Что случилось в Петрозаводске и Карелии сегодня

фото: © Правительство Карелии

Глава Карелии вновь запретил массовые мероприятия из-за коронавируса

Глава республики Артур Парфенчиков подписал распоряжение, согласно которому ограничивается число участников массовых мероприятий, включая соревнования.

Артур Парфенчиков сообщил на своей странице в соцсети о подписании распоряжения об очередных изменениях, связанных с угрозой распространения коронавируса.

Так, с 22 июля число участников массовых мероприятий, в том числе спортивных, которые проводятся на территории нашей республики, ограничивается с 50 до 20 человек.

"Это временная мера, на которую мы пошли из-за отсутствия устойчивого снижения заболеваемости в Карелии", - отметил глава Карелии.

По словам Парфенчикова, благодаря сознательности жителей Карелии в республике уже сняты многие ограничения. Но, несмотря на то, что за последний месяц число выздоровевших стало чаще превышать число заболевших, расслабляться пока рано, считает руководитель региона.

"Будьте внимательны к своему здоровью, к самочувствию родных и близких, особенно пожилого возраста", - пишет Артур Парфенчиков.

Напомним, с 10 июля Парфенчиков распорядился открыть бассейны в Карелии и разрешил массовый спорт. С этого дня в республике можно было проводить спортивные мероприятия, включенные в календарный план (в том числе, выполнение нормативов ГТО), число участников которых не более 50.

Теперь все анонсированные акции, включая "Километр здоровья", запланированный на 31 июля в Петрозаводске, под вопросом.

фото: © скриншот трансляции/паблик Вконтакте "Республика Карелия"

Глава Карелии: "К сожалению, мы расслабились"

Руководитель республики Артур Парфенчиков прокомментировал ситуацию с коронавирусной инфекцией в регионе.

На заседании правительства Карели, рассмотрели вопрос с распространением в республике коронавирусной инфекции, Артур Парфенчиков заявил, что в регионе сегодня нет возможности отменить режим повышенной готовности.

"Вчера мы потеряли еще одного пациента молодого возраста (43 года) без каких-то сопутствующих серьезных заболеваний. Даже молодой организм не справился с коронавирусом с помощью врачей. И в этом главные риски инфекции. С одной стороны, заболевших в процентном отношении становится меньше среди выявленных лиц, но, с другой стороны, болезнь часто протекает бессимптомно", - сказал на заседании правительства Артур Парфенчиков.

По мнению главы Карелии, вчерашняя смерть молодого земляка подтверждает, что необходимо соблюдать все меры предосторожности. Медицина не всесильна.

"К сожалению, мы расслабились. Это неправильно, потому что впереди осень, волна других инфекционных заболеваний, в первую очередь гриппа. Неизвестно как поведет это наслоение гриппа и коронавирусной инфекции, если они будут иметь место в организме человека. То, что мы сегодня видим, расслабление, оно конечно беспокоит", - отметил руководитель региона.

По словам Парфенчикова, еще рано что-то прогнозировать, но готовиться всегда нужно к сложной перспективе.

"Нам всем, включая правительство, контролирующие органы, граждан, расслабляться рано. Нужно стараться максимально обеспечивать личную защиту. А это и ношение масок, соблюдение социальной дистанции, минимизация посещений общественных мест, тех же магазинов", - сказал глава республики.

Ранее Парфенчиков вновь запретил массовые мероприятия из-за коронавируса.

фото: © EPA-EFE/Peter Foley

Молодой мужчина умер от коронавируса в Карелии

Число жертв COVID-19 в Карелии достигло 13, сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом.

За минувшие сутки в Карелии от коронавирусной инфекции скончался мужчина мужчина 1977 года рождения. Житель Прионежья с признаками ОРВИ попал в Республиканскую инфекционную больницу, где с помощью компьютерной томографии у него была обнаружена двухсторонняя полисегментарная пневмония. При госпитализации анализ на коронавирус вначале дал отрицательный результат, однако повторное исследование подтвердило наличие COVID-19. Это тринадцатый летальный исход с начала эпидемии в республике, сообщили в региональном оперштабе.

За сутки в Карелии заболели коронавирусом еще 28 человек. В Петрозаводске выявлено 20 случаев COVID-19, в Прионежском районе – 1 (поселок Шуя), в Суоярви – 3, в Медвежьегорске -1, в Лоухском районе – 2 (поселки Амбарный и Чупа). Также коронавирусная инфекция выявлена еще у одного работника подрядной организации, которая строит РП 330 кВ "Ондски" (распределительную подстанцию) в Сегежском районе.

Всего заболевших с начала пандемии в Карелии – 2067 человек.

На сегодняшний день выздоровели еще 38 человек. Общее число выздоровевших сосставляет 1322.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 336,6 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,6 раза выше и составляет 537,8 случая, по Северо-Западу – 522,3.

Ранее врач спрогнозировал рост заболеваемости коронавирусом в городе горняков в Карелии.

фото: © Губернiя Daily/gubdaily.ru

Погиб врач Офтальмологического центра Карелии

Трагически оборвалась жизнь 32-летнего доктора Офтальмологического центра Карелии Андрея Александровича Воронцова.

Доктор от бога, профессионал, человек с большой буквы, друг и душа коллектива трагически погиб 21 июля.

В память о докторе Андрее Воронцове коллеги Офтальмологического центра Карелии сказали теплые слова.

Что сказали коллеги о докторе Воронцове, читайте здесь.

фото: © ГИБДД Карелии

Ребенок погиб в аварии на дороге в Карелии

В Олонецком районе в ДТП погибла 9-летняя девочка, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшую среду 22 июля в Олонецком районе на 293 км федеральной автодороги "Кола" Санкт-Петербург – Мурманск в 14.35 63-летний житель Ленинградской области, управляя автомобилем "FAV V5" допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием транспортного средства.

В результате происшествия травмы получили - 15-летний подросток, 8-летний мальчик и 9-летняя девочка, которая скончалась на месте ДТП.

Все пострадавшие и погибшая девочка жители Ленинградской области.

фото: ДТП ПТЗ

Кроссовер не пропустил "скорую" и устроил ДТП на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО)

ДТП с участием кроссовера и автомобиля скорой медицинской помощи произошло на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог на улице Кирова.

По сообщению ДТП ПТЗ, в минувшую среду в 16:25 на улице Кирова, в районе пересечения с улицей Ленинградская, произошла авария, столкнулись кроссовер со "скорой".

Автомобиль скорой медицинской помощи выезжал с улицы Ленинградская (главная дорога) на улицу Кирова, совершая затем маневр разворота в сторону набережной Варкауса.

Кроссовер двигался по улице Кирова в сторону центра.

От столкновения транспортные средства получили механические повреждения.

К счастью, обошлось без жертв.

Момент ДТП попал в объектив камеры компьютерной сети Сампо.ру.

Напомним, в Петрозаводске было зарегистрировано ДТП, когда "скорая помощь" не доехала до пациента, столкнувшись с двумя фургонами.

фото: © Сергей Юдин / "Республика"

Сараев: "Суд пришел к выводу, что ребенок говорил правду, когда давал показания против Дмитриева"

Детский омбудсмен Карелии Геннадий Сараев дал нашему изданию развернутый комментарий по приговору, вынесенному Юрию Дмитриеву.

В телефонном разговоре он рассказал о своих впечатлениях от судебного процесса, участником которого он был, защищая права ребенка, а также о решении суда, которое, на его взгляд, создает опасный прецедент.

- Это беспрецедентное по времени дело, - сказал Геннадий Сараев. - У нас никогда не было таких судебных разбирательств по совершению преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего – оно длилось два года.

Тем не менее, вердикт суда: виновен! Для меня это показатель того, что суд отработал со всеми показаниями, имеющимися в наличии экспертизами, со всеми документами и пришел к выводу, что ребенок говорил правду, когда давал показания против Дмитриева. Суд подтвердил эти высказывания ребенка.

Я считаю, что здесь суд вынес свой вердикт, это раз. Второе – не понятен приговор: 3,5 года строгого режима. По данной статье – а это тяжелая статья – минимум 12 лет. Что такое произошло, почему такой мягкий приговор?!

С одной стороны, суд говорит, что человек виновен, с другой – по моему мнению, в нарушение действующего законодательства выносит чрезмерно мягкий приговор, по сути, создавая прецедент в России чрезмерно мягкого приговора за совершение преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего ребенка. У меня такое странное решение вызывает недоумение. Я очень надеюсь, что сторона, представляющая интересы ребенка, либо прокуратура обжалуют приговор, и все-таки он будет более адекватен действующему законодательству.

То, что касается той группы поддержки, которая в течение всего этого времени пыталась повлиять на суд... И для меня это, наверное, больше борьба с режимом, борьба политическая, где в жертву принесен ребенок. То есть, подписывая документ в поддержку человека, который сегодня судом признан виновным, они, по сути, говорили ребенку: слушай, ты пострадал, но мы поддерживаем того, кто тебя обидел. Для меня это выглядит так.

Читайте с статье, почему, по мнению Геннадия Сараева, суд мог вынести настолько мягкий приговор по такой тяжелой статье.

фото: © пресс-служба правительства Карелии

За время пандемии в Карелии коронавирус выявлен у 12 медработников

Вице-премьер правительства республики Игорь Корсаков рассказал о заболеваемости COVID-19 среди медицинского персонала.

По словам Корсакова, в Карелии при исполнении своих обязанностей 12 медработников.

"Да, действительно, они заболели они заболели. Но сегодня они уже вышли из режима болезни. И также получили страховые выплаты, которые были определены президентом нашей страны", - заявил сегодня на заседании правительства республики вице-премьер.

Напомним, в железнодорожной больнице Петрозаводска был выявлен 31 случай заболевания COVID-19. Инфекция поразила врачей и пациентов ведомственной больницы.

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Прокуратура Карелии выяснила, что в Медвежьегорске хоронят людей в лесу, потому что закончилось место на кладбище

Городское кладбище Медвежьегорска исчерпало свои ресурсы, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Медвежьегорского района провела проверку соблюдения законодательства о погребении и похоронном деле и выявила нарушения, установив, что земельный участок на территории Медвежьегорска, на котором располагается место погребения, фактически исчерпал свои ресурсы.

Кроме того, его границы в соответствии с нормами действующего законодательства не определены. В настоящий момент альтернативное место захоронения на территории поселения не сформировано.

В то же время специализированные службы по вопросам похоронного дела в районе отсутствуют, полномочия по организации похоронного дела не возложены ни на одно муниципальное предприятие, что свидетельствует о ненадлежащем исполнении своих полномочий администрацией Медвежьегорского района.

Указанное бездействие органов местного самоуправления создает угрозу причинения вреда окружающей среде, здоровью неопределенного круга лиц и влечет нарушение прав граждан, предусмотренных Федеральным законом "О погребении и похоронном деле".

По итогам проверки прокурор района обратился с исковым заявлением в суд.

Решением Медвежьегорского районного суда исковые требования прокурора района были удовлетворены в полном объеме. На администрацию района возложена обязанность организовать специализированную службу по вопросам похоронного дела на территории района, установить действительные границы земельного участка, на котором размещено место погребения, принять меры по созданию нового места погребения на территории Медвежьегорского городского поселения, соответствующего этическим, санитарным и экологическим требованиям.

Верховный суд Карелиим решение районного суда, обжалованное ответчиком, оставил без изменения, таким образом, решение вступило в законную силу.

Кроме того, по итогам проверки прокуратура района внесла представление в адрес Медвежьегорского лесничества в связи с невыявлением на протяжении длительного времени фактов самовольного занятия земельных участков, относящихся к категории земель лесного фонда, при осуществлении захоронения. По итогам рассмотрения представления 4 должностных лица лесничества привлечены к дисциплинарной ответственности.

фото: © pixabay.com

Работающим пенсионерам в Карелии продлили больничный до 9 августа

Глава Карелии Артур Парфенчиков разрешил работающим жителям республики старше 65 лет вновь оформить электронные больничные.

Согласно распоряжению главы республики, подписанному 22 июля, внесены изменения, направленные на сохранение порядка оформления больничных для лиц старше 65 лет. Работающие пенсионеры 65+, которые соблюдают самоизоляцию по месту жительства либо месту пребывания, в том числе в жилых и садовых домах, вновь могут оформить листки временной нетрудоспособности на период с 27 июля по 9 августа 2020 года.

Кроме того, Парфенчиков распорядился обеспечить организацию изоляции и медицинского наблюдения всех лиц, вернувшихся в Российскую Федерацию вывозными международными рейсами, в домашних условиях или в условиях обсерватора на срок 14 календарных дней со дня их прибытия (в случае приезда указанных лиц в Карелию).

Ранее Парфенчиков попросил жителей Карелии беречь пенсионеров в период пандемии.

фото: © Егор Алеев/ТАСС

Мужчина привез из Мурманской области в Карелию ковидную пневмонию

В инфекционное отделение районной больницы Костомукши поступил мужчина с ковидной пневмонией, сообщается на сайте лечебного учреждения.

"Сегодня в инфекционное отделение поступил мужчина с ковидной пневмонией, выявленной при проведении компьютерной томографии, сообщается на сайте межрайонной больницы. – 16 июля он прибыл из Мончегорска. В течение нескольких дней имели место симптомы ОРВИ, повышение температуры тела. Обратился за медицинской помощью 22 июля. После обследования госпитализирован".

Медики напоминают: при появлении симптомов ОРВИ необходимо соблюдать режим изоляции, вызывать врача на дом.

Ранее сообщалось, что за сутки в Карелии заболели коронавирусом 28 человек. Всего заболевших с начала пандемии в Карелии – 2067 человек.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализирован 951 пациент, 66 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

фото: "64 параллель онлайн"

Врач спрогнозировал рост заболеваемости коронавирусом в городе горняков в Карелии

Главный врач Межрайонной больницы №1 Костомукши Евгений Шубин рассказал, как будет развиваться ситуация с COVID-19 в городе горняков.

В паблике Межрайонной больницы опубликовано обращение главврача к жителям Костомукши. По мнению Евгения Шубина, сегодня город находится накануне периода быстрого роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Законы эпидемиологии одинаковы для всех, поэтому стоит знать, как будет развиваться ситуация и что делать, считает Евгений Шубин.

По его словам, сейчас в городе амбулаторно проходят лечение 9 больных ковидом, еще 7 горожан лечится в стационаре. Выздоровело за этот период 12 человек.

"Из 28 случаев ковид-инфекции в городе 15 больных (более 50%) выявлено при обращении за медицинской помощью по поводу ОРВИ. Уровень заболеваемости ОРВИ летом невысок – 40-50 случаев в неделю или 6-7 случаев в день. Он сохранялся таким в течение всего лета вплоть до понедельника 20 июля, когда за 1 день было зарегистрировано 32 случая ОРВИ. На следующий день 21 июля - 15 случаев ОРВИ – также превышение суточной нормы в 2 раза. Одной из причин резкого роста заболеваемости может быть коронавирусная инфекция. У всех заболевших взяты мазки из носоглотки. Это первый неблагоприятный прогностический признак", - отметил главный врач Межрайонной больницы.

Ко второму неблагоприятному признаку-прогнозу Шубин относит то, что ксотомукшан стали выявляться случаи заболевания без эпидемиологического анамнеза, т.е. без указаний на контакт с заболевшим ОРВИ, или известным случаем ковид-инфекции, без выезда из города или контакта с выезжавшим.

"Это означает, что имеет место инфицирование при случайных контактах. Можно предположить, что в городе сформировалось так называемое "скрытое бациллярное ядро" – значительное количество больных коронавирусной инфекцией, которые не выявлены в силу бессимптомного, либо малосимптомного течения и отсутствия, в связи с этим, обращения за медицинской помощью. В этом случае контролировать ситуацию становится очень трудно. Единственный способ – снижение вероятности передачи инфекции, когда вирусовыделитель использует маску", - уверен врач.

По словам Евшения Шубина, третий неблагоприятный признак - выявление инфекции среди представителей больших рабочих коллективов, когда заболевание за короткий период может охватить большое количество людей. Надежный способ предотвратить эпидемию в коллективе – своевременная изоляция заболевшего. Это ответственность как работника (при ухудшении самочувствия категорически нельзя приходить на работу), так и работодателя – принятие мер по выявлению и своевременному разобщению заболевших и контактных с ними, считает руководитель больницы.

К четвертому признаку он относит случаи заболевания среди работников торговых сетей, что всегда связано с риском заражения большого количества людей, пришедших в магазин.

Итак, поскольку есть неблагоприятные прогностические признаки развития эпидемической ситуации в городе, и заболевание, не столь безобидное, как хочется думать, что же необходимо делать, чтобы не заболеть и не быть причиной заболевания близких? Самое эффективное средство, доступное каждому, и у каждого на слуху – соблюдение элементарных правил», - считает главрач.

Местным жителям необходимо использовать защитные маски в общественных местах (в магазине, на работе в закрытых помещениях и т.д.), соблюдать социальную дистанцию и мыть руки.

"Выполнение этих правил, несмотря на простоту и надежность, оставляет желать лучшего. Некоторые их игнорируют по легкомыслию, некоторые бравируют своей "осведомленностью": опасность надумана, мировой заговор и т.д. К слову: медики, которые работают в инфекционном отделении, уже видели, как меняется представление человека об этой болезни, когда он начинает задыхаться, - отмечает Евгений Шубин.

По мнению врача, несмотря на уменьшение числа новых случаев коронавирусной инфекции в России и связанное с этим ослабление ограничительных карантинных мер, в Костомукше эпидемическая ситуация имеет совсем другую динамику.

"Эпидемической процесс только начинает разворачиваться в нашем городе. От нас с Вами во многом зависит дальнейший ход развития событий", - уверен главный врач Межрайонной больницы №1.

Ранее министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса в республике

фото: YouTube

На YouTube-канале "Редакция" вышел сюжет о "деле Дмитриева"

Известный российский журналист Алексей Пивоваров попытался разобраться, что стоит за уголовным делом исследователя сталинских репрессий Юрия Дмитриева, который приговорен к 3,5 годам лишения свободы по обвинению в насильственных действиях сексуального характера по отношению к его приемной дочери.

На YouTube-канале "Редакция" вышел сюжет о "деле Дмитриева". Накануне вынесения приговора карельскому исследователю сталинских репрессий Юрию Дмитриеву съемочная группа известного российского журналиста Алексея Пивоварова побывала в Медвежьегорске и на мемориальном кладбище "Сандармох", поговорила с историками, журналистами и общественниками, которые знакомы с Дмитриевым, и попыталась разобраться, что стоит за этим уголовным делом.

Напомним, городской суд Петрозаводска признал 22 июля Юрия Дмитриева виновным в насильственных действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней приемной дочери и приговорил его к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы. Гособвинение требовало для подсудимого 15 лет строгого режима, а сторона защиты настаивала на невиновности Дмитриева и его полном оправдании. Сам Дмитриев свою вину не признал и связал уголовное преследование с Сандармохом – местом массовых советских расстрелов, которое он нашел и исследовал.

фото: © ГИБДД Карелии

В Карелии водитель устроил ДТП с пострадавшими, вылетев на "встречку"

Жесткое ДТП произошло на федеральной трассе "Санкт-Петербург - Сортавала - автомобильная дорога Р-21 "Кола", сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

По информации ГИБДД Карелии, в минувшую среду в 8:35 на 252 км (+590 м) федеральной автодороги Санкт-Петербург - Сортавала - автомобильная дорога Р-21 "Кола" 33-летний водитель автомобиля Nissan Qashqai не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. На "встречке" он врезался в автомобиль Hyundai Solaris.

В результате происшествия пострадала 58-летняя женщина, водитель Hyundai.

Ранее при ДТП на трассе в Карелии пострадала 18-летняя пассажирка.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

МИД Чехии назвал приговор Дмитриеву злоупотреблением судебной системой для политизации истории

Чешское внешнеполитическое ведомство пообещало придать "должное внимание" уголовному делу исследователя сталинских репрессий из Карелии на уровне Европейского Союза.

Министерство иностранных дел Чехии выступило с резким заявлением по поводу обвинительного приговора известному исследователю сталинских репрессий из Карелии Юрию Дмитриеву. "Мы считаем, что приговор российскому историку и активисту Юрию Дмитриеву к 3,5 годам лишения свободы в колонии является циничным злоупотреблением судебной системой для очередной попытки российских властей политизировать историю, монополизировать право толковать события и бороться с правдой о преступлениях, совершенных во времена советского строя по отношению к русским, украинцам и другим народам СССР. Юрий Дмитриев смело описал убийства реальных и предполагаемых противников советского режима, в том числе шести чехов, казненных в 1937 году", - говорится в заявлении чешского МИДа, опубликованного на сайте посольства Чехии в Москве.

Как считают во внешнеполитическом ведомстве Чехии, "осуждение Юрия Дмитриева на сфабрикованных обвинениях противоречит международно-правовым обязательствам Российской Федерации, а также обязанностям, вытекающим из членства в Совете Европы". В МИД Чехии пообещали придать "должное внимание" уголовному делу исследователя сталинских репрессий из Карелии на уровне Европейского Союза.

Напомним, городской суд Петрозаводска признал 22 июля Юрия Дмитриева виновным в насильственных действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней приемной дочери и получил 3 года и 6 месяцев лишения свободы. Гособвинение требовало для подсудимого 15 лет строгого режима, а сторона защиты настаивала на невиновности Дмитриева и его полном оправдании. Сам Дмитриев свою вину не признал и связал уголовное преследование с Сандармохом – местом массовых советских расстрелов, которое он нашел и исследовал.

фото: Егор Алеев/ТАСС

Цены на бензин в Петрозаводске снизились впервые за последние месяцы

Стоимость бензина в Петрозаводске снизилась впервые с апреля этого года – все остальное время наблюдался непрерывный рост цен на топливо.

Об этом говорят результаты еженедельного мониторинга цен, проводимого Карелиястатом.

За период с 14 по 20 июля стоимость АИ-95 снизилась на 0,2% - до 46 рублей 51 копейки за литр. Также подешевел и АИ-92 – литр этого топлива стоит сейчас в среднем 43 рубля 15 копеек. Какая ситуация с бензином была в течение года, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © ГИБДД Карелии

Годовалая девочка пострадала в ДТП под Петрозаводском

Авария произошла сегодня на федеральной трассе Подъезд к Петрозаводску – автодорога "Кола".

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, 23 июля в 9:37 на 2 км федеральной автодороги Подъезд к Петрозаводску - автодорога "Кола" 66-летний водитель автомобиля LADA Priora при выполнении поворота не предоставил преимущество в движении автомобилю "ВАЗ-2112". В результате произошло столкновение.

В ДТП пострадали два ребенка - пассажиры ВАЗ-2112. Годовалая девочка находилась в автолюльке, а 14-летняя девочка-подросток была пристегнута ремнем безопасности.

Детям оказана медицинская помощь, в госпитализации девочки не нуждаются.

По информации ГИБДД Карелии, с начала года на дорогах республики в дорожных происшествиях пострадали 37 детей, 3 юных участника движения погибли. С наступлением летних каникул число аварий с участием детей возросло. Так, в июне и июле произошло 6 из 7 наездов на детей-велосипедистов. Так же, в летние месяцы, пострадали 11детей-пассажиров автотранспорта (из 19 с начала года), один ребенок погиб (ДТП 22 июля в Олонецком районе). Чаще всего в этом году ДТП с участием детей происходили в Петрозаводске, где пострадали 15 юных участников движения, и в Прионежском районе – 7 пострадавших детей и 1 погибший.

Ранее ребенок погиб в аварии на дороге в Карелии.

фото: © читатель "Столицы на Онего"

Пешеходы рискуют попасть под колеса машин из-за огромной лужи в центре Петрозаводска (ФОТО)

После дождя тротуар на улице Антикайнена затопило, пешеходы передвигаются по поребрику.

В редакцию "Столицы на Онего" читатели прислали фото с видом участка тротуара на улице Антикайнена, в районе перекрестка с проспектом Ленина. После дождя в минувшую среду горожане вынуждены были выходить либо на проезжую часть, либо балансировать на поребрике, чтобы преодолеть водное препятствие.

"Вроде дороги и тротуары ремонтируют, а лужи никуда не исчезают. Десятилетиями горожане вынуждены скакать по лужам. Неужели нужно дожидаться беды, когда кто-нибудь соскользнет с поребрика на проезжую часть. Водитель не успеет остановиться…", - сокрушаются наши читатели.

Напомним, лужа 20-летней давности постоянно перекрывает жильцам дома в Петрозаводске вход в подъезд.

фото: Михаил Шкрыкин/Руна

"Самих себя осаживать": глава Карелии призвал реально смотреть на будущее республики

Правительство Карелии должно сконцентрироваться на реальных проектах развития республики и не предаваться "фантазиям", считает глава республики Артур Парфенчиков.

Об этом он заявил сегодня в ходе онлайн-заседания правительства.

"У нас тоже иногда есть такая особенность, что мы начинаем фантазировать и придумывать проекты, которые по всей видимости не реализуются. Здесь нужно самих себя тоже осаживать и говорить: "Нет, это нереально. Это красиво, но это нереально". Жизнь такая. А вот то, что реально нужно, конечно, пробивать и пробивать", - сказал губернатор. Ранее он говорил о нереальных проектах, которые были у предыдущего состава правительства при Александре Худилайнене. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: pixabay

Размер зарплаты врачей и учителей собираются рассчитывать по-новому

Средние зарплаты учителей и медицинских работников нужно измерять в соответствии со стандартом жизни региона, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе отчета в Госдуме.

Трансляция велась на сайте нижней палаты парламента.

"Нужно тогда абсолютно точно себе сказать: надо не средним градусом мерить, а в соответствии со стандартом жизни региона, потому что потребительская только корзина у нас отличается в разы от Севера до Юга, ну конечно так. Я предлагаю обсудить и изменить эти параметры", - сказал Мишустин. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Администрация Петрозаводска

Тротуары и магистрали Петрозаводска готовят к асфальтированию (ФОТО)

В трех районах Петрозаводска подрядчик готовит тротуары и магистрали к асфальтированию, сообщили в администрации города.

В рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" "АБЗ-Дорстрой" продолжает ремонт магистралей и тротуаров карельской столицы. Сегодня подрядчик работает в Октябрьском, Первомайском районах и на Голиковке.

В ближайшее время организация приступит к асфальтированию тротуаров на набережной Варкауса. Сейчас там завершаются подготовительные работы. На улице Калинина не прекращается фрезерование старого покрытия и устройство выравнивающего слоя. Также подрядчик ведёт работы на Первомайском проспекте.







Каждый этап восстановления дорожного полотна и тротуаров контролируют специалисты комитета жилищно-коммунального хозяйства.





В администрации отмечают, что восстановление дорог и тротуаров в карельской столице синхронизировано с плановыми работами на инженерных коммуникациях. Новый асфальт укладывается только после их завершения. Таким образом, земляные и дорожные работы увязаны на набережной Варкауса, Первомайском проспекте, улицах Калинина, Связи и др.

фото: Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Стало известно, какие суммы будут компенсировать при покупке туров по России

Туристы, путешествующие по России, смогут рассчитывать на частичную компенсацию средств, потраченных на покупку путевок.

Это следует из распоряжения премьер-министра России Михаил Мишустина. Документ опубликован на сайте правительства.

Компенсации будут выплачиваться в виде кешбэка (возврата средств) при оплате тура через российскую платёжную систему "Мир". Рассчитывать на кешбек смогут лишь те туристы, у которых продолжительность тура составляет не менее пяти ночей. Например, при стоимости тура от 25 тыс. рублей кешбэк составит 5 тыс. рублей. Какие суммы будут возвращать туристам, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Минэкономразвития РК

Первый в Карелии технопарк оснастят импортным оборудованием, но процесс тормозит коронавирус

Первый в Карелии технопарк по камнеобработке будет оснащен импортным оборудованием, которое смонтируют иностранные специалисты, несмотря на закрытие границ из-за коронавируса.

Об этом сообщил сегодня на онлайн-заседании правительства Карелии министр экономического развития республики Олег Ермолаев.

Он рассказал о том, как повлияла эпидемия на планы открытия в Петрозаводске технопарка "Южная промзона", где разместятся предприятия по камнеобработке. Компании получат возможность пользоваться всей инфраструктурой технопарка и его оборудованием. Основная часть оборудования китайского производства, по словам Ермолаева, уже смонтирована, а с итальянским возникли трудности. Поробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Кадр из видео / "Прямая линия" главы Карелии

Карелия выбилась в лидеры среди регионов России по росту промышленности, заявил губернатор

Карелия вошла в десятку регионов России с самыми высокими темпами роста промышленного производства по итогам первого полугодия 2020 года.

Об этом заявил сегодня глава Карелии Артур Парфенчиков в ходе онлайн-заседания правительства республики.

"Карелия – в десятке регионов по росту промышленного производства. Этот показатель составил почти 18%", - сказал Парфенчиков.

По его мнению, коронавирус не нанес серьезного ущерба экономике республики, несмотря на ограничения, которые вводились для предприятий в апреле, мае и июне из-за эпидемии.

Что говорит об этом официальная статистика, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: https://vk.com/vienakostamus

На севере Карелии завершена реконструкция экотропы к порогу Кеунас

Старинный маршрут восстановлен по инициативе общества карельской культуры Viena и при участии местных предпринимателей.

На севере Карелии завершена реконструкция экологической тропы к порогу Кеунас, который находится в шести километрах от рунопевческой деревни Вокнаволок вблизи финской границы. Напомним, старинный туристический маршрут восстановлен по инициативе общества карельской культуры Viena и при участии местных предпринимателей.



Порог Кеунас. Фото: https://vk.com/vienakostamus

К природному объекту теперь ведет деревянный настил, уложенный в болотистом лесу. В ближайшее время на экотропе установят информационные щиты, призывающие туристов соблюдать чистоту.

Элиссан Шандалович: Важно помнить о ситуации на АО "Карелия ДСП" и понимать перспективы ее развития

Сегодня спикер карельского парламента Элиссан Шандалович принял участие в заседании правительства республики в режиме видеоконференции.

В ходе обсуждения социально-экономического развития моногородов республики Элиссан Шандалович задал вопрос о том, какие меры предпринимает правительство Карелии для урегулирования ситуации на предприятии "Карелия ДСП" в поселке Пиндуши. "Важно помнить о ситуации на предприятии и понимать перспективы ее развития" - подчеркнул Элиссан Шандалович.

Как сообщил Министр экономического развития Олег Ермолаев, сегодня все усилия руководства республики направлены на привлечение нового эффективного собственника предприятия и уже есть несколько инвесторов, заинтересованных в приобретении производства. Министр также заверил, что правительство готово компенсировать часть заработной платы, которую собственник должен выплатить работникам.

"Мы знаем, что депутаты Законодательного собрания активно следят за развитием событий, встречались с коллективом предприятия. Ситуация непростая, но работа по выводу предприятия из кризиса продолжается", – отметил Олег Ермолаев.

Напомним, ранее в адрес председателя Законодательного собрания Элиссана Шандаловича поступили многочисленные обращения трудового коллектива АО "Карелия ДСП" по поводу задолженности по заработной плате. Работники выразили опасение, что предприятие может быть намеренно ликвидировано собственником. После обращения спикера парламента в органы прокуратуры, на предприятии была проведена проверка, по результатам которой возбуждены уголовные и административные дела по факту задолженности и нарушению сроков выплаты зарплаты. К административной ответственности собственника привлекла и Госинспекция труда по Карелии, оштрафовав владельца "Карелия ДСП" на 30 тыс. рублей.

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Еще 10 человек попали в больницы Карелии с пневмонией

С начала пандемии в Карелии с внебольничной пневмонией госпитализирован 951 пациент.

По сообщению оперштаба по борьбе с коронавирусом, за минувшие сутки 10 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализирован 951 пациент, 66 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19.

Ранее сообщалось, что от коронавируса скончался мужчина 1977 года рождения. Он был госпитализирован в Республиканскую инфекционную больницу, где у него была обнаружена двухсторонняя полисегментарная пневмония.

фото: © Минприроды Карелии

Три лесных пожара на севере Карелии заметили с самолета

В результате облета территории Лоухского района обнаружено три лесных пожара на площади 1,9 га, сообщили в Минприроды Карелии.

В республике продолжается патрулирование лесов, где в связи с увеличением туристического потока и установившейся теплой погодой возросло количество пожаров.

В зависимости от условий погоды и класса пожарной опасности для патрулирования используются самолеты Cessna с целью оперативного обнаружения возгораний. Так, 21 июля во время облета территории Лоухского района обнаружено 3 лесных пожара на площади 1,9 га. Пожары возникли по вине человека.

По состоянию на 23 июля фактический налет часов сейчас составляет 358 часов. В работе по тушению лесных пожаров задействуются воздушные судна – самолет Ан-2 и вертолет Ми-8.

Помимо авиационного, также проводится наземное патрулирование силами лесничеств. С момента введения (с 28 мая) особого противопожарного режима проведено более 1160 патрулирований, в том числе 358 в выходные и праздничные дни, 200 патрулирований совместно с МЧС и МВД.

По результатам патрулирований выявлено 25 нарушений правил пожарной безопасности в лесах, в адрес нарушителей направлены извещения на составление протоколов об административных правонарушениях.

Напомним, с начала пожароопасного сезона зарегистрирован 131 лесной пожар на общей площади 508,6 га. За аналогичный период прошлого года произошло 86 лесных пожаров на площади 589,1 га.

Ранее пожар уничтожил 2 га леса в Приладожье Карелии.

фото: Столица на Онего

Результаты создания первых ТОСЭР в Карелии подсчитали в рублях и рабочих местах

Создание первых трех территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Карелии позволило привлечь около 2 млрд рублей инвестиций.

Об этом сообщил сегодня на онлайн-заседании правительства Карелии глава Минэкономразвития республики Олег Ермолаев. Он оценил результаты создания ТОСЭР "Кондопога", "Костомукша" и "Надвоицы".

"Всего зарегистрировано 12 резидентов, объем инвестиций около 2 млрд рублей, создано 229 рабочих мест, и это действительно существенно", - сказал Ермолаев. По его словам, в первом полугодии были достигнуты договоренности о размещении на ТОСЭР еще 5 компаний. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Бюджет Карелии недосчитался лесных платежей

Поступления платы от лесопользователей сократились в республике на 2%.

В первой половине 2020 года в бюджет Карелии поступило около 471 миллиона рублей в качестве платы за пользование лесным фондом. В сравнении с аналогичным прошлогодним периодом поступления лесных платежей в карельскую казну сократились на 2%.

По данным республиканского министерства финансов, годовой план по сбору этого вида доходов за минувшие 6 месяцев оказался выполнен на 49%. В нынешнем году в Карелии рассчитывают собрать лесных платежей на 959 миллионов.