Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

фото: Столица на Онего

Жители Петрозаводска пожаловались Путину на работу общественного транспорта в городе

Петрозаводчане создали петицию, в которой требуют наладить работу общественного транспорта в городе.

Жительница Петрозаводска Надежда Нестерова создала петицию с требованием наладить нормальную работу общественного транспорта и адресовала ее президенту России Владимиру Путину, заместителю председателя Совбеза РФ Дмитрию Медведеву и главе Карелии Артуру Парфенчикову.

"Я регулярно пользуюсь общественным транспортом (маршрутный автобус № 5), чтобы добраться от дома (район Сулажгора, остановка "Кафе Ауринко") до работы (центр – остановка "Карельская государственная филармония"). В последнее время работа данного вида транспорта вызывает много нареканий (требуется затратить неоправданно много времени и волевых сил). И это касается не только автобусов № 5, а вообще работы всего общественного транспорта по городу Петрозаводску", - написала горожанка.

По словам петрозаводчанки, из-за отсутствия личного автомобиля ей приходится пользоваться общественным транспортом, интервал движения которого "не поддается никакому здравому смыслу".

"Каждый день, добираясь на работу и обратно, я трачу 40-50 минут. А вечером после 20.30 вообще не уехать, так как в это время многие автобусы уже не ходят", - написала автор петиции.

"В салоне почти всегда страшная давка, ругань, грязь, запах табака, водители нарушают все возможные правила ПДД, грубят пассажирам, разговаривают по телефону во время вождения. И так каждый день, без какой-либо надежды решить проблему силами перевозчика", - пожаловалась Надежда Нестерова.

Отметила также петрозаводчанка, что все эти неудобства с общественным транспортом приходится терпеть за 33 рубля (в одну сторону): "стоимость проезда, кстати, регулярно поднимают".

"На все звонки в диспетчерскую перевозчика один ответ: нет водителей, поэтому не можем обеспечить движение по графику, - рассказала автор петиции. - Разве администрацией при выборе перевозчика не учитывалась возможность обеспечить движение по установленному графику (через 10-15 минут)? Таким образом, перевозчика заботит только возможность получения большей прибыли с каждого автобуса. Владельца совершенно не волнует, сколько людей осталось на остановке и не смогли воспользоваться транспортом, какие условия в салоне маршрутного такси во время движения".

Надежда Нестерова спрашивает: почему нет никакой альтернативы коммерческому маршруту №5 для жителей Сулажгоры и Пятого посёлка ? Почему никаких муниципальных маршрутов не существует? Не пора ли, наконец, позаботиться о людях.

Автор обращения хочет получить конкретные ответы и увидеть реальные действия по решению ситуации.

"Прекратите издеваться над людьми! Хотим, чтобы общественный транспорт ходил регулярно по расписанию с интервалом 10-15 минут и цена проезда была экономически обоснованной", - потребовала автор петиции.

На сегодняшний день петицию подписали более полусотни человек. Ексли вы хотите поддержать автора, то подписать обращение можно здесь.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков раскритиковал состояние общественного транспорта в Петрозаводске, назвав его "роем каких-то организаций".

фото: © Леонид Николаев, Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Дмитрий Родионов прокомментировал слухи о перспективах своего назначения сити-менеджером Петрозаводска

Вице-премьер правительства Карелии Дмитрий Родионов стал гостем рубрики "Кофе со сливками".

Дмитрий Родионов, возглавляющий экономический блок в карельском правительстве, прокомментировал информацию о том, что его фамилия звучит сейчас еще и в качестве возможного претендента на должность сити-менеджера Петрозаводска.

" Я слышал, что такие разговоры ведутся, но никаких специальных планов по этому поводу у меня нет. Наоборот, планирование на ближайший год-два сейчас происходит на основной работе, я сконцентрирован на ней", - сказал вице-премьер по экономике.

Подробнее читайте в интервью гостя рубрики "Кофе со сливками" Дмитрия Родионова.

фото: © страница Вконтакте Артура Парфенчикова

Глава Карелии рассказал о состоянии малыша, до полусмерти избитого отцом

Сегодня 4-месячного мальчика, который попал в больницу с тяжелыми травмами после побоев отца, отключили от аппарата искусственной вентиляции легких.

На своей странице в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что ежедневно интересуется состоянием четырехмесячного малыша, которого, по версии следствия, избил родной отец.

"Мальчик по-прежнему находится в палате ИТАР Детской республиканской больницы. Однако сегодня его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Положительную динамику врачи отмечают пока с осторожностью, но это дает надежду", - сообщил Парфенчиков.

Ранее Следком сообщал, что в конце сентября 36-летний житель Петрозаводска, находясь один дома со своим 4-месячным сыном, избил его. С тяжелыми травмами головы младенец был доставлен в Детскую республиканскую больницу, где врачи борются за его жизнь.

Отец ребенка арестован, возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Как отметил на своей странице глава Карелии, в настоящее время правоохранительные органы проводят проверку, каким образом ребенок мог получить такие травмы, выясняют степень вины родителей.

На данный момент ребенок вышел из комы. По словам Сараева, должен "выкарабкаться".

фото: © скриншот прямой линии

Вице-премьер Карелии не заметил, как переболел коронавирусом

Вице-премьер правительства по экономике Дмитрий Родионов недавно выяснил, что переболел COVID-19.

Об этом вице-премьер признался в интервью "Столице на Онего".

"Я, кстати, недавно узнал, что сам переболел коронавирусом. Сдал анализы, и увидел, что у меня антитела. Врачи сказали, что где-то в феврале-марте я переболел COVID-19. Получается, бессимптомно перенес и даже не заметил", - рассказал Дмитрий Родионов.

О том, готовится ли Карелия ко второй волне коронавируса, читайте в рубрике "Кофе со сливками".

фото: © ТАСС/ Сергей Бобылев

Еще 66 человек заразились в Карелии коронавирусом

О ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Карелии рассказали в оперштабе республики.

За минувшие сутки в Карелии инфицированы коронавирусом 66 человек. Из этого числа заболели 60 человек, из них 20 имеют симптомы средней тяжести. За сутки больных в тяжелом или крайне тяжелом состоянии, в том числе требующем подключения к ИВЛ, в медучреждения не поступало.

Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 42 человека, в Сортавале – 1 человек, в Кондопожском районе – 7 человек (Кондопога – 6, поселок Марциальные воды – 1), в Олонце – 1 человек, в Беломорском районе – 3 человека (Беломорск – 2, поселок Сосновец – 1), в Лахденпохском районе – 4 человека (Лахденпохья – 1, поселок Элисенваара – 3), в Суоярви – 3 человека, в Муезерском районе – 1 человек (поселок Волома), в Калевальском районе – 1 человек (поселок Кепа), в Питкярантском районе – 3 человека (Питкяранта – 1, поселок Хийденсельга – 2).

Выздоровели еще 35 человек: в Петрозаводске – 15, в Лоухском районе – 1, в Прионежском районе – 9, в Кондопожском районе – 3, в Пряжинском районе – 1, в Кемском районе – 3, в Олонецком районе – 2, в Медвежьегорском районе – 1.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 715,2 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,2 раза выше и составляет 843,3 случая, по Северо-Западу – 867,2.

фото: источник: официальная страница главы Карелии Артура Парфенчикова/https://vk.com/id419407976

Глава Карелии рассказал, как пенсионер в Беломорске стал бизнесменом

В Беломорске местный житель, 25 лет проработавший на железной дороге, вышел на пенсию и стал предпринимателем.

"Пример жителя Беломорска в очередной раз показывает, что учиться чему-то новому никогда не поздно. Даже если ты уже на заслуженном отдыхе!", - написал Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.

Глава Карелии рассказал, что Андрей Ковалев четверть века отработал на железной дороге, а когда подошло время, вышел на пенсию. Но очень скоро понял, что это не для него. Решил вернуться к работе, уже в новом качестве – заняться предпринимательством.

Такую возможность, по словам Парфенчикова, людям старшего поколения дает нацпроект "Демография". После обучения по программе "Начни свой бизнес" при содействии Агентства занятости населения и получения квалификации Андрей Николаевич разработал бизнес-план. Его сфера деятельности – сбор мусора.

На развитие своего бизнеса по программе поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства пенсионер получил финансовую поддержку в размере 500 тысяч рублей. Закупил контейнеры для пластиковых бутылок, установил их в разных частях города. И сегодня жители Беломорска уже привыкли выбрасывать пластик в специальные контейнеры.

А вскоре в городе появятся также контейнеры для сбора стекла, ведь его тоже можно перерабатывать и затем снова использовать.

"Став предпринимателем, Андрей делает очень важное для экологии Карелии дело. Но кроме того, поскольку бизнес набирает обороты и появляется потребность в дополнительных рабочих местах, Андрей принимает на работу своих земляков", - рассказл Артур Парфенчиков.

фото: © кадр из видео/камера "Ситилинк"

"Легковушка" сбила 11-летнего мальчика, перебегавшего "зебру" в Петрозаводске (ВИДЕО)

ДТП произошло на перекрестке улиц Лыжная и Балтийская, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

По информации Госавтоинспекции, сегодня, 7 октября, в 14:24 на перекрестке улиц Лыжная и Балтийская 11-летний пешеход выбежал на проезжую часть на запрещающий сигнал светофора и угодил под колеса автомобиля Skoda Octavia.

Мальчик в ДТП не пострадал.

Госавтоинспекция Петрозаводска просит родителей еще раз напомнить детям правила безопасного перехода проезжей части.

Момент ДТП попал в объектив камеры компании "Ситилинк".

Ранее микроавтобус сбил семилетнюю девочку на темной улице в Петрозаводске.

фото: © ГИБДД Карелии

Микроавтобус сбил семилетнюю девочку на темной улице в Петрозаводске

Ребенок перебегал дорогу в неположенном месте на улице Пограничной, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

По данным ГИБДД республики, в минувший вторник в 18:05 в районе дома № 6 по улице Пограничной 54-летний водитель автомобиля "ГАЗ" совершил наезд на 7-летнюю девочку. Она переходила проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне его видимости. В момент происшествия ребенок находился на улице без сопровождения взрослых.

В результате ДТП девочка получила травмы, ей была оказана медицинская помощь.

Ранее водитель сбил выбежавших на дорогу детей в центре Петрозаводска.

фото: Столица на Онего

Определены сроки строительства в Петрозаводске нового моста вместо аварийного

Проект контракта на капитальный ремонт автомобильного моста через реку Лососинка на улице Маршала Мерецкова в Петрозаводске предусматривает фактически строительство нового объекта.

Это следует из документации к аукциону для выбора подрядной организации, которая будет выполнять контракт.

Планируется замена всех без исключения конструкций моста, включая его опоры. Подрядчик должен быть определен уже на этой неделе, работы начнутся сразу после подписания контракта. Когда завершится строительство, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Столица на Онего

В Петрозаводске противники уплотнительной застройки Старой Кукковки выиграли суд

Верховный суд Карелии 15 сентября постановил признать недействующими решения Петросовета, согласно которым два квартала петрозаводского района Старая Кукковка были переведены в зону многоэтажной застройки.

Фактически судом были признаны недействующими решения горсовета о внесении изменений в Генплан города, датированные летом 2008 года, а также утвержденные весной 2010 года правила землепользования и застройки. Эти документы давали "зеленый свет" застройщикам на возведение на территории Старой Кукковке высоток. Вместе с тем, решения депутатов отбирали у обитателей частного сектора право возводить там индивидуальные дома или даже реконструировать уже готовые постройки.

"Такое решение – это маленькое чудо, и оно произошло. Ведь мы сколько угодно могли считать себя обиженными. И обострённое чувство попранной справедливости нас и повело в бой. Но то, что это нашло отклик в Верховном суде, и несправедливость была признана незаконной,- счастливый случай", – заявил житель района Евгений Спиров.

Подробности - в тексте "Столицы на Онего".

фото: Pixabay

Необычную схему обмана в интернете придумали мошенники

Специалисты компании Group IB выявили новую мошенническую схему в интернете - при помощи реального аккаунта Zoom мошенники похищают персональные данные, а также данные карт пользователей.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Жертвам предлагали компенсацию “в связи с COVID-2019”. Чтобы получить деньги, необходимо было перейти по указанной ссылке, после чего пользователя перенаправляли на различные мошеннические сайты, где у жертвы похищали деньги и данные банковских карт", - отмечают в Group IB. Рассылка осуществлялась с реального аккаунта Zoom. Злоумышленники воспользовались тем, что при регистрации на сервисе, популярность которого кратно выросла в период пандемии, Zoom предлагает ввести в поле "имя" текст из 64-х знаков. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © pixabay

Еще три класса в школах Карелии ушли на "дистант"

На дистанционное обучение переведены школьники Петрозаводска и Кондопоги.

Как сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети, 7 октября на дистанционное обучение из-за случаев коронавируса выведены три класса.

На "дистант" переведены: один класс в петрозаводской школе №2, один класс в петрозаводской школе №9, один класс в кондопожской школе №3.

В минувший вторник, 6 октября, к Карелии четыре класса в районных школах были переведены на дистанционное обучение из-за коронавируса.

По информации оперштаба республики, на 7 октября в Карелии заболели коронавирусом 4392 человека, выздоровели - 3594, умерли за время пандемии 39 пациентов.

фото: © Автоспецтранс"

Жителям некоторых домов Петрозаводска придется самим покупать контейнеры для вывоза мусора

Региональный оператор ООО "Автоспецтранс" отказался ставить мусорные контейнеры для ряда новостроек, даже несмотря на то, что их стоимость заложена в тарифе.

Интересная история назревает в сфере мусорных перевозок Петрозаводска. Управляющая организация ООО "ОнегоСтройСервис" обратилась в суд с исковым заявлением к ООО "Автоспецтранс". Предмет иска довольно нетипичный. Компания требует у оператора установить контейнеры для вывоза твердых бытовых отходов в одной из новостроек на Древлянке и сделать перерасчет за неоказанные услуги за 3 месяца на общую сумму 50 тысяч рублей.

Как выяснилось, региональный оператор отказался устанавливать контейнеры в новом 182-квартирном доме жилого квартала "Каскад" на Древлянке. Позиция "Автоспецтранса" сводится к тому, что мусорные баки должны быть установлены на улице, а не в доме, как в этом случае. Надо сказать, что в этом доме, действительно, привычные уличные помойки заменяют современные мусорокамеры в самом здании. У каждого жильца есть от них ключ. Это удобно, экологично и защищает от посягательств птиц, грызунов и лиц с низкой социальной ответственностью. Примечательно, что в других домах "Каскада" баки также находятся в аналогичных мусорокамерах. И тогда ПМУП "Автоспецтранс" (подрядчик регионального оператора) покупал контейнеры. А теперь вот передумал, решив переложить эту ношу на жильцов. И это при том, что стоимость контейнеров заложена в тариф. Отметим, что новые контейнеры, которые, как предполагается, купят жильцы, должны быть определенных размеров и веса в соответствии с требованиями регионального оператора. Обычный железный бак поставить нельзя.

"По факту мы видим двойные стандарты, – рассказывает заместитель генерального директора ООО "ОнегоСтройСервис" Дмитрий Савин. – Региональный оператор отказывается ставить контейнеры, стоимость которых заложена в тарифе на вывоз ТКО. ООО "Автоспецтранс" все лето производил начисления за вывоз мусора в период отсутствия контейнеров".

Сюжет об этой истории сняли наши коллеги с ГТРК "Карелия". И там представители ПМУП "Автоспецтранс" заявили, что контейнеры в восьми других домах "Каскада" действительно принадлежат им. Это сложно отрицать, поскольку договорами между региональным оператором и подрядчиками предусмотрена их обязанность по установке контейнеров.

"После наших обращений, в том числе и в прокуратуру Петрозаводска, мы получили ответы из администрации города и министерства природных ресурсов и экологии Карелии, - продолжает Дмитрий Савин. Оба ведомства сообщили, что не вправе вмешиваться в деятельность регионального оператора, но в то же время указали на то, что в тариф по вывозу ТКО в 2020 году, действительно, включены затраты на закупку 754 контейнеров. Переписка непосредственно с оператором и вовсе оказалась бесполезной. Со слов оператора у нас в доме есть мусоропровод, а значит контейнер входит в его состав. Только вот мусоропровода в этом доме нет по проекту. Так что опять нестыковка".

В сюжете ГТРК объясняют позицию "Автоспецтранса": новых контейнеров мало, и они будут установлены там, где либо нет управляющих компаний, либо срочно требуется замена старых баков. Вот и получается, что тариф на вывоз мусора у всех жителей одинаковый, а перечень услуг разный. По такой логике отныне все управляющие организации Петрозаводска и товарищества собственников недвижимости будут вынуждены приобретать контейнеры за счет жителей, потому что единственному региональному оператору, а, называя вещи своими именами, монополисту, нужно обеспечить контейнерами тех, кто беднее, причем за счет жителей новостроек. Такая вот мусорная реформа получилась в Карелии. По сути, единственный монополист делает теперь все, что хочет.

"В итоге мы вынуждены идти в суд, - говорит Дмитрий Савин. – Раньше такое было сложно себе представить. Мы сами выбирали подрядчика по вывозу мусора. Когда ПМУП "Автоспецтранс" перестал нас устраивать, мы заключили договор с другой подрядной организацией по вывозу мусора – ООО "Экоград-Петрозаводск". Сотрудничали более 10 лет. Нам бесплатно ставили контейнеры для сбора мусора и крытые контейнерные площадки. Это в принципе были первые пластиковые баки с крышками и площадки такого типа в городе. Данная организация, к нашему большому сожалению, ушла с рынка Петрозаводска после появления регионального оператора".

Добавим, что компания "ОнегоСтройСервис" все же нашла возможность решить проблему жильцов 182-квартирного дома на Древлянке.

"Мы уважаем наших клиентов и уже установили баки в этом доме, причем не за счет жильцов. Но данную ситуацию мы не намерены замалчивать, будем защищать интересы жильцов всеми законными способами", - заверил Дмитрий Савин.

По всем вопросам клиенты "ОнегоСтройСервис" могут обращаться по телефону 504-504.

фото: kremlin.ru

Путин вспомнил Карелию, говоря о "хищнической вырубке леса"

Лесозаготовки в республике растут, а отрасль декларирует убытки.

Выступая 6 октября на встрече с руководителями парламентских фракций, президент России Владимир Путин объяснил свои намерения прекратить с 1 января 2022 года экспорт необработанной древесины. По словам Путина, невозможно больше терпеть хищническую вырубку леса.

"Если ничего не делать в этом направлении – у нас вообще (мы самая богатая лесом страна) не останется ничего. А рубят-то где? Рубят где инфраструктура есть (это, пожалуйста, та же самая Карелия, Центральная Россия), или там, где легче вывезти за рубеж (например, на Дальнем Востоке)", – заявил глава государства.

По данным Росстата, за январь-август нынешнего года объем производства необработанных лесоматериалов в Карелии составил более 5 миллионов кубометров и по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом вырос на 11,8%. При этом лесозаготовительная отрасль республики официально декларирует миллионные убытки, и доля убыточных предприятий в ней оценивается в 60%.

фото: © "Столица на Онего"

Финские пограничники задержали российского водителя в состоянии наркотического опьянения

У 51-летнего мужчины, въехавшего на территорию Финляндии из Карелии, изъят амфетамин.

На карельском участке российско-финляндской границы задержан гражданин России, которого финские пограничники заподозрили в управлении машиной в состоянии наркотического опьянения. Инцидент произошел 6 октября на многостороннем автомобильном пункте пропуска "Ниирала".

Как сообщила Пограничная служба Финляндии, экспресс-тест россиянина на наркотики оказался положительным, и 51-летнего мужчину направили на обследование, чтобы выяснить содержание наркотических средств в его крови. Кроме того, во время таможенного досмотра у российского водителя были обнаружены 1,6 грамма амфетамина.

фото: © страница Вконтакте Артура Парфенчикова

В день рождения президента глава Карелии поблагодарил Путина за внимание к республике

Артур Парфенчиков поздравил Владимира Путина с днем рождения.

На своей странице в "ВКонтакте" руководитель республики опубликовал поздравление в адрес президента России.

"От себя лично и от имени жителей Карелии благодарю за поддержку и внимание к нашей республике, - пишет Артур Парфенчиков. - Желаю лидеру нашей страны здоровья, энергии и новых свершений во имя сильной России и благополучия ее граждан!"

Артур Парфенчиков ограничил возможность комментирования данной публикации для своих подписчиков в соцсети.

Ранее, в день рождения руководителя Чеченской республики Рамзана Кадырова, глава Карелии написал на своей странице в "Контакте", что чеченский лидер "искренне заботится о жителях, делая все, что от него зависит, и даже больше".

фото: © Валерий Поташов/Столица на Онего

Федеральный паблик рассказал в Сети о стеле с грамматическими ошибками в Петрозаводске (ВИДЕО)

Паблик Mash сделал сюжет о стеле воинской славы в Петрозаводске, на барельефах которой допущены грамматические ошибки.

"В Карелии на памятнике ВОВ за 80 миллионов рублей не расставили запятые – экзамен по русскому завалили чиновники в Петрозаводске", – сообщается в комментарии к видео паблика Mash.

Напомним, 30 сентября в Петрозаводске состоялось торжественное открытие стелы "Город воинской славы".

Помимо самой стелы на мемориальном комплексе размещены барельефы, рассказывающие о воинской славе Петрозаводска. Однако изображения барельефов оказались выполнены с пунктуационными ошибками.

Так, в надписи "Вставай, страна огромная!" на барельефе, посвященном обороне карельской столицы в 1941 году, отсутствует запятая.

Замглавы Петрозаводска Евгений Перов объяснил пунктуационную ошибку исторической традицией. Как рассказал замглавы Петрозаводска Евгений Перов, позиция скульптора состояла в том, чтобы не отображать в тексте барельефов знаков препинания.

"И мы не могли не согласиться с мнением уважаемого и компетентного специалиста, поскольку его предложение было продиктовано исторической традицией, согласно которой при проектировании и изготовлении памятников и мемориалов архитекторы зачастую не отображают в тексте знаки препинания", – пояснил Перов.

Отметим, что это не помешало народному художнику Салавату Щербакову поставить восклицательный знак в конце предложения.

фото: © Управление пресс-службы Главы Карелии

Глава Карелии ответит жителям республики на вопросы по ситуации с коронавирусом

Артур Парфенчиков анонсировал прямую линию, темой которой станет ситуация с коронавирусной инфекцией.

Глава Карелии проведет очередную прямую линию в соцсети 8 октября.

"Друзья, получаю от вас много вопросов по ситуации с коронавирусом в республике. В том числе вы спрашиваете, почему изменился формат ежедневной оперативной сводки. Обо всем подробно расскажу завтра во время прямой линии вместе с руководителем Роспотребназдора Карелии Людмилой Котович и министром здравоохранения Михаилом Охлопковым", – написал Артур Парфенчиков на своей странице в "ВКонтакте"

Начало онлайн-трансляции 8 октября в 18.30.

фото: страница Артура Парфенчикова Вконтакте

Стали известны планы единственной в России фермы по разведению овец оксфорд-даун в Карелии

Компания "Кроноборг", которая создала в Карелии единственную в России ферму по разведению овец породы оксфорд-даун, планирует увеличить поголовье.

Об этом говорится в материалах к визиту на предприятие министра сельского хозяйства Карелии Владимира Лабинова.

Перспективы развития компании он обсудил с ее учредителем Артуром Ольгским. "На сегодняшний день активно ведется работа по созданию нового животноводческого объекта, а до конца года планируется пополнение поголовья", - сообщили в министерстве. Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что овцеводство способно стать серьезным направлением в развитии сельского хозяйства Карелии, и власти республики готовы оказать этой отрасли меры государственной поддержки. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Еще одна пожилая жительница Карелии стала жертвой пневмонии

Число умерших от внебольничной пневмонии в республике увеличилось до 79.

По данным регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом, за минувшие сутки зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии. Умерла 89-летняя женщина с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы. Тест на COVID -19 у пациентки был отрицательным.

За время пандемии это уже 79 смерть от внебольничной пневмонии.

За сутки еще у 6 человек в Карелии диагностировали пневмонию. Начиная с 1 апреля, с этим диагнозом госпитализированы 1410 пациентов.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Напомним, на 25 сентября была зарегистрирована смерть от пневмонии: скончалась 79-летняя женщина.

фото: pixabay

Самые эффективные муниципальные власти Карелии получили денежные поощрения

Министерство экономического развития Карелии объявило результаты оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления.

Они содержатся в подготовленном министерством "Сводном докладе о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в Республике Карелия за 2019 год".

Самые высокие оценки получили власти Костомукши, Олонецкого и Пудожского районов. Как их наградили, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

В Карелии депутаты хотят обязать омбудсмена по правам человека отчитываться перед ними

Депутаты намерены привести закон об уполномоченном по правам человека в республике в соответствие с федеральным законодательством: в частности, парламентарии планируют заставить омбудсмена отчитываться.

Парламентский комитет по государственному устройству и местному самоуправлению 7 октября рассмотрел проект закона "Об Уполномоченном по правам человека в Республике Карелия", об этом сообщает пресс-служба Заксобрания.

В частности, проект закона включает норму, согласно которой омбудсмен лично представляет ежегодный доклад на заседании Заксобрания. Сообщается, что документ разработан в соответствии с федеральным законом "Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации".

"Парламент Карелии назначает уполномоченного по правам человека в республике, и мы должны иметь возможность заслушать отчет о его деятельности, задать вопросы. Возможно, по обозначенным в отчете проблемным вопросам нужно будет своевременно вносить законодательные инициативы", – пояснила депутат Анна Лопаткина.

Законопроект также регулирует вопросы создания экспертного совета при омбудсмене и его общественных приемных.

Комитет рекомендовал Заксобранию принять проект закона в первом чтении.

Уполномоченным по правам человека в Карелии является Лариса Бойченко. Она была назначена на этот пост осенью 2019 года.

Ранее сообщалось, сколько заработали в прошлом году омбудсмены в Карелии.

фото: Denis Grishkin/TASS

"Нет вопросов к руководителям": в парламенте Карелии объяснили претензии к финансам медучреждений

Вопросы об эффективности расходования бюджетных средств медучреждениями Карелии адресованы не их руководителям, а министерству здравоохранения республики.

Об этом заявил депутат парламента Карелии Леонид Лиминчук, который предложил провести проверку финансовой деятельности учреждений, подведомственных Минздраву.

С такой инициативой он выступил на заседании парламентского комитета по здравоохранению и социальной политике, где обсуждалась проблема задолженности медучреждений перед поставщиками товаров и услуг. Для погашения долгов в феврале они получили 100 млн рублей, но, тем не менее, размер задолженности увеличился. Поэтому Лиминчук предложил проверить, как были потрачены эти деньги.

После заседания комитета на официальном сайте парламента было опубликовано заявление Лиминчука, в котором он разъяснил свою позицию. "Мы с огромным уважением относимся к труду главных врачей и понимаем, какую колоссальную нагрузку и ответственность они несут за обеспечение стабильной работы поликлиник и больниц, особенно в период пандемии. У нас нет вопросов к руководителям учреждений, но есть вопросы к Министерству здравоохранения Карелии: что сделано для того, чтобы помочь главным врачам справиться с возникшими финансовыми трудностями", - сказал парламентарий. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © пресс-служба УФСБ Карелии

Суд вынес мягкий приговор организатору незаконного оборота оружия в столице Карелии

Петрозаводский городской суд в особом порядке рассмотрел уголовное дело в отношении одного из участников преступной группы, обвиняемого в изготовлении и сбыте огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и самодельных взрывных устройств, сообщили в пресс-службе УФСБ Карелии.

В отношении организатора преступной группы, жителя Санкт-Петербурга, с которым прокурор Карелии заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, суд вынес обвинительный приговор и признал его виновным в совершении преступлений.

Суд учел смягчающие обстоятельства, выразившиеся в явке с повинной, деятельном раскаянии, активном способствовании расследованию преступлений, изобличении соучастника организованной преступной группы, и назначил более мягкое наказание, чем предусмотрено статьями.

Осужденный приговорен к 4 годам и 9 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафу в размере 350 тысяч рублей, а закон предусматривал наказание от 8 до 12 лет лишения свободы.

Рассмотрение уголовного дела в отношении второго фигуранта - жителя Петрозаводска - продолжается.

фото: ©Столица на Онего

Власти Карелии в очередной раз проваливают план по продаже региональных активов

К началу осени годовой план оказался выполнен всего на 3%.

По итогам января-августа 2020 года объем поступлений в карельскую казну доходов от продажи материальных и нематериальных активов составил всего около 10 миллионов рублей. В сравнении с аналогичным прошлогодним периодом эта сумма сократилась на 61%.

Всего в нынешнем году власти Карелии рассчитывали продать региональных активов на 335 миллионов рублей. Однако, как следует из отчета об исполнении республиканского бюджета за восемь месяцев, опубликованного карельским Минфином, годовой план по сбору этого вида доходов оказался выполнен всего на 3%.

фото: © Администрация Петрозаводска

Припаркованные автомобили мешают устранить аварию на сетях наружного освещения в Петрозаводске

В Сулажгоре аварийные бригады не могут отремонтировать уличные фонари из-за автомобилей, припаркованных у трансформаторной подстанции.

Как сообщили в администрации города, 6 октября произошла авария на сетях наружного освещения в Сулажгоре. В результате этого фонари не работают во дворах домов №№4, 4а, 6, 6а, 8, 10 по Пограничной улице.

Аварийная бригада МУП ПЭС неоднократно выезжала для восстановления освещения, однако работы не могли быть произведены в связи с тем, что доступ в трансформаторную подстанцию, расположенную вблизи многоквартирных домов, был блокирован припаркованными машинами. Поиск автовладельцев продолжится совместно с Госавтоинспекцией.

Администрация Петрозаводска просит автовладельцев не парковаться вблизи трансформаторных подстанций, обеспечивая необходимое расстояние для возможности проведения ремонтно-восстановительных работ.

фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Запланировано увеличение числа микрозаймов, которые будут выданы предпринимателям в Карелии

Фонд по содействию кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Карелии получил дополнительно 185 млн рублей из федерального бюджета на выдачу микрозаймов предпринимателям.

Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.

Дополнительное финансирование предоставлено в рамках нацпроекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Это позволит заключить 256 договоров займа на льготных условиях, сообщила директор Фонда Елена Климчук. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Александр Астафьев/РИА Новости

Мишустин утвердил перечень стран, граждане которых смогут получить электронную визу в Россию

С 2021 года по электронной визе можно будет приехать в Карелию и любой другой российский регион.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил перечень стран, граждане которых смогут с начала следующего года получить электронную визу в Россию. В этот перечень вошли 52 государства, с которыми у Российской Федерации еще нет безвизового режима.

Напомним, пилотный проект по введению электронной визы стартовал в России в 2017 году и имел ряд ограничений. В частности, иностранные граждане могли пересечь российскую границу по такой визе только через погранпункты в Дальневосточном федеральном округе, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Калининградской областях. При этом они не могли покидать пределы этих регионов.

Теперь электронная виза распространится по всей России, в том числе и Карелии. Пересечь границу можно будет через любой специально оборудованный пункт пропуска вне зависимости от региона, а путешествовать – по всей стране. Кроме того, увеличится срок пребывания иностранных граждан в России с 8 до 16 дней.

Как пояснили в федеральном правительстве, электронная виза будет оформляться по интернету для туристических, деловых, гуманитарных и гостевых поездок. Для ее получения не потребуется приглашений, брони в отеле или каких-либо других документов, подтверждающих цель путешествия. Консульский сбор составит 40 долларов, а детям до 6 лет визу оформят бесплатно.

фото: © Александр Щербак/ТАСС

Найдено тело рыбака, утонувшего в ламбе в районе Карелии

Проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины в водах озера, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, 3 октября двое мужчин на резиновой лодке без спасательных жилетов вышли на рыбалку в озеро, расположенное у села Спасская Губа. Во время нахождения в озере лодка перевернулась, и люди оказались в воде. В результате одному из мужчин удалось добраться до берега, а второй утонул.

В ходе поисковых мероприятий тело погибшего мужчины обнаружено в акватории озера.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что трагедией закончилась рыбалка на небольшой ламбе в селе Спасская Губа Кондопожского района.

фото: Pascal Rossignol / Reuters

Подросток прыгнул в кишащую крысами воду ради спасения тонущего младенца

Юный герой спас младенца, который вместе с коляской упал в воду.

В английском графстве Кент 16-летний подросток прыгнул в кишащий крысами канал ради спасения тонущего младенца. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на газету The Sun.

В субботу, 3 октября, Джордж Хибберд (George Hibberd) гулял с приятелем вдоль канала Хайт. Там юноша увидел, как коляска с полуторамесячным ребенком скатилась в воду, пока мать пристегивала собаку к поводку.

"За доли секунд коляска оказалась в воде, — вспоминает он. — Мы с другом крикнули матери: "Твой малыш!", и она взмолилась, чтобы мы ей помогли. Коляска с ребенком все еще держалась на плаву".

Хибберд боялся водных каналов из-за мха, водорослей, рыб и крыс. Кроме того, вода была ледяной. Однако юноша преодолел страх, разделся и быстро доплыл до младенца. "Если бы я добрался туда позже, коляска наверняка бы ушла под воду", — объяснил он.

Подросток вынес коляску с ребенком на сушу и предложил матери вызвать им такси до дома. Женщина сказала, что живет неподалеку и отказалась. "Надеюсь, с ребенком все в порядке. К сожалению, мы не знаем о состоянии младенца, и обследовали ли его врачи в больнице", — отметил Хибберд.