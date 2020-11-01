Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

фото: © РИА Новости / Илья Питалев

За сутки сразу три смерти от коронавируса зарегистрировано в Карелии

Всего за время пандемии COVID-19 в Карелии умерло полсотни человек, сообщили оперштабе республики.

В Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции: скончавшиеся - две жительницы Петрозаводска – 73 и 88 лет - и 81-летний петрозаводчанин, все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего в Карелии умерло 50 человек, заразившихся коронавирусом.

Общее число заболевших коронавирусом в Карелии на 1 ноября составило 6704 человека. Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 113 человек. Из этого числа заболевших – 90 человек, из них 27 имеют симптомы средней тяжести.

Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 55 человек, в Медвежьегорском районе – 2 человека (Медвежьегорск и поселок Пиндуши), в Кондопоге – 9 человек, в Пудоже – 2 человека, в Костомукше – 7 человек, в Кеми – 1 человек, в Сортавале – 9 человек, в Сегеже – 8 человек, в Суоярвском районе – 2 человека (поселки Поросозеро и Найстенъярви), в Муезерском – 2 человека, в Пряже – 7 человек, в Олонецком районе – 6 человек (Олонец – 3, поселок Ильинский – 2, поселок Ковера – 1), в Лахденпохском районе – 2 человека (Лахденпохья и поселок Куркиеки), в Беломорске – 1 человек.

Выздоровели – 4392, выписаны по выздоровлению за сутки 42 пациента: в Петрозаводске – 11, в Кондопожском районе – 21, в Сортавальском районе – 2, в Прионежском районе – 5, в Пряжинском районе – 1, в Кемском районе – 1, в Суоярвском районе – 1.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 1091,7 на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 1102,7 случая, по Северо-Западу – 1552,2.

фото: © EPA/Plyal Adhikary, архив

Сильный ветер надвигается на Карелию

МЧС Карелии предупреждает о надвигающейся непогоде.

По информации карельского Гидрометцентра, в понедельник, 2 ноября, по всей республике ожидается усиление ветра порывами до 15-17 м/с.

Общие рекомендации:

• не приближаться к проводам, провисшим низко над землей;

• не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода;

• не оставлять транспортные средства, не находиться вблизи слабо укрепленных конструкций, элементов кровли и больших деревьев, которые могут сломаться под напором ветра;

• ограничить поездки на личном автотранспорте;

• ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых;

• ограничить движение по пешеходным подвесным мостам;

• ограничить выход всех видов плавсредств (в том числе самодельных) в акватории крупных водоёмов.

фото: источник https://vk.com/wall-135461897_7506

Скоропостижно скончался бывший начальник полиции Петрозаводска Сергей Самсонов

Полковник милиции в отставке Самсонов Сергей Александрович, экс-начальник УВД Петрозаводска скончался на 62-ом году жизни 30 октября.

Как сообщается в паблике правоохранительных органов, 30 октября на 62-ом году жизни, скончался ветеран органов внутренних дел Карелии, полковник милиции в отставке Самсонов Сергей Александрович (начальник УВД г. Петрозаводска с апреля 2003 г. по октябрь 2006 г.).

Совет ветеранов Управления МВД России по г.Петрозаводску и Совет ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Карелии выражают глубокие соболезнования родным и близким Сергея Александровича Самсонова.

Прощание с Самсоновым Сергеем Александровичем состоится 2 ноября с 14 до 15 часов в траурном зале №2 , ул. Вольная,4 г. Петрозаводска.

В связи эпидемиологической ситуацией вход в траурный зал в медицинских масках.

Девушка из Петрозаводска выступила на шоу "Танцы на ТНТ" (ВИДЕО)

В шоу "Танцы на ТНТ" выступила 20-летняя петрозаводчанка Дарья Гущина.

В субботу, 31 октября, состоялся прямой эфир телепередачи "Танцы на ТНТ". Наставники Мигель, Егор Дружинин и Татьяна Денисова оценили выступление петрозаводчанки Дарьи.

Судьи сказали ей два "да" и одно "нет": Дарья – в танцах.

Отметим, что вчера был последний кастинг последнего сезона, назывался "второгодники", так как приходили участники, которые ранее уже демонстрировали свои танцевльные таланты.

Когда Даша приходила первый раз, Дружинин сказал ей: "привет, мальчик". Она обиделась, на этом кастинге Егор Дружинин поросил у нее прощения и нажал, кстати, кнопку "да".

фото: Живой Петрозаводск/https://vk.com/ptzlive

Петрозаводчане интересуются у властей Петрозаводска, есть ли какая-либо логика при установке ограждений

Житель Петрозаводска возмутился нелогичностью установки ограждений вдоль дорог города.

В паблике "Живой Петрозаводск" горожанин оставил свой комментарий по поводу установки ограждений.

"Много писали про ограждения, - отметил горожанин. - На Кукковке вдоль ул.Ровио ограждения нескольких видов. Причем логика установки не очень понятна. Перекресток ул. Ровио - ул. Сортавальская. Вдоль Ровио ограждение у проезжей части - исключает хаотичное движение пешеходов, заезд транспорта на газоны. На перекрестке с ул. Сортавальской - с одной стороны ограждение у проезжей части, с другой (четная) - со стороны тротуара. Многие некорректно паркуют машины на газоне (это не обочина) по нечетной ул. Сортавальской. Почему на нечетной стороне не установить у проезжей части ограждение?"

Такая же нелогичная установка ограждений, по словам петрозаводчанина, и на перекрестке ул. Анохина и М.Горького.

"На ул. Волной оставили "прореху" в десять - пятнадцать метров напротив траурного зала - в чем логика? Не совсем понятно, кто-то в мэрии за это отвечает? Разработка схема установки, внешний вид и прочее?Кто этот человек?" - интересует горожанин.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске для безопасности ограждения установлены более чем на 50 улицах.

фото: фото читателя "Столицы на Онего"

Петрозаводчане со слезами сообщают, что в городе продолжают рубить деревья (ФОТО)

На улице Свердлова в Петрозаводске срубили клены.

В редакцию "Столицы на Онего" петрозаводчанка прислала фото, как на улице Свердлова, у дома №3, люди с топором уничтожают клены.

"Прямо сейчас рубят клёны на Свердлова, 3, - написала обеспокоенная горожанка. - Ремонт фасада. Люди с топором говорят, что есть разрешение. Название организации, которая ведёт работы, не помнят, - какое-то ИП".

Ранее сообщалось, что на улице Московской рубят березы, чтобы люядм хорошо было ходить по тротуару.

фото: Столица на Онего

Глава Минзрава Карелии: Сейчас у нас все инфекции смешались – старая коронавирусная, новая коронавирусная, ОРВИ, грипп, риновирус

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал, какова на самом деле обстановка с коронавирусом и чего ждать жителям республики в связи с ростом заболеваемости.

- Начиная с весны, в ходе прямых линий мы не раз предупреждали, что в осенний период ждем пик заболеваемости, - сказал Охлопков. - Это связано с тем, что есть старая коронавирусная инфекция, и ее вспышка, как правило, приходится на октябрь, ноябрь, декабрь, и новая, которая является изолятом старой. Это одного рода вирусы, с похожими свойствами, и такое свойство, как сезонность, никуда не исчезает. Новый коронавирус тоже сезонен. У нас из года в год пики заболеваемости приходятся на осенний период. Поэтому весной и летом мы говорили, что с тревогой ждем осень, так как эпидемия новой коронавирусной инфекции будет осложняться сопутствующими патологиями и инфекциями. Сейчас у нас все инфекции смешались – старая коронавирусная, новая коронавирусная, ОРВИ, грипп, риновирус и т.д. Это все циркулирует одновременно и может встречаться у одного и того же человека. Опасность смешанной инфекции в том, что человек заболевает сразу несколькими вирусами, и новым коронавирусом в том числе. Мы выявляем COVID-19, а у больного может быть еще много других инфекций и сопутствующих заболеваний.

Почему люди так по-разному реагируют на новую коронавирусную инфекцию?

Какова реальная ситуация со свободными местами в ковид-центрах?

Насколько велика вероятность введения в Карелии всеобщего карантина? – читайте ответы на эти и другие вопросы в большом интервью в главой Минздрава Карелии Михаилом Охлопковым.

фото: © pixabay.com

Что, на Ваш взгляд эпидемиолога, может если не остановить, то хотя бы затормозить распространение коронавируса в Карелии?

Заслуженный врач Карелии Александр Гаврилов ответил на самые актуальные вопросы.

– Что, на Ваш взгляд, как эпидемиолога, может если не остановить, то хотя бы затормозить распространение коронавируса в республике?

– Процитирую фрагмент романа Альбера Камю "Чума": "Он открыл шкаф, вынул из стерилизатора две гигроскопические маски, протянул одну Рамберу и посоветовал ее надеть. Журналист спросил, предохраняет ли маска хоть от чего-нибудь, и Тарру ответил: нет, зато действует на других успокоительно".

Действие романа происходит в Оране, колониальном Алжире. Я работал в тех местах, правда, предметом моего труда была холера. Мне дороги и понятны переживания героев Альбера Камю, поэтому я привел этот текст. Значение его не в буквальном понимании, дескать, маски при чуме или ковиде бесполезны. Доктор Тарру (кстати, он происходил из семьи прокурора) был не прав, маска могла помочь и при чуме. В нашем же случае, маска на лице – реально полезный гаджет профилактики ковида!

В приведенной цитате из "Чумы", на мой взгляд, речь идет о человеческой солидарности. Бедных и богатых, медиков и технарей, руководителя и подчиненного. Всех! Об осознании, что мы все в одной лодке. Что "они" – те, кто заболел – это "мы", у кого шансы заболеть ничуть не меньше! Хочу добавить, что ограничительные мероприятия должны быть разумными. Конечно, потребуется их продолжить. Весьма уместным было бы создание в республике некой комиссии независимых экспертов, которая бы помогала вырабатывать мероприятия по борьбе с ковидом. Думаю, ковид – это надолго.

Что еще интересного рассказала эпидемиолог, читайте здесь.

фото: Администрация Петрозаводска

Вандалы разломали светильники в парке Петрозаводска (ФОТО)

Злоумышленники повредили освещение в парке Лесной Ключ на Ключевой, сообщили в администрации Петрозаводска.

Неизвестные сломали осветительное оборудование в зелёной зоне на Ключевой. Повреждения в парке Лесной Ключ зафиксировали специалисты Петрозаводских электрических сетей. Они проводили в парке обследование линии наружного освещения. Составлен акт осмотра.

Злоумышленники демонтировали две опоры и один торшерный светильник и попытались срезать кабель. В настоящее время торшерные опоры восстановлены, светильник и электрический кабель требуют ремонта.

Администрация призывает петрозаводчан бережно относиться к городскому имуществу. Напоминает, что повреждение муниципального, государственного или частного имущества влечёт наказание – от денежного штрафа вплоть до уголовной ответственности.

фото: Илья Тимин/Петрозаводск, Карелия

Доля свободных коек для коронавирусных больных сократилась в Карелии

На сегодняшний день в Карелии в стационарах для коронавирусных больных свободно 33,8% коек, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

В минувшую субботу доля свободных коек для больных COVID-19 в Карелии составляла 35%.

По данным Минздрава Карелии, сегодня в стационаре находятся 407 коронвирусных больных, 401 из которых – в состоянии средней тяжести, 4 в тяжелом состоянии и еще за жизнь двои пациентов, подключенных к ИВЛ, борются врачи.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в Карелии скончались сразу три больных коронавирусом, общее число заболевших коронавирусом в Карелии на 1 ноября составило 6704 человека. Выздоровели – 4392. Умерли – 50.

фото: Столица на Онего

Кто избивал осужденного в колонии №9 Петрозаводска, остается загадкой

Экспертиза, проведенная в Санкт-Петербурге, не подтвердила, что на видеозаписи с избиением осужденного в петрозаводской ИК №9 изображены начальник колонии Иван Савельев и его заместитель Иван Ковалев.

Об этом "Столице на Онего" сообщил известный в Карелии адвокат Михаил Шогин, защищающий 33-летнего Ивана Савельева.

"Личность изображенного на видеозаписи потерпевшего следствием до сих пор не установлена", - рассказал нашему изданию Михаил Шогин, сообщивший, что 11 мая следствие назначило по этому делу "судебную портретную экспертизу".

Подробнее о деле сотрудников ИК-9 читайте здесь.

фото: администрация Петрозаводска

Предприниматель из Петрозаводска Роман Гольцев рассказал, почему бизнесмены судились с мэрией из-за вывесок

Второй апелляционный суд в Санкт-Петербурге отменил 20 октября решение городского совета Петрозаводска, который утвердил в прошлом году требования к установке вывесок на фасадах зданий, строений и сооружений на территории карельской столицы.

Под предлогом борьбы с уродливой рекламой петрозаводская администрация заставила сменить в городе более трехсот вывесок. Однако не согласные с этим решением бизнесмены оспорили его в суде и, дойдя до апелляционной инстанции, добились признания утвержденных требований недействующими.

"Столица на Онего" встретилась с одним из истцов, известным в Петрозаводске предпринимателем Романом Гольцевым и попросила его прокомментировать ситуацию.

– И каковы были ваши главные претензии к отмененным требованиям?

– Если соблюдать эти требования, в городе пришлось бы менять практически все вывески, потому что они не укладываются в утвержденные стандарты, при которых буквы должны быть определенного размера и световыми, но при этом, например, нельзя использовать подложку. И сразу возникает вопрос, а почему нельзя. Где эта художественная составляющая, которая не позволяет использовать подложку под буквы? Ведь все зависит от фасада здания и от содержания вывески! Или, скажем, требование к цвету букв, который должен быть согласован с цветом фасада. Но как можно привязывать цвет букв в вывеске к цвету фасада, если сейчас в центре города перекрасили почти все фасады? И что теперь – менять все вывески? А как быть с фирменными цветами, которые не подходят под цвет фасада?

Городская администрация в ответ на такие вопросы отправляла предпринимателей читать закон и, по сути, не комментировала происходящее никак. Предприниматели пытались согласовывать свои вывески, но ситуация заходила в тупик.

Продолжение читайте здесь.

фото: © Гавриил Григоров/ТАСС

Число больных пневмонией за сутки в Карелии увеличилось на 14 человек

За время пандемии коронавируса в Карелии госпитализированы 1849 человек с диагнозом внебольничная пневмония, сообщили в оперштабе республики.

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано. 14 человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 1849 пациентов, 85 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Если провести подсчеты, то получится, что в Карелии в месяц госпитализируют в среднем по 264 человека с внебольничной пневмонией, и по 12 человек каждый месяц умирает от пневмонии.

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

Более полутора миллионов человек в России инфицированы COVID-19 за время пандемии

Общее число заразившихся коронавирусом в России на 1 ноября составляет 1 636 781 человек, сообщили в оперштабе РФ.

За последние сутки в России выявлено 18 665 человек, заболевших коронавирусной инфекцией.

Общее число заразившихся коронавирусом в России на 1 ноября составляет 1 636 781 человек.

Выздоровели - 1 225 673 человека, за сутки выписаны по выздоровлению 10 259 пациентов.

Летальных случаев за все время: 28 235, за сутки умерло 245 человек.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 61 млн тестов на коронавиру, за сутки - 587 тыс. тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 1 нноября остается 389 660 человек.

фото: Столица на Онего

Бывший мэр Олонца: Скоро в районах Карелии не останется ни одного управленца, избранного народом

Экс-мэр Олонца, секретарь Олонецкого районного отделения КПРФ Геннадий Степанов считает, что реформы карельского правительства в области местного самоуправления приведут к тому, что в районах не останется ни одного управленца, избранного народом.

- Похоже, у правительства Карелии "новая фишка" - объединение поселений в муниципальный округ. Поскольку идея эта появилась и в Калевале, и в Муезерке почти одновременно, то без правительства тут не обошлось. Несложно предположить, что через год- два это коснется большинства районов. Причина называется вполне разумная - сокращение чиновников и соответственно экономия бюджетов. Знакомая тема? Мы ведь уже "освобождены" от выборов глав районов, глав городских поселений, районных депутатов. Много выиграли? Кто-нибудь видел какие-либо цифры на этот счет? Я вот цифр не видел, но, заходя в администрацию Олонецкого района, заметил, что ее работники уже и первый этаж заняли, чего не было ни в советские, ни в последующие времена. Спокойно вмещались на 2 и 3 этажах. Все оптимизируемся, - написал Степанов. - Вот в Калевале предполагается сократить четырех глав поселений, но на их место придут четыре управляющих или специалиста. Значит, речь идет о замене выборных управленцев назначенцами. Вот и все.

Что Геннадий Степанов думает о зарплате назначенцев, читайте здесь.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: АВАРИЯ НА БЕЛОПОРОЖСКОЙ ГЭС-2, ВСПЫШКА COVID-19 В ПРЕЗИДЕНТСКОМ КАДЕТСКОМ УЧИЛИЩЕ И НОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости недели

На Белопорожских ГЭС в Карелии вновь прорвало дамбу (ВИДЕО)

Из-за чрезвычайной ситуации, возникшей на строящихся Белопорожских ГЭС в Кемском районе, ввод объекта ФЦП в эксплуатацию будет перенесен.

Жители Кеми после прорыва дамбы на Белопорожских ГЭС сказали, что "речке каюк". Комиссия подтвердила загрязнение нефтепродуктами реки Чиркка-Кемь после аварии на Белопорожских ГЭС. Глава Кемского района Дмитрий Петров сказал, что не менее 600 литров трансформаторного масла попало в реку Кемь после аварии. В пятницу, 30 октября, в правительстве Карелии заявили, что работы по ликвидации загрязнения реки Кемь нефтепродуктами завершены в полном объеме.

Разрушенную дамбу на Белопорожской ГЭС-2 в Карелии сняли с высоты птичьего полета

Стало известно, что происходит в Президентском кадетском училище Петрозаводска, где 175 курсантов инфицированы COVID-19

"По обновленным данным, на сегодняшний день в Президентском кадетском училище выявлено 175 инфицированных коронавирусом, из которых 15 в больнице, четверо в лазарете, 166 бессимптомных", - сообщил детский омбудсмен Карелии Геннадий Сараев.

Глава Карелии ввел новые ограничения, чтобы сдержать рост заболеваемости коронавирусом

Всем жителям Карелии рекомендовано воздержаться от посещения общественных мест, без лишней необходимости не выходить из дома, кроме как для выполнения трудовой функции и решения вопросов жизнеобеспечения. В первую очередь это относится к лицам с хроническими заболеваниями и к людям старше 60 лет.

Также глава Карелии рекомендует по возможности уйти на самоизоляцию .

Другая тема

Родильный дом им.Гуткина в Петрозаводске переделывают под ковид-центр

По приказу Минздрава Карелии родильный дом им. Гуткина К.А. с 1 ноября начинает приём пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Глава Карелии поднял зарплату себе и республиканским чиновникам

С октября должностные оклады губернатора Артура Парфенчикова и карельских министров вырастут на 3%.

Потолок обрушился на томограф в ковид-центре Карелии (ФОТО)

В кабинете томографии в Госпитале для ветеранов войн, перепрофилированном центре для больных коронавирусной инфекцией, обрушился потолок.

фото: Pixabay.com

Ногу в зелёном сапоге нашла девушка на берегу Финского залива

Фрагмент человеческого тела обнаружен на берегу залива в Кингисеппском районе Ленобласти.

Об этом сообщили 47news в правоохранительных органах.

Как стало известно, около шести вечера 31 октября в кингисеппскую полицию обратилась 33-летняя жительница Петербурга. Она рассказала, что на берегу Финского залива неподалёку от деревни Дубки нашла человеческую ступню в сапоге зелёного цвета.

На место прибыли полицейские и сотрудники районного отдела СК Ленобласти. С места нахождения останков также изъят чёрный носок.

Устанавливается принадлежность останков.

фото: © shutterstock.com/mediavic

В Петрозаводске 82-летний дедушка решил купить акции энергокомпании и погорел на мошенниках

Пожилой петрозаводчанин стал жертвой рекламы и мошенников, сообщили в МВД Карелии.

В полиции Петрозаводска проводится проверка по заявлению 82-летнего жителя города. Пенсионеру на электронную почту пришла рекламная рассылка с предложением приобрести акции крупной энергетической компании. Пройдя по ссылке, мужчина заполнил предложенную форму, где оставил контактный телефон.

Через некоторое время ему перезвонил неизвестны, который убедил пенсионера в том, что для завершения сделки необходимо продиктовать данные банковской карты. Номер, срок действия и код на обратной стороне карты были озвучены ее владельцем. Это позволило злоумышленнику несанкционированно списать 9 тысяч рублей. После этого разговор прервался.

Полиция Карелии напоминает! При общении с посторонними людьми никогда не сообщайте реквизиты своей банковской карты. С помощью этой информации мошенники получат доступ к вашему счету и похитят сбережения.

фото: Минздрав Карелии

Томографию в поликлинике №1 Петрозаводска будут делать в три смены

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков рассказал о новых компьютерных томографах в медицинских учреждениях Петрозаводска.

Проверил организацию КТ-диагностики в петрозаводской поликлинике №1. Здесь начал работу в тестовом режиме новый спиральный компьютерный томограф, приобретенный в рамках нацпроекта "Здравоохранение" за счёт средств республиканского бюджета. Ранее у нас не было СКТ в поликлиниках, они использовались только в специализированных стационарах, написал Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

Своевременная и точная диагностика помогает врачам не только выявить различные заболевания, но и отслеживать динамику, что очень важно при сердечно-сосудистых, онкологических и других заболеваниях.

На базе поликлиники планируется создание Центра амбулаторной онкологической помощи. И как раз такое оборудование в сочетании с программным обеспечением, специально разработанным для поликлиник, позволяет максимально точно диагностировать онкологические заболевания, в том числе в 3D режиме. Быстрое действие томографа позволяет получать изображения с высоким качеством за короткое время.

В борьбе с коронавирусной инфекцией компьютерная томография особенно востребована: такое оборудование позволяет точно выявлять степень поражения лёгких при пневмонии. В первой поликлинике в кабинет СКТ сделаны два отдельных входа – из самой поликлиник и с улицы - для разделения потоков и времени приёма пациентов. Для работы на СКТ приняты сертифицированные врачи, которые имеют успешный опыт для работы на таком оборудовании. Даны поручения перейти на 3-сменный режим работы, с тем чтобы максимально увеличить объем исследований.

Готовится к работе новый КТ в Республиканском противотуберкулезном диспансере. Здесь также выполнен ремонт помещений, томограф смонтирован, пусконаладочные работы проведут специалисты фирмы-поставщика.

Прогноз погоды на воскресенье



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Ясно, -3 ° …0 ° 1 м/с Ю 758 мм.рт.ст. 87% день Ясно, 0 ° …+1 ° 1 м/с Ю 757 мм.рт.ст. 76% вечер Ясно, -2 ° …-1 ° 2 м/с Ю 756 мм.рт.ст. 88% ночь Ясно, -2 ° …-1 ° 2 м/с Ю 755 мм.рт.ст. 87%

фото: Столица на Онего

Автобусы Автовокзала Петрозаводска перешли на зимнее расписание

На сайте "Карелавторанс" опубликовано расписание движение автобусов пригородного сообщения с Автовокзала Петрозаводска на зимний период 20/21 годов.

Зимнее расписание движения пригородных автобусов начинает действовать с 1 ноября.

Также 4 ноября в связи с празднованием "Дня народного единства" вносятся изменения в пригородном и междугородном расписании автовокзала г. Петрозаводска.

фото: с личной страницы Артура Парфенчикова/https://vk.com/id419407976

Глава Карелии поздравил своих бывших коллег с профессиональным праздником

Артур Парфенчиков поздравил ветеранов службы, всех, кто стоит на страже исполнения законов, с профессиональным праздником судебных приставов.

Слова поздравления Парфенчиков написал на своей странице в соцсети.

- В этом году исполняется 155 лет с момента образования в России института судебных приставов – их статус был окончательно определен 1 ноября 1865 года. Хотя история приставов уходит корнями на много веков назад.

В государственном устройстве судебные приставы играют важную роль. Исполнение судебных решений, требования которых обязательны для всех органов, организаций и должностных лиц, – одно из условий существования и развития правового государства.

В Карелии за 9 месяцев 2020 года с должников взыскано 2,3 миллиарда рублей. Это долги по алиментам, налогам, штрафам, обязательным отчислениям в Пенсионный фонд, долги по зарплате и иные обязательства. 71,5 млн рублей перечислено в республиканский бюджет.

Выполнять поставленные задачи судебным приставам республики помогают высокий профессионализм, верность долгу, принципиальность и настойчивость.

Желаю вам, друзья и коллеги, здоровья, благополучия, успехов в непростой, но очень значимой работе! - написал глава Карелии.

фото: Столица на Онего

В понедельник в Карелии ожидается снег с дождем и ветер

О погоде на 2 ноября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в понедельник будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер южный умеренный.

Температура воздуха ночью 0,-2°С, днем +1,+3°С. Атмосферное давление будет падать.

В районах Карелии также ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, днем местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.

Ночью и утром местами на дорогах гололедица. Ветер южный ночью умеренный, днем с порывами до сильного.

Температура воздуха ночью +1, -4°С, +1, +6°С.

фото: ГИБДД Карелии

Водитель без прав ездил по дорогам Карелии на грузовике с цистерной

В Прионежском районе водителя грузовика без документов остановили сотрудники ГИБДД Карелии.

В субботу 31 октября на 447 км автодороги Р-21 "Кола", в Прионежском районе, автоинспекторы остановили грузовик, которым управлял 55-летний водитель, не имеющий прав.

Водитель-нарушитель привлечен к административной ответственности. Также составлены административные материалы за выезд на полосу встречного движения, за управление транспортным средством без тахографа и за управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов на право управления им.

фото: ГИБДД Карелии

Любителя пьяной езды достали из-за руля в городе бумажников

В Кондопоге остановлен 31-летний водитель, который повторно сел за руль в состоянии опьянения, сообщили в ГИБД Карелии.

В субботу, 31 октября, в 5.35 утра в Кондопоге на ул. Новокирпичная, дом №1, сотрудники ДПС остановили автомобиль Mercedes.

Водитель 1989 года рождения, находился за рулем в состоянии опьянения. В ходе проверки установлено, что мужчина сел за руль в нетрезвом виде повторно.

В отношении водителя решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

фото: ГИБДД Карелии

Два пьяных водителя остановлены в районах Карелии - их ждет суд

Нарушители из Пряжинского и Медвежьегорского районов ожидают решение суда, сообщили в ГИБДД Карелии.

В субботу, 31 октября, в поселке Новые Пески Пряжинского района вечером инспекторы ДПС отстранили от управления автомобилем "ВАЗ" пьяного 51-летнего водителя. Автомобиль был отправлен на специализированную стоянку.

В этот же день в поселке Повенец Медвежьегорского района инспекторы ДПС отстранили от управления автомобилем "Ока" пьяного 43-летнего местного жителя.

Водители - нарушители дожидаются судебного решения.

фото: Управление Росгвардии Карелии

Сотрудники Росгвардии изъяли оружие у правонарушителей в Карелии

С 22 по 30 октября сотрудники Росгвардии провели 113 проверок обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, находящихся у граждан, и выявили нарушения.

Выявлено четыре правонарушения в сфере оборота оружия — административные протоколы составлены. У правонарушителей изъяли шесть единиц оружия.

Граждане добровольно сдали девять единиц огнестрельного оружия и семь штук боеприпасов.

Управлением Росгвардии по Республике Карелия продолжается проведение профилактической операции "Оружие", направленной на изъятие у граждан путём добровольной сдачи незаконно хранящегося оружия, патронов, боеприпасов, взрывчатых веществ и средств взрывания.

Центр лицензионно-разрешительной работы территориального управления напоминает гражданам, что приём заявлений о предоставлении государственных услуг в сфере оборота оружия и сфере частной охранной деятельности осуществляется исключительно в электронном виде через Единый портал государственных услуг с приложением скан-копий, фото-изображений всех требуемых документов, в том числе фотографий (без предоставления документов на бумажных носителях, включая фотографии).

фото: © Ирина Бужор / "Коммерсантъ"

Ссора в родительском чате привела к убийству

В Волгограде в реанимации умер мужчина, избитый из-за ссоры в родительском чате.

Житель Волгограда, которого избили из-за конфликта в родительском чате, умер в реанимации 25-й больницы города, сообщили ТАСС в Комитете здравоохранения Волгоградской области.

"Скончался не приходя в сознание", - сказала представитель комитета.

Ранее сообщалось, что вечером 23 октября местный житель, придя в отделение одного из банков, нанес другому мужчине несколько ударов по голове. Пострадавший был госпитализирован. Подозреваемый в избиении мужчины по решению суда задержан на два месяца. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").

Со слов задержанного, конфликт с потерпевшим произошел из-за того, что мужчина якобы оскорбил его сестру в родительском чате.

фото: AOP

С сегодняшнего дня автомобилисты Финляндии должны использовать зимнюю резину

Канавки протектора на шинах в зимний сезон должны быть как минимум 3 мм глубиной.

Зимние шины необходимо использовать с 1 ноября по 31 марта, если погодные условия того требуют. Канавки на шинах в зимний сезон должны быть как минимум 3 мм глубиной, сообщает служба новостей Yle.

Агентство транспортной безопасности Trafi напоминает, что шины необходимо вовремя менять, и езда на резине старше шести лет в зимнее время небезопасна.

В июне этого года в силу вступило новое положение транспортного законодательства. Ранее закон предписывал переход на зимние шины с декабря по февраль независимо от погоды.

фото: © pixabay.com

Российские банки рассказали о новой уловке мошенников

Банки предупредили о всплеске случаев хищений денег со счетов клиентов.

Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на РБК.

Злоумышленники пользуются тем, что для предварительного одобрения кредита зачастую достаточно знать номер телефона и фамилию клиента. Они отсылают заявку на кредит и, после того, как жертве приходит СМС о положительном решении, преступники звонят и, представляясь сотрудниками банка, убеждают установить специальное приложение, необходимое для защиты персональных данных или для отмены заявки. После этого мошенники оформляют кредит и требуют от жертв перевести деньги через приложение или банкомат на "специальный" счет якобы для того, чтобы спасти деньги от мошенников.

В кредитных организациях поясняют, что подобные схемы получают все большее распространение. При этом отмечается, что преступники постепенно отходят от попыток заполучить остатки на счетах, перейдя на мошенничество с кредитами.

29 октября сообщалось, что мошенники чаще всего используют роботов в комбинированных атаках на клиентов банков. В частности, злоумышленники просят жертву назвать одноразовый код, но не живому человеку, а роботу. Таким образом мошенники играют на доверии людей: жертва уверена, что при передаче пароля машине информация остается в безопасности.

В сентябре генеральный директор компании Zecurion Алексей Раевский раскрыл способ сократить количество звонков от мошенников. По его словам, от попадания номера телефона в базу данных мошенников никак себя обезопасить нельзя. Утечки происходят со стороны банков. Он посоветовал приобрести два телефона или две SIM-карты — для банков и для всего остального. При этом Раевский предупредил, что это не будет полноценным решением проблемы звонков мошенников на один из номеров.