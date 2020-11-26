Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Очередной рекорд по числу заражений коронавирусом зарегистрирован в Карелии

За минувшие сутки в республике выявлено 399 случаев COVID-19, сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

В Карелии установлен новый рекорд с начала пандемии по количеству зараженных коронавирусной инфекцией. За сутки COVID-19 выявлен у 399 человек. Накануне этот показатель был на уровне 388.

Из 399 инфицированных заболели 372 человека, из них 30 имеют симптомы средней тяжести, 10 находятся в тяжелом и 2 – в крайне тяжелом состоянии.

Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 141 человек, в Пряжинском районе – 9 человек (Пряжа – 8, село Святозеро – 1), в Сегеже – 21 человек, в Кондопоге – 12 человек, в Прионежском районе – 25 человек (поселок Мелиоративный– 4, СНТ «Сфера» – 1, поселок Шуя –4, поселок Ладва – 5, поселок Новая Вилга – 3, деревня Бесовец – 3, село Шелтозеро – 3,поселок Пухта – 1, деревня Маткачи – 1), в Костомукше – 111 человек, в Пудожском районе – 4 человека (Пудож – 3, поселок Шальский – 1), в Сортавале – 2 человека, в Калевальском районе – 1 человек (поселок Кепа), в Медвежьегорском районе – 37 человек (Медвежьегорск – 29, село Великая Губа – 5, поселок Пиндуши – 1, деревня Лумбуши – 1, село Челмужи – 1), в Олонецком районе – 11 человек (поселок Ильинский – 9, село Видлица - 2), в Суоярвском районе – 6 человек (Суоярви – 5, поселок Лоймола – 1), в Беломорском районе – 10 человек (Беломорск – 9, поселок Сосновец – 1), в Лоухском районе – 4 человека (поселок Лоухи – 2, поселок Сосновый – 2), в Лахденпохском районе – 1 человек (поселок Ласанен), в Кеми – 4 человека.

На 27 ноября зарегистрировано еще две смерти от коронавируса.

За сутки выздоровели 343 человека.





Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 2198,1 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 1491 случай, по Северо-Западу – 1873,4.

Всего с начала пандемии инфекция в Карелии выявлена у 14285 человек, выписались после болезни 7906 пациентов. Общее число умерших больных с коронавирусом в республике составило на 27 ноября 96 человек.

Ранее сообщалось, что бригада врачей из других регионов будет работать на вызовах в поликлиниках Петрозаводска в условиях роста заболеваемости коронавирусом.

фото: © instagram.com/kirill.tl

Суд Петрозаводска отказался рассматривать в особом порядке дело Сортланда, совершившего смертельное ДТП

Особый порядок рассмотрения дела предусматривает более мягкое наказание подсудимому.

В четверг, 26 ноября, судья петрозаводского городского судья Александр Мерков начал рассматривать резонансное уголовное дело 29-летнего Кирилла Сортланда.

В суде Кирилл Сортланд, которого защищает адвокат Сергей Аверичев, полностью признал свою вину и заявил ходатайство о рассмотрении его дела в так называемом особом порядке. Он предусматривает более мягкое наказание. И если сейчас Сортланду грозит до 5 лет лишения свободы, то при особом порядке, в случае признания его виновным, он может рассчитывать на половину этого срока.

Однако признанные потерпевшими родные погибшего, интересы которых представляет Владимир Буров, выступили против рассмотрения дела Сортланда в особом порядке. С ними согласился и государственный обвинитель, старший помощник прокурора Петрозаводска Александр Вешняков.

В результате суд отказал Кириллу Сортланду, его дело будет рассматриваться в общем порядке.

В судебном процессе также прозвучало, что Сортланд принес три письменных извинения родным погибшего и выплатил им 400 тысяч рублей. Всего же в рамках уголовного дела гонщика родные просят взыскать с него более 20 млн рублей за причиненный им материальный, но, прежде всего, моральный вред.

Напомним, 24 июля, было возбуждено уголовное дело по статье 264 ч3. УК РФ (причинение смерти по неосторожности) в отношении участника ДТП на Комсомольском проспекте 14 июня, где при столкновении Daewoo Matiz и BMW погиб 23-летний петрозаводчанин.

Блогер Илья Варламов в "Живом журнале" написал, что за рулем BMW сидел Кирилл Сортланд, который гоняет по Петрозаводску и выкладывает на своей странице видеоролики, где запечатлено, как водитель нарушает ПДД.

Позже на "Пятом канале" Алексей Вишневский, брат погибшего в ДТП петрозаводчанина, сообщил о своем решении обратиться в Генпрокуратуру, так как, по его мнению, больше месяца правоохранительные органы бездействуют.

9 сентября появилась информация, что Сортланд попался на наркотиках и был арестован. Через три дня он был освобожден. Адвокат Сортланда пояснил прессе, что, по наркотикам Сортланд оказался чист. "Это было не задержание, а административный арест из-за того, что он отказался проходить медосвидетельствование", - заявлял защитник.

фото: © Администрация Петрозаводска

Новогоднюю ёлку с шатром начали устанавливать в Петрозаводске (ФОТО)

Петрозаводска начали готовить к праздникам раньше обычного, сообщили в администрации города.

Компания "Карелстройуправление" приступила к установке главной новогодней ёлки Петрозаводска. 18-метровое искусственное дерево займёт своё традиционное место на площади Кирова. Подрядчик уже собрал нижнюю часть конструкции.



© Николай Смирнов / Столица на Онего

В этом году символ праздника в центре карельской столицы планируется дополнительно украсить большим световым шатром из гирлянд. Кроме того, в разных районах города появится 16 искусственных и натуральных елей.

Впервые декоративные деревья планируют установить в парке Железнодорожников в Первомайском районе, в скверах Михаила Калинина на Голиковке и Машиностроителей в Октябрьском районе. Появятся искусственные ели также на аллеях: Берёзовой на Древлянке и Дружбы на Ключевой.

Смонтируют декоративные деревья в скверах Кукковский Петух, Бородинском на Зареке и Кинотеатра Искра на Перевалке.



© Николай Смирнов / Столица на Онего

Кроме того, подрядчик разместит искусственные ели на Онежской набережной в створе проспекта Ленина, на Главной площади в Соломенном, а также в парках Удега на Птицефабрике и Ямка в центре города.

Три натуральных дерева со световым оформлением установят на Боровой улице в Железнодорожном районе (у домов № 5 и № 7), на улице Жуковского в Сулажгоре (у дома № 63), а также на Кирпичной площади в районе Сулажгорского Кирпичного Завода (у дома № 11 на одноимённой улице).

По условиям контракта подрядчик должен будет завершить все работы до 15 декабря.



© Николай Смирнов / Столица на Онего

фото: © REUTERS / Andrew Kelly

В Карелии от коронавируса скончались 33-летний и 59-летний мужчины

Общее число смертей от COVID-19 продолжает расти в Карелии, сообщили в оперштабе республики.

За минувшие сутки в Карелии подтверждены еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции: в инфекционном отделении Сегежской ЦРБ скончался 59-летний местный житель в СOVID–стационаре на базе роддома им. Гуткина умер 33-летний петрозаводчанин. Оба пациента имели сопутствующие хронические заболевания.

Общее число умерших больных с коронавирусом в Карелии составило на 27 ноября 96 человек.

Сегодня, 27 ноября, в Карелии поставлен очередной рекорд по ежесуточной заболеваемости коронавирусной инфекцией – 399 человек.

Общее число инфицированных COVID-19 – 14285 человек. Выздоровели – 7906.

Напомним, 27 ноября в Карелии от коронавируса скончалась 82-летняя женщина и 43-летний мужчина.

фото: © "Столица на Онего"

Водитель иномарки разбил машину скорой помощи в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Автомобиль скорой помощи превратился в автохлам после ДТП на перекрестке улицы Куйбышева и проспекта Ленина.

Жесткая авария произошла сегодня, 27 ноября, в 8:22 на перекрестке улицы Куйбышева и проспекта Ленина. Водитель легкового автомобиля, двигающийся по проспекту в сторону набережной, не пропустил машину скорой помощи. Амбуланс с включенными сигнальными огнями и сиреной направлялся по улице Куйбышева от администрации города к площади Кирова.

От удара иномарку развернуло на перекрестке.

Автомобили получили механические повреждения.

Информация о пострадавших уточняется.

Момент ДТП попал в объектив камеры компании "Сампо.ру".

Напомним, в июле этого года кроссовер не пропустил "скорую" и устроил ДТП на перекрестке в Петрозаводске.

фото: © Валерий Поташов / "Столица на Онего"

Следком Карелии рассказал, откуда появился труп в машине во дворе Петрозаводска

Подробности убийства в Петрозаводске сообщил Следком Карелии.

Ранее сообщалось, что утром 23 ноября во дворе домов на улице Советской в автомобиле было обнаружено тело мужчины со следами насильственной смерти.

Следком Карелии сегодня написал, что в отношении 49-летнего мужчины, обвиняемого в совершении данного преступления, расследуется уголовное дело.

По версии следствия, обвиняемый распивал спиртное у себя дома в Петрозаводске в компании знакомых мужчин. Во время застолья произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый напал на одного из присутствующих и нанес ему черепно-мозговую травму.

В результате потерпевший скончался на месте происшествия. После этого обвиняемый решил скрыть следы преступления и на автомашине потерпевшего вывез его тело на одну из улиц Петрозаводска, оставил в автомобиле и скрылся с места происшествия.

Благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям, проведенным совместно следователями Следкома и оперативными сотрудниками МВД Карелии, в течение суток данное особо тяжкое преступление, совершенное в условиях неочевидности, раскрыто, обвиняемый задержан.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

фото: "Петрозаводск говорит"

Появилось объяснение, зачем частному инвестору арендовать территорию рядом с горой Воттоваара

Министерство природных ресурсов Карелии получило обращение от частного инвестора, который хочет арендовать территорию поблизости от популярного туристического объекта - горы Воттоваара, и заняться ее благоустройством.

Об этом сообщил представитель Минприроды на заседании парламентского комитета по природным ресурсам и экологии. Он ответил на вопрос депутата Эмилии Слабуновой, по словам которой жители соседних поселков опасаются, что гора Воттоваара, причисленная к особо охраняемым природным территориям, может перейти в частные руки.

"Все абсолютно не так. У нас поступило обращение о проведении аукциона по территории, которая находится за пределами особо охраняемой природной территории горы Воттоваара, под рекреацию. Это территория, которую потенциальный инвестор хочет взять, обустроить, но она не входит в границы особо охраняемой природной территории", - ответил представитель министерства.

О каком благоустройстве может идти речь, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © РИА Новости / Владимир Смирнов

Сегодня в тяжелом состоянии в стационарах Карелии находится уже 81 больной коронавирусом

В минувший четверг в тяжелом состоянии в ковид-центрах находились 68 пациентов с диагнозом "коронавирус", сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

На 27 ноября в стационарах с COVID-19 находятся 701 житель республики. Из них 616 – в состоянии средней тяжести, 81 тяжелобольной. В крайне тяжелом состоянии находятся 7 пациентов, они подключены к аппаратам ИВЛ, сообщил министр здравоохранения республики на своей странице в "ВКонтакте".

На сегодняшний день в республике свободно 35,5% коек для больных коронавирусом. Сутками ранее этот показатель был равен 32,2 процента.





Напомним, за минувшие сутки в Карелии 399 человек заразились COVID-19. Всего в республике за время пандемии инфицировано 14285 человек. Выздоровели 7906 пациента. Умерли 96 человека.

фото: ИА "Взгляд-инфо"/Константин Халин

Парфенчиков объяснил, как банки собираются обслуживать пожилых клиентов во время эпидемии

Подразделения банков в Карелии готовы организовать индивидуальное обслуживание клиентов старшего возраста, для которых по распоряжению губернатора ограничено время посещения общественных учреждений.

Об этом на заседании правительства сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

Согласно его распоряжению, граждане 65 лет и старше могут посещать магазины и учреждения сферы услуг, к которым относятся офисы банков, только в будние дни с 10.00 до 13.00 с целью профилактики заболевания коронавирусом. "Мы пошли навстречу нашему банковскому сообществу, которые предложили индивидуальный порядок работы с пожилыми клиентами, заявив что они готовы расширить индивидуальное обслуживание таких лиц на дому с соблюдением всех противоэпидемических правил", - сказал Парфенчиков. По его словам, правительство "готово к диалогу" с бизнесом по поводу ограничений. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © shutterstock.com/Skyward Kick Productions

Мертвый мужчина обнаружен в поселке Карелии

В поселке Пиндуши Медвежьегорского района в одной из квартир обнаружено тело мужчины, сообщили в МЧС Карелии.

В минувший четверг, 26 ноября, дежурную службу МЧС обратился житель поселка Пиндуши, который сообщил, что его знакомый давно не выходит на связь, и попросил помочь открыть дверь в его квартиру.

На место выехали спасатели МЧС, при помощи шанцевого инструмента вскрыли двери квартиры и обнаружили тело мужчины, лежащее на полу.

По данному факту проводят проверку правоохранительные органы.

фото: © Зураб Джавахадзе/ТАСС, архив

Тело 38-летнего мужчины нашли в погребе в поселке Карелии

В поселке Калевала спасатели помогли полиции достать из погреба тело мужчины, сообщили в МЧС Карелии.

В минувшую среду, 25 ноября, в 16.30 в поселке Калевала сотрудники правоохранительных органов обратились в МЧС с просьбой о помощи.

В погребе одного из домов оселка было обнаружено тело 38-летнего мужчины без следов насильственной смерти.

Для поднятия тела из погреба потребовалась помощь спасателей, которые достали труп, используя веревки.

По факту произошедшего проводится проверка.

фото: © Администрация Петрозаводска

Продление "коронавирусных" ограничений приведет к стагнации экономики Петрозаводска: прогноз

Показатели экономического развития Петрозаводска в 2021 году могут остаться на уровне текущего года, если продлятся "коронавирусные" ограничения.

Это следует из "Основных показателей прогноза социально-экономического развития Петрозаводского городского округа на 2021-2023 годы", подготовленного комитетом экономического развития администрации Петрозаводска.

Прогноз составлен в двух вариантах – базовом и целевом. Об их основных параметрах рассказал член постоянной комиссии по экономике и финансам городского совета Петрозаводска Павел Петров. "В базовом отражена динамика умеренных темпов развития экономики на уровне 100-101%. В этом варианте предполагается более затяжной характер пандемии с продлением ограничительных мер" - сказал Петров. Подробнее об ожиданиях властей Петрозаводска читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Рассмотрение уголовного "дела полицейских" приостановлено

Это связано с длительной болезнью одного из трех обвиняемых – замначальника Следственного управления петрозаводской полиции Ивана Воронова.

Судья Петрозаводского городского суда Олег Грабчук, который с 10 августа рассматривает так называемое "дело полицейских", вынес постановление о приостановлении судебного процесса.

Связано это с длительной болезнью одного из троих обвиняемых - замначальника Следственного управления петрозаводской полиции, 38-летнего Ивана Воронова, о котором отзываются как о профессиональном сотруднике, дипломатичном, очень вежливом человек.

Напомним, что карельский Следком обвиняет Ивана Воронова, следователя Екатерину Хорину и участкового Рината Гратия в халатности, повлекшей смерти двух лиц. По версии следствия, полицейские не предприняли надлежащих мер по поимке петрозаводского маньяка Антона Ипатова после того, как тот причинил тяжкий вред здоровью своего приятеля в ходе их совместного застолья.

В результате оставаясь безнаказанным, ранее неоднократно судимый Ипатов в состоянии алкогольного опьянении ножом убил двух молодых девушек и нанес ножевые ранения своей несовершеннолетней знакомой.

В начале это уголовное дело рассматривал судья Александр Смирнов, который вынес оправдательный приговор полицейским. Однако прокуратура и родители убитых девушек обратились соответственно с апелляционным представлением и жалобой на оправдательный приговор в Верховный суд Карелии. В результате 28 июня вышестоящая инстанция его отменила и направила дело полицейских на новое рассмотрение в городской суд, но уже с другим судьей. Им стал Олег Грабчук.

Как сообщил "Столице на Онего" гособвинитель по этому делу, старший помощник прокурора Петрозаводска Александр Вешняков в настоящее время Воронова выписали из больницы. Но он проходит реабилитацию, поэтому неизвестно, когда судебный процесс может продолжиться.

Напомним также, Верховным судом Карелии Антон Ипатов приговорен к пожизненному лишению свободы и отбывает наказание в ИК-6 Республики Мордовия. Эта колония, находящаяся в поселке Тарбеево в 200 км от столицы Мордовии Саранска, является одной из семи российских колоний для так называемых "пожизненников".

фото: © РИА Новости / Валерий Мельников

Число зараженных коронавирусом в России стремительно растет

За последние сутки в России выявлено 27 543 случая COVID-19, сообщили в оперштабе РФ.

Общее число инфицированных коронавирусом в России на 27 ноября составило 2 215 533 человека.

Выздоровели за время пандемии 1 712 174 человека, за сутки выписаны по выздоровлению 26 682 пациента.

Летальных случаев за все время: 38 558, за сутки от коронавируса скончались 496 человека.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 74,8 млн тестов на коронавирус, за последние сутки - 543 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 27 ноября остаются 492 840 человек.

По данным оперштаба на 26 ноября в России от коронавируса за сутки скончалось рекордное количество пациентов - 524 человека.

фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Власти досрочно выплатят часть компенсаций жильцам аварийных домов в Карелии

Министерство строительства Карелии планирует обеспечить досрочные выплаты компенсаций за аварийное жилье семьям, которые выбрали такой вариант по программе расселения.

Об этом сообщил на заседании правительства глава Минстроя Виктор Россыпнов.

По его словам, средства поступят из федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ.

"Уже принято решение о направлении досрочном 120 млн рублей на цели расселения. Ожидаем поступление данных средств в республику уже в начале недели, и направим их на выплату компенсаций в Суоярви, где значительное число граждан ждут получения компенсаций", - сказал Россыпнов.

По его словам, число желающих получить деньги за свои аварийные квартиры растет "по экспоненте". В прежние годы жильцы аварийных домов предпочитали получать новые квартиры или квартиры на вторичном рынке, построенные или приобретенные по программе расселения.

По мнению Россыпнова, популярность компенсаций выросла в связи с тем, что ее размер почти сравнялся со средней стоимостью жилья в Карелии. Компенсации рассчитываются исходя из суммы 29 тыс. рублей за кв метр, а средняя рыночная стоимость жилья составляет сейчас около 30 тыс. рублей за кв. метр, пояснил министр.

фото: © Артем Геодакян/ТАСС

Разработаны новые правила по контролю за обналичиванием денег

Банк России разработал законопроект, согласно которому он сможет получить дополнительные функции и подключиться к проверкам банковских клиентов на риски обналичивания или отмывания денег.

Об этом пишет РБК со ссылкой на текст документа.

Поправки в законодательстве позволят кредитным организациям оценивать благонадежность российских компаний, которые будут распределены между тремя зонами с точки зрения риска проведения сомнительных операций: красную, желтую и зеленую.

Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Решение суда Петрозаводска о незаконности сноса деревьев в парке "Каменный бор" оставлено в силе

Верховный суд Карелии отказал в удовлетворении апелляционной жалобы городской администрации, которая санкционировала вырубку.

Верховный суд Карелии оставил в силе решение городского суда Петрозаводска, который признал незаконными разрешения на снос зеленых насаждений в районе парка "Каменный бор". С апелляционной жалобой на это решение в Верховный суд обратилась городская администрация, но Верховный суд не нашел оснований для ее удовлетворения. Таким образом, защитники парка "Каменный бор" одержали еще одну судебную победу над петрозаводскими чиновниками, разрешившими вырубку деревьев в одном из любимых мест отдыха горожан.

Напомним, конфликт вокруг парка "Каменный бор" вспыхнул в Петрозаводске минувшей зимой, когда горожане обнаружили огромную вырубку в зеленой зоне. Как выяснилось, часть территории парка была отдана городскими властями под строительство детского сада в рамках Федеральной целевой программы развития Карелии до 2020 года.

Во время сноса деревьев строители уничтожили памятник бойцу истребительного батальона Якову Степанову, который был установлен в 90-е годы на месте гибели защитника карельской столицы. Защитники парка потребовали от городских и республиканских властей остановить стройку, но они не прекратили работы.

Гражданские активисты обратились в Петрозаводский суд с иском о признании разрешений на снос зеленых насаждений незаконными еще в феврале, но суд этот иск не удовлетворил. Тогда защитники парка "Каменный бор" подали апелляционную жалобу в Верховный суд Карелии, и дело было направлено на новое рассмотрение, после чего городской суд поддержал требования общественников.

Кроме того, в июне Верховный суд Карелии удовлетворил иск жителей Петрозаводска Ольги Тужиковой, Ильи Шкварина и Валерия Алексеева к городской администрации, которые потребовали признать незаконным изменение статуса части территории парка "Каменный бор" в районе Ключевского карьера, где сейчас идет строительство детского сада в рамках ФЦП. Однако в конце сентября Второй апелляционный суд в Санкт-Петербурге отменил решение карельского суда.

фото: © Михаил Солунин/ТАСС

Еще 51 ребенок в Карелии заразился COVID-19

О детской заболеваемости коронавирусной инфекцией рассказал глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков сообщил, что на 26 ноября по статистике в Карелии было 13886 инфицированных коронавирусом, из общего числа 1502 – это дети.

По состоянию на сегодняшний день, 27 ноября, – уже 14285 ковидных больных, из которых 1553 – это дети, то есть за сутки в Карелии заразился коронавирусом 51 ребенок.





Напомним, за минувшие сутки в Карелии 399 человек заразились COVID-19. Всего в республике за время пандемии инфицировано 14285 человек. Выздоровели 7906 пациента. Умерли 96 человека.

фото: © AP/Mike Groll

Мужчина на снегоходе провалился под лед на севере Карелии

В Лоухи спасатели вытащили из воды, провалившегося под лед водителя снегохода, сообщили в МЧС Карелии.

В минувшую среду, 25 ноября, в 15.44 в поселке Лоухи на озере Грязное мужчина на снегоходе провалился под лед.

Прибывшие к месту вызова спасатели с помощью веревки вытащили мужчину на берег.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Петрозаводску вернули "Дерево Дружбы" (ФОТО)

В Парке Победы продолжаются работы по установке памятного знака "Дерево Дружбы", которое демонтировали из-за стелы воинской славы.

Напомним, 20 ноября, напротив здания Петрозаводского государственного университета на улице Пушкинская начали устанавливать памятный знак "Дерево Дружбы". Тогда залили фундамент, на котором смонтировали опорную часть скульптуры.





На сегодняшний день у знака, который отреставрировал карельский скульптор Александр Ким, не хватает нижней части. Идет установка гербов городов-побратимов.





Администрации города обещает благоустроить территорию вокруг памятного знака. Здесь установят декоративную стенку с наименованиями городов-побратимов, оборудуют освещение, пешеходные дорожки и цветники, установят скамейки и урны.





Напомним, представители архитектурного сообщества и многие жители Петрозаводска выступили против демонтажа Дерева дружбы, которое ранее располагалась на Аллее городов-побратимов рядом с площадью Кирова. Они назвали недопустимым размещение Стелы воинской славы на месте Дерева дружбы, однако городские власти не прислушались к этому мнению.

фото: pixabay

Вынесен приговор по делу о попытке убийства свидетеля серии краж и угонов в Карелии

Кемский городской суд вынес приговор по делу о покушении на убийство мужчины, который в прошлом году выступал в суде в качестве свидетеля краж и угонов, в которых подозревался подсудимый.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Карелии.

В ходе судебного следствия было установлено, что подсудимый в конце июля 2020 года находился на рыбалке со своими приятелями. Одного из них подсудимый обвинил в том, что в 2019 году он давал свидетельские показания по уголовному делу о серии краж и угонов, в причастности к которым подозревался обвиняемый.

В результате произошел конфликт, в ходе которого подсудимый, угрожая убийством, нанес потерпевшему ножевое ранение в грудь. Его жертва оказала активное сопротивление, поэтому, по мнению суда, обвиняемому не удалось довести дело до конца.

Он пытался доказать, что не собирался убивать бывшего свидетеля, но суд пришел к другому выводу.

"Совокупность доказательств, предоставленных стороной обвинения, полностью изобличила подсудимого в совершении указанного преступления", - говорится в сообщении прокуратуры.

Суд приговорил его к наказанию в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу пока не вступил.

фото: © valaam.ru

Монахи в Карелии вырастили ананасы в монастыре

В Валаамском монастыре монахи вырастили 28 ананасов.

В монастыре две большие теплицы: одна – под огурцы, другая – под томаты, рассказывается на сайте Валаамского монастыря.

В Валаамском монастыре братия круглогодично выращивают свежие овощи и зелень, которые поступают в братскую, паломническую и рабочую трапезные.





Кроме томатов и огурцов в теплицах растет салат, руккола и петрушка. Дополнительно сажают базилик и кинзу. А еще у нас уже много лет высаживается традиционная грядка лука-слизуна, богатого селеном, который является чрезвычайно важным минералом и антиоксидантом. Также выращивают крапиву, из которой потом варят зеленые щи.

Урожай, по словам монахов, бывает разный. В среднем собирают по 2-4 тонны огурцов и помидоров за сезон, 400 килограммов салата, около 300-350 килограммов рукколы, около 350-400 килограммов петрушки.

"Многие уже знают, мы выращиваем в теплицах и ананасы. Сейчас в горшках их сидит 28 штук. Все начиналось всего с нескольких, но так как они дали новых деток, то нам пришлось рассадить их в новые горшки. Конечно, ананасами братию не обеспечишь, но подарить кому-то этот фрукт, выращенный в северных широтах, – очень необычно и приятно", - сообщается на сайте монастыря.

Валааму особенно повезло: солнечных дней здесь примерно на 30 больше, чем в среднем по Карелии, что является существенным преимуществом для разведения различных овощных культур, ведь солнце так необходимо каждому растению.

Всякое дело в монастыре делается с молитвой, и выращивание овощей тоже.

фото: © паблик Вконтакте Лидерский клуб "Лови Момент"/vk.com/lk_lovimoment

Юные петрозаводчане просят администрацию города не закрывать молодежный клуб на Древлянке

Активисты подростково-молодежного клуба "Дорога" призывают власти Петрозаводска отказаться от очередной оптимизации.

В редакцию "Столицы на Онего" обратилась Валерия Лопасова, активист и вожатая молодежного клуба на Древлянке и открытого на его базе лидерского клуба "Лови момент".

"Администрация Петрозаводского городского округа решили забрать у всей молодежи Древлянки клуб, в который каждый день бегут дети! Клуб, который исправно работает, всегда был одним из самых многочисленных в городе! Теперь там хотят открыть библиотеку. Благородное дело, но как же мы? Как же ребята, которые ходят в клуб?" – возмущается активистка.

Напомним, о закрытии клуба депутаты постоянной комиссии по образованию, культуре, молодежной политики и спорту Петросовета узнали 18 ноября. В адрес некоторых парламентариев пришли письма от ребят с просьбой защитить клуб. По словам депутата горсовета Галины Васильевой, проблемы возникли с арендой помещений для библиотеки на Лососинском шоссе, 26, а точнее с оплатой аренды. В мэрии решили помещения подростково-молодежного клуба "Дорога" на Лососинском шоссе, 31/5 передать библиотеке №22, которая покинет здание ТЦ "Столица".

Валерия Лопасова рассказала свою историю с клубом на Древлянке.

"В 9 лет я пришла в клуб, чтобы поучаствовать в новогоднем мероприятии. Сейчас мне 19, и я, как никто другой, могу сказать, что это прекрасное место для детей и молодежи! Специалисты клуба вместе с нами организуют и проводят замечательные мероприятия. Все на Древлянке знают, куда прийти за порцией вдохновения и эмоций. Мои младшие сестры не меньше меня обожают проводить здесь время. И мои родители спокойно отпускают их, потому что на моем примере знают, что там их научат только самому лучшему. На базе нашего клуба был создан и вот уже 7 лет активно ведет свою деятельность Лидерский клуб "Лови момент", где мы обучаем волонтеров и вожатых. Ребята учатся сами организовывать и проводить мероприятия, разрабатывают программу и от начала до конца исключительно сами проводят трехдневные молодежные сборы, которые посещают порядка 100 человек! Мы активно сотрудничаем с молодежными организациями из Санкт-Петербурга и Кандалакши. К нам приезжают ребята из районов Карелии, чтобы перенять опыт, научиться у наших ребят и взять с них пример,"- пишет активистка молодежного клуба на Древлянке.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Как устанавливают "Дерево Дружбы" в Петрозаводске (ФОТО и ВИДЕО)

Чтобы закрепить гербы городов-побратимов на памятном знаке, потребовался кран.

Напомним, в Парке Победы продолжаются работы по установке памятного знака "Дерево Дружбы", которое демонтировали из-за стелы воинской славы.

Как сообщили в мэрии, сегодня в Петрозаводске приступили к монтажу основных элементов памятника. На месте собирают верхнюю часть скульптурной композиции. На прошлой неделе на территории вблизи Онежской набережной установили заводской фундамент и опорную часть конструкции. За это время несущий элемент достиг необходимой прочности и стал монолитным. Реставрацию "Дерева Дружбы" провел известный карельский скульптор Александр Ким.

Фотограф "Столицы на Онего" побывал на месте проведения работ и запечатлел, как идет установка "Дерева Дружбы".

фото: пресс-служба Минэкономразвития РК

Предпринимателям в Карелии компенсируют новые затраты на "антивирусное" оборудование

Дополнительные требования об установке защитных экранов и устройств для обеззараживания воздуха в объектах торговли и сферы услуг власти Карелии готовы компенсировать субсидиями на покупку этого оборудования.

Это следует из разъяснений Минэкономразвития к распоряжению главы Карелии.

"В декабре этого года будет проведен очередной конкурсный отбор на получение субсидии на возмещение части затрат на приобретение бактерицидных облучателей, оборудования для обеззараживания воздуха и поверхностей помещения, защитных экранов (перегородок), кроме того, возмещению подлежат также затраты на приобретение термометров и стационарных диспенсеров (дозаторов), мобильных стоек с диспенсерами (дозаторами)", - сообщили в Минэкономразвития Карелии. Подробнее о требованиях к оборудованию читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Егор Алеев/ТАСС

Новые квартиры в Карелии продают со скидками, если у покупателей было аварийное жилье

Переселенцы из аварийного жилья, которые получают компенсации из бюджета за свои квартиры в Карелии, могут купить жилье в новостройках со скидкой.

Об этом на заседании правительства Карелии сообщил министр строительства республики Виктор Россыпнов.

Он напомнил, что выплата компенсаций – один из вариантов расселения аварийного жилья. Переселенцы могут получить деньги из бюджета и сами купить себе новые квартиры. "Налажено взаимодействие с различными строительными компаниями, которые зачастую соглашаются предоставлять скидку при приобретении нового жилья гражданами, ранее получившими компенсацию за аварийное жилье", - сказал Россыпнов. О размере скидки читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Лидер профсоюзов Карелии: "Будем добиваться достойных выплат для отправленных в простой из-за ковида"

Переизбранный председатель Союза организаций профсоюзов Карелии Илья Косенков рассказал о планах на будущее.

Илья Косенков, который является лидером профсоюзов с конца 2010 года, вновь избран председателем Союза. 29 отчетно-выборная конференция с голосованием прошла в заочном формате. За Косенкова проголосовали 54 делегата, двое высказались против, трое воздержались.

"Коллегиальным органом мы решили, что проводить конференцию в зале нельзя. Многие болеют, половина делегатов 60 +. Проведение конференции в Zoom для 80-ти делегатов, которые должны рассмотреть 23 вопроса, было также затруднительно. Поэтому мы воспользовались законом, в соответствии с которым конференцию можно проводить заочно. На оргкомитетах разработали бюллетень и выложили в интернет все документы конференции", - рассказал Илья Косенков.

По словам лидера профсоюзов, 2/3 делегатов пришли проголосовать в Петрозаводске, заполнив свои бюллетени с 23 вопросами. Часть делегатов из районов не смогла выехать по объективным причинам и отправила документы по электронной почте.

"Как только произойдет спад пандемии, мы проведем внеочередную конференцию. Пригласим всех активистов, с которыми работали в течение пяти лет. Подведем итоги, пообщаемся. Люди очень этого ждут. На конференции нам предстоит внести дополнения и изменения в Устав организации. Такую задачу перед нами ставит ФНПР. Вносить изменения в Устав в заочной форме нельзя", - уточнил председатель Союза.

Илья Косенков поделился планами на ближайшее будущее. Лидер профсоюзов, надеется, что в течение месяца организация подпишет с правительством республики трехстороннее соглашение о выплате "северных" молодежи во внебюджетной сфере.

"Второй глобальный вопрос – мы настаиваем на том, чтобы работникам, отправленным в простой из-за пандемии, выплачивали 2/3 от среднемесячного заработка или прожиточного минимума, а не 2/3 от оклада. Очень часто у людей зарплата 25 тысяч, а оклад всего 5-7 тысяч. В простое человек формально находится на работе и не может получить пособие по безработице. Как в период ковида жить на 5-7 тысяч рублей в месяц?" – сказал председатель Союза организаций профсоюзов Карелии.

фото: © REUTERS/Bernadett Szabo

"Удаленная работа" получила официальный статус в законодательстве России

Депутаты Госдумы одобрили в третьем, окончательном чтении закон об удаленной работе.

Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

В законе предлагается указывать в трудовом договоре возможность работать дистанционно на постоянной или временной основе — до полугода, также допускается периодическая работа в удаленном режиме. Кроме того, в законе определяются случаи, когда работодатель может перевести сотрудника на удаленку без его согласия: при катастрофах, авариях и других случаях, которые угрожают жизни и здоровью всего населения или его части. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Геодакян / ТАСС

Законопроект об увеличении штрафов за надписи на стенах связали со 100-летием Карелии

Парламент Карелии приступил к работе над законопроектом, предусматривающим двукратное увеличение размера штрафов за самовольное нанесение надписей, рисунков, граффити на стены зданий и сооружений.

Сейчас размер штрафов для граждан составляет от 1 до 2 тыс. рублей, а в проекте новой редакции закона – от 2 до 4 тыс. рублей.

В пояснительной записке к проекту закона указаны мотивы такой инициативы.

"В Республике Карелия проведена большая работа по благоустройству городов к 100-летию образования республики... При этом участились случаи несанкционированного нанесения граффити и других рисунков на здания и иные строения, в том числе на свежевыкрашенные фасады", - говорится в документе. Как вырастут штрафы для должностных и юридических лиц, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Segezha Group

Segezha Group поддержала проект по решению вопроса с безнадзорными животными в Сегеже

В Сегеже при поддержке Segezha Group (входит в АФК "Система") с 24 ноября началась реализация проекта по гуманному сокращению численности безнадзорных животных.

Лесопромышленный холдинг направляет финансовые средства на строительство вольеров, приобретение инвентаря. За счет компании к проекту подключаются ветеринары и специалисты по отлову. Уже в ближайшее время начнут чипироваться и стерилизоваться животные – планируется, что до конца года эту процедуру пройдут около 70 собак, в том числе принадлежащих малоимущим владельцам. Осуществляет программу автономная некоммерческая организация "Добродел".

"У АНО "Добродел" большой опыт решения проблем безнадзорных животных, включая участие в проектах по линии президентских грантов. Мы рады, что эти специалисты теперь организуют работу в нашем городе. Надеемся, что общими усилиями нам удастся сделать Сегежу комфортнее и безопаснее", – комментирует управляющий директор АО "Сегежский ЦБК" Григорий Иванов.

"Пожалуй, впервые в истории Республики Карелия крупный бизнес принимает столь деятельное участие в решении такого острого социального вопроса, как ситуация с безнадзорными животными. Это крайне важная инициатива, в реализации которой мы рады принять участие", – говорит президент АНО "Добродел" Ольга Оленина.