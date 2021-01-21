Что случилось в Петрозаводске и Карелии сегодня

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Эксклюзивное интервью с Леонидом Белугой: бизнес, финансы и репутационные потери

Известный предприниматель Карелии Леонид Белуга рассказал, как он планирует развивать бизнес, несмотря на репутационные потери из-за задержания и сложную ситуацию в экономике.

Леонид Белуга дал эксклюзивное интервью "Столице на Онего", в котором рассказал, что собирается строить третью очередь "Лотос Плазы" и жилой район в Университетском городке, несмотря на коронавирус, кризис в экономике, а также репутационные потери, связанные с его задержанием в ноябре прошлого года.

Мы смогли задать бизнесмену самые острые вопросы: откуда он будет брать деньги на свои амбициозные проекты, есть ли у него проблемы с банками, и пойдет ли он на выборы, чтобы влиять на политическую ситуацию в Карелии. Ответы печатаем без купюр.

Полностью интервью читайте здесь.

фото: © Валерий Поташов/"Столица на Онего"

Прокуратура Карелии предупредила о последствиях проведения несогласованных митингов в поддержку Навального

Участие и призывы к участию в несогласованных массовых мероприятиях имеют негативные последствия, предупредила прокуратура Карелии, напомнив о 23 января.

Пресс-служба надзорного ведомства отметила, что в интернете, в том числе через социальные сети и мессенджеры, распространяются сообщения, призывающие к участию 23 января 2021 года в публичных мероприятиях на территории республики.

В связи с этим прокуратура республики разъясняет, что в соответствии с законом "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании" проводить агитацию о предстоящих митингах, сообщать время, место и цели мероприятия можно только после официального согласования с властями.

В соответствии с частью 5 статьи 5 закона "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании" организатор публичного мероприятия не вправе его проводить, если он не подал в срок уведомление о проведении публичного мероприятия.

"Уведомление о проведении 23 января 2021 года публичного мероприятия в уполномоченные органы, как того требует закон, не поступало", - заявили в прокуратуре Карелии.

Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, призывы к участию в несанкционированном публичном мероприятии, а также участие в нем влекут за собой ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Напомним, что задержанный ранее Алексей Навальный призвал своих сторонников выйти 23 января на улицы.

фото: © РИА Новости / Илья Питалев

В Карелии COVID-19 унес жизни трех человек за день

Оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил о трех пациентах, скончавшихся от коронавируса.

В Карелии подтверждены еще три смерти от коронавирусной инфекции: в Республиканской инфекционной больнице скончались женщина 1929 года рождения и мужчина 1930 года рождения, в ковидном стационаре Роддома им. Гуткина скончалась женщина 1948 года рождения.

Все трое пациентов были жителями Петрозаводска, имели сопутствующие хронические заболевания, сообщают в оперштабе.

По официальным данным на 21 января, с начала пандемии в Карелии умерли 207 человек.

Ранее сообщалось, что коронавирус обнаружен у 285 жителей Карелии за сутки

фото: Госавтоинспекция Петрозаводска

ГИБДД Петрозаводска просит опознать по фото находящегося без сознания мужчину, попавшего под экскаватор

Госавтоинспекция столицы Карелии опубликовала фото мужчины, предположительно пострадавшего в ДТП, и просит помощи в установлении его личности.

В ДТП мужчина получил травму головы, упал, потерял сознание и был доставлен машиной скорой помощи в нейрохирургическое отделение БСМП Петрозаводска.

По информации ГИБДД Петрозаводска, пострадавший пешеход до сих пор находится в бессознательном состоянии. Личность его неизвестна.

Возможно, пострадавшим является мужчина, 1966 года рождения, запечатлённый на фото.

"В настоящее время личность мужчины, пострадавшего в ДТП на проспекте Александра Невского, устанавливается. Если вы владеете информацией о потерпевшем, звоните в дежурную группу ГИБДД по телефонам 715-900, 78-44-44", – говорится в сообщении ГИБДД Петрозаводска.

Напомним, 14 января в 16.05 в районе дома № 46 по проспекту Александра Невского 49-летний водитель, управляя колесным экскаватором Hitachi, совершил наезд на мужчину, переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил травмы и был госпитализирован.

ДТП попало в объектив камеры наружного наблюдения компании "Ситилинк".

фото: © Росздравнадзор по Карелии

Известный косметолог назвал абсурдной ситуацию с закрытием клиники "Академика" в Петрозаводске

Косметолог Денис Герасимов сообщил, что клиника "Академика" в суде будет добиваться скорейшего возобновления деятельности.

Известный в Петрозаводске косметолог Денис Герасимов, работающий в клинике "Академика", закрытой на 30 дней по решению Арбитражного суда Карелии за грубые нарушения при осуществлении медицинской деятельности, заявил, что руководство подало апелляцию и будет добиваться скорейшего возобновления работы.

"Была проверка Росздравнадзора, в результате которой выявили, что генеральным директором клиники с момента основания был Лаптев А.А. и у директора действительно нет медицинского образования, он закончил экономический факультет ПетрГУ и аспирантуру Карельского научного центра Российской академии наук. К лечебной деятельности клиники он не имел никакого отношения (в его должностные обязанности входили административные и финансовые вопросы), - пояснил Денис Герасимов. - Казалось бы, кто должен оплачивать счета и заниматься хозяйственной деятельностью?! Абсурдная ситуация!



При этом в клинике всегда был, есть и будет главный врач Паланова М. Н. (обязательное требование для любой медицинской организации), основными должностными обязанностями которого являются контроль за соблюдением качества оказания медицинской помощи. Данному требованию клиника в настоящее время соответствует".



Как рассказал косметолог, у суда были варианты наказания "Академики" в виде денежного штрафа, но "почему-то судья выбрал высшую меру и судебные приставы молниеносно опечатали клинику".





По словам Герасимова, руководство подало апелляцию, и он уверен, что клинику откроют.

Напомним, частное медучреждение, ООО "Многопрофильная клиника "Академика", филиалы которого работали на Древлянке и Ключевой, было закрыто на 30 суток после проверки Росздравнадзора. Специалисты выявили в косметологической клинике грубые нарушения лицензионных требований при осуществлении медицинской деятельности.

Так, у руководителя организации отсутствуют документы, подтверждающие наличие высшего медицинского образования, послевузовского и (или) дополнительного профессионального образования, предусмотренного квалификационными требованиями к подобным специалистам. Нет у него и сертификата специалиста, а также дополнительного профессионального образования по специальности "Организация здравоохранения и общественное здоровье". Кроме того, руководитель и главный врач клиники не смогли подтвердить наличие стажа работы по специальности. У врача - косметолога, оказывающего медицинские услуги, не подтверждено наличие профессиональной подготовки и сертификата специалиста по специальности "Косметология".

По данным ведомства, платные услуги оказывались в клинике с нарушениями существующих правил предоставления учреждением платных медицинских услуг.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего

"Следователь сказал, что они будут разбираться": предприниматель Леонид Белуга впервые прокомментировал свое задержание

Известный предприниматель Карелии Леонид Белуга рассказал о репутационных потерях, которые он понес после задержания в ноябре прошлого года.

Леонид Белуга дал эксклюзивное интервью "Столице на Онего" и впервые прокомментировал свое задержание в ноябре прошлого года. Он рассказал о сути претензий к нему со стороны правоохранительных органов и обозначил свою позицию по этому поводу:

- Гражданская супруга известного петрозаводского депутата приобрела у нашего предприятия квартиру. Правоохранительные органы посчитали, что продать квартиру нужно было дороже. Хотя бизнес в этом и заключается, что ты имеешь право продать товар по любой цене выше себестоимости. Наши топ-менеджеры посчитали цену продажи квартиры достаточно выгодной, так как на тот момент нужны были деньги на продолжение строительства. Это, кстати, было три года назад.

Также основанием для задержания было то, что я не проживаю по месту прописки. Хотя именно по этому адресу меня и задержали.

Опросили сотрудников, они рассказали все, как на духу. Следователь сказал, что они будут разбираться. Надеюсь, на сегодняшний день правоохранительные органы разобрались в этой ситуации. Хотя потери уже колоссальные, связанные с отказом от банковских гарантий. К сожалению, банковская система устроена так, что даже недоразумение является фактором риска.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Леонида Белуги "Столице на Онего".

фото: © УГИБДД МВД по РК

Появились кадры с места ДТП, где на трассе в Карелии сгорел автомобиль (ФОТО)

В Лоухском районе автомобиль улетел в кювет и загорелся, сообщили в ГИБДД Карелии.

Как ранее сообщалось, 20 января в 14.20 на 1029км + 250м федеральной автодороги "Кола" в Лоухском районе 32-летний водитель автомобиля Audi A6 допустил съезд в кювет, где машина загорелась.

В результате ДТП водитель и его 32-летний пассажир, жители Мурманской области, получили травмы.



© ГИБДД Лоухи

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют причины данного ДТП.

Фото с места аварии появились в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии".

фото: © паблик Вконтакте ГИМС Лахденпохья

Рыбак погиб на озере в Карелии, где оторвалась льдина

В Питкяранте спасатели доставили на берег рыбака, который замерз в Ладожском озере.

Инцидент произошел 20 января в районе города Питкяранта. Как сообщается в паблике "ГИМС Лахденпохья", налетевший шквальный ветер раскрошил неокрепший лёд на Ладоге и оторвал льдину с более прочным льдом. В воде оказался рыбак, его удалось доставить на берег, но было уже поздно.

"У нас также может произойти разлом льда как с образованием трещин, так и с полным его разрушением. В связи с этим предупреждаем: следует воздержаться от выхода в открытую Ладогу! У нас места разлома льда располагается: от Куркиёкского залива до Дальних островов (арх. Кильписарет), вдоль побережья и далее направление на о. Путсаари с поворотом на о. Валаам. Разрушение ледяного покрова происходит мгновенно, буквально минут за десять", - предупреждают инспекторы ГИМС в Лахденпохье.

Ранее рыбак погиб, повалившись под лед на озере в Кондопожском районе.

фото: © Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Парламент проголосовал против компенсаций за самоизоляцию жителям Карелии 65+

Парламент Карелии сегодня проголосовал против законопроекта о единовременных выплатах в размере 10 тыс. рублей жителям республики возрастом 65 лет и старше.

Один из инициаторов проекта закона депутат Александр Федичев пояснил, что такие выплаты помогут компенсировать расходы пожилых граждан, возникшие из-за их длительной самоизоляции в период пандемии коронавируса. По мнению депутата, по этой причине выросли их расходы на коммунальные услуги и другие цели.

К законопроекту приложено финансово-экономическое обоснование, согласно которому выплаты должны получить более 104 тыс. жителей Карелии. Почему большинство депутатов проголосовало против, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © читатель "Столицы на Онего"

Фура завалилась на дороге в Карелии (ФОТО)

В Пудожском районе фура не удержалась на заснеженной дороге и упала в кювет.

В редакцию "Столицы на Онего" очевидцы ДТП в Пудожском районе прислали фото, на которых запечатлели, как 20 января недалеко от поселка Пяльма фура упала в кювет.

"Фура сложилась – кабина на дороге осталась, а прицеп в кювет упал, - написали очевидцы. – Когда проезжали, мотор работал, в кабине сидели люди".

Позже в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" водители обратились за помощью к местным жителям с просьбой разгрузить фургон, чтобы поднять прицеп на дорогу.

фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

"Где эти обещания?". Депутат парламента Карелии напомнил о прогнозах роста пенсий до $1 тыс

Обсуждение законопроекта о выплатах жителям Карелии преклонного возраста вызвало в парламенте дискуссию о финансовой политике государства.

Согласно документу, предлагалось выплатить по 10 тыс. рублей жителям республики в возрасте 65 лет и старше.

Депутат Виктор Степанов назвал такую меру "философией нищеты".

"Почему-то ряд российских регионов, в частности, Москва имеют возможности оказаться помощь гражданам старше 65 лет и 60 лет, а другие регионы, как мы, лишены этой возможности… Если бы были нормальные пенсии, как обещали в свое время некоторые партии – я не будут их называть, чтобы не обижать никого – обещали, что зарплата будет к 2020 году 2 тыс. долларов, пенсия - 1 тыс. долларов… Где эти все обещания? Если бы такая пенсия была, то мы бы такие вопросы вообще не рассматривали. Сегодня у нас присутствует философия нищеты… Мы должны менять правила в нашей России, чтобы субъекты Российской Федерации жили в равных условиях", - резюмировал депутат.

Как обсуждался законопроект, читайте в интернет-газете Вести Карелии.

фото: © "Столица на Онего"

МЧС предупредило о надвигающемся на Карелию снегопаде

Непогода придет в 13 районов Карелии, сообщили в МЧС республики.

По информации карельского Гидрометцентра, 22 января ночью на юго-западе, днем по южным и центральным районам Карелии ожидается сильный снег, метель.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть: Петрозаводск, Кондопожский, Лахденпохский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Сегежский, Сортавальский, Пудожский и Суоярвский районы.

фото: © ТАСС / Александр Щербак

В выходные в Карелии резко потеплеет – пойдет дождь

О приближающейся оттепели с дождем и плюсовыми температурами рассказали в гидрометцентре Карелии.

Как сообщили "Столице на Онего" в карельском Гидрометцентре, в Карелию идет тепло.

"Уже в субботу и воскресенье по южным районам Карелии, до Медгоры, температура повысится до плюсовых отметок, пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя", - сообщили в Гидрометцентре.

Также синоптик отметила, что воздух 23-24 января прогреется до +2 градусов, на дорогах будет скользко.

Теплая погода простоит 2-3 дня, а после, по информации карельского Гидрометцентра, ожидается незначительное похолодание: температура -2…-8 продержится в Карелии до конца января.

Отметим, что в пятницу, 22 января, в Карелию придет снегопад и метель, предупреждали в МЧС республики.

фото: © ЯндексКарты

На Перевалке изменится схема движения транспорта

На следующей неделе временно изменится схема движения транспорта на Перевалке, сообщили в администрации Петрозаводска.

С 25 по 29 января на Перевалке изменится схема движения транспорта. На участке улицы Шевченко между улицами Ватутина и Островского будет закрыт проезд. Временные неудобства связаны с выносом водопровода к строящемуся многоквартирному дому на улице Суворова.

Безопасный проход пешеходов, а также пропуск экстренных служб при необходимости будет обеспечен.

Администрация Петрозаводска просит водителей заранее планировать пути объезда с учётом проводимых работ, быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД.

фото: Николай Смирнов / Столица на Онего

Глава Минстроя Карелии прокомментировал последствия аварии в Питкяранте

Министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики Виктор Россыпнов сообщил актуальные данные о ликвидации аварии в Питкяранте, оставшейся без воды из-за заморозки труб.

Виктор Россыпнов отреагировал на информацию об очередном отключении воды в Питкяранте, в которой ранее произошла крупная коммунальная авария.

"В связи с информацией о том, что в Питкяранте вновь произошло отключение воды в большей части города, сообщаю актуальную информацию. В ночное время на водопроводной сети произошло падение давления, вызванное уменьшением разбора воды. Сейчас ситуация стабилизировалась, расход воды по городу соответствует нормативу и составляет порядка 100-120 кубов в час. Резервный водопровод не замерз, вода доходит, в том числе, до самой высокой точки города - к детскому саду. Чтобы исключить замерзание в дальнейшем, смонтирован согревающий кабель, который сегодня будет подключен. Также доставлена специальная теплоизоляция трубы, и сегодня же начнется ее монтаж", - заявил Россыпнов на своей странице в соцсети.

Глава карельского Минстроя сообщил, что на данный момент ведутся работы по подключению ряда домов, расположенных на ул. Комсомольская д. 3, 4. 5; ул. Ленина д. 18, 19, 21, 29 и ул. Пушкина д. 8, 10, 12.

Как сообщалось ранее, несмотря на сообщения властей Карелии о возобновлении водоснабжения Питкяранты после аварии, некоторые городские объекты по-прежнему остаются без воды.

Напомним, 14 января в результате аномально низких температур в Питкяранте произошло аварийное отключение холодного водоснабжения. Причина аварии – замерзание участка центрального трубопровода.

В Питкяранте был введен режим ЧС. Затем Следком возбудил уголовное дело по факту заморозки труб в оставшемся без воды городе.

фото: © ГИБДД Карелии

В Карелии молодая женщина устроила ДТП на "встречке" и получила травмы

Жесткая авария произошла на федеральной трассе Сортавала.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, 20 января в 16:25 на 266 км + 590 м федеральной автодороги А-121 "Сортавала" в Сортавальском районе 31-летняя женщина, водитель автомобиля Chevrolet Lanos, выехала на полосу встречного движения. Машина автоледи врезалась в автомобиль Opel Astra.

В результате ДТП водитель Chevrolet получила травмы. Женщине была оказана медицинская помощь.

Ранее автомобиль улетел в кювет и загорелся на трассе в Карелии.

фото: © ГИБДД Карелии

Автомобиль улетел в кювет и загорелся на трассе в Карелии

Два жителя Мурманской области пострадали в ДТП в Лоухском районе, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

По предварительным данным, в минувшую среду в 14:20 на 1029км + 250м федеральной автодороги "Кола" 32-летний водитель автомобиля Audi A6 допустил съезд в кювет, где машина загорелась.

В результате ДТП водитель и его 32-летний пассажир, жители Мурманской области, получили травмы.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют причины данного ДТП.

Ранее сообщалось, такси вылетело на тротуар после ДТП на перекрестке в Петрозаводске.

фото: пресс-служба правительства Карелии

Многострадальный детский сад начали строить в поселке Карелии после смены подрядчика (ФОТОФАКТ)

На месте будущего детского сада в поселке Ильинский Олонецкого района начались активные строительные работы, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

"Убедился в этом, посетив стройку, - рассказал глава Карелии. - Рабочие демонтировали фундамент, доставшийся им в наследство от предыдущего застройщика, и приступили к заливке нового. Уже в ближайшие дни начнется монтаж цокольного этажа".

Как отметил Парфенчиков, детский сад очень ждут жители поселка, учитывая, что сроки работ переносились.

"После того, как первый подрядчик не смог выполнить свои обязательства, мы расторгли с ним контракт. Затем пришлось и проект переделывать, поскольку с момента его утверждения изменились требования к строительству дошкольных учреждений, и проводить новые конкурсные процедуры. Новым подрядчиком стала компания КСМ. Уже осенью текущего года, в соответствии с контрактом, она должна сдать объект".

Детский сад смогут посещать 200 детей. Здание будет двухэтажным.

Напомним, дошкольные учреждения в поселках Ильинский и Ляскеля в рамках Федеральной целевой программы к 100-летию республики должны были быть сданы еще в 2019 году. Но их строительство так и не началось. Контракты с подрядчиками расторгли. Были выделены средства на перепроектирование объектов. Так, здание садика в Ильинском возведут не из кирпича, как планировалось. Детский сад будет панельным.

фото: © ИТАР-ТАСС/ Валерий Матыцин

Кому в Карелии можно выйти на пенсию в 2021 году: разъяснения Пенсионного фонда

Карельское отделение Пенсионного фонда РФ подготовило разъяснения, кто из жителей республики получит право выйти на пенсию в 2021 году с учетом повышения пенсионного возраста.

"Учитывая, что северяне выходят на пенсию на 5 лет раньше общеустановленного возраста, в Карелии в 2021 году (во втором полугодии) пенсионерами станут женщины-северянки, родившиеся в первом полугодии 1970 года и мужчины-северяне, родившиеся в первом полугодии 1965 года", - пояснили в пресс-службе ОПФР.

Кому еще можно будет выйти на заслуженный отдых в 2021 году, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Число летальных случаев за сутки от COVID-19 в России приблизилось к рекордным показателям

За последние сутки в России зарегистрировано 612 летальных исходов от COVID-19, сообщает портал "Стопкоронавирус.РФ".

За последние сутки в России выявлено 21 887 случаев COVID-19 в 85 регионах. В итоге за время эпидемии зарегистрировано 3 655 839 случаев коронавирусной инфекции.

За время пандемии в России выздоровели 3 054 218 человек, за прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 26 902 пациента.

За минувшие сутки в России подтверждено 612 летальных исходов жителей с коронавирусом, при этом за все время в стране зарегистрировано 67 832 смерти пациентов с COVID-19.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 98 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, за последние сутки сделано 410 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России на 21 января - 634 201 человек.

фото: © Александр Гнетнев / "Столица на Онего"

Еще трех тяжелых больных коронавирусом в Карелии подключили к аппаратам ИВЛ

Медики борются за жизни 11 крайне тяжелых больных коронавирусной инфекцией, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

По данным министра здравоохранения Карелии Михаила Охлопкова, на сегодняшний день в ковид-центрах находятся 680 человек.

Из них 540 – в состоянии средней тяжести, 129 – тяжелых больных. И еще у 11 человек состояние фиксируется как крайне тяжелое, они подключены к аппаратам ИВЛ.

На 21 января в больницах Карелии доля свободных коек увеличилась с 19.2% до 24.9%.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии от коронавируса умерли три человека и 285 заразились COVID-19. Всего в республике за время пандемии инфицированы 33687 человека. Выздоровели – 28013. Умерли 207 пациентов.

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Коронавирус обнаружен у 285 жителей Карелии за сутки

Операвтинвй штаб карельского правительства по борьбе с COVID-19 сообщил о 285 заболевших COVID-19 за день.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 285 человек. Из этого числа заболевших – 272 человека, из них 47 имеют симптомы средней тяжести, 11 – в тяжелом и двое в крайне тяжелом состоянии. Об этом информирует операштаб.

В Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции. Выздоровели еще 312 человек.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Росстат намерен получить реальную картину жизни в Карелии

Сотрудники Федеральной службы государственной статистики опросят почти 600 семей республики, чтобы собрать информацию о доходах их семей.

В январе-феврале Росстат проведет выборочный опрос населения страны, чтобы увидеть реальный уровень его жизни. В целом, этот опрос охватит около 60 тысяч домохозяйств, а в Карелии в него планируется вовлечь почти 600 семей в 15 населенных пунктах – Петрозаводске, Беломорске, Костомукше, Кеми, Кондопоге, Сегеже, Сортавале, Медвежьегорске, Питкяранте, Пудоже, а также в деревне Авдеево Пудожского района, селе Великая Губа Прионежского района, поселке Ильинский Олонецкого района, поселке Кинелахта Пряжинского района, поселке Новая Вилга Прионежского района и поселке Сосновый Лоухского района.

Как пояснили в Карелиястате, обследование позволит получить информацию о фактическом уровне жизни российских семей и их доходах; о степени имущественного расслоения и уровне бедности населения страны; об участии семей в социальных программах, пенсионном и медицинском страховании; о материальном и социальном обеспечении малоимущих семей и о том, доходят ли установленные государством социальные пособия до лиц, которым они предназначены. Полученные данные лягут в основу оценки эффективности проводимой в России социальной политики.

фото: © Марина Лысцева/ТАСС, архив

Карелия вошла в десятку регионов с высоким ростом уровня преступности

Министерство внутренних дел страны включило Карелию в список регионов, в которых зафиксирован высокий рост уровня преступности в минувшем году.

Карелия заняла восьмое место в рейтинге регионов с наибольшими темпами прироста числа зарегистрированных преступлений по итогам 2020 года.

Темп прироста зарегистрированных преступлений в Карелии в минувшем году составил 9 процентов, говорится в статистике МВД.

Лидером списка оказался Севастополь (44%), на втором месте - Санкт-Петербург (26,1%), на третьей позиции - Ленинградская область (12,8%).

Ранее сообщалось, что прокуратура Карелии зафиксировала рост преступности в регионе.

фото: Виктор Россыпнов

"Аварии будут продолжаться": в парламенте считают районы Карелии неспособными справиться с ЖКХ

Авария системы водоснабжения в Питкяранте, в результате которой без воды остались тысячи человек, может повториться в большинстве районов Карелии из-за неспособности муниципалитетов управлять ЖКХ.

Такое мнение высказала часть депутатов парламента Карелии при обсуждении последствий ЧП в Питкяранте.

"Подавляющее большинство муниципалитетов отказывается выполнять эти полномочия, то есть готово передать эти полномочия на уровень республики. Уровень специалистов в тех муниципалитетах, где нет денег, где хроническое недофинансирование муниципальных "Водоканалов", крайне низкий… Аварии будут продолжаться, если мы не примем последовательные управленческие решения…", - заявил депутат Леонид Лиминчук. Эту позицию разделяют и другие депутаты парламента, но многие их коллеги считают иначе - они против излишней централизации ЖКХ. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Столица на Онего

Депутаты предложили забрать у районов полномочия по водоснабжению после заморозки сетей в Карелии

В Заксобрании Карелии появилась идея передать районные полномочия по водоснабжению и водоотведению на уровень республики после масштабных коммунальных аварий из-за заморозки труб.

В парламенте прозвучали предложения о перераспределении полномочий по водоснабжению и водоотведению между районной и республиканской властями. По оценке авторов инициативы, к этому решению чиновников должна подтолкнуть серия аварий в районах после заморозки труб. Инициаторы предлагают республиканской власти забрать у районных чиновников функции управления сетями водоснабжения.

"Подавляющее большинство муниципалитетов отказывается выполнять эти полномочия. То есть оно готово передать эти полномочия на уровень республики. Вы прекрасно понимаете, что уровень специалистов в тех муниципалитетах, где нет денег, где хроническое недофинансирование муниципальных водоканалов, крайне низкий. И вот эти аварии – это, в принципе, следствие нашей страусиной позиции, когда мы говорим: понимаете, если мы примем на себя эти бюджетные обязательства по организации централизованного юридического лица, которое будет заниматься всем этим, мы войдем в другие тарифы, мы войдем в другие бюджетные обязательства, лимиты обязательств. И, получается, что мы сами с себя снимаем эту ответственность и перекладываем ее на муниципалитеты", - заявил депутат Леонид Лиминчук.

Лиминчук пояснил, что в его распоряжении есть письма из Питкярантского и Кемского районов, в которых представители местной власти заявляли о существующих проблемах и допускали возможность аварий.

"Я считаю необходимым внести изменения в закон .. о передаче полномочий по водоснабжению, водоотведению на уровень республики Карелия, создать единую базу и по технике, и по запчастям", - сказал депутат Владимир Семенов.

Вице-премьер правительства по развитию инфраструктуры Оксана Чебунина заявила, что различные ветви власти должны заниматься своими делами. По ее оценке, муницпалитеты действительно готовы передать свои полномочия.

"Мы можем так договориться, что вообще все полномочия на республику отдать, а сами сядем, ножки свесим", - заявила Оксана Чебунина.

В Карелии произошли крупные аварии в районах в период сильных морозов. Люди остались без воды из-за заморозки труб.

Напомним, 14 января из-за аварий на сетях более 500 метров водопровода в поселке Рабочеостровск замерзли. Без воды остались жилые дома, центр помощи детям и школа. 16 января в районе был введен режим ЧС.

Аварийное отключение холодного водоснабжения в Питкяранте произошло также 14 января. Там также был введен режим ЧС.

фото: pixabay

Вторая волна пандемии привела к туристическому буму в Карелии на новогодние праздники

Во время прошедших новогодних каникул Карелия приняла 57 тыс. туристов, что на 15% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом в эфире телеканала "Россия 1. Карелия" рассказала заместитель начальника Управления по туризму республики Ольга Лукина.

"На 9 тыс. больше, чем в прошлом году, это с учетом, что у нас ничего не было построено глобально нового в плане размещения", - сообщила Лукина. По ее словам, туристы начали бронировать отели, базы отдыха и другие средства размещения в Карелии в конце августа, а к концу года спрос еще усилился из-за второй волны пандемии. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © страница Вконтакте Артура Парфенчикова

Власти Карелии назвали временным построенный после аварии водопровод в Питкяранте

Вице-премьер правительства по развитию инфраструктуры Оксана Чебунина заявила, что новый водопровод, который был построен после аварии на замороженных сетях в Питкяранте, является временным.

Об этом Оксана Чебунина сообщила на заседании парламента Карелии в четверг, 21 января.

"Дублирующий водопровод, который сейчас проложен по Питкяранте, - это временное решение. По наступлению положительных температур, по оттаиванию существующего основного водопровода будет принято с учетом мнения специалистов решение о том, что делать дальше", - заявила она.

Напомним, 14 января в результате аномально низких температур в Питкяранте произошло аварийное отключение холодного водоснабжения. Причина аварии – замерзание участка центрального трубопровода.

Затем на сетях, где произошла авария из-за морозов, начали срочно строить новый водопровод. Участок представители власти назвали параллельной веткой водопровода.

19 января власти Карелии заявили о восстановлении водоснабжения в Питкяранте. Однако местные жители сообщали, что некоторые объекты по-прежнему находятся без воды.

фото: © страница Вконтакте Дмитрия Петрова

Материалы для ремонта замороженных труб в поселке Карелии до сих пор не привезли

Власти Карелии назвали срок окончательного восстановления водоснабжения в поселке Рабочеостровск, где местные жители остались без воды после заморозки труб.

Материалы, необходимые для ремонта поврежденного водопровода в поселке Рабочеостровск в Кемском районе, еще не привезли. Об этом сообщила вице-премьер правительства по развитию инфраструктуры Оксана Чебунина на сессии карельского парламента, состоявшейся в четверг, 21 января.

Власти Карелии предполагают, что ремонт сетей в населенном пункте может быть завершен в воскресенье, 24 января.

"В целях ликвидации последствий ЧС и восстановления водоснабжения из резервного фонда правительства Республики Карелия выделены средства в размере 2,4 млн рублей. В настоящее время, на сегодняшний день, мы ожидаем поставку в поселок Рабочеостровск необходимых материалов и завершения работ по прокладке новых участков водопровода и их утепления. Окончательное завершение работ планируется к 24 января", - заявила Чебунина.

Напомним, 14 января из-за аварий на сетях более 500 метров водопровода в поселке Рабочеостровск замерзли. Без воды остались жилые дома, центр помощи детям и школа. 16 января в районе был введен режим ЧС. Сообщалось, что в Рабочеостровске необходимо отремонтировать два участка водопровода.

фото: Нетипичная Питкяранта / ВК

Около 500 жителей Карелии до сих пор сидят без воды из-за аварий на водопроводах

Власти Карелии сообщили официальные данные о числе жителей республики, у которых по-прежнему нет воды после заморозки водопроводов.

По официальным данным правительства утром в четверг, в Карелии вода не поступала в квартиры 490 жителей республики, проживающих в Питкяранте и поселке Рабочеостровск Кемского района. Об этом сообщила вице-премьер правительства по развитию инфраструктуры Оксана Чебунина в ходе выступления в Заксобрании Карелии 21 января.

"По Рабочеостровску - шесть домов, 42 жителя на семь часов. А по Питкяранте - шесть домов, 448 жителей. Это на семь часов утра", - заявила Чебунина.

Напомним, 14 января из-за аварий на сетях более 500 метров водопровода в поселке Рабочеостровск замерзли. Без воды остались жилые дома, центр помощи детям и школа. 16 января в районе был введен режим ЧС. Сообщалось, что в Рабочеостровске необходимо отремонтировать два участка водопровода.

Аварийное отключение холодного водоснабжения в Питкяранте произошло также 14 января. В Питкяранте также был введен режим ЧС. 19 января власти Карелии заявили о восстановлении водоснабжения в Питкяранте. Однако местные жители сообщали, что некоторые объекты по-прежнему находятся без воды.