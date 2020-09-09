Все, что случилось сегодня

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

В Карелии коронавирус убил еще одну пациентку

Пожилая жительница Петрозаводска с диагнозом COVID-19 скончалась в клинике, сообщили в Оперштабе РК по борьбе с коронавирусом.

В монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн от коронавирусной инфекции скончалась 88-летняя петрозаводчанка, имевшая сопутствующие заболевания.

Число умерших от коронавируса в Карелии достигло 32 человек.

Подтверждены еще 33 случая коронавируса: в Петрозаводске – 25, в Кеми – 1, в Прионежском районе – 5 (ДНТ "Северные просторы", поселки Кварцитный и Шуя, деревни Вилга и Нижний Бесовец), в Лахденпохье – 1, в Олонецком районе – 1 (деревня Алексала).



Выздоровели еще 34 человека: в Петрозаводске – 17, в Костомукше – 1, в Прионежском районе – 4, в Кондопожском районе – 1, в Медвежьегорском районе – 1, в Суоярвском районе – 1, в Пудожском районе – 1, в Лоухском районе – 5, в Пряжинском районе – 2, в Кемском районе – 1.

Всего выздоровели 2660 человек.

На самокарантине находятся 944 человек (+6 за сутки).

В обсерваторе пребывают 12 человек.

Проведено 153484 исследований (+971 за сутки).

Ранее глава Карелии рассказал о новых случаях COVID-19 в учреждениях образования республики.

фото: Денис Малышев / скриншот видео

Опубликованы кадры с места жесткого ДТП в Петрозаводске: водителя вырезали из разбитой машины (ВИДЕО)

Очевидец снял на видео действия спасателей и медиков на месте жесткого ДТП, которое произошло во вторник в столице Карелии.

Во вторник, восьмого сентября, на пересечении улиц Ровио и Торнева произошло ДТП с участием трех автомобилей.

Водитель машины "Lada Priora" после столкновения с серьезными травмами был доставлен в БСМП Петрозаводска.

На кадрах видео, снятых на месте происшествия, видно, как пострадавшего водителя извлекают из автомобиля спасатели.

Автор видео: Денис Малышев.

Ранее были опубликованы кадры ДТП, зафиксированные камерой наружного наблюдения.

фото: © dtpptz.ru

СМИ: Гонщик, устроивший смертельное ДТП в Петрозаводске, попался на наркотиках

Более месяца назад полиция уже возбудила уголовное дело в отношении участника смертельного ДТП на Комсомольском проспекте.

Напомним, 24 июля, было возбуждено уголовное дело по статье 264 ч3. УК РФ (причинение смерти по неосторожности) в отношении участника ДТП на Комсомольском проспекте 14 июня, где при столкновении двух автомобилей погиб 23-летний петрозаводчанин.

По информации "Пятого канала", петрозаводский гонщик попался на наркотиках. Его арестовали на трое суток решением суда по статье 6.9 КоАП – "потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ". Предположительно, он привлечен за отказ от медосвидетельствания. Известно, что молодой человек также оказал сопротивление сотрудникам полиции.

Блогер Варламов в "Живом журнале" написал, что за рулем BMW сидел Кирилл Сортланд, который продолжает ездить по городу и выкладывает на своей странице видеоролики, где запечатлено, как водитель нарушает ПДД.

Позже на "Пятом канале" Алексей Вишневский, брат погибшего в ДТП петрозаводчанина, сообщил о своем решении обратиться в Генпрокуратуру, так как, по его мнению, больше месяца правоохранительные органы бездействуют.

фото: © EPA/MAURITZ ANTIN

Россиянам хотят облегчить въезд в Финляндию

Финляндия может разрешить въезд в страну для туристов даже из "красных" стран при наличии негативного коронатеста.

В настоящее время к "красным" странам с плохой эпидемиологической ситуацией относится и Россия, сообщает Yle.



Правительство хочет путем законодательного изменения облегчить въезд в страну для зарубежных туристов.

Премьер-министр Санна Марин (СДП) на встрече с журналистами заявила, что после нововведения в Финляндию можно будет приехать также из "красных" стран с высоким риском заражения коронавирусом при наличии свежего негативного коронатеста.

Ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, создали серьезные проблемы для туристической сферы. В частности, зимний туристический сезон в Лапландии под угрозой срыва.

Ранее сообщалось, что Финляндия продлила запрет на въезд для россиян на неопределенный срок.

фото: © Александр Щербак/ТАСС

Полицейские нашли ребенка на обочине дороги на севере Карелии (ВИДЕО)

В Сегеже инспекторы ДПС помогли маленькому мальчику вернуться домой, сообщили в МВД Карелии.

Полицейские, находясь на маршруте патрулирования, заметили на обочине объездной дороги в Сегеже ребенка, которому на вид было 5-6 лет. Взрослых с ним не оказалось.

Инспекторы ДПС лейтенант полиции Сергей Щербаков и младший лейтенант полиции Максим Алексеенко подошли к малышу и узнали, что зовут его Леша. Мальчик плакал, был растерян. Не мог объяснить, что он делает на дороге, и назвать адрес проживания. Однако помнил, как дойти до дома пешком. Оказалось, что живет Алексей совсем недалеко, сообщается на сайте МВД Медиа.

Инспекторы проводили ребенка до дома и передали его родителям, которые также не смогли пояснить, как мальчик оказался на дороге. Со слов матери Леши, сын гулял со старшим братом во дворе. Автоинспекторы провели профилактическую беседу с родителями и порекомендовали обеспечить детей световозвращающими элементами.

Сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности за своих обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Напомним, найденную на улице в Петрозаводске маленькую девочку в декабре прошлого года не отдали родителям.

фото: ©Столица на Онего

Замминистра образования Карелии: "У нас уличных туалетов нет!"

Руководитель республиканского Минобраза считает школьные туалеты показателем уровня культуры учебного заведения.

Такую точку зрения Наталья Кармазина высказала на заседании комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Законодательного собрания республики, где 9 сентября обсуждалась подготовка карельских школ к новому учебному году.

"Если ребенок будет ходить на улицу или в неблагоустроенный туалет, ему навряд ли захочется привести в эту школу своих детей. И у нас-то уличных туалетов нет! Но есть туалеты, которые нуждаются в ремонте внутри образовательных организаций", - сказала замминистра.

фото: © pxhere.com

В Петрозаводске суд огласил приговор каратисту Кадашеву, избившему горожанина

Мировой суд признал спортсмена Джаваншира Кадашева виновным в умышленном причинении вреда здоровью жителю Петрозаводска.

Суд признал виновным каратиста Джаваншира Кадашева, избившего человека летом 2019 года, по части первой статьи 112 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью") и назначил ему наказание в виде одного года и пяти месяцев ограничения свободы. Об этом "Столице на Онего" сообщила Елена Аскерова, представляющая в суде интересы потерпевшего.

В частности, суд запретил Кадашеву появляться в общественных заведениях, где торгуют спиртным, в период с 23 часов до шести утра.

Елена Аскерова заявила, что будет обжаловать решение мирового суда.

Напомним, 14 июля 2019 года в 4 часа утра в Петрозаводске у одного из развлекательных заведений на улице Московской старший из братьев Кадашевых, мастер единоборств, спортсмен-каратист Джаваншир Кадашев одним ударом отправил в нокаут 33-летнего петрозаводчанина, сломав ему челюсть в трех местах.

Джаваншир Кадашев является спортсменом, каратистом. У него есть брат Джахангир Кадашев, мастер боевых искусств, которого осудили как участника другой драки.

Расследование длилось почти год. За это время поменялось несколько дознавателей и следователей. Статью, по которой обвиняли фигуранта, переквалифицировали несколько раз.

Подробности криминальной истории были ранее опубликованы "Столицей на Онего".

фото: YouTube

Замминистра образования Карелии: "Я задыхаюсь, но надо потерпеть"

Руководитель республиканского Минобраза сочла неэтичным снять маску на заседании депутатского комитета.

Заместитель министра образования Карелии Наталья Кармазина отказалась снять медицинскую маску во время своего выступления на заседании профильного комитета Законодательного собрания республики, где 9 сентября обсуждалась подготовка карельских школ к новому учебному году. Большинство членов депутатского комитета участвовало в его работе дистанционно, и представитель главы республики в Законодательном собрании Юрий Шабанов предложил замглавы Минобраза Карелии выступать без маски.

Как пояснила Кармазина, она считает это неэтичным, потому что республиканские власти требуют носить защитные маски в публичных местах. "Я сейчас задыхаюсь, но надо потерпеть", - призналась замминистра депутатам.

По словам Натальи Кармазиной, в тех учебных заведениях, где педагоги не соблюдали масочный режим, 19 учителей уже вынуждены перейти на дистанционку. Между тем председатель парламентского комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Галина Гореликова, которая находилась в зале рядом с трибуной, где выступала заминистра, вела заседание без медицинской маски.

фото: © AP Photo/Marcio Jose Sanchez

Бутылки для антисептиков будут запрещены – бизнесу в Карелии предъявили новые требования

С 10 сентября начнут действовать новые требования, как должны быть оборудованы места для обработки рук в организациях торговли, общественного питания и других местах скопления людей.

Разъяснения на этот счет подготовило министерство экономического развития Карелии.

"По новым правилам нельзя разместить в помещении антисептик в обычной бутылке, для этих целей должны быть установлены стационарные диспенсеры (дозаторы) или мобильные стойки с диспенсером (дозатором) устанавливать с обязательным указанием состава обеззараживающей жидкости. Введение таких санитарных правил позволило увеличить максимально возможную численность посетителей в общественных местах", - пояснили в министерстве.

Власти Карелии будут компенсировать часть затрат бизнеса на установку стационарных дозаторов. Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Управление пресс-службы Главы РК

В Карелии планируют производить мармелад и плодово-ягодное вино

Олонецкое предприятие "Агро-альянс" рассчитывает в следующем году запустить производство натурального мармелада, а затем начать выпускать плодово-ягодное вино.

Как сообщили в правительстве Карелии, сельскохозяйственный кооператив "Агро-альянс", занимающийся переработкой дикорастущей и садовой ягоды, строит цех для производства мармелада. Кооператив выкупил помещение бывшей котельной, которое уже подключено к электрическим сетям и сейчас ремонтируется.

"Мы приобрели здание, первую часть оборудования для производства мармелада. В дальнейшем планируем установить холодильник для круглогодичного хранения ягоды, линию шоковой заморозки и линию очистки ягод", - рассказал председатель сельскохозяйственного кооператива Иван Протасов главе Карелии Артуру Парфенчикову, посетившему вчера предприятие.

В прошлом году фермеры-участники кооператива получили государственную субсидию. На эти средства приобрели оборудование для производства мармелада и грузовой автомобиль.

В этом году предприятие получило субсидию в 10 млн 100 тыс. рублей со своим финансированием 40%. На средства гранта "Агро-альянс" планирует завершить ремонт цеха по переработке садовых и дикорастущих ягод, приобрести оставшееся оборудование. Часть ягод планируется продавать свежими, а часть - круглогодично перерабатывать. Основным продуктом будет мармелад, а также варенье, в планах - даже выпуск плодово-ягодного вина, сообщается на сайте правительства.

Ранее глава Карелии посетил хозяйство фермера Ираиды Шалак, которую ранее обвиняли в мошенничестве.

фото: varlamov.ru

Путешествие блогера Варламова по Карелии началось с дегустации ресторанных блюд (ВИДЕО)

Известный российский блогер Илья Варламов начал пресс-тур по Карелии с посещения музея-ресторана в Петрозаводске.

В минувший вторник Илья Варламов побывал в музее-ресторане "В Карелии Есть". Видео с блогером, слушающим сотрудников заведения, разметили в Instagram.

"Мы на старте путешествия Ильи Варламова по Карелии", - прокомментировали видео в музее-ресторане, где знакомят с высокой карельской кухней.

Напомним, "Столице на Онего" стало известно, топовый блогер станет участником ранее анонсированного пресс-тура. При этом программа визита Варламова держится в секрете. В частности, нашему изданию не удалось получить ее подробностей у организаторов, встречающих гостя, - компании "Калева тур".

Известно, что в Карелии Илья Варламов пробудет до 11 сентября.

Напомним, ранее на сайте госзакупок были опубликованы результаты определения поставщика по аукциону на оказание услуг по организации пресс-тура для российских блогеров. Акция запланирована для пиара республики. Максимальная цена контракта составляла 6,4 млн рублей. Победителем аукциона стала компания "Калева тур", которая предложила провести мероприятие за 4,8 млн рублей.

фото: © Паблик "Пожарная часть-75 Соломенное"

Крупный пожар произошел на территории строительной фирмы в Петрозаводске (ФОТО)

Пожар произошел ранним утром на проезде Энергетиков, сообщили в МЧС Карелии.

В 5.45 пожарно-спасательные подразделения в составе 27 человек и 10 единиц техники привлекались для ликвидации пожара в строении на проезде Энергетиков, 27. В 7.28 пожар ликвидирован.

Строение размером 648 кв м полностью сгорело. Оно принадлежало компании "МДП-Карелия", которая занимается строительством.

Никто не пострадал.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.

фото: Столица на Онего

"Все, что может делать больной коронавирусом в такой ситуации, – бороться с симптомами"

Главный редактор "Столицы на Онего" Наталья Захарчук рассказала, как переболела COVID-19 и как ее лечили.

"Очень удивило, что врач ни слушать мое дыхание не стала, ни осматривать меня. Даже в горло мое больное не заглянула. Объяснила это тем, что "все равно ничего не слышно и не видно", и что лучше мне сделать компьютерную томографию легких. А потом оставила на столе бесплатные гриппферон – капать в нос, и арбидол – противовирусное. И сказала этим лечиться. А боль в горле снимать обычными средствами, из которых я сама выбрала мирамистин», - рассказала о своей болезни и лечении главный редактор "Столицы на Онего" Наталья Захарчук.

"Признаюсь честно, гриппферон я капала, а вот арбидол пить не стала. Все мои знакомые врачи, среди которых есть терапевты, работающие с COVID-19, в один голос сказали, что обычные противовирусные, типа арбидола, от коронавируса не помогают. От слова совсем. И что его раздают ковидным больным только потому, что лекарство попало в список федерального Миздрава, хотя совершенно бесполезно. Как позднее я прочитала в российских СМИ, это не помешало потратить на закупку арбидола для учреждений здравоохранения по всей стране 270 миллионов рублей.

Так что главное мое открытие такое: от коронавируса, который проходит в легкой форме, лекарств нет. Все, что может делать больной в такой ситуации – бороться с симптомами и усиливать сопротивляемость организма. Орошать горло, чтобы снять боль, повышать иммунитет иммуностимулирующими средствами, если есть насморк – капли закапывать, при температуре выше 38 градусов – пить жаропонижающее.

Как мне пояснили врачи, при тяжелых формах, когда коронавирус поражает легкие, дают антибиотики. Но это не мой случай, тем более, что у этих лекарств множество побочных эффектов. Как я поняла, сильные и небезопасные антибиотики при возникшей от коронавируса пневмонии – это единственный шанс победить COVID-19".

Историю заражения, болезни и выздоровления читайте здесь.

фото: © Кадр из видео/ "Ситилинк"

В Петрозаводске иномарка сбила двух пешеходов (ВИДЕО)

ДТП произошло 8 сентября на улице Чапаева, сообщили в ГИБДД Карелии.

По информации Госавтоинспекции, 18.33 в районе дома № 34 по улице Чапаева 30-летняя водитель-женщина автомобиля Hyundai Tucson не уступила дорогу и сбила 16-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.



После ДТП девушке была оказана медицинская помощь.

Камера наружного видеонаблюдения "Ситилинк" запечатлела момент произошедшего. На кадрах видно, что автомобиль сбил двух человек.

фото: Илья Варламов

Прибывший в Карелию блогер Варламов забрался на Преображенскую церковь на острове Кижи (ФОТО)

Илья Варламов приехал в Карелию и разместил первые посты в соцсети: блогер уже посетил остров Кижи и выполнил утреннюю пробежку по Петрозаводску.

Илья Варламов посетил остров Кижи. Там блогер сделал селфи с высоты Преображенской церкви. Снимок опубликован в инстаграме автора. "Высоко сижу!", - прокомментировал его блогер.

Также Варламов рассказал об утренней пробежке по Петрозаводску и посещении карельской Долины зайцев.

Напомним, Илья Варламов прибыл в Карелию в рамках пресс-тура, организованного для известных журналистов. Акция запланирована для пиара республики.

фото: © pixabay.com

Ливни и сильный ветер обрушатся на Карелию

Неблагоприятные явления ожидаются 10 и 11 сентября, сообщили в МЧС Карелии.

Утром и днем 10 сентября преимущественно по западным и центральным районам республики ожидаются сильные дожди, во второй половине дня по южным, юго-западным районам –усиление юго-западного, западного ветра порывами до 15-20 м/с.

Завтра вечером и ночью 11 сентября в прибрежных районах ветер может достигнуть порывов до 23 м/с.



Под действие неблагоприятного явления могут попастьБеломорский, Калевальский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Сегежский, Сортавальский, Пудожский, Суоярвский районы, а также Петрозаводск и Костомукша.

фото: Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

Медведев предложил ввести минимальный гарантированный доход всем жителям России

Замглавы Совбеза и председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил обсудить возможность введения в стране "базового гарантированного дохода граждан" - минимальных выплат всем, независимо от уровня жизни.

"Нам нужно проанализировать и подход к некоторым новым конструкциям, в частности, предлагается обсудить так называемую идею минимального гарантированного дохода граждан. Здесь имеется в виду неприкосновенность той минимальной суммы средств, которая выплачивается государством человеку независимо от рода его деятельности, социально-экономического положения", - сказал Медведев, чьи слова цитирует ТАСС.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: pixabay

Минобразования Карелии ищет кадры - "управлять коллективом и решать проблемы граждан"

Министерство образования Карелии объявило набор в кадровый резерв руководителей подведомственных учреждений и опубликовало список этих организаций.

Об этом написал на своей странице Вконтакте министр образования Роман Голубев.

"Мы ищем творческих, инициативных, хозяйственных и готовых воплотить в жизнь свои инновационные идеи кандидатов в кадровый резерв на должности руководителей подведомственных учреждений Министерства образования Карелии. Если Вы хотите быть директором государственной организации, готовы ответственно управлять коллективом, индивидуально решать проблемы граждан - этот конкурс для Вас", - написал Голубев. Для каких учреждений готовится кадровый резерв, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © ТНТ

Организаторы шоу на ТНТ спрятали тайник в Петрозаводске

В эфире телеканала ТНТ 13 сентября стартует всероссийское шоу "Золото Геленджика".

Как сообщили организаторы шоу, более тысячи участников, представляющих все субъекты России, попробуют выиграть главный приз – 1 кг чистого золота.

В отличие от участников шоу, зрителям ТНТ в Петрозаводске не придется заниматься экстримом и чтобы получить сокровища ТНТ. Все, что нужно будет сделать – это включить 13 сентября в 19.00 ТНТ и держать наготове свой смартфон. В какой-то момент на экране появится QR-код, с помощью которого каждый сможет попасть на специальный сайт с картой тайников, расположенных в разных городах России. Но никаких названий улиц, номеров домов и точных координат, клад будет просто обозначен на карте, поэтому сокровище достанется только самым внимательным. Ну а сразу по окончании выпуска у вас будет 48 часов на то, чтобы отыскать тайник "Золото Геленджика" в Петрозаводске.

Ведущие нового проекта: Иван Охлобыстин, Кристина Асмус и Тимур Родригез.

Ранее сообщалось, что Тимур Родригез покатался на каруселях в Петрозаводске.

фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Санобработка школ Карелии для борьбы с коронавирусом может оказаться бессмысленной

Учреждения образования Карелии испытывают недостаток антисептиков для рук и средств для обработки помещений из-за нехватки выделенных им бюджетных денег.

Эта проблема обсуждалась сегодня на заседании парламентского комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике.

Заместитель министра образования Карелии Наталья Кармазина признала, что школы не могут обеспечить средствами обработки каждое помещение. Поэтому антисептические мероприятия проводятся поочередно по мере освобождения классов от учеников в течение дня. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Пресс-служба Петросовета

У прокуратуры появились вопросы к введению порядка наказания депутатов и мэра Петрозаводска за недостоверные сведения о доходах

Депутаты Петросовета сняли с повестки минувшей сессии проект решения, предусматривающий введение порядка применения мер ответственности в отношении депутатов и главы города в случае предоставления ими недостоверных или неполных сведений о доходах и имуществе.

С повестки заседания был снят вопрос, в рамках которого предполагалось рассмотреть проект решения о процедуре применения мер ответственности к главе города и депутатам Петросовета в случае предоставления ими недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах и имуществе своем и семьи в том случае, если искажение этих сведений является несущественным.

Как пояснили в аппрате горсовета, вопрос был снят по просьбе работников прокуратуры. Согласно процедуре, надзорное ведомство контролирует проекты законов, поступающие на депутатские сессии. Так, в этот раз в прокуратуре предложили внести изменения в новый законопроект. В Петросовете планируют отправить на доработку документ и повторно вынести его на обсуждение.

Напомним, к депутату, согласно новому проекту решения, предлагалось принять порядок применения следующих мер ответственности: предупреждение, освобождение от должности, освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе, запрет занимать должность в Петросовете, запрет исполнять полномочия на постоянной основе.

К главе Петрозаводска, представившему недостоверные или неполные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, если искажение этих сведений является несущественным, предполагалось принять порядок применения меры ответственности в виде предупреждения.

Как уточнили в горсовете, непосредственно меры ответственности за нарушения предоставления сведений депутатами и главой города определяются федеральным законодательством. На муниципальном уровне может быть принят только порядок применения этих мер.

фото: © Николай Смирнов/ "Столица на Онего"

Двуглавого орла водрузили на стелу воинской славы в Петрозаводске (ФОТО)

Стелу планируют торжественно открыть в День освобождения республики 30 сентября.

Напомним, благоустройство стелы "Город воинской славы" затянулось – работы должны быть завершены к 20 августа. Позже городские власти заявили, что работы завершат в конце августа.

"Я думаю, что стелу уместно открыть в День освобождения Республики Карелия 30 сентября и запланировать здесь торжественные мероприятия", – сказала ранее Ирина Мирошник.

Фотокорреспондент нашего издания Николай Смирнов запечатлел стелу, украшенную двуглавым орлом.

Стоимость контракта установки стелы оценивается почти в 83 миллиона рублей.

фото: © Столица на Онего

Бюджет Петрозаводска изменился: куда депутаты предлагают потратить деньги

На сессии Петрозаводского городского совета депутаты внесли изменения в бюджет Петрозаводска, которые предусматривают, в частности, обустройство новых объектов.

Изменения предполагают увеличение доходов и расходов бюджета на 2020 год в сумме 182 млн 708,1 тыс. рублей, на 2021 год – 238 млн 287,8 тыс. рублей, на 2022 год – 162 млн 300,9 тыс. рублей.

Большая часть денежных средств поступит в городскую казну из бюджета республики в виде межбюджетных трансфертов.

Так, часть средств предполагается направить на капремонт моста через Лососинку на улице Маршала Мерецкова в Петрозаводске, на приобретение квартир переселенцам из аварийного жилья, на устройство пешеходной дорожки вдоль Лососинского шоссе, благоустройство территории средней школы № 43, устройство скейт-парка на территории стадиона "Юность".

Обо всех изменениях в бюджете Петрозаводска читайте на сайте "Вести Карелии".

фото: Артур Парфенчиков / ВК / скриншот видео

Парфенчиков рассказал о подрядчике, оставившем детсад в Карелии без новой крыши

Подрядчик не успел в установленный срок отремонтировать кровлю детского сада, расположенного в Питкярантском районе

Артур Парфенчиков посетил поселок Салми Питкярантского района, в котором подрядчик ООО "К-Сити" не успел завершить ремонт кровли в детском саду №9. Об этом губернатор сообщил в соцсети.

Парфенчиков отметил, что компания должна была закончить работы 30 августа. Но на данный момент выполнено лишь 20% от заявленного объема. Контракт с компанией "К-Сити" был заключен в апреле. В начале августа был заключен дополнительный договор на выполнение работ, которые не были учтены проектно-сметной документацией.

"Более 80 ребятишек поселка в этом году пошли в дошкольное учреждение. Расторгать сейчас договор с подрядчиком и заключать новый – это большая потеря времени. Поэтому поручил министру образования совместно с главой района составить четкий график выполнения строительных работ и осуществлять за ними контроль. Ремонт кровли будем вести частями – дети в этот момент будут находиться в другой части здания. Завершить все работы мы должны 15 октября", - заявил Парфенчиков.

Ранее сообщалось, как часть кровли сдуло ветром на припаркованные авто в Петрозаводске.

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

В России за сутки почти полторы сотни человек умерли от COVID-19

Общее количество заразившихся коронавирусной инфекцией в России на 9 сентября составило 1041007 человек, сообщили в оперштабе РФ.

За последние сутки в России выявлено 5218 человек, заболевших COVID-19.

Выздоровели за время пандемии 856458 человек, за сутки выписаны по выздоровлению 6409 пациента.

Летальных случаев за все время: 18135, за последние сутки подтверждено 142 летальных исхода от коронавируса.

Напомним, в Карелии на сегодняшний день зарегистрировано 32 смерти от ковида.

фото: ИТАР-ТАСС/ Руслан Шамуков

Составлен детальный каталог туристических маршрутов по Карелии

Организаторы проекта "Живые тропы Карелии" составили каталог туристических маршрутов.

На сайте проекта размещена подробная информация о каждом маршруте - его особенности, продолжительность, уровень сложности, фотографии, GPS трек.

Любой желающий, будь то самостоятельный турист из другого региона или местный житель, семья путешественников, компания студентов или пожилая пара, могут воспользоваться каталогом маршрутов и отправиться за новыми впечатлениями.

Сейчас на сайте доступно 76 маршрутов: водные, пешие, велосипедные, разные по уровню сложности и расстояниям. Ресурс постоянно пополняется, появляются новые направления и отчеты о прошедших походах.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Заксобрание Карелии

Элиссан Шандалович: важно создать безопасные условия для обучения школьников в Карелии

Для защиты школьников и учителей от коронавирусной инфекции необходимо стремиться к установке рециркуляторов для обеззараживания воздуха в каждом классе, считает Председатель Законодательного Собрания республики Элиссан Шандалович.

Как сообщил спикер парламента на заседании комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике, в преддверии нового учебного года депутаты проводили мониторинг образовательных учреждений. Что касается организации бесплатного питания, то все школьники 1–4 классов им обеспечены.

"Мы и дальше также будем отслеживать эту ситуацию совместно с Министерством образования республики, и если будет необходимость, готовы решать возникающие проблемы", – сказал Элиссан Шандалович.



Также парламентарии уделили внимание санитарно–эпидемиологической безопасности в школах. Пока в части обеспечения средствами санитарной защиты, диспенсерами с антисептиком, бактерицидными лампами с рециркуляцией вопросы остаются, отметили в пресс–службе ЗС РК.



"С точки зрения эпидемиологии, если в школе всего две или три такие лампы, то это проблемы не решает. Необходимо стремиться к установке рециркуляторов в каждом классе. Тогда это будет иметь эффект. Диспенсеры с антисептиком также должны быть в максимальном количестве", – сказал спикер Заксобрания.



По словам первого замминистра образования республики Натальи Кармазиной, школам на закупку средств индивидуальной защиты выделено почти 30 млн рублей из бюджета республики, но потребность намного больше. Самый острый вопрос на сегодняшний день – устройства обеззараживания воздуха.



"Я здесь полностью поддерживаю Элиссана Владимировича, потому что есть исследования, которые доказывают, что если в кабинетах такие приспособления закрытого контура установлены, то дети болеют меньше вирусными заболеваниями", – уточнила представитель ведомства.



Спикер Заксобрания попросил министерство образования республики систематизировать вопрос обеспечения школ республики средствами индивидуальной защиты, сделав запросы в образовательные организации.



"Мы также готовы поделиться информацией и вместе эту проблему решать, чтобы создать безопасные условия для обучения детей", – добавил парламентарий.

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Путин дал поручение по внедрению упрощенной процедуры банкротства граждан

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить простоту и доступность упрошенной процедуры внесудебного банкротства граждан и при необходимости откорректировать закон.

Об этом он заявил на совещании с членами правительства с участием главы Минэкономразвития Максима Решетникова.

Трансляцию совещания вёл телеканал "Россия 24". "Нужно обеспечить доступность и простоту для граждан использования этого нормативного акта и посмотреть, как работает все это на практике. При необходимости, может, внести какие-то коррективы. Я вас прошу и ваше ведомство этим заняться", - сказал президент. 31 июля Путин подписал закон позволяющий гражданам, долговые обязательства которых составляют от 50 до 500 тыс. рублей, становиться банкротами во внесудебном порядке. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: kizhi.karelia.ru

Фольклорист из Петрозаводска обнаружила неизвестные тексты от сказительницы Федосовой

Доктор филологических наук, профессор ПетрГУ Софья Лойтер опубликовала неизвестные тексты детского фольклора от заонежской сказительницы Ирины Федосовой.

"Событие огромного значение для всех, кто любит и ценит русский фольклор, для нашей культуры. Профессор, доктор филологических наук Софья Лойтер публикует колыбельную песню и сказку от Ирины Федосовой, не вошедших ранее ни в одно издание!" - пишет интернет-газета "Лицей".

Неизвестные тексты детского фольклора от Ирины Федосовой фольклорист обнаружила в очерке детской писательницы Александры Николаевны Толиверовой, редактора-издателя петербургского "малышового" иллюстрированного журнала "Игрушечка" (1880 — 1912).

Небезынтересно, что до встречи с Толиверовой никем из собирателей не зафиксирован от Федосовой ни один текст детского фольклора, и это не из-за незнания его. Встретившись с человеком, работающим для детей, Федосова обнаружила не только знание традиции, но недюжинный ум и вкус, проявив незаурядность уже в выборе жанра с первообразами искусства. Предложив детской писательнице колыбельную песню и сказку, Федосова, несомненно, осознавала их роль в первые годы жизни ребенка, для которого "у бедной колыбели, говоря словами Я. Смелякова, поет мать, "роняя, как жемчуг, слова"", - пишет Софья Лойтер.

По мнению профессора Лойтер, когда идет речь о сказителе такого масштаба, как Федосова, значим каждый факт, каждый штрих и деталь, которые не должны оказаться вне поля зрения исследователей.

"Извлеченные из очерка тексты детского фольклора, не обратившие на себя внимание фольклористов, открывают еще одну грань уникального таланта Федосовой. И они, эти тексты, несомненно, должны были занять свое место в названных собраниях детского фольклора Карелии", - считает Софья Лойтер.

С неизвестными текстами от сказительницы Ирины Федосовой можно ознакомиться здесь.

фото: сайт партии "Единая Россия"

Карелия попала в число немногих регионов, где не обнаружено финансовых нарушений

Министерство финансов России включило Карелию в число регионов, где качество управления финансами оценивается как "надлежащее" - это средний уровень между "высоким" и "низким".

Такой вывод был сделан по итогам оценки качества управления региональными финансами за 2019 год.

"По итогам 2019 года Карелия стала одним из немногих регионов из группы "надлежащего" качества, не допустивших ни одного нарушения как бюджетного законодательства Российской Федерации, так и условий соглашений, заключенных с министерством финансов Российской Федерации", - пояснили в министерстве финансов республики. По каким критериям оценивалось качество управления карельскими финансами, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".