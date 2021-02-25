Главные новости сегодняшнего дня

фото: © drunkyhorse.com

Визит-центр беломорских петроглифов в Карелии построит компания Белуги

Стоимость контракта составляет более 434 миллионов рублей.

Контракт на выполнение проектно-изыскательских работ и строительство туристического визит-центра беломорских петроглифов с гостиницей и рестораном достался компании из Петрозаводска "Девелопмент Групп". Ее главой и владельцем является Роман Белуга, сын известного карельского бизнесмена Леонида Белуги.

Как стало известно "Столице на Онего", стоимость контракта составляет более 434 миллионов рублей. Средства на эти цели выделены в рамках индивидуальной программы развития Карелии до 2024 года, принятой правительством РФ.

Читайте подробнее в рубрике "Капитал".

фото: Минтранс РК

"Ласточки" Санкт-Петербург - Петрозаводск возобновят работу по прежнему расписанию

Приостановленные в прошлом году рейсы поездов "Ласточка" Санкт-Петербург - Петрозаводск, возобновятся с 1 марта.

Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта Карелии.

"Ласточки" будут снова ходить дважды в сутки: утром и вечером.

"Из Петрозаводска электропоезда будут отправляться в 6.36 и 18.00, а из Санкт-Петербурга – в 6.32 и в 18.00", - говорится в сообщении.

В Минтрансе пояснили, что поезда №804 и № 805 были отменены в прошлом году "из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции и падения пассажиропотока".

Решение о восстановлении прежнего графика "принято руководством ОАО "РЖД" по предложению главы Карелии", отметили в министерстве.

фото: © Дмитрий Беркут/РИА Новости

На пожаре в поселке Карелии сгорела 16-летняя девочка и ее бабушка (СРОЧНО)

В поселке Сосновка Медвежьегорского района на пожаре погибли 16-летняя девочка и ее 68-летняя бабушка.

Как сообщили пожарные-спасатели Медвежьегорска, сегодня в 13.29 диспетчеру пожарной охраны поступило сообщение о пожаре двухквартирного жилого дома в поселке Сосновка Повенецкого поселения.

К месту происшествия выехали дежурные караулы Повенецкого и Пиндушского пожарных подразделений. К моменту приезда первого пожарного подразделения пламя уже вышло на крышу. У одного из окон внутри горящего дома пожарные обнаружили девушку. Через окно они извлекли ее на свежий воздух и передали находящуюся без сознания девушку медицинским работникам. Однако, к сожалению, реанимационные действия оказались безуспешны.

По полученной информации, в доме еще оставалась женщина 1953 ода рождения, но сразу проникнуть внутрь квартиры из-за высокой температуры и открытого огня было не возможно. Используя аппараты для дыхания на сжатом воздухе, пожарные подали в огонь воду и, притушив пламя и сбив температуру, проникли в горящий дом, где было обнаружено тело женщины.

Пожару был присвоен повышенный номер сложности, на помощь Повенецким и Пиндушским огнеборцам выехали на двух пожарных автомобилях пожарные Медвежьегорской пожарной части. В результате пожара полностью выгорела веранда и повреждена огнем квартира, а также крыша дома. Вторую половину дома от огня пожарным удалось отстоять.

В результате пожара проживавший в этом же доме супруг погибшей женщины, который сумел выбраться из горящего дома еще до приезда пожарных подразделений, получил травмы. Пострадавшему оказали медицинскую помощь медицинские работники. По информации очевидцев, погибшей девушкой оказалась проживавшая с ними шестнадцатилетняя внучка владельцев сгоревшей квартиры. Причины пожара устанавливаются.

Стоит также отметить, что состояние противопожарного водоснабжения в поселке Сосновка оставляет желать лучшего - пожарные автомобили для заправки своих цистерн водой ездили в поселок Повенец.

фото: © petrsu.ru

В Петрозаводске вырубят лес и построят крытый легкоатлетический манеж

ПетрГУ приступает к строительству легкоатлетического манежа в Университетском городке - все разрешения получены, сообщается на сайте учебного заведения.

ПетрГУ информирует, что завершились все необходимые организационные мероприятия и согласования, связанные с подготовкой строительства манежа.

Администрацией города оформлено разрешение на строительство, получено согласие Межрегионального территориального управления Росимущества в Мурманской области и Республике Карелия на свод зеленых насаждений на месте строительной площадки. Строительство манежа будет вести одно из подразделений известной карельской строительной компании КСМ.

В ПетрГУ отмечают, что впервые в истории Петрозаводска появится современный крытый легкоатлетический манеж общей площадью 7400 кв.м. Это позволит проводить спортивные соревнования, организовывать тренировочный процесс по легкой атлетике и игровым видам спорта не только для обучающихся в Институте физической культуры, спорта и туризма и всех студентов ПетрГУ, но и для жителей г. Петрозаводска и Республики Карелия.

Ввод в эксплуатацию манежа планируется летом 2022 года.

Ранее жители Универсиситетского городка вышли на защиту кусочка леса, который планируют вырубить, чтобы построить легкоатлетический манеж.

фото: © pixabay.com

В Финляндии собираются ввести чрезвычайное положение из-за ухудшения ситуации с коронавирусом

Сегодня правительство Финляндии объявило о трехнедельном локдауне с 8 марта.

По информации Yle, правительство собирается объявить о введении в стране чрезвычайного положения из-за ухудшения ситуации с коронаэпидемией.

Вопрос обсуждался вечером в ходе переговоров правительства в Доме сословий.

Согласно источникам Yle, основной причиной для введения чрезвычайного положения является необходимость ограничить работу ресторанов. В рамках нынешнего законодательства это можно сделать только прибегнув к 23 статье Конституции Финляндии.

Кабинет министров надеется с помощью этой меры сократить количество заражений, чтобы не возникло перегрузки системы здравоохранения. Весной прошлого года финские власти уже прибегали к 23 статье Конституции для ограничения работы ресторанов.

По данным Ведомства здравоохранения и социального благополучия THL, нынешний рост кривой объясняется более высокой заражаемостью мутаций коронавируса. Для сдерживания вируса необходимы более жесткие ограничительные меры.

Еще одним аргументов в пользу ужесточения карантина стал рост числа коронапациентов, нуждающихся в палатах интенсивной терапии. По словам Матти Рейникайнена, профессора-реаниматолога из университетской больницы Куопио, можно говорить о приближении третьей волны.

Самая сложная ситуация сейчас наблюдается в столичном регионе. В Хельсинки количество случаев заражения коронавирусом на 100 тысяч жителей в два с половиной раза превышает общий показатель по стране (285 против 107,5).

Вчера столичные власти уже приняли решение ввести дополнительные ограничения с 25 февраля: так, например, в помещениях, рассчитанных на 10 человек и более, необходимо соблюдать дистанцию в два метра. Это правило касается как государственные и муниципальные, так и частные заведения вроде магазинов, ресторанов и церквей. Мера действует до 14 марта.

При этом власти Южной Финляндии предупредили, что в ближайшее время могут принять новые ограничительные меры: закрыть спортзалы, сауны, танцевальные клубы и прочие развлекательные заведения, а также ограничить число пассажиров общественного транспорта. Такую возможность региональные власти получили на этой неделе в понедельник.

Ранее о новых ограничительных мерах объявило правительство соседней Швеции. Там решили обязать все заведения общественного питания закрываться в 20.30 независимо от того, продается в них алкоголь или нет. Эта мера будет действовать по всей стране до отдельного распоряжения.

В начале года ситуация с коронавирусом в стране стабилизировалась, однако в последнее время число заражений вновь стало расти. За последние две недели было зафиксировано почти 400 случаев на 100 тысяч человек.

Сегодня, по сообщению Yle, ы Финляндии объявили о том, что с 8 марта в Финляндии вводится локдаун.

Рестораны и бары будут закрыты с 8 по 28 марта в регионах с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Старшие классы средней школы, а также гимназии и профучилища переводятся на дистанционное обучение на тот же срок.

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

За последние 24 часа еще две женщины скончались от коронавируса в Карелии

Общее число умерших от коронавируса в Карелии составляет на сегодняшний день 297 человек, сообщили в оперштабе Карелии.

В Карелии подтверждены еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Сортавальской ЦРБ скончались 69-летняя жительница поселка Партала и 72-летняя жительница Лахденпохьи. Обе пациентки имели сопутствующие хронические заболевания.

Общее число умерших от коронавируса в Карелии составляет на сегодняшний день 297 человек.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 138 человек. Из этого числа заболевших – 120 человек, из них 31 имеют симптомы средней тяжести.

Всего в Карелии инфицировано новым вирусом COVID-19 40609 человек.

Выздоровели 36298, за минувшие сутки выписаны по выздоровлению 189 пациентов.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 6567,4 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2862,7 случая, по Северо-Западу – 5054,5.

фото: сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Автомобиль после ДТП выбросило под поток встречного транспорта в Карелии (ВИДЕО)

ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло 24 февраля под Петрозаводском на пересечении Шуйского и Пряжинского шоссе.

Об обстоятельствах происшествия сообщил сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Один из автомобилей выезжал с Пряжинского шоссе, совершая левый поворот на Шуйское шоссе. В это время вторая легковушка двигалась по Шуйскому шоссе в прямом направлении в сторону Петрозаводска.

Один из водителей не предоставил другому преимущество, что привело к столкновению. В результате автомобили развернуло на проезжей части и отбросило на полосы встречного движения.

Видеорегистратор очевидца Алексея Воеводова запечатлел момент аварии. Видео размещено на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".

фото: © "Столица на Онего"

Снегопад обрушится на Карелию

Сильный мокрый снег будет идти в 10 районах Карелии, предупредили в МЧС республики.

По информации карельского Гидрометцентра, утром и днем 26 февраля местами по южным районам Карелии ожидается сильный снег, мокрый снег (6-9 мм), налипание мокрого снега.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть 10 районов Карелии: Петрозаводск, Кондопожский, Лахденпохский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Сортавальский, Пудожский и Суоярвский районы.

фото: Камера "Ситилинк" / скриншот

Бегущий пешеход успел под колеса машины в Карелии (ВИДЕО)

В Сортавале автомобилист сбил человека, перебегавшего пешеходный переход.

В Сортавале утром 22 февраля автомобилист сбил человека, перебегавшего дорогу по переходу. Об этом информирует сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии".

ЧП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе в районе пересечения улиц Карельская и Советская.

Автомобиль двигался по улице Карельская. В это же время пешеход пересекал бегом проезжую часть улицы Карельская по нерегулируемому пешеходному переходу.

После удара пешеход перелетел через ограждение между дорогой и тротуаром.

Видеокамера компании "Ситилинк" сняла момент ДТП.

Ранее сообщалось, как водитель сбил девушку на пустой дороге в Карелии.

фото: © ГИБДД Карелии

Трасса "Кола" в Мурманской области перекрыта из-за непогоды

ГИБДД Карелии предупреждает всех водителей, планирующих поездку на север, что трасса в Мурманской области перекрыта из-за метели.

Управление дороги "Кола" информирует, что 25 февраля с 8 утра закрыто движение всех видов транспорта на участке км 1230 — км 1272 автодороги Р-21 "Кола" в Мурманской области по причине неблагоприятных погодных условий. В регионе наблюдается сильный порывистый ветер, снег, метели, видимость на дороге нулевая.

Непогоду можно переждать на специальных автостоянках на км 1203, км 1213, км 1220, км 1285, км 1301, км 1310.

фото: Столица на Онего / коллаж (Сергей Максимов и Степан Морозов)

Адвокаты осужденных фигурантов дела о взятках в Госкомимущества Карелии обжаловали приговор

Защита экс-заместителя главы Госкомимущества республики Сергея Максимова и предпринимателя Степана Морозова, осужденных за взятки, обжаловала приговор в Верховном суде Карелии.

Верховный суд республики назначил рассмотрение апелляционных жалоб стороны бизнесмена Степана Морозова и экс-чиновника Госкомимущества республики Сергея Максимова на 18 марта. Об этом "Столице на Онего" сообщил адвокат Михаил Шогин, представляющий в суде интересы предпринимателя Степана Морозова.

Как заявил Шогин, защита намерена обжаловать приговор Морозову в связи с отсутствием события преступления и нарушением процедуры рассмотрения дела.

По нашей информации, защита Максимова, в свою очередь, считает, что экс-чиновник не имеет отношения к уголовному делу о взятках.

Напомним, в сентябре 2020 года судья Петрозаводского горсуда Дмитрий Хромых приговорил Сергея Максимова к 12 годам колонии строгого режима. Бывший чиновник также обязан выплатить штраф в размере 18 млн рублей. Кроме того, суд лишил Максимова права занимать определенные должности в госорганах и органах местного самоуправления на три года.

Тогда же судья Дмитрий Хромых приговорил бизнесмена Степана Морозова к семи годам колонии общего режима и штрафу в размере 15 млн рублей. Изначально предпринимателя обвиняли в двух эпизодах дачи взяток. По первому эпизоду взятки Морозов уже отсидел положенный срок и освободился из мест лишения свободы в августе 2020 года. В заключении карельский предприниматель провел два года и десять месяцев. Второй приговор, вынесенный осенью 2020 года, учитывает уже отбытое бизнесменом наказание по первому эпизоду.

По версии следствия, бывший руководитель Госкомитета по управлению госимуществом республики Денис Косарев совместно со своим заместителем Сергеем Максимовым в 2014–2015 годах получил шесть взяток на общую сумму не менее 2,6 млн рублей за создание условий для победы коммерческих организаций в аукционах, заключение с ними госконтрактов и договоров аренды недвижимого имущества, согласование и выдачу Фондом госимущества республики крупных денежных займов предприятиям.

В итоге экс-председатель Госкомимущества Карелии Денис Косарев в январе 2019 года был осужден за взятки и получил 5 лет колонии строгого режима. Срок бывший чиновник отбывал в Мордовии. При этом после ареста Косарев дал показания против своего бывшего первого зама Сергея Максимова, рассказав, что он получал взятки вместе с ним.

Затем районный суд Мордовии, где Денис Косарев начал отбывать назначенные судом 5 лет колонии строгого режима, заменил ему неотбытую часть наказания на принудительные работы.

По версии следствия и суда, взятки бывшим правительственным чиновникам давал бизнесмен Степан Морозов. Однако он не признает вину.

фото: © shutterstock.com/Zvone

Жители карельского поселка пожаловались администрации Путина на холод в квартирах

Жители поселка Деревянка в Карелии направили в администрацию президента РФ открытое письмо с жалобами на то, что они мерзнут в своих квартирах.

Письмо адресовано также главе Карелии и прокурору республики. Копия имеется в распоряжении редакции "Столицы на Онего".

Авторы обращения написали, что они "длительное время терпят издевательства со стороны теплоснабжающей организации".

"Мы мерзнем в свои квартирах, так как батареи к квартирах еле теплые. Данная ситуация вызвана тем, что в котельной попросту нет топлива. Работники нашей котельной говорят, что им нечем топить, так как нет щепы, которой топят котельную, поэтому они вынуждены работать в экономичном режиме, чтобы вообще не заморозить систему отопления", - говорится в письме.

По словам жителей, для обогрева квартир они вынуждены пользоваться электроприборами, сети не выдерживают нагрузки.

"В итоге мы сидим и без света и без тепла", - поясняют авторы послания.

По их словам, несмотря на проблемы с теплоснабжением, они получают квитанции об оплате.

"Счета за отопление нам выставляют регулярно, причем, не маленькие. В связи с этим мы просим разобраться в данной ситуации и принять меры по восстановлению отопления наших квартир до нормативного состояния", - сказано в тесте обращения.

фото: © кадр из видео

Высунулся: внедорожник в Сортавале спровоцировал ДТП (ВИДЕО)

ДТП попало в объектив камеры наружного наблюдения.

Камера наружного наблюдения компании "Ситилинк" 24 февраля в 16.05 запечатлела момент ДТП, которое произошло на пересечении улиц Карельской и Ленина.

На видео зафиксировано, как внедорожник, пытаясь пересечь перекресток, выехал на центр дороги, не предоставив преимущества легковушке – и произошло ДТП, в котором "провокатор" не пострадал.

Легковой автомобиль, уходя от столкновения с внедорожником, ушел в сторону и столкнулся с поворачивающим направо авто.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Жительница Петрозаводска, продававшая странный фарш неизвестного происхождения, получила небольшой штраф

Специалисты Управления Россельхознадзора Карелии обнаружили, что на ярмарке в Лахденпохье торгуют мясной продукцией неизвестного происхождения и без документов.

В декабре 2020 года в Лахденпохье прошло контрольно-надзорное мероприятие с участием специалистов Управления Россельхознадзора Карелии и полиции Сортавальского района.

В ходе мероприятия на ярмарке выходного дня были обнаружены в реализации свиной и говяжий фарш (3,1 и 5,1 кг соответственно), которые продавала жительница Петрозаводска.

На продукции не было маркировки, содержащей информацию о производителе, дате выработке и сроках реализации, режиме хранения. Ветеринарных сопроводительных документов, которые подтверждают проведение необходимых экспертиз и ветеринарно-санитарную безопасность товара, также не было.

Фарш неизвестного происхождения был снят с реализации.

Жительница Петрозаводска была привлечена к административной ответственности с назначением наказания в виде предупреждения и штрафа в размере 1000 рублей.

фото: © "Столица на Онего"

Карелия попала в пятерку лидеров по потреблению водки

В России потребление легальной водки в 2020 году на душу населения выросло на 2%, до 4,9 л.

Это следует из данных Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА), пишет "Коммерсант" со ссылкой на "Известия". При этом реализация игристого вина, шампанского и премиального алкоголя выросла в среднем на 15%.

Расчеты производились по государственной системе контроля алкоголя ЕГАИС и по численности населения в России на 1 января 2021 года. Легальное производство снизилось на 4,9% при росте продаж через ЕГАИС на 2%, сообщил газете президент Союза производителей алкогольной продукции.

Лидеры по потреблению водки на душу населения:

•Сахалин — 12,4 л (+2%),

•Магаданская область — 11,6 л (+2%),

•Коми — 11,2 л (+3%),

•Карелия — 9,8 л (без изменений),

•Чукотка — 9,4 л (–6%).

Глава ЦИФРРА Вадим Дробиз считает, что в пятерку лидеров входят регионы, в которые сложно и невыгодно везти нелегальную продукцию.

По данным Nielsen, в этом году объем пива, продающегося по акциям, снизился с 52% до 49%, водки — с 40% до 32%, а игристых вин — с 50% до 47%. Промо в алкоголе — один из немногих способов поддержать продажи, но производители могут быть не готовы к снижению рентабельности в условиях кризиса.

фото: ИА "Республика" / Владимир Волотовский

Минэк сообщил о возобновлении работы и реорганизации градообразующего завода в Карелии

АО "Карелия ДСП", где в прошлом году останавливалось производство и обсуждался вопрос о банкротстве, возобновило работу, там идет реорганизация в новое предприятие.

Об этом сообщил сегодня на совещании правительства министр экономического развития Карелии Олег Ермолаев.

Он ответил на вопрос главы Карелии Артура Парфенчикова об эффективности менеджмента АО "Карелия ДСП". "Ситуация сложная, но предприятие сегодня работает…По менеджменту – работаем с теми, кто есть. Сегодня они, по крайней мере, в диалоге, они нас информируют о ситуации и воспринимают наши действия по сохранению этого предприятия адекватно", - сказал министр. Какая реорганизация планируется на предприятии, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Алексей Фрилунд / ВК / скриншот видео

Каким был фейерверк в День защитника Отечества в Петрозаводске (ВИДЕО)

В Сети опубликовано видео фейерверка, который прогремел в столице Карелии 23 февраля.

Видео петрозаводского фейерверка опубликовал на странице в соцсети Алексей Фрилунд .

"Это был первый официальный фейерверк в Петрозаводске за последние 12 месяцев, который запустили с привычного места и за которым могли наблюдать горожане, не испугавшиеся 16-градусного мороза", - написал автор ролика.

Фейерверк под названием "Непобедимая и легендарная" состоялся на площади Кирова в Петрозаводске вечером 23 февраля.

фото: pixabay

Туристический комплекс построят в 700 метрах от Кижей

Власти Карелии рассчитывают на строительство туристического комплекса на берегу Онежского озера в Медвежьегорском районе вблизи острова Кижи.

Об этом сообщил сегодня на совещании правительства министр экономического развития Олег Ермолаев.

По его словам, строительство планируется в деревне Оятевщина, которую отделяет от острова Кижи пролив шириной около 700 метров. Кроме того, инвестор планирует возвести объекты для размещения туристов в деревне Кондобережская в нескольких километрах от Оятевщины. Общая стоимость проекта, по словам министра, составит около 15 млрд рублей. Для размещения этих построек планируется выделить земли лесного фонда и сельхозназначения. По словам министра имущественных и земельных отношений Янины Свидской согласования, необходимые для изменения статуса этих участков, близятся к завершению. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: pixabay

Стало известно, в каких отраслях в Карелии у женщин зарплата больше, чем у мужчин

Служба исследований российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников HeadHunter проанализировала зарплатные ожидания претендентов на вакансии среди мужчин и женщин в Карелии, и насколько эти ожидания совпадают с реальностью.

В целом средняя зарплата на вакансиях для мужчин в Карелии составляет около 38 тысяч рублей – это на 10 тысяч рублей больше, чем средняя предлагаемая зарплата для соискателей-женщин в регионе.

Однако в Карелии есть четыре профессиональные сферы, где работодатели, приглашая на собеседования соискателей-мужчин, как правило, предлагают им доход меньше или такой же, как и соискателям-женщинам. Самый неожиданный результат дало исследование вакансий для рабочего персонала - в Карелии мужчинам готовы платить 37 тысяч рублей, а женщинам - 45 тысяч. Подробнее о гендерных отличиях в зарплатах на предприятиях республики, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Столица на Онего

Жители нескольких домов в городе Карелии останутся без тепла и горячей воды

В нескольких домах в Костомукше отключат горячую воду и отопление из-за ремонта сетей.

Завтра, 26 февраля, с 10 утра в нескольких домах по улице Пионерская в Костомукше отключат горячую воду и отопление. Об этом информирует сетевое издание "64 параллель онлайн".

Сообщается, что 26 февраля с 10:00 и до окончания работ не будет горячего водоснабжения и отопления в домах № 2, 4, 6, 8 по улице Пионерская. Отключение произойдёт из-за ремонтных работ на тепловой сети.

Ранее сообщалось, что автомобилист снял мощную коммунальную аварию в Карелии. В посёлке Контокки произошел прорыв на изношенных сетях теплоснабжения.

фото: pixabay

Парфенчиков распорядился перед 8 марта помочь карельским цветам конкурировать с привозными

Выращивающие цветы карельские фермеры, в преддверии праздника 8 марта, должны получить преимущества перед приезжими торговцами, считает глава республики Артур Парфенчиков.

Об этом он заявил сегодня на онлайн-совещании правительства.

По его словам, о проблемах с организацией торговли карельскими цветами он узнал после общения с фермерами. Они могут получить места для организации торговых точек только на основании аукционов, но это не имеет смысла, если речь идет о временной торговле в преддверии Международного женского дня. "У нас не так много производителей цветов, и мы должны всячески способствовать, чтобы такие производители у нас появлялись. Для этого мы должны им обеспечить максимально комфортные условия для торговли... Не должно быть знака равенства между фермером, который выращивает цветы в Карелии, и между перекупщиком, который привез эти цветы не понятно откуда", - сказал Парфенчиков. Как власти собираются решать эту проблему, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © ТАСС / Станислав Красильников

В Карелии 70-летняя пенсионерка решила сыграть с мошенниками на бирже и проиграла

Желание подзаработать толкнуло пожилую петрозаводчанку в руки мошенников, которые оставили ее без денег.

В петрозаводскую полицию обратилась 70-летняя горожанка. Она рассказала, что лишилась крупной суммы денег. Об этом сообщает МВД.

Женщина объяснила, что искала возможность дополнительного заработка. В январе в Интернете она обнаружила предложение лёгкого и быстрого способа увеличения дохода. Петрозаводчанка оставила онлайн-заявку на сайте. Затем ей перезвонил якобы сотрудник брокерской компании и предложил сотрудничество.

Пенсионерка стала переводить личные накопления на продиктованный ей номер счёта. Но после нескольких транзакций её банковскую карту заблокировали. Тогда злоумышленники вынудили женщину оформить дополнительный счёт в другом финансовом учреждении. "Сделав это, петрозаводчанка продолжила как будто бы играть на бирже", - поясняют в полиции.

Спустя некоторое время злоумышленник под видом специалиста перестал отвечать на её звонки и смс. Потеряв 133 тыс. рублей, пенсионерка поняла, что попалась на уловку мошенников.

Ранее сообщалось, как из-за мошенников двое жителей Карелии потеряли деньги и веру в честность продавцов.

фото: © Сергей Фадеичев/ТАСС

Покусанный бездомной собакой житель Карелии отсудил деньги у районной администрации

С администрации Кемского района взыскана компенсация в размере 30 тысяч рублей, сообщается на сайте городской судебной инстанции.

Суд рассмотрел 17 февраля гражданское дело по иску прокурора Кемского района о компенсации морального вреда в связи с нападением бродячей собаки. Ответчиком выступала администрация Кемского района.

В ходе слушаний выяснилось, что 2 января в Кеми возле дома №5 по улице Пуэтная на мужчину напала бездомная собака, причинив ему физические и нравственные страдания. В итоге с районной администрации была взыскана компенсация морального вреда в размере 30 тысяч рублей.

Всего Кемским городским судом за прошедший год рассмотрено 4 гражданских дела, связанных с нападением на граждан бездомных собак. Размер сумм компенсации колеблется от 10 до 60 тысяч рублей, в зависимости от тяжести причиненного вреда и других обстоятельств. В общей сложности с администрации Кемского района в пользу граждан было взыскано 135 тысяч рублей.

фото: © Столица на Онего

За 11 месяцев в Карелии с пневмонией были госпитализированы 5018 человек

За месяц в среднем в больницы Карелии доставляли по 45 человек, больных пневмонией.

За минувшие сутки в Карелии госпитализированы 17 человек с внебольничной пневмонией. Летальных исходов за последние 24 часа не зарегистрировано.

Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 5018 пациентов, 119 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

фото: Донат Сорокин/ТАСС

Руководители предприятий Карелии верят в стабильность

Опрос руководителей предприятий Карелии показал, что большинство из них ожидает стабилизации объемов выпуска продукции до конца апреля.

Об этом говорят результаты проведенного Карелиястатом обследования конъюнктуры и деловой активности организаций республики.

В обрабатывающем секторе, к которому относится большая часть предприятий Карелии, 75% ожидает сохранения объемов выпуска продукции, а каждая четвертая компания прогнозирует рост производства. Подробнее о результатах опроса читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © shutterstock.com/Peefay

Конфликт родственников закончился убийством в Петрозаводске

Следственные органы Петрозаводска возбудили уголовное дело об убийстве мужчины, тело которого было обнаружено в подъезде жилого дома.

Об этом сообщила пресс-служба карельского управления Следственного комитета РФ.

По версии следствия, в ночь на 20 февраля 2021 года 50-летний обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения у себя в квартире затеял конфликт с 69-летним родственником.

Зачинщик ссоры ударил ножом потерпевшего, после чего вытащил его в подъезд дома и оставил лестнице. Раненый скончался.



Обвиняемый арестован, ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

фото: © кадр из видео

Врачи Медвежьегорской ЦРБ прислали видеокадры работы Шандаловича в "красной зоне"

По просьбе журналистов врачи Медвежьегорской ЦРБ сняли на видео, как председатель Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович работает в отделении реанимации с больными Covid-19.

Накануне Дня защитника Отечества спикер парламента сообщил, что праздничный день после традиционного возложения цветов к Братской могиле в Медвежьегорске он проведёт на дежурстве в районной больнице, где с ноября 2020 года по выходным трудится врачом-волонтёром.



Напомним, Элиссан Шандалович по специальности врач-анестезиолог- реаниматолог. Именно с Медвежьегорской ЦРБ началась его трудовая деятельность в 1991 году, сначала врачом-анестезиологом, затем главным врачом. Весной прошлого года, когда в Карелии началась пандемия коронавируса, спикер парламента заявил, что имеет действующий сертификат анестезиолога-реаниматолога и готов прийти на помощь врачам.



"Когда в Медвежьегорской больнице сложилась непростая ситуация – больных много, врачей мало - я принял решение помочь коллегам. Буду это делать столько, сколько потребуется", – прокомментировал Элиссан Шандалович.



Он также поделился, что работа медперсонала в "красной зоне" очень тяжёлая, и пообещал в ближайшее время рассказать о ней подробнее. Сейчас в Медвежьегорской ЦРБ на лечении от коронавируса находятся 63 человека. В январе таких пациентов было более 90.

фото: pixabay

Замерзавших посреди озера туристов спасли работники форелевого хозяйства в Карелии

Группа туристов из Санкт-Петербурга, отправившаяся покататься на снегоходе по льду озера в Карелии, оказалась с снежном плену и едва не замерзла.

О происшествии сообщили в пожарно-спасательном отряде, дислоцированном в Костомукше.

Четверо взрослых и 6-летний ребенок 22 февраля катались по льду озера Нюк на санях, привязанных к снегоходу, под управлением местного жителя.

Снегоход застрял в снегу, а у водителя не оказалось с собой лопаты, чтобы откопать технику. Путешественники связались с Костомукшей, но времени, чтобы отправить за ними спасателей уже не было - из-за мороза и сильного ветра люди могли замерзнуть.

Спасатели связались с работниками форелевого хозяйства ООО "Каля я марьяпоят", расположенного неподалеку от места происшествия. Они эвакуировали туристов к месту отдыха.

фото: pixabay

Коронавирус приведет к массовому закрытию предприятий - бизнес уже готовится

Каждая десятая российская компания готовится к закрытию в 2021 году.

Об этом свидетельствуют данные февральского опроса малых и средних предпринимателей, сообщают Ведомости со ссылкой на данные пресс-службы бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

"В отношении 2021 года у участников опроса весьма пессимистичные ожидания. У трети наблюдается дальнейшее снижение оборотов, каждый десятый указал, что их компания готовится к закрытию", — говорится в сообщении. Основной трудностью, по мнению большинства опрошенных (78,8%), стало то, что спрос на продукцию с момента начала пандемии так и не восстановился. К февралю 2020 года только 42,3% предпринимателей смогли воспользоваться мерами государственной поддержки, а 31,8% не получили ее. Ранее глава Минэкономразвития Карелии Олег Ермолаев объяснил сокращение количества субъектов малого и среднего бизнеса в Карелии в 2020 году последствиями пандемии коронавируса. Что произошло за это время с карельскими предпринимателями, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: pixabay.com / niekverlaan

Помощь медиков потребовалась участнику дворовой драки в Петрозаводске

На Октябрьском проспекте сразились два незнакомца, один из которых оказался в руках врачей.

Медики сообщили петрозаводским полицейским о происшествии, передает МВД. К врачам за помощью обратился 36-летний житель города, у которого были диагностированы ушибы, ссадины и кровоподтёки на руках и ногах. Пациент рассказал, что его избили. При этом он не смог вспомнить, кто, когда и где его избил.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что ранним утром в одном из дворов Октябрьского проспекта вступили в конфликт двое ранее не знакомых мужчин. Сначала они стали выяснять отношения на словах, затем в ход пошли кулаки. В итоге заявителю понадобилась медпомощь, а его соперник скрылся.

Вред здоровью, причинённый участнику ссоры, был квалифицирован как тяжкий.

Как сообщили в МВД, под подозрением оказался 24-летний ранее судимый петрозаводчанин. Он сослался на сильное алкогольное опьянение, в котором он пребывал в день происшествия. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Ранее сообщалось, что сотрудник ресторана в Петрозаводске отправил посетителя в нокаут.