников городской полиции, обвиняемых в халатности при розыске Антона Ипатова.

Родители убитых "петрозаводским маньяком" девушек обжаловали оправдательный приговор полицейским

Родственники пострадавшей стороны по делу Ипатова подали апелляционное представление на оправдательный приговор, который был ранее вынесен сотрудникам полиции Петрозаводска, обвиняемым в халатности при розыске Ипатова.

В Карелии состоится суд над сутенершей

В Петрозаводске девушка предстанет перед судом за организацию занятия проституцией, сообщили в прокуратуре Карелии.

Скромно о главном, или 100-летие Карелии прошло



© РИА Новости / Михаил Климентьев

Глава Карелии похвастался перед президентом России качеством дорог в регионе

Артур Парфенчиков заявил на встрече с Владимиром Путиным, что некоторые дороги в республике лучше, чем в Финляндии.

Владимир Путин перечислил проблемы Карелии

Президент России Владимир Путин обратил внимание главы Карелии Артура Парфенчикова на проблемные вопросы региона.

Парфенчиков признался Карелии в любви (ВИДЕО)

Глава Карелии Артур Парфенчиков вышел в озеро на байдарке и произнес поздравление с Днем республики.

фото: администрация Петрозаводска

Для строительства скейтпарка в Петрозаводске не хватает 10 тысяч рублей

На стадионе "Юность" в центре Петрозаводска хотят построить скейтпарк, но общественники в рамках софинансирования должны внести 215 тысяч рублей, а собрали пока только 205, сообщили в администрации города.

Более 200 петрозаводчан поддержали краудфандинг-проект скейтпарка на стадионе "Юность". Общественная территория будет благоустроена в рамках программы поддержки местных инициатив граждан.

Активисты Петрозаводска собрали более 205 тысяч рублей на строительство скейтпарка на стадионе "Юность". Это 96% от суммы софинансирования, которую должны внести для реализации идеи организации и неравнодушные горожане.

Объект планируют обновить летом этого года. Общая стоимость проекта, который вошёл в программу поддержки местных инициатив, – 1,65 млн рублей. Региональный и городской бюджет направляют на строительство скейтпарка 1,45 млн рублей.

Активисты поставили цель собрать необходимую часть средств - 215 тысяч рублей - до 15 июня. Всю информацию о будущей площадке для занятий экстремальными видами спорта и способах поддержать краудфандинг-проект можно найти здесь.

фото: Столица на Онего

Правительство Карелии поздравило доноров крови с праздником

Сегодня, 14 июня, отмечается всемирный День донора.

В официальном паблике правительства Карелии опубликовано поздравление.

"По статистике, каждому третьему жителю планеты хотя бы раз в жизни требуется переливание крови. При этом всего одна донация может спасти до трех человек! – отмечается в паблике. - Поздравляем со Всемирным днем донора крови всех причастных к этому благородному движению. Будьте здоровы!"

Отметим, что на 11 июня Станция переливания крови Петрозаводска остро нуждается в донорах O (I) Rh (-), B(III) Rh (-), АB(IV) Rh (-), АB(IV) Rh (+).

Запись на донацию по телефону регистратуры: +79658171085 или 76-42-65 с 13 до 15 часов.

фото: Столица на Онего

Фура столкнула внедорожник с трассы в Карелии (ВИДЕО)

В Пряжинском районе фура не успела затормозить и устроила ДТП с пострадавшими, сообщил в ГИБДД Карелии.

В Пряжинском районе в минувшую субботу 13 июня в 18.45, на 374 км+72 автодороги Кола, где идет ремонт трассы, водитель грузового автомобиля Renault Premium не учел дистанцию до двигавшегося впереди автомобиля "ВАЗ-2121" и совершил столкновение.

В свою очередь, Нива продвинуло до автомобиля Pontiac . В результате ДТП пострадал 24-летний водитель ВАЗа, ему оказана медицинская помощь.

Видео участника паблика "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Погода в Петрозаводске сегодня, 14 июня



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Ясно, +13 ° …+22 ° 1 м/с ЮЗ 766 мм.рт.ст. 43% день Ясно, +23 ° 3 м/с ЮВ 765 мм.рт.ст. 33% вечер Ясно, +16 ° …+23 ° 2 м/с ЮВ 763 мм.рт.ст. 48% ночь Ясно, +12 ° …+14 ° 2 м/с Ю 762 мм.рт.ст. 66%

фото: ГИБДД Карелии

Нетрезвый юнец устроил ДТП с огоньком на даче в Карелии

На даче под Костомукшей 19-летний юноша пострадал в ДТП, которое устроил в состоянии опьянения – машина сгорела, сообщили в ГИБДД Карелии.

Так, 14 июня в 1.10 под Костомукшей, автодорога на СНТ Кимасозеро 19-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110 в состоянии опьянения управлял автомобилем.

Молодой человек не справился с управлением, автомобиль врезался в дерево и загорелся. Автомобиль сгорел. Водитель травмирован.

В отношении водителя составлен административный материал, его ждет штраф и лишение водительских прав.

фото: ГИБДД Карелии

Женщина отвлеклась от управления внедорожника и упала с трассы в Карелии в кювет

Жительница Мурманска попала в аварию в Карелии, сообщили в ГИБДД республики.

В минувшую субботу 13 июня в 16.45 в Беломорском районе, автодорога Кола 847 км, 38-летняя водитель автомобиля Great Wall направлялась в сторону Мурманска, отвлеклась от управления автомобилем и съехала в кювет.

Водитель - жительница Мурманской области, травмирована, доставлена в больницу для оказания медицинской помощи.

фото: © ГИБДД Карелии

За сутки 15 водителей в Карелии стали пешеходами

За минувшие сутки автоинспекторы Карелии отстранили от управления 15 пьяных водителей, сообщили в ГИБДД республики.

В Медвежьегорском районе - автодорога Вологда - Медвежьегорск - Кола, 631км, в 3.35 13 июня инспекторы ГИБДД остановили водителя автомобиля Volkswagen . За рулём находился 33-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения. Водитель отстранён от управления автомобилем.

В Костомукше на автодороге Войница-Вокнаволок-Костомукша, 74км, 13 июня в 22.40 остановлен пьяный водитель без права управления транспортными средствами. Водителя ждет наказание в виде штрафа 30 тысяч рублей или административный арест до 15 суток. В отношении владельца автомобиля Chevrolet , который находился рядом и передал управление автомобилем нетрезвому водителю, также составлены материалы – его ждет штраф 30 тысяч рублей и лишение права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет. Решение примет суд.

В этот же день, 13 июня в 23.10 автодорога Кола-Энгозеро-Гридино, 33 км Лоухский район, автоинспекторами отстранён от управления нетрезвый 52-летний водитель Chevrolet Lanos, ранее уже лишённый права управления за подобное нарушение. Водитель понесёт наказание по статье 264.1 Уголовного кодекса РФ. Материалы будут направлены в суд.

В Пряжинском районе в деревне Падозеро инспекторы ГИБДД остановили 56-летнего водителя автомобиля Ford Fusion. Автомобиль эвакуирован на штрафстоянку.

В Кондопоге в этот же день на улице Бумажников в 1.30 ночи отстранён от управления 28-летний водитель автомобиля Hyundai.

Водителей лишат права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет, плюс штраф в размере 30 тысяч рублей.

Сообщить о нетрезвом водителе можно по телефону 102 или 112.

Напомним, с начала года в республике по вине нетрезвых водителей в авариях пострадало 25 человек, двое погибли, сообщили в ГИБДД.

фото: Столица на Онего

Жара сохранится в Карелии 15 июня

О погоде на понедельник 15 июня рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В столице Карелии 15 июня ожидается небольшая облачность. Без осадков.

Ветер юго-западный, южный умеренный.

Ночная температура составит +10, +12 градусов, днем воздух прогреется до +24, +26.

В районах Карелии также будет облачно. Без осадков.

Ветер юго-западный, южный умеренный.

Ночью +9, +14, днем +21, +26, местами до +29 градусов.

фото: © shutterstock

В Карелии житель Кеми приехал в Беломорск и обматерил всех в магазине

Сотрудники вневедомственной охраны задержали мешавшего работе магазина гражданина, сообщили в Управлении Росгвардии Карелии.

В Беломорске вечером 12 июня помощь сотрудников вневедомственной охраны понадобилась персоналу одного из сетевых магазинов.

Прибывшие на охраняемый объект росгвардейцы выяснили, что нажать кнопку тревожной сигнализации работников торгового заведения вынудило неадекватное поведение одного из посетителей, который выкрикивал в адрес персонала магазина и его посетителей нецензурные слова.

Сотрудникам вневедомственной охраны пришлось задержать дебошира. Им оказался 45-летний житель Кеми. Задержанный передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Ему грозит штраф за мелкое хулиганство.

фото: ГИБДД Карелии

Пьяного водителя внедорожника поймали ночью на севере Карелии

В Костомукше ночью остановили пьяного водителя внедорожника – его ждет суд, сообщил в ГИБДД Карелии.

Ещё один нетрезвый водитель автомобиля "ВАЗ-2121" отстранён от управления автоинспекторами Костомукши в час ночи.

В отношении водителя составлены административные материалы за управление в нетрезвом виде. Материалы направлены в суд.

фото: cosmo.ru/stars/news

Успенская собирает звезд для спасения Ефремова

66-летняя Любовь Успенская вступилась за 56-летнего Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы.

Певица считает, что актер "нуждается не в наказании, а в лечении", пишет "Космополитен".

Королева шансона призналась, что расплакалась после покаянного видеообращения Ефремова. Успенская заявила, что он после ухода из жизни худрука его театра Галины Волчек находился в депрессии, а в последнее время болел.

"Я была недавно в "Современнике" на его спектакле — он один вытянул весь спектакль, - рассказала Любовь Залмановна. - Еще тогда, когда у Высоцкого был день рождения, мы давали концерт, он был тогда уже больной. Он сидел, не улыбался. Он тогда сказал: "У меня такая депрессия, потому что умерла Галина Волчек". Михаил Олегович — человек, который сейчас хочет поменяться местами с погибшим. Он это сделал в состоянии аффекта. У меня нет сомнения, что он потерял сознание. За два дня до гибели он мне сказал, что у него болит сердце".

Артистка высказала возмущение поведением близких родственников Михаила. По мнению Успенской, жена должна была лечить его.

"Мы должны понять, что Ефремов нуждается не в наказании, а в лечении, - призвала певица. - Где были люди, которые кормятся, живут за счет него?".

Звезда эстрады заявила, что ее шокировало общественное негодование, которое вызвала смертельная авария с участием актера. Исполнительница хита «Кабриолет» решила создать петицию в его поддержку.

"Сегодня я буду стоять только за него, - отметила Успенская в интервью 5-tv.ru. - Я сегодня соберу всех коллег. Актеров, музыкантов, народных артистов: Винокур, Лещенко, Бабкина. Я соберу всех людей. Мы подпишем бумаги с просьбой, чтобы мы не потеряли такого великого актера".

Напомним, 8 июня Мхаил Ефремов в сосотянии опьянения совершил ДТП,в котором погиб человек.

фото: © Сергей Шахиджанян/ТАСС

Агутин показал на фото сильно изменившегося Расторгуева

Фото привлекло особое внимание из-за Николая Расторгуева — пользователи заметили, что артист "выглядит неважно" и обеспокоились.

Музыканты выступили в честь Дня России и сделали совместное селфи, пишет "Узнай Всё".

Так, 12 июня в Москве состоялся концерт в честь Дня России — первое массовое мероприятие после ограничительных мер, связанных с пандемией. На празднике выступили многие российские звезды, в том числе Леонид Агутин, Александр Маршал, Григорий Лепс и Николай Расторгуев. После концерта они сделали совместную фотографию, которую Агутин выложил в своем Instagram.



Агутин, Расторгуев, Лепс и Маршал на концерте в честь Дня России /uznayvse.ru/zvezdyi/99660.html

Фото привлекло особое внимание из-за Николая Расторгуева — пользователи заметили, что артист "выглядит неважно" и обеспокоились, не болен ли он. "Не пугайте так… Что с Николаем?", "Все такие старые, кроме Леонида", "Николай желтый какой-то, у него цирроз?", "У него что-то с почками", — пишут в комментариях пользователи.

Однако Агутин поспешил ответить подписчикам, что с Расторгуевым "все нормально", просто Леонид "переборщил с фотошопом". Поклонники Агутина поддержали музыканта и его коллег на фото: "Старики-разбойники", "Как приятно вас видеть", "Легенды". Но некоторым не понравилось, что в центре Москвы прошел концерт, в то время как по всей стране еще растет число зараженных коронавирусом.