Все, что случилось сегодня

фото: ОНФ в Карелии

Режим повышенной готовности снят в городе Карелии, где были остановлены очистные сооружения

В Суоярви сняли режим повышенной готовности, который был введен 11 августа из-за остановки очистных сооружений.

Как пишет районная газета "Суоярвский вестник", 11 августа в 9 часов на территории Суоярвского городского поселения был введен режим повышенной готовности. В полдень этого же дня на очистных сооружениях появились работники ООО "Эф Си Эф Пропертиз", в собственности которого находится данный объект. Очистные в Суоярви были запущены, а в 14 часов снят режим повышенной готовности.

"Что это было? Дешевый фарс? Учения? Очередное испытание на прочность жителей многоквартирных домов? Неудачная шутка? Пока пять часов повышенной готовности не переросли в чрезвычайную ситуацию. Но уверенности, что это не повторится, нет ни у кого. Обидно, когда люди, считающие себя высококлассными руководителями, не думают о последствиях. Да что им думать, ведь в Суоярви они не прописаны", - пишет глава Суоярвского муниципального района, редактор "Суоярвского вестника" Наталья Васенина.

Напомним, Суоярви не первый год тонет в фекалиях, из-за того, что все сети канализации с КНС, КОСами находятся в частной собственности. В начале 2000-х годов в городе приватизировали все жизненно важные объекты: водоотведение, водоснабжение, отопление оказались в руках частников. Поэтому не администрация устанавливает правила, как организациям работать, а компании диктуют условия, как всему городу жить.

Наталья Васенина рассказала, что в конце прошлой недели, 7 августа, от руководства ООО "Эф Си Эф Пропертиз" глава администрации Суоярвского района Роман Петров получил уведомление о прекращении работы очистных сооружений в городе Суоярви в связи с тем, что по решению 13-го арбитражного апелляционного суда собственником всего движимого имущества на территории очистных сооружений в городе является ЗАО "Картонная фабрика Суоярви". Юрий Иванов, представитель ООО "Эф Си Эф Пропертиз", 10 августа на внеочередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района подтвердил, что очистные сооружения будут остановлены. Роман Петров напомнил Иванову, что его фирма является гарантирующей организацией, имеет тариф, аренду на имущество. Гендиректору "Эф Си Эф Пропертиз" было рекомендовано принять меры по возобновлению эксплуатации очистных сооружений в Суоярви, но никаких действий не последовало. В результате властям района пришлось объявлять режим повышенной готовности, который длился пять часов.

"Руководитель администрации района не сидит на месте и прорабатывает вопрос, чтобы получить сети и очистные в муниципальную собственность. В этом году завершаем подготовку проектно-сметной документации. Будут у нас новые сети: и водопроводные, и канализационные. Только мечтаем о том, что все это будет муниципальным. С собственниками работать невозможно. Они свои деньги на устранение аварий, ремонты сетей не выделяют, а только собирают платежи с населения. Чем быстрее, это станет муниципальным, тем менее острой будет проблема", - заявила "Столице на Онего" Наталья Васенина.

фото: instagram.com/sezhukov/

Солист группы "Руки вверх" ушел с семьей в леса Карелии (ФОТО)

Известный российский певец Сергей Жуков вместе с семьей приехал на 10 дней отдыхать в Карелию.

О своем отпуске бессменный лидер группы "Руки вверх" рассказал в Инстаграме.

"Я знаю, что многие устали от ограничений, и как только появилась возможность, рванули в открывшие границы страны. Кто-то на частных самолётах летает в Европу… А мы давно планировали именно эту поездку, в Карелию. Потому что в нашей огромной стране столько красивейших мест! И мы мечтаем их все увидеть", - пишет Сергей Жуков.

Он признался своим подписчикам в Инстаграме, что очень долго продумывал маршрут и постарался сделать его таким, чтобы за 10 дней отпуска его семья максимально погрузилась в "природную часть Карелии".

"На поезде мы добрались до Петрозаводска, и уже здесь нас ждал первый приятный сюрприз! В маленьком магазинчике, куда мы зашли за провизией на первые дни, я нашёл столько товаров из детства! В тех, советских упаковках… Это и вафли, и мятные прянички, и даже молоко в треугольных пакетиках Такая невероятная ностальгия! Конечно, не купить невозможно", - пишет певец.

Через Петрозаводск и по берегу Самозера Жуков с семьей добрался до домика в самой глуши леса.

"Рассказывать ещё о нашем путешествии? Готов делиться с вами этими красотами и своими эмоциями, которые у нас тут, конечно, зашкаливают…" - обещает Жуков своим поклонникам, выкладывая первую партию фото с берегов Сямозера.

Ранее Юлия Меньшова отпраздновала день рождения в горном парке Карелии.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Вандалы разрисовали отремонтированный подземный переход в Петрозаводске (ФОТО)

Администрация Петрозаводска сообщила об актах вандализма в пешеходном тоннеле между улицами Фурманова и Максима Горького.

Совсем недавно горожане смогли оценить обновленный подземный переход у ж/д вокзала Петрозаводска.

Напомним, ранее в рамках реконструкции перехода подрядчик АО "РЖДстрой" полностью обновил подземную часть тоннеля и лестничные спуски, оштукатурил потолки, выполнил облицовку стен, уложил асфальт, заменил электрооборудование, установил освещение, смонтировал поликарбонатный навес над лестницей со стороны улицы Фурманова, а также модернизировал систему водоотведения.

Вандалы уже успели оставить на стенах надписи.

© Мэрия Петрозаводска



Сотрудники комбината благоустройства очистили стены.

Ранее вандалы выломали видеокамеры у входа в отремонтированный переход.

фото: © Сергей Карпухин/ТАСС

В Карелии от COVID-19 умерла пенсионерка, нуждавшаяся в хирургической помощи

Скончалась пожилая жительница Пряжинского района, сообщили в оперштабе Карелии по борьбе с коронавирусом.

От коронавирусной инфекции скончалась 84-летняя жительница Пряжинского района, имевшая сопутствующие заболевания.



Она находилась в ковид–отделении для нуждающихся в хирургической помощи пациентов в Петрозаводске.

Это 22-й летальный исход с начала эпидемии в Карелии.

Подтверждены 26 новых случаев коронавируса: в Петрозаводске – 13, в Прионежском районе – 5 (в поселке Пай – 2, по одному в поселках Чална–1, Шуя и СНТ "Родник" в Шуйском поселении), в Лахденпохском районе – 3 (в Лахденпохье – 2, в поселке Ихала – 1), в Сортавале – 2, в Костомукше – 1, в Питкяранте – 1, в Медвежьегорском районе – 1 (село Великая Губа).

Всего инфицированных – 2628.

Выздоровели еще 29 человек: в Петрозаводске – 17, в Прионежском районе – 1, в Сегежском районе – 1, в Медвежьегорском районе – 2, в Сортавальском районе – 1, в Питкярантском районе – 1, в Кондопожском районе – 1, в Калевальском районе – 3, в Костомукше – 1. Также выписан еще один работник подрядной организации, которая строит распределительную подстанцию 330 кВ "Ондский".

Всего выздоровели 1834 человек.

На самокарантине находятся 838 человек (-9 за сутки).

В обсерваторе никто не пребывает.

Проведено 125940 исследований (+1154 за сутки).

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 428 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,4 раза выше и составляет 611,7 случая, по Северо–Западу – 600,2.

фото: Госавтоинспекция Карелии

Появились подробности ДТП грузовика с микроавтобусом на севере Карелии – в аварии погибли двое

Жертвами аварии на трассе в Лоухском районе стали водитель и пассажир грузового микроавтобуса, сообщили в Госавтоиснпекции Карелии.

Напомним, 11 августа в 7.20 утра на 1046 км автодороги "Кола" в результате столкновения тягача DAF в составе с полуприцепом и Fiat Ducato погиб 51-летний водитель микроавтобуса. По уточненным данным, водитель фургона выехал на полосу встречного движения, где и совершил столкновение с грузовым автомобилем с полуприцепом. Но на месте погиб не только водитель грузового микроавтобуса, но и его 51-летний пассажир.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства выясняются.

Ранее жесткое ДТП произошло на перекрестке в Петрозаводске.

фото: © Кадр из видео / Прямая линия главы Карелии

Парфенчиков: 15-й пациент с коронавирусом скончался от сопутствующих заболеваний

Глава Карелии сообщил, что за минувшие сутки скончался еще один житель республики, у которого был диагностирован коронавирус, но причиной его смерти стало другое соматическое заболевание.

На своей странице в соцсети глва Карелии Артур Парфенчиков выразил соболезнования родным и близким 84-летней женщины, которая скончалась в минувшие сутки от коронавируса.

«Скончалась жительница Пряжинского района. Течение болезни у нее было осложнено сопутствующими заболеваниями. Приношу искренние соболезнования родным и близким», — написал Парфенчиков.

Также руководитель республики отметил, что всего с начала пандемии в Карелии зарегистрировано 22 летальных исхода от коронавируса. 15 пациентов, у которых был подтвержден COVID-19, скончались от других соматических заболеваний.

Напомним, что глава Карелии ведет свой подсчет жертв коронавируса, которые ранее не входили в сводку Минздрава.

фото: Ирина Ларионова/"Живой Петрозаводск"

Специалисты не могут смыть вандальные надписи на доме в центре Петрозаводска

В мэрии рассказали об антивандальной краске, которую наносят на дома в Петрозаводске.

В Петрозаводске продолжается ремонт фасадов в рамках республиканской субсидии к 100-летию Карелии. На часть объектов уже наносится закрепляющее антивандальное покрытие, призванное защитить краску от действий злоумышленников. Это обязательное условие по всем объектам.

Так, на фасад дома №25 по проспекту Ленина специальный состав бы нанесен на прошлой неделе, но в тот же день на нем появились надписи. Так как антивандальное покрытие к тому моменту не успело еще высохнуть, стереть маркер с фасада не удается. Подрядной организации предстоит повторно покрасить участок дома.

Сегодня были произведены контрольные испытания антивандального покрытия. Надписи, нанесенные различными красками через несколько дней после полного высыхания состава, удалось стереть растворителем.

Ранее сообщалось, что хулиганы изуродовали надписями только что покрашенный дом в центре Петрозаводска.

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Воспитателя детсада в Карелии, по вине которого травмировался ребенок, осудили и уволили

В Прионежье осужден бывший воспитатель детского сада, по вине которого воспитанник получил травму, сообщил в прокуратуре Карелии.

Судом установлено, что в сентябре 2019 года 4-летний воспитанник детского сада в помещении игровой комнаты остался без присмотра воспитателя, залез на шведскую стенку, не удержался на ней, упал с высоты не менее 2 метров на пол, вследствие чего получил травму и длительное время находился в больнице на лечении. При этом маты или иные амортизирующие настилы у шведской стенки отсутствовали.

Информация о факте несчастного случая, вопреки требованиям законодательства об образовании, руководством детского сада не была доведена до сведения учредителя образовательной организации, правоохранительных органов.

По результатам выявленных прокуратурой района нарушений следственными органами было возбуждено уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенных в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет.

В судебном заседании обвиняемая не признала своей вины в совершенном преступлении.

Приговором Прионежского районного суда бывший воспитатель детского сада признана виновной в совершенном преступлении и ей назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год.

Напомним, ранее детское дошкольное учреждение хотело скрыть факт травмирования ребенка.

фото: Живой Петрозаводск

В Петрозаводске хозяева выкинули котенка с балкона пятого этажа

Жители Ключевой обнаружили мертвое животное у дома на Нойбранденбургской.

Петрозаводчане стали свидетелями жестокого обращения с животными. Об инциденте, который произошел в доме №22 по улице Нойбранденбургской, они рассказали в паблике "Живой Петрозаводск".

"У нас появились новые соседи на 5 этаже и началось: сначала мусор (памперсы, бутылки, игрушки, окурки и т.д.). А так же крики маты и музыка. Слышно все с пятого по первый этаж! Соседи ходили к ним и просили убрать мусор, на что был ответ: "Это все дети делают, мы потом уберём". В итоге убрали за ними, но кидать мусор они не перестали, орать тоже не перестали. И 9 августа где-то в третьем часу ночи опять что-то вылетело с балкона, темно было не видно, а утром нашли котёнка мёртвого. Принесли соседям, а они сделали удивленные лица и выдали пару матов, опять же сказав, что это сделали их дети и они этого не видели! Труп котёнка они отправили выкинуть своего маленького ребёнка..." - пишут в паблике.

Ранее жители Петрозаводска требовали наказать виновных в смерти кошки, которая подверглась зверским пыткам.

фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

В России предложили запретить "шокирующие" номера машин

Представитель Общественной палаты Ленобласти предложил ГИБДД запретить водителям использовать государственные автомобильные номера с нецензурными, оккультными и националистическими значениями.

Обращение с соответствующей инициативой главе ГИБДД Михаилу Черникову направил член Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров.

Речь идет об автомобильных номерах с тремя шестёрками и провокационными буквенными сочетаниями.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

фото: © pixabay.com

Опубликованы результаты проверок качества питьевой воды в Карелии

За первое полугодие 2020 года в республике было проведено 23 проверки, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Карелии.

Качество питьевой воды по сравнению с 2019 годом осталось примерно на том же уровне и составило 41,9% и 4,6% несоответствующих гигиеническим нормативам проб воды.

К основным проблемам относятся:

- отсутствие проектов зон санитарной охраны;

- изношенность, устаревшее оборудование большинства водопроводных очистных сооружений;

- высокий процент изношенности водопроводных труб (более 70%);

- отсутствие технологических процессов по снижению природной цветности воды поверхностных водоисточников;

- частая смена организаций, осуществляющих эксплуатацию централизованных систем водоснабжения населенных пунктов.

Вынесено 16 постановлений о привлечении виновных лиц к административной ответственности. Общая сумма штрафов составила 240 тысяч рублей.

фото: Новости Костомукши

В городе горняков Карелии сменился глава администрации

Анна Бендикова ушла с поста главы Костомукшского городского округа, оставив вместо себя своего зама Сергея Новгородова.

В минувший вторник на внеочередной сессии Совета депутатов была принята отставка главы Костомукши Анны Бендиковой. С 11 августа Анна Владимировна досрочно сложила свои полномочия, исполняющим обязанности главы администрации назначен Сергей Новгородов, первый заместитель главы, сообщает сетевое издание "64 параллель онлайн".

"Мой уход связан с тем, что недавно мне предложили другую работу. Но я хочу сказать: дорогие друзья и коллеги! Я выражаю вам огромную благодарность за нашу совместную работу. Я знаю, что в ближайшее время в Костомукше будет много позитивных перемен, и это наша с вами заслуга, это результат нашего с вами сотрудничества. Я прожила в Костомукше 36 лет. Она навсегда будет в моем сердце. Здесь все мои друзья и коллеги. Здесь моя жизнь. Это не просто...", - цитирует издание Анну Бендикову.

Ранее сообщалось, что Анна Бендикова заменит на посту экс-руководителя МФЦ Юлию Мизинкову, которая перешла на работу в Минтранс Карелии.

фото: © instagram.com/p/CDx7FFHAomH

Дочь поэта Рождественского наловила рыбы и собрала грибов в Карелии (ФОТО)

Екатерина Рождественская вместе с сыновьями отдыхает в Карелии.

Фотограф и журналист, дочь Роберта Рождественская приехала в Карелию.

Екатерина поделилась своими впечатлениями о нашей республике в Instagram.

Вместе с семьей она сходила на рыбалку, собрала грибов, погуляла по Онежской набережной, сфотографировалась около памятника отцу, который установлен у здания Карельской государственной филармонии на улице Кирова. Напомним, Екатерина уже приезжала в Петрозаводск в 2018 году на торжественное открытие памятника.

Также дочь поэта побывала на острове Кижи, полюбовалась карельской природой, освоила рецепт калиток и поела блинов.

"День в Кижах перешел в ночь в Кижах. Вышла из избы и услышала тишину, оглушительная она тут. Настолько непривычная нам, городским, вакуумная, звенящая, слышимая только запахами и движением воздуха. Погода порадовала, была всякою, на любой вкус - от шквалистого ветра и мощных свинцовых туч до маечного солнышка и полета шмеля", – написала Екатерина.

фото: © ФКУ Упрдор "Кола"

В Карелии завершается капремонт подъездной дороги к российско-финской границе (ФОТО)

Завершаются дорожные работы на последнем участке подъездной дороги к МАПП "Вяртсиля", сообщили в ФКУ Упрдор "Кола".

Готовность составляет 80% .



В течение трех лет после принятия дороги в федеральную собственность 54 км подъездной дороги к международному автомобильному пункту пропуска "Вяртсиля" привели в нормативное состояние.

Завершаются дорожные работы на последнем 11-км участке. Уже уложено 50% объема верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Непосредственный выход к границе внес свои коррективы в капитальный ремонт участка. Добавилась дополнительная третья полоса для разделения транспортного потока на легковые автомобили (крайняя левая полоса шириной 3,5 м), автобусы (средняя полоса шириной 3,75 м) и грузовые автомобили (крайняя правая полоса шириной 4 м).

Напомним, что автомобильная дорога "Подъезд к МАПП "Вяртсиля" протяженностью 54 км была передана в федеральную собственность в апреле 2017 года и вошла в состав федеральной трассы А-121 "Сортавала". После передачи её разделили на четыре участка с поэтапным началом ремонтных работ. Предыдущие три участка дороги протяженностью 42 км были сданы в эксплуатацию осенью прошлого года. После капитального ремонта обновленная дорога имеет две полосы движения по 3,5 метра, заменено порядка 130 водопропускных труб, приведено в порядок и обустроено более 100 съездов, устроены тротуары и автобусные остановки, освещение в населённых пунктах.

фото: © Владимир Смирнов/ТАСС

С 1 сентября школьники начальных классов в Карелии будут питаться бесплатно

Свыше 400 млн рублей федеральных и региональных средств планируется направить на то, чтобы уже с начала учебного года почти 30 тысяч школьников 1-4 классов муниципальных и государственных учреждений питались бесплатно, сообщили в Минобразования Карелии.

Правительство республики готовится к подписанию соглашения на выделение средств федерального бюджета. А тем временем в пищеблоках образовательных организаций продолжаются ремонты, необходимые для выполнения поручения президента РФ. Все работы должны быть завершены к началу сентября 2020 года.



Напомним, что в феврале-апреле 2020 года Роспотребнадзором была проведена оценка всех пищеблоков школ Карелии для того, чтобы определить спектр работ, необходимых для приведения в соответствие с требованиями санитарных правил и норм объектов питания. По итогу мониторинга был выявлен ряд несоответствий на пищеблоках.

После этого администрации районов подготовили дорожные карты, в которых просчитали путь устранения замечаний Роспотребнадзора до того, как осенью школьники вернутся за парты. На ремонтные работы в пищеблоках образовательных организаций из бюджета Карелии было выделено в общей сложности более 96 млн рублей.



В июле 2020 года глава республики Артур Парфенчиков провел рабочую встречу с министром просвещения России Сергеем Кравцовым, на которой подробно обсудил ход исполнения поручения мрезидента России по организации бесплатного питания для младших школьников. Кроме того, было направлено обращение в правительство России, где гарантировалась готовность пищеблоков школ республики к организации такого режима питания с начала учебного года.



Планируется также организовать общественный контроль – родительское сообщество сможет обеспечить объективную обратную связь и сообщить, если качество пищи будет вызывать вопросы.

фото: ОНФ в Карелии

Городу в Карелии грозит экологическая катастрофа

В Суоярви еще не раз могут остановить очистные сооружения, пока они находятся в руках частников.

В минувший вторник в Суоярви был введен режим повышенной готовности из-за остановки канализационных очистных сооружений. Он длился всего пять часов, но у местных властей нет никаких иллюзий – ситуация с остановкой КОСов может повториться в любой момент. Уже много лет Суоярви, по улицам которого периодически бегут зловонные реки, находится в заложниках у частников. Все сети водоснабжения и водоотведения с канализационными насосными станциями и очистными сооружениями принадлежат отнюдь не муниципалитету. Не администрация устанавливает правила, как организациям работать, а компании диктуют условия, как всему городу жить.

Глава администрации Суоярвского района Роман Петров признался, что решить вопросы с сетями быстро не получится. Отобрать жизненно важные объекты у частников нельзя. А выкупать очистные сооружения, о чем глава Карелии Артур Парфенчиков говорил во время одной из прямых линий в соцсетях в прошлом году, видимо, никто и не собирался.

"Мы разрабатываем проектно-сметную документацию по строительству канализационных очистных сооружений, наружных сетей водоотведения и канализационных насосных станций. Правительство республики нам помогло, выделив на это средства. До конца года или в начале следующего документация будет сделана. После чего будем участвовать в различных программах по строительству этих сетей и сооружений", - ответил глава администрации Суоярвского района.

Подробнее читайте в материале "Столицы на Онего" "Суоярви в режиме постоянной готовности".

фото: © Столица на Онего

Новый памятник природы появился в Карелии

Хитоостров пополнил копилку особо охраняемых природных территорий республики, сообщили в Минприроды Карелии.

Природный комплекс озера Верхнее Пулонгское в Лоухском районе получил статус памятника природы регионального значения "Хитоостров".



Соответствующее постановление подписал глава Карелии 7 августа. Площадь новой – 45 га.

Основная ценность острова Хитоостров – это расположенное на нем месторождение коллекционного корунда. На Хитоострове есть законсервированное месторождение корунда, старый карьер по добыче пегматита и слюды.

На островах сохранились малонарушенные сельговые ландшафты, покрытые сосновыми старовозрастными лесами. Возраст некоторых сосен достигает 300 лет.

Теперь там запрещена рубка леса (разрешена только санитарная рубка), добыча полезных ископаемых, сбор геологических материалов и выбивание наскальных рисунков, промысловая, любительская, спортивная охота и другое.

Среди разрешенных видов деятельности – обустройство экотроп и стоянок мест отдыха, научный, познавательный туризм.

фото: © pixabay.com

В 13 районах Карелии выявлены проблемы с подготовкой к отопительному сезону

Управляющие организации допустили отставание от утвержденного графика по проведению гидравлических испытаний в ряде многоквартирных домов, сообщили в Госкомитет Карелии по строительному, жилищному и дорожному надзору.

На основании информации "Карелкоммунэнерго" рассматривается вопрос о принятии соответствующих мер реагирования в отношении 36 управляющих организаций в 13 районах республики, допустившим отставание от утвержденного графика по проведению гидравлических испытаний в ряде многоквартирных домов.

Уже возбуждено 14 дел об административных правонарушениях.

В августе проведение заседаний запланировано во всех муниципальных районах в соответствии с утвержденным графиком.

фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Составлен прогноз, представители каких профессий потребуются в Петрозаводске в 2021 году

Дополнительная потребность в подготовке кадров для предприятий и других организаций Петрозаводска в 2021 году составит 3177 человек.

Такие расчеты содержатся в прогнозе потребности в подготовке кадров на 2021-2025 годы, составленном Управлением труда и занятости Карелии на основании данных, предоставленных самими работодателями.

В опросе участвовало более 700 компаний столицы Карелии, 334 из них заявили о потребности в кадрах. В 2021 году им нужны будут квалифицированные рабочие и служащие – 1606 человек, специалисты со средним профессиональным образованием – 528 человек, специалисты с высшим образованием – 954 человека, с дополнительным профессиональным образованием – 89 человек. Какие рабочие и специалисты будут востребованы, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: паблик "Краеведы Ляскеля. Карелия."

Вандалы "расстреляли камнями храм" в Карелии (ФОТО)

В поселке Ляскеля Питкярантского райрна Карелии неизвестные разбили окна в храме, который когда-то строили всем миром.

В паблике "Краеведы Ляскеля. Карелия." Сообщается, что неизвестные осквернили храм Иоана Предтечи в поселке.

"Чудовищный акт вандализма! 11 августа в деревянной церкви на горке были разбиты все окна. Вандалы постарались, делали это умышленно, окно за окном, расстреливали камнями храм", - сообщается в паблике поселка Ляскеля.

Авторы сообщения рассказали, что на место происшествия была вызвана полиция, которая начала проверку.

А сегодня церковь, которую когда-то строили всем миров, снова просит помощи.

"Приходится открывать сбор денег не на благоустройство, а на новые окна, кто сколько может", - написано в сообщении.

Напомним, ранее некая влюбленная пара испортила краской часовню XVIII века, расположенную в деревне Маньга Пряжинского района.

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Россия остается на четвертом месте по числу заболевших коронавирусом

Общее число заболевших COVID-19 в России составило 897599 человек, сообщили в оперштабе РФ.

За последние сутки в России выявлено 5102 человек, заболевших коронавирусной инфекцией.

Выздоровели за время пандемии 710298 человек, за прошедшие сутки выписано по выздоровлению 7123 пациентов.

Летальных случаев за все время: 15260, за последние сутки подтверждено 129 летальных случаев с коронавирусом.

На первом месте по приросту заразившихся – Москва (+689 случаев). За ней: Свердловская область, Санкт-Петербург и Подмосковье.

Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, среди наиболее подверженных вирусу стран: США Бразилия, Индия и Россия.

фото: pixabay

Готовятся изменения критериев для увеличения пособий на детей: повысят не всем

Министерство труда и социальной защиты России ведет разработку нормативно-правового акта, в соответствии с которым размер этой выплаты может быть увеличен для некоторых получателей ежемесячного пособия на детей в возрасте от трех до семи лет.

Об этом сообщили РБК в пресс-службе ведомства.



По действующим правилам размер пособия составляет 50% от прожиточного минимума на детей, установленного в том или ином регионе на второй квартал предыдущего года. В среднем по России размер выплаты составляет 5,5 тыс. руб. на ребенка в месяц, а в разных регионах размер пособия может быть как выше, так и ниже.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Столица на Онего

Роспотребнадзор проверил качество воды и почвы в четырех районах Карелии

Опубликованы результаты проверок в Сегежском, Сортавальском, Суоярвском и Лоухском районах, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Карелии.

Пробы воды и почвы были отобраны в июле.

Суоярвский район:

В озере Суоярви на ул. Набережной, переулке Ржевском были обнаружены общие колимфорные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии, бактерии группы кишечной палочки и энтерококки, не соответствующие нормативам.



Лоухский район:

Пробы были отобраны из озера Кереть на 1606 км автотрассы "Кола", озера Тухка в п. Пяозерский, в месте впадения реки Чупинка в Кандалакшский залив Белого Моря. Никаких нарушений не выявлено.

Сортавальский район:

Установлено, что в водах залива Ляппяярви Ладожского озера у школы академической гребли и в месте купания "Солнечный" были обнаружены общие колимфорные бактерии и термотолерантные колиформные бактерии – нарушены гигиенические требования. А в почве с неорганизованного места отдыха "Солнечный" были найдены бактерии группы кишечной палочки.

Сегежский район:

Вода в озерах Линдозеро и Глубокое Сярьгозеро соответствует нормативам.

Напомним, число фекалий в Онежском озере в Петрозаводске превысило норму в сотни раз.

фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Рост цен в Карелии ускорился в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом

Уровень инфляции в Карелии в июле составил 4,1% по сравнению с декабрем 2019 года

Это в 1,5 раза выше, чем аналогичный показатель, зафиксированный в июле 2019 года – тогда уровень инфляции к декабрю 2018 года составил 2,7%.

Такой вывод следует из данных Карелиястата об индексах потребительских цен в июле 2020 года, которые характеризуют уровень инфляции.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Сергей Коньков/ТАСС

Более тысячи заявок подано в Карелии на льготные кредиты по загородной недвижимости

Предварительные заявки на получение льготных кредитов по программе "Сельская ипотека" в 2021 году подали более тысячи жителей Карелии, желающих обзавестись загородной недвижимостью.

Об этом в эфире телеканала "Россия 1. Карелия" рассказал начальник отдела министерства сельского хозяйства республики Андрей Квасников.

"Сейчас мы формируем предварительную заявку в Минсельхоз Российской Федерации о возможном количестве получателей данных ипотечных кредитов в 2021 году. Вот уже более тысячи предварительных заявок, то есть уже люди готовы брать данную ипотеку", - сообщил Квасников. По его словам, в рамках заявочной кампании 2020 года "сельскую ипотеку" получили 50 карельских семей. От чего зависит количество получателей, и на каких условиях выдают кредиты, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: официальный сайт Минсельхоза РК

Вылов биоресурсов рыбодобывающими предприятиями Карелии вырос в 1,7 раза

Карельские рыбодобывающие компании увеличили в 1,7 раза показатель вылова биоресурсов по сравнению с прошлым годом.

Карельские рыбодобывающие предприятия за семь месяцев текущего года выловили 83,8 тыс. тонн водных биоресурсов, что в 1,7 раза, или на 36 тыс. тонн превышает показатель прошлогоднего периода.

Основную долю уловов обеспечил промысел в Баренцевом море и Северо-Восточной части Атлантического океана.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

фото: паблик "Нетипичная Питкяранта"/https://vk.com/netipovapyatka

Кинозал в Питкяранте модернизируют на 5 млн рублей, заявил глава Карелии

Фонд кино одобрил заявку на оборудование современного кинозала в Доме культуры Питкяранты, сообщил Артур Парфенчиков.

На своей странице в соцсети Артур Парфенчиков сообщил, что Питкяранта получит почти 5 миллионов рублей, которые будут направлены на модернизацию кинотеатра и оснащение его новым цифровым оборудованием.

"В конкурсе, который Фонд кино проводит среди городов с населением до 500 тысяч жителей, Питкяранта участвует второй год подряд. Но поддержку Фонда удалось получить лишь сейчас. И уже к концу декабря кинозал должен быть готов принять первых зрителей", - написал Парфенчиков.

Глава напомнил, что самый большой в Приладожье ДК был закрыт почти полтора года из-за несоответствия требованиям пожарной безопасности. Все это время коллективы занимались в других помещениях. После выполнения предписаний надзорных органов Дом культуры вновь открылся в декабре 2019-го.

Сейчас в Доме культуры на средства субсидии из федерального бюджета в размере 2,5 млн рублей завершается ремонт фойе, коридоров, санузлов, потолка. Требует внимания и кровля.

"Добавлю, что в районах республики и Петрозаводске с 2016 по 2019 г. открылись 14 кинозалов. Питкярантский станет пятнадцатым", - уточнил Артур Парфенчиков.

фото: © Корпорация развития Республики Карелия

В Карелии власти выделят 6 млн рублей на развитие культуры коренных народов

Министерство национальной и региональной политики республики провело конкурс мероприятий по этнокультурному развитию коренных народов, фонд которого составил около шести миллионов рублей.

Победителями конкурса стали шесть районов, между которыми будет распределена общая сумма фонда.

Организаторы, получившие бюджетные деньги, намерены, в частности, благоустроить территорию вокруг знаменитой сосны Леннрота, создать брендбук Пряжинского района и организовать этнопарк в Прионежье.

Подробности о каждом из проектов - в тексте "Вестей Карелии".

фото: Столица на Онего

Сегодня в Карелии зарегистрировано минимальное количество госпитализированных с пневмонией

За минувшие сутки 2 человека госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии, сообщили в оперштабе РК.

Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализирован 1071 пациент, 70 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

фото: © Архив ИТАР-ТАСС/ Евгений Епанчинцев

Бизнес-омбудсмен в Карелии разъяснила условия эксперимента по жалобам на надзорные органы

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова подготовила разъяснения об условиях эксперимента, который позволит бизнесу обжаловать решения контрольных и надзорных органов через портал госуслуг.

Такую возможность дает постановление правительством Российской Федерации "О проведении на территории Российской Федерации эксперимента по досудебному обжалованию решений контрольного (надзорного) органа, действий (бездействия) его должностных лиц".

Этот документ пока касается только МЧС, Росздравнадзора и Ростехнадзора.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".